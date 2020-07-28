ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

28 Июля 2020



24.07.2020 № 128

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

в части 1 слова "26 июля" заменить словами "9 августа";

часть 21 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) с 27 июля по 9 августа 2020 года включительно.";

часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Обязать:

граждан Российской Федерации, вернувшихся в Российскую Федерацию регулярными международными рейсами, при прибытии на территорию Камчатского края:

а) находиться в изоляции в условиях обсерватора или в домашних условиях в течение 14 календарных дней со дня прибытия в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019".

Указанное требование не распространяется на граждан Российской Федерации:

прибывших на территорию Камчатского края непосредственно после 14-дневной изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации;

имеющих отрицательный результат обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, проведенного в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края регулярными международными рейсами;

б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций;

граждан Российской Федерации, вернувшихся в Российскую Федерацию вывозными международными рейсами, при прибытии на территорию Камчатского края:

а) находиться в изоляции в условиях обсерватора или в домашних условиях в течение 14 календарных дней со дня прибытия в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019".

Указанное требование не распространяется на граждан Российской Федерации, прибывших на территорию Камчатского края непосредственно после 14-тидневной изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации;

б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций;

3) граждан Российской Федерации, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, на территории Камчатского края и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации:

а) при прибытии в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово (в случае следования транзитом из указанных населенных пунктов к месту проживания (пребывания) в другой населенный пункт на территории Камчатского края - при прибытии к месту проживания (пребывания)) сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию, обращаться по вопросам недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по круглосуточному многоканальному телефону горячей линии 8-800-300-49-19 или телефону 112;

б) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания).

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск - Камчатский (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края;

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

Требования абзаца первого подпункта "б" и подпункта "в” настоящего пункта распространяются также на граждан, совместно проживающих в период обеспечения самоизоляции с гражданами, прибывшими на территорию Камчатского края;

граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации к близким родственникам, которые зарегистрированы по месту жительства (пребывания) на территории Камчатского края, с соблюдением требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края”:

а) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) близкого родственника не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края;

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

Требования абзаца первого подпункта "а" и подпункта "б" настоящего пункта распространяются также на граждан, совместно проживающих в период обеспечения самоизоляции с гражданами, прибывшими на территорию Камчатского края;

5) граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации для исполнения трудовых (служебных) обязанностей, а также для участия в организованных турах и (или) экскурсиях с соблюдением требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а) находиться в изоляции на объектах обсервационного типа (базах отдыха, в гостиницах, гостевых домах, в иных нежилых помещениях, соответствующих требованиям, предусмотренных рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)) (далее - объекты обсервационного типа), не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации для участия в организованных турах и (или) экскурсиях, а также для трудоустройства в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 10.01.2020 № 6-П "Об осуществлении единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек на территории Камчатского края", и имеющих отрицательный результат экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края.

Работодатели и граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с нахождением прибывших на территорию Камчатского края граждан в изоляции;

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью;

6) иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации, а также прибывших на территорию Камчатского края регулярными международными рейсами для исполнения трудовых (служебных) обязанностей, а также для участия в организованных турах и (или) экскурсиях с соблюдением требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а) находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на иностранных граждан, предъявивших медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (на территорию Камчатского края) (далее - Медицинский документ), медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G (IgG);

б) в случае отсутствия Медицинского документа, в течение 3 календарных дней пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР с учетом соблюдения требования о необходимости нахождения в изоляции на объектах обсервационного типа.

Работодатели и граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с нахождением прибывших на территорию Камчатского края граждан в изоляции;

в) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций;

7) иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации, а также прибывших на территорию Камчатского края вывозными международными рейсами для исполнения трудовых (служебных) обязанностей, а также для участия в организованных турах и (или) экскурсиях с соблюдением требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а) находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия;

б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций;

8) иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации, а также прибывших на территорию Камчатского края регулярными международными рейсами без соблюдения требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а) находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на иностранных граждан, предъявивших медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (на территорию Камчатского края) (далее - Медицинский документ), медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G (IgG);

б) в случае отсутствия Медицинского документа, в течение 3 календарных дней пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР с учетом соблюдения требования о необходимости нахождения в изоляции на объектах обсервационного типа.

Иностранные граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

в) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций;

9) иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации, а также прибывших на территорию Камчатского края вывозными международными рейсами без соблюдения требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а) находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия;

б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций;

10) граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации без соблюдения требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края":

а) при прибытии в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) или морской порт Петропавловск-Камчатский заполнять согласие по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

б) находиться в изоляции в объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск - Камчатский (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края.

