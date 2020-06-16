ШЛА ВОЙНА НАРОДНАЯ…

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16 Июня 2020

ТОТ САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ…

(Часть первая)

В будущем году исполняется 80 лет начала Великой Отечественной войны. Казалось бы, за восемь десятилетий мы должны получить аргументированный анализ причин, поставивших нашу страну на грань катастрофы. Недостатка в таких попытках на всем историческом отрезке, начиная с 1941 года, нет. Но ответа, который можно назвать исчерпывающим, как мне кажется, до сих пор не найдено.

В годы войны для подавляющей части общества хватало торопливой оговорки о вероломности нападения со всеми вытекающими последствиями из макиавеллизма врага.

На тот период стране, занятой борьбой с фашизмом, такого объяснения хватало. Всех занимал вопрос: как справиться с агрессором? А экзальтация от Победы в общественном сознании вообще отбросила поиск причин неудач 1941–1942 годов к рубежам недосягаемости. И советский народ можно понять. Мы закончили войну в Берлине, а, значит, сделали все правильно.

План Военно-исторического управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР предусматривал создание к 1951 году «Краткого стратегического очерка Великой Отечественной войны». На его страницах предполагалось дать анализ причин наших катастрофических неудач первых лет войны.

Военно-историческое управление разослало письма высшим офицерам, занимавшим накануне 22 июня 1941 года значимые должности в приграничных округах. Им предлагалось написать воспоминания о первых месяцах войны в качестве справочного материала для стратегического очерка. Из 202 адресатов ответы прислали 33 действующих и находящихся в запасе генерала. Молчание большинства тех, кто встретил войну на должностях высшего командного состава приграничных округов, выглядело симптоматично, как и общий ход работ над стратегическим очерком. Он не увидел свет в 1951 году. Его издадут десятью годами позже под грифом «совершенно секретно». О причинах поражений в стратегическом очерке говорится не языком военных, а политиков. Они сводились к общим идеологемам, которые, разумеется, не расходились с точкой зрения руководства страны, сформулированным новым советским лидером Никитой Хрущевым, который сумел получить полноту власти в стране и право на истину после череды «дворцовых переворотов».

Есть основания сомневаться в стремлении первого секретаря ЦК КПСС к объективности. Задаваясь вопросом о причинах военных неудач, Никита Сергеевич уже заранее сформулировал для себя ответ в русле инициированного им курса на развенчивание культа личности Иосифа Сталина. Конечно, во всем виноват «вождь всех времен и народов». Тогда же родились мифы о советских суперразведчиках, которые в десятках донесений предупреждали Сталина о подготовке нападения, называли точную дату вторжения, количество дивизий, направлениях основных ударов и другие абсолютно достоверные сведения, вплоть до содержимого ночного горшка Гитлера.

Сегодня, когда есть возможность познакомиться с донесениями советской военной и политической разведок, появилось понимание, насколько расплывчатые и противоречивые сведения получал Центр от агентурной сети, в том числе от Рихарда Зорге. Желающие могут познакомиться с докладом начальника Главного разведуправления РККА Филиппа Голикова, датированного мартом 1941 года. В нем в качестве вывода говорилось о том, что Германия, скорее всего, не начнет войну с Советским Союзом до разгрома Англии или до заключения Берлином и Лондоном мирного соглашения.

С выводами Филиппа Голикова диссонировала датированная апрелем аналитическая записка советского военного атташе в Германии генерала Василия Тупикова. Он считал, что Берлин начнет войну с Советским Союзом, не дожидаясь решения британского вопроса. Не называя сроков начала вторжения, Василий Тупиков сумел предсказать ход первоначального этапа войны: «Красная Армия, не имея подготовленных рубежей обороны внутри страны, широко разветвленной аэродромной сети и заранее подготовленных путей сообщения, после первого удара будет стремительно отходить назад, не имея возможности задержаться ни на одном заранее подготовленном рубеже… Немцы одновременным ударом в нескольких направлениях прорвут фронт и разъединят Красную Армию на отдельные группы, в дальнейшем будут стремиться окружить и уничтожить их. Особую роль сыграют подвижные войска, которые после прорыва быстро проследуют в глубину, выйдут на пути отхода Красной Армии и произведут окружение. Большая роль в этих действиях отводится авиации и воздушным десантам. По времени всю эту операцию (разгром армии и выход на меридиан Москва) предполагается осуществить в один-полтора месяца». Василий Тупиков, к тому времени уже начальник штаба Юго-Западного фронта погибнет в сентябре 1941 года. Красная Армия лишится великолепного аналитика. Последние строки его записки позволяют предположить, что советский военный атташе в Германии мог что-то знать о плане «Барбаросса».

