МИХАИЛ ЕФРЕМОВ: «КАКОЙ Я ОППОЗИЦИОНЕР? Я КЛОУН…»

14 Июля 2020



Спектакль с участием известного актера Михаила Ефремова, в котором он сам себе определил роль виновника «пьяной» аварии, убившего человека, продолжается. Звездный «статус» преступника делает свое дело: уже больше месяца (с вечера 8 июня, когда случилась авария) вокруг резонансного ДТП кипят страсти, возле дома знаменитости дежурят репортеры, а адвокаты не успевают отвечать на вопросы журналистов.

За это время заинтересованные зрители услышали покаянный и, как всегда, талантливый монолог актера, обращенный к семье погибшего спустя четыре дня после трагедии. В нем он горячо каялся и признавал свою вину в содеянном, выражая желание «не откупиться, но искупить». Узнали о готовности Ефремова оказать пострадавшей семье помощь, а также о его желании усыновить и обеспечивать детей погибшего в столкновении водителя Сергея Захарова. И все это броско, ярко, на публику. Впрочем, при такой профессии и уровне мастерства знаменитости по-другому и быть не могло. Наша газета писала об этом образе Михаила Ефремова в публикации «Покаяние или игра?» («Вести» № 16 от 17 июня), подчеркивая, что коллектив редакции не верит словам актера. Время подтвердило, что вывод был верным.

Теперь роль подавленного происходящим, искренне раскаявшегося, впавшего в депрессию человека, в полной мере осознавшего свою вину, переменилась. 6 июля стало известно, что в МВД сообщили о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин проинформировал, что с учетом повышенного внимания общественности правоохранительными органами были приняты все меры для объективного и своевременного следствия. Он уточнил, что к делу приобщены заключения автотехнической, видеотехнической, судебно-медицинской, дактилоскопической и ряда других экспертиз. После того как с материалами дела (они составили 5 томов) ознакомятся стороны, его направят в прокуратуру для утверждения, а затем в суд.

Фабула обвинения не изменилась – лауреату многочисленных премий и представителю творческой интеллигенции по-прежнему инкриминируется вина в дорожно-транспортном происшествии, совершенном в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек (ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Когда Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции, он отказался признавать свою вину. Как пишет «Ъ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, следователь поначалу даже не поверил собственным ушам и переспросил обвиняемого, правильно ли он его понял. Получив утвердительный ответ уже от адвоката актера Эльмана Пашаева, сотрудник МВД внес соответствующую запись в протокол.

На следующий день после завершения мероприятия, 7 июля, защитник Михаила Ефремова заявил, что собрал доказательства невиновности своего подзащитного (интересно, какие? – Авт.) и убедил его пока подождать с признанием своей вины. «Если мы поймем в суде, что наши доказательства не обоснованы, конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения», – уточнил он. Однако в тот же день он заявил журналистам, что его не так поняли. «Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла авария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего, как верующий и добрый человек», – сообщил адвокат.

«Верующий и добрый человек», похоже, на этот раз не играет. Он чувствует, что пахнет «жареным», и готов на все, чтобы выйти сухим из воды. Его отказ признать свою вину большинство людей, следящих за ходом дела, поняли совсем не как один из хитроумных ходов защиты. Они восприняли его как отречение от собственных же покаянных слов актера, сказанных им в видеообращении к семье погибшего. То есть как двуличие.

Ранее, 26 июня, Михаил Ефремов, так долго и успешно выступавший в роли оппозиционера, объяснил народу через своего адвоката суть собственных резонансных выступлений на канале «Гражданин поэт». Об этом его попросил сам юрист, ссылаясь на то, что ему регулярно звонят журналисты с Украины с вопросами о политической подоплеке данного уголовного дела, так как авария произошла незадолго до голосования по поправкам в Конституцию РФ. «Естественно, я поставил в курс своего подопечного и поинтересовался, какую позицию занимает он сам», – пояснил защитник.

Реакция Михаила Олеговича оказалась, в общем-то, предсказуемой. «Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, я не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит – нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше», – сказал он. Когда же адвокат, по его словам, процитировал Ефремову вопросы журналистов о стихотворениях, критикующих власть, которые актер читал на канале «Гражданин поэт», Михаил Олегович ответил так: «Я же артист, клоун, а не оппозиционер. Мне что пишут, то я и говорю». При этом он отметил, что за чтение чужих стихотворений получал деньги и даже не задумывался о том, чей это инструмент.

Неудивительно, что после таких слов «друзей-оппозиционеров» прорвало. «Как прижало, так «я артист, я просто клоун… не оппозиционер!», «Бактерия ты, а не артист», «Я думал, большего отвращения Ефремов уже вызвать не может, но адвокаты стараются – и он становится все более омерзителен» – полетели камни в спину Ефремова. О заслугах, ярком таланте, личном обаянии и прочих плюсах знаменитости тут же было забыто.

