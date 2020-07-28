ЕГЭ-2020: каким он получился?

28 Июля 2020



Вот и подошел к концу основной период сдачи Единого государственного экзамена. 23 июля выпускники школ сдали последний экзамен по иностранным языкам (устная часть), а 24 и 25 июля, в резервные дни, «отстрелялись» те немногие, кто по уважительным причинам не смог сделать этого раньше. Выпускникам этого года пришлось особенно нелегко: мало того, что ребята всю четвертую четверть проучились дистанционно, остались без традиционного «Последнего звонка» и школьного выпускного вечера, они еще очень долго ожидали появления окончательного расписания экзаменов.

Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса сроки их проведения дважды сдвигались. В результате первый экзамен с участием выпускников стартовал 3 июля (в этот день сдавали литературу, географию, информатику и информационно-коммуникационные технологии). Всего же за время, выделенное для проведения ЕГЭ, ребята сдали экзамены по одиннадцати предметам. По новым правилам их сдавали только те, кто нацелен на поступление в вуз. Об этих и других особенностях итоговой аттестации 2020 года наша газета подробно писала в публикации «Экзамены для выпускников стартовали» в № 17 от 8 июля.

И хотя результаты экзаменов по всем предметам еще не обнародованы, основной период сдачи ЕГЭ фактически завершен. Как можно оценить ход экзаменационной кампании, проходившей в непростых условиях соблюдения карантинных мер в разгар пандемии коронавируса на Камчатке?

Побеседовать со мной на эту тему согласилась врио министра образования Камчатского края Александра Юрьевна Короткова.

– Александра Юрьевна, по каким предметам результаты известны и как выглядит по этим показателям Камчатка в сравнении с прошлым годом?

– На сегодняшний день (27 июля. – Авт.) известны результаты ЕГЭ по литературе, географии, информатике, обязательному при поступлении в любой вуз русскому языку, а также по физике и истории. В целом, по предварительной оценке полученных результатов, можно отметить положительную динамику. По литературе, географии и русскому языку в сравнении с прошлым годом увеличилось число выпускников, получивших высокие баллы, вырос и средний балл по предметам. По информатике и ИКТ результаты остались на уровне прошлого года. По физике и истории результаты по некоторым показателям (средний балл, количество выпускников, получивших 100 баллов) улучшились, по некоторым сопоставимы с прошлым годом.

Вообще же мы сейчас уходим от практики сравнения с итогами экзаменов прошлых лет. Эта позиция четко обозначена Рособрнадзором. Считается некорректным сравнивать результаты экзаменов у разных детей: у всех неодинаковые способности, мотивация, жизненные приоритеты. Для определения уровня подготовки учеников мы сейчас используем иные параметры, к примеру, диагностику учительских компетенций, но не количество баллов, набранных детьми на экзаменах.

В этом году, например, мы не проводили перепроверку результатов ЕГЭ. Такая перепроверка на основании регионального решения запускалась в прошлом году при условии, если выпускник набрал свыше 90 баллов. Делалось это для того, чтобы быть точно уверенным в правильности столь высокой оценки. В этом году из-за того, что дети получили аттестаты раньше и ЕГЭ являлся уже не школьным экзаменом, а вступительным в вуз, а также из-за укороченных сроков (между объявлением итогов экзамена и поступлением. – Авт.), решили эту процедуру не проводить. Она задержит и без того «отодвинутое» по времени объявление результатов ЕГЭ. Так что сравнивать год с годом при таких разных условиях нельзя.

– Когда будут известны результаты последнего экзамена?

– Результаты последнего экзамена основного периода (иностранный язык) будут объявлены согласно федеральному графику не позднее 2 августа. По резервным дням (24 и 25 июля) – не позднее 3 августа, по дополнительному периоду (3, 5, 7 и 8 августа) не позднее 17 августа.

– Какие языки для сдачи ЕГЭ выбрали выпускники?

– В этом году выпускники выбрали английский язык, его сдавали 204 человека, один выпускник выбрал французский язык.

– Можно ли уже сейчас сказать, какие школы показали наилучшие результаты по известным результатам экзаменов? Сколько у нас ребят, получивших высшую оценку в 100 баллов?

