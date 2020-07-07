Экзамены для выпускников стартовали

07 Июля 2020



Долгий и напряженный период ожидания главного экзамена страны для школьников – ЕГЭ – наконец завершился. Напомню, что сроки его переносили дважды после того, как министр просвещения РФ категорически отверг все предложения о заочном проведении этого массового мероприятия в условиях пандемии коронавируса. Наша газета подробно писала об этом в публикациях «ЕГЭ опять перенесли» («Вести» № 12 от 20.05.2020 года) и «Пандемия диктует правила» («Вести» № 14 от 3.06.2020 года).

3 июля старт для выпускников был дан: состоялись первые экзамены по географии, литературе и информатике. Эти предметы обычно выбирают немногие, вот и в этом году их сдавали 397 ребят. Общее же число экзаменующихся составило нынче 1 590 человек, из которых 1 431 – выпускники этого года (по данным Министерства образования Камчатского края). Впрочем, ЕГЭ школьным экзаменом теперь не считают. Его называют вступительным экзаменом в вуз, и участвуют в нем только те, кто нацелен на получение высшего образования. Для этих ребят в регионе в помещениях школ открылись 35 пунктов приема экзаменов, в которых задействовано более 800 организаторов. 202 одиннадцатиклассника в ЕГЭ решили не участвовать, так как не связывают свое будущее с обучением в вузах.

В Петропавловске-Камчатском пункты приемов экзаменов располагаются в школах № 11, 24, 28, 30, 34, 36 и 43. ЕГЭ в них сдают 1 093 человека, из них 107 – выпускники прошлых лет.

3 июля экзамены длились от трех часов (география) до 3 часов 55 минут (литература, информатика) и прошли, по информации руководителя министерства образования Камчатского края Александры Коротковой, в нормальном режиме, без сбоев. Обязательный для всех и потому самый массовый ЕГЭ по русскому языку в этом году разделили на два дня. Ребята сдавали его 6 и 7 июля.

К процедуре проведения ЕГЭ, и без того не простой, в этом году готовились особенно тщательно, с оглядкой на рекомендации Роспотребнадзора. В тот день, когда первые выпускники зашли в школы, чтобы сдать ЕГЭ, число заболевших COVID-19 на Камчатке достигло 2 334-х человек (из них 41 – за истекшие сутки) – свидетельство того, что пандемия на полуострове в полном разгаре.

Как рассказала автору публикации врио министра образования Камчатского края Александра Короткова, первому экзамену с участием учеников предшествовали тренировки организаторов 25 и 26 июня и пробный экзамен без участия детей 29 июня.

А. Ю.: Эти три дня позволили нам отработать все тонкости технической части процесса – от проведения инструктажа до нанесения разметки у входа в школы и сопровождения каждого ученика до его места в аудитории. Процесс постарались организовать так, чтобы избежать скопления людей у входа. Маски приобрели для всех, как для организаторов, так и для детей, но пользоваться ими ученикам предложили на пути от входа в пункт до того момента, как они усядутся на свои места за партами. Далее маску, по желанию ребенка, можно снять, так как в каждой аудитории соблюдается зигзагообразная рассадка с дистанцией в полтора метра между учениками. В пункты приема экзаменов приобрели дезары (обеззараживатели воздуха), на входе всем участникам экзамена измеряли температуру тела с помощью бесконтактных термометров (для крупных городских школ их было приобретено по несколько штук). Проводилась также обработка рук антисептиком на входе. Что касается питьевого режима, то в каждой школе назначили организатора, который будет наливать воду в одноразовые стаканчики. Все организаторы в пункте проведения экзаменов в обязательном порядке находятся в масках и перчатках.

Вообще тренировки позволили нам отработать на практике множество важных моментов, и я надеюсь, что ЕГЭ пройдет у нас в нормальном режиме, насколько это возможно в сложных условиях пандемии.

Корр.: Проводилось ли тестирование выпускников на коронавирусную инфекцию в преддверии экзамена?

