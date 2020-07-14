КТО СООБЩИТ О СМЕРТИ?

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14 Июля 2020

«О  ГИБЕЛИ МАМЫ В ГОСПИТАЛЕ МЫ УЗНАЛИ ОТ ЗНАКОМОГО ВРАЧА СЛУЧАЙНО»

 

Недавно в госпитале для ковидных больных, развернутом на базе терапевтического корпуса Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского, произошел вопиющий случай: в течение двух недель, с 26 июня по 9  июля, родственники пациентки этого госпиталя ничего не могли узнать о ее судьбе, хотя пытались сделать это постоянно. Они «обрывали» телефоны приемной больницы, пробовали выяснить хоть что-то через своих знакомых и в конце концов обратились за помощью в нашу газету. К тому времени родные знали лишь то, что их мама 26 июня была переведена в реанимацию, после чего связь с ней окончательно прервалась.

С 26 июня и по 9 июля мы пытались узнать о судьбе заболевшей женщины. Звонили руководителю пресс-службы Правительства Камчатского края Алле Головань с просьбой найти информацию или дать контактные телефоны медиков, которые могли бы прояснить ситуацию. За все это время никакой действенной помощи в поиске информации от руководителя пресс-службы мы так и не получили.

9 июля родственники вновь позвонили в редакцию. Они сообщили, что их мама умерла в больнице еще 2 июля,  и узнали они об этом совершенно случайно, от знакомого терапевта, который раздобыл информацию по своим личным связям. Люди спрашивали нас, что же им теперь делать.

Корреспондент газеты сразу же сообщил об этом шокирующем факте руководителю пресс-службы Правительства края и спросил, к кому же теперь должны обращаться родственники и что им далее предпринять. Он также назвал руководителю пресс-службы номер телефона родственников умершей женщины. Алла Головань сказала, что с родственниками должна связаться заместитель руководителя краевого Министерства здравоохранения Марина Волкова, чтобы принести извинения и пояснить, что им следует делать дальше. Прошло два часа — все это время родственники терпеливо ждали звонка Волковой, но его не последовало. Корреспондент еще раз связался с Аллой Головань. На этот раз она сказала: «Вот вам телефон Волковой, пусть родственники звонят ей сами, я ничего не могу сделать».

После этого корреспондент вышел на связь со своим знакомым медиком, работающим в ковидном госпитале, и спросил, к кому же теперь должны обращаться родственники погибшей пациентки. Тот посоветовал обратиться к заместителю главного врача  краевой больницы Соколову Сергею Анатольевичу и сказал, где его найти. К сожалению, номера телефона он не знал, так что родственники поехали к нему без звонка.

В этот и последующие дни корреспонденты газеты пытались дозвониться заместителю руководителя краевого Минздрава Марине Волковой, чтобы получить у нее объяснение этой из ряда вон выходящей ситуации. 9 и 10 июля Марина Владимировна не выходила на связь. 13 июля она взяла трубку и в ответ на вопрос: «Как могло случиться, что люди неделю не знали о том, что их родственница умерла в ковидном госпитале?» отказалась комментировать ситуацию. Она сказала, что вопросы следует задавать главному врачу краевой больницы Андрею Геннадьевичу Кислякову.

Андрей Геннадьевич, которому корреспондент позвонил следом, в категоричном тоне ответил, что по телефону не обсуждает данную ситуацию, и посоветовал обращаться в пресс-службу Министерства здравоохранения Камчатского края. Как оказалось, такой службы в Минздраве не существует. Существует, правда, информационный штаб по вопросам COVID-19, созданный при ГБУЗ «Камчатский краевой центр  медицинской профилактики».

Ответы такого рода, когда человека — неважно, корреспондента или родственника — «отфутболивают» от одного должностного лица к другому, характерная особенность чиновников камчатского Минздрава, с  которой сотрудники нашей газеты столкнулись во время подготовки предыдущих публикаций.

О подробностях этой шокирующей истории я узнала от дочери (ее имя и телефон в редакции имеются) погибшей женщины.  Привожу монолог полностью.

