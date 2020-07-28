НАЗАД В БУДУЩЕЕ, ИЛИ ЗДРАВСТВУЙ, МАЗУТ

28 Июля 2020



Как сообщило Управление пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края, Министерство обороны РФ дало разрешение Компании «Новатэк» построить комплекс регазификации в Авачинской губе. Цитируем заявление врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова: «Комплекс, который планирует построить «Новатэк» в Бечевинской бухте, очень важен для Камчатки, он даст возможность возместить нехватку объемов газа для нужд Петропавловска. Ключевое разрешение от военных получено (об этом разрешении ниже. – Авт.) Теперь нам нужно получить согласования от Минэнерго, Газпрома и Новатэка. В течение 10 дней нам необходимо получить четкое понимание – предметно, на какой стадии мы находимся, какие решения нужны. После того как мы получим ясность, я буду инициировать совещание в Правительстве РФ для того, чтобы по этому вопросу нам поставить точку».

История эта тянется давно, с тех пор как в Соболевском районе Камчатской области нашли залежи промышленных объемов метана. В начале 90-х годов прошлого века начали строительство первых 40 км газопровода от Колпаковского месторождения газа до поселка Соболево, переводя на газ все котельные и дизельэлектростанции Соболевского района. В 1996 году проект газификации Соболевского района был успешно завершен при непосредственном руководстве губернатора Камчатской области Владимира Бирюкова. Тогда же было принято решение о строительстве газопровода до Петропавловска-Камчатского длиною в 418 км. В 2009 году газопровод достиг своей конечной точки строительства ТЭЦ-1 в Петропавловске-Камчатском. Следом была принята программа полной газификации краевого центра, Елизовского района с последующим выходом газовой трубы на Вилючинск. Но уже в 2010 году стало ясно, что ожидаемых объемов газа не будет. Предыдущие прогнозы так называемых ученых оказались неверны, они ошиблись в десятки раз в сторону увеличения. И потом даже бывшему губернатору Камчатского края Алексею Кузьмицкому стало понятно, что полная газификация краевого центра это не просто гигантские затратные мероприятия, но еще и опасные.

Как известно, Петропавловск-Камчатский расположен на исключительно сейсмоопасной территории, но самое главное – для обеспечения газом жилых домов и всех котельных не хватало «голубого топлива». Поэтому уже в 2012 году при губернаторе Владимире Илюхине появилась новая программа энергоразвития Камчатского края до 2030 года. Согласно основной доктрине этой программы, Камчатка ежегодно должна добывать не менее 750 млн кубометров метана. Увы, на сегодняшний день Камчатка добывает всего лишь 290 млн кубометров «голубого топлива». Срочно пришлось менять газ на старый, добрый мазут. Правда, топочный мазут стоит дороже, чем газ, поэтому расходы на приобретение мазута возросли примерно на 1,8 млрд рублей в год. Ситуация казалась безвыходной до тех пор пока Компания «Новатэк» не решила построить в Авачинской губе терминал для приемки сжиженного природного газа (СПГ), который будет доставляться сюда по Северному морскому пути. Однако проект забуксовал на самой начальной стадии. Министерство обороны РФ не согласовало заход в Авачинскую губу газовозов водоизмещением 150 тысяч тонн. Во-первых, осадка этих судов не позволяла пройти горло Авачинской губы без дноуглубительных работ. Во-вторых, в Авачинской губе расположена главная российская база атомного подводного флота на Тихом океане и все судоходство в районе базирования АПЛ подчинено интересам военного ведомства. Столь огромные газовозы могли создать реальную навигационную или техногенную угрозу подлодкам, выходящим или входящим в базу. На военных попытались «надавить», но не вышло.

Тогда Компания «Новатэк» решила построить газовый терминал для хранения и перегрузки газа в бухте Бечевинская и уже оттуда тянуть газопровод (около 130 км) до Петропавловска-Камчатского. Цена строительства терминала СПГ и газопровода по заявлению полпреда по ДФО Юрия Трутнева были примерно равны – 90 млрд рублей. От строительства газопровода в конце концов отказались из-за его дороговизны и сейсмоуязвимости. Победил вариант, когда сжиженный газ из Бечевинки будут транспортировать до Петропавловска-Камчатского газовозами водоизмещением 12–15 тысяч тонн (которые еще необходимо построить). Таких газовозов Камчатскому краю нужно как минимум три. К тому же эти суда должны быть ледового класса, вместе с ними придется построить два специализированных аварийно-спасательных судна тоже ледового класса. Но даже при таком сравнительно небольшом водоизмещении газовозов Министерство обороны не давало «добро», т.к. курс этих судов пролегал в непосредственной близи от станции безобмоточного размагничивания атомных подводных лодок. Дело в том, что станцию регазификации Компания «Новатэк» планировала построить в бухте Моховая, недалеко от поселка Авача. После длительных консультаций разрешение от военного министерства все же было получено. Оно согласилось на строительство терминала регазификации в Авачинской губе, только не в бухте Моховой, а в бухте Раковой – на акватории и прилегающих территориях бывшей судоремонтной верфи имени Ленина (СРВ). Если верить проекту, сам терминал будет располагаться на плаву, а к нему будут пришвартовываться сравнительно небольшие газовозы для последующей передачи отпарного газа.

