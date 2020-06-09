НАМ ПИШУТ

09 Июня 2020



Уважаемая редакция газеты «Вести»!

2 июня этого года на видеохостинге «YouTube» известный в молодежной среде журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал на своем канале видео в формате документального фильма под названием «Камчатка – полуостров, про который забыли». За 7 дней его посмотрели более 7,5 миллиона зрителей.

В течение двух часов Дудь эпизодически демонстрирует камчатскую природу, а именно обилие снега (материал снимался в марте 2020 года), вулканы, побережье Тихого океана и даже пристанище сивучей на Моховой.

Сам ролик посвящен преимуществам и проблемам края. К первой категории молодой журналист относит природные красоты и «туристические чудеса – вроде Долины гейзеров или катания по вулканам», а также наличие рыбы и золота. В свою очередь обсуждение недостатков и насущных проблем Камчатки (в особенности Петропавловска-Камчатского) занимает весь оставшийся хронометраж фильма (примерно 1,5 часа). Происходит это действо в формате интервью ведущего с людьми, которые путем ответов на вопросы освещают проблемы краевого уровня.

Пожалуй, самая странная часть всего видео – это подбор большинства интервьюируемых. Точнее говоря, странным он покажется только в том случае, если зритель ожидает увидеть объективную картину и достоверно освещенные проблемы края. И чтобы не быть голословным, стоит разобрать конкретные высказывания отдельных персонажей.

Первым собеседником стала Ярослава Тринадцатко – уроженка Камчатки, которая ныне проживает в Москве и успешно строит там карьеру стендап-комика. В 2012 году окончила стоматологический факультет ДВГМУ в городе Хабаровске, после чего вернулась в Петропавловск, где проработала по специальности 3 года.

Задавая вопросы касаемо биографии приглашенной, Дудь затрагивает некоторые проблемы в сфере здравоохранения края.

Госпожа Тринадцатко с особым энтузиазмом описывает условия работы в городской стоматологической поликлинике: «Меня завели в кабинет, а там кресло, я не знаю, 50-го года. Вот на таком электрическом стуле реально людей убивали. Ну вот, прям, такое же. Оно жуткое. Там нет боров, нет бустера. Слюноотсосов нет. И поэтому, когда были сложные зубы, мы между костью и зубом ставила элеватор и молоточком по нему. Медсестра била молоточком. То есть я выкорчевывала зуб из челюсти пациента, а она била молоточком. Юр, мы там были, как на войне».

По всей видимости, красочный и увлекательный рассказ молодого комика преподносится автором фильма как объективное представление о медицине на Камчатке в целом, поскольку это единственный медицинский работник, который за все время появляется в кадре (к слову, на полуострове она не работала с 2015 года).

Также искреннее недоумение вызывает следующая ее цитата: «Раньше тут (на Камчатке) были дальневосточные коэффициенты и здесь действительно зарплаты были в 3 раза больше. А потом это куда-то все делось и зарплаты остались примерно такие же средние, а цены повышаются».

Не совсем понятно, чем является данное высказывание: то ли банальной глупостью, то ли целенаправленной ложью, то ли шуткой для очередного стендап-выступления.

Законом Камчатского края от 29.12.2014 года № 561 «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в государственных органах Камчатского края, краевых государственных учреждениях» установлен районный коэффициент к заработной плате в размере 1,8, который продолжает действовать и на сегодняшний день. Конкретно эту информацию Юрий Дудь проверять, видимо, не посчитал нужным.

Не меньше режет слух еще одна громкая фраза юмористки: «Дело не в климате. Здесь тяжело жить. Здесь люди выживают». Впрочем, в своем убеждении она не одинока, что и продемонстрировано в фильме. Этой темы мы еще коснемся.

