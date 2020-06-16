ЭМИГРАНТ ИОН ДЕГЕН

16 Июня 2020



Он был пехотинцем, артиллеристом, танкистом, талантливым врачом, поэтом и писателем

Очередную публикацию в рубрике «Уроки истории» мы посвящаем удивительному человеку: фронтовику-танкисту, врачу, поэту и писателю – Иону Лазаревичу Дегену, который занимал десятое место среди танковых асов Советского Союза, участников Великой Отечественной войны и спас жизни сотням людей в мирное время.

Ион Лазаревич родился 4 июня 1925 года в Могилеве-Подольском (Винницкая область, Украинская ССР) в еврейской семье фельдшеров. Когда мальчику исполнилось 3 года, умер его 65-летний отец – талантливый специалист, опыт которого перенимался многими дипломированными врачами.

Воспитание ребенка легло на плечи 26-летней матери, работавшей медсестрой в больнице. Ее маленькой зарплаты семье не хватало, поэтому 12-летний Ион пошел в помощники к кузнецу и уже через год мог самостоятельно подковать лошадь. Ион Деген был разносторонне развитым подростком, очень увлекался ботаникой, зоологией и литературой. Его приводили в восторг романы Виктора Гюго, вдохновляли произведения Евгения Долматовского, Василия Лебедева-Кумача и Владимира Маяковского, стихи которого Ион знал наизусть. Возможно, это стало толчком к развитию его поэтических наклонностей, причем написанные Дегеном строки передавались из уст в уста и часто признавались народными. После окончания девятого класса 16-летний Ион Деген устроился в пионерский лагерь вожатым, а через месяц, в июле 1941 года, с началом войны, пошел добровольцем на фронт.

С самого детства юноша проводил много времени в местном погранотряде, где научился владеть всеми видами оружия, в том числе пулеметом. Он уверенно ездил верхом, поэтому на фронт шел отлично подготовленным красноармейцем. Полученные в детстве навыки Деген в полной мере проявил в военное время, находясь в составе 130-й стрелковой дивизии.

В конце 1941 года при выходе из окружения Ион получил ранение в мягкие ткани колена. Рана считалась легкой, но очень долго не заживала: не было чистых бинтов, повязки меняли редко – это спровоцировало заражение крови. Врачи полтавского госпиталя, где проходил лечение Деген, приняли решение об ампутации ноги. Но молодой человек категорически отказался от хирургического вмешательства. Справиться с болезнью ему помогло огромное желание жить и молодой крепкий организм.

После госпиталя Ион Лазаревич был определен в отделение разведки 42-го дивизиона бронепоездов, сформированного из железнодорожников-добровольцев. Располагавшийся в Грузии дивизион состоял из двух бронепоездов: «Сибиряк» и «Железнодорожник Кузбасса», а также штабного поезда с пятью вагонами. Перед дивизионом была поставлена ответственная задача: прикрывать пути на Беслан и Моздок. Бои на Кавказе Деген вспоминал как самые тяжелые и кровавые: огромное количество немцев атаковало бронепоезд, а с неба обстреливали «Юнкерсы». От постоянной бомбежки экипаж нес тяжелые потери. Помимо массивной немецкой атаки, пришла вторая беда – голод. Однако перевал, оборона которого была поручена дивизиону, был удержан советскими войсками: из 44-х человек команды бронепоезда в живых осталось 19.

После этих событий Ион Деген начал писать стихи:

Нет, дневников не вел я на войне,

Не до писаний дневников солдату,

Но кто-то сослагал стихи во мне,

Про каждый бой, про каждую утрату.

15 октября 1942 года Ион Лазаревич был тяжело ранен в ночной разведке, задачей которой было определение расположения немецких резервов и подготовка координат для стрельбы 42-го дивизиона.

Выбираясь из немецкого окружения, молодой боец был ранен в ногу, а осколки изрешетили его тело. После госпиталя Ион не вернулся в свой дивизион (который в 1943 году перебросили в Иран), а был направлен в 21-й учебный танковый полк, размещенный в грузинском городке Шулавери. Оттуда в танковое училище. Окончив учебное заведение с отличием, Деген получил звание младшего лейтенанта и был командирован в Нижний Тагил для получения танка и формирования экипажа, первый состав которого был совсем юным, в возрасте 19-20 лет, необстрелянным, не видевшим фронта. Таким же оказался и второй экипаж. Почти все ребята из этих экипажей погибли в боях.

