Камчатский край: сводки с коронавирусного фронта

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07 Июля 2020

Камчатка продолжает уверенно лидировать среди субъектов ДФО по числу инфицированных COVID-19 граждан в сопоставлении с численностью населения, а в стране по этому показателю мы занимаем второе место после Москвы. 26 июня число заболевших коронавирусом на Камчатке перевалило за две тысячи, а 6 июля на 15:00, по официальным данным, составило порядка 2 469 человек, из которых 47 заболевших были выявлены за истекшие сутки.

Ситуация в крае остается напряженной и усугубляется острой нехваткой медицинских работников и удручающей неспособностью руководства Минздрава грамотно организовать работу в подведомственных учреждениях. Меры, которые принимает руководитель министерства здравоохранения края, принимаются с опозданием, как правило, уже после того, как происходит очередной громкий скандал, как это было и на станции скорой помощи, и в краевой больнице, и в городском Доме ребенка. Еще одним ярким примером может послужить ситуация, возникшая в новом госпитале на 160 мест для ковидных больных, открытом на базе терапевтического отделения Камчатской краевой больницы. Госпиталь в терапии, на который возлагались столь большие надежды, развернутый в рекордно сжатые сроки, единственный, где по рекомендации московских медиков ударными темпами осуществили централизованную разводку кислорода, оскандалился в первые же дни работы. Сор из избы вынесли медицинские сестры из «красной зоны» госпиталя, которые разместили в социальных сетях голосовые сообщения. Судя по голосам, на момент обращения они находились уже на грани нервного срыва, так как не справлялись с потоком пациентов, у них не хватало оборудования, а доктор был всего один. Подробности изложил врач краевой больницы Андрей Кубанов, который 25 июня направил в редакцию газеты «Вести» запись своего устного сообщения в отдел по работе с обращениями граждан Правительства Камчатского края. Приводим текст:

– Я, гражданин Камчатского края РФ Андрей Кубанов. Я врач и работаю в краевой больнице. Сейчас нахожусь в отпуске. Однако мне известна ситуация, которая там творится. Не дай бог кому-то оказаться сейчас там, в этом ковидном госпитале, который открыл Кисляков, главный врач краевой больницы, вместе с Сорокиной, министром здравоохранения, и с товарищем Василевским на 160 коек и в котором на сегодня лежат 147 больных и крайне мало врачебного персонала. Уже по соцсетям ходят обращения медсестер, которые там работают. Они кричат и плачут и просят, чтобы врача им дали. Одна медсестра там сейчас на 40, на 50 больных тяжелых. Не хватает оборудования… Там один-два врача вот на эти 150 человек. Все тяжелые и средней тяжести больные... Средний персонал сейчас только на 50% обеспечен, врачебного персонала там всего 10 человек из необходимых 52 врачей и младшего персонала там всего 30%. Это недопустимо, там люди не получают качественной помощи.

По данным Андрея Кубанова, в смене находилось всего 2 врача на 150 коек: 1 реаниматолог и 1 терапевт. И 4 медсестры, из которых одна работала в реанимации, а на оставшихся троих приходилось по 40 больных.

25 июня на брифинге с журналистами врио губернатора Владимир Солодов, комментируя острую ситуацию, сложившуюся в госпитале, связал ее с недопониманием, возникшим между персоналом и пациентами, переведенными из Центра СПИД, где была принята несколько другая система лечения. Однако он признал, что каждый сигнал надо проверять, и единственный способ узнать, что же происходит в учреждении на самом деле, это созвониться напрямую с медсестрами и получить информацию из первых рук. Что и пообещал сделать после брифинга.

26 июня, во время видеосовещания с журналистами, врио министра здравоохранения края Елена Сорокина на вопрос нашего корреспондента, знает ли она о том, состоялся звонок губернатора медсестрам или нет, ответила, что пока ничего об этом не знает. Выразила уверенность, что будет знать, когда такой звонок состоится. Почему же сама министр не поинтересовалась у медсестер, как и почему они оказались на грани нервного срыва? И как можно составить мнение о происходящем, не имея информации из первых рук?

