ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

21 Июля 2020



17.07.2020№ 125

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"





ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Обязать:

граждан Российской Федерации, вернувшихся в Российскую Федерацию, при прибытии воздушным или морским пассажирским транспортом на территорию Камчатского края находиться в изоляции в условиях обсерватора или в домашних условиях в течение 14 календарных дней со дня прибытия в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19)", на основании решения регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края.

Указанное требование не распространяется на граждан Российской Федерации:

а) прибывших на территорию Камчатского края непосредственно после 14-тидневной изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации;

б) имеющих отрицательный результат обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, проведенного в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края прямым рейсом с территории иностранного государства;

граждан Российской Федерации, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, на территории Камчатского края и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации:

а) при прибытии в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово (в случае следования транзитом из указанных населенных пунктов к месту проживания (пребывания) в другой населенный пункт на территории Камчатского края - при прибытии к месту проживания (пребывания)) сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию, обращаться по вопросам недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по круглосуточному многоканальному телефону "горячей линией" 8-800-300-49-19 или телефону 112;

б) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания).

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск - Камчатский (Елизово) в день прибытия;

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

Требования абзаца первого подпункта "б" и подпункта "в" настоящего пункта распространяются также на граждан, совместно проживающих в период обеспечения самоизоляции с гражданами, прибывшими на территорию Камчатского края;

граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации к близким родственникам, которые зарегистрированы по месту жительства (пребывания) на территории Камчатского края, с соблюдением требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) близкого родственника не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих

отрицательный результат экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск - Камчатский (Елизово) в день прибытия;

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

Требования абзаца первого подпункта "а" и подпункта "б" настоящего пункта распространяются также на граждан, совместно проживающих в период обеспечения самоизоляции с гражданами, прибывшими на территорию Камчатского края;

граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации для исполнения трудовых (служебных) обязанностей, а также для участия в организованных турах и (или) экскурсиях с соблюдением требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а) находиться в изоляции на объектах обсервационного типа (базах отдыха, в гостиницах, гостевых домах, в иных нежилых помещениях, соответствующих требованиям, предусмотренных рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее также - объекты обсервационного типа), не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации для участия в организованных турах и (или) экскурсиях, и имеющих отрицательный результат экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск - Камчатский (Елизово) в день прибытия.

Работодатели и граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с нахождением прибывших на территорию Камчатского края граждан в изоляции;

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью;

5) иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации, а также прибывших на территорию Камчатского края прямым рейсом с территорий иностранных государств для исполнения трудовых (служебных) обязанностей, а также для участия в организованных турах и (или) экскурсиях с соблюдением требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а) находиться в изоляции на объектах обсервационного типа (базах отдыха, в гостиницах, гостевых домах, в иных нежилых помещениях, соответствующих требованиям, предусмотренных рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции

(СОУШ-19) (далее также - объекты обсервационного типа), не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на иностранных граждан, предъявивших медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на СОУШ-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (на территорию Камчатского края) (далее - Медицинский документ), медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглабулина G (IgG);

б) в случае отсутствия Медицинского документа, в течение 3 календарных дней пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР с учетом соблюдения требования о необходимости нахождения в изоляции на объектах обсервационного типа.

Работодатели и граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с нахождением прибывших на территорию Камчатского края граждан в изоляции;

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью;

6) иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации, а также прибывших на территорию Камчатского края прямым рейсом с территорий иностранных государств без соблюдения требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а) находиться в изоляции на объектах обсервационного типа (базах отдыха, в гостиницах, гостевых домах, в иных нежилых помещениях, соответствующих требованиям, предусмотренных рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) (далее также - объекты обсервационного типа), не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на иностранных граждан, предъявивших медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на СОУШ-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (на территорию Камчатского края) (далее - Медицинский документ), медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглабулина G (IgG);

в случае отсутствия Медицинского документа, в течение 3 календарных дней пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР с учетом соблюдения требования о необходимости нахождения в изоляции на объектах обсервационного типа.

Иностранные граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью;

граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации без соблюдения требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а) при прибытии в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) или морской порт Петропавловск-Камчатский заполнять согласие по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

б) находиться в изоляции в объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск - Камчатский (Елизово) в день прибытия.

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью.";

пункт 3 части З1 признать утратившим силу;

в пункте 5 части 4 слова "в абзаце первом пункта 4 части 3" заменить словами "в абзаце первом пункта 4, абзаце первом пункта 5 части 3";

часть 42 изложить в следующей редакции:

"42. Установить, что перевозка граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае осуществляется при отрицательном результате экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск - Камчатский (Елизово) в день вылета в отдаленные районы Камчатского края.

