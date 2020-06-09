НАМ ПИШУТ

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09 Июня 2020

Уважаемая редакция газеты «Вести»!

2 июня этого года на видеохостинге «YouTube» известный в молодежной среде журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал на своем канале видео в формате документального фильма под названием «Камчатка – полуостров, про который забыли». За 7 дней его посмотрели более 7,5 миллиона зрителей.

В течение двух часов Дудь эпизодически демонстрирует камчатскую природу, а именно обилие снега (материал снимался в марте 2020 года), вулканы, побережье Тихого океана и даже пристанище сивучей на Моховой.

Сам ролик посвящен преимуществам и проблемам края. К первой категории молодой журналист относит природные красоты и «туристические чудеса – вроде Долины гейзеров или катания по вулканам», а также наличие рыбы и золота. В свою очередь обсуждение недостатков и насущных проблем Камчатки (в особенности Петропавловска-Камчатского) занимает весь оставшийся хронометраж фильма (примерно 1,5 часа). Происходит это действо в формате интервью ведущего с людьми, которые путем ответов на вопросы освещают проблемы краевого уровня.

Пожалуй, самая странная часть всего видео – это подбор большинства интервьюируемых. Точнее говоря, странным он покажется только в том случае, если зритель ожидает увидеть объективную картину и достоверно освещенные проблемы края. И чтобы не быть голословным, стоит разобрать конкретные высказывания отдельных персонажей.

Первым собеседником стала Ярослава Тринадцатко – уроженка Камчатки, которая ныне проживает в Москве и успешно строит там карьеру стендап-комика. В 2012 году окончила стоматологический факультет ДВГМУ в городе Хабаровске, после чего вернулась в Петропавловск, где проработала по специальности 3 года.

Задавая вопросы касаемо биографии приглашенной, Дудь затрагивает некоторые проблемы в сфере здравоохранения края.

Госпожа Тринадцатко с особым энтузиазмом описывает условия работы в городской стоматологической поликлинике: «Меня завели в кабинет, а там кресло, я не знаю, 50-го года. Вот на таком электрическом стуле реально людей убивали. Ну вот, прям, такое же. Оно жуткое. Там нет боров, нет бустера. Слюноотсосов нет. И поэтому, когда были сложные зубы, мы между костью и зубом ставила элеватор и молоточком по нему. Медсестра била молоточком. То есть я выкорчевывала зуб из челюсти пациента, а она била молоточком. Юр, мы там были, как на войне».

По всей видимости, красочный и увлекательный рассказ молодого комика преподносится автором фильма как объективное представление о медицине на Камчатке в целом, поскольку это единственный медицинский работник, который за все время появляется в кадре (к слову, на полуострове она не работала с 2015 года).

Также искреннее недоумение вызывает следующая ее цитата: «Раньше тут (на Камчатке) были дальневосточные коэффициенты и здесь действительно зарплаты были в 3 раза больше. А потом это куда-то все делось и зарплаты остались примерно такие же средние, а цены повышаются».

Не совсем понятно, чем является данное высказывание: то ли банальной глупостью, то ли целенаправленной ложью, то ли шуткой для очередного стендап-выступления.

Законом Камчатского края от 29.12.2014 года № 561 «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в государственных органах Камчатского края, краевых государственных учреждениях» установлен районный коэффициент к заработной плате в размере 1,8, который продолжает действовать и на сегодняшний день. Конкретно эту информацию Юрий Дудь проверять, видимо, не посчитал нужным.

Не меньше режет слух еще одна громкая фраза юмористки: «Дело не в климате. Здесь тяжело жить. Здесь люди выживают». Впрочем, в своем убеждении она не одинока, что и продемонстрировано в фильме. Этой темы мы еще коснемся.