– Анализ результатов ЕГЭ, в том числе в разрезе школ, будет проведен по итогам всей экзаменационной кампании после объявления последних результатов экзаменов.

На сегодняшний день в Камчатском крае уже есть девять 100-балльников, причем один выпускник – Андрей Щепин из школы № 1 – набрал по 100 балов дважды, на экзаменах по русскому языку и по физике. По литературе такой высокий результат показала выпускница лицея № 46 Наталья Шатило, по русскому языку экзамен на 100 баллов сдали пять человек: выпускник школы № 1, о котором я уже говорила, Дарья Филоненко из школы № 4, Варвара Алиферова, выпускница лицея № 46, и два выпускника школы № 33: Екатерина Терехова и Дарья Левинца (все перечисленные учебные заведения расположены в Петропавловск-Камчатске. – Авт.) По истории результат в 100 баллов показали Максим Паршиков (ЕСШ № 1, г. Елизово) и Андрей Бышов (СШ № 1, п. Палана).

– А сколько выпускников не справились с заданиями?

– Этот вопрос комментировать не буду по одной простой причине: чтобы не акцентировать внимание на неудачах детей и не нагнетать обстановку вокруг Единого государственного экзамена, который сам по себе является непростым испытанием.

– В этом году в стране прошла волна жалоб и петиций в связи со сложностью заданий в ЕГЭ по химии. На Камчатке были возмущения по этому поводу?

– Нет, по экзамену по химии никаких обращений не поступало.

– Были ли зафиксированы нарушения при сдаче ЕГЭ, и если да, то где и сколько?

— В целом экзамены прошли в штатном режиме, без сбоев. За основной период проведения экзаменов было зафиксировано одно нарушение, а именно: наличие средства связи – мобильного телефона – у участника ЕГЭ по обществознанию 16 июля. Нарушитель был удален с экзамена без права пересдачи в этом году, согласно установленному порядку. Ежегодно экзамен по обществознанию является самым востребованным. В этом году в основном периоде на ЕГЭ по обществознанию участвовало 769 выпускников (в 2019 году – 867).

– Как Вы оцениваете ЕГЭ-2020 с точки зрения организации процесса в пунктах проведения экзаменов?

– В этом году в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на пунктах проведения экзаменов были соблюдены все меры безопасности с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора. Все помещения обрабатывались дезинфицирующими средствами до и после экзамена, в каждой аудитории было установлено оборудование для обеззараживания воздуха, в аудиториях ребята рассаживались на безопасном друг от друга расстоянии не менее 1,5 метров. Кроме того, выпускники приходили в пункт проведения экзамена по заранее установленному графику, что позволило малыми группами, без массового скопления следовать в аудиторию с учетом социальной дистанции. Все работники пунктов проведения экзаменов и участники ЕГЭ были обеспечены в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками для работников и детей, одноразовыми перчатками для работников.

Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ осуществляли уполномоченные представители государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и общественные наблюдатели. По их мнению, на всех пунктах отмечалась четкая организация и соблюдение всех мер безопасности.

– В интернете прошла информация о скидке на авиабилеты для выпускников, сдававших ЕГЭ, в зависимости от результатов экзаменов. Что Вы можете сказать об этом?

– Да, действительно, в интернете есть данная информация. На сайте российской авиакомпании Utair размещена информация, что они предлагают определенные скидки для выпускников. Подробности можно уточнить у представителей компании или на их официальном сайте. (Согласно информации, размещенной на официальном сайте российской авиакомпании Utair, она решила поддержать выпускников школ и предоставить им скидку на авиабилеты в зависимости от количества баллов, набранных на ЕГЭ. Для этого необходимо оставить заявку на сайте авиакомпании до 15 августа. Чтобы сделать скидку максимальной, учтут предмет, по которому выпускник получил самый высокий балл. Тот, кто получил 100 баллов, сможет полететь бесплатно. Скидка персональная, поэтому воспользоваться ей может только сам выпускник, причем до конца 2020 года. – Авт.)