Вообще, случившаяся трагедия как лакмусовая бумажка проявила истинную сущность многих так называемых «друзей» Михаила Ефремова. Большинство из них использовали имя актера, чтобы лишний раз пропиарить себя, любимых. И неважно, под каким соусом это подавалось: как сочувствие коллеге, не сумевшему справиться с депрессией (версия «королевы шансона» Любови Успенской), или как приговор актеру, так глупо поставившему «точку невозврата» в своей карьере (версия телеведущей Тины Канделаки). А тех, кто с готовностью выступил с откровениями о том, «каким он пьяным парнем был», вообще пруд пруди. Молчит только самый близкий круг друзей, те, кого с Ефремовым связывают годы работы в театре «Современник». Они не спешат прийти ему на помощь. «Потому что мы так сразу между собой договорились. Пока идет следствие, будем молчать, чтобы, во-первых, не навредить ему. А во-вторых, не участвовать в этих чудовищных плясках на костях нашего друга. Что бы мы ни сказали, сейчас будет расценено только так: пьяного дружка выгораживают. Придет время, и мы скажем», – объяснил на условиях анонимности журналисту одного из центральных изданий близкий друг актера. Впрочем, уже и так ясно, что они скажут. Далее, в длинном монологе, тот же аноним рассуждает о всенародной любви к Михаилу Олеговичу: «Ефремова все любят. А знаешь почему? Потому что он такой, какой он есть. Как говорится, губы не красит, не пудрится, то есть не хочет казаться лучше, чем есть. На лету не переобувается в политических взглядах, ни под кого не подстраивается. Он со своим лицом, со своими морщинами, а не гладкий под ботоксом. Со своей фигурой, на которую без слез не взглянешь». И далее: «Он так живет, без двойных стандартов, не лукавя. Чем и привлекателен, за что его и любят. Любого – трезвого, пьяного, всякого». В качестве аргумента аноним приводит «потрясающий» по силе аргумент: оказывается, в полиции, куда актера привезли после чудовищной аварии, полицейские попросили у него автограф.

Близкие друзья не считают Ефремова убийцей. Они считают, что он просто «отключился за рулем». Ну, бывает. О погибшем водителе фургона Захарове ни слова. Он же не имел всенародной любви… Собеседник нигде не говорит прямо, что талант может жить по иным законам, нежели все остальные граждане, но это подразумевается в каждой фразе, произнесенной «в защиту друга».

На этом костре страстей человеческих погреет руки еще не один желающий. Компания по доставке продуктов, где работал погибший Сергей Захаров, на волне популярности вовсю раскручивает свой бренд, регулярно размещая на своем сайте фотографию погибшего водителя, соболезнования его семье и отзывы о его работе, что привлекает внимание граждан.

Телевизионные шоу тоже не остались в стороне от «лакомого» сюжета, пригласив к себе в студии родственников погибшего водителя, которые посещали их, но подчеркивали, что не берут денег за это.

В самой семье Захарова, похоже, идет подковерная борьба. В конце июня там появился четвертый пострадавший (такой статус позволяет участвовать в суде и требовать компенсацию). Были обнародованы сведения о том, что этот четвертый, старший сын Сергея, согласен ее получить. Для защиты своих интересов он пригласил собственного адвоката. При этом защитник первых трех доверителей (вдовы, ее с Сергеем сына и брата покойного) заявил, что его подзащитные по-прежнему не хотят никаких досудебных компенсаций. «Мною подготовлены гражданские иски от потерпевших к Михаилу Ефремову, которые будут заявлены в свое время на суде», – подчеркнул он.

В СМИ идет активное обсуждение, в какую именно сумму выльется компенсация семье. В сети Интернет в огромном количестве распространяются мнения непрошеных экспертов, защитников и обвинителей, на все лады трактующих информацию о ходе нашумевшего уголовного дела.

А что же сам главный герой? Он сидит в квартире под домашним арестом и, по совету своего адвоката, смотрит лишь спортивные телепередачи и канал «Культура», дабы лишний раз не расстраиваться. Новостей, по словам того же юриста, его подзащитный не знает – по той же причине. При этом адвокат не забывает регулярно сообщать гражданам через представителей СМИ, что самочувствие актера по-прежнему плохое, он без настроения, до сих пор сильно переживает. Домашний арест, по решению Таганского суда, продлится до 9 августа. Тем временем суд взыскал с актера Михаила Ефремова 118 тысяч рублей по иску ИФНС (инспекции федеральной налоговой службы), о чем 9 июля сообщила пресс-служба Хамовнического суда Москвы. Отмечается, что средства взыскали за неуплату административного штрафа в срок. Ефремов не заплатил транспортный налог за свой автомобиль, на котором и попал в ДТП 8 июня.

Всеобщая любовь, о которой так горячо твердит близкий друг актера, похоже, иссякла, если действительно была. Как тут не вспомнить великую и непревзойденную актрису Фаину Георгиевну Раневскую. Вот кто обладал поистине всенародной любовью! В своем последнем интервью она удивительно образно отозвалась о роли таланта в жизни человека. «Понимаете, талант – это как родинка на носу. Может вскочить у любого. Человек не виноват, что родинка у него есть», – сказала она. В случае с Михаилом Олеговичем Ефремовым родинка вскочила большая, но, на беду, у человека слабого, безответственного, так и не повзрослевшего в свои 56 лет.

Талант его не только не может служить оправданием, он еще более отягощает вину. Не зря сказано: «...И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут» (Евангелие от Луки).

Напомню, что ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Актер на джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки продуктов. Водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы и скончался в больнице. В момент аварии Ефремов находился в нетрезвом состоянии – экспертиза показала сильную степень опьянения, а также обнаружила в крови виновника ДТП следы наркотиков. В машине Ефремов находился один. Свою вину он признал на месте. Ефремову предъявили обвинение в нарушении Правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате чего погиб человек. За это грозит наказание от 5 до 12 лет колонии. Позднее было возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову, в котором он проходит свидетелем.

Наталья Максимишина

(по материалам российских СМИ)