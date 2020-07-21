ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

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21 Июля 2020

17.07.2020№           125

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"


ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:
  • часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Обязать:

  • граждан Российской Федерации, вернувшихся в Российскую Федерацию, при прибытии воздушным или морским пассажирским транспортом на территорию Камчатского края находиться в изоляции в условиях обсерватора или в домашних условиях в течение 14 календарных дней со дня прибытия в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19)", на основании решения регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края.

Указанное требование не распространяется на граждан Российской Федерации:

а)        прибывших на территорию Камчатского края непосредственно после 14-тидневной изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации;

б)        имеющих отрицательный результат обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, проведенного в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края прямым рейсом с территории иностранного государства;

  • граждан Российской Федерации, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, на территории Камчатского края и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации:

а)          при прибытии в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово (в случае следования транзитом из указанных населенных пунктов к месту проживания (пребывания) в другой населенный пункт на территории Камчатского края - при прибытии к месту проживания (пребывания)) сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию, обращаться по вопросам недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по круглосуточному многоканальному телефону "горячей линией" 8-800-300-49-19 или телефону 112;

б) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания).

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск - Камчатский (Елизово) в день прибытия;

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

Требования абзаца первого подпункта "б" и подпункта "в" настоящего пункта распространяются также на граждан, совместно проживающих в период обеспечения самоизоляции с гражданами, прибывшими на территорию Камчатского края;

  • граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации к близким родственникам, которые зарегистрированы по месту жительства (пребывания) на территории Камчатского края, с соблюдением требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) близкого родственника не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих
отрицательный результат экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск - Камчатский (Елизово) в день прибытия;

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

Требования абзаца первого подпункта "а" и подпункта "б" настоящего пункта распространяются также на граждан, совместно проживающих в период обеспечения самоизоляции с гражданами, прибывшими на территорию Камчатского края;

  • граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации для исполнения трудовых (служебных) обязанностей, а также для участия в организованных турах и (или) экскурсиях с соблюдением требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а)  находиться в изоляции на объектах обсервационного типа (базах отдыха, в гостиницах, гостевых домах, в иных нежилых помещениях, соответствующих требованиям, предусмотренных рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее также - объекты обсервационного типа), не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации для участия в организованных турах и (или) экскурсиях, и имеющих отрицательный результат экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск - Камчатский (Елизово) в день прибытия.

Работодатели и граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с нахождением прибывших на территорию Камчатского края граждан в изоляции;

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью;

5) иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации, а также прибывших на территорию Камчатского края прямым рейсом с территорий иностранных государств для исполнения трудовых (служебных) обязанностей, а также для участия в организованных турах и (или) экскурсиях с соблюдением требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а)    находиться в изоляции на объектах обсервационного типа (базах отдыха, в гостиницах, гостевых домах, в иных нежилых помещениях, соответствующих требованиям, предусмотренных рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции
(СОУШ-19) (далее также - объекты обсервационного типа), не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на иностранных граждан, предъявивших медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на СОУШ-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (на территорию Камчатского края) (далее - Медицинский документ), медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглабулина G (IgG);

б)        в случае отсутствия Медицинского документа, в течение 3 календарных дней пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР с учетом соблюдения требования о необходимости нахождения в изоляции на объектах обсервационного типа.

Работодатели и граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с нахождением прибывших на территорию Камчатского края граждан в изоляции;

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью;

6) иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации, а также прибывших на территорию Камчатского края прямым рейсом с территорий иностранных государств без соблюдения требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а) находиться в изоляции на объектах обсервационного типа (базах отдыха, в гостиницах, гостевых домах, в иных нежилых помещениях, соответствующих требованиям, предусмотренных рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) (далее также - объекты обсервационного типа), не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на иностранных граждан, предъявивших медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на СОУШ-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (на территорию Камчатского края) (далее - Медицинский документ), медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглабулина G (IgG);

  • в случае отсутствия Медицинского документа, в течение 3 календарных дней пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР с учетом соблюдения требования о необходимости нахождения в изоляции на объектах обсервационного типа.

Иностранные граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью;

  • граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации без соблюдения требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а)   при прибытии в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) или морской порт Петропавловск-Камчатский заполнять согласие по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

б)    находиться в изоляции в объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск - Камчатский (Елизово) в день прибытия.

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

в)  при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью.";

  • пункт 3 части З1 признать утратившим силу;
  • в пункте 5 части 4 слова "в абзаце первом пункта 4 части 3" заменить словами "в абзаце первом пункта 4, абзаце первом пункта 5 части 3";
  • часть 42 изложить в следующей редакции:

"42. Установить, что перевозка граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае осуществляется при отрицательном результате экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск - Камчатский (Елизово) в день вылета в отдаленные районы Камчатского края.