В финальной части видео Ярослава говорит, что из-за удаленности и отсутствия на Камчатке хорошего Интернета ее родственники совершенно не знакомы с политической ситуацией в стране. Как пример комик приводит проведение несанкционированных митингов в Москве, которые ее семья не поддерживает как раз из-за банального незнания. В то же время выясняется, что она лично принимала в них активное участие и является сторонницей подобных мероприятий. Что ж, постепенно все начинает вставать на свои места.

Еще одним собеседником со схожими взглядами является местная телеведущая и самопровозглашенный «диссидент» Александра Новикова. Многие знают о ней благодаря «случайно» опубликованному в Сети «неудачному» дублю со съемок выпуска новостей, в котором ведущая якобы не смогла сдержать смех, рассказывая о повышении дотаций льготникам (она немного переиграла. Смех был слишком растянут по времени и чересчур громкий, похож на лошадиное ржание).

Во время интервью Дудь задает Новиковой вопрос по поводу средней зарплаты на полуострове, ссылаясь при этом на данные официальной статистики (среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в организациях Камчатского края составила 76 383,8 рубля на март 2020 года). На это Александра уверенно отвечает, что статистика «лукавая и никоим образом не соответствует действительности».

На чем же основано ее столь уверенное высказывание? Может быть, она проводила социологический опрос населения или имеет возможность иным образом опровергнуть официальные данные? Или же она является специалистом в этой области и может аргументированно обосновать свою позицию?

Очевидно, что профессиональный журналист не должен голословно высказывать личное суждение. Любые слова, тем более опровергающие официальные данные, необходимо подтверждать конкретными фактами и доказательствами. Странно, что об этом не знает Александра Новикова, официально работающая ведущей ВГТРК «Камчатка».

Впрочем, какие-либо подтверждения не особо интересуют и Юрия, который в свою очередь является выпускником факультета журналистики МГУ. Его вполне устраивает услышанное именно в таком виде.

Лукавая информация звучит и дальше. В качестве показателя камчатских цен на продукты Дудь приводит стоимость помидоров – 900 рублей за килограмм, в чем он лично убедился при посещении одного из магазинов. Услышанное моментально подхватывает Новикова и со всей ответственностью заявляет, что это абсолютно типичная и постоянная ситуация для термальных овощей и их аналогов из Азербайджана. Дешевле только китайские помидоры, которые, по ее мнению, есть просто невозможно. И, надо сказать, такая цена при определенных условиях вполне возможна, но действительно ли она типичная и постоянная?

Важно еще раз уточнить, что съемки фильма происходили в марте 2020 года. Во-первых, продолжался зимний сезон, в связи с которым цены на овощи и фрукты в любом случае выше, чем в другие периоды. Во-вторых, на март выпало начало пандемии коронавирусной инфекции, в результате чего был ограничен ввоз товаров и продуктов питания из Китая. Это также спровоцировало значительное повышение цен, особенно из-за ажиотажа в первые дни выявления в России COVID-19.

Сейчас ситуация выглядит совершенно иначе. В овощных ларьках и магазинах килограмм азербайджанских помидоров обойдется покупателю примерно в 250–580 рублей. Безусловно, это высокая цена, но она значительно ниже «типичных» 900 рублей и вполне обоснована как минимум удаленностью нашего региона. Ошибка не является глобальной, но именно из подобного вранья состоит большая часть реплик телеведущей.

Неким итогом интервью с Новиковой стали ее слова по поводу общей ситуации в Петропавловске-Камчатском: «За последние годы город действительно изменился, но жить мы лучше не стали. Меры принимаются, но это все настолько медленно и незначительно на фоне общей нищеты и разрухи». Довольно сложно не заметить очевидное сходство этой реплики с высказыванием ранее упомянутой Ярославы Тринадцатко на тему «выживания» населения.

Крайне интересный и актуальный факт: согласно данным официальной статистки Камчатский край вышел на первое место в России по среднему количеству автомобилей на душу населения по итогам прошлого года. На полуострове в среднем на 100 человек приходится 51 автомобиль. При этом в среднем по Российской Федерации эта цифра составляет 31 машину на 100 человек.