Деген был назначен командиром танкового взвода в знаменитую 2-ю танковую бригаду под командование подполковника Ефима Евсеевича Духовного. Бригада состояла из танков T-34-85 – последней модификации советских средних танков Т-34 с орудием калибра 85 мм, принятых на вооружение Рабоче-крестьянской Красной Армии постановлением Государственного комитета обороны № 5021 от 23 января 1944 года. Иона в бригаде называли счастливчиком, ведь он сумел выжить даже в самых кровопролитных боях летом 1944 года во время операций в Белоруссии и Литве. В конце осени 1944 года за участие в Белорусской наступательной операции танковой бригаде Ефима Духовного было присвоено звание гвардейской, а Ион Деген стал гвардии лейтенантом, командиром танковой роты. В составе 2-й гвардейской танковой бригады экипажем Иона Дегена было уничтожено двенадцать танков и четыре самоходных орудия противника. При этом сам танкист получил 22 осколочных ранения и большое количество ожогов.

21 января 1945 года в одном из боев за Восточную Пруссию танковая рота Дегена атаковала позиции противника. В ходе сражения его танк был подбит, а экипаж, успевший выбраться из горящей машины, немцы закидали гранатами.

Деген выжил, несмотря на осколочные ранения в голову и несколько пулевых ранений рук и ног. В госпитале у него начался сепсис, который в то время считался неизлечимым. Своим спасением Ион обязан главному врачу госпиталя, потребовавшему поставить раненому внутривенно дефицитный по тем временам пенициллин. Далее последовал реабилитационный период и пожизненная инвалидность – все это произошло в 20-летнем возрасте. На этом военная служба гвардии лейтенанта Дегена закончилась.

Наблюдая за подвигами врачей, спасавших раненых солдат, Ион Деген принял решение стать после войны доктором. В 1951 году он с отличием окончил Черновицкий мединститут и стал успешным и востребованным врачом-травматологом и ортопедом, защитил докторскую диссертацию.

В течение нескольких десятилетий врачебной практики при операциях Ион Деген не использовал большой палец правой руки (не мог физически после ранений), но пациенты об этом даже не догадывались.

С 1951 года Деген работал в институте ортопедии города Киева, затем в Кустанае (Казахская ССР), после чего снова вернулся в Киев, где продолжил медицинскую деятельность. Ион Деген написал более 90 научных статей и разработал уникальную хирургическую методику по реплантации верхних конечностей. По этой методике в 1959 году Деген провел первое в медицинской практике оперативное приживление оторванного предплечья.

Ион Деген известен не только как талантливый врач, но и как писатель и поэт. Из-под его пера вышли такие книги, как: «Из дома рабства», «Портреты учителей», «Иммануил Великовский», «Голограммы», «Война никогда не кончается», «Наследники Асклепия», «Невыдуманные рассказы о невероятном», а также сборник стихов. Особо известным стало его стихотворение «Мой товарищ». Оно было написано в декабре 1944 года и долгое время переписывалось и передавалось устно с многочисленными искажениями или в разных неавторских вариантах как стихотворение неизвестного автора-фронтовика.

В 1942 году Георгий Куликов, товарищ Дегена, которого он перевязывал, разорвав свою рубашку, просил его: «Не рви рубашку! Лучше отдай ее живым!» Спасти друга Дегену не удалось. В память о нем и было написано это стихотворение:

Мой товарищ, в смертельной агонии

Не зови понапрасну друзей.

Дай-ка лучше согрею ладони я

Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони, ты не маленький,

Ты не ранен, ты просто убит.

Дай на память сниму с тебя валенки.

Нам еще наступать предстоит.

Из большого поэтического наследия Дегена именно это стихотворение приобрело народный характер, причем не во время войны, а только в 1980-х годах. Отношение к этому произведению было неоднозначным. Так, например, знаменитый советский поэт Константин Симонов, а затем и Евгений Евтушенко поначалу считали стихотворение Дегена клеветой на Красную Армию и воспеванием мародерства. Это несмотря на пояснения самого Дегена, прочитавшего в конце 1945 года в Доме литераторов авторский вариант, что валенки снимают с убитых для наступления, а не для постоянного ношения.

Изменив свое отношение к этому стихотворению, Евтушенко назвал восемь строк Дегена гениальными, ошеломляющими по жестокой силе правды.

