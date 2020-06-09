ВИЛЮЧИНСК В ЛИЦАХ

09 Июня 2020



Закончился допрос свидетелей по делу Ирины Жилкиной, бывшей главы администрации ЗАТО Вилючинск, бывшего депутата вилючинской думы, ныне соучредителя одной из управляющих компаний города подводников.

Первые два решения вилючинского суда, оправдавшие Жилкину по всем уголовным статьям, были отменены судебной коллегией по уголовным делам Камчатского краевого суда. Напомню фамилии судей, чьи решения были отменены: Андрей Чернявский и Дмитрий Горячун. Сейчас уголовное дело в отношении вилючинской фурии рассматривает Александр Ищенко. Ранее он был председателем Усть-Камчатского районного суда. 26 августа 2016 года назначен председателем Вилючинского городского суда. Работает судьей уже 12 лет.

Вкратце напомню, в чем обвиняли Ирину Жилкину. В совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 1 ст. 286 УК РФ (по факту незаконного увольнения первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Ирины Бадальян);

- ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере);

- ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Суд над Ириной Жилкиной тянется уже около трех лет. Вилючинский городской суд дважды признавал бывшую главу городской администрации госпожу Жилкину невиновной и дважды суд апелляционной инстанции по уголовным делам Камчатского края отменял эти забавные с юридической точки зрения решения и назначал дело к новому рассмотрению в ином составе суда.

В свое время перегретая пламенем самомнения влюбленная в себя Жилкина, дорвавшись до власти, стала увольнять неугодных ей людей. Причем старалась сделать это, максимально унизив достоинство своих подчиненных. Ирина Петровна была настолько бесноватой в своих кадровых решениях, что это не могло не вызвать активного сопротивления со стороны растаптываемых ею людей. Заместитель главы администрации города Ирина Бадальян первая испытала на себе прелесть жилкинского руководства. Она не стала терпеть беззаконие и обратилась в Следственный комитет с жалобой на главу администрации Ирину Жилкину. С этого момента и началась уголовная история переносчика возбудителя управленческого идиотизма госпожи Жилкиной. В ходе уголовного разбирательства, будто озверевшая, Жилкина постоянно заявляла, что ее уголовное дело – это политический заказ. Однако чей именно заказ одержимая манией преследования глава администрации Вилючинска не сообщала. В конце концов городские депутаты, ее избравшие, избавились от этой управленческой чумы.

Речь в нашем повествовании идет не столько о Жилкиной, сколько о людях, которые смогли сохранить собственное достоинство, продемонстрировали твердость и решимость в отстаивании справедливости.

Признаюсь, Ирина Геннадьевна Бадальян никогда не производила на меня впечатления сильной женщины, но я приятно ошибся. За внешней элегантностью были как-то незаметны ее решительный ум, твердый характер и настоящие бойцовские качества. Она родилась в городе Семеново Горьковской области в 1962 году. После окончания средней школы поступила и окончила Горьковский государственный педагогический институт имени М. Горького, факультет педагогики и психологии. В 1985 году вышла замуж за слушателя военно-медицинского факультета при Горьковском государственном медицинском институте имени С.М. Кирова – Бадальяна Тимура Владимировича. Ирина вспоминает, что с мужем они познакомились на танцах, и сначала он не обратил на нее особого внимания, но, спустя некоторое время, пригласил на свидание. Его ухаживания длились два года. В конце концов Ирина сдалась и разделила участь всех жен офицеров. Его, молодого лейтенанта, после окончания института в 1987 году отправили служить на Тихоокеанский флот в поселок Приморский в бригаду кораблей контрольно-измерительного комплекса (КИК). В те времена философия взаимоотношений мужа офицера и его жены сводилась к одной нехитрой формуле: куда иголка, туда и нитка. Жены делили все тяжести лишения военной службы со своими мужьями. Ирина не была исключением.

