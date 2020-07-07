«ТОТ САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ…»

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07 Июля 2020

(Начало в №16 от 17 июня 2020)

(Часть вторая)

Проигнорированные Генеральным штабом РККА результаты январских учений 1941 года привели к самой страшной трагедии первых дней войны. Как уже догадывается читатель, она произошла в Белостокском выступе – территории современной Польши. Но перед войной он принадлежал Советскому Союзу. В нем располагались две армии Западного особого военного округа (с 22 июня – Западного фронта) – 3-я и 10-я. Можно понять стремление командования РККА держать на флангах немецких группировок мощные ударные кулаки, но легко также было предположить, что вермахт с началом боевых действий постарается закупорить Белостокский выступ. Его с остальной частью страны связывала всего одна шоссейная дорога Белосток – Слоним.

В эпическом советском фильме «Битва за Москву» фантазия режиссера и сценариста сводит в показательном диалоге пока еще начальника Генерального штаба РККА Георгия Жукова и уже отстраненного от командования Западным фронтом Дмитрия Павлова. Одному предстоит стать маршалом Победы, второго по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР от 22 июля 1941 года расстреляют.

В кинематографическом диалоге Жуков упрекает Павлова за то, что тот не вывел 3-ю и 10-ю армии из Белостокского выступа. Полный абсурд. Решение о передислокации объединений мог принять только Генеральный штаб, иными словами, Георгий Жуков по согласованию с наркомом обороны и главой государства. Генштаб этого не сделал.

В ходе реального, а не киношного судебного разбирательства Дмитрию Павлову не ставили в вину нахождение в Белостокском выступе двух армий, но весьма настойчиво интересовались, почему он не распорядился вывести из Бреста в полевые укрепления дивизии 4-й армии. Бывший командующий округом вначале отвечал, что он отдал такое распоряжение командарму Александру Коробкову. Когда тот отказался подтвердить получение такого приказа, Дмитрий Павлов изменил показания:

«В июне месяце по моему приказу был направлен командир 28 стрелкового корпуса Попов с заданием к 15 июня все войска эвакуировать из Бреста в лагеря». Очевидно, что Павлов лгал. Невозможно представить, чтобы в мирное время приказ о выводе войск в полевые укрепления отдавался устно, через подвернувшуюся оказию. Брестские дивизии остались на месте. Их уничтожили в первые дни.

Та же участь постигла и белостокские армии.

22 июня гитлеровцы нанесли сходящиеся удары: силами 9-й полевой армии и 3-й танковой группы в направлении Гродно – на севере, и соединениями 4-й армии и 2-й танковой группы по району Бреста – на юге.

1 июля гитлеровцы, соединившись юго-западнее белорусского городка Волковыск, окружили наши войска. Несколько ранее, 25 июня, находившиеся в Белостокском выступе 3-я и 10-я советские армии получили разрешение отступать. Дивизии и корпуса объединений, имевшие до сего момента незначительные столкновения с гитлеровцами, оставив УРы и места постоянной дислокации с громадными запасами материальных средств, боеприпасов, продовольствия и вооружения начали отходить на восток, создав громадные заторы на единственной магистрали, ведущей к спасению. Шоссе Белосток – Слоним стало дорогой смерти. Двигающиеся с черепашьей скоростью плотные походные колонны советских дивизий безнаказанно уничтожали немецкие артиллерия и авиация. Они, кроме смерти, сеяли и панику.

Вначале наши бойцы и командиры бросали тяжелую технику и вооружение, затем – стрелковое оружие, потом началась массовая сдача в плен. Не всех, но многих.

Огромный урон противнику 3-я и 10-я армии могли бы причинить, оставаясь на месте. Они располагали боевым потенциалом и материальными ресурсами, достаточными для активной обороны по крайней мере в течение нескольких недель. Но еще более значительный удар по войскам гитлеровцев и их планам наши армии могли нанести, начав наступление на территорию занятой фашистами Польши в соответствии с директивой № 3, поступившей в войска 22 июня.

Она предписывала Юго-Западному и Западному фронтам концентрированными ударами механизированных корпусов овладеть, соответственно, городами Люблин и Сувалки. В нашей исторической литературе директиву № 3 не критиковал только ленивый.

