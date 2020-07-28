ЕГЭ-2020: каким он получился?

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28 Июля 2020

Вот и подошел к концу основной период сдачи Единого государственного экзамена. 23 июля выпускники школ сдали последний экзамен по иностранным языкам (устная часть), а 24 и 25 июля, в резервные дни, «отстрелялись» те немногие, кто по уважительным причинам не смог сделать этого раньше. Выпускникам этого года пришлось особенно нелегко: мало того, что ребята всю четвертую четверть проучились дистанционно, остались без традиционного «Последнего звонка» и школьного выпускного вечера, они еще очень долго ожидали появления окончательного расписания экзаменов.

Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса сроки их проведения дважды сдвигались. В результате первый экзамен с участием выпускников стартовал 3 июля (в этот день сдавали литературу, географию, информатику и информационно-коммуникационные технологии). Всего же за время, выделенное для проведения ЕГЭ, ребята сдали экзамены по одиннадцати предметам. По новым правилам их сдавали только те, кто нацелен на поступление в вуз. Об этих и других особенностях итоговой аттестации 2020 года наша газета подробно писала в публикации «Экзамены для выпускников стартовали» в № 17 от 8 июля.

И хотя результаты экзаменов по всем предметам еще не обнародованы, основной период сдачи ЕГЭ фактически завершен. Как можно оценить ход экзаменационной кампании, проходившей в непростых условиях соблюдения карантинных мер в разгар пандемии коронавируса на Камчатке?

Побеседовать со мной на эту тему согласилась врио министра образования Камчатского края Александра Юрьевна Короткова.

– Александра Юрьевна, по каким предметам результаты известны и как выглядит по этим показателям Камчатка в сравнении с прошлым годом?

– На сегодняшний день (27 июля. – Авт.) известны результаты ЕГЭ по литературе, географии, информатике, обязательному при поступлении в любой вуз русскому языку, а также по физике и истории.  В целом, по предварительной оценке полученных результатов, можно отметить положительную динамику. По литературе, географии и русскому языку в сравнении с прошлым годом увеличилось число выпускников, получивших высокие баллы, вырос и средний балл по предметам. По информатике и ИКТ результаты остались на уровне прошлого года. По физике и истории результаты по некоторым показателям (средний балл, количество выпускников, получивших 100 баллов) улучшились, по некоторым сопоставимы с прошлым годом.

Вообще же мы сейчас уходим от практики сравнения с итогами экзаменов прошлых лет. Эта позиция четко обозначена Рособрнадзором. Считается некорректным сравнивать результаты экзаменов у разных детей: у всех неодинаковые способности, мотивация, жизненные приоритеты. Для определения уровня подготовки учеников мы сейчас используем иные параметры, к примеру, диагностику учительских компетенций, но не количество баллов, набранных детьми на экзаменах.

В этом году, например, мы не проводили перепроверку результатов ЕГЭ. Такая перепроверка на основании регионального решения запускалась в прошлом году при условии, если выпускник набрал свыше 90 баллов. Делалось это для того, чтобы быть точно уверенным в правильности столь высокой оценки. В этом году из-за того, что дети получили аттестаты раньше и ЕГЭ являлся уже не школьным экзаменом, а вступительным в вуз, а также из-за укороченных сроков (между объявлением итогов экзамена и поступлением. – Авт.), решили эту процедуру не проводить. Она задержит и без того «отодвинутое» по времени объявление результатов ЕГЭ. Так что сравнивать год с годом при таких разных условиях нельзя.

– Когда будут известны результаты последнего экзамена?

– Результаты последнего экзамена основного периода (иностранный язык) будут объявлены согласно федеральному графику не позднее 2 августа. По резервным дням (24 и 25 июля) – не позднее 3 августа, по дополнительному периоду (3, 5, 7 и 8 августа) не позднее 17 августа.

– Какие языки для сдачи ЕГЭ выбрали выпускники?

– В этом году выпускники выбрали английский язык, его сдавали 204 человека, один выпускник выбрал французский язык.

– Можно ли уже сейчас сказать, какие школы показали наилучшие результаты по известным результатам экзаменов? Сколько у нас ребят, получивших высшую оценку в 100 баллов?