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

в) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций.";

4) дополнить частью З5 следующего содержания:

"З5. Установить, что с 27 июля 2020 года фитнес-клубы вправе осуществлять деятельность при условии:

соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020);

обеспечения организации индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек, с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров) с площадью залов для занятия спортом - 4 м2 на 1 посетителя и загрузкой объектов в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

Министерству спорта Камчатского края обеспечить осуществление еженедельного контроля за соблюдением фитнес-клубами требований, указанных в настоящей части.";

в части 4:

а) в абзаце первом слова "26 июля" заменить словами "9 августа";

б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных (за исключением проведения 02 августа 2020 года Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров), выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, всех форм публичных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий и оказания соответствующих услуг (за исключением фитнес-клубов), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;";

в) в пункте 5 слова "в абзаце первом 4, абзаце первом пункта 5 части 3" заменить словами "в абзаце первом пункта 5, абзаце первом пункта 6, абзаце первом пункта 7 части 3";

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) посещение обучающимися организаций, предоставляющих среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное образование (за исключением образовательных организаций, указанных в 151 настоящего постановления), а также организаций, осуществляющих спортивную подготовку (за исключением проведения спортивных тренировочных мероприятий для жителей Камчатского края, в том числе членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Камчатского края, на открытых государственных (муниципальных) объектах спорта, а также для членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Камчатского края по плаванию в плавательном бассейне КГАУ СШОР по плаванию);";

часть 41 признать утратившей силу;

в части 5:

а) в абзаце первом слова "26 июля" заменить словами "9 августа";

б) в пункте 2 слова "пунктах 4-7 части 3" заменить словами "пунктах 4-10 части 3";

в части 52 слова "26 июля" заменить словами "9 августа";

в абзаце первом части 53 слова "26 июля" заменить словами "9 августа";

в абзаце первом части 6 слова "26 июля" заменить словами "9 августа";

в части 7 слова "26 июля" заменить словами "9 августа";

часть 91 изложить в следующей редакции:

"91. Туроператорам, осуществляющим свою деятельность на территории Камчатского края, включенным в Федеральный реестр туроператоров, принимающим граждан, прибывших на территорию Камчатского края для участия в организованных турах и (или) экскурсиях на открытом воздухе, помимо соблюдения требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019 в Камчатском крае":

осуществлять встречу граждан, прибывших для участия в организованных турах и (или) экскурсиях, указанных в абзаце втором подпункта "а" пункта 5, абзаце втором подпункта "а" пункта 6 части 3 настоящего постановления, в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово), их перевозку к объектам обсервационного типа для размещения в случае отрицательного результата лабораторных исследований на COVID-2019 или наличия Медицинского документа;

осуществлять встречу граждан в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) и их перевозку к объектам обсервационного типа:

а) для прохождения гражданами, указанными в абзаце первом пункта 6, пункте 7 части 3 настоящего постановления 14-дневного режима изоляции;

б) для прохождения гражданами, указанными в абзаце первом пункта 6 части 3 настоящего постановления, обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в случае отсутствия Медицинского документа;

при появлении у прибывших граждан первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;

определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края;

обеспечить представление информации в Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края по форме и в сроки, определенные Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края;

предусмотреть в договорах туроператоров о реализации туристского продукта информацию о возможных рисках, связанных с распространением на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции, а также о возможности помещения в объекты обсервационного типа в случаях, предусмотренных настоящим постановлением.";

часть 141 изложить в следующей редакции:

"141. Министерству здравоохранения Камчатского края:

1) совместно с Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края в срок до 14.07.2020 обеспечить разработку Плана мероприятий ("дорожной карты") для поэтапного восстановления профильной деятельности медицинских организаций Камчатского края, предусмотрев функционирование в Камчатском крае постоянного коечного фонда для оказания медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями в зависимости от эпидемиологической ситуации, а также меры по оперативному развертыванию дополнительного коечного фонда в случае осложнения эпидемиологической ситуации, включая создание обновляемого резерва средств индивидуальной защиты для работников медицинских организаций и населения в объеме не менее 3-х месячной потребности;

2) с 28.07.2020 организовать плановую госпитализацию пациентов в ГБУЗ Камчатского края "Петропавловск-Камчатская городская гериатрическая больница" с соблюдением требований противоэпидемической безопасности при наличии у них отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не позднее чем за 3 дня до госпитализации.";

в части 15:

а) в пункте 1 слова "26 июля" заменить словами "9 августа";

б) в пункте 2 слова до завершения учебного года" заменить словами "в соответствии с календарным учебным графиком";

часть 151 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3) в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Камчатский стрелковый центр» в части проведения очных практических занятий с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Главного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID -2019 в Камчатском крае";

4) в негосударственных организациях (у индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги в сфере дополнительного образования детей (школы, студии), с соблюдением требований, установленных постановлением Главного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID -2019 в Камчатском крае", а также с учетом предварительного согласования с Министрерством образования Камчатского края.»

в части 181 слова "в пунктах 4-7 части 3" заменить словами "в абзаце первом пункта 1, абзаце первом пункта 2, абзаце первом пункта 5, абзаце первом пункта 6, абзаце первом пункта 7, абзаце первом пункта 8, абзаце первом пункта 9, абзаце первом пункта 10 части 3".