Дескать, о каком наступлении на территорию противника можно вести речь, если немцы вонзили свои танковые клинья далеко в нашу территорию? Следовало думать об обороне, а не о наступлении. Но сегодня, когда над гражданскими и военными исследователями перестали довлеть сталинско-хрущевские парадигмы истории Великой Отечественной войны, все чаще говорят о том, что только концентрированные удары механизированных корпусов в направлении на Люблин и Сувалки могли изменить сценарий первых дней и недель гитлеровского вторжения.

От передовых дивизий 3-й армии советского Западного фронта Сувалки отделяли около 20 километров. Эта малоприметная в любое другое время тупиковая железнодорожная станция являлась главным звеном снабжения танковой группы Германа Гота. Захватив ее, Красная Армия делала невозможным продвижение вглубь нашей территории танковых клиньев 3-й ТГ, нацелившихся на Минск. Захват Сувалок и дальнейшее продвижение вглубь территории Польши еще 23 и 24 июня был вполне по силам советским армиям, находившимся в Белостокском выступе.

На западе, на участке фронта шириной в 150 километров, им противостояли 10 немецких пехотных дивизий. В составе 3-й и 10-й армий находились 11 стрелковых, 6 танковых, 3 моторизованных, 2 кавалерийские и одна авиационная дивизии. К перечисленному добавьте части и соединения корпусного и армейского подчинений и получите весьма внушительную силу. Оставить против нее вытянутые в нитку пехотные дивизии гитлеровцы, не имевшие к началу вторжения в СССР вблизи театра военных действий крупных подвижных резервов, могли рискнуть, только наперед зная, что 3-я и 10-я армии не начнут наступление на запад.

Конечно, советские стрелковые дивизии уступали немецким пехотным дивизиям количественно, а самое главное – качественно. Но и СД Красной Армии, по штатам 1941 года имевшие в своем составе два артиллерийских полка, были серьезным соперником. В Белостокском выступе также находились три механизированных корпуса. Два из них – 11-й и 13-й таковыми назывались номинально. Они располагали, без учета артиллерийских и пулеметных бронемашин, 255 и 282 разнотипными танками, соответственно.

Но в состав 10-й армии входил один из сильнейших в РККА 6-й механизированный корпус генерал-майора М. Г. Хацкилевича. В нем насчитывался 1021 танк, в том числе около 450 КВ-1, КВ-2 и Т-34. 6-й механизированный корпус концентрированным ударом и в теории, и на практике мог прорвать оборону любой немецкой пехотной дивизии. Поддержанный другими соединениями двух армий, общее руководство которыми принял находящийся в Белостокском выступе заместитель командующего Западным фронтом генерал-лейтенант Иван Болдин, МК мог, сокрушая немецкие тылы, выйти на стратегический простор на пути к Варшаве, где находился штаб группы армий «Центр».

В конечном итоге гипотетический удар 3-й и 10-й армий имел предсказуемый финал. Соединения, лишенные воздушной поддержки и связи с основными силами фронта, были обречены. Впрочем, они погибли и так, оставив гитлеровцам огромные трофеи от продовольствия и снаряжения до артиллерии, автомобильной и бронетанковой техники. Но группы Болдина в западном направлении коренным образом мог поменять картину первых недель войны. Во всяком случае Минск немцы 28 июня захватить уже бы не смогли. И план блицкрига рухнул бы не под Смоленском и Москвой, а еще в Белоруссии.

В 1941–1942 годах немцы неоднократно поступали так, как могли действовать армии Белостокского выступа. Они начинали активные действия на флангах советских наступающих группировок и окружали их. Так произошло в мае 1942 года под Харьковом и спустя три месяца на Дону…

История не знает сослагательного наклонения. Соединению генерала Хацкилевича, как и остальным нашим механизированным, стрелковым и кавалерийским корпусам, не суждено было наступать на запад. 6-й МК развернули на восток, ставили противоречивые приказы, в бой вводили по частям. В результате корпус, не использовав и десятой части боевого потенциала, погиб вместе со своим героическим командиром. Та же участь постигла и другие соединения 3-й и 10-й армий. Они, как ни прискорбно это осознавать, оказались уничтоженными, не причинив врагу урона, который могли нанести.

Большинство исторических исследований рассматривают попытку поспешного отступления двух советских армий из Белостокского выступа как единственно возможный исход. В мемуарах многих советских полководцев, которые в массовом порядке стали появляться с середины 60-х годов прошлого века, о трагедии Западного фронта часто говорится как о факте предрешенном. Дескать, немцы нанесли сокрушительные удары, и мы ничего поделать не могли.

