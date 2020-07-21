ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?..

21 Июля 2020



«Вести» продолжают цикл статей об истории и происхождении названий улиц и площадей Петропавловска-Камчатского.

В 1968 году Петропавловский горисполком, отдавая дань памяти одному из старейших капитанов Камчатского морского пароходства Якову Марковичу Драбкину, принял решение о переименовании улицы 1-й Океанский проезд в улицу Капитана Драбкина.

Яков Маркович родился на Украине в городе Екатеринослав (впоследствии (с 1926 по 2016 годы) – Днепропетровск, с 2016 года – Днепр) в 1909 году. Его отец Марк Самойлович Драбкин работал в различных государственных учреждениях. Мать Антонина Григорьевна была домохозяйкой и рано умерла – в 1918 году, когда сыну исполнилось всего 9 лет. В своей автобиографии Яков Драбкин пишет: «В 1921 году я ушел из дома, беспризорничал и в августе 1921-го, попав в Баку, начал работать на судах Морфлота юнгой». Для большей убедительности при приеме на работу он прибавил к своему возрасту два года, сказав, что ему уже 14, хотя фактически его морская биография началась в 12 лет.

В навигацию он плавал юнгой, камбузником (подсобный рабочий на камбузе), а зимой занимался в школе. Продолжая работать в Каспийском морском пароходстве, в 1924 году Драбкин поступил в Бакинский морской техникум. Через 4 года сдал экзамены на квалификацию штурмана малого плавания и перевелся в Ленинградский морской техникум, который окончил в 1929 году, сдав экзамены уже на штурмана дальнего плавания.

В этом же году Драбкин женился. Его женой стала ленинградка Вера Александровна Калачева. В 1931-м у них родился сын Виктор.

После окончания техникума Драбкин прошел службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии (1930–1931 гг.), а в последующие годы работал заведующим секретной частью на одном из предприятий. Некоторое время он ходил помощником капитана на судах Балтийского государственного морского пароходства.

По спецнабору в 1935–1937 годах Драбкин обучался в командном отделе Учебного отряда подводного плавания им. С. М. Кирова (УОПП). До 1939 года УОПП был единственным учебным заведением в стране, готовящим квалифицированные кадры моряков-подводников. Интересно, что в одно время с Яковом Марковичем, в 1937 году, командный отдел УОПП окончил Григорий Иванович Щедрин – будущий Герой Советского Союза, командующий Камчатской военной флотилией в 1954–1959 годах (о нем мы расскажем немного позже).

В 1938 году Драбкин был направлен на Камчатку. Здесь он работал сначала старшим помощником капитана на пароходе «Щорс», а меньше чем через год (в мае 1939-го) его утвердили в должности начальника управления флотом Акционерного Камчатского общества. Эту должность он занимал до сентября 1942 года, затем был назначен начальником отдела флота Главамуррыбпрома в Хабаровске. Позже Драбкин работал капитаном в Дальневосточном государственном морском пароходстве. После войны он вернулся в Ленинград (где проживала его семья) – в Балтийское госморпароходство.

Свои наблюдения и многолетний опыт работы Драбкин изложил в книге «Перевозка грузов морем», изданной в 1951 году и долгое время пользовавшейся большим спросом у моряков и студентов институтов водного транспорта. Правда, издана книга была под псевдонимом Калачев (Калачева – девичья фамилия жены Драбкина).

В конце 1951 года Яков Маркович вновь возвращается на Камчатку – в Камчатско-Чукотское государственное морское пароходство (КЧГМП), организованное в 1949 году. Там он сначала работал капитаном на пароходах «Хабаровск» и «Лиза Чайкина», а с 1952 года – капитаном парохода «Красноярск».

За время работы он зарекомендовал себя как грамотный и опытный капитан. Во многом благодаря его умелому руководству удалось избежать трагедии с пароходом «Рылеев» в 1955 году.17 ноября 1955 года экипаж «Красноярска» принял аварийную радиограмму с парохода «Рылеев», который, находясь в районе Усть-Камчатска, попал в шторм. Потерявший ход «Рылеев» несло на берег. С большим риском «Красноярск» подошел к «Рылееву» и подал ему буксир. Спасательная операция продолжалась всю ночь. Благодаря успешным действиям экипажа парохода «Красноярск» судно «Рылеев» и находящийся на нем груз были спасены.

В 1959 году капитан Драбкин был отмечен знаком «Почетный работник морского флота». А в 1960 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1965 году Яков Маркович выехал в очередной отпуск к семье в Ленинград, откуда и сообщили о его скоропостижной смерти 22 мая 1965 года.

За годы работы Яков Драбкин успешно передавал свой опыт, подготовив несколько капитанов, начинавших работать под его началом младшими штурманами. А за свою принципиальность, ответственное отношение к делу, готовность помочь менее опытным специалистам пользовался большим уважением среди коллег и подчиненных.

