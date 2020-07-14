МИХАИЛ ЕФРЕМОВ: «КАКОЙ Я ОППОЗИЦИОНЕР? Я КЛОУН…»

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14 Июля 2020

Спектакль с участием известного актера Михаила Ефремова, в котором он сам себе определил роль виновника «пьяной» аварии, убившего человека, продолжается. Звездный «статус» преступника делает свое дело: уже больше месяца (с вечера 8 июня, когда случилась авария) вокруг резонансного ДТП кипят страсти, возле дома знаменитости дежурят репортеры, а адвокаты не успевают отвечать на вопросы журналистов.

За это время заинтересованные зрители услышали покаянный и, как всегда, талантливый монолог актера, обращенный к семье погибшего спустя четыре дня после трагедии. В нем он горячо каялся и признавал свою вину в содеянном, выражая желание «не откупиться, но искупить». Узнали о готовности Ефремова оказать пострадавшей семье помощь, а также о его желании усыновить и обеспечивать детей погибшего в столкновении водителя Сергея Захарова. И все это броско, ярко, на публику. Впрочем, при такой профессии и уровне мастерства знаменитости по-другому и быть не могло. Наша газета писала об этом образе Михаила Ефремова в публикации «Покаяние или игра?» («Вести» № 16 от 17 июня), подчеркивая, что коллектив редакции не верит словам актера. Время подтвердило, что вывод был верным.

Теперь роль подавленного происходящим, искренне раскаявшегося, впавшего в депрессию человека, в полной мере осознавшего свою вину, переменилась. 6 июля стало известно, что в МВД сообщили о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин проинформировал, что с учетом повышенного внимания общественности правоохранительными органами были приняты все меры для объективного и своевременного следствия. Он уточнил, что к делу приобщены заключения автотехнической, видеотехнической, судебно-медицинской, дактилоскопической и ряда других экспертиз. После того как с материалами дела (они составили 5 томов) ознакомятся стороны, его направят в прокуратуру для утверждения, а затем в суд.

Фабула обвинения не изменилась – лауреату многочисленных премий и представителю творческой интеллигенции по-прежнему инкриминируется вина в дорожно-транспортном происшествии, совершенном в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек (ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Когда Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции, он отказался признавать свою вину. Как пишет «Ъ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, следователь поначалу даже не поверил собственным ушам и переспросил обвиняемого, правильно ли он его понял. Получив утвердительный ответ уже от адвоката актера Эльмана Пашаева, сотрудник МВД внес соответствующую запись в протокол.

На следующий день после завершения мероприятия, 7 июля, защитник Михаила Ефремова заявил, что собрал доказательства невиновности своего подзащитного (интересно, какие? – Авт.) и убедил его пока подождать с признанием своей вины. «Если мы поймем в суде, что наши доказательства не обоснованы, конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения», – уточнил он. Однако в тот же день он заявил журналистам, что его не так поняли. «Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла авария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего, как верующий и добрый человек», – сообщил адвокат.

«Верующий и добрый человек», похоже, на этот раз не играет. Он чувствует, что пахнет «жареным», и готов на все, чтобы выйти сухим из воды. Его отказ признать свою вину большинство людей, следящих за ходом дела, поняли совсем не как один из хитроумных ходов защиты. Они восприняли его как отречение от собственных же покаянных слов актера, сказанных им в видеообращении к семье погибшего. То есть как двуличие.

Ранее, 26 июня, Михаил Ефремов, так долго и успешно выступавший в роли оппозиционера, объяснил народу через своего адвоката суть собственных резонансных выступлений на канале «Гражданин поэт». Об этом его попросил сам юрист, ссылаясь на то, что ему регулярно звонят журналисты с Украины с вопросами о политической подоплеке данного уголовного дела, так как авария произошла незадолго до голосования по поправкам в Конституцию РФ. «Естественно, я поставил в курс своего подопечного и поинтересовался, какую позицию занимает он сам», – пояснил защитник.

Реакция Михаила Олеговича оказалась, в общем-то, предсказуемой. «Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, я не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит – нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше», – сказал он. Когда же адвокат, по его словам, процитировал Ефремову вопросы журналистов о стихотворениях, критикующих власть, которые актер читал на канале «Гражданин поэт», Михаил Олегович ответил так: «Я же артист, клоун, а не оппозиционер. Мне что пишут, то я и говорю». При этом он отметил, что за чтение чужих стихотворений получал деньги и даже не задумывался о том, чей это инструмент.

Неудивительно, что после таких слов «друзей-оппозиционеров» прорвало. «Как прижало, так «я артист, я просто клоун… не оппозиционер!», «Бактерия ты, а не артист», «Я думал, большего отвращения Ефремов уже вызвать не может, но адвокаты стараются – и он становится все более омерзителен» – полетели камни в спину Ефремова. О заслугах, ярком таланте, личном обаянии и прочих плюсах знаменитости тут же было забыто.