Вопрос заключается в том, когда безнадежный расклад приграничных сражений стал очевиден. С началом вторжения, массированный характер и направления главных ударов которого решительно перечеркнули все прогнозные оценки Генерального штаба РККА? После того как гитлеровцы на седьмой день войны захватили Минск? Или еще раньше, до начала боевых действий?

Мне кажется, что ближе всего к истине третий ответ. Скорее всего, высшее военное и политическое руководство страны отчетливо понимало, что Красная Армия, находившаяся на начальном этапе перевооружения и реорганизации, к лету 1941 года оказалась катастрофически не готова к войне, поэтому СССР и стремился оттянуть хотя бы на год вооруженное столкновение с Германией, в неизбежности которого обе стороны не сомневались. В пользу такого вывода говорит и тот факт, что Сталин уже днем 22 июня отказался от мобилизационного плана Георгия Жукова, который предусматривал, как упоминалось выше, развертывание по штатам военного времени только существующие дивизии без увеличения количества соединений.

В представленный начальником Генерального штаба РККА проект указа Президиума Верховного Совета о мобилизации СССР глава государства внес всего две поправки, которые, между тем, кардинально поменяли суть документа и в значительной степени предопределили нашу будущую Победу. Корректура Сталина расширяла контингент военнообязанных, подлежащих призыву. Указ обязывал явиться в военкоматы 14 военных округов граждан, родившихся с 1905-го по 1918-й годы.

Иными словами, Советский Союз приступал к созданию десятков новых соединений. Сталин, понимая, что армии, вступившие в бой с фашистами, обречены, принял решение о формировании новых дивизий. Перманентно формируемые стратегические резервы позволят Ставке закрывать возникавшие на фронте бреши. Немцы, которые после очередного окружения наших войск надеялись на дальнейшее беспрепятственное продвижение, вдруг сталкивались со стеной свежих советских дивизий. Так было после под Москвой, на Дону, во многих других местах… Стратегические резервы Ставки позволили Красной Армии без длительной оперативной паузы после Курской битвы в августе–сентябре 1943 года захватить плацдармы на правом берегу Днепра, не дав немцам закрепиться на водной преграде и стабилизировать фронт на долгие-долгие месяцы.

Есть мнение, что на решение Сталина повлияла концепция перманентной мобилизации, сформулированная маршалом Борисом Шапошниковым, который сменит на посту начальника Генерального штаба РККА Жукова.

Георгий Константинович историю со своим удалением из ГШ 30 июля 1941 года подробно описывает в мемуарах, получивших название «Воспоминания и размышления». По версии полководца, причиной недовольства верховного стала негативная реакция Сталина на предложение Жукова оставить Киев из-за угрозы окружения оборонявших его войск немцами. Разговор происходил без свидетелей. Подтвердить или опровергнуть слова Георгия Константиновича некому. Только дело в том, что к концу июля ничего не предвещало окружения киевской группировки советских войск. Оно произойдет почти через 40 дней после увольнения Жукова с поста начальника Генерального штаба.

А в конце июля Гудериан и Клест, танки которых замкнут киевский котел, действовали в сотнях километров, соответственно, к северу и югу от столицы советской Украины. Юго-Западный фронт еще не образовывал выдвинутый на запад выступ, который и создал удобную для окружения конфигурацию. За предложение оставить Киев в сентябре 1941 Ставка снимет с поста главнокомандующего Юго-Западным направлением маршала Семена Буденного. И этому факту есть документальное подтверждение. Маршал направил в Москву телеграмму об угрозе окружения, а не ограничился разговором с верховным наедине.

Вообще при чтении мемуаров наших полководцев небезынтересно сравнивать описание ими тех или иных событий. Скажем, то, как Георгий Жуков и Константин Рокоссовский рассказывают о Московской и Курской битвах. Выводы предлагаю читателю делать самому. Мне более аргументированными представляются версии Константина Рокоссовского. Уж очень часто Георгий Константинович любит рассказывать о том, свидетелем чему он не являлся, и умалчивать о тех событиях, одним из главных лиц которых он был, но «воспоминания и размышления» о которых не доставляют маршалу удовольствия.