Также, помимо наличия автомобиля, явным признаком «нищеты» и «выживания», по всей видимости, является отдых за границей. В марте и апреле 2020 года в связи с распространением коронавируса туристы начали массово возвращаться на родную территорию, в том числе и на Камчатку. Так полуостров встретил своих жителей, прибывающих из Таиланда, Турции, Китая, Италии, Индонезии, Филиппин, Мальдив и еще из десятка стран. Более того, крайне неутешительная на данный момент ситуация в крае, связанная все с тем же COVID-19, ни сколько не мешает жителям Камчатки продолжать планировать и постепенно реализовывать выездной отпуск, хоть и в пределах России.

Интересно и то, что обе героини фильма, выдающие свое личное мнение за объективную истину, умудрились получить платное образование за пределами края. Тринадцатко, по ее же словам, уволилась из городской поликлиники на Камчатке и уехала в Москву, чтобы повышать квалификацию и учиться на ортодонта. В свою очередь Новикова проходила обучение в Высшей школе кино и телевидения «Останкино», расположенной там же, в Москве. С учетом этой информации вызывает интерес факт наличия у «выживающих» средств на учебу и проживание в столице.

К слову, из всех персонажей ролика в действительно тяжелых жизненных условиях находится только пенсионер Анатолий Капалкин, имеющий крупный долг и проживающий в аварийном доме на улице Морской. Демонстрируя условия его жизни, Дудь, видимо, пытается отразить положение всего старшего поколения Камчатки.

И, как ни странно, прямые вопросы на тему патриотизма он задает не представителям «прогрессивной молодежи», а именно пожилому человеку. На фоне предыдущих высказываний и общего настроения фильма положительное отношение к президенту и возврату Крыма воспринимается и подается как что-то совершенно неестественное и неправильное.

Вернемся к молодежи. Значительная часть фильма (около 25 минут) посвящена общению блогера с местными серфингистами, которые увлеченно рассказывают про данный вид спорта и пытаются обсуждать проблемы краевого масштаба. И если первое им вполне удается, то второе происходит на уровне бытовых разговоров в кругу друзей, что, мягко говоря, не соответствует формату и масштабу фильма. К слову сказать, занятие серфингом на Камчатке – удовольствие очень дорогое. Что-то не похоже на то, что не живут, а «выживают».

Поразительно, но в ролике все-таки появляются (суммарно на 10 минут) компетентные специалисты, которые по существу рассказывают о проблемах, особенностях и перспективах развития полуострова.

Таковым является доктор геолого-минералогических наук Алексей Юрьевич Озеров, директор института вулканологии и сейсмологии, который рассказал блогеру, для чего изучаются вулканы, и какое значение сейсмология имеет для города и его жителей.

В свою очередь доктор географических наук Наталья Васильевна Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ аргументированно ответила Юрию, почему Камчатка – не Исландия: «Они похожи по количеству населения, по размеру столицы. Но при этом совершенно не похожи по уровню жизни. И причин несколько.

Начнем с того, что Исландия – это страна, а Камчатка – это кусок очень большой страны, которая исторически всегда использовала окраины как источник всевозможных ресурсов. Главный ресурс Камчатки – рыба. В Исландии добыча рыбы занимает треть промышленного производства. Там рыба ловится «по белому», с налогообложением. Доходы от рыбной ловли большие, поскольку треска очень востребована. Они идут напрямую в бюджет Исландии.

На Камчатке же ловля рыбы занимает 19% промышленного производства. Начиная с 90-х годов, доля формальной ловли, конечно, выросла. Но наш народ, который понимает, что если платить все налоги, мало бизнесу не покажется, идет на всевозможные формы перевода в малый бизнес и прочие форматы налогообложения, которые снижают налоговую плату. Результат: 58,4% бюджета Камчатского края составляет федеральная помощь».