— Моя мама, Нина Петровна Фатюхина, с 19 июня проходила лечение в ковидном госпитале, открытом в краевой больнице в Петропавловске-Камчатском. Сама она жительница города Елизово. Мама  1948 года рождения, много лет болела сахарным диабетом, то есть входила в группу риска. Поэтому, когда она почувствовала недомогание, похожее по симптомам на проявление коронавирусной инфекции, сразу же позвонила в Елизовскую больницу. К сожалению, я сейчас не вспомню, какого именно числа это было. На дом пришел участковый врач, осмотрел, назначил лечение. Но лечение не помогло, мама стала чувствовать себя хуже, ей стало труднее дышать, и в ночь на 19 июня пришлось вызвать скорую. Бригада приехала, но сразу забрать маму не смогла, так как, по объяснениям медика, ей надо было сделать компьютерную томографию, а в ночное время сделать это нельзя. Посоветовали перезвонить утром, что мы и сделали. 19 июня маму увезли в Петропавловск-Камчатский и поместили в краевую больницу, в госпиталь для ковидных больных, который там открыт. Первый день она лежала в отделении гинекологии, потом ее перевели в отделение терапии. У мамы был с собой телефон, и пока она находилась в обычной палате, мы могли поддерживать с ней связь. Она сообщала, что получает лечение, пользуется кислородной маской. Поскольку мама болеет сахарным диабетом, она не может обходиться без инсулина. Когда ее забрали в больницу, в суете  забыли положить с собой лекарство. На следующий день я привезла лекарство в больницу, но передать его оказалось очень сложно. Выходили медики в защитных костюмах, говорили, что передачи для больных запрещены. С огромным трудом удалось передать инсулин и воду.

С 26 июня маму перевели в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья, и связь с ней прервалась. Об ухудшении ее самочувствия и переводе в реанимацию нас никто не уведомил. Узнали мы об этом по своим источникам на уровне медсестер, называть которых не буду. Тогда я позвонила в приемное отделение больницы, чтобы узнать о состоянии мамы, и мне ответили, что информация является закрытой и по телефону не предоставляется, в том числе по телефону не имеет права ее сообщить и лечащий врач. А личный контакт с ним невозможен, так как это закрытый ковидный госпиталь.

Естественно, что после такого ответа  мы стали пытаться узнать хоть что-то через своих знакомых.  Благодаря помощи этих людей нам дважды удавалось это сделать. Через них мы узнали, что у мамы поражена часть легких, состояние «тяжелое, но стабильное».

Все это время мой отец находился дома на карантине. Дважды он сдавал тест, но результатов все не было. 9 июля утром ему сообщили, что результат непонятен, надо сдать третий тест. По этому поводу отец позвонил в Елизовскую больницу, связался с терапевтом (его фамилия в редакции имеется), которого знает много лет, так как тот лечил нашу маму.  В разговоре с доктором отец попросил помочь ему узнать, что с женой, как она себя чувствует. И вот в этот день от терапевта мы узнали, что наша мама умерла еще 2 июля. Неделю наша семья находилась в неведении! Как это вообще может быть?!

После этого известия мы с помощью депутата городской Думы вышли на контакт с заместителем главного врача краевой больницы Соколовым. Поскольку он находится в административном здании, встреча с ним была возможной. Мы нанесли визит этому доктору сегодня. Ни слов соболезнования, ни извинений с его стороны не последовало. Только констатация факта: да, такое бывает, когда у пациентов нет контактов либо они не указаны  в медкартах. (Но там же указан адрес! — Авт.) Он также сообщил нам, что тело мамы, ее документы и вещи находятся в елизовском морге.

Я спросила его: сколько времени наша семья могла еще находиться в неведении о маминой смерти? Ответ последовал невнятный, что-то вроде того, что с нами должны были связаться работники морга.

Мы с мужем тут же поехали в Елизово, но не успели, потому что по графику морг работает до 14 часов. Мы позвонили в ритуальное агентство, чтобы выяснить все вопросы о похоронах, и нас спросили о маминых документах. Мы объяснили, что они в морге, но попасть туда мы не можем. В агентстве сказали, что там документы быть не должны. Тогда мы вернулись в кабинет к доктору Соколову. И оказалось, что он нас дезинформировал: минут 30 звонил по телефону куда-то, а потом выяснилось, что личные документы мамы и ее вещи находятся в приемном покое больницы. Там мы их и получили, — рассказала она. И уже заканчивая беседу, дочь погибшей женщины высказала вопрос, который не дает ей покоя:

— Почему в медкарте мамы, или как еще называется этот документ, не были указаны контактные номера телефонов? У меня этому одно объяснение: ее просто никто не спросил об этом, так как документы заполнялись кое-как, впопыхах. То есть налицо халатность и наплевательское отношение к человеку.  Мама поступила в больницу в ясном сознании и памяти, наши телефоны она знала, мы неоднократно с ней общались, —  сказала она.

