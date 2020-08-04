ПЕРВЫЙ ТАЙМ СЫГРАН

04 Августа 2020



На губернаторское кресло претендуют пять человек

Почти историческое заседание Избирательной комиссии Камчатского края состоялось 4 августа этого года. В повестке дня заседания было 17 вопросов, и все они за исключением последнего касались регистрации кандидатов на должность Губернатора Камчатского края – целой плеяды политиков местного разлива. Из 16 участников губернаторской гонки только восемь принесли свои документы.

Напомню нашим читателям, что согласно статье 29 Закона Камчатского края «О выборах Губернатора Камчатского края» в поддержку выдвижения кандидата на должность главы региона должно быть представлено не менее 58 подписей и не более 60 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, в том числе не менее 25 подписей и не более 27 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных глав муниципальных районов и городских округов, собранных на территории не менее 11 муниципальных районов и городских округов Камчатского края. Свою подпись каждый депутат мог поставить только один раз. Самовыдвиженцам, кроме прохождения муниципального фильтра, предстояло собрать около пяти тысяч подписей жителей полуострова. Самым первым кандидатом на должность Губернатора Камчатского края был зарегистрирован 23 июля этого года самовыдвиженец Владимир Солодов. Он успешно прошел муниципальный фильтр и собрал необходимое количество подписей избирателей. Кроме того, он сделал широкий жест, обратившись к депутатам соответствующих уровней Камчатского края с просьбой помочь своим соперникам.

К помощи депутатов партии «Единая Россия» первым прибег кандидат от КПРФ Валерий Быков. В его подписных листах 32 подписанта из 60 являются депутатами-единороссами. Странную идеологическую платформу продемонстрировал непримиримый борец с партией власти товарищ Быков. Из принципиальных соображений ему нельзя было прибегать к помощи своих идеологических врагов. Однако тов. Быков решил, что цель оправдывает средства и если надо предать свои принципы ради удостоверения кандидата на должность Губернатора Камчатского края, то так тому и быть. Но вернемся на заседание Избирательной комиссии.

Первым вопросом она (комиссия) рассмотрела проект постановления «Об отказе в регистрации Быкову Валерию Валерьевичу кандидатом на должность Губернатора Камчатского края». Он не сумел набрать необходимый минимум, т.е. 58 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. В его копилке не хватило всего одной подписи. Но это было еще полбеды. Самый главный провал, случившийся с ним, заключался в следующем. Он собрал подписи на территории восьми муниципальных районов и городских округов Камчатского края вместо одиннадцати. Валерий Быков знал об этом, но заседание комиссии использовал для обличения органов исполнительной власти, обвиняя их в том, что они препятствовали ему при сборе подписей. В частности, он обвинил их, что был слишком короткий срок для сбора подписей, ему не хватило денег на вертолет, к тому же несколько дней стояла нелетная погода. Из его речи было не совсем понятно, в чем виноваты органы власти: в нелетной погоде или в отсутствии денег на вертолет? После оглашения решения комиссии тов. Быков немного психанул. Этот член КПРФ, безусловно, самый яркий персонаж среди кандидатов, полагаю, по такому критерию, как «изощренное слабоумие». Разве он не знал, что собрал подписи на территории восьми муниципальных районов, а не одиннадцати, как того требует закон?!

Следом за ним заголосил его сопартиец – председатель местного отделения КПРФ Сергей Ванюшкин. Он бросил упрек комиссии: «Я вас предупреждал о подтасовках, а вы мне не поверили!» После этих слов товарищ Ванюшкин быстро выскочил из помещения и легкой, не свойственной его возрасту трусцой пытался догнать Валерия Быкова. Этим двум доморощенным местным политикам везде чудится вселенский заговор. В их головы никак не пробьется одна простая и ясная мысль: представители КПРФ на Камчатке демонстрируют несокрушимое организационное бессилие. Их главный враг собственная управленческая бездарность и полное отсутствие в голове причинно-следственных связей различных явлений нашего бытия.

Полагаю, вторым номером после тов. Быкова по «изощренному слабоумию» идет господин Кохан. Он написал заявление в Избирательную комиссию Камчатского края о своем отказе в участии в выборах Губернатора Камчатского края. Свое решение он обосновал тем, что «не согласен с требованием Закона Камчатского края «О выборах Губернатора Камчатского края», связанным с прохождением муниципального фильтра, т.к. это ограничивает мое активное избирательное право и пассивное право всего населения Камчатки. И нарушает наши конституционные права».

