Покаяние или игра?

16 Июня 2020



Артист Михаил Ефремов стал убийцей поневоле, а наркоманом и пьяницей – от прилива жизнерадостности?

Заслуженный артист России актер театра «Современник», представитель знаменитой творческой династии Михаил Ефремов теперь выступает в новой роли: он фигурант уголовного дела, виновник смертельной аварии. ДТП произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выскочил на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковым фургоном Lada. Водитель Сергей Захаров оказался зажат в искореженном фургоне, и его не сразу смогли достать из автомобиля, превратившегося в груду металла. Удар пришелся на водительское место; на видео, опубликованном в Сети, видны осколки стекла, следы крови, погнутый руль. Медики, прибывшие на место ДТП, оценили состояние потерпевшего как крайне тяжелое. Всю ночь врачи в институте им. Склифосовского боролись за жизнь Сергея, но безуспешно. От полученных травм он скончался. Виновник аварии Михаил Ефремов, судя по внешним признакам, не пострадал. В джипе он был один.

В очевидцах ДТП, случившемся в центре города, недостатка не было, многие узнали актера. На кадрах с места аварии, опубликованных в Сети, видно, что актер лыка не вяжет: нетвердо держится на ногах, едва ворочает языком. Все говорит о том, что за руль ему садиться не следовало. Медицинское освидетельствование подтвердило визуальные впечатления: в крови Ефремова был обнаружен алкоголь в количестве 2,1 промилле – это степень опьянения, когда человек теряет ориентацию в пространстве и уже не может адекватно оценивать свои действия. Вскоре появилось официальное подтверждение прокуратуры еще и о том, что в крови виновника ДТП обнаружены следы наркотиков. Журналисты, присутствовавшие на заседании Таганского районного суда, состоявшемся вечером 9 июня, отмечают, что про наркотики не прозвучало ни слова, только «алкогольное опьянение». Сейчас линия наркотиков разрабатывается и, по версии российских СМИ, актер теперь фигурирует еще и во втором уголовном деле о наркоторговле – в качестве свидетеля.

Решением суда знаменитость посадили под домашний арест до 9 августа. Ефремову запретили пользоваться интернетом, телефоном, общаться с посторонними лицами.

После того как стало известно о гибели пострадавшего Захарова, дело переквалифицировали. «Учитывая обстоятельства, уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. – Авт.), переквалифицировано в пункт «а» части 4 указанной статьи», – сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по г. Москве Владимир Васенин. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, как за умышленное убийство.

«С водкой по жизни» знаменитый актер шагает давно, хотя алкоголиком себя не считает. «Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница, такая формулировка мне больше нравится», – констатировал он. Однако факты говорят о другом. Дорожная авария у Михаила Олеговича не первая. Представитель потерпевшей стороны адвокат Александр Добровинский сообщил о том, что актер имеет более пятидесяти нарушений Правил дорожного движения. «Я готовлю запрос в прокуратуру с просьбой проверить, каким образом Михаил Ефремов, имея более 50-ти нарушений ПДД, не был лишен водительских прав. Возможно, здесь имеется коррупционная составляющая», – заявил он и подчеркнул, что аварии можно было бы избежать, если бы права у Ефремова вовремя отобрали.

Михаил Ефремов, судя по высказываниям коллег, не относился к категории «тихих» пьяниц и нередко становился героем диких выходок и скандалов. На массовых мероприятиях, особенно кинофестивалях, по их словам, представители «желтой» прессы ходили за Ефремовым по пятам в ожидании «лакомых» сюжетов, и он оправдывал их ожидания. Чего стоит одна только громкая история, когда Михаила уволил из театра его отец – Олег Николаевич. По словам очевидцев, Миша в тот день был «сильно пьян» и набросился с кулаками на директора театра по финансовой части Алексея Комарова. Ровно через два часа был подписан приказ об увольнении зарвавшегося «ребенка». «Ну отец меня выгнал правильно: даже не выгнал – подписал заявление, которое мной было написано, но никого я не бил, это, так сказать, провокационное недоразумение», – рассказывал впоследствии Михаил Олегович.