Предложенный Тупиковым сценарий войны не соответствовал представлениям тогдашнего начальника Генерального штаба РККА Георгия Жукова о начальном этапе боевых действий. Он полагал, что нынешнее противостояние с Германией начнется по сценарию Первой мировой войны: с локальных операций сторон в течение первых двух-трех недель, пока обе армии не завершат мобилизаций. Мне очень трудно представить, как начальник Генерального штаба Красной Армии мог считать, что дивизии вермахта, не прекращавшие масштабные боевые действия с 1 сентября 1939 года, к нападению на Советский Союз окажутся не укомплектованы по штатам военного времени?

Уже известный нам Филипп Голиков в период хрущевской оттепели упорно твердил, что «Хозяину», то есть Сталину, докладывали только то, что он хотел слышать. Иными словами, Наркомат обороны, Генеральный штаб заведомо дезинформировали высшее политическое руководство страны. Но это, господа-товарищи, тягчайшее преступление, которое в условиях военного времени карается расстрелом. Судя по всему, и Никите Сергеевичу Хрущеву Филипп Иванович Голиков докладывал то, что первый секретарь ЦК КПСС желал слышать. Не исключено, что именно по этой причине карьера бывшего начальника Главного разведывательного управления РККА, спустя 14 лет после окончания войны, пошла в гору. За пару лет, с 1959 по 1961 годы, от генерал-полковника он дорастет до маршала Советского Союза.

Сегодня мы точно можем сказать, что военная разведка, как агентурная, так и войсковая, останется ахиллесовой пятой Красной Армии до конца 1943 года. Перед началом войны она не вскрыла состава и целей ни одной из ударных группировок гитлеровцев. Руководство РККА, командование приграничных округов не ожидали концентрированных мощнейших ударов, с которым вермахт обрушился на Красную Армию сразу на трех направлениях. Советская военная разведка продолжит «серьезно ошибаться» вплоть до начала 1944 года.

Ее последним стратегическим провалом станет неправильное определение немецких сил, привлекаемых к операции «Цитадель» (гитлеровскому плану окружения советских войск в Курском выступе), что едва не обернулось катастрофой для Воронежского фронта Николая Ватутина. Про «близорукость» разведки в 1941 году вообще можно написать целый трактат. Ограничусь лишь тремя напоминаниями.

Она не заметила переброски XXXIX механизированного корпуса немцев на северо-западное направление, что обернулось блокадой Ленинграда. Разведка не увидела поворота на север танковой группы Эдварда фон Клейста, результатом которого стал гигантский Киевский котел. Мы не увидели осеннего сосредоточения войск на московском направлении. Не стану напоминать, чем это обернулось…

Утверждение, что советская военная разведка в 1941 году знала все о планах Германии в отношении Советского Союза, мягко говоря, не соответствует действительности. Даже конъюнктурные соображения в известные периоды советской истории не сподвигли серьезных исследователей, в отличие от некоторых генералов и маршалов, а также огромного числа журналистов и писателей снизойти до безудержных фантазий о прозрачности тайн III рейха для агентуры Красной Армии и НКВД – НКГБ.

Густой туман споров о том, сообщались или нет советскому политическому и военному руководству точные даты начала войны, скрыл от нас провалы разведки, которые, на мой взгляд, имели более губительные последствия для РККА, даже чем внезапность нападения.