Однако мнение такое у Сорокиной есть. На вопрос корреспондента нашей газеты о том, как обстоят дела в госпитале для ковидных больных сегодня, врио министра озвучила свою версию:

– Вчера туда, в «красную зону», зашли два заместителя главного врача: совершили обход всех палат, побеседовали с пациентами и персоналом. По итогам состоялось совещание, в результате которого обозначились проблемы организационного плана. Во-первых, коллектив госпиталя еще не сработался, он разрозненный, так как состоит из медиков, привлеченных из разных медучреждений (онкодиспансера, тубдиспансера и других) и тех, кто приехал к нам работать из других регионов. Такая разрозненность, соответственно, имела последствия. Во-вторых, не было первоначальной расстановки задач, кто за что отвечает, у кого какой функционал. (И это говорит министр, бодро отчитавшийся об открытии нового госпиталя! Он, образно говоря, выпустил новый корабль в море, а команда не только не укомплектована, но и те, кто есть, не знают, кто за что отвечает. И куда мы так приплывем? – Авт.) И, в-третьих, утром 25 июня произошло аварийное отключение света на пищеблоке и вследствие этого завтрак задержали на три часа. Об этом пациентов никто не проинформировал, что вызвало дополнительную нервозность. Сегодня в качестве руководителя туда зашла опытный доктор из Центра СПИД, которая уже работала в «красной зоне» несколько вахт, поэтому она зашла для координации процесса изнутри. Как вы знаете, прибыл сегодня второй десант из Москвы, в его составе находятся анестезиологи-реаниматологи, они усилят госпиталь в терапевтическом корпусе. Сегодня же получены еще два аппарата ИВЛ, они тоже будут направлены в эту больницу для усиления. Таким образом у персонала появится уверенность, что у них есть силы и средства для оказания пациентам адекватной медицинской помощи.

На вопрос корреспондента о том, насколько же все-таки сегодня больницы, принимающие ковидных пациентов, укомплектованы врачами, средним и младшим медперсоналом, Елена Сорокина резюмировала: на 70%. Она признала, что требуется большее количество персонала и его поиск продолжается. Свои надежды врио министра связывает с командировочными медиками. «У нас не только работают специалисты из Москвы, но создан еще реестр тех, кто хотел бы приехать работать к нам с ковидными больными», – уточнила она. (23 июня, когда медсестры не справлялись с потоком пациентов, на Камчатке, по данным пресс-службы правительства края, работал 21 приезжий медик. Тем не менее новый ковидный госпиталь оказался не укомплектован кадрами. – Авт.)

Как видим, видение ситуации врио министра Еленой Сорокиной и врачом Андреем Кубановым не совпадают. Но ни Сорокина, ни Кубанов в «красной зоне» не были. Так что же все-таки произошло в ковидном госпитале, открытом в терапевтическом корпусе краевой больницы?

27 июня я позвонила медицинской сестре (ее имя и контактный телефон в редакции имеются), разместившей 25 июня свое голосовое сообщение в соцсетях. Кроме того, медсестра, по ее словам, позвонила в приемную губернатора и оставила там свои данные и номер телефона в надежде, что с ней свяжутся для выяснения обстоятельств дела. По мнению собеседницы, причинами, вызвавшими напряженную обстановку в госпитале, действительно стали вопросы организационного плана. Но не только те, которые озвучила министр здравоохранения края. Приводим запись разговора «из первых уст»:

М.: 19 июня в новый госпиталь заселили первых больных и медработников из разных медицинских учреждений собрали. Но все мы зашли туда работать как волонтеры, то есть не имея на руках подписанных трудовых договоров. Нам объяснили, что у «кадровиков» сейчас такой объем работы, что они просто не успевают справиться с нагрузкой, попросили проявить понимание. Вчера, то есть 26 июня, спустя неделю, какой-то части медицинского персонала принесли трудовые договоры, а какой-то нет. У меня, например, на руках этого документа нет. Я знаю, что некоторые люди настроены из-за этого увольняться: у нас младший медбрат ушел работать на путину.

