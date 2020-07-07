«ТИХИЙ» ОПРОКИНУЛСЯ ГРОМКО

07 Июля 2020



Уже 25 суток продолжаются поиски пропавшего экипажа плашкоута «Тихий», который опрокинулся 14 июня этого года в Авачинском заливе примерно в 40 километрах от берега. Плашкоут доставлял груз к российскому рыболовному судну «К. Эмеральда» (порт приписки Владивосток, судовладелец ЗАО «Орион Пасифик»). На борту находились четыре человека: двое наших земляков – Эдуард Чамиашвили, 1974 года рождения и Виталий Серов, 1983 года рождения, а также двое вахтовиков, уроженцев села Тесь Красноярского края, Алексей Колмыков, 1992 года рождения и Владимир Гусев, 1996 года рождения.

О происшествии спасателям сообщил капитан «К. Эмеральда» около 4 часов утра. Примерно через два часа к месту происшествия прибыли сотрудники Федерального государственного казенного учреждения «Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» на быстроходном катере «Капитан Мишин». По словам одного из них, Андрея Михайлова, к моменту прихода спасательного катера судно «К. Эмеральда» транспортировало перевернутый плашкоут в сторону порта. Капитан судна пояснил, что сведениями о членах экипажа «Тихого» он не располагает. Сотрудники МЧС сразу же приступили к работе. Так как плашкоут держался на плаву, было очевидно, что внутри судна есть так называемая воздушная подушка, и члены экипажа могли находиться там. Поэтому первоначально спасатели простучали днище судна, чтобы их услышали люди, которые, возможно, находились внутри и могли подать ответный сигнал. Но сигнала не последовало. Водолазы обследовали часть судна, находящуюся под водой. Людей они не обнаружили. Каких-либо видимых повреждений корпус судна не имел. Из спасательных средств были только круги, которыми экипаж плашкоута не воспользовался. Груз на борту «Тихого» также отсутствовал.

С 8 часов утра 14 июня началась поисково-спасательная операция, в которой помимо сотрудников Камчатского филиала ДВРПСО МЧС России принимают участие специализированная пожарно-спасательная часть Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Камчатскому краю. В поисках, помимо прочих технических средств, были задействованы: беспилотный летательный аппарат, вертолет МИ-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» (с 26 июня), катера «КС-701», «КС-720», «БЛ-820». Была обследована прибрежная акватория и береговая линия от мыса Маячного до Халактырского пляжа, акватория Авачинской губы, бухт Богатыревка, Станицкого, Безымянной, Большой и Малой Лагерных. Одновременно проводились поисковые мероприятия по береговой линии Халактырского пляжа. Как следует из пресс-релиза Главного управления МЧС России по Камчатскому краю: «19 июня при обследовании береговой линии от устья реки Сухая до устья реки Налычева были найдены документы, баулы и рюкзаки, которые, по уточненной информации, в момент происшествия находились на перевернувшемся судне. 23 июня в том же районе поисковики обнаружили мужскую куртку, а 28 июня – спасательный жилет. 30 июня в пятистах метрах от реки Половинка была найдена красная спортивная сумка с вещами. Все обнаруженные предметы были переданы следственным органам». Члены экипажа до настоящего времени не найдены. Их родственники записали 22 июня видеообращение, которое распространили в социальных сетях. В этом обращении говорится о необходимости задействовать для поисков вертолет. Как отмечалось выше, вертолет был задействован в поисках с 26 июня, после того как родственников пропавших членов экипажа поддержал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По сведениям, полученным из МЧС, активная стадия поисков продлится до 14 июля включительно. Как пояснил редакции начальник спасательного подцентра морского порта Петропавловска-Камчатского Артур Рец, каких-либо точных сроков проведения поисково-спасательных операций не существует.

Руководством по международному авиационному и морскому поиску и спасанию (МАМПС) оговорено, что поиски продолжаются до тех пор, пока существует разумная надежда. В каждом конкретном случае степень разумной надежды зависит от обстоятельств происшествия, климатических условий, природных факторов и других критериев. Поэтому решение о сроках проведения поисково-спасательных работ принимает руководство МЧС.

Пока у следствия существуют три версии трагедии. Первая: неблагоприятные погодные условия. По данным метеорологов в ночь с 13 на 14 июня погода была относительно спокойной, без осадков, сила ветра 3–4 м/с. Однако в океане гуляла зыбь с высотой волны около двух метров. За линией мысов Безымянный и Маячный, отделяющей Авачинскую бухту от одноименного залива, всегда есть волнение, даже при отсутствии ветра.

Вторая версия: нарушение правил управления судном. Третья: техническая неисправность.

Выдвинем свою версию произошедшего. «Вести» неоднократно проводили журналистские расследования и публиковали материалы о происшествиях на море. Иногда бедствия происходили по совокупности человеческого, технического и природного факторов. Но чаще всего причиной была ошибка экипажа или капитана судна.

Для начала поясним, что собой представляет плашкоут «Тихий». Это самоходное однопалубное двухвинтовое морское судно с двумя главными двигателями, кормовым расположением машинного отделения и рулевой рубки, с носовой аппарелью (откидная погрузочно-разгрузочная панель). Оно предназначено для перевозки грузов и колесной техники на открытой верхней палубе с выгрузкой-погрузкой на необорудованный берег. Район плавания такого судна по классификации ГИМС МЧС относится к ограниченным (категория III СП) – смешанное (река-море) плавание на волнении с максимальной высотой волны 3,5 м, с учетом конкретных ограничений по району и условиям плавания, обусловленных ветроволновыми режимами бассейнов. При этом максимально допустимое удаления от места убежища не должно превышать 50 миль.

