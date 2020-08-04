COVID-19. Кривая пошла вниз?

04 Августа 2020



11 августа исполнится полгода с того дня, как Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию СOVID-19. На Камчатку новая инфекция пришла 2 апреля — в этот день были выявлены два первых заболевших, о чем власти официально сообщили три дня спустя, 5 апреля.

3 августа число заболевших коронавирусом в регионе, по данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, составило 3 414 человек, из которых 13 заболели за последние сутки. Если сравнить этот ключевой показатель с численностью населения региона, становится ясно — по числу заболевших на душу населения мы в первых рядах. Так, среди одиннадцати субъектов Дальневосточного федерального округа Камчатка в этом отношении по-прежнему лидирует, а в стране продолжает занимать второе место после Москвы.

Теперь о сайте стопкоронавирус41.рф. Он был запущен в работу 23 июля и рекомендован на сайте Правительства Камчатского края как ресурс, где содержится оперативная информация о коронавирусе, советы врачей, информация о тестировании и другие полезные данные. «Мы собрали все, что связано с COVID-19, для того, чтобы камчатцы могли на одном ресурсе получить полную информацию, актуальную на сегодняшний день», — сообщил Марис Блумс, руководитель информационного штаба по вопросам СOVID-19 при ГБУЗ «Камчатский краевой центр медицинской профилактики».

Мы в редакции сравнили этот сайт с подобными информационными ресурсами. В целом на стопкоронавирус41.рф неплохая новостная лента, есть даже актуальная для многих информация о запуске на портале госуслуг нового электронного сервиса «Проверка результатов теста на COVID-19» (это как узнать результат своего тестирования, не обзванивая поликлиники). Есть хорошая подборка ответов на вопросы по выплатам персоналу больниц за работу с ковидными больными, но, может быть, стоит включить еще и ответы на наиболее распространенные вопросы жителей? Представленные вниманию населения советы врачей (что делать, если в уши попала вода, как бросить курить и т.д.) как-то, на наш взгляд, не укладываются в заявленную коронавирусную тематику. И самое главное, в статистических данных до сих пор отсутствует строка о количестве летальных исходов с начала пандемии, что, судя по комментариям граждан, вызывает их недоумение. Впрочем, каким быть сайту, целиком решают разработчики, мы можем лишь высказать свое мнение.

А вот цифры, подтверждающие, что количество выздоровлений увеличивается и пациентов с коронавирусом в госпиталях становится все меньше, представлены полномасштабно. И это позволило краевому Минздраву говорить о том, что Камчатка начала спускаться с плато по ковиду. Как сообщила на брифинге 28 июля врио министра здравоохранения Камчатки Елена Сорокина, «наметилось снижение. Мы были на плато на прошлой и позапрошлой неделе. Мы регистрировали ежедневное пребывание в госпиталях где-то 348-345 человек. С 25 июля мы начали спускаться ниже 300. То есть, мы пошли потихоньку вниз». Тенденция на снижение позволила сократить количество специализированных стационаров для лечения коронавирусных больных. Работу в качестве ковидного госпиталя прекратил Камчатский психоневрологический диспансер. По словам руководителя местного Минздрава, на очереди — Камчатская краевая больница. Планируется, что в режиме моногоспиталя останутся работать городская больница № 1 или городская больница № 2, а также Центр СПИД и Камчатская детская инфекционная больница, которые оказывают такую помощь по профилю.

Несмотря на оптимизм врио министра, до перехода к привычному образу жизни жителям Камчатки далеко. Режим самоизоляции на полуострове продлен до 9 августа, что закреплено Постановлением № 128 от 24 июля, подписанным врио губернатора Камчатского края. Жители все так же обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте. Проведение массовых мероприятий при очном присутствии граждан, работа кинотеатров, развлекательных центров, досуговых учреждений по-прежнему не допускается. Разрешено работать только фитнес-клубам, да и то при наличии просторных залов из расчета 4 кв. м площади на одного человека и при нагрузке не более 50 % от пропускной способности объекта. Заниматься могут не больше 20 человек одновременно, при соблюдении дистанции в 1,5 метра. Исключение было сделано также для Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», который состоялся на Камчатке 2 августа.

Граждане, прибывшие на полуостров авиарейсами, обязаны соблюдать карантинные меры (14-дневная обсервация, либо добровольное и за свой счет экспресс-тестирование в Елизовском аэропорту в день прибытия, либо предъявление отрицательных результатов лабораторных исследований на коронавирус, полученных не ранее чем за три дня до прибытия).

Напомню, что ограничения, принятые в рамках режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса, в крае начали вводить с 18 марта. А с 1 апреля жителям объявили об обязательном режиме самоизоляции. Смягчать жесткие ограничения власти стали в начале мая. Сейчас на Камчатке возобновлены автобусные пассажирские перевозки между районами края, открыто регулярное внутрирегиональное авиасообщение, разрешен внутренний туризм, работают торговые центры (за исключением досуговых элементов), открылись летние веранды кафе, работают салоны красоты, можно заниматься спортом на открытом воздухе. Больницы постепенно возвращаются к плановой медицинской помощи, оказание которой в регионе было ограничено.

Первой к оказанию плановой медицинской помощи, вернулось ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская гериатрическая больница». Как рассказала мне главный врач больницы Татьяна Васильевна Названова, оказание такой помощи в учреждении было приостановлено с 1 апреля. С 28 июля, в соответствии с Постановлением врио губернатора Камчатского края № 128 от 24.07.2020 года, была возобновлена плановая госпитализация в гериатрическое отделение больницы.