Во-первых, Алексею Васильевичу, как старому участнику предвыборных губернаторских баталий, пора бы понять, что он, как кандидат в губернаторы, обладает пассивным избирательным правом (т.е. имеет право быть избранным). А народ, его избирающий, обладает активным избирательным правом (т.е. имеет право избирать).

Во-вторых, когда Алексей Кохан шел на выборы, разве он не понимал, что существует Закон Камчатского края «О выборах Губернатора Камчатского края» или ему казалось, что именно для него в этом году муниципальный фильтр будет отменен?

В-третьих, хотелось бы узнать, какие именно конституционные права граждан нарушаются вышеупомянутым законом? Если это так, то внезапное юридическое озарение бывшего камчатского сидельца «вертолетчика Лехи», наверное, получит свое продолжение в его жалобе в Конституционный суд РФ.

Избирательная комиссия Камчатского края зарегистрировала кандидатом на должность Губернатора Камчатского края представителя ЛДПР Валерия Калашникова. Камчатский жириновец, склонный к дешевым театральным эффектам, почти прокричал: «Я поздравляю всех камчатцев, что член партии ЛДПР зарегистрирован кандидатом на должность Губернатора Камчатского края!» Мне даже трудно себе представить, как нам всем невероятно повезло. Наверное, в своем «изощренном слабоумии» камчатский сокол Жириновского вполне может претендовать на третье место после Алексея Кохана? Почему Валерий Юрьевич решил, что камчатцы должны радоваться его либерально-демократической персоне? После того как Владимир Жириновский со всей своей фракцией ЛДПР, прямо скажем, предали бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, несмотря на свои громкие заявления, что они ни при каких обстоятельствах его не сдадут. Как можно относиться к жириновцам в этой ситуации, напрашивается один вывод – как к предателям? Если господин Фургал виноват и действительно совершил вменяемые ему преступления, тогда не надо было на всю страну заявлять, что ЛДПР его не бросит. То есть в очередной раз с Либерально-демократической партией сторговались, и они пошли на попятную. В этой ситуации главный камчатский жириновец Валерий Калашников всерьез считает, что камчатцы должны радоваться кандидату от партии политпредателей?

На заседании Избирательной комиссии был зарегистрирован еще один презабавный политический персонаж от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Бобровских. Он тоже не пренебрег помощью депутатов от партии «Единая Россия» при прохождении муниципального фильтра. При этом он ничего предосудительного в том не видит. Я бы сказал, эсер Бобровских – это некое подобие коммуниста Быкова, только вид сзади. Наверное, он тоже полагает, что свои принципы можно засунуть в… портмоне, если это нужно для достижения определенной цели. Куда подевалась его риторика, направленная против правящей партии? Он поменял ее на подписи единороссов? Господин Бобровских тоже не чурается плохо сыгранных театральных постановок. Надув щеки при получении удостоверения кандидата на должность Губернатора Камчатского края, он выпалил: «В 2004 году мне удостоверение вручал мужчина, а теперь вручает женщина! Осталось только идти к следующей победе». Вся Избирательная комиссия начала дружно ломать себе голову, что это могло бы значить? Выходит, это большое достижение для Дмитрия Бобровских, что теперь ему пожимает руку не мужчина, а женщина? Или стоит понимать все наоборот – это достижение для слабого пола? Когда Дмитрий произносил эти пафосные слова, у него как-то нехорошо блестели глаза. Какую победу он имел в виду? Неужели недавно испеченный эсер всерьез думает, что сможет набрать хотя бы четыре с половиной процента голосов избирателей? И вообще, думает ли он, когда говорит? Пожалуй, в состязании «изощренных слабоумий» Дмитрий заслуживает четвертого почетного места. Ему не надо огорчаться. Уверен, у него есть железобетонный потенциал, чтобы стать первым.

В настоящий момент кандидатами на должность Губернатора Камчатского края зарегистрированы пять человек из шестнадцати желающих:

самовыдвиженец Владимир Солодов;

представитель Всероссийской политической партии «Партия Роста» Максим Близнюков;

выдвиженец от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия в Камчатском крае» Дмитрий Бобровских;

главный камчатский жириновец Валерий Калашников;

бессменный представитель регионального отделения политической партии «Патриоты России» Александр Остриков.

Слава богу, первый этап предвыборной гонки завершен, но не будем расслабляться в зрительном зале. Все самое интересное еще впереди.

Ждем-с…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