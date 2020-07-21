Реки гибнут за металл

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21 Июля 2020

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога и превышения должностных полномочий начальником Елизовского лесничества филиала КГКУ «Камчатские лесничества». Речь идет о незаконных вырубках леса золотодобывающей компанией ООО «Дальстрой»  на берегу нерестовой реки Быстрая, имеющей высшую рыбохозяйственную категорию и являющейся популярным туристическим маршрутом, которые начальник Елизовского лесничества «не увидела».  Камчатские СМИ на все лады обсуждают животрепещущую тему, цитируя сообщение следственного комитета, возбудившего уголовное дело после прокурорской проверки, начатой по обращению врио губернатора края Владимира Солодова. Наша газета установила имя фигурантки уголовного дела – это Наталья Владимировна Захарченко, начальник Елизовского лесничества филиала КГКУ «Камчатские лесничества». Ее имя и должность указаны на официальном сайте учреждения.

К сожалению, извлечь так необходимое государству золото из недр, не нанеся никакого урона ландшафту, нельзя – таких технологий просто нет. Отказаться от добычи благородного металла также невозможно (об этом немного дальше). Так что государство всегда стоит перед задачей: как извлечь золото из недр и нанести минимальный вред природе?  Для соблюдения этого баланса и существует природоохранное законодательство. Но есть люди, которые глядят на него «сквозь пальцы», допуская грубые нарушения и, в итоге, причиняя  ощутимый вред и природе, и государству.  Так, похоже, и произошло с начальником Елизовского лесничества. По версии следствия,   с января по декабрь прошлого года она не проверила отчет золотодобывающей компании  по факту  выполнения работ на арендованных участках недр  Елизовского и Усть-Большерецкого районов. В результате был незаконно вырублен лес на площади 7,657 га. Очистку мест рубок и рекультивацию нарушенных лесных земель  компания также не провела.

Однако в декабре 2019 года руководитель лесничества  при возврате  недродобывающей компанией  арендованного лесного участка  подписала акт о его приеме-передаче с заведомо недостоверными сведениями  об объеме вырубленных лесных насаждений и якобы проведенной рекультивации земель.

В результате государство утратило право требовать от недродобывающей компании восстановления нарушенных лесов, что причинило Лесному фонду  РФ ущерб свыше 2,5 млн рублей, а также привело к существенному нарушению прав и законных интересов граждан, организаций и охраняемых законом интересов общества и государства.

Как сообщили в следственном комитете, в настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленые на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

А теперь поговорим немного о золоте. В России, которая по добыче этого металла входит в тройку мировых лидеров (нас опережают  только Китай и Австралия), львиную долю добычи традиционно обеспечивают Сибирь и Дальний Восток.

Золото – редкий благородный металл. И очень тяжелый (его удельный вес 17–19, а, например, кварца 2,7). И хотя большинство из нас видели и держали его в руках  только в качестве ювелирных украшений, главная функция золота вовсе не в этом. Этот металл, прежде всего, золотовалютный резерв любой страны. Другими словами, та самая «золотая кубышка», часть запаса из которой можно продать или оставить в залог, так как золото по-прежнему пользуется спросом на мировых рынках. Так что хочешь, не хочешь, а золотодобыча в стране как «подушка безопасности» в автомобиле – жизненно важное дело.

По данным Минфина РФ, в первом квартале текущего года производство золота в России увеличилось на 5% и составило 60,82 т. Из этого общего объема 48,09 т приходятся на добычное золото, а еще 4,33 получены за счет извлечения попутного драгметалла. В Дальневосточном федеральном округе по итогам первой четверти добыто 28,84 т золота (на 8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года). Интересно, что среди дальневосточных регионов на первом месте находится не Магадан (6,25 т), который обычно считался лидером, а Амурская область с результатом в 6,61 т. Замыкает тройку лидеров Республика Саха (Якутия), где добыто 4,83 т. Камчатский край в этом списке на шестом месте – здесь за указанный период было добыто 1,179 т золота.

По итогам 2020 года в регионе планируется добыть 5 315 кг золота. Из них 5 300 кг рудного и 15 кг — россыпного.  Добавлю, что в стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года  горнорудная промышленность, и в том числе золотодобыча, названы одной из важнейших  отраслей экономики региона наряду с рыбной промышленностью. Так что новые золотодобывающие предприятия на Камчатку приходить будут.