Молниеносная победа Германии над французско-английской коалицией в 1940 году, в которой решающая роль оказалась за гитлеровскими подвижными соединениями, заставила советское руководство экстренно приступить к созданию механизированных корпусов, которые расформировали годом ранее. Первоначально в СССР приняли решение о создании восьми МК. В начале 1941 года приступили к формированию еще 21 механизированного корпуса. Вскоре управление одного из них приняли решение упразднить.

Считалось, что советские механизированные корпуса создавались по образу и подобию подвижных соединений вермахта. Но советская военная разведка до начала войны так и не сумела установить организационно-штатную структуру немецких танковых и моторизованных дивизий, которые органично комплектовались всеми родами войск (мотопехотой, различными видами артиллерии, саперами, частями обеспечения), необходимыми для проведения стремительных операций блицкрига. Лишь в июле 1941 года после контрудара под Сольцами в руки советскому командованию случайно попадут инструкции по боевому применению танковых дивизий вермахта. Они заставят экстренно вносить изменения и в тактику действий подвижных соединений РККА, и в их организационно-штатную структуру, но к тому времени Красная Армия лишится МК – своей основной ударной силы. Их считали несокрушимыми перед началом войны, но почти все они окажутся разгромлены менее чем за месяц после начала боевых действий.

Последнее массовое применение механизированных корпусов состоялось 6 июля при нанесении контрудара в Белоруссии на Лепельском направлении. Неудачное наступление советских 5-го и 7-го МК в исторической литературе также называется сражением под Сенно. Для вступавших в бой советских подвижных соединений эффекта неожиданности уже не существовало, как в первые дни и часы войны, но все равно они оказались разбиты.

Сказалось и неумелое использование механизированных корпусов, и отсутствие авиационный поддержки, и слабое взаимодействие между родами войск, и просчеты в организационной структуре МК. Они оказались чрезмерно отягощены бронетехникой. В каждом корпусе предполагалось иметь по 1 031 танку. В реальности в большинстве соединений, находившихся к началу войны на стартовом этапе формирования, не было и половины положенной по штату бронетехники, но еще было меньше средств обеспечения ее боевого использования.

На вооружении МК состояли десять типов танков, не считая их модификаций. Это было настоящим ужасом для технических и тыловых служб корпусов и округов (с началом войны – фронтов), в прямом подчинении которых МК в основном находились. Каждому типу танков требовались свои запчасти, свои боеприпасы, свое топливо (бензин и солярка), свои технологические карты ремонта и обслуживания, своя тактика боевого применения. Для каждого – свои нормативы и скорость. За КВ из-за широкой колеи «Клима Ворошилова» не мог пройти ни один танк.

Проблемы технического и тылового обеспечения такого разнотипного парка подлежали решению с высокой степенью напряжения, если бы шла речь о сотнях танках, но в Красной Армии к июню 1941 года их насчитывалось около 26 тысяч.

В январе 1930 года Михаил Тухачевский предложил руководству страны план строительства 50 тысяч легких танков. Тогда Сталин высказался решительно против такого прожекта: «Осуществить» такой «план» – значит, наверняка загубить и хозяйство страны, и армию: это было бы хуже всякой контрреволюции».

Но в результате к 1941 году Советский Союз почти реализовал безумный план Михаила Тухачевского, построив около 30 тысяч танков, не считая бронеавтомобилей, которых в каждом механизированном корпусе полагалось иметь по 268 единиц. Как следовало ожидать, РККА оказалась не в состоянии такую массу бронетехники сколь-либо грамотно применять и эксплуатировать. Большинство машин мы потеряли в первые дни войны не в результате боевых потерь, а из-за технических неисправностей, бросили из-за отсутствия топлива и боеприпасов. Механизированные корпуса не имели достаточного количества транспорта, топливозаправщики исчислялись единицами.

