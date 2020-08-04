остановим коронавирус

04 Августа 2020



Коронавирус вызывает у человека респираторные заболевания разной степени тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.

Наиболее предрасположены к заболеванию пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астма, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), а также лица с ослабленным иммунитетом.

ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье рук с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или другими дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.

СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 м от больных лиц, с признаками респираторного заболевания.

Избегайте прикосновений руками к глазам, носу или рту.

Надевайте медицинскую маску или используйте другие средства индивидуальной защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми

салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.

ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ

МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

при посещении мест массового скопления людей, поездках в

общественном транспорте;

общественном транспорте; при уходе за больными острыми респираторными вирусными

инфекциями;

инфекциями; при общении с лицами с признаками острого респираторного

заболевания;

заболевания; при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися

воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

Маски медицинские одноразовые необходимо использовать в течение не более 2-3 часов. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску – непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно носить медицинскую маску:

маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или протрите спиртовой салфеткой;

влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

не используйте вторично одноразовую маску;

использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в

отходы.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

При появлении симптомов острых респираторных заболеваний, вне зависимости от их степени выраженности, без посещения поликлиники вызовите врача на дом. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИБЫЛ ИЗ-ЗА РУБЕЖА?

По возвращении из-за границы незамедлительно обратитесь

по телефону в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю: 8-984-160-54-13 и следуйте полученным инструкциям.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ САМОИЗОЛЯЦИЮ НА ДОМУ?

Исключите выходы из дома, а также посещения родственниками и иными не проживающими совместно лицами.

Используйте средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). Используйте индивидуальный комплект столовой посуды и приборов.

Неукоснительно выполняйте врачебные рекомендации.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЫЛ КОНТАКТ С БОЛЬНЫМ (ЛИЦОМ С

ПОДОЗРЕНИЕМ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ) КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИЕЙ?

О контакте с больным (лицом с подозрением на заболевание)

коронавирусной инфекцией по роду занятий, специфике деятельности либо во внерабочее время немедленно сообщите в медицинскую организацию по месту жительства.

При появлении симптомов острого респираторного заболевания в кратчайший срок проинформируйте врача.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?

Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость,

заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ?

Среди осложнений наиболее часто наблюдается вирусная пневмония.

Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у ряда пациентов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки в условиях специализированного стационара.

Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ

ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача.

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 м от больного.

Исключите (ограничьте до минимума) контакт между больным

и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение.

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте

поверхности бытовыми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.

Ухаживая за больным, используйте медицинскую маску или другие

подручные средства (платок, шарф и др.).

Ухаживать за больным должен только один член семьи.

В случае появления признаков респираторного заболевания в семье, незамедлительно проинформируйте по телефону медицинскую организацию.

НУЖНО ЛИ ПРОХОДИТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА

КОРОНАВИРУС?

Исследование на наличие коронавируса проводится только при наличии эпидемиологических показаний (признаки заболевания у лиц, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран или бывших в контакте с больным с подтвержденным диагнозом «коронавирусная

инфекция»).

Исследования уполномочены проводить только специализированные организации Роспотребнадзора. При выявлении показаний медицинские организации должны произвести получение материала (мазок из носо- и ротоглотки) и его направление для исследования.