Значение имеет каждый новый вклад в «золотой запас» страны, пусть даже такой небольшой, как 940 кг россыпного золота, разрешение на разведку и добычу которых в южной части полуострова Камчатка получило ООО  «Дальстрой». Речь идет об участке «Гольцовская площадь», расположенном на границе Елизовского и Усть-Большерецкого районов в бассейне нерестовой реки Быстрая и ее притоков, где находятся семь небольших аллювиальных россыпей. К слову, в 1970-х годах здесь уже начинали разработку, но запас драгоценного металла оказался небольшим, «не дотягивал» даже до тонны, и его добычу посчитали нерентабельной.

Однако времена изменились, и компания «Дальстрой» заинтересовалась участком, так удобно расположенным поблизости от дорог и населенных пунктов. Возможно, себестоимость продукции уже заранее решили уменьшить, сэкономив на несоблюдении затратных экологических норм? Как говорится, дешево и сердито. Тем более что нарушения, как выяснилось впоследствии, были допущены незамедлительно, уже на первой стадии работ.

Договор аренды лесного участка между предприятием и агентством лесного хозяйства и охраны животного мира  был подписан в январе этого года. Агентство  выделило недропользователю участок площадью 94,7  га. А уже в середине мая туристы, сплавляющиеся по реке Быстрая, излюбленному водному маршруту жителей и гостей Камчатки, с ужасом увидели вместо девственной, уникальной природы на ее берегах «лунный пейзаж», так характерный для мест россыпной золотодобычи. Пустыня возникла у слияния двух нерестовых рек Быстрая и Камешковая, впадающих, в свою очередь, в реку Большая и создающих вместе единую экологическую систему.

На берегу был вырублен лес, снят плодородный слой земли,  работала тяжелая техника. В какой момент начали расчищать территорию – сразу после подписания согласования или раньше – до сих пор  неясно.

Первые кадры с места событий появились в сети во второй половине мая. Туристы, сделавшие их, говорят, что поначалу даже не поняли, что происходит, но, в подробностях рассмотрев происходящее, ужаснулись: «Запустили дрон и обалдели. Потому что еще в прошлом году в мае во время сплава мы гуляли по тем местам, и там вообще тишина была, никакого намека на какое-то строительство. Стоял лес, дебри. А тут огромная площадка в несколько гектаров появилась».

Стало ясно: если позволить золотодобывающему предприятию работать в том же «ключе», уникальные  нерестовые реки будут обречены. Силами камчатских активистов была разработана петиция на имя Президента России Владимира Путина, которая собрала более 1 500 подписей неравнодушных граждан. В ней указывается, что компания «Дальстрой», получившая лицензию сроком на 20 лет, начала работы в нерестоохранной полосе, варварски уничтожив лес и кедровый стланик, где обитали лоси, соболь, норка, медведи, гнездились орланы. Подчеркивается, что в непосредственной близости от участка золотодобычи находятся обширные нерестилища и места нагула красной рыбы, пролегают миграционные пути  сотен тысяч лососей, стремящихся к верховьям рек Быстрая и Камешковая к местам нереста.  Авторы петиции предсказывают ближайшее будущее некогда уникального  уголка природы: «Потоки грязи, стекающие в реку с территории, разрушенной бульдозерами, превратят воду в мутный поток. В таких местах рыба не сможет метать икру. Тем самым нарушится естественный процесс воспроизводства лососей».

Трудно с ними не согласиться. Прожив большую часть жизни в Забайкальском крае, где золотодобыча ведется как по берегам рек, так и в руслах, точно знаю: так и будет. Для добычи россыпного золота используют драги (механизмы для отделения золота от грунта при обязательном использовании  воды), оснащенные огромными ковшами, которые черпают тонны грунта. Золото-гравийная смесь проходит несколько этапов промывания водой, после чего образуются технические стоки, которые должны находиться в отстойниках. Но на практике такие технические воды часто вновь попадают в реку. Тогда жители населенных пунктов, расположенных на берегах золотоносной речки, вместо чистой воды видят мутный поток, больше напоминающий бурый кисель, в котором гибнет все живое. С верховий реки, где, как правило, находятся прииски, «мертвая вода» разносится на сотни километров. На восстановление природного баланса требуется не менее двадцати лет, по самым оптимистичным подсчетам экологов.  Да и по истечении этого времени дно водоемов нередко затягивается илом, а берега, лишенные растительного покрова, обваливаются.  Лососю же для нереста, как известно, требуется река с чистым грунтом.