После войны в Советском Союзе Ион Деген столкнулся с невосприятием себя некоторыми людьми не только как поэта. Были и те, кто ставил под сомнение его боевые заслуги, его работу врачом. К сожалению, среди таких людей было достаточно много лиц, занимающих руководящие должности разных уровней и принимающих судьбоносные решения. Приведу один из множества примеров, произошедших в жизни Иона Дегена. В 1951 году по окончании медицинского института Деген начал работать по специальности в одной из клиник. День первой зарплаты – событие само по себе значимое, а тут еще и денег осталось на пару трамвайных билетов. Голодный и усталый, около получаса Ион простоял в очереди, чтобы услышать от кассира, что он не числится в ведомости на зарплату. Главный бухгалтер, к которому Ион тут же обратился, посоветовал немедленно отправиться к главному врачу. В приемной Иону сказали, что у него есть 5 минут, и он может зайти. В огромном кабинете во главе длинного начальственного стола под большим портретом товарища Сталина в тронообразном кресле восседал главный врач – многопудовый мужчина с крупным жирным лицом и маленькими глазками.

- Клинический ординатор-ортопед? Деген? Впервые слышу.

- Простите, профессор, вот копия приказа по министерству. Оригинал вам был вручен три недели тому назад.

- Понятия не имею, – главврач снова спросил фамилию и снова повторил, что слышит ее впервые.

- А чего это вы с палочкой ходите?

- Ранение.

- Ранение, значит. При эвакуации или баловство какое?

- Нет, в танке. Во время атаки.

- Да ну! А я-то думал, что это у вас с детства. Значит, ранение?

- Да.

- На фронте, говорите? У вас, говорят, целая куча орденов, – и главврач перечислил Ионовские ордена, что свидетельствовало о его полной осведомленности и очевидном желании поизмываться над кажущимся беззащитным еврейчиком. Иону, опиравшемуся на палку, даже не предложено было сесть.

Блинообразное лицо директора мерзко осклабилось:

- А говорят, что ордена можно купить в Ташкенте.

Этого Деген стерпеть не мог. Он поставил свою тяжелую палку в угол подошел к главврачу, вытянутой левой рукой схватил край халата вместе с волосами на груди, рванул на себя и тут же прямой правой всего себя вложил в удар. Алая струя хлынула из разбитого носа и два багрово-синих кровоподтека мгновенно вздулись, еще больше сузив маленькие глазки. Ион схватил свою палку и голосом, которым когда-то, перекрывая грохот танка, отдавал команды, произнес:

- Я тебе, падло, покажу, как можно купить ордена в Ташкенте! – и быстро вышел из кабинета.

К счастью, в министерстве здравоохранения было принято решение закрыть глаза на произошедшее, но сам по себе случай показателен.

В 1977 году, окончательно почувствовав свою нереализованность и даже ненужность в Советском Союзе, Ион Лазаревич уехал на постоянное место жительства в Израиль, где более двух десятков лет работал врачом, консультировал коллег-ортопедов, писал книги, выступал с лекциями-воспоминаниями в разных городах.

Его супруга устроилась архитектором в Иерусалимском университете, а сын успешно защитил диссертацию в институте Вейцмана и стал физиком-теоретиком.

Ион Лазаревич Деген умер в Гиватаиме 28 апреля 2017 года.

В память о советском поэте, фронтовике, танковом асе, талантливом враче режиссерами Юлией Меламед и Михаилом Дегтярем был снят документальный фильм «Деген».

Ион Лазаревич Деген был награжден: орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, медалью «За отвагу», медалью «За оборону Киева», медалью «За оборону Кавказа», медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Иона Дегена дважды представляли к званию Героя Советского Союза, однако он так и не был награжден высшей степенью отличия, хотя был достоин этой награды.

При подготовке данного материала были использованы следующие источники:

- Юрий Солодкин: «Ион Деген – человек-легенда» (MAXPARK)

- Лира Лара: «Ион Деген. Жизнь, полная подвига и чуда».(Live Internet)

- Эдуард Кукуй: «Ион Деген. Стихи» (Стихи.ру)

- «Стихи из планшета гвардии лейтенанта Иона Дегена» (lib.ru/MEMUARY)

- Николай Варсегов: «Почему Ион Деген не получил звезду Героя» («Комсомольская правда»).

Андрей БОРИСЕНКО