При этом экспресс - тестирование на COVID-19 граждан, указанных в части З1 постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П "Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края", осуществляются за счет средств краевого бюджета.";

часть 43 изложить в следующей редакции:

"43. При возобновлении деятельности предприятий торговли и предприятий, оказывающих услуги, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны:

уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю о соответствии этих предприятий требованиям постановления Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае" и обеспечить выполнение рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19) (бланк уведомления можно скачать по адресу:

http://41.rospotrebnadzor.ru/content/blank-uvedomleniva-0);

предусмотреть установку устройств (приборов) по обеззараживанию воздуха рециркуляторного типа (Дезар или аналоги) в местах постоянного пребывания работников и посетителей.";

в пункте 2 части 5 слова "пунктах 4 и 5 части 3" заменить словами "пунктах 4-7 части 3";

подпункт "а" пункта 1 части 6 изложить в следующей редакции:

"а) обеспечить соблюдение требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае", в том числе:

организовать входную дистанционную термометрию работников при входе в организацию (предприятие, территорию) и измерение температуры тела работников в течение рабочего дня;

не допускать к работе лиц с признаками острого респираторного заболевания и лиц, имеющих в близком контакте таких заболевших и госпитализированных в инфекционный стационар, заболевших пневмониями;

обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации;";

часть 91 изложить в следующей редакции:

91. Туроператорам, осуществляющим свою деятельность на территории Камчатского края, включенным в Федеральный реестр туроператоров, принимающим граждан, прибывших на территорию Камчатского края для участия в организованных турах и (или) экскурсиях на открытом воздухе, помимо соблюдения требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019 в Камчатском крае":

осуществлять встречу граждан в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово), их перевозку к объектам обсервационного типа для размещения в случае отрицательного результата экспресс - тестирования на COVID-2019 или наличия Медицинского документа;

осуществлять встречу граждан в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) и их перевозку к объектам обсервационного типа для прохождения 14-дневного режима изоляции (прохождения обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР) в случае отказа от прохождения экспресс - тестирования на COVID-2019, либо отсутствия Медицинского документа;

при появлении у прибывших граждан первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;

определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края;

обеспечить представление информации в Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края по форме и в сроки, определенные Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края;

предусмотреть в договорах туроператоров о реализации туристского продукта информацию о возможных рисках, связанных с распространением на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции, а также о возможности помещения в объекты обсервационного типа в случаях, предусмотренных настоящим постановлением.";

часть 10 дополнить пунктом I1 следующего содержания:

"I1) проверять у иностранных граждан, привлекаемых к трудовой деятельности, наличие Медицинского документа;";

пункт 3 части 101 изложить в следующей редакции:

"3) обеспечить обязательную изоляцию работников, привлекаемых для работы в Тигильский, Олюторский, Карагинский, Алеутский, Пенжинский, Соболевский муниципальные районы в Камчатском крае, в пунктах временного размещения, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе, до проведения тестирования с использованием сертифицированных тест-систем на COVID-19 (обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР) и в случае получения отрицательного результата организовать перевозку работников к месту работы с соблюдением положений пункта 1 части 10 настоящего постановления;";

пункт 3 части 102 изложить в следующей редакции:

"3) обеспечить обязательную изоляцию работников, привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу из других субъектов Российской Федерации и иностранных государств для работы в Камчатский край, в пунктах временного размещения, расположенных в Камчатском крае, до проведения лабораторных исследований на COVID-19, в том числе обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, и в случае получения отрицательного результата организовать перевозку работников к месту работы с соблюдением положений пункта 1 части 10 настоящего постановления;";

часть 10 4 изложить в следующей редакции:

"104. Руководителям рыбохозяйственных организаций обеспечить обязательное проведение тестирования с использованием сертифицированных тест-систем на СОУЮ-19 (обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР) всех привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу работников до момента их допуска к работе.";

в подпункте "б" пункта 1 части 14 слова "лабораторных исследований (тестирования) на (COVID-19)" заменить словами "экспресс - тестирования на COVID-19";

в части 181 слова "в пункте 4 части 3" заменить словами "в пунктах 4 - 7 части 3";

в приложении 6:

a) `абзац третий изложить в следующей редакции:

обеспечение сплошного "входного фильтра" работников бесконтактным контролем температуры;";

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

установка устройств (приборов) по обеззараживанию воздуха рециркуляторного типа (Дезар или аналоги) в местах постоянного пребывания работников и посетителей;".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.