Мотопехота в МК в большинстве случаев только считалась моторизированной, не имея средств передвижения. Самоходной артиллерии в РККА к началу не существовало, а буксируемая (особенно больших калибров) и наполовину не была обеспечена тягачами. Роль последних в большинстве случаев выполняли трактора, которые в силу своей тихоходности безнадежно отставали от танков. Сотни артиллерийских систем так и остались на складах неприкосновенного запаса. Они перешли в руки врага в заводской смазке…

Просчеты в формировании механизированных корпусов практически обнулили результаты напряженной работы нескольких лет советской оборонной промышленности и оставили Красную Армию на долгие месяцы без необходимого количества тяжелого вооружения.

Вопреки всему этому с середины 50-х годов миф о беспредельных возможностях советской военной разведки, активно тиражируемый до сего дня, начал активно внедряться в общественное сознание.

В этот период предпринимается попытка реанимировать работу Военно-исторического управления Генерального штаба над стратегическим очерком.

Вновь рассылаются письма генералам, встретившим войну на западных рубежах страны. В них предлагалось ответить на ряд «неясных и документально неполно освещенных вопросов». Могу со всей ответственностью заявить, что по большей части таковыми они остаются до сегодняшнего дня.

Чтобы не показаться голословным, приведу некоторые из вопросов, на которые предлагалось ответить действующим или уже находящимся в запасе и отставке генералам. Тексты писем в зависимости от должности адресата, которую он занимал к июню 1941 года, рода и вида войск, имели вариации.

Итак, чем же интересовалось Военно-историческое управление, реформированное в середине 50-х годов в отдел:

- Когда было получено Вами распоряжение о приведении частей вверенного Вам соединения в боевую готовность? Какие и когда были отданы частям соединения указания во исполнение этого распоряжения и что ими было сделано?

- Где находилась артиллерия вверенных Вам частей к моменту начала боевых действий? Если она находилась в артиллерийских лагерях, то когда она присоединилась к своим частям и соединению?

- Укомплектованность авиасоединений и частей ВВС материальной частью и ее качество. Насколько самолеты новых типов, поступивших на вооружение, были освоены летным составом? Подготовленность летного состава к ведению боевых действий.

- Насколько в штабе округа была известна группировка немецко-фашистских войск накануне войны?

- Имелись ли в штабе округа данные о времени начала военных действий со стороны гитлеровской Германии?

Как видим, задавали вопросы, которые и по сей день остаются актуальными. Вокруг них кипят споры. Попытки пролить свет истины на них выливаются в многочисленные кандидатские и докторские диссертации, но при этом во всем чувствуется некоторая недосказанность.

В этот раз ответов на запросы Военно-исторического отдела пришло значительно больше. С ними можно познакомиться в недавно изданном двухтомнике «Пишу исключительно по памяти…». Уже название книги предупреждает, что пытливого читателя ждет определенное разочарование. Частично мы имеем дело с формальными отписками. В большинстве случаев придется знакомиться с мемуарным изложением первых недель и месяцев войны, объединенных общей мыслью, с которой я, впрочем, вполне солидарен: «Мы дрались отчаянно и храбро, но немцы в тот период оказались сильнее, опытнее нас и более подготовлены к войне».

От острых частных вопросов практически все корреспонденты Военно-исторического отдела стараются уходить. Скорее всего, им и самим непонятно как могло оказаться, что авиацию пограничных округов, особенно Западного, не рассредоточили по полевым аэродромам? Почему с некоторых типов новых истребителей перед войной поступила команда снять вооружение? Почему значительная часть артиллерии оказалась выведена на полигоны исключительно с запасом учебно-тренировочные боеприпасов, то есть с инертными снарядами? Почему командно-политическому составу Красной Армии не отменили отпуска?.. И еще очень много мелких и больших «почему», складывающихся в трагическую картину, приведшую РККА наряду с другими причинами к тяжелейшим поражениям и миллионным потерям.

Среди этих «почему» не последнее место занимают оставшиеся в Белостокском выступе две советские армии, которые, как продемонстрировали прошедшие за полгода до начала войны учения, при ударе с запада неизбежно оказываются в котле. Так случилось и в реальной боевой обстановке.

Владимир СЛАБУКА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."