«ТЫ ЗДЕСЬ НА ВЕЗЕНИЕ НЕ УПОВАЙ…»

28 Июля 2020



Летний сезон 2020 года на Камчатке выдался насыщенным на, увы, трагические события и не оставил без работы сотрудников краевого управления МЧС. Еще не было объявлено о прекращении активной стадии поисков пропавших членов экипажа плашкоута «Тихий» («Вести» от 7 июля 2020 года, «Тихий» опрокинулся громко»), как спасатели приступили к новой операции.

Около 7 часов утра 23 июля этого года объединенная группа специалистов поисково-спасательного отряда Краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС в Камчатском крае» и приморских альпинистов, находящаяся на склоне Ключевского вулкана, на высоте 4500 метров, обнаружила тело погибшего альпиниста Ильи Цветкова.

2 июля он и его напарник Дмитрий Филимонов начали восхождение на вулкан и 4 июля практически достигли вершины (до кратера оставалось около 200 метров), после чего Илье стало плохо: появилось сильное головокружение, затем отказали ноги и парень начал терять сознание.

6 июля, оставив друга на высоте, Филимонов спустился примерно на 1000 метров ниже и, как только появилась связь, сообщил о случившемся в службу спасения. В тот же день из Петропавловска-Камчатского в посёлок Ключи прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС.

7 июля на высоте около 2000 м., в домике вулканологов спасатели обнаружили заявителя, которым сразу же занялись медики. Затем была предпринята попытка высадиться у вершины вулкана с вертолета и дойти до кратера. Однако из-за погоды, задымленности, парообразования, сильных камнепадов и селей добраться до пострадавшего альпиниста не удалось.

15 июля на Камчатку прибыла команда приморских альпинистов в составе мастера спорта по альпинизму, инструктора по альпинизму третьей категории Александра Ищенко, кандидатов в мастера спорта по альпинизму Евгения Плехова и Василия Рубцова. В тот же день в краевом поисково-спасательном отряде прошло совещание, где был согласован совместный план дальнейших действий.

16 июля альпинисты со снаряжением выехали в посёлок Ключи. 17 июля добрались до перевалочного пункта «Цирковая хижина» на высоте 1600 м. В течение двух дней альпинисты делали акклиматизационные выходы до 3700 м., где они оборудовали промежуточный лагерь.

19 июля к альпинистам присоединились сотрудники краевого спасотряда. 20 июля началась совместная работа альпинистов и спасателей. В предшествующие подъёму дни на склонах Ключевского произошло понижение температуры, был сильный северо-западный ветер и осадки. 20 и 21 июля группа пережидала непогоду (сильный ветер со снегом). Выпавший снег удержал камни, и это позволило спасательной группе продолжить подъем. В течение дня 22 июля подъем был продолжен, и утром 23 июля присыпанное снегом тело Ильи Цветкова было обнаружено. На страницах спортивного клуба альпинизма «Восток» в социальных сетях размещено сообщение участников поисковой операции: «Сегодня был действительно тяжёлый и очень длинный день. Мы готовились и шли к нему целую неделю. Удивительно, но погода нам дала возможность забрать Илью с горы. Выпал снег, было очень холодно, но при этом чистое небо и слабый ветер.

В полночь мы вышли из лагеря на высоте 3500 м. В 5.45 мы вышли на вершину и подошли к месту лагеря на высоте 4800 м. Мы все верили, но шансов на чудо не было... Очень тяжело и до боли горько принять потерю друга. Вместе со спасателями мы извлекли Илью из-под снега, помянули, сказав добрые слова, и аккуратно спустили на высоту 3400 м. Завтра мы ждём вертолет, сворачиваем свой лагерь и потихоньку выдвигаемся в сторону дома.

Ещё раз хочется выразить слова благодарности всем, кто не остался в стороне, всем, кто помогал словом и делом в этом святом деле. Спасибо вам, без вашей помощи мы бы не справились».

24 июля тело погибшего альпиниста было вертолетом эвакуировано в Ключи и передано сотрудникам Следственного комитета.

35-летний Илья Цветков был военнослужащим, членом Федерации альпинизма России, членом общественной организации «Приморская федерация альпинизма и скалолазания». Он являлся участником многих походов с 2014 года, в том числе и на вулкан Ключевская сопка. Имел второй разряд по альпинизму. В Приморье Илья также был известен как пловец и участник военного многоборья. В 2014 году он стал победителем двенадцатикилометрового марафонского заплыва. По словам тех, кто его знал, он был спортивным человеком, весёлым и жизнерадостным парнем, любил путешествовать и мечтал покорить все вершины Камчатского края. У него дома остались жена и пятеро детей.

Его напарник, Дмитрий Филимонов, тоже военнослужащий, тяжело переживает гибель друга и считает, что не сделал для его спасения всего, что мог. Это послужило причиной его глубокой депрессии. После обнаружения спасателями Дмитрий проходил лечение в военном госпитале Петропавловска-Камчатского, откуда был недавно выписан. Состояние Дмитрия тем более можно понять, учитывая, что в прошлом году у него погибла жена. На наш взгляд Дмитрию Филимонову не в чем себя винить. В тех условиях он объективно не смог бы ничего больше сделать для своего товарища.

Попробуем разобраться в причинах произошедшего.

Восхождение на вулкан Ключевской само по себе не представляет особенных технических трудностей, сложность в другом. Это крайне напряженный и длинный подъём с невозможностью получить предварительную акклиматизацию. Кроме того, Ключевская сопка это активный вулкан, извержения которого в научном смысле не прекращаются, поэтому готовясь к восхождению на него, надо быть готовым к любым неожиданностям.

