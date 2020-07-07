КАНДИДАТЫ НАС УДИВИВШИЕ

07 Июля 2020



Как быстро летит время! Казалось бы, совсем недавно стартовала предвыборная гонка на Камчатке. Как наступило четвертое июля этого года, когда истек срок представления документов о выдвижении кандидатов на досрочных выборах губернатора Камчатского края, 16 кандидатов подали документы в избирательную комиссию для выдвижения на должность губернатора Камчатского края.

Такой наплыв желающих занять губернаторское кресло на Камчатке наблюдается впервые. Самым урожайным в смысле количества кандидатов в губернаторы Камчатской области был 2004 год, когда стать губернатором изъявили желание 12 человек. В те достославные времена стать кандидатом можно было, собрав необходимое количество подписей либо внеся денежный залог.

Теперь все происходит иначе. Доверимся разъяснениям Избирательной комиссии Камчатского края (цитирую): «После представления необходимых для выдвижения документов кандидат может начинать сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата. Таких подписей должно быть не менее 58 (максимум 60), 25 из них (максимум 27) должны быть подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, которые должны представлять не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов Камчатского края – не менее чем в 11-ти. Депутаты представительного органа муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, учитываются только один раз. Отзыв подписи не допускается. Все подписи удостоверяются нотариально. В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Камчатского края, выдвинутого в порядке самовыдвижения, помимо подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, должны быть собраны подписи избирателей края в количестве минимум 4 741, максимум – 5 215 подписей. Документы для регистрации кандидата, в том числе собранных подписей, представляются в Избирательную комиссию Камчатского края в период с 19 июля по 29 июля 2020 года (до 18 часов по местному времени). Избирательная комиссия Камчатского края в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов обязана принять решение о регистрации кандидата либо предоставить мотивированное решение об отказе в его регистрации. Напомним, досрочные выборы губернатора Камчатского края пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года».

На сегодняшний день из 16 кандидатов шестеро являются самовыдвиженцами, остальные представляют различные политические партии Российской Федерации. Пока кандидаты лишь только разминаются для решающих битв, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что муниципальный фильтр пройдут далеко не все, и сколько претендентов останется на предвыборной дистанции пока не известно. Думаю, пора назвать наших камчатских кандидатов пофамильно в порядке их регистрации:

- Солодов Владимир Викторович – самовыдвижение;

- Тагиев Этибар Сабир Оглы – самовыдвижение;

- Лиходедов Андрей Дмитриевич – региональное отделение в Камчатском крае политической партии «Гражданская Платформа»;

- Близнюков Максим Анатольевич – региональное отделение в Камчатском крае Всероссийской политической партии «Партия Роста»;

- Остриков Александр Валентинович – Камчатское региональное отделение политической партии «Патриоты России»;

- Николаев Алексей Валерьевич – самовыдвижение;

- Калашников Валерий Юрьевич – Камчатское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;

- Бондаренко Виктория Юрьевна – политическая партия «Партия Прогресса»;

- Омельченко Дмитрий Владимирович – Всероссийская политическая партия «Партия за справедливость!»;

- Азизов Одилжон Одинажонович – региональное отделение в Камчатском крае политической партии Общественной организации – политической партии «Российский общенародный союз»;

- Бобровских Дмитрий Николаевич – региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Камчатском крае;

- Быков Валерий Валерьевич – Камчатское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

- Каменюк Александр Борисович – самовыдвижение;

- Бушелев Вячеслав Генрихович – политическая партия «Демократическая партия России»;

- Цыпков Анатолий Валерьевич – самовыдвижение;

- Кохан Алексей Васильевич – самовыдвижение.

Среди обозначенных кандидатов нашлись и такие, которые нас удивили. Первым номером в блестящей плеяде удививших можно назвать Валерия Калашникова. В руки редакции попало письмо, которое депутат Законодательного собрания Камчатского края Валерий Калашников разослал руководителям представительных органов, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений. Не могу отказать себе в удовольствии привести текст письма целиком, сохраняя его непревзойденный колорит:

«Уважаемые депутаты! 13 сентября 2020 года состоятся досрочные выборы Губернатора Камчатского края. В своем выступлении Врио Губернатора Камчатского края призвал депутатов всех уровней оказать помощь всем кандидатам на выборах Губернатора края в прохождении муниципального фильтра. Моя кандидатура в качестве кандидата на главную должность в крае будет рассмотрена на конференции Политической партии ЛДПР 18.06.2020 г. Прошу Вас максимально ответственно подойти к процедуре и оказать содействие в прохождении мной муниципального фильтра. От вашего голоса зависит качественный состав кандидатов, а также дальнейшее развитие нашего края. Прошу данное письмо довести до всего депутатского корпуса».

Когда господин Калашников молчит, он похож на неглупого человека, но как только начинает рассуждать, благостное впечатление рассеивается «как сон, как утренний туман». Почему-то жириновец решил, что без него состав кандидатов будет некачественным. Правда, камчатский сокол Жириновского, видимо, забыл разъяснить, что он подразумевает под выражением «качественный состав». В наше сложное пандемийное время под словом «качественный» депутат можно понимать, болеет он коронавирусом или нет. Если господин Калашников на момент утверждения его кандидатуры будет страдать диареей, его можно будет назвать качественным претендентом? Валерий Калашников даже в своем обращении умудрился допустить стилистические ошибки, что, безусловно, говорит о нем как о некачественном челобитчике. И это еще не все. Он уверен, что не пройди он муниципальный фильтр, у Камчатского края не будет дальнейшего поступательного развития. Вот уж действительно корона к голове местного жириновца прибита всерьез и надолго прочными гвоздями. На прошлых выборах губернатора господин Калашников так уверовал в свой успех, что рассуждал о втором туре выборов, где он будет непременным участником. Он даже сумел убедить в этом региональный исполком партии «Единая Россия», который посчитал, что господин Калашников только в Вилючинске наберет 40 процентов голосов избирателей. Надо было видеть нашего жириновца в то время: он не ходил, а парил над грешной землей. Валерий так уверовал в свое величие, что всерьез заявил о пропавших 12 баннерах, на которых были написаны четыре волшебные буквы «ЛДПР». После вскрытия избирательных урн жириновец узнал, что набрал около десяти процентов голосов избирателей (в Вилючинске он даже до десяти не дотянул). Есть у меня устойчивое подозрение, что Владимир Вольфович очень попросил Владимира Илюхина помочь своему камчатскому соколику беспрепятственно пролететь сквозь сети муниципального фильтра, а также помочь оформить необходимые документы для регистрации кандидатом в губернаторы, что и было сделано. Наверное, господин Калашников надеется и сейчас с помощью Владимира Вольфовича пройти необходимые процедуры, чтобы почувствовать за своей спиной большие крылья и парить, парить, парить…

Другой кандидат, Алексей Кохан, не в первый раз пробует свои силы на губернаторских выборах. Он автор искрометного слогана: «Выборы бывают редко, выбирайте очень метко». За последние десять лет на Камчатке он прожил бурную жизнь. Успел побывать в депутатах Елизовской районной и городской думы. Руководя управляющими компаниями, сумел умыкнуть около 300 млн рублей и обналичить их. Его судили, он просидел в тюрьме три года, но, правда, денег у него так и не нашли. Длительное время находился в больнице с различными недугами, связанными с ожирением. Губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину в свое время Алексей Кохан заявил, что он представляет элиту Елизовского района. Наверное, в Елизовской резервации воздух какой-то другой и, надышавшись им, люди теряют чувство реальности. Алексей Кохан, видимо, решил, что элитный представитель от Елизовского района обязательно должен быть представлен в обойме кандидатов на пост губернатора Камчатского края. Такие как Кохан – соль елизовской земли, они не пропадут никогда и нигде, про таких говорят: плюй в глаза – божья роса. Нас этот персонаж удивил, и мы ждем от него новых, неординарных, захватывающих воображение поступков.

Уверен, впереди нас ожидает много удивительных вещей, связанных с нашими кандидатами. Главное, не мешать им проявляться.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