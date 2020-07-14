ОСТАНОВИМ КОРОНАВИРУС

14 Июля 2020
Коронавирус вызывает у человека респираторные заболевания разной степени тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.
Наиболее предрасположены к заболеванию пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астма, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), а также лица с ослабленным иммунитетом.
ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье рук с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или другими дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 м от больных лиц, с признаками респираторного заболевания.
Избегайте прикосновений руками к глазам, носу или рту.
Надевайте медицинскую маску или используйте другие средства индивидуальной защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми
салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.
Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в
общественном транспорте;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными
инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острого респираторного
заболевания;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися
воздушно-капельным путем.
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски медицинские одноразовые необходимо использовать в течение не более 2-3 часов. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску – непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно носить медицинскую маску:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или протрите спиртовой салфеткой;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в
отходы.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ?
При появлении симптомов острых респираторных заболеваний, вне зависимости от их степени выраженности, без посещения поликлиники вызовите врача на дом. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИБЫЛ ИЗ-ЗА РУБЕЖА?
По возвращении из-за границы незамедлительно обратитесь
по телефону в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю: 8-984-160-54-13 и следуйте полученным инструкциям.
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ САМОИЗОЛЯЦИЮ НА ДОМУ?
Исключите выходы из дома, а также посещения родственниками и иными не проживающими совместно лицами.
Используйте средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). Используйте индивидуальный комплект столовой посуды и приборов.
Неукоснительно выполняйте врачебные рекомендации.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЫЛ КОНТАКТ С БОЛЬНЫМ (ЛИЦОМ С
ПОДОЗРЕНИЕМ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ) КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ?
О контакте с больным (лицом с подозрением на заболевание)
коронавирусной инфекцией по роду занятий, специфике деятельности либо во внерабочее время немедленно сообщите в медицинскую организацию по месту жительства.
При появлении симптомов острого респираторного заболевания в кратчайший срок проинформируйте врача.
КАКОВЫ СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?
Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость,
заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.
В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.
КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ?
Среди осложнений наиболее часто наблюдается вирусная пневмония.
Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у ряда пациентов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки в условиях специализированного стационара.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ
ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 м от больного.
Исключите (ограничьте до минимума) контакт между больным
и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте
поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, используйте медицинскую маску или другие
подручные средства (платок, шарф и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.
В случае появления признаков респираторного заболевания в семье, незамедлительно проинформируйте по телефону медицинскую организацию.
НУЖНО ЛИ ПРОХОДИТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА
КОРОНАВИРУС?
Исследование на наличие коронавируса проводится только при наличии эпидемиологических показаний (признаки заболевания у лиц, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран или бывших в контакте с больным с подтвержденным диагнозом «коронавирусная
инфекция»).
Исследования уполномочены проводить только специализированные организации Роспотребнадзора. При выявлении показаний медицинские организации должны произвести получение материала (мазок из носо- и ротоглотки) и его направление для исследования.