С одной стороны, даже трудно себе представить, какой объем работ по очистке акватории СРВ придется выполнить. Как минимум нужно поднять два утонувших плавучих дока и отбуксировать их в безопасное место, а вместе с ними около десятка других затопленных судов. С другой стороны, рядом с терминалом, вмещающим около 10 тысяч тонн сжиженного газа, в непосредственной близости располагаются жилые кварталы. Весь жилой район СРВ, выражаясь фигурально, будет сидеть на огромной «пороховой» бочке. Кроме того, напротив СРВ в бухте Петра Ильичева базируются надводные военные корабли, которым газовозы тоже могут создать угрозу навигационного и техногенного порядка при плавании по бухте Раковой. Есть правда один огромный плюс в строительстве терминала в бухте Раковой. Судоремонтная верфь, на территории и акватории которой планируется возвести чудо-газ-сооружение, в нынешнем состоянии представляет настолько печальное зрелище, что при одном взгляде на нее хочется протяжно и долго выть. Поэтому если на ее месте появится современный завод по перегонке газа с дальнейшим благоустройством прилегающих территорий, жители района поверят, что жизнь наконец-то налаживается.

Остается напомнить нашим читателям, что бухта Бечевинская находится в 90 км от Петропавловска-Камчатского и глубоко врезается в полуостров Шипунский. До конца 90-х годов прошлого века в этой бухте размещалась база дизельных подводных лодок типа «Варшавянка» и небо над ней охранял дивизион ПВО, на вооружении которого стояли ракеты С-200. Бригада обеспечивала противодесантную оборону побережья и развертывание атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. В районе Бечевинки, кроме подводных лодок и дивизиона ПВО, были сооружены объекты военной и гражданской инфраструктуры. Среди военных выделялась база подготовки и хранения минно-торпедного вооружения. О грандиозности военных объектов можно было судить по нескольким хранилищам и цехам, вырубленным прямо в скале, для снаряжения и хранения торпед и мин с ядерными боезарядами. На территории Бечевинки был построен небольшой город со школой, детским садом, клубом, госпиталем и т.п. Бечевинскую бухту, наверное, можно назвать одним из красивейших мест на Камчатке. Разумеется военно-морская база изрядно подпортила эту красоту и для того, чтобы сейчас построить там газовый терминал, нужно поднять затопленные плавучие причалы, а также затонувшую подводную лодку, служившую учебно-тренировочной станцией (УТС) для экипажей подводных лодок. Попасть служить в Бечевинку считалось большим несчастьем. Туда не было иных дорог, кроме морского пути (их нет до сих пор). В 1996 году соединение подводных лодок, минно-торпедная база, вместе с дивизионом ПВО были сокращены. В свое время, когда Правительство Камчатского края всерьез рассматривало строительство каскада Жупановских ГЭС, то основную перевалочную базу для строительства гидроэлектростанций планировалось обустроить в Бечевинке. Туда даже хотели протянуть грунтовую дорогу. Но грандиозным планам не суждено было сбыться.

На сегодняшний день Компания «Новатэк» пока лишь присматривается к Бечевинскому «плацдарму». Представитель славной компании на Камчатке бывает редко. Информацией о ведущихся работах в Бечевинской бухте заинтересованная сторона делится крайне скупо, и пока неизвестно, начаты ли какие-либо изыскательные работы в том районе, а изыскивать есть что. Глубина фарватера, ведущего в бухту, составляет около 9-10 метров. Мало того, фарватер постоянно замывает, поэтому во времена базирования соединения дизельных подводных лодок земснаряд регулярно углублял фарватер. Для того чтобы газовозы водоизмещением 100–150 тысяч тонн смогли зайти в бухту, нужно прорыть канал глубиной 20, шириной 500 метров и длиной почти километр. Все эти работы займут много времени, и для их проведения потребуются современные, специализированные морские суда. Кроме того, на побережье бухты нужно будет разместить навигационное оборудование. Срок начала строительства перенесен на 2022 год и займет три-четыре года вместе со строительством газового терминала в бухте Раковой и малотоннажного газоперевозного флота. Учитывая, что объем добываемого камчатского газа за последние 10 лет уменьшился примерно на 460 млн кубометров, то к 2026 году он должен уменьшиться до ноля. Если строительство терминала затянется, то ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 полностью перейдут на топочный мазут, а 418 км газовой трубы придется законсервировать. Кроме того, все котельные и дизельные электростанции, переведенные на газ, придется заново переоборудовать. Мы вернемся к тому, с чего начали – к смелым мечтам об относительно дешевой электроэнергии.

Ну как тут не вспомнить слова из популярной советской песни: «Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести».

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