«Гериатрическое отделение предназначено для оказания плановой медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста и инвалидам по профилю: «гериатрия», «терапия» и «неврология». Отделение рассчитано на 60 коек, из них 20 геронтологических, 20 терапевтических и 20 неврологических. В настоящее время осуществляется госпитализация пациентов на терапевтические и геронтологический койки с соблюдением требований противоэпидемической безопасности по направлению участкового врача-терапевта поликлиники по месту постоянного обслуживания пациента при наличии отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР. Порядок организации плановой госпитализации с учетом эпидемической ситуации определен приказом Министерства здравоохранения Камчатского края от 23.07.2020 г. № 21-467», — пояснила главный врач. По ее словам, по состоянию на 3 августа года плановую медицинскую помощь получают 18 пациентов пожилого и старческого возраста.

Следующая после людей старшего возраста категория, которая сможет пройти плановое лечение, — дети. В детской краевой больнице, по словам руководителя краевого Минздрава, планируется начать принимать пациентов с 4 августа.

Что же касается сегодняшней обстановки на улицах столицы Камчатского края, то она разительно отличается от того, что было в первые месяцы после введения ограничений. Тогда люди массово скупали продукты и противовирусные лекарства, опасались лишний раз выйти из дома, шили маски (в отсутствие их в продаже), пытались защитить себя от инфекции с помощью разных «чудодейственных» средств и ужасались, когда число заболевших достигло сначала сотни, потом двух… Теперь же, когда эта цифра перевалила за три тысячи, по всему чувствуется, что народ изрядно устал жить в напряжении, обусловленном пандемией. Все меньше прохожих носят защитные маски — сегодня из десяти человек, встреченных мною на улице, маски были только у двоих. Для многих жителей Камчатки эти индивидуальные защитные средства, или, как называют их в народе, «намордники», — лишь пропуск в магазин, в больницу или в автобус. Эти обязательные пропуска граждане достают из карманов или сумок, привычным уже жестом натягивают на лицо, часто оставляя нос открытым, и по окончании визита, скомкав, возвращают на место — до следующего похода. Надо ли говорить, что такая маска — великолепный рассадник болезнетворных бактерий и вирусов.

Вообще, отсутствие привычного «мирного» уклада жизни давит, и в глубине души все надеются, что пандемия, как и всякое стихийное бедствие, рано или поздно прекратится и все пойдет по-прежнему. Вот и смягчение карантинных мер на Камчатке питает эту надежду.

Между тем, нам говорят о том, что в России ситуация с коронавирусом хоть и успокаивается, но может качнуться в любую сторону, Европа готовится ко второй волне COVID-19, а Вьетнам и вовсе объявил о вспышке нового, более агрессивного штамма коронавируса, случившейся в курортном городе Дананг. Там 25 июля новая инфекция подтвердилась у 57-летнего горожанина, который не покидал пределы города последний месяц. В следующие два дня зарегистрировали еще 13 новых ковидных пациентов. Все зараженные — местные жители.

До этого момента в стране более трех месяцев, с 16 апреля, не фиксировали ни одного случая нового заражения. Надо отдать должное: Вьетнам сумел своевременно изолировать очаги, закрывая на жесткий карантин целые агломерации. В итоге за все время с начала пандемии, несмотря на близость Китая, здесь был зарегистрирован 431 официально подтвержденный случай коронавируса, и ни одной смерти. А тут — сразу столько заболевших в самый разгар курортного сезона! По мнению медиков, вирус быстрее размножается и чаще приводит к тяжелым формам заболевания.

Из-за вспышки новой инфекции в городе вновь ввели режим социального дистанирования, маски, повсеместную дезинфекцию, отменили массовые мероприятия, запретили собираться группами более 30 человек. Туристов перенаправили в другие курортные зоны. На сайте правительства Вьетнама сообщается, что за четыре дня вывезли 80 тысяч человек.

В национальной больнице тропических заболеваний сообщили, что подготовлено все необходимое, включая ультразвук, аппараты ИВЛ, средства защиты, а также карантинные помещения для лечения пациентов и обеспечения их безопасности.

Оперативности вьетнамцев можно позавидовать: чувствуется, что опыт, приобретенный страной в борьбе с коронавирусом, пошел впрок. Можно ли то же самое сказать о Камчатке? Пока очевидно, что борьба с пандемией на полуострове больше напоминает плавание по бурным волнам на ветхом корабле, который не успевают латать. Сейчас кажется, что тихая гавань уже не за горами. Но ситуация в мире меняется ежедневно. И хотя руководитель местного Минздрава уверяет, что на случай неблагоприятного развития сценария с распространением коронавируса в регионе созданы запасы средств индивидуальной защиты, проводится инвентаризация лекарств и оборудования, которое было задействовано в работе с зараженными, а в случае, если техники или медикаментов окажется недостаточно, будет создан необходимый запас, «душу терзают сомнения». Слишком свежи в памяти многочисленные примеры нерасторопности, беспомощности и недальновидности, которые сопровождали весь путь системы местного здравоохранения в борьбе с коронавирусной инфекцией.

3 августа, по официальным данным Минздрава, выздоровели 3 096 человек с начала пандемии, из них 1 — за последние сутки. В стационарах находятся 244 пациента с коронавирусом. Коечный фонд составил 756 мест, 512 из них свободны. Что касается тестирования, то с начала пандемии проведен 99 291 тест. С учетом исследований, проведенных в частных лабораториях, по заявлению врио заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского в минувшую пятницу, тестирование прошли более трети населения региона. «Всего, с учетом частных лабораторий, протестировано 114 531 человек, что составляет 36,6 % населения Камчатского края», — сообщил он.

Наталья Максимишина