В финальной части видео Ярослава говорит, что из-за удаленности и отсутствия на Камчатке хорошего Интернета ее родственники совершенно не знакомы с политической ситуацией в стране. Как пример комик приводит проведение несанкционированных митингов в Москве, которые ее семья не поддерживает как раз из-за банального незнания. В то же время выясняется, что она лично принимала в них активное участие и является сторонницей подобных мероприятий. Что ж, постепенно все начинает вставать на свои места.

Еще одним собеседником со схожими взглядами является местная телеведущая и самопровозглашенный «диссидент» Александра Новикова. Многие знают о ней благодаря «случайно» опубликованному в Сети «неудачному» дублю со съемок выпуска новостей, в котором ведущая якобы не смогла сдержать смех, рассказывая о повышении дотаций льготникам (она немного переиграла. Смех был слишком растянут по времени и чересчур громкий, похож на лошадиное ржание).

Во время интервью Дудь задает Новиковой вопрос по поводу средней зарплаты на полуострове, ссылаясь при этом на данные официальной статистики (среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в организациях Камчатского края составила 76 383,8 рубля на март 2020 года). На это Александра уверенно отвечает, что статистика «лукавая и никоим образом не соответствует действительности».

На чем же основано ее столь уверенное высказывание? Может быть, она проводила социологический опрос населения или имеет возможность иным образом опровергнуть официальные данные? Или же она является специалистом в этой области и может аргументированно обосновать свою позицию?

Очевидно, что профессиональный журналист не должен голословно высказывать личное суждение. Любые слова, тем более опровергающие официальные данные, необходимо подтверждать конкретными фактами и доказательствами. Странно, что об этом не знает Александра Новикова, официально работающая ведущей ВГТРК «Камчатка».

Впрочем, какие-либо подтверждения не особо интересуют и Юрия, который в свою очередь является выпускником факультета журналистики МГУ. Его вполне устраивает услышанное именно в таком виде.

Лукавая информация звучит и дальше. В качестве показателя камчатских цен на продукты Дудь приводит стоимость помидоров – 900 рублей за килограмм, в чем он лично убедился при посещении одного из магазинов. Услышанное моментально подхватывает Новикова и со всей ответственностью заявляет, что это абсолютно типичная и постоянная ситуация для термальных овощей и их аналогов из Азербайджана. Дешевле только китайские помидоры, которые, по ее мнению, есть просто невозможно. И, надо сказать, такая цена при определенных условиях вполне возможна, но действительно ли она типичная и постоянная?

Важно еще раз уточнить, что съемки фильма происходили в марте 2020 года. Во-первых, продолжался зимний сезон, в связи с которым цены на овощи и фрукты в любом случае выше, чем в другие периоды. Во-вторых, на март выпало начало пандемии коронавирусной инфекции, в результате чего был ограничен ввоз товаров и продуктов питания из Китая. Это также спровоцировало значительное повышение цен, особенно из-за ажиотажа в первые дни выявления в России COVID-19.

Сейчас ситуация выглядит совершенно иначе. В овощных ларьках и магазинах килограмм азербайджанских помидоров обойдется покупателю примерно в 250–580 рублей. Безусловно, это высокая цена, но она значительно ниже «типичных» 900 рублей и вполне обоснована как минимум удаленностью нашего региона. Ошибка не является глобальной, но именно из подобного вранья состоит большая часть реплик телеведущей.

Неким итогом интервью с Новиковой стали ее слова по поводу общей ситуации в Петропавловске-Камчатском: «За последние годы город действительно изменился, но жить мы лучше не стали. Меры принимаются, но это все настолько медленно и незначительно на фоне общей нищеты и разрухи». Довольно сложно не заметить очевидное сходство этой реплики с высказыванием ранее упомянутой Ярославы Тринадцатко на тему «выживания» населения.

Крайне интересный и актуальный факт: согласно данным официальной статистки Камчатский край вышел на первое место в России по среднему количеству автомобилей на душу населения по итогам прошлого года. На полуострове в среднем на 100 человек приходится 51 автомобиль. При этом в среднем по Российской Федерации эта цифра составляет 31 машину на 100 человек.

