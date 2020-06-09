Камчатка. Приближаемся к ЧС!

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09 Июня 2020

Положение становится все хуже и хуже…

8 июня, спустя два месяца и три дня после выявления первых двух случаев заражения коронавирусом в Камчатском крае, число заболевших, по официальным данным, составляло 1 168 человек. По количеству COVID-19 на душу населения мы вышли на третье место среди субъектов Российской Федерации (ситуация хуже только в Москве и Нижнем Новгороде). Перегнали даже Санкт-Петербург! Продолжаем по этому показателю уверенно держать «пальму первенства» среди субъектов Дальневосточного федерального округа и с большим отрывом от других десяти субъектов.

Свою лепту в развитие ситуации внесли очаговые вспышки заболевания, допущенные среди завезенных строителей медицинского центра на территории военного госпиталя, среди сотрудников центральной станции скорой помощи, а также «осложнения» в отделении Регионального сосудистого центра (РСЦ) Камчатской краевой больницы, который были вынуждены закрыть на карантин, так как там начали болеть сотрудники («Вести» подробно писали об этом в публикациях «Особенности борьбы с коронавирусом на Камчатке» в № 868 от 29 апреля и «Глава Камчатского Минздрава – на выход?» в № 13 от 27 мая, в «Редакторской колонке» в № 14 от 3 июня).

8 июня ознаменовалось новым проколом в учреждении, подведомственном краевому Минздраву: речь идет о ГКУЗ «Петропавловск-Камчатский городской Дом ребенка - лечебное учреждение охраны материнства и детства», расположенном по адресу: ул. Кроноцкая, 8а. Сотрудница этого учреждения (ее имя в редакции имеется) рассказала корреспонденту газеты «Вести» на условиях анонимности о том, что там происходит: «С 25 мая нас закрыли на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, чтобы сохранить здоровье детей и сотрудников. Придумали вахту: две недели работаем, две недели отдыхаем. Режим такой: 8 часов работаем, 8 часов отдыхаем. Одна вахта – это более тридцати сотрудников, всего вахты две. Во время работы первой вахты одной сотруднице стало плохо, у нее поднялась температура. Это случилось где-то на пятый день работы вахты, точно я не помню. Ее госпитализировали, и у нее подтвердился коронавирус. От нее заразились другие. Нам всем 5 июня провели тестирование и по его результатам ковид выявили почти у всех, кто работал на вахте, за исключением двух или трех человек. В результате вторая вахта отказалась нас сменять на рабочем месте. Сегодня утром сменить нас пришли всего шесть человек, остальные боятся выходить на работу. Мы, кто работает в первой вахте, находимся сейчас в Доме ребенка, настроение в коллективе негативное. Не знаем, чего ожидать. Информация самая разная: сначала говорили, что нас хотят вывести для лечения и карантина в обсерватор. Потом – что нас оставляют здесь лечиться и работать. Я уже не понимаю, что происходит. Конечно, мы все хотим выехать на лечение, заболевание есть у нас всех».

Сотрудница Дома ребенка также рассказала, что из средств индивидуальной защиты у них только маски и перчатки, но для тех, кто выйдет во вторую смену, привезли защитные костюмы. «Условий для отдыха нет. Мы спим на раскладушках, кто где, так как места для отдыха мало. Люди выбились из сил», – дополнила она. По ее словам, сотрудники, работавшие на вахте, написали коллективное письмо и отдали его руководителю учреждения, заместителю главного врача. В письме люди сообщали об отказе работать во вторую вахту и просили провести им лечение вне стен учреждения. Она рассказала также, что тестирование выявило коронавирусную инфекцию у троих детей, которые были госпитализированы.

Дополню, что в Доме ребенка, рассчитанном на 60 детей, находилось 59 воспитанников. Фактически сотрудники с коронавирусной инфекцией, а это медсестры и воспитатели, все время контактировали с детьми?

Руководитель учреждения, главный врач учреждения Ольга Александровна Корявко сейчас находится на больничном, ее замещает Елена Ивановна Лугачева. Елена Ивановна, с которой мы связались по телефону 8 июня в 16:30, отказалась прокомментировать ситуацию и назвать число людей, заболевших коронавирусом в учреждении, но пояснила, что все сотрудники с коронавирусом будут вывезены в обсерватор на базе санатория «Жемчужина Камчатки» «уже завтра» (9 июня. – Авт.), сославшись на устное распоряжение Минздрава. Заместитель главврача рассказала также, что вчера (7 июня. – Авт.) доктор из поликлиники № 1 осмотрел всех, кто проходил тестирование, люди по его назначению прошли компьютерную томографию в тубдиспансере, всем было назначено лечение. Она также сообщила, что среди заболевших COVID-19 детей нет, а у сотрудников, которым провели тестирование, результаты тестов Роспотребнадзор окончательно еще не подтвердил. На вопрос о средствах индивидуальной защиты для медиков Елена Ивановна ответила: «Мы обеспечены всем: маски, перчатки, бахилы имеются. В наличии защитные костюмы».