По словам дочери Нины Петровны, они похоронили маму  в субботу 11 июля. Никаких соболезнований и извинений родственникам от руководства больницы, не говоря уже о представителях Минздрава, так и не последовало. Осиротевшая семья получила двойной шок: от смерти близкого человека и от того, как и когда узнала об этом. У родных погибшей женщины  появилось желание  обратиться в прокуратуру с просьбой о проверке ситуации, сложившейся в ковидном госпитале краевой больницы.

Кто выявит и накажет виновных в том, что случилось с жительницей города Елизово, проходившей лечение в  ковидном госпитале, развернутом на базе Камчатской краевой больницы? И что было бы с ней, не узнай, по чистой случайности,  родные о ее смерти? Хоронили бы как безродную?

13 июля, во время подготовки материала к публикации, мы обратили внимание, что на сайте Правительства Камчатского края в сводке данных по коронавирусу исчезла строка с указанием числа летальных исходов с начала пандемии и за истекшие сутки. Последний раз данные об умерших публиковались 10 июля, было указано 57 человек.

Дать какие-либо пояснения по данному поводу нашему корреспонденту руководитель пресс-службы краевого правительства Алла Головань не смогла, но сообщила телефон сотрудника информационного штаба по вопросам COVID-19, созданного при ГБУЗ «Камчатский краевой центр  медицинской профилактики» Артема Днепровского, ведающего вопросами, касающимися деятельности  краевого Минздрава. Днепровский объяснил, что это временная ситуация, возникшая из-за несоответствия данных краевого Минздрава и Роспотребнадзора. По его словам, в двух этих ведомствах учет летальных исходов велся по-разному. Теперь учет будет вестись согласно директиве федерального центра. Назвать официальный документ, регламентирующий систему учета, и его реквизиты Днепровский затруднился. Не смог назвать корреспонденту этот документ и руководитель информационного штаба Марис Блумс.

Врио заместителя председателя Правительства Камчатского края Роман Василевский прокомментировал для СМИ ситуацию так: «Мы давали данные об умерших в ковидных госпиталях, не только от ковида, а в ковидных госпиталях. По результатам вскрытия причина может измениться в зависимости от того, какие заболевания были у человека. В Минздраве России и федеральном Роспотребнадзоре говорят, что так неправильно считать. Как пример: если человека с ковидом сбила машина, что первично — ковид или травма? Поэтому мы убрали информацию и думаем, как ее сейчас давать. Официальные данные, основанные на результатах вскрытия, будут публиковаться с задержкой. Сейчас их можно найти на сайтах Минздрава и Роспотребнадзора». Он также сообщил, что по состоянию на утро 14 июля в ковидных госпиталях Камчатки умерли 58 человек.

Подведем итоги. В столице Камчатского края работает региональный штаб по недопущению  распространения новой коронавирусной инфекции, вся информация из которого поступает в пресс-службу Правительства Камчатского края. Помимо этого существует еще информационный штаб по вопросам COVID-19, созданный при ГБУЗ «Камчатский краевой центр медицинской профилактики», в который входят шесть человек. Руководителем этого штаба является Марис Эдвинович Блумс, заместитель главного врача указанного краевого центра  по организационно-методической работе. Конкретно за направление деятельности краевого Министерства здравоохранения в этом штабе отвечает Артем Днепровский, специалист аналитического отдела Государственного казенного учреждения «Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения». При этом, по словам Днепровского, общее руководство работой штаба осуществляет руководитель пресс-службы краевого правительства Алла Головань. Почему же при таком количестве организаций и сотрудников получить жизненно важную для людей информацию по официальным каналам оказалось невозможным? А если бы у родственников погибшей женщины не оказалось знакомых, способных узнать о ее судьбе?

В Камчатском крае создана большая и совершенно неэффективная структура информационного обеспечения населения по вопросам борьбы с коронавирусом. Устройство и функционал этой структуры, по всей видимости, не понимают до конца даже сами её сотрудники.

Не так давно руководителем пресс-службы Камчатского края работала Юлия Чайкина, отличавшаяся полной неспособностью даже просто получить и сообщить элементарную информацию. Теперь ее место заняла Алла Головань, и, судя по описанной выше ситуации, по своим профессиональным способностям она не очень отличается от предыдущего руководителя. По крайней мере, пока.

По данным сайта стопкоронавирус. рф, где размещается официальная информация, количество умерших от COVID-19 составило 29 человек на 13 июля. Число заболевших в этот день на 15.00 составило 2 757 человек, из которых 44 человека заболели за последние сутки. 1 331 человек выздоровел с начала пандемии, 39 вылечились за истекшие сутки.  В стационарах находились 364 пациента.

 

Наталья Максимишина

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."