А. Ю.: Нет, не проводилось, и я считаю это нецелесообразным. Тесты, как все мы знаем, делаются не моментально, а в течение нескольких дней, за время которых может произойти заражение. Важно, по моему мнению, соблюдать все меры индивидуальной защиты, это и будет наиболее эффективный путь.

Корр.: Не отказывались ли педагоги участвовать в проведении экзамена, ведь им предстояло долгое время находиться среди скопления людей?

А. Ю.: Таких отказов не было. И вообще, хочу отметить, что люди с пониманием отнеслись к ситуации и подошли к своей задаче с полной ответственностью. Я присутствовала на тренировках в разных школах, и мне задавали вопросы чисто организационного плана, например, можно ли не брать в руки паспорт ученика с тем, чтобы он показывал его сам. Но об отказах речи не шло. Были несколько человек, которых пришлось заменить, но совсем по другой причине: люди просто улетели на это время из региона. Поясню, что каждый организатор должен заранее пройти обучение и инструктаж, и лишь после этого он может участвовать в процессе проведения ЕГЭ. Поэтому я искренне благодарна всем, кто сегодня у нас работает в пунктах проведения экзаменов.

Корр.: А этим людям полагается доплата за работу в условиях пандемии, да еще во время отпуска?

А. Ю.: В настоящий момент вопрос о дополнительных выплатах решается. А пока оплата такая же, как и была ежегодно. Если организатор, работающий в пункте приема экзаменов, находится в отпуске, то с ним заключается договор, по которому за отработанное в пунктах экзаменов время устанавливается оплата 431 рубль за час, как это было и раньше. Если же человек в это время работает, то у него есть определенная недельная нагрузка. Если время, проведенное им на ЕГЭ, меньше этой нагрузки, сохраняется обычная оплата. Если больше, то разницу оплачивают.

Экзамен 3 июля – лишь начало, и, повторюсь, участвовали в нем сравнительно немногие. Самым же массовым будет экзамен не по обязательному русскому языку, который предусмотрительно разделили на два дня, а по обществознанию. Среди предметов по выбору он традиционно лидирует, его всегда сдает большая часть выпускников. Не стал исключением и этот год. Экзамен по обществознанию назначен на 16 июля. По словам Александры Юрьевны, в этот день в пункты приема экзаменов придут более тысячи школьников и выпускников прошлых лет. Организовать этот поток надо будет так, чтобы не было толчеи и сутолоки, с соблюдением социальной дистанции и всех прочих мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

О привычном выпускном вечере, который традиционно завершал череду экзаменов в школах, в этом году на Камчатке пришлось забыть. Любимый и памятный для всех поколений учеников праздник состоялся 27 июня в онлайн-режиме, в рамках Всероссийского выпускного. Всех ребят и их родных заранее приглашали поучаствовать в мероприятии: с поздравлениями и напутственным словом к выпускникам в ходе его проведения обратились: врио губернатора Владимир Солодов, директор Термальненской средней школы Елена Потанина и «золотые» медалисты этого года (выпускники лицея № 46 Петропавловска-Камчатского София Поповичева, Венедикт Кибалов и выпускница средней школы № 26 Ольга Буряк). Как пояснила руководитель камчатского министерства образования, выбрать кандидатуры педагогов и выпускников для столь ответственного мероприятия предложили тем школам, где было больше всего медалистов. Главным требованием являлось желание самих людей выступить с приветственным словом, согласились далеко не все. В результате «федералам», которые занимались подготовкой праздника, предложили шесть кандидатур, а после окончательного отбора осталось четыре.

Теперь для ребят, решивших поступать в вузы, в полном разгаре трудная экзаменационная пора. Последний экзамен состоится 23 июля (иностранные языки, устная часть). 24 и 25 июля – резервные дни. Для тех, кто не сможет принять участие в ЕГЭ в июле по уважительным причинам, предусмотрен дополнительный период для сдачи экзаменов в августе: 3, 5 и 7 числа. Резервный день, когда можно будет сдать экзамен по всем предметам – 8 августа.

Наталья МАКСИМИШИНА