На следующий день в 10 часов корреспондент связался с сотрудницей Дома ребенка. Она рассказала, что вечером 8 июня людей вывезли в санаторий «Жемчужина Камчатки» для прохождения лечения. Условия оценивает как хорошие: сотрудники живут в комнатах по два человека, питание нормальное, в помещениях чистота. «Условиями довольны», – сказала она.

На взгляд автора публикации, ситуация становится уже типичной для учреждения, находящегося в ведомстве Минздрава, когда меры начинают принимать только после «бунта» сотрудников, чиновники упорно отказываются комментировать ситуацию для СМИ, а Следственный комитет вынужден проводить проверку. Напрашивается параллель с уже упомянутой выше ситуацией в отделении Регионального сосудистого центра. Напомню, что РСЦ были вынуждены закрыть на карантин 29 мая постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю Натальи Ждановой. По официальной информации, у трех сотрудников этого центра было лабораторно подтверждено заражение коронавирусом. Также там лежали два пациента с подтвержденным COVID-19. Проверка остальных сотрудников отделения продолжается. Волна, вызвавшая проверку учреждения здравоохранения, пошла после появления в СМИ письма Андрея Кубанова, где он сообщил, что в отделении лежал пациент с подтвержденной COVID-пневмонией, что привело к заболеваниям сотрудников. Вот и задумаешься: в чем смысл масок, которые нас на законодательном уровне обязали носить в качестве защиты от коронавируса. Ведь медики пользуются ими постоянно, как и перчатками, тем не менее заболевают.

Как обстоит дело в РСЦ сегодня? Есть ли новые случаи выявления заражения коронавирусом? Этот вопрос автор публикации задала 4 июня врио министра здравоохранения Камчатского края Елене Сорокиной, но он остался без ответа, как это обычно и бывает при общении с чиновниками Минздрава. Традиционно не смогла проинформировать «Вести» по данному вопросу и руководитель пресс-службы Правительства Камчатского края Юлия Чайкина, сославшись на то, что она владеет только общими цифрами. Между тем редакции газеты «Вести» достоверно известно, что пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, лечившийся в РСЦ, был переведен в инфекционное отделение, где скончался (его имя и фамилия в редакции имеются). Среди врачей прошло тестирование на коронавирус. Где результаты тестирования, почему они не оглашаются?

Сроки тестирования тоже вызывают вопросы. Сколько же все-таки проходит времени с момента проведения теста до появления его результатов? 17 мая, выступая в эфире ГТРК «Вести-Камчатка» с рассказом о том, как проводят тестирование призывникам, военный комиссар Камчатского края Борис Ковбасюк озвучил цифры: 6–8 часов. Председатель Елизовской районной думы Андрей Шергальдин 3 июня в «Фейсбуке» рассказал, что тест сдал «во вторник, 26 мая, в пятницу он был готов». (То есть три дня.) Родственница заболевшей коронавирусом Елены Андреевны Попович, умершей 17 мая, сообщила, что тест у ее бабушки взяли 6 мая, а о результатах лечащий врач сообщила 8-го числа (то есть два дня). При этом она сама ждала четыре дня, чтобы ей и мужу провели тестирование (с 6 по 10 мая), а о результатах пришлось узнавать самостоятельно по телефону, как она сказала, «несколько дней».

Руководитель краевого Минздрава Елена Сорокина также не ответила на этот вопрос автору публикации, как и в первом случае. Не дала она информации и о том, сколько же тестов на коронавирус сейчас имеется в наличии на Камчатке и сколько их должно быть. Надо ли добавлять, что эти же вопросы, параллельно заданные Юлии Чайкиной, тоже остались без ответа. Что секретного в этих сведениях – непонятно.

Беспомощность руководителя пресс-службы правительства края, хронически не владеющей информацией, позиция «неразглашения», занятая чиновниками Минздрава с подачи его руководителя, организация работы горячей линии этого министерства, знакомая сотрудникам «Вестей» по подготовке прежних публикаций, в условиях ежедневного нарастания количества выявленных больных и увеличения летальных исходов от COVID-19 заставляет людей обращаться к иным источникам информации. В частности, к сообщениям тех, кто сам болеет или уже переболел коронавирусом, но в легкой форме, оставляющей силы для общения. Недавно в их рядах появился новый пациент: председатель думы Елизовского муниципального района Андрей Андреевич Шергальдин, который 3 июня в «Фейсбуке» выступил с сообщением о том, что у него положительный тест на коронавирус, он не госпитализирован и находится на домашнем карантине. Коронавирус подействовал на него несколько необычно: во-первых, человек поверил, что болезнь все-таки есть. Во-вторых, он явно вдохновился своей новой ролью «живого примера». В-третьих, почувствовал в себе призвание к просветительской деятельности среди населения в качестве, так сказать, добровольного взноса в общее дело борьбы с пандемией.