Не могу сказать, что наши блистательные полководцы в мемуарах не делали попыток назвать причины наших катастрофических неудач. Некоторые говорили о них весьма подробно, но далеко не все из того, о чем могли сказать. И тут следует помнить о времени написания мемуаров. Господствующая доктрина не оставляла выбора. Либо ты говоришь о мужестве, героизме и самопожертвовании советских бойцов и командиров, либо молчишь. Константин Рокоссовский в мирные годы, как и в военные посмел «свое суждение иметь» в самой скромной по объему среди маршальских воспоминаний книге «Солдатский долг». В публикуемый ниже отрывок вошли купюры, исключенные цензурой из советских изданий мемуаров:

«Остаток ночи я провел в штабе фронта (Юго-Западного. – В. С.), а утром представился командующему фронтом генерал-полковнику М. П. Кирпоносу. Меня крайне удивила его резко бросающаяся в глаза растерянность. Заметив, видимо, мое удивление, он пытался напустить на себя спокойствие, но это ему не удалось...

Несколько раз по телефону отдавал распоряжения штабу о передаче приказаний кому-то о решительных контрударах. Но все это звучало неуверенно, суетливо, необстоятельно. Приказывая бросать в бой то одну, то две дивизии, командующий даже не интересовался, могут ли названные соединения контратаковать, не объяснял конкретной цели их использования. Создавалось впечатление, что он или не знает обстановки, или не хочет ее знать. В эти минуты я окончательно пришел к выводу, что не по плечу этому человеку столь объемные, сложные и ответственные обязанности, и горе войскам, ему вверенным…

Зная командующего Западным фронтом генерала Д. Г. Павлова еще задолго до начала войны (в 1930 г. он был командиром полка в дивизии, которой я командовал), мог заранее сделать вывод, что он пара Кирпоносу, если даже не слабее его. В дороге невольно стал думать о том, что же произошло, что мы потерпели такое тяжелое поражение в начальный период войны.

Конечно, можно было предположить, что противник, упредивший нас в сосредоточении и развертывании у границ своих главных сил, потеснит на какое-то расстояние наши войска прикрытия. Но где-то в глубине, по реальным расчетам Генерального штаба, должны успеть развернуться наши главные силы. Им надлежало организованно встретить врага и нанести ему контрудар…

Какой же план разработал и представил правительству наш Генеральный штаб? Да и имелся ли он вообще?.. Мне остро захотелось узнать, где намечался рубеж развертывания. Предположим, что раньше он совпадал с рубежом наших УРов, отнесенных на соответствующее расстояние от старой границы.

Это было реально. Но мог ли этот рубеж сохранить свое назначение и в 1941 году? Да, мог, поскольку соседом стала фашистская Германия. Она уже вела захватническую войну, имея полностью отмобилизованными свои вооруженные силы. Кроме того, необходимость заставляла учитывать такой важный фактор, как оснащение вооруженных сил новой техникой и вообще новыми средствами, чего не было в прежних армиях. Ведь он обусловил и новый характер ведения войны. К примеру, значительно увеличилась подвижность, а стало быть, и маневренность войск на театре военных действий. Не прибегая к мобилизации, мы обязаны были сохранять и усиливать, а не разрушать наши УРы по старой границе.

Неуместной, думаю, явилась затея строительства новых УРов на самой границе на глазах у немцев. Кроме того, что допускалось грубейшее нарушение существующих по этому вопросу инструкций, сама по себе общая обстановка к весне 1941 года подсказывала, что мы не успеем построить эти укрепления. Долгом Генерального штаба было доказать такую очевидность правительству и отстоять свои предложения…

Ну, допустим, Генеральный штаб не успел составить реальный план на начальный период войны в случае нападения фашистской Германии. Чем же тогда объяснить такую преступную беспечность, допущенную командованием округа (округами пограничными)? Из тех наблюдений, которые я вынес за период службы в КОВО (Киевский особый военный округ. – В. С.) и которые подтвердились в первые дни войны, уже тогда пришел к выводу, что ничего не было сделано местным командованием в пределах его прав и возможностей, чтобы достойно встретить врага…

На период угрожающего положения, войска выводились в предусмотренные заблаговременно районы. Все эти вопросы тщательно отрабатывались на военных играх и в полевых поездках в окружном масштабе высшим командным составом. Примерно такая же подготовка велась с командирами в корпусах и дивизиях… Велась, но только не в КОВО. Потому-то войска этого округа с первого же дня войны оказались совершенно не подготовленными к встрече врага.