Помимо этого, она с научной точки зрения объяснила причину нехватки ресурсов на полуострове и сделала оптимистический прогноз на тему дальнейшего развития края.

Также не стоит забывать фрагменты видео, которые посвящены общению Дудя с главой Петропавловска-Камчатского Константином Брызгиным. Несмотря на то, что он вполне аргументированно и объемно отвечает на все задаваемые вопросы, автор видео явно выставляет его не в лучшем свете путем умелого монтажа и собственной реакции на слова собеседника.

Именно на монтаже и съемках в целом стоит заострить особое внимание, поскольку они произведены очень избирательно. Вот наглядный пример.

На протяжении всего фильма демонстрируются старые обшарпанные жилые пятиэтажки. При этом за два часа хронометража не было показано ни одной новостройки. К слову, район Северо-Восток и улица Топоркова практически полностью состоят из них. Причем район Северо-Востока Дудь однозначно посещал, так как в качестве примера обычной городской автобусной остановки он демонстрирует некую «остановку-подарок» от депутатов 8 округа, расположенную именно в том районе. Что же тогда помешало Юрию показать недавно построенные многоэтажные дома?

После всего вышеперечисленного невольно возникает вопрос: как на основе такой информации, изложенной именно таким образом, может сложиться объективная и достоверная картина о происходящем на полуострове?

Вместо того чтобы уделить больше внимания действительно компетентным в различных областях специалистам, Дудь заполнил практически все время фильма высказываниями обывателей и сторонников его личных взглядов.

Безусловно, их мнение может учитываться при создании объективной картины. Но в любом случае более приоритетным было бы мнение, к примеру, строителей и архитекторов, лично участвовавших в развитии города, моряков, военнослужащих, энергетиков, опытных врачей, учителей, краеведов, деятелей культуры, почетных жителей Петропавловска-Камчатского.

Обладая такими возможностями и средствами, блогер вполне мог снять хороший материал путем достоверного отражения и адекватной оценки происходящего. На деле же зрители получили 2-часовое видео, выражающее субъективные взгляды человека, возомнившего себя глашатаем истины, честью и совестью нации.

Иначе говоря, под действительно красивой и захватывающей визуальной частью, над которой явно была проведена серьезная работа, скрывается модная в наши дни либеральная пустышка. Становится не совсем понятно, какая цель для Юрия была первостепенной: катание на сноуборде или же съемки документального фильма?

Реальные проблемы рассмотрены крайне поверхностно и в самых общих чертах, приведенные цифры, как правило, примерны или вовсе неверны, а информация, предоставляемая собеседниками, проверена избирательно и содержит ряд фактических ошибок. И этого вполне достаточно для удовлетворения либеральной идеологической повестки, активно продвигаемой в рядах оппозиции, с чем Юрий хорошо справился.

Если копнуть немного глубже и проверить слова большинства собеседников, неожиданно выяснится, что жилищная сфера Камчатки не ограничивается старыми пятиэтажными постройками, районный коэффициент 1,8 по прежнему продолжает действовать, а люди на полуострове вовсе не выживают, а просто живут, как и жители других субъектов страны. Вместо достоверного и объективного освещения проблем полуострова была создана видимость этого, прибавляющая вес оппозиционным взглядам и аргументам молодого журналиста путем ловкого монтажа и даже вранья.

Ближе к концу фильма Ярослава Тринадцатко с грустью в голосе говорит: «Видишь, все равно старое поколение смотрит больше пропагандистские каналы. У нас (в семье) телек работал постоянно. И все там: Киселев, Соловьев». Возникает вопрос с учетом всего вышеизложенного: чем от них отличается сам Юрий Дудь? Пожалуй, только возрастом основной зрительской аудитории его сюжетов, способом подачи материала и стороной баррикад.

Игорь БОРИСЕНКО,

студент второго курса

юридического факультета

Российского государственного

университета правосудия