Судите сами: в течение шестнадцати минут ковидный больной пространно вещает о том, как начиналась его болезнь, что он чувствовал и как недомогал. Как пришел к мысли о том, что надо бы пройти тестирование: «Я подумал, что надо сдать тест». Эта мысль посетила его 26 мая, хотя уже с 21 числа политик, по его словам, «изолировался заранее»: ощущал першение в горле, измерял температуру и самостоятельно лечился. Подробно рассказывает Андрей Андреевич и о том, как после появления положительного результата теста съездил на «скорой» в городскую больницу № 1, описывает экипировку медиков (все они в очках, защите), свои впечатления и эмоции – «там идет фронт, который мы с вами не видим», и благодарит врачей. Почему председатель районной думы увидел фронт борьбы с распространением инфекции только после того, как заболел сам? Неужели Елизовский район представляет собой оазис, где бороться не с чем?

Вовсе нет, внимательный слушатель также узнает из рассказа, что Андрей Андреевич принимал все меры предосторожности: носил маску и перчатки, дезинфицировал руки и руль в машине, но коронавирус все-таки «видимо, во время общения с людьми, поймал». Далее он сообщает о том, что «болеют очень многие. По Елизовскому району большая вспышка. Сегодня самый пик идет по городу Елизово», но без упоминания цифр. Вообще эта тема, в отличие от животрепещущей темы лечения его самого, проходит в рассказе как-то в общих чертах. Зато Андрей Андреевич не скупится на советы, рекомендует к применению пульсоксиметр (прибор для измерения уровня кислорода в крови) и рассказывает, как им пользоваться, обещает в другом выступлении подробно рассказать о том, какими лекарствами его лечат, упоминая о своем незаконченном медицинском образовании.

3 июня, прослушав выступление, я позвонила председателю Елизовской районной думы, человеку, который «должен знать все, что происходит на территории района, всегда быть в курсе событий». Это, кстати, собственные слова Андрея Андреевича, сказанные им в беседе с журналистом еженедельника «Аргументы и факты». Правда, было это давно, в сентябре 2009 года. Как раз накануне, 6 августа, А. Шергальдин возглавил Елизовскую районную думу.

Вопрос задала самый простой: сколько человек в Елизовском районе заражены сейчас коронавирусом? Увы, оказалось, что такими цифрами политик не владеет. «У меня такой информации нет. Я знаю то, что сейчас в Сети, что говорит губернатор», – сказал он. Однако добавил, что знает о том, что заболевших много, потому что люди звонят ему, спрашивают совета, как у человека, уже заболевшего. (Чем не горячая линия? – Авт.) «Люди до сих пор не верят в болезнь и нарушают правила. Вот пришлось сказать: «Народ, это реально! Вы меня знаете, вот вам живой пример», – делится своим открытием политик.

О мерах, которые принимаются в Елизовском районе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, помимо упомянутого публичного выступления в соцсетях, Андрей Андреевич смог сказать лишь то, что «все меры, которые возможны, применены». В качестве примера он рассказал, что «машина ездит, оповещает уже месяц-полтора и до сих пор по городу и районам. Все предприятия были уведомлены, что не имеют права работать без масок и без дезинфекции, многие торговые точки, парикмахерские, бани были закрыты по распоряжению губернатора. Дезинфекцию в зданиях делали. С той недели все открылось, как у всех». Правда, он вспомнил, что во время проверок, в которых он участвовал, были выявлены нарушения, в основном в продуктовых магазинах, «где продавцы маски и перчатки не надевают». Надо думать, после выступления председателя районной думы в соцсетях, начнут надевать. Ведь живой пример!

Сам политик побывал в больнице Петропавловска-Камчатского, откуда и вынес яркие впечатления. О елизовской больнице, правда, впечатлений у него нет. В ответ на просьбу автора рассказать, какая там сейчас ситуация, Андрей Андреевич ответил: «Больница ушла из нашего подчинения, она теперь в ведении краевого Минздрава, но я знаю, что там введены карантинные меры, какое-то лечение назначают». Далее он поведал, что еще до ухода на карантин регулярно участвовал в проверках самых разных учреждений, много общался с людьми. Надо думать, и в больнице был, да как-то подзабылось…

Что же это за незаконченное медицинское образование, о котором упоминает Андрей Андреевич, погрузившись в рассуждения об особенностях диагностики и лечения COVID-19? Ответ, мягко говоря, удивил: «Нет, полное медицинское образование я не получил, ваш редактор все знает про меня».