Их дислокация у нашей границы не соответствовала угрозе возможного нападения. Многие ее соединения не имели положенного комплекта боеприпасов и артиллерии, последнюю вывезли на полигоны, расположенные у самой границы, да там и оставили. То, что произошло 22 июня, не предусматривалось никакими планами, поэтому войска были захвачены врасплох в полном смысле этого слова…

Даже тогда, когда совершенно ясно были установлены направления главных ударов, наносимых германскими войсками, а также их группировка и силы, командование округа оказалось неспособным взять на себя ответственность и принять кардинальное решение для спасения положения, сохранить от полного разгрома большую часть войск, оттянув их в старый укрепленный район…

Я уже упоминал выше о тех распоряжениях, которые отдавались командующим фронтом М. П. Кирпоносом в моем присутствии и которые сводились к тому, что под удары организованно наступающих крупных сил врага подбрасывались по одной-две дивизии.

К чему это приводило? Ответ может быть один – к истреблению наших сил по частям, что было на руку только противнику. Вспоминая в дороге все, что мне пришлось видеть, ощущать и узнать в первые недели войны, я никак не мог разобраться, что же происходит. Ведь элементарные правила тактики, оперативного искусства, не касаясь уже стратегии, гласят о том, что, проиграв сражение или битву, войска должны стремиться к тому, чтобы, прикрываясь частью сил, оторваться основными силами от противника, не допустив их полного разгрома. Затем с подходом из глубины свежих соединений и частей организовать надежную оборону и в последующем нанести поражение врагу…»

Как и Константин Рокоссовский с глубокой болью пишут о первоначальном этапе войны Александр Василевский, Иван Баграмян… Эту тему удалось обойти Ивану Коневу, пожалуй, самому неоднозначному по нравственным качествам советскому маршалу. Он свои мемуары начал с 1943 года. Очень любил маршал в 50–60-е годы прошлого века сокрушаться о том, «сколько народа напрасно загубили». Эта скорбь могла показаться искренней, если забыть, что на счету Ивана Конева как командующего фронтом, не сумевшего определить направление главного удара немцев, Вяземский котел. В нем погибли и попали в плен сотни тысяч советских бойцов и командиров. Бездарные операции, проведенные Коневым уже в следующем военном году – 1942-м, заставили Ставку в очередной раз отстранить его от командования Западным фронтом.

Затем Иван Степанович воевать научился. О его стиле командования фронтом, как, мне кажется, не без иронии пишет Александр Василевский: «Обычно как только примет решение на проведение операции, тотчас же отправляется в армии, корпуса и дивизии и там, используя свой богатейший опыт, готовит войска к боевым действиям. Все остальные дела по плану операции выполнял у него, как правило, его штаб».

Среди причин поражений Красной Армии в первые два года войны часто называют кадровые чистки, развернувшиеся в РККА в 1937–1939 годах. В числе талантливых полководцев, которых наша страна потеряла, в первую очередь упоминают Михаила Тухачевского. Вполне возможно. Только доказательств того, что Тухачевский имел потенциал одаренного полководца, а не военного администратора, никто привести не может. То, что мы знаем об одном из первых советских маршалов, скорее, свидетельствует в пользу обратного. Всем, кому интересна тема полководческих дарований Михаила Тухачевского, рекомендую обратиться к серьезной литературе о Польском походе Красной Армии 1920 года.

Впрочем, нет никаких сомнений в том, что накануне войны РККА испытывала серьезный дефицит в командных кадрах. Репрессии в формирование некомплекта внесли свою лепту, хотя далеко и не столь значительную, как можно прочесть у некоторых очевидно ангажированных авторов. Есть точные цифры, позволяющие оценить масштабы репрессий в Красной Армии. Оценки последствий кадровых чисток и в те годы, и в наше время отличаются предельной полярностью. Есть среди суждений и неожиданные. Например, известный немецкий диверсант Отто Скорцени, успевший вовремя убраться из-под Москвы, полагал, что массовые аресты в РККА укрепили Вооруженные силы Советского Союза. В книге воспоминаний «Неизвестная война» он писал:

«Гигантская чистка среди военных в 1937 году, проведенная после таких же массовых расстрелов среди политиков, ввела в заблуждение… Однако Красная Армия, вопреки всеобщему мнению была не ослаблена, а укреплена… Посты репрессированных командиров армий, корпусов, дивизий, бригад, полков и батальонов заняли молодые офицеры – идейные коммунисты… После тотальной, ужасной чистки 1937 года появилась новая армия, способная перенести самые жестокие сражения. Русские генералы выполняли приказы, а не занимались заговорами и предательством, как это случалось у нас на самых высоких постах».