– Анализ результатов ЕГЭ, в том числе в разрезе школ, будет проведен по итогам всей экзаменационной кампании после объявления последних результатов экзаменов.

На сегодняшний день в Камчатском крае уже есть девять 100-балльников, причем один выпускник – Андрей Щепин из школы № 1 – набрал по 100 балов дважды, на экзаменах по русскому языку и по физике. По литературе такой высокий результат показала выпускница лицея № 46 Наталья Шатило, по русскому языку экзамен на 100 баллов сдали пять человек: выпускник школы № 1, о котором я уже говорила, Дарья Филоненко из школы № 4, Варвара Алиферова, выпускница лицея № 46, и два выпускника школы № 33: Екатерина Терехова и Дарья Левинца (все перечисленные учебные заведения расположены в Петропавловск-Камчатске. – Авт.) По истории результат в 100 баллов показали Максим Паршиков (ЕСШ № 1, г. Елизово) и Андрей Бышов (СШ № 1, п. Палана).

– А сколько выпускников не справились с заданиями?

– Этот вопрос комментировать не буду по одной простой причине: чтобы не акцентировать внимание на неудачах детей и не нагнетать обстановку вокруг Единого государственного экзамена, который сам по себе является непростым испытанием.

– В этом году в стране прошла волна жалоб и петиций в связи со сложностью заданий в ЕГЭ по химии. На Камчатке были возмущения по этому поводу?

– Нет, по экзамену по химии никаких обращений не поступало.

– Были ли зафиксированы нарушения при сдаче ЕГЭ, и если да, то где и сколько?

— В целом экзамены прошли в штатном режиме, без сбоев. За основной период проведения экзаменов было зафиксировано одно нарушение, а именно: наличие средства связи – мобильного телефона – у участника ЕГЭ по обществознанию 16 июля. Нарушитель был удален с экзамена без права пересдачи в этом году, согласно установленному порядку. Ежегодно экзамен по обществознанию является самым востребованным. В этом году в основном периоде на ЕГЭ по обществознанию участвовало 769 выпускников (в 2019 году – 867).

– Как Вы оцениваете ЕГЭ-2020 с точки зрения организации процесса в пунктах проведения экзаменов?

– В этом году в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на пунктах проведения экзаменов были соблюдены все меры безопасности с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора. Все помещения обрабатывались дезинфицирующими средствами до и после экзамена, в каждой аудитории было установлено оборудование для обеззараживания воздуха, в аудиториях ребята рассаживались на безопасном друг от друга расстоянии не менее 1,5 метров. Кроме того, выпускники приходили в пункт проведения экзамена по заранее установленному графику, что позволило малыми группами, без массового скопления следовать в аудиторию с учетом социальной дистанции. Все работники пунктов проведения экзаменов и участники ЕГЭ были обеспечены в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками для работников и детей, одноразовыми перчатками для работников.

Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ осуществляли уполномоченные представители государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и общественные наблюдатели. По их мнению, на всех пунктах отмечалась четкая организация и соблюдение всех мер безопасности.

– В интернете прошла информация о скидке на авиабилеты для выпускников, сдававших ЕГЭ, в зависимости от результатов экзаменов. Что Вы можете сказать об этом?

– Да, действительно, в интернете есть данная информация. На сайте российской авиакомпании Utair размещена информация, что они предлагают определенные скидки для выпускников. Подробности можно уточнить у представителей компании или на их официальном сайте. (Согласно информации, размещенной на официальном сайте российской авиакомпании Utair, она решила поддержать выпускников школ и предоставить им скидку на авиабилеты в зависимости от количества баллов, набранных на ЕГЭ.  Для этого необходимо оставить заявку на сайте авиакомпании до 15 августа. Чтобы сделать скидку максимальной, учтут предмет, по которому выпускник получил самый высокий балл. Тот, кто получил 100 баллов, сможет полететь бесплатно. Скидка персональная, поэтому воспользоваться ей может только сам выпускник, причем до конца 2020 года. – Авт.)