Министр здравоохранения, которая проявляет полную беспомощность в сложнейших условиях пандемии. Руководитель пресс-службы правительства края, которая не владеет цифрами и фактами по коронавирусу в разгар заболеваемости. Председатель районной думы, который вдохновенно рассказывает населению об уровне кислорода в крови... Куда дальше ехать? Не оправдал надежд и новый многофункциональный медицинский центр, построенный на территории военно-морского госпиталя – больных он не принимает.

Всего за два месяца в отдаленном от центральных районов страны полуострове, самой природой изолированном от материка, не имеющем с ним железнодорожного сообщения, сложилась критическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Уверенно движемся к тому, чтобы выйти на второе (после Москвы) место в стране?

Пока публикация готовилась к печати, появилась информация о том, что под госпитали для лечения зараженных COVID-19 граждан будет перепрофилирован Камчатский выставочный центр – об этом 8 июня на оперативном совещании в Правительстве Камчатского края сообщил врио губернатора региона Владимир Солодов. Фонд в количестве 406 коек, подготовленных для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией людей, заполнен весь. Как признал на совещании врио заместителя председателя краевого правительства Роман Василевский, пациенты лежат и в коридорах, и в других помещениях. Он также озвучил данные о количестве заболевших коронавирусом в регионе по месту их проживания (по состоянию на 8 июня): Петропавловск-Камчатский – 929, Елизовский район – 190, Вилючинск – 30, Усть-Большерецк – 5, Мильково – 3, Карагинский район – 3, Пенжинский район – 1, Усть-Камчатский район – 2, Палана – 1, Эссо –1, Тигильский район – 1. По его словам, в стационарах в этот день находилось 423 заболевших коронавирусом.

8 июня Камчатские СМИ облетела информация, которая, мягко говоря, вызывает недоумение. Со ссылкой на слова врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, сказанные им на аппаратном совещании в правительстве края, сообщается о том, что с этой недели Министерству здравоохранения Камчатского края в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции будут помогать сильные специалисты из других министерств и ведомств. Соглашусь, у врачей, фельдшеров, медсестер работы действительно непочатый край. Но чем могут помочь медикам чиновники из краевого правительства? Если же речь идет об усилении управленческих кадров, то озвученное решение равносильно признанию, что руководитель Минздрава Елена Сорокина и ее подчиненные не справляются со своей задачей. Напрашивается вопрос: не лучше ли вместо подпорок в лице прикомандированных сотрудников из других ведомств, заменить слабых чиновников из Минздрава на сильных управленцев? Пока очевидно, что Елена Сорокина, по нашему мнению, очень плохой управленец и, похоже, довела камчатское здравоохранение до полного развала. Возможно, она хороший врач, но чтобы руководить министерством, этого мало.

Наталья МАКСИМИШИНА

От «Вестей»:

Глава думы Елизовского мунрайона Андрей Шергальдин длительное время был «героем» наших публикаций в основном из-за своего так называемого образования. По версии газеты, он не окончил даже среднюю школу. Все его медицинское образование, полагаю, получено за короткое время работы санитаром морга. Долгое время Андрей Шергальдин таксовал и на этом трудовом поприще он заработал кличу «Рубль».

В Елизовском заповеднике такие люди, как оказалось, востребованы. Рубля несколько раз избирали депутатом в Елизовскую районную думу. Желаем Андрею Шергальдину скорейшего выздоровления. Иначе осиротеет район без него.

Бог с ним, с Рублем… Что делать с пандемией на Камчатке? Ситуация явно вышла из-под контроля властей. По версии газеты, очаги COVID-19 обнаружены в Управлении ФСБ и Штабе группировки Войск и Сил на северо-востоке РФ. Похоже, вышеназванных силовиков посадили на карантин. Катастрофически не хватает врачей, экипажей скорой помощи. Наши читатели сообщают, что автомобили «скорой» по вызову приезжают через 6–7 часов или не приезжают вовсе. У тех, кто обладает признаками простуды, перестали брать пробы для тестирования. В коммерческом медицинском учреждении «Медитекс» проводят платное тестирование стоимостью три тысячи рублей. Чтобы сделать тест, нужно сначала зарегистрироваться и дожидаться своей очереди придется 6–7 дней.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."