В октябре 1987-го на одном из домов (1-й Океанской) улицы в честь капитана была размещена памятная доска, которая, к сожалению, на сегодняшний день не сохранилась.

Анастасия СЕСИЦКАЯ, начальник отдела публикации и использования документов КГКУ «Государственный архив Камчатского края»

http://kam-kray.ru/news/15018-jakov-drabkin-ot-yungi-do-kapitana.html

Одна из площадей нашего города (перед Домом офицеров флота) носит имя Героя Советского Союза вице-адмирала Григория Ивановича Щедрина.

Родился Григорий Иванович 18 ноября (1 декабря) 1912 года в городе Туапсе Черноморской губернии (ныне Краснодарский край). В 1932 году окончил Херсонский морской техникум. Работал матросом, четвертым, а затем вторым помощником капитана на одном из судов Черноморского флота.

Службу в военно-морском флоте начал с 1934 года. В 1937 году окончил командный отдел Учебного отряда подводного плавания имени С. М. Кирова. Служил на Тихоокеанском флоте: помощником командира подводной лодки (ПЛ) «Щ-114» (апрель 1937 года – март 1938 года), командиром ПЛ «М-5» (март–июль 1938 года), командиром ПЛ «Щ-110» (июль 1938 года – ноябрь 1940 года), командиром ПЛ «С-56» (с ноября 1940 года).

С октября 1942 года по март 1943 года, командуя ПЛ «С-56», Г. И. Щедрин участвовал в переходе подводных лодок из Тихого океана через Атлантику, на Северный флот – в Полярный.

Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 года.

За время войны Григорий Щедрин совершил восемь боевых походов общей продолжительностью 125 суток. Выполнил 12 торпедных атак, в которых потопил (по заявленным данным советской стороны) девять кораблей и судов противника: четыре транспорта общим водоизмещением более десяти тысяч тонн, два танкера, эскадренный миноносец и два сторожевых корабля.

За успешное командование подводной лодкой и проявленные при этом личное мужество и героизм капитану 2-го ранга Щедрину Григорию Ивановичу указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Подводная лодка «С-56» 31 марта 1944 года была награждена орденом Красного Знамени, а 23 февраля 1945 года удостоена гвардейского звания.

После войны Щедрин продолжал службу на флоте в должности командира гвардейской краснознаменной ПЛ «С-56».

В марте 1946 года – ноябре 1947 года Григорий Иванович стал начальником штаба 2-й бригады подводных лодок Дважды Краснознаменного Балтийского флота.

В октябре 1948 года он окончил Академические курсы офицерского состава при Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова (в 1945 году академия была названа в честь Алексея Николаевича Крылова. С 1976 по 1990 годы академия носила имя Маршала Советского Союза Андрея Антоновича Гречко.

Постановлением Совета Министров СССР от 24 августа 1990 года № 852 академии было присвоено имя адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. Полное наименование: «Военно-морская орденов Ленина, Октябрьской Революции и Ушакова академия имени Адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова»). По окончании академии, до января 1950 года, Щедрин командовал 1-й бригадой подводных лодок Северного флота.

С января 1950 года по январь 1953 года Щедрин был командиром военно-морской базы Свиноуйсьце (Польша). 3 ноября 1951 года Григорию Ивановичу Щедрину было присвоено звание контр-адмирала.

В октябре 1954 года с золотой медалью окончил военно-морской факультет вышеназванной академии. С ноября 1954 года по сентябрь 1959 года командовал Камчатской военной флотилией.

8 августа 1955 года получил звание вице-адмирала.

В 1959 году Щедриным был основан Камчатский военно-исторический музей.

С декабря 1960 года по ноябрь 1969 года являлся председателем постоянной комиссии Государственной приемки кораблей.

С ноября 1969 года был главным редактором журнала «Морской сборник».

В декабре 1973 года Григорий Иванович Щедрин ушел в отставку.

Жил в Москве. Продолжал работать в «Морском сборнике». Умер 7 января 1995 года. Похоронен на Химкинском кладбище в Москве.

Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Нахимова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями, именным оружием.

Григорий Иванович Щедрин является почетным гражданином нашего города, а также городов Туапсе и Херсон.

Мемориальные доски в память Г. И. Щедрина были размещены в 1996 году в Петропавловске-Камчатском у здания Дома офицеров флота и в 2005 году в Москве, на доме, в котором он жил.

В 1975 году подлодка «С-56» была установлена на Корабельной набережной города Владивостока, став памятником ее экипажу и музеем, где собран уникальный материал, посвященный героизму советских моряков-подводников в годы Великой Отечественной войны.

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=515

Андрей БОРИСЕНКО