– В прошлый раз мы с Вами говорили о возможной доплате организаторам в пунктах проведения экзаменов за работу в условиях пандемии. Вопрос решился положительно? Если да, о какой сумме идет речь?

– 21 июля было принято постановление Правительства Камчатского края «Об установлении единовременной выплаты лицам, привлекаемым к проведению Единого государственного экзамена в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В ближайшие дни оно будет опубликовано на официальном сайте. Согласно данному документу дополнительные выплаты организаторам пунктов предусмотрены в размере от 6 897 руб. до 13 794 руб. в зависимости от степени участия в организации экзаменов.

– Спасибо за беседу.

Напомню, что в этом году число экзаменующихся, по данным Министерства образования Камчатского края, составило 1 591 человек, из которых 1 432 – выпускники этого года. В регионе на базах школ работали 35 пунктов приема экзаменов, в которых были задействованы около 800 организаторов. Все пункты были оборудованы металлодетекторами и системами видеонаблюдения, как и в прошлые годы.

Для тех выпускников, кто по уважительной причине не смог принять участие в аттестации в июле, запланированы дни для пересдачи ЕГЭ в начале августа. Последний резервный день, когда можно будет сдать экзамен по всем предметам, – 8 августа.

Расписание Единого государственного экзамена в этом году составлялось так, чтобы не повлиять на сроки приемных кампаний и начала обучения в вузах. Однако, чтобы у выпускников не случилось накладок, приказом Министерства науки и высшего образования РФ  № 725 от 15.06.2020 года «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» было разрешено подавать заявление в вузы еще до сдачи экзаменов, начиная с 20 июня. 18 августа 2020 года – последний день подачи документов для поступающих по результатам ЕГЭ без прохождения вступительных испытаний.

Новым приказом утверждено четыре способа подачи документов: онлайн-подача на официальном сайте вуза; через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг; по почте; лично в приемной комиссии вуза (только в регионах с хорошей эпидемиологической обстановкой).

В первых трех вариантах абитуриенту понадобится сделать для себя цифровую подпись и приложить ее к пакету документов. Оригиналы документов надо будет предоставить уже во время обучения, отправлять их почтой не потребуется.

Бюджетные места в вузах будут распределяться по очередям: первыми «на бюджет» зачислят выпускников, имеющих льготы, абитуриентов, поступающих по целевому договору с организацией, победителей олимпиад. После этого места распределятся среди тех, кто показал высокие баллы на ЕГЭ и на вступительных экзаменах (например, в творческих вузах). В третью очередь будут принимать тех, кто сдавал ЕГЭ в дополнительный период в августе.

Подавать документы, как и раньше, студенты могут в пять учебных заведений одновременно, в каждое на три специальности.

Что же касается отказа врио министра образования Камчатского края ответить на вопрос – сколько же выпускников в этом году не справились с экзаменом и сравнить результаты ЕГЭ с прошлыми годами, наводит на печальные размышления. По версии нашей газеты, дело совсем не в том, чтобы лишний раз не травмировать детей и их родителей. Никто же не просил называть фамилии и номера школ выпускников, не сумевших «перейти порог», то есть набрать минимальное число баллов, допустимых при сдаче того или иного предмета. Все гораздо проще: такие цифры портят региональную статистику в отчетности по ЕГЭ и показывают слабые стороны системы образования. А стороны такие есть, и обусловлены они, в первую очередь, нехваткой учителей. Школы хронически нуждаются в учителях математики, русского языка, иностранного языка, физики, информатики, химии, биологии – эти вакансии на Камчатке открыты всегда.  Об этом наша газета писала неоднократно.

Когда в результатах ЕГЭ называются только успехи, а провалы отодвигаются в тень под благовидным предлогом, не может не возникнуть мысли, что уровень усвоения знаний у камчатских школьников стал хуже. А значит, и уровень работы краевой системы образования, для которой ЕГЭ (даже в качестве «вступительных» в вузы) тоже главный экзамен года, оставляет желать лучшего. Девять «стобалльников» – это, конечно, здорово, но старательно «заретушированные» двоечники на другом конце шкалы тоже показатель. И без этого показателя картина экзамена выглядит не просто неполной, но и предвзятой.

Наталья Максимишина

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."