– В прошлый раз мы с Вами говорили о возможной доплате организаторам в пунктах проведения экзаменов за работу в условиях пандемии. Вопрос решился положительно? Если да, о какой сумме идет речь?

– 21 июля было принято постановление Правительства Камчатского края «Об установлении единовременной выплаты лицам, привлекаемым к проведению Единого государственного экзамена в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В ближайшие дни оно будет опубликовано на официальном сайте. Согласно данному документу дополнительные выплаты организаторам пунктов предусмотрены в размере от 6 897 руб. до 13 794 руб. в зависимости от степени участия в организации экзаменов.

– Спасибо за беседу.

Напомню, что в этом году число экзаменующихся, по данным Министерства образования Камчатского края, составило 1 591 человек, из которых 1 432 – выпускники этого года. В регионе на базах школ работали 35 пунктов приема экзаменов, в которых были задействованы около 800 организаторов. Все пункты были оборудованы металлодетекторами и системами видеонаблюдения, как и в прошлые годы.

Для тех выпускников, кто по уважительной причине не смог принять участие в аттестации в июле, запланированы дни для пересдачи ЕГЭ в начале августа. Последний резервный день, когда можно будет сдать экзамен по всем предметам, – 8 августа.

Расписание Единого государственного экзамена в этом году составлялось так, чтобы не повлиять на сроки приемных кампаний и начала обучения в вузах. Однако, чтобы у выпускников не случилось накладок, приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 725 от 15.06.2020 года «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» было разрешено подавать заявление в вузы еще до сдачи экзаменов, начиная с 20 июня. 18 августа 2020 года – последний день подачи документов для поступающих по результатам ЕГЭ без прохождения вступительных испытаний.

Новым приказом утверждено четыре способа подачи документов: онлайн-подача на официальном сайте вуза; через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг; по почте; лично в приемной комиссии вуза (только в регионах с хорошей эпидемиологической обстановкой).

В первых трех вариантах абитуриенту понадобится сделать для себя цифровую подпись и приложить ее к пакету документов. Оригиналы документов надо будет предоставить уже во время обучения, отправлять их почтой не потребуется.

Бюджетные места в вузах будут распределяться по очередям: первыми «на бюджет» зачислят выпускников, имеющих льготы, абитуриентов, поступающих по целевому договору с организацией, победителей олимпиад. После этого места распределятся среди тех, кто показал высокие баллы на ЕГЭ и на вступительных экзаменах (например, в творческих вузах). В третью очередь будут принимать тех, кто сдавал ЕГЭ в дополнительный период в августе.

Подавать документы, как и раньше, студенты могут в пять учебных заведений одновременно, в каждое на три специальности.

Что же касается отказа врио министра образования Камчатского края ответить на вопрос – сколько же выпускников в этом году не справились с экзаменом и сравнить результаты ЕГЭ с прошлыми годами, наводит на печальные размышления. По версии нашей газеты, дело совсем не в том, чтобы лишний раз не травмировать детей и их родителей. Никто же не просил называть фамилии и номера школ выпускников, не сумевших «перейти порог», то есть набрать минимальное число баллов, допустимых при сдаче того или иного предмета. Все гораздо проще: такие цифры портят региональную статистику в отчетности по ЕГЭ и показывают слабые стороны системы образования. А стороны такие есть, и обусловлены они, в первую очередь, нехваткой учителей. Школы хронически нуждаются в учителях математики, русского языка, иностранного языка, физики, информатики, химии, биологии – эти вакансии на Камчатке открыты всегда. Об этом наша газета писала неоднократно.

Когда в результатах ЕГЭ называются только успехи, а провалы отодвигаются в тень под благовидным предлогом, не может не возникнуть мысли, что уровень усвоения знаний у камчатских школьников стал хуже. А значит, и уровень работы краевой системы образования, для которой ЕГЭ (даже в качестве «вступительных» в вузы) тоже главный экзамен года, оставляет желать лучшего. Девять «стобалльников» – это, конечно, здорово, но старательно «заретушированные» двоечники на другом конце шкалы тоже показатель. И без этого показателя картина экзамена выглядит не просто неполной, но и предвзятой.

Наталья Максимишина