Поэтому мне по-человечески понятно эмоциональное требование авторов петиции, которым они заканчивают свое послание Президенту: «Требуем прекратить добычу россыпного золота на лососевых реках полуострова. Настаиваем на немедленном прекращении работ и проведении биологической рекультивации на участке слияния нерестовых рек Камешковая и Быстрая (Малкинская), впадающих в реку Большая».

Будет ли требование выполнено, большой вопрос. По большому счету вопрос о том, что важнее: добывать красную рыбу или добывать золото, даже не стоит. Для государства важно и то, и другое. Речь идет о соблюдении условий, поставленных тем же государством при ведении золотодобычи. Другими словами – соблюдении природоохранного законодательства.

Вырубленный на берегу реки Быстрой лес, что вызвало основной поток возмущений, – обычная практика при добыче россыпного золота, залегающего в речных отложениях. Способ его добычи, как говорилось выше, изначально предполагает неизбежное разрушение водной системы. Удивительно другое: река Быстрая относится к объектам рыбохозяйственного значения высшей категории, а в нерестоохранной зоне таких рек любые работы запрещены. Тем более такие, при которых снимается растительность и верхний слой почвы. При первом же ливне грунт потечет в реку, его частички осядут на дно, что тут же скажется на нерестилищах. А дальше вся эта муть попадет в реку Большая, впадающую уже в Охотское море. Это на данной стадии работ. А когда начнется уже непосредственная добыча, часть воды, используемой для промывки породы, обязательно попадет в реку. Конечно, по теории должны быть надежные отстойники, исключающие возможность прорыва, но реальность у нас, как известно, часто с теорией не дружит. А что такое вода из отстойника, попавшая в реку? Это смерть всему живому в водоеме, о чем я уже говорила.

Как получилось, что разрешение на проведение работ ООО «Дальстрой» все же было выдано? Ведь для этого необходимо пройти процедуру оценки экологического ущерба. По информации, доступной в открытых источниках сети интернет, компания такую процедуру прошла. Во-первых, участок «Гольцовская площадь» находится за пределами особо охраняемых территорий регионального либо федерального значения. А во-вторых,  был подсчитан  прямой ущерб биосистемам на первом этапе работ, то есть поисково-оценочном и разведочном. Это законно – разрешения на ведение работ выдаются поэтапно. Этот проект, без учета ущерба природе от дальнейшего этапа добычи, и прошел согласование. Согласно заключению Северо-Восточного филиала Управления  «Главрыбвод» ожидаемый ущерб составит около 0,2 % общей численности лососевых видов рыб в бассейне реки Большая. Но суть в том, что это пока, до начала непосредственных работ по золотодобыче. Удастся ли Камчатке соблюсти баланс между добычей золота и сохранением биосистем уникальных природных территорий? Это во многом зависит от соблюдения природоохранного законодательства на всех стадиях работы предприятий золотодобывающей отрасли  – от разведки залежей до непосредственной добычи. Другого пути нет.

А пока власти края были вынуждены приостановить деятельность предприятия «Дальстрой» на реке. Вопросом занялась природоохранная прокуратура. Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, побывавший с визитом на Камчатке, 14 июля посетил место событий и дал поручение рассчитать ущерб  по всем категориям и пунктам нарушений законодательства, а также оценить действия всех должностных лиц, которые занимались согласованием и выделением участка под добычу золота рядом с нерестовой рекой.  «Здесь дело не только в разрешениях. Здесь дело еще и в том, что, насколько я понимаю, законодательство нарушено все, которое можно», – отметил он.

Золото, конечно, добывать можно и нужно. Но делать это следует только при условии строжайшего соблюдения всех природоохранных мер. Любое нарушение должно жестко наказываться, вплоть до прекращения деятельности предприятия. Особенно, если речь идет об угрозе для нерестилищ. Золото, тем более при таких малых запасах, как на участке «Гольцовская площадь», через несколько лет закончится. А чистая река с уникальными видами рыб в ней – достояние наших детей и внуков, если, конечно, удастся ее сохранить.

Эту простую истину хорошо понимали коренные жители, тысячелетиями жившие в гармонии с природой. В Америке, наблюдая за хищническим истреблением пришлым белым населением всего живого в погоне за наживой, индейцы племени кри предсказывали:    Только когда срублено последнее дерево, 
Только когда отравлена последняя река, 
Только когда поймана последняя рыба, 
Только тогда оказывается, что деньги несъедобны...

Наталья Максимишина

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."