Также, помимо наличия автомобиля, явным признаком «нищеты» и «выживания», по всей видимости, является отдых за границей. В марте и апреле 2020 года в связи с распространением коронавируса туристы начали массово возвращаться на родную территорию, в том числе и на Камчатку. Так полуостров встретил своих жителей, прибывающих из Таиланда, Турции, Китая, Италии, Индонезии, Филиппин, Мальдив и еще из десятка стран. Более того, крайне неутешительная на данный момент ситуация в крае, связанная все с тем же COVID-19, ни сколько не мешает жителям Камчатки продолжать планировать и постепенно реализовывать выездной отпуск, хоть и в пределах России.

Интересно и то, что обе героини фильма, выдающие свое личное мнение за объективную истину, умудрились получить платное образование за пределами края. Тринадцатко, по ее же словам, уволилась из городской поликлиники на Камчатке и уехала в Москву, чтобы повышать квалификацию и учиться на ортодонта. В свою очередь Новикова проходила обучение в Высшей школе кино и телевидения «Останкино», расположенной там же, в Москве. С учетом этой информации вызывает интерес факт наличия у «выживающих» средств на учебу и проживание в столице.

К слову, из всех персонажей ролика в действительно тяжелых жизненных условиях находится только пенсионер Анатолий Капалкин, имеющий крупный долг и проживающий в аварийном доме на улице Морской. Демонстрируя условия его жизни, Дудь, видимо, пытается отразить положение всего старшего поколения Камчатки.

И, как ни странно, прямые вопросы на тему патриотизма он задает не представителям «прогрессивной молодежи», а именно пожилому человеку. На фоне предыдущих высказываний и общего настроения фильма положительное отношение к президенту и возврату Крыма воспринимается и подается как что-то совершенно неестественное и неправильное.

Вернемся к молодежи. Значительная часть фильма (около 25 минут) посвящена общению блогера с местными серфингистами, которые увлеченно рассказывают про данный вид спорта и пытаются обсуждать проблемы краевого масштаба. И если первое им вполне удается, то второе происходит на уровне бытовых разговоров в кругу друзей, что, мягко говоря, не соответствует формату и масштабу фильма. К слову сказать, занятие серфингом на Камчатке – удовольствие очень дорогое. Что-то не похоже на то, что не живут, а «выживают».

Поразительно, но в ролике все-таки появляются (суммарно на 10 минут) компетентные специалисты, которые по существу рассказывают о проблемах, особенностях и перспективах развития полуострова.

Таковым является доктор геолого-минералогических наук Алексей Юрьевич Озеров, директор института вулканологии и сейсмологии, который рассказал блогеру, для чего изучаются вулканы, и какое значение сейсмология имеет для города и его жителей.

В свою очередь доктор географических наук Наталья Васильевна Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ аргументированно ответила Юрию, почему Камчатка – не Исландия: «Они похожи по количеству населения, по размеру столицы. Но при этом совершенно не похожи по уровню жизни. И причин несколько.

Начнем с того, что Исландия – это страна, а Камчатка – это кусок очень большой страны, которая исторически всегда использовала окраины как источник всевозможных ресурсов. Главный ресурс Камчатки – рыба. В Исландии добыча рыбы занимает треть промышленного производства. Там рыба ловится «по белому», с налогообложением. Доходы от рыбной ловли большие, поскольку треска очень востребована. Они идут напрямую в бюджет Исландии.

На Камчатке же ловля рыбы занимает 19% промышленного производства. Начиная с 90-х годов, доля формальной ловли, конечно, выросла. Но наш народ, который понимает, что если платить все налоги, мало бизнесу не покажется, идет на всевозможные формы перевода в малый бизнес и прочие форматы налогообложения, которые снижают налоговую плату. Результат: 58,4% бюджета Камчатского края составляет федеральная помощь».

