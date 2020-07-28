Окончательную точку поставит суд

28 Июля 2020



Эпопея, начавшая вечером 8 июня, когда знаменитый артист Михаил Ефремов по причине собственной распущенности и безнаказанности стал преступником, убив в ДТП человека, постепенно приближается к развязке. Неделю назад, 22 июля, громкое уголовное дело, где обвиняемым проходит заслуженный артист РФ, поступило в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В тот же день глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Генеральная прокуратура РФ взяла дело на контроль, что, по его словам, исключает возможность принятия незаконного решения.

Предварительное слушание назначили на 29 июля, при этом адвокат Ефремова направил в суд ходатайство о переносе даты на срок после 5 августа, так как она, по его уверениям, была утверждена без согласования с ним и его подзащитным. Предварительное слушание, согласно ст. 234 Уголовно-процессуального кодекса РФ, проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон. Рассматривать дело звезды кино и театра будет судья Елена Абрамова. Именно она в разное время вынесла жесткие приговоры полковнику МВД Дмитрию Захарченко и футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. (Захарченко судья приговорила к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 млн рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 млн рублей, а Кокорин и Мамаев за драку в центре Москвы получили полтора года и один год и пять месяцев колонии соответственно.)

Напомню, что 6 июля полиция Москвы завершила расследование резонансного уголовного дела, а позднее, 20 июля, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Михаила Ефремова по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») и передала дело в суд. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

Таким образом, расследование уложилось в кратчайший срок. Артист, с «благословения» своего адвоката, тоже не терял времени даром: он успел уже и публично покаяться, и отказаться от своей вины, а заодно отречься от своей причастности к оппозиции. Наша газета писала об этом в публикациях «Михаил Ефремов: какой я оппозиционер? Я клоун!» в № 18 от 15 июля и «Покаяние или игра?» в № 16 от 17 июня. Теперь пришел черед новой роли – подсудимого.

Суд – дело долгое, и мы еще не скоро узнаем, как накажут знаменитость. Но уже сейчас можно предположить, что 12 лет тюрьмы Михаил Олегович не получит. В суде учтут смягчающие обстоятельства, а у Ефремова их несколько: он способствовал расследованию и предоставлял информацию, он «многодетный» отец, помогающий своим детям материально, он выразил готовность возместить моральный ущерб семье погибшего водителя. Отсутствие былых судимостей и положительные характеристики с места работы актера тоже сыграют свою роль. Все это, вероятно, приведет к низшему порогу наказания – пяти-шести годам лишения свободы, при худшем варианте развития событий – семи. За ДТП дают, как правило, не колонию с вышками и собаками, а колонию-поселение. Это другое: жить можно в сельском доме, пользоваться правом передвижения по территории от подъема до отбоя, носить гражданскую одежду, иметь деньги, неограниченное число свиданий в год и так далее. Да и амнистии еще никто не отменял. Впрочем, даже это, по уверениям друзей актера, для него непереносимо.

Есть еще один вариант наказания – условный срок. В том, что именно за него начинается сейчас большая игра в деле Ефремова, уверен адвокат потерпевшей стороны. «Боюсь, началась игра для получения условного наказания. Надеюсь, тот факт, что г-н Ефремов не признаёт свою вину, особо не повлияет на итог дела», – заявил он.

Сам Ефремов находится по решению суда под домашним арестом до 9 августа. По словам его адвоката, который выступает в роли посредника между своим подопечным и заинтересованной публикой, артист полностью отказался от спиртных напитков и пьет только воду, много читает и пишет, общается исключительно с женой и детьми. У него до сих пор сохраняется угнетенное состояние. «Ему сейчас не до новостей, он никак не может расслабиться после ДТП, до сих пор очень сильно переживает. Ничего не принимает, никаких лекарств, никакого алкоголя, только воду пьет и читает книги», – делится подробностями нового периода жизни звезды правозащитник.

«Жизнерадостный пьяница» и «клоун», как сам себя охарактеризовал артист, пока ушел в тень. Надолго ли? Психиатры, работающие с алкогольно-зависимыми людьми, подметили любопытный факт: на определенной стадии развития болезни пьянице важно не только пить, но и терзаться после запоев, кусать локти, что накуролесил. Причем совершенно искренне, до следующего загула. Не знаю, работает ли эта закономерность для всех, но к случаю с Михаилом Олеговичем подходит идеально.

Театральное сообщество разделилось на два лагеря. Одни убеждены, что Ефремов должен ответить по всей строгости закона. Другие считают, что его стоит простить и не давать строгого наказания, учитывая профессиональные заслуги. Близкие и друзья артиста надеются, что благодаря трагедии на Смоленской площади, он пересмотрит свой жизненный путь и выстроит его по-другому. Крестный отец Михаила Олеговича, актер и режиссер Василий Мищенко сказал прямо, что преступником Ефремова считать нельзя: «Мише Господь дает шанс на переосмысление чего-то важного в жизни. Но он не преступник: преступник следит за жертвой, готовится». Интересно, а случись по-другому, и погибни в пьяном ДТП по вине Ефремова не безвестный работяга Захаров, а родственники Мищенко, он сказал бы то же самое?

Характерно, что о семье погибшего говорят гораздо меньше, чем в начале дела. Напомню, что потерпевшими по делу признаны четыре человека: вдова, брат и два сына Сергея Захарова. Сейчас «почтеннейшую публику» в основном волнует вопрос, сколько же родственники погибшего «сдерут» с Ефремова денег. Называются самые разные суммы, в зависимости от воображения «диванных экспертов». Ранее родственники Захарова не раз говорили о том, что отказываются от денег артиста и интересуются только тем, чтобы он был наказан по всей строгости закона. Сейчас адвокат потерпевшей стороны заявляет о том, что готовит гражданские иски к актеру, которые будут представлены в суде.

По версии следствия, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, управляя технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, спровоцировал аварию в центре Москвы. Во время движения он превысил скорость, утратил ориентиры полос проезжей части и выехал на полосу встречного движения. Скорости актер не снизил, мер к остановке автомобиля не принял. В результате на Смоленской площади машина Ефремова столкнулась с «Ладой», водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Ефремова задержали на месте происшествия.

Это не первый раз, когда Михаил Олегович сел за руль пьяным. По свидетельству хорошо знающих его людей, он позволял себе подобное постоянно. Адвокат потерпевшей стороны в первые дни расследования нашумевшего уголовного дела заявил, что Михаил Ефремов имеет более 50 нарушений правил дорожного движения. Есть ли среди них нарушения за вождение в пьяном виде, юрист не уточнил. В то же время, по словам замначальника Управления ГИБДД по Москве Алексея Диокина, актера, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, за последние полтора года ни разу не ловили пьяным за рулем. Это заявление, мягко говоря, вызывает недоумение, особенно на фоне многочисленных свидетельств коллег Михаила Олеговича о том, что в последний год он окончательно «сорвался» и даже его жена, имевшая когда-то на него влияние, не могла обуздать супруга. Как бы то ни было, но до поры до времени «употребивший» спиртное любимец публики безнаказанно колесил по Москве, неумолимо приближаясь к развязке. Она наступила вечером 8 июня и унесла жизнь невинного человека, а жизненный путь самого Ефремова разделила на две части: до и после трагедии.

Наталья Максимишина

(по материалам российских СМИ)