При этом экспресс - тестирование на COVID-19 граждан, указанных в части З1 постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П "Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края", осуществляются за счет средств краевого бюджета.";

  • часть 43 изложить в следующей редакции:

"43. При возобновлении деятельности предприятий торговли и предприятий, оказывающих услуги, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны:

  • уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю о соответствии этих предприятий требованиям постановления Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае" и обеспечить выполнение рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19) (бланк            уведомления          можно           скачать          по            адресу:

http://41.rospotrebnadzor.ru/content/blank-uvedomleniva-0);

  • предусмотреть установку устройств (приборов) по обеззараживанию воздуха рециркуляторного типа (Дезар или аналоги) в местах постоянного пребывания работников и посетителей.";
  • в пункте 2 части 5 слова "пунктах 4 и 5 части 3" заменить словами "пунктах 4-7 части 3";
  • подпункт "а" пункта 1 части 6 изложить в следующей редакции:

"а) обеспечить соблюдение требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае", в том числе:

организовать входную дистанционную термометрию работников при входе в организацию (предприятие, территорию) и измерение температуры тела работников в течение рабочего дня;

не допускать к работе лиц с признаками острого респираторного заболевания и лиц, имеющих в близком контакте таких заболевших и госпитализированных в инфекционный стационар, заболевших пневмониями;

обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации;";

  • часть 91 изложить в следующей редакции:
  1. 91. Туроператорам, осуществляющим свою деятельность на территории Камчатского края, включенным в Федеральный реестр туроператоров, принимающим граждан, прибывших на территорию Камчатского края для участия в организованных турах и (или) экскурсиях на открытом воздухе, помимо соблюдения требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019 в Камчатском крае":
  • осуществлять встречу граждан в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово), их перевозку к объектам обсервационного типа для размещения в случае отрицательного результата экспресс - тестирования на COVID-2019 или наличия Медицинского документа;
  • осуществлять встречу граждан в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) и их перевозку к объектам обсервационного типа для прохождения 14-дневного режима изоляции (прохождения обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР) в случае отказа от прохождения экспресс - тестирования на COVID-2019, либо отсутствия Медицинского документа;
  • при появлении у прибывших граждан первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;
  • определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края;
  • обеспечить представление информации в Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края по форме и в сроки, определенные Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края;
  • предусмотреть в договорах туроператоров о реализации туристского продукта информацию о возможных рисках, связанных с распространением на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции, а также о возможности помещения в объекты обсервационного типа в случаях, предусмотренных настоящим постановлением.";
  • часть 10 дополнить пунктом I1 следующего содержания:

"I1) проверять у иностранных граждан, привлекаемых к трудовой деятельности, наличие Медицинского документа;";

  • пункт 3 части 101 изложить в следующей редакции:

"3) обеспечить обязательную изоляцию работников, привлекаемых для работы в Тигильский, Олюторский, Карагинский, Алеутский, Пенжинский, Соболевский муниципальные районы в Камчатском крае, в пунктах временного размещения, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе, до проведения тестирования с использованием сертифицированных тест-систем на COVID-19 (обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР) и в случае получения отрицательного результата организовать перевозку работников к месту работы с соблюдением положений пункта 1 части 10 настоящего постановления;";

  • пункт 3 части 102 изложить в следующей редакции:

"3) обеспечить обязательную изоляцию работников, привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу из других субъектов Российской Федерации и иностранных государств для работы в Камчатский край, в пунктах временного размещения, расположенных в Камчатском крае, до проведения лабораторных исследований на COVID-19, в том числе обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, и в случае получения отрицательного результата организовать перевозку работников к месту работы с соблюдением положений пункта 1 части 10 настоящего постановления;";

  • часть 10 4 изложить в следующей редакции:

"104. Руководителям рыбохозяйственных организаций обеспечить обязательное проведение тестирования с использованием сертифицированных тест-систем на СОУЮ-19 (обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР) всех привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу работников до момента их допуска к работе.";

  • в подпункте "б" пункта 1 части 14 слова "лабораторных исследований (тестирования) на (COVID-19)" заменить словами "экспресс - тестирования на COVID-19";
  • в части 181 слова "в пункте 4 части 3" заменить словами "в пунктах 4 - 7 части 3";
  • в приложении 6:
  1. a) `абзац третий изложить в следующей редакции:

обеспечение сплошного "входного фильтра" работников бесконтактным контролем температуры;";

б)        абзац седьмой изложить в следующей редакции:

установка устройств (приборов) по обеззараживанию воздуха рециркуляторного типа (Дезар или аналоги) в местах постоянного пребывания работников и посетителей;".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."