К слову, его не раз пытались убрать из МХАТа. Еще когда он учился в школе-студии, Олег Табаков подписал приказ об его отчислении за прогулы и хулиганство. Однако вступились прославленный отец и мать – народная артистка России профессор МХАТа Алла Покровская. Сына в институт вернули.

А в 2018 прогремел скандал на гастролях в Самаре. Михаил Олегович сорвал спектакль. «Ефремов вышел на сцену пьяным!» – кричали зрители, выходя из зала. Сначала постановку задержали на 30 минут. А потом Ефремов появился на сцене в странном состоянии – путал текст, говорил тихо, нецензурно послал одного из зрителей, когда тот крикнул: «Не слышно!» Позор и конец карьеры для любого рядового актера. Но Михаил Олегович рядовым актером никогда не был, и ему дозволялось многое.

Накануне 55-летия актера, в ноябре того же 2018 года, общественность даже требовала лишить его звания «Заслуженный артист РФ», присвоенного ему в 1995 году, из-за инцидента на киевских гастролях, когда Михаил Олегович нелицеприятно высказался о России. В интервью киевской радиостанции «Новое время» он заявил, что «Россия погрузилась в империалистический морок и испытывает фантомные боли по потерянным после развала СССР территориям». (Наверное, артист в тот момент был пьян. Он имел в виду слово «имперский», ибо империалистической новой России быть не довелось. – Авт.) Интервью артиста спровоцировало бурное обсуждение в российском обществе. Некоторые СМИ посчитали, что Ефремов в эфире «полил свою страну грязью». К требованиям общественности о лишении артиста почетного звания присоединились депутаты, они призывали наказывать деятелей культуры, которые порочат страну. Сам Михаил Ефремов на озвученную идею отреагировал коротко: «Меня это не интересует. По барабану. До свидания».

Тогда на депутатскую инициативу последовал ответ, что подобная процедура законодательно не предусмотрена. Теперь в Министерство культуры вновь обращаются с люди с подобными требованиями.

Несмотря на образ вечного оппозиционера, критикующего государство, в жизни актер в пределах этого самого государства неплохо зарабатывал и гонениям не подвергался. Похоже, знаменитый артист и любимец публики настолько привык к своему особенному положению в обществе, что давным-давно потерял чувство меры. Сейчас в сети «друзья»-кинематографисты Михаила Олеговича, пожелавшие остаться неизвестными, откровенничают о том, «сколько раз Миша выходил на сцену во время спектакля пьяным. И ничего! Списывали на образ!

Яркий талант представителя заслуженной актерской династии никто не подвергает сомнению. Как и тот факт, что окружающие давно смирились с его пристрастием к алкоголю и скандальным выходкам. Всякий раз как они происходили, коллеги всячески поддерживали его, признавая, что выпить Миша любит, но тут же оправдывали тем, что «дело свое знает» и «профессионализм не пропьешь». Невероятно, но даже сейчас, когда сложившийся образ жизни привел к трагедии, наши «звезды» продолжают традицию оправдания коллеги. Старый друг Михаила Ефремова писатель и публицист Дмитрий Быков (тоже большой любитель выпить и оппозиционер) категорично заявил о том, что он всегда будет гордиться работой с Ефремовым и не намерен предавать человека, с которым сейчас все пытаются свести счеты. Он назвал случившееся страшной трагедией и выразил уверенность, что сейчас актер сам казнит себя так, как никакая толпа не может этого сделать.

Королева шансона Любовь Успенская во всем винит депрессию и состояние печали, настигшие актера: «Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни и поддались своим слабостям. Речь сейчас не только о Мише. Но, к сожалению, и его эта участь не обошла стороной». В Instagram она написала, что чувствует свою вину, поскольку, будучи другом Ефремова, «не смогла повлиять на ситуацию и помочь предотвратить это ДТП». (Интересно, как она собиралась это сделать? Пьянствовать и курить «дурь» вместе с Ефремовым, чтобы тому меньше досталось? – Авт.)