У меня четвертый этаж, когда я вчера уходила с вахты, там лежали 42 больных. На этаж нас было две медицинских сестры и две младших медсестры по уходу за больными. Грубо говоря, на средний медперсонал приходилось по 20 больных на каждую. На весь терапевтический корпус на тот момент было 5 врачей, я знаю, что работали два гинеколога, один хирург, один уролог и заведующий по хирургической части. А на момент моего нервного срыва на все пять этажей терапии работал только один врач не по профилю. Можно себе представить, в каком напряжении мы находились. Кроме того, открыли пятый этаж, на который медперсонала не хватило, и больных распределили между медсестрами, работающими на других этажах. В результате у меня добавились еще двое больных.

Добавлю еще, что были пациенты, которые говорили, что в госпиталь согнали студентов, и они теперь учатся на них ставить капельницы. Это не так. Все, кто у нас работает, дипломированные специалисты. Другое дело, что кто-то из них еще не имеет достаточной практики. Но не все люди хотят это понимать, что еще больше накаляет обстановку.

Корр.: По словам министра здравоохранения, в «красную зону» заходили два заместителя главного врача для выяснения обстановки на месте, провели итоговое совещание. Вы почувствовали изменения после этого визита?

М.: Заходили главный врач Кисляков и его заместитель Артамонов. Во время их визита наша смена сидела на воздухе, отдыхала после вахты. Ни о каком совещании и его итогах я ничего не слышала. Но знаю, что они разговаривали с медсестрами, которых мы меняли. Со мной не беседовали, хотя я думала, что все-таки поинтересуются. Не было и звонка по телефону, хотя я сообщила свой номер и имя работникам приемной губернатора. Зато позвонили моей соседке по комнате, доктору (ее имя корреспонденту собеседница назвать отказалась. – Авт.), хотя она в соцсетях обращений не размещала и своего номера телефона никому не оставляла. Она не была готова к беседе и, конечно, отразила в разговоре далеко не все из того, что происходит. У меня же остался неприятный осадок: значит, с врачами готовы поговорить, а с простыми медсестрами нет? Что касается изменений, я почувствовала их прежде всего по отношению к себе после моего голосового обращения в соцсети. Мне стали звонить люди, интересоваться. Что касается работы, то медицинского персонала по-прежнему катастрофически не хватает. О трудовых договорах я уже сказала.

Корр.: Но штат же усилили московскими медиками?

М.: Врачи-москвичи поначалу дежурили, но лично я их не видела, скорее всего, просто не совпали по сменам. Сейчас я отдыхаю, возможно, выйдя на смену, увижу тех, кто приехал вчера.

Корр.: В каких бытовых условиях вы работаете, хватает ли средств индивидуальной защиты?

М.: Нас кормят едой из столовой № 5, временами бывают «вкусняшки». В зоне отдыха стоят кровати, но сама зона отдыха расположена в подвальном помещении, там скачут блохи, пахнет канализацией. Поэтому на отдых мы стараемся выезжать. Нам, у кого нет собственного отдельного жилья, кто проживает с родителями, выделили для отдыха комнаты в хостеле. Мы имеем право передвижения по городу на личном автотранспорте либо пешком. От главной медсестры Ольги Анатольевны Гоголь мы узнали, что больница имеет транспорт, на котором уже месяц развозят сотрудников. Конечно, нам бы хотелось, чтобы и нас отвозили тоже, потому что личная машина есть не у всех, а пешком, сами понимаете… Нас заверили, что этот вопрос сейчас решается.

В первые дни работы средств защиты хватало, но сейчас закончились одноразовые щитки, а те, что есть, дезинфицируют и используют повторно, они уже не такие прозрачные. Все остальное у нас есть. Такого, чтобы стирать одноразовые защитные костюмы, здесь нет.