Вообще, случившаяся трагедия как лакмусовая бумажка проявила истинную сущность многих так называемых «друзей» Михаила Ефремова. Большинство из них использовали имя актера, чтобы лишний раз пропиарить себя, любимых. И неважно, под каким соусом это подавалось: как сочувствие коллеге, не сумевшему справиться с депрессией (версия «королевы шансона» Любови Успенской), или как приговор актеру, так глупо поставившему «точку невозврата» в своей карьере (версия телеведущей Тины Канделаки).  А тех, кто с готовностью выступил с откровениями о том, «каким он пьяным парнем был», вообще пруд пруди. Молчит только самый близкий круг друзей, те, кого с Ефремовым связывают годы работы в театре «Современник». Они не спешат прийти ему на помощь. «Потому что мы так сразу между собой договорились. Пока идет следствие, будем молчать, чтобы, во-первых, не навредить ему. А во-вторых, не участвовать в этих чудовищных плясках на костях нашего друга. Что бы мы ни сказали, сейчас будет расценено только так: пьяного дружка выгораживают. Придет время, и мы скажем», – объяснил на условиях анонимности журналисту одного из центральных изданий близкий друг актера. Впрочем, уже и так ясно, что они скажут. Далее, в длинном монологе, тот же аноним рассуждает о всенародной любви к Михаилу Олеговичу: «Ефремова все любят. А знаешь почему? Потому что он такой, какой он есть. Как говорится, губы не красит, не пудрится, то есть не хочет казаться лучше, чем есть. На лету не переобувается в политических взглядах, ни под кого не подстраивается. Он со своим лицом, со своими морщинами, а не гладкий под ботоксом. Со своей фигурой, на которую без слез не взглянешь». И далее: «Он так живет, без двойных стандартов, не лукавя. Чем и привлекателен, за что его и любят. Любого – трезвого, пьяного, всякого». В качестве аргумента аноним приводит «потрясающий» по силе аргумент: оказывается, в полиции, куда актера привезли после чудовищной аварии, полицейские попросили у него автограф.

Близкие друзья не считают Ефремова убийцей. Они считают, что он просто «отключился за рулем». Ну, бывает. О погибшем водителе фургона Захарове ни слова. Он же не имел всенародной любви…     Собеседник нигде не говорит прямо, что талант может жить по иным законам, нежели все остальные граждане, но это подразумевается в каждой фразе, произнесенной «в защиту друга».

На этом костре страстей человеческих погреет руки еще не один желающий. Компания по доставке продуктов, где работал погибший Сергей Захаров, на волне популярности вовсю раскручивает свой бренд, регулярно размещая на своем сайте фотографию погибшего водителя, соболезнования его семье и отзывы о его работе, что привлекает внимание граждан.

Телевизионные шоу тоже не остались в стороне от «лакомого» сюжета, пригласив к себе в студии родственников погибшего водителя, которые посещали их, но подчеркивали, что не берут денег за это.

В самой семье Захарова, похоже, идет подковерная борьба. В конце июня там появился четвертый пострадавший (такой статус позволяет участвовать в суде и требовать компенсацию). Были обнародованы сведения о том, что этот четвертый, старший сын Сергея, согласен ее получить. Для защиты своих интересов он пригласил собственного адвоката. При этом защитник первых трех доверителей (вдовы, ее с Сергеем сына и брата покойного) заявил, что его подзащитные по-прежнему не хотят никаких досудебных компенсаций.  «Мною подготовлены гражданские иски от потерпевших к Михаилу Ефремову, которые будут заявлены в свое время на суде», – подчеркнул он.

В СМИ идет активное обсуждение, в какую именно сумму выльется компенсация семье.          В сети Интернет в огромном количестве распространяются мнения непрошеных экспертов, защитников и обвинителей, на все лады трактующих информацию о ходе нашумевшего уголовного дела.

А что же сам главный герой? Он сидит в квартире под домашним арестом и, по совету своего адвоката, смотрит лишь спортивные телепередачи и канал «Культура», дабы лишний раз не расстраиваться. Новостей, по словам того же юриста, его подзащитный не знает – по той же причине. При этом адвокат не забывает регулярно сообщать гражданам через представителей СМИ, что самочувствие актера по-прежнему плохое, он без настроения, до сих пор сильно переживает. Домашний арест, по решению Таганского суда, продлится до 9 августа. Тем временем суд взыскал с актера Михаила Ефремова 118 тысяч рублей по иску ИФНС (инспекции федеральной налоговой службы), о чем 9 июля сообщила пресс-служба Хамовнического суда Москвы. Отмечается, что средства взыскали за неуплату административного штрафа в срок. Ефремов не заплатил транспортный налог за свой автомобиль, на котором и попал в ДТП 8 июня.

Всеобщая любовь, о которой так горячо твердит близкий друг актера, похоже, иссякла, если действительно была. Как тут не вспомнить великую и непревзойденную актрису Фаину Георгиевну Раневскую. Вот кто обладал поистине всенародной любовью! В своем последнем интервью она удивительно образно отозвалась о роли таланта в жизни человека. «Понимаете, талант – это как родинка на носу. Может вскочить у любого. Человек не виноват, что родинка у него есть», – сказала она.  В случае с Михаилом Олеговичем Ефремовым родинка вскочила большая, но, на беду, у человека слабого, безответственного, так и не повзрослевшего в свои 56 лет.

Талант его не только не может служить оправданием, он еще более отягощает вину. Не зря сказано: «...И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут» (Евангелие от Луки).

Напомню, что ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Актер на джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки продуктов. Водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы и скончался в больнице. В момент аварии Ефремов находился в нетрезвом состоянии – экспертиза показала сильную степень опьянения, а также обнаружила в крови виновника ДТП следы наркотиков. В машине Ефремов находился один. Свою вину он признал на месте. Ефремову предъявили обвинение в нарушении Правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате чего погиб человек. За это грозит наказание от 5 до 12 лет колонии. Позднее было возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову, в котором он проходит свидетелем.

 

 

Наталья Максимишина

(по материалам российских СМИ)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."