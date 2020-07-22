ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ КАК ЗЕРКАЛО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

21 Июля 2020



Голая правда Дегтярева

В понедельник 20 июля этого года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края. Приводим дословный текст Указа:

«На основании подпункта «г» пункта 1 и подпункта «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности Губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Президента России. Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Хабаровского края. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».

На видеоконференции Президент России Владимир Путин озвучил свое предложение депутату Государственной думы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву. Тот, разумеется, согласился. Жириновцу надо было бы облечь свое согласие в менее подобострастную форму, но не получилось.

Напомню, что Сергея Фургала 9 июля этого года арестовали сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности. Господину Фургалу вменяют причастность в преступлениях по организации убийств трех человек в 2004–2005 годах. В ответ Владимир Жириновский с трибуны Государственной думы пригрозил власть предержащим акциями протеста, объявив, что это заказное уголовное дело в ответ на то, что Фургал не возит взятки в Москву, как это неоднократно от него требовали. После выступления лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Ванино начались массовые волнения. Жители этих городов всю последнюю неделю требовали освободить бывшего губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР, бывшего депутата Законодательного собрания Хабаровского края и депутата Государственной думы РФ от ЛДПР Сергея Фургала.

Замена экс-губернатора Хабаровского края со стороны Кремля была проведена безошибочно. С одной стороны, дальневосточники не приняли бы чужака, если бы он не был коллегой по партии господина Фургала. С другой стороны, согласование кандидатуры жириновца Дегтярева сразу лишало козырных карт в политической игре Владимира Жириновского, отныне он продемонстрировал, что согласен со всеми обвинениями в адрес своего сопартийца Фургала. Также с этими обвинениями согласен жириновец Дегтярев, иначе бы ни Жириновский, ни его бравый Дегтярев не должны были принимать предложение Президента Российской Федерации.

Если рассуждать логически, то жители Хабаровского края должны возмутиться назначением временно исполняющего обязанности губернатора, в чьем бы лице это не происходило, они же не верят в виновность Фургала. Получается, что господина Фургала сначала продала его партийная верхушка, а затем вся остальная фракция ЛДПР в Государственной думе. Уверен, что младожириновец Михаил Дегтярев приедет в Хабаровский край с полным пакетом масштабных социально-экономический программ, подкрепленных стабильным финансированием из федерального бюджета. Удастся ли за короткое время снизить социальное напряжение в рядах жителей Хабаровского края – неизвестно. Вновь назначенный врио вряд ли будет конфликтовать с Первопрестольной, он должен показать результаты эффективной работы за очень короткое время и, главное, погасить возмущения в обществе.

Для обеспечения неконфликтного состояния с Первопрестольной господину Дегтяреву наверняка навяжут команду управленцев, которые будут делать все, как надо, чтобы превратить нового губернатора в свадебного генерала. Тщеславие и амбиции залетного «сокола» Жириновского могут сильно помешать ему прижиться на дальневосточной земле. Тут для самоутешения нужно сделать вид, что ты чем-то управляешь, а свита всегда подыграет, что она управляема.

Бывший губернатор господин Фургал позволял себе урезать премию чиновникам, снимать доплату за сложность, напряженность и секретность, в том числе урезать свою зарплату, т.к. основной доход он получал не от государственной службы. Михаилу Дегтяреву придется подружиться, найти контакт со своими подчиненными, иначе это скажется на качестве управления. Каким бы ни был расторопным Михаил Дегтярев, он не сможет заменить собой весь чиновничий аппарат, а чиновникам надо хорошо платить.

Москва, так или иначе, будет диктовать свои правила игры, и новоиспеченному губернатору придется подчиниться. Столица не будет терпеть еще одного Фургала (имеется в виду его противостояние федеральному центру). А господину Дегтяреву нужно будет объяснить своим избирателям, что он поступил единственно правильно (и те это объяснение проглотят!), когда пойдет на поводу у столицы.