Итак, в ночь с 13 на 14 июня экипаж плашкоута «Тихий», не прошедшего техническое освидетельствование, вышел в море. На борту находился неустановленный груз. Вероятно, груз мог быть закреплен ненадлежащим образом. На подходе к рыболовному судну «К. Эмеральда» плашкоут лег на другой курс, подставив борт под волну. Незакрепленный груз сместился, создав дополнительный опрокидывающий момент, после чего плашкоут перевернулся. Спасательный плот не сработал, так как датчик гидростата, работающий как ключ для освобождения спасательного плота, срабатывает на глубине 15 метров, а плашкоут остался на плаву.

Происшествие с плашкоутом «Тихий» выявило ряд обстоятельств, на которые редакция считает необходимым обратить внимание.

В п. 2.2. Правил плавания судов в Авачинской губе и на подходах к ней (действуют на основании ст. 70 Кодекса торгового мореплавания) отмечено, что ни одно судно не имеет права входить (выходить) в Авачинскую губу (из Авачинской губы) или начинать движение по акватории без разрешения дежурного по рейду, не получив от него информации об обстановке на рейдах. Запрашивал ли экипаж разрешение на выход у оперативного дежурного военного поста контроля охраны водного района «Восход» – неизвестно. Редакция склоняется к версии, что разрешение на выход в море экипажем плашкоута запрошено не было. В этом случае, в соответствии с теми же Правилами плавания, пост контроля должен был немедленно сообщить дежурному 114-й бригады охраны водного района о нарушителе, а тот должен был принять меры к задержанию. Но у наших военных нет технических возможностей, чтобы провести подобную операцию. К тому же пост контроля как минимум должен был осуществлять радиолокационное сопровождение цели. Этого тоже сделано не было.

Теперь вернемся к вопросу технического состояния «Тихого». Любое российское судно должно регулярно проходить техническое освидетельствование. Классификационное свидетельство с отметками о проверках является документом, подтверждающим безопасность судна и его соответствие техническим стандартам, принятым на территории России. Одним из видов технического освидетельствования является ежегодное. Оно необходимо для подтверждения класса судна и устанавливает, соответствует ли судно техническим регламентам и требованиям к безопасности. В ходе ежегодной проверки эксперты проверяют изменение состава, комплектности, конструкции и расположение объектов на судне, а также их техническое состояние. Дата ежегодного освидетельствования указывается в классификационном свидетельстве, исходя из нее, назначается срок следующей проверки. Как правило, для маломерных судов такое освидетельствование проводится перед началом навигации. Редакция предполагает, что плашкоут «Тихий» не прошел очередное техническое освидетельствование. Конечно, непрохождение судовладельцем очередного технического освидетельствования судна не является напрямую причиной происшествия, но косвенно может быть одним из факторов, приведших к катастрофе.

Вызывают ряд вопросов действия (или бездействие) экипажа рыболовного судна «К. Эмеральда». Капитан рыбаков не мог не знать, что к его судну направляется плашкоут с грузом. «К. Эмеральда» должно было осуществлять сначала радиолокационное, а затем и визуальное сопровождение подхода «Тихого». Однако из анализа ситуации очевидно, что вахта рыбаков обнаружила плашкоут уже после его переворота, следовательно сопровождение не осуществлялось. После обнаружения перевернутого судна капитан «К. Эмеральда» сообщил о происшествии спасателям, но, по всей видимости, не принял оперативных мер для спасения экипажа плашкоута, хотя был обязан это сделать. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие является преступлением (ст. 270 УК РФ).

На мысе Маячном существует пограничный пост, на котором тоже осуществляется радиолокационный дозор. Почему пограничники проморгали неизвестное судно? Предположим на минуту, что на судне был какой-нибудь контрабандный груз, оружие или наркотики. Выходит, что все ближайшее побережье возле краевого центра никак не защищено от гипотетического неприятеля – заходи враг и бери нас голыми руками…

Остается еще один вопрос: почему члены экипажа «Тихого» после опрокидывания не выбрались на поверхность и не попытались забраться на днище перевернутого плашкоута? Вероятно, при перевороте судна они получили травмы и не смогли этого сделать. Кроме того, в таких случаях обычно возникает паника, которая приводит к гибели людей гораздо быстрее, чем все иные обстоятельства.

Справка «Вестей»

Самоходный плашкоут «Тихий». Проект 21100

Длина габаритная с поднятой аппарелью и привальным брусом: 23,40 м

Длина по КВЛ: 19,48 м

Ширина: 5,70 м

Высота борта: 1,80 м

Осадка по летнюю грузовую марку: 1,15 м

Длина/ширина аппарели: 3,20 м/5,07 м

Водоизмещение судна в воде плотностью 1,025 т/м3:

– порожнем: 51,7 т

– при осадке по летнюю грузовую марку: 93,5 т

Скорость судна: 9 узлов

Дальность плавания около: 500 миль

Грузоподъемность: 40 т

Дедвейт при осадке по летнюю грузовую марку: 41,8 т.

Экипаж 4 человека.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

Андрей БОРИСЕНКО