Корр.: Вы собираетесь работать в этом госпитале дальше?

М.: Да, я настроена на дальнейшую работу. Кто пойдет к пациентам в «красную зону», если мы все сейчас начнем отказываться? Медсестер и так не хватает. Ситуация сейчас такая, что оставить свое место работы в госпитале просто нельзя.

Накануне выхода статьи медсестра сообщила, что 30 июня получила трудовой договор и подписала его. По ее словам, договоры теперь есть у большинства сотрудников. Кроме того, с 1 июля медперсонал начал работать сутки через двое, а не как раньше – сутки через сутки. График работы тоже стал гораздо удобнее, нет неразберихи, и каждый твердо знает свое место работы. Поменяли и комнату отдыха на более удобную, с нормальными условиями. Что касается транспорта, вопрос пока остается открытым, так как принадлежащая больнице машина не может вместить всех желающих, а автобусные конторы просят 15 тысяч рублей за день. Так что последний вопрос пока остается открытым, но люди относятся к этому с пониманием.

Как видим, создать нормальные условия работы медикам все-таки оказалось возможным. Правда, лишь после скандала в соцсетях и пристального внимания журналистов к проблеме, впрочем, как и всегда. Такая особенность – верный признак того, что «громкие истории», которые с завидным постоянством сопровождают борьбу с распространением коронавирусной инфекции на Камчатке, не случайность, а закономерность, вытекающая из отсутствия оперативности и организационных способностей руководителя местного минздрава.

Зато похвальной оперативностью отличился главный врач краевой больницы Андрей Кисляков, правда, в ином направлении. 26 июня он подписал приказ об увольнении заведующего кабинетом РХМДЛ Регионального сосудистого центра Андрея Кубанова, как следует из документа, за прогулы, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин, с 11 мая по 26 июня. Сам Кубанов утверждает, что находится в Хабаровске по семейным обстоятельствам и не имеет возможности вылететь на Камчатку, а также настаивает на том, что причины его отсутствия на работе уважительные, о чем руководству больницы прекрасно известно. Он считает увольнение незаконным и намерен оспаривать его в суде. (Напомним, что ранее доктор Кубанов уже подвергался уголовному преследованию по двум статьям: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, и использование подложного документа. Суд оправдал врача за отсутствием в его действиях состава преступления и признал за ним право на реабилитацию за необоснованное уголовное преследование. Кубанов не раз выступал в СМИ с жесткой критикой работы главного врача больницы и руководства краевого минздрава. В мае именно он сообщил о заболевании коронавирусом нескольких работников больницы и рассказал о нехватке в учреждении средств индивидуальной защиты. Указанные им факты подтвердились. О ситуации писала наша газета («Вести» в № 14 от 3 июня в «Редакторской колонке»).

Пример «удачной» организации работы при открытии ковидного госпиталя в терапевтическом отделении краевой больницы – лишь верхушка айсберга. Для полноты картины рассмотрим еще одно направление борьбы с распространением коронавирусной инфекции – тестирование, которое на Камчатке можно пройти бесплатно только по назначению врача, либо платно за три тысячи рублей в медицинском центре «Медитэкс». В первом случае известия о результатах теста придется ждать около недели, а то и больше. Вот какой пример привел наш постоянный читатель (его имя и телефон в редакции имеются), у которого заболели родственники. Тестирование они прошли 25 июня. Позвонить им предложили 29 июня, то есть спустя четыре дня, по телефону городской поликлиники № 2, к которой они прикреплены. На первый звонок, сделанный утром в указанный день, последовал совет перезвонить после 12 часов. На второй звонок им предложили позвонить еще через три дня, так как не готовы даже еще те тесты, которые взяли 22 июня! О проверке контактных с ними людей заболевшие родственники, по словам нашего читателя, ничего не знают, о контактах их никто не спрашивал. Лечение проходят на дому.