Как уже отмечалось выше, это восхождение на Ключевской было у Ильи Цветкова не первое. На данный момент причиной ухудшения состояния Цветкова, предположительно, считается горная болезнь, вследствие которой произошло дальнейшее кровоизлияние в мозг.

По мнению Александра Мулькеева, сотрудника Камчатского поисково-спасательного отряда, к трагическим последствиям на подобных восхождениях чаще всего приводит дилетантизм. Однако такое случается и с опытными спортсменами (каким, безусловно, был Илья Цветков) при ненадлежащей подготовке и неблагоприятном стечении обстоятельств.

МЧС рекомендует всем, кто готовится к восхождениям внимательно изучить маршрут и его условия. При необходимости сотрудники муниципального казенного учреждения «Центр управления кризисными ситуациями» готовы оказать консультативную поддержку при планировании похода. Именно в этот Центр необходимо сообщить о запланированном восхождении либо сделать регистрационную запись о предстоящем маршруте через портал «Госуслуги». Как сообщили редакции в пресс-службе краевого управления МЧС этого ни Цветков, ни Филимонов не сделали. Кроме того, Илья Цветков к моменту восхождения на вулкан находился в плановом отпуске. Он, как военнослужащий, был обязан сообщить в комендатуру или командованию о своём убытии из гарнизона. По имеющейся у редакции информации этого Илья тоже не сделал.

Несоблюдение этих требований, конечно, не сыграло решающего значения в последующих трагических событиях, но оно дает основания полагать, что подготовка к восхождению была проведена альпинистами не вполне надлежащим образом.

Одной из причин резкого ухудшения состояния здоровья Ильи Цветкова специалисты называют слишком быстрый, форсированный подъём на высоту, что спровоцировало приступ горной болезни.

Заслуженный спасатель РФ, начальник подразделения поисково-спасательного отряда краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» Николай Калюжный пояснил, что подъём на такую вершину, как Ключевская сопка, с соблюдением всех правил безопасности даже для подготовленных альпинистов должен совершаться шесть-семь дней. Акклиматизация на каждом этапе подъёма должна занимать не менее 48 часов. Туристические маршруты на Ключевской вулкан для неподготовленных туристов рассчитаны на 14 дней. Цветков и Филимонов, как известно, достигли вершины горы всего за двое суток, явно переоценив свои силы и навыки, нарушив правила и методику восхождений. Как сообщили спасатели, горная болезнь на Камчатке имеет свойство резко проявляться с высоты 3000 м. Именно поэтому она практически не ощущается при восхождениях на так называемую «домашнюю» группу вулканов (Корякский, Авачинский, Козельский), особенно при спокойном подъёме.

Илья Цветков почувствовал боль в ногах как раз после отметки в 3000 м. Это был первый признак явного физического переутомления, который спортсмены называют «забитыми мышцами» - переизбыток в мышцах молочной кислоты. Ребятам следовало немедленно прекратить подъём и спуститься ниже хотя бы на сотню метров, но они не сделали этого. Следствием стало ухудшение состояния Цветкова, обострение симптомов горной болезни, головокружение и потеря сознания.

При этом остается фактом, что у Дмитрия Филимонова критического ухудшения состояния не произошло, что может быть объяснено различной физической подготовкой и индивидуальной переносимостью.

Как бы то ни было, поисково-спасательная операция завершена. Дальнейшие выводы о ситуации сделает Следственный комитет.

Редакция выражает свои соболезнования семье и друзьям Ильи Цветкова и желает окончательного выздоровления Дмитрию Филимонову.

Справка «Вестей»

Вулкан Ключевская сопка. Высота 4850 м. Один из самых высоких и активных вулканов мира, высшая точка полуострова Камчатка. Расположен в центральной части полуострова и относится к Ключевской группе – крупнейшему вулканическому скоплению на Камчатке, состоящему из 14 вулканов. Образовался около 7 тысяч лет назад. Представляет собой стратовулкан центрального типа. Стратовулкан, как правило, имеет коническую форму. Конус его формируется многие тысячелетия и увеличивается после каждого извержения, образуя слоистость. Структура Ключевского вулкана сложена лавовыми потоками, прослоями пирокластики (обломочные отложения, образующиеся при извержении вулкана) и льда, причем объем пирокластического материала существенно превышает объем лавовых потоков. Склоны стратовулкана обычно крутые, крутизна склонов Ключевской сопки 32-33 градуса.

Диаметр основания вулкана – около 15 километров. Кратер имеет диаметр 550-600 м, полость кратера при извержениях меняет форму и размеры. Вулкан имеет около 90 побочных кратеров, из которых 30 образовались уже в наше время. Лавовые потоки вулкана разные по мощности. Один из крупнейших – лавовый поток кратера Пещерный. Его площадь составляет 21,4 кв. км

Горная болезнь - болезненное состояние организма человека, поднявшегося на значительную высоту над уровнем моря, которое наступает вследствие гипоксии (недостаточного снабжения тканей кислородом), гипокапнии (недостатка углекислого газа в тканях) и проявляется значительными изменениями во всех органах и системах человеческого организма.

При быстром подъеме на высоту 2500-3500 м. симптомы гипоксии развиваются очень быстро и зависят от тренированности спортсменов.

На высоте от 3500 до 5800 м. насыщение крови кислородом будет намного меньше 90% (а 90% считается нормой), поэтому проявления горной болезни встречаются чаще, и так же часто наблюдается развитие ее осложнений: отека мозга, отека легких.

Андрей Борисенко