На мой вопрос, заданный Ирине, можно ли считать их счастливой супружеской парой, она без колебаний ответила: «Да, можно». На такой же вопрос Тимур, ее муж, тоже без колебаний ответил: «Да». Ирина добавила, что всегда и во всем поддерживала своего супруга, а Тимур поддерживал ее. Они вырастили двух дочерей, старшая из которых окончила Санкт-Петербургскую медицинскую академию и работает врачом-рентгенологом. Младшая окончила Камчатский университет имени Витуса Беринга по специальности «Переводоведение». Основная тяжесть по воспитанию дочерей легла на плечи Ирины. Муж более 11 лет ходил в море. Получив звание майора медицинской службы, демобилизовался и сразу устроился судовым врачом в камчатскую рыбодобывающую компанию ЗАО «Акрос» и еще десять лет продолжал ходить в море. Нужно было поднимать на ноги дочерей, давать им достойное образование, покупать квартиры, одним словом, содержать семью. Внешне Тимур Владимирович производит впечатление спокойного и выдержанного человека. Он немногословен, не старается быть центром компании, но в нем чувствуется внутренняя сила человека, который привык принимать решения. Когда у его жены начались неприятности, связанные с самодурством госпожи Жилкиной, он сказал, об этом мне поведала Ирина: «Нельзя позволять вытирать об себя ноги и терпеть унижения. Давай действовать».

Человеческие судьбы с годами теснее переплетаются, если это судьбы мужа и жены, или, наоборот, разваливаются и превращаются в труху, как высохшие лианы. Неприятности и несчастья могут сплотить близких людей еще больше, а могут навсегда разъединить. Ирина и Тимур рука об руку прошли многие испытания и остались верны своим чувствам. Каждому из них пришлось поменять свою профессию. Для этого нужно было учиться. С 2009 по 2010 год Ирина Геннадьевна прошла обучение в Дальневосточной академии государственной службы и получила диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление». Тимур Владимирович в 2008 году заочно окончил Московский институт электронной техники и пошел работать заместителем директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (МБУК ЦБС) по новым технологиям. На мой вопрос, почему он не пошел работать хирургом, он ответил, что для хорошего хирурга нужна постоянная практика, иначе теряешь квалификацию. Он был готов пойти работать врачом общей практики, но, к сожалению, такие специалисты вилючинской районной больнице были не нужны, поэтому срочно пришлось переучиваться. Ирина Геннадьевна, отвечая на вопрос, какая должность была для нее самой трудной, сказала: «Должность первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа». Так случилось, что она больше года оставалась за главу: «Я уходила на работу рано утром и возвращалась за полночь. Все заботы по дому легли на плечи мужа. Никому из мужчин это не понравилось бы, а Тимур никогда и ничем не упрекал, готовил ужин и не задавал много вопросов, понимая, что иногда у меня не было сил даже на них ответить». Сам Тимур не стал комментировать слова жены, просто сказал: «Ирине надо было помочь, и я помогал».

Разумеется, я не мог не спросить, зачем Ирина и Тимур решили заняться политикой и собираются выбираться в депутаты городской думы Вилючинска. Ответ меня не удивил: «Мы давно живем в Вилючинске, это наш родной город, почти вся наша совместная жизнь прошла в нем. Мы хотим иметь возможность сделать для нашего города что-то значительное и полезное. Это значительное и полезное часто бывает незаметно для других людей. Но когда нам это удается, становится легко и радостно на душе. Мы вступили уже в тот возраст, когда ничего нельзя откладывать на потом. Полученный нами опыт показал, что даже одному руководителю легко переломать человеческие судьбы и зачеркнуть многое из того, что сделано хорошего и полезного для города». Ирина Бадальян закончила свой короткий монолог, ее муж, не произнеся ни слова, одобрительно кивнул. Посмотрев на него, я невольно улыбнулся, подумав про себя: «Интересно, как он будет проводить агитацию с такой словоохотливостью?» Но этот вопрос я не стал произносить вслух. Тимур, словно прочитав мои мысли, отрезал: «Я умею говорить с людьми. Вы не забыли, что я врач, а врач должен уметь вести душевные разговоры». На прощание он крепко пожал мою руку, и мы тепло расстались до следующей встречи.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