Помимо этого, она с научной точки зрения объяснила причину нехватки ресурсов на полуострове и сделала оптимистический прогноз на тему дальнейшего развития края.

Также не стоит забывать фрагменты видео, которые посвящены общению Дудя с главой Петропавловска-Камчатского Константином Брызгиным. Несмотря на то, что он вполне аргументированно и объемно отвечает на все задаваемые вопросы, автор видео явно выставляет его не в лучшем свете путем умелого монтажа и собственной реакции на слова собеседника.

Именно на монтаже и съемках в целом стоит заострить особое внимание, поскольку они произведены очень избирательно. Вот наглядный пример.

На протяжении всего фильма демонстрируются старые обшарпанные жилые пятиэтажки. При этом за два часа хронометража не было показано ни одной новостройки. К слову, район Северо-Восток и улица Топоркова практически полностью состоят из них. Причем район Северо-Востока Дудь однозначно посещал, так как в качестве примера обычной городской автобусной остановки он демонстрирует некую «остановку-подарок» от депутатов 8 округа, расположенную именно в том районе. Что же тогда помешало Юрию показать недавно построенные многоэтажные дома?

После всего вышеперечисленного невольно возникает вопрос: как на основе такой информации, изложенной именно таким образом, может сложиться объективная и достоверная картина о происходящем на полуострове?

Вместо того чтобы уделить больше внимания действительно компетентным в различных областях специалистам, Дудь заполнил практически все время фильма высказываниями обывателей и сторонников его личных взглядов.

Безусловно, их мнение может учитываться при создании объективной картины. Но в любом случае более приоритетным было бы мнение, к примеру, строителей и архитекторов, лично участвовавших в развитии города, моряков, военнослужащих, энергетиков, опытных врачей, учителей, краеведов, деятелей культуры, почетных жителей Петропавловска-Камчатского.

Обладая такими возможностями и средствами, блогер вполне мог снять хороший материал путем достоверного отражения и адекватной оценки происходящего. На деле же зрители получили 2-часовое видео, выражающее субъективные взгляды человека, возомнившего себя глашатаем истины, честью и совестью нации.

Иначе говоря, под действительно красивой и захватывающей визуальной частью, над которой явно была проведена серьезная работа, скрывается модная в наши дни либеральная пустышка. Становится не совсем понятно, какая цель для Юрия была первостепенной: катание на сноуборде или же съемки документального фильма?

Реальные проблемы рассмотрены крайне поверхностно и в самых общих чертах, приведенные цифры, как правило, примерны или вовсе неверны, а информация, предоставляемая собеседниками, проверена избирательно и содержит ряд фактических ошибок. И этого вполне достаточно для удовлетворения либеральной идеологической повестки, активно продвигаемой в рядах оппозиции, с чем Юрий хорошо справился.

Если копнуть немного глубже и проверить слова большинства собеседников, неожиданно выяснится, что жилищная сфера Камчатки не ограничивается старыми пятиэтажными постройками, районный коэффициент 1,8 по прежнему продолжает действовать, а люди на полуострове вовсе не выживают, а просто живут, как и жители других субъектов страны. Вместо достоверного и объективного освещения проблем полуострова была создана видимость этого, прибавляющая вес оппозиционным взглядам и аргументам молодого журналиста путем ловкого монтажа и даже вранья.

Ближе к концу фильма Ярослава Тринадцатко с грустью в голосе говорит: «Видишь, все равно старое поколение смотрит больше пропагандистские каналы. У нас (в семье) телек работал постоянно. И все там: Киселев, Соловьев». Возникает вопрос с учетом всего вышеизложенного: чем от них отличается сам Юрий Дудь? Пожалуй, только возрастом основной зрительской аудитории его сюжетов, способом подачи материала и стороной баррикад.

Игорь БОРИСЕНКО,

студент второго курса

юридического факультета

Российского государственного

университета правосудия

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."