Заявление Отто Скорцени достаточно спорное. Его появление вполне можно объяснить конъюнктурными соображениями в попытках объяснить поражение Германии после столь успешного для III рейха начала в 1941 году. Вместе с тем нельзя кое в чем не согласиться со словами немецкого диверсанта. Скорцени отмечает значительное омоложение командного состава Красной Армии. Но причина этому не только в кадровых чистках, а в большей степени – в значительном предвоенном росте советских вооруженных сил: с полутора миллионов человек в 1937 году, до 5,08 миллиона к июню 1941 года.

Очевидно, что репрессии отразились на качественном и количественном составе командных кадров РККА. Приходится признать, что часто репрессии настигали самых лучших, самых талантливых. Достаточно вновь будет вспомнить Константина Рокоссовского, генерала Александра Горбатова и многих других, кто оказался в лагерях, а потом, к счастью, восстановлены в должностях и званиях.

Если судить по итогам первого этапа Великой Отечественной войны, то окажется, что «вычистили» далеко не тех. Иначе откуда взялись бы господа Власов со товарищи. Я отношусь к числу исследователей, считающих, что озвучиваемые сегодня причины, ошибки, тактическая и стратегическая неграмотность советского командования, необученность личного состава не объясняют трагического поражения Красной Армии летом 1941 года. Кроме растерянности, неумения, трусости было и откровенное предательство. О таких фактах упоминается едва ли не у каждого из корреспондентов Военно-исторического отдела, чьи воспоминания вошли в двухтомник «Пишу исключительно по памяти...».

Рассказывают они и о восстаниях националистов в Латвии, Западной Украине. Характерны в этом отношении воспоминания начальника штаба 6-й армии КОВО генерала Николая Иванова, касающиеся событий во Львове 22 июня: «В городе стрельба «пятой колонны» усилилась. Передвижение по улицам стало возможным только в бронемашинах и танках. Поэтому из 4 мех. корпуса к штабу армии прикомандировали до роты танков. Военный совет имел танки КВ, штаб – БТ-7».

Начальник артиллерии 26-й армии генерал Николай Семенов дает оценку призывному контингенту из Украины:

«Все прибывающие вновь сформированные соединения, а в составе их и артиллерийские части, были совершенно небоеспособны (все прибывшие к нам в армию), это сильно сказывалось на успех (так в оригинале. – В. С.) не только отдельных боев, но и на моральный фактор всех войск. Такие дивизии, да еще сформированные на Украине и из украинцев, как правило, разбегались по домам…»

И в Бресте стреляли в спину нашим войскам, изуверски убивали семьи командиров РККА бывшие военнослужащие польской армии, решившие, что фашистский режим для них предпочтительнее советского. О подобных фактах мы долгое время предпочитали умалчивать, давая повод тем, кто в эти трагические дни выступил на стороне гитлеровцев, объявить себя потом борцом с фашизмом.

Стоит вновь обратиться и к воспоминаниям Константина Рокоссовского: «Воспевая героическое поведение и подвиги войск, частей и отдельных лиц в боях с врагом, носившие массовый характер, нельзя обойти молчанием и имевшиеся случаи паники, позорного бегства, дезертирства с поля боя и в пути следования к фронту, членовредительства и даже самоубийств на почве боязни ответственности за свое поведение в бою…

Случаи малодушия и неустойчивости принимали различные формы. То, что они приобрели не единичный характер, беспокоило командный и политический состав, партийные и комсомольские организации, вынуждало принимать экстренные меры для предотвращения этих явлений…».

Отдельного исследования заслуживает анализ действий высшего командного состава Красной Армии в этот период, мотиваций его оперативных и стратегических решений. Та информация, которая есть в моем распоряжении, дает повод серьезно задуматься. Не удивлюсь, если окажется, что только спустя два-три военных месяца у некоторых из генералов исчезли иллюзии относительно планов Гитлера касательно Советского Союза. К ним пришло понимание, что речь идет не о ликвидации режима, а об уничтожении страны, без которой и у них нет будущего.

Зная с каким противником столкнулся Советский Союз в июне 1941 года, понимая объективные и субъективные причины наших катастрофических поражений, начинаешь с еще большим уважением и трепетом относиться к эпохальному подвигу того поколения советских людей, сумевших одолеть смертельного врага. Я уже упоминал, что вооруженные силы страны оказались не готовы к войне, но сумели подготовить к ней государство, с момента образования которого не прошло и 24 лет, и его великий народ.

Владимир СЛАБУКА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."