Актер Иван Охлобыстин в контакте написал: «Что бы сказали, если бы ваш лучший друг, крестный вашего первого ребенка, сошел с ума и совершил смертный грех?» Позже он заявил о том, что в аварии погибли сразу два человека: водитель Сергей Захаров и актер Михаил Ефремов, и что своего друга он считает гением, но негодяем.

Актриса Рената Литвинова просит перестать травить актера и призывает не добивать лежачего, потому что Михаил Ефремов сейчас находится именно в этом положении.

Актриса Елена Яковлева считает, что в момент аварии в джипе Ефремова был другой человек, и он сбежал. «Ищите того, кто выскочил из машины и убежал. Тот, кто сидел рядом, – это самый гадкий человек. Во-первых, трус: он позволил Михаилу сесть за руль в пьяном состоянии. Во-вторых, с ним поехал. Когда его найдут, он все расскажет», – высказалась она.

Современный российский артист Алексей Панин, тоже известный эксцентричными выходками, совершенными под влиянием алкоголя, выступил в защиту Михаила Ефремова: «Я плачу. Михаил Ефремов – один из немногих артистов, которых я очень сильно люблю. Он – гений. Не знаю, как произошла авария, сочувствую близким погибшего, но я всегда буду на стороне Ефремова. Если Михаила Ефремова посадят, я пойду с ним», – сказал он.

Высказываний друзей и просто коллег-актеров очень много, и почти всех объединяет одно: искренняя озабоченность судьбой гениального собрата и дальнейшей участью его детей (которые, в отличие от детей Сергея, не осиротели. – Авт.). Сочувствие близким погибшего они выражают мимоходом, в придаточном предложении. Что им какой-то простой работяга… Ксения Собчак и напрягаться не стала: в поддержку семье Сергея Захарова она не послала ни словечка. По ее мнению, случившееся – трагедия, но при этом нельзя забывать о том, что Михаил Ефремов тяжело больной человек, который сам не может справиться со своей алкогольной зависимостью.

Однако не все так однозначны. На общем фоне «плача по Ефремову» выделяется немногословием и здравым смыслом известный актер и режиссер Никита Михалков. Он назвал случившееся вполне закономерным для самого Михаила, который давно был ослеплен вседозволенностью и безнаказанностью. А журналистка и генеральный продюсер спортивного телеканала Тина Канделаки откровенно говорит о том, что Михаил Ефремов не только оборвал жизнь невинного человека, но и поставил точку в своей блистательной карьере.

Бывшая жена, Ксения Качалина, у которой тоже проблемы на почве алкоголя (дочь собиралась отправить ее лечиться), прокомментировала случившееся: «Не 50–60 человек погубил… Мне настолько на все это по фигу!» Кем эта богемная тусовщица себя возомнила?!

Для Михаила Ефремова роль «жизнерадостного пьяницы» не прошла даром – в одно мгновение она переросла в роль преступника. Последствия гонки по трассе в пьяном угаре оказались куда страшнее, чем последствия пьяного выхода на сцену. Вполне возможно, что Дмитрий Быков прав и Михаил Олегович теперь казнит себя сам: после ДТП, по словам адвоката Ефремова, он не отрицал своей вины. На дом вызывал бригаду скорой помощи. Во время первого допроса жаловался на давление, на трудности при дыхании. Но семье Сергея Захарова все это вряд ли интересно. Погибшему по вине Михаила Ефремова мужчине было 57 лет. И хотя ранее его лишали водительских прав на год, в тот роковой вечер он ничего не нарушал – это видно по камерам видеонаблюдения. Инженер по образованию, в Москве он работал курьером – развозил продукты. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. Его вдова сейчас ни с кем не хочет общаться. На суде она сказала, что на мировую не пойдет и потребовала для Ефремова реального срока. Сын надеется на справедливый суд.