На упомянутом уже брифинге с журналистами, отвечая на вопросы о тестировании, Елена Сорокина не отрицала проблемы и уверяла, что стремится к уменьшению периода ожидания между прохождением теста и выдачей результатов. Связывала свои надежды с появлением нескольких способов диагностики. Ссылалась на то, что выдержать темп на фоне огромного поступления тестов крайне сложно. То есть снова те же грабли: драгоценное время было упущено, и сегодня мы делаем то, что должны были сделать позавчера.

Исходя из сказанного выше, объяснить увеличение выявленных случаев коронавирусной инфекции на полуострове одним лишь увеличением охвата тестирования и его эффективностью нельзя. Скорее всего, мы даже не видим реальной картины происходящего на самом деле.

26 июня Елена Сорокина на вопрос нашего корреспондента, писала ли она заявление об увольнении, ответила отрицательно. «Я говорила, что готова его написать. Но просто в данный момент считаю, что это будет неправильно», – пояснила она. По мнению Елены Сорокиной, работа камчатского минздрава, «может быть», ведется с недочетами и поправками, но медики из Москвы, по их словам, успешно отработали здесь две недели. И этот успех врио министра здравоохранения края относит за счет того, что  «уже что-то здесь было сделано». Вывод она делает удобный для себя: «То есть теоретически мы шли правильным путем. Может быть, нам надо было немного подсказать, может, взгляд со стороны и дал нам понимание, что, в принципе, мы идем правильным путем. Но были определенные ошибки, на которые нам указали и которые нам поправили. Я думаю, впоследствии мы, безусловно, их не повторим», – сказала она.

30 июня Владимир Солодов заявил о продлении режима ограничений, направленного на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, до 15 июля. При этом он отметил, что «за последнее время мы смогли существенно нарастить возможности медицины и принятые меры позволяют нам поэтапно приступить к смягчению ограничений». 2 июля глава минздрава на брифинге с журналистами отметила, что «похоже, заболеваемость у нас начинает потихоньку снижаться, и мы начинаем выходить на плато». В отличие от корреспондентов газеты «Вести» Елена Сорокина не рассматривает количество заболевших коронавирусом, число которых в день ее выступления, по данным Минздрава, увеличилось еще на 48 пациентов и составило уже 2 293 человека (на 15 часов указанного дня). Она предпочитает говорить о другом. Например, что «на сегодня у нас более 50% свободного коечного фонда из того, что был нами развернут. В стационарах лежат 400 пациентов, поступило за сутки 19 и столько же выписано. У нас критерий: когда количество выписанных больных будет превышать количество поступивших, это и будет четко говорить о начале тенденции к снижению» (цитата).

А пока медики, работающие с ковидными больными, в том числе в «красной зоне», перестали получать на руки больничные листы после отработанной вахты, на время двухнедельного отдыха. Как пояснила на брифинге с журналистами руководитель местного здравоохранения, это произошло вследствие изменения нормативных актов федерального центра. По ее словам, теперь медики, которые работают с коронавирусными больными, не считаются контактными, как раньше. «Сейчас (по новым документам. – Авт.) контактное лицо – только тот, кто контактировал с больным без применения средств индивидуальной защиты, поэтому медикам «больничный» и не дают», – пояснила она. Каков же будет статус выходящих на отдых врачей? Руководитель местного минздрава объяснила, что надеется узнать об этом на следующей неделе. По ее словам, пока, если медики будут выходить на отдых, им могут засчитать дни отдыха как простой либо некоторые получат возможность пойти в отпуск.

6 июля на 15:00 число заболевших коронавирусной инфекцией в Камчатском крае по официальным данным составляло 2 469 человек, из которых 47 заболели за истекшие сутки. С начала пандемии выздоровели 1 056 человек, из них 52 – за последние сутки. Скончался 51 человек. В стационарах на указанное число проходят лечение 410 пациентов, 12 из них поступили за последние сутки.

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."