Вспомним наш пример, когда в 2000 году на выборах губернатора Камчатской области победил главный камчатский коммунист Михаил Машковцев. В своей предвыборной программе и на встречах с избирателями он клялся не повышать тарифы на электро- и теплоэнергию. И что сделал победитель губернаторских гонок в первую очередь? Повысил эти самые тарифы. Михаил Борисович обещал упрятать за решетку нескольких вороватых, по его мнению, управленцев бывшего губернатора Владимира Бирюкова. Заняв губернаторское кресло, он не упрятал ни одного. Люди прощали ему эти небрежности за его доступность и предыдущую беззаветную борьбу с исполнительной властью. Для того чтобы удержаться на своем месте, ему пришлось «сдать» своего преданного однопартийца, градоначальника Юрия Голенищева и развалить всю работу Камчатского отделения КПРФ. Главный камчатский коммунист Машковцев пошел на открытый конфликт с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым, вступив в ряды альтернативной компартии «Коммунисты России». Камчатский электорат простил ему и эти слабости. Дважды он побеждал на выборах губернатора Камчатской области.

Михаилу Дегтяреву, конечно, невозможно тягаться с Михаилом Машковцевым. У последнего была феноменальная изворотливость и звериное политическое чутье. Он не делал вид, что является выходцем из народа, а действительно им был. Михаил Дегтярев производит впечатление зарвавшегося, избалованного сноба из категории золотой молодежи. Слушая его выступления в средствах массовой информации, у меня создалось впечатление, что он не терпит чужого мнения и любит поговорить ни о чем. Поверят ли в него избиратели? Скорее да, чем нет. Но пройдет совсем немного времени, и господину Дегтяреву придется предъявлять населению свои дела, а не слова. Ему нужно сильно постараться, чтобы объяснить, почему он не исполнил своих обещаний. У товарища Машковцева в таких случаях была спасительная соломинка, он все валил на предыдущую администрацию. Жириновцу Дегтяреву этого делать нельзя, т.к. его сопартиец был очень популярным губернатором.

Вообще аналитики-политологи любят рассуждать, с какого момента партия «Единая Россия» стала терять Хабаровский край, уступая его Либерально-демократической партии. Они считают, что во всем виновата пенсионная реформа. До них как-то не доходит, что в первую очередь виноват низкий уровень жизни, как в целом на Дальнем Востоке, так и в Хабаровском крае.

Есть еще одна версия ухудшения электорального самочувствия жителей Хабаровского края. После того как бывший губернатор Хабаровского края, бывший полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Виктор Ишаев помог Сергею Фургалу стать губернатором, у него начались проблемы с законом. В 2018 году против него возбудили уголовное дело, обвинив его в мошенничестве. Тогда мало кто поверил в вину Виктора Ишаева, слишком маленькую сумму вменяло ему якобы пострадавшее ПАО «НК Роснефть» – 5,7 млн рублей. Одна месячная зарплата Виктора Ишаева, в тот момент работника вышеназванной компании, составляла половину этой суммы. И потом дальневосточный политический тяжеловес был богатым человеком, зачем ему воровать? Уголовное дело до сих пор расследуется.

Кстати, о популярности Виктора Ивановича говорят цифры итогов голосования, когда его трижды избирали губернатором Хабаровского края. Первый раз он победил, набрав 76,93 % голосов избирателей. Второй раз за него проголосовали 87,84 % голосов, третий раз он набрал 85,34 %. Виктор Иванович выступал против планов чубайсовской приватизации РАО «ЕС России». Кроме того, ему принадлежат слова, произнесенные 12 лет назад, которыми до сих пор руководствуется правительство Российской Федерации: «Если мы не будем вкладывать деньги в Дальний Восток, то мы его потеряем». Так что уголовное дело против Виктора Ишаева стало дополнительной гирькой на весах в пользу Сергея Фургала.

Вернемся к назначению врио Губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. Настораживает его неприкрытое ребяческое желание встать у руля регионального органа исполнительной власти. Тщеславная волна оглушает и более крепкие молодые умы и часто лишает ощущения реальности зрелых и опытных людей. Для многих власть олицетворяет собой, прежде всего, безнаказанность, большие соблазны и возможности, протяни только руку. Но здесь властолюбца, а таким, похоже, является Михаил Дегтярев, поджидает тщеславный капкан, из которого трудно выбраться непокореженным. Власть дается как испытание, как бремя, а не наслаждение, и только того она не калечит, кто это понимает.

Как сложится судьба Михаила Дегтярева на посту Губернатора Хабаровского края, сможет ли он завоевать доверие у населения и вести себя, как говорится, чтобы волки были сыты и овцы целы? На Дальнем Востоке, бывает, все непредсказуемо меняется, и тогда овцы становятся волками, а волки овцами.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