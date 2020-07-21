Как будем считать умерших?

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21 Июля 2020

Вдоль или поперек?

На сайте Правительства Камчатского края в разделе статистики по коронавирусу после 10 июля пропали цифры, отражающие число летальных случаев от  новой инфекции как с начала пандемии, так и за истекшие сутки. В последний раз (во второй половине названного дня) указывалось, что на Камчатке  от коронавируса умерли  57 человек. В тот же день на официальном сайте стоп.коронавирус.рф (по данным, представленным Роспотребнадзором) значилась цифра 29.

13 июля цифра 29 на «стоп.коронавирус.рф» оставалась неизменной. Строки с указанием числа погибших на сайте Правительства края не появилось. Со слов врио заместителя председателя Правительства края Романа Василевского, на утро 13 июля в ковидных госпиталях на Камчатке умерли 58 человек.

Разительно отличались данные по числу пациентов, излечившихся от новой инфекции. Так, на официальном сайте стоп.коронавирус. рф в этот день (13 июля) была указана цифра: 1 724, из которых 84 человека выздоровели за последние сутки.  На сайте Правительства края и, соответственно, в камчатских СМИ – 1 331 излечившийся пациент (за сутки – 39).

Такое же, мягко говоря, разночтение наблюдалось и в последующие дни. Так, 17 июля, в день брифинга с журналистами по вопросам коронавируса, в ходе которого на  вопросы представителей СМИ отвечали заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский и врио министра здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина, число выздоровевших от коронавируса пациентов по данным Правительства края составило 1 511 человек, из них 46 излечились за последние сутки. В ковидных госпиталях умерли, по словам Василевского, 59 человек. А вот цифры, указанные в этот  день на сайте стоп.коронавирус.рф: 2 081 человек излечившихся и 35 в графе летальных исходов.

Так какая же статистика верная? Кто правильно считает: Роспотребнадзор, чьи данные публикует сайт стоп.коронавирус.рф, или Минздрав, данные которого публиковались  на протяжении пандемии на сайте Правительства Камчатского края? На основании какого документа ведется учет в настоящее время и кто все-таки дает итоговые цифры по количеству летальных исходов и по числу выздоровлений от коронавирусной инфекции?

Выяснить этот вопрос я попыталась с помощью информационного штаба по вопросам COVID-19, созданного при ГБУЗ «Камчатский краевой центр медицинской профилактики».  Сотрудник его, Артем Днепровский, ответственный «по линии» краевого Министерства здравоохранения, 15 июля сначала пообещал «уточнить информацию». На повторный звонок в тот же день посоветовал обращаться в органы ЗАГС, так как, по его словам, именно они ведут статистику летальных исходов среди населения. Заместитель руководителя агентства, начальник отдела организации государственной регистрации актов гражданского состояния  Александр Журавлев не отрицал – да, такая статистика в ЗАГСе, конечно, есть. Но вот от чего именно умерли люди, от ковида или иной болезни, сотрудники агентства ответить не могут – это не их задача. Регистрация смерти в ЗАГСе осуществляется на основании медицинского освидетельствования,  но чтобы определить окончательную общую цифру, надо, во-первых, поднимать каждый документ отдельно. А во-вторых, в ЗАГС предоставляется первичное медицинское освидетельствование, а по закону оно может впоследствии уточняться. То есть содержать иную причину летального исхода, чем в первом документе.  Так что, как ни крути, а статистика по коронавирусу все-таки дело медиков.

На третий звонок по тому же поводу Артем Днепровский, помолчав, признался: «Я вам, честно, не подскажу даже. Мы, как медики краевого Минздрава, смотрим за своими больными. А есть еще люди в военных госпиталях, в лечебных учреждениях силовых структур. У них своя статистика».  И посоветовал задать этот вопрос врио заместителя председателя Правительства края Роману Василевскому.

Это – отступление на тему эффективности структур, созданных в целях информирования населения по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этой пресловутой эффективности наша газета писала в публикации «Кто сообщит о смерти?» в № 18 от 15 июля. Приведенный сейчас пример еще один «штрих к портрету».

Так что вопрос «Как называется документ, на основании которого сегодня ведется как учет летальных исходов, так и число выздоровлений от коронавируса в регионе, и кто готовит окончательные цифры?»  я задала уже на брифинге 17 июля. Ответить на него взялась  врио министра здравоохранения края Елена Сорокина. «Существует информационный ресурс Министерства здравоохранения, куда мы в обязательном порядке вносим всех пациентов, которые проходят лечение в поликлинике либо в стационарах, с подтвержденным диагнозом COVID-19. Весь ход лечения  на этом ресурсе указан. Следовательно, выписка, как и, к сожалению, летальный исход, также там отслежены. Сейчас принято решение, что окончательный диагноз – смертность от коронавируса или смертность с коронавирусом – будет выдаваться только после всех  патологоанатомических исследований, на которые дается месяц. Это значит, что после всех морфологических процедур наступают гистологические процедуры и нужно время, чтобы получить результат. Это ответ на ваш вопрос, как у нас в Минздраве формируются цифры заболевших, выздоровевших и летальных исходов (спрашивалось, как называется документ, на основании которого ведется учет. – Авт.) Да, у нас не совпадают цифры (с Роспотребнадзором. – Авт.), и мы об этом неоднократно говорили. Там цифры другие, и вот здесь, в частности, сегодня совещание будет, мы уже посмотрим, на каком уровне, где что не срабатывает и почему эти цифры разнятся», – пояснила она.

Ответ врио министра счел необходимым дополнить Роман Василевский. Он указал, что «мы сегодня даем цифры по гражданскому населению, которые Роспотребнадзор собирает с медицинских (гражданских. – Авт.) учреждений. А есть еще большая военная группировка, там тоже люди болеют, есть  иные силовые структуры, у них своя система, закрытая сегодня от нас».  Он также признал, что существуют проблемы в сборе даже открытых статистических данных по краю. «Порядок следующий: когда медучреждение выявило случай ковида и он подтвержден, обязаны дать донесение в Роспотребнадзор. Но такие донесения подают не всегда: кто-то не знает, кто-то впервые столкнулся с этим, кто-то по иной причине. Неоднократно Елена Николаевна проводила совещания с главными врачами, все это объясняла», – уточнил он.  Ну, тут уж остается только руками развести.  Первые два случая смерти от коронавируса были выявлены на полуострове 2 апреля, о чем власти официально сообщили 5 апреля. Брифинг состоялся, повторюсь, 17 июля. Неужели не хватило времени, чтобы выучить требование о передаче статистических данных  в Роспотребнадзор? Или дело все-таки в чем-то другом?

Учет статистических данных, в котором до сих пор, судя по ответам корреспонденту, не наведен порядок, перекликается со странной организацией оповещения родственников ковидных пациентов, находящихся в тяжелом состоянии,  об их самочувствии и даже их смерти. Об этом наша газета подробно сообщала в упомянутой выше публикации.  Из-за отказа заместителя руководителя краевого Минздрава Марины Волковой и главного врача краевой больницы Андрея Кислякова объяснить, почему родственники погибшей женщины с 26 июня по 9 июля ничего не знали о ее судьбе и неделю не знали о том, что она умерла (да и узнали об этом случайно), осталось невыясненным,  как Минздрав объясняет случившуюся трагедию.

Вопрос о том, как такое вообще могло случиться и кто понесет ответственность, я задала врио министра краевого здравоохранения на том же брифинге.  Елена Сорокина признала, что случай, о котором сообщила газета «Вести» действительно имел место и произошло такое впервые.

«Да, это вопиющий случай. Абсолютно с вами согласна. Это впервые такой случай в камчатской медицине. Мы провели разборку (врио министра просто издевается над русским языком. – Авт.) случившегося и вынесли (взыскания не выносят, а объявляют. –  Авт.) дисциплинарные взыскания ответственным лицам. Случилось это потому, что в одном из наших госпиталей, вы уже знаете, в краевой больнице, работает сейчас сводная бригада докторов. И ответственным лицом в больнице до бригады докторов не был доведен порядок сообщения о смерти пациента его родственникам. Этот порядок определяется локальным нормативным актом. В некоторых лечебных учреждениях  о летальном исходе пациента родственникам сообщает лечащий врач, в некоторых – человек, который констатировал смерть.  В данном случае лечащий доктор, отправивший пациентку в реанимационное отделение, приехал к нам из другого региона, там родных оповещал тот, кто констатировал смерть пациента. В краевой же больнице о смертельном исходе сообщал лечащий врач.  Вот здесь и возникла нестыковка (ничего себе определение! – Авт.), в результате которой мы имеем такой вопиющий случай. На это указано руководству госпиталя,  заместителю руководства по лечебной части, в чей функционал входило ознакомление приехавших докторов с порядками, принятыми в краевой больнице. Констатирую – случай был, но, надеюсь, он не повторится», – сказала врио министра. Утешение для родных, получивших двойной удар: от гибели родного человека и от того, как и когда они узнали об этом, согласитесь, слабое. И объяснение запоздалое: было бы гораздо человечнее объясниться с семьей сразу, в тот же день 9 июля, когда люди по случайному стечению обстоятельств узнали о смерти родного человека.  Ведь они два часа тщетно прождали звонка от заместителя руководителя Минздрава Волковой, которой передали номер телефона родственников умершей женщины, и в конце концов были вынуждены лично посетить заместителя главного врача краевой больницы в его кабинете.

Так как же, во избежание повторения трагедии, родственники пациентов,  попавших в реанимацию, должны узнавать о состоянии их здоровья, особенно в закрытых ковидных госпиталях, где невозможен личный контакт с лечащим врачом? Этот вопрос мы задали Елене Сорокиной. Вот что она ответила:

«Состояние пациента узнается от лечащего врача. В случае, когда это закрытый ковидный госпиталь, существует руководитель этого учреждения, который определяет либо время связи с родственниками, либо выделяет человека, который «сидит на телефоне»  и отвечает на их звонки. Но опять-таки надо понимать, что существует врачебная тайна, и на сегодняшний день есть установка, что не на все вопросы по телефону мы можем отвечать. Поэтому при поступлении пациента  в стационар заполняется информационное поле, где в обязательном порядке указывается, кому он доверяет предоставлять информацию о своем здоровье. И только такой человек может получить эту информацию».  Почему этот замечательный порядок не был доведен до сведения дочери  погибшей женщины, которой по телефону приемной больницы  объяснили, что по телефону информации о здоровье своей мамы она получить не может, в  том числе и от лечащего врача, осталось «за кадром».

20 июля на 15 часов дня, по данным Правительства Камчатского края, число заболевших коронавирусом на Камчатке  перевалило за три тысячи и составило 3 017 человек, из них 35 – за истекшие сутки.   Излечилось 1 629 человек, из которых 49 выздоровели за сутки. В стационарах находились 355 пациентов, 11 из них поступили за последние сутки. Строки о летальных случаях так и не появилось.

По данным сайта стоп.коронавирус.рф, число зараженных новой коронавирусной инфекцией на Камчатке составило 3 017 человек,  2 029 человек выздоровели, 42 человека  погибли.

Единственной неизменной цифрой в статистических данных по Камчатке остается число заразившихся коронавирусом, и она говорит нам, что в ДФО Камчатский край по-прежнему лидирует по этому показателю, а в стране занимает второе место (хуже ситуация по заболеваемости только в Москве).

Итак, названия документа, на основании которого в настоящее время рассчитывается официальная статистика по числу летальных исходов и выздоровлений от COVID-19, от официальных лиц так и не прозвучало. Похоже, его в природе не существует. А значит, речь идет об уловке, позволяющей жонглировать данными, чтобы не портить отчетность. Как же тогда считают другие регионы? И почему только в Камчатском крае ситуация доведена до абсурда? Рассмотрим простой пример. Допустим, человек болеет сахарным диабетом. Он заразился коронавирусом, в результате чего резко обострилась болезнь, и человек умирает в больнице. Так от чего же тогда произошла смерть? От сахарного диабета, с которым человек, пусть и входящий в группу риска, успешно жил бы себе дальше еще много лет,  или все-таки от коронавируса, который послужил «спусковым механизмом» и спровоцировал летальный исход? И в том, и в другом случае первопричиной, вызвавшей смерть, является коронавирус. Нежели это непонятно руководителю краевого Минздрава?

ЗАГС, в свою очередь, утверждает, что не имеет статистики смертей населения от ковида. А откуда тогда поступают данные в Управление статистики? Там же есть цифры по числу умерших от онкологических заболеваний, туберкулеза, иных заболеваний? Другое дело, что медицинское освидетельствование может неоднократно уточняться, а причина смерти, соответственно, меняться.  Но если такая проблема существует, почему о ней говорится только сейчас? Получается, данные Росстата «высосаны из пальца»?

Чехарда со статистическими данными по коронавирусу, которая приводит в недоумение жителей Камчатского края, преследует единственную цель – устранить замечание, полученное регионом в начале июля от Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора за способ учета данных. Тогда Елена Николаевна говорила, что намерена уточнить способ ведения статистики, чтобы в дальнейшем это не вызвало разногласий. Похоже, госпожа Сорокина все еще уточняет этот вопрос…

Наталья Максимишина

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."