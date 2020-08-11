ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ ИЛИ ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ

11 Августа 2020



В своих публикациях «Вести» уделяют особое внимание военно-исторической тематике, а истории Великой Отечественной войны и войны с Японией особенно.

В этом году исполняется 75 лет Победе советского народа в этих войнах. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в празднование юбилея, но все запланированные мероприятия, включая парад Победы, состоялись. Торжества и поздравления ветеранов прошли по всей стране. К юбилейной дате были воздвигнуты новые памятники и монументы, например Ржевский мемориал советскому солдату, открытый 30 июня 2020 года. Казалось бы так и только так должно быть в стране народа-победителя. Но, увы, есть эпизоды, омрачающие праздник и оскорбляющие нашу историческую память. И фигурантами таких случаев, как это ни прискорбно, являются наши соотечественники, потомки победителей.

Расскажем об обстоятельствах таких эпизодов. Периодически (и эта периодичность совершенно непостижима для любого нормального человека) в различных городах России происходит осквернение Вечного огня. Так, 16 апреля 2012 года двадцатилетний житель Могилева помочился в Вечный огонь на Советской площади. При этом он был пьян и заявлял, что хотел потушить огонь. Полиция задержала вандала. 12 января 2013 года в г. Артем Приморского края две школьницы 10 и 13 лет (имена не сообщаются) «успешно» погасили Вечный огонь снегом. Двумя годами ранее двум 23-летним жителям Петрозаводска (их имена также неизвестны), чтобы потушить Вечный огонь, сгодилась бутылка пива. В декабре 2012 года в Одессе двое бомжей выпивали у памятника Неизвестному матросу и решили разогреть закуску на пламени Вечного огня. Кулинарным «развлечениям» вандалов помешали сотрудники правоохранительных органов. 1 июля 2013 года произошел инцидент с Вечным огнем в Кирово-Чепецке Кировской области. Шесть нетрезвых молодых людей повредили Вечный огонь, оторвав крепление звезды.

Совершенно шокирующая история произошла в ночь на 2 января 2008 года в городе Кольчугино Владимирской области. 25-летний житель города Алексей Денисов возвращался домой через центр города. До дома оставалось буквально двести метров, как вдруг он заметил группу парней (Горячева Алексея, 1993 года рождения, Данилова Михаила, Курагина Николая и Андреева Александра все трое 1988 года рождения), сидящих прямо у бронзовой звезды Вечного огня. Они курили, пили пиво и громко матерились. Пройти мимо такого Алексей не мог и сделал парням замечание. В ответ на это один из парней запустил в голову Алексею пустую бутылку, а затем все четверо набросились на него. Денисов попытался убежать, но его догнали и сбили с ног. Потерявшую сознание жертву заволокли на постамент и положили в пламя. Лицом вниз. В тот момент Алексей был еще жив. На необычное пламя Вечного огня обратил внимание сторож городского суда. Подошел ближе и остолбенел. Стащить Алексея с сопла он не сумел и позвал стоявших неподалеку молодых парней. Чтобы помогли. Это были те же, кто избивал. Поначалу они убежали, но вернулись и думали сойти за случайных прохожих, не обратив внимания на кровь, заляпавшую их штаны и ботинки. Постамент также был залит кровью. Ее было так много, что Вечный огонь пришлось погасить, чтобы отмыть памятник.

Возникает вопрос: где в течение этого времени находились представители правоохранительных органов Кольчугино? Мемориал должен постоянно патрулироваться.

Суд проходил в закрытом режиме из-за несовершеннолетия Горячева и приговорил Андреева к 18 годам колонии строгого режима. Данилов и Курагин получили по 16 лет. Несовершеннолетнему Горячеву дали 8 лет «строгача». При этом именно Горячев, самый молодой из подонков, вел себя на суде вызывающе и дерзко, крикнув всем присутствующим, едва войдя в зал суда: «Я сейчас башку проломлю всем!»

Видимо, только возраст отморозка спас его от дополнительