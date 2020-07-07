ПОСЧИТАЛИ – ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

07 Июля 2020



Камчатка сказала новой Конституции «да», но …

Результат общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ известен: 71,92 процента (58 млн) россиян сказали «да» и 21,27 процента (16 млн) сказали «нет». Явка избирателей по стране составила 67,97 процента.

Камчатка показала один из самых худших результатов в стране: «за» поправки проголосовали 61,76 процента населения, «против» 37,16 процента при явке 44,08 процента.

Казалось бы, приведенные цифры не должны вызывать сомнений, однако не перестают кипеть и выплескиваться оппозиционные страсти. Хотя 4 июля уже вступила в силу обновленная Конституция РФ, ее противники продолжают утверждать, что так называемые нарушения, допущенные при голосовании, (цитирую): «Не позволяют выявить свободную волю народа». Оппозиционеры заявили о фактах многократного голосования, вбросов и нарушений тайны голосования. Если говорить о якобы имеющей место возможности многократного голосования, то оппозиционеры опровергают сами себя. Выходит, что они с таким же успехом могли организовать многократное голосование против поправок в Конституцию Российской Федерации как и сторонники этих поправок. Следовательно, это не может быть злым умыслом органов исполнительной власти, иначе игра бы шла в одни ворота. Теперь поговорим о так называемых вбросах.

После различных выборов или голосований мне очень часто приходится слышать заявления проигравших кандидатов, что имелись факты вброса избирательных бюллетеней на избирательных участках. Представители проигравшей оппозиции спорят до хрипоты, что у них украли победу. Когда я спрашивал доморощенных оппозиционеров, как они себе представляют вброс бюллетеней, то всегда слышал изумительный по своей невежественности ответ примерно следующего содержания: «Представители исполнительной власти приносят пачку бюллетеней, где уже отмечен нужный кандидат и бросают их в урну для голосования».

Во-первых, невозможно незаметно запихнуть в урну для голосования пачку бюллетеней. Во-вторых, обнаружение в урне количества бюллетеней превышающих явку избирателей на участке автоматически влечет аннулирование результатов голосования. В-третьих, бюллетень является документом строгой отчетности. Эту «бумажку» нельзя просто купить где-то на рынке. И потом на избирательном бюллетене в верхнем правом углу должна стоять печать участковой избирательной комиссии и две подписи – председателя и секретаря УИК. Если на бланке отсутствует хотя бы одна подпись или печать, то бюллетень признается недействительным.

Нынешнее голосование, полагаю, уникально тем, что примерно 70 процентов голосующего населения нашей необъятной Родины не прочитали до конца все поправки (около 200) в Конституцию РФ, и все голосование, скорее, свелось к одной известной формуле: Говоришь «да» – значит, голосуешь за существующую систему власти, за Владимира Путина, говоришь «нет» – значит, голосуешь против власти, против Владимира Путина.

Настало время посмотреть, какой выбор сделали жители Камчатского края. Ниже мы приводим таблицу с результатами голосования.

Против поправок в Конституцию РФ на полуострове проголосовал лишь Карагинский район. Там 52,73 процента избирателей высказались, если можно так сказать, против поправок и, соответственно, 45,77 процента сказали поправкам «да».

На судовых участках, находившихся во время проведения общероссийского голосования в море, цифры получились следующие: 62,88 процента отдали свои голоса за изменения в Конституцию и 35,93 процента голосующих волеизъявились против. О судовых участках следует поговорить отдельно. Лидерами голосования «за» стали: Рыболовецкая артель «Колхоз имени Ленина» – 86,25 процента и ПАО «Океанрыбфлот» – 83,63 процента. На третьем месте разместилась компания АО «Рыбоконсервный завод № 55» – 58,81 процента. Четвертое место заняло ООО «Корякморепродукт» – 57,62 процента.

Из крупных компаний наиболее низкий результат «за» продемонстрировал ООО «Морской стандарт «Бункер» – 26,18 процента. В затылок ему дышит АО «Акрос» – 28,92 процента. Почетное третье место заняло ООО «Тымлатский рыбокомбинат» – 40,1 процента, четвертое место отошло к АО «Ямсы» – 44,38 процента.

Среди судовых участков безусловными победителями в одобрении поправок стали четыре наших атомохода. На всех четырех корпусах подводники единодушно, т.е. стопроцентно, проголосовали за изменения в Конституцию РФ.

Отметим и тех, кто на сто процентов сказал «нет» – это транспортный рефрижератор «Надежда» (ООО «Оладон») и рыболовецкая шхуна «Яхонт» (ООО «Чукотка»). За ними следуют: транспортный рефрижератор «Айс Кристалл» (ООО «Риера Флота») – 94,74 процента и рыболовецкий сейнер «Огни» (ООО «Камчаттралфлот») – 91,67 процента. Замыкает четверку лидеров СРТМ «Алексей Чириков» (АО «Акрос») – 91,04 процента. Всего из 119 морских избирательных участков сказали свое «нет» поправкам 46 экипажей, соответственно, 73 экипажа сказали «да».

Анализируя результаты голосования на морских участках и в краевом центре можно прийти к выводу, что административное давление там, где оно, возможно, существовало на морских участках, значительно снизилось. Впервые за многие годы результаты голосования на море почти сравнялись с результатами, показанными в Петропавловске-Камчатском (63,66 процента – в море, 62,7 процента – на суше). Раньше «море» голосовало значительно лучше как за представителей партии власти, так и за людей ею поддерживаемых.

Теперь рассмотрим, какое место Камчатка занимает в рейтинге голосования среди одиннадцати субъектов Дальневосточного федерального округа. По такому показателю, как явка избирателей Камчатка занимает десятое место (44 процента). Хуже нас оказался только Хабаровский край, там голосовать пришло всего 42 процента населения. За поправки в Конституцию РФ на Камчатке отдали свои голоса 61 процент избирателей. С такой цифрой мы заняли десятое место, одиннадцатое место досталось Якутии с результатом 58 процентов.

Оценивая все приведенные выше показатели при голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, Камчатку никак нельзя заподозрить в проведении массовых подтасовок и тотальном административном давлении со стороны органов исполнительной власти в пользу поправок. Социальное самочувствие камчатцев, выходит, самое худшее в Дальневосточном федеральном округе и стране. Быстро улучшить его (самочувствие) не получится. Еще труднее будет исправить пошатнувшееся доверие к исполнительным органам власти. Разумеется, врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов за такое короткое время не смог бы создать столь негативное отношение к органам власти, все это ему досталось по наследству от предыдущих правителей. Но это только начало. Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров.

Сколько их еще будет, одному богу известно.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