Громкое ДТП привлекло всеобщее внимание: в Госдуме теперь призывают принять закон, который давал бы право конфискации автомобилей тех, кто сел пьяным за руль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «речь идет о трагическом случае, когда пьяный водитель (и неважно, кто он) устроил аварию, в которой погиб человек».

Примеры, когда в одном человеке уживались талантливый творец и негодяй, в истории не редкость. Михаила Ефремова законченным негодяем не назовешь, скорее, слабый, сломленный алкогольной зависимостью человек, которому чуждо чувство ответственности. Расплатой стала жизнь человека. Каким будет наказание и оправдается ли надежда родных погибшего на справедливый суд?

Покаянные речи Михаила Ефремова, с которыми он сейчас обращается к людям, еще не доказывают его раскаяния. Нельзя забывать, что талантливый актер не проводит четкой грани между жизнью и сценой. Он всегда «в образе», сейчас это верно угаданный Быковым образ «Казню себя сам». Но жизнь – не сцена, и погибший человек уже никогда не воскреснет, даже после того, как завершится спектакль… Принадлежность к творческой элите сказывается и в другом: в четком разделении на «своих» и «чужих», на «избранных» и «быдло». И отношение к последним соответствующее, как к людям второго сорта. У того же Ефремова наплевательское отношение к людям сложилось отнюдь не под влиянием спиртного, а в результате его мироощущения, сформировавшегося «в созвездии» знаменитостей. С самого детства ему внушили, что есть Он и остальные, которым посчастливилось Им восхищаться.

Что же касается хваленой поддержки артистов и прочих деятелей искусства, то ее и поддержкой-то назвать нельзя. «Братья и сестры по творчеству», столь щедрые на слова сочувствия, и далеко не бедствующие в материальном смысле, словами и ограничились. Что помешало им скинуться деньгами, чтобы оказать поддержку детям погибшего? Организовать с этой целью фонд, в конце концов? Или все-таки дети погибшего водителя Захарова из другого теста, чем дети знаменитого и ныне здравствующего актера и преступника Ефремова, которым сейчас так сочувствуют папины друзья? В ответе на этот вопрос корень проблемы. И высказывания наших «звезд» уже дали на него ответ.

Каким будет приговор, во многом зависит от позиции семьи погибшего. За смертельное ДТП, как правило, отправляют в колонию. Как известно, решающим фактором комфорта в колонии являются поддержка с воли и финансовые возможности. Все это у Ефремова есть. А пока Михаил Олегович находится под домашним арестом. То, что при запрете пользоваться телефоном и интернетом, он нарушил молчание и появился в соцсетях с видеообращением, его дочь объясняет тем, что «телефон находился в руках его менеджера или жены». За «видео с извинениями», по версии российских СМИ, Ефремову может грозить перевод в СИЗО, однако адвокат «звезды» не уверен, что следователи пойдут на такой шаг. «Не знаю, насколько это нужно в данном случае, потому что он это сделал не для того, чтобы повлиять на ход следствия, он принес извинения, которые от него давно ждали», – отметил адвокат. Он считает, что ролик с покаянной речью Ефремова может понизить градус напряженности в обществе. «К сожалению, практика такая, что суды при вынесении приговора очень часто идут на поводу у общественного мнения. Общественное мнение сейчас крайне негативно настроено по отношению к Ефремову… думаю, что какая-то часть людей восприняла это (извинения. – Авт.) искренне. И, может, даже изменила отношение к нему», – подытожил адвокат.

Наталья МАКСИМИШИНА

(По материалам российских СМИ)

P.S. Выражу общее мнение редакции газеты «Вести Камчатка». Мы не верим ни одному слову раскаяния Михаила Ефремова. На Божеском суде придется отвечать за все свои прегрешения, и, если ты свой талант, данный свыше, сгубил водкой и наркотиками, значит, и спрос с тебя будет двойной. Перед лицом творца не скажешь: «Мне все по барабану».

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ,

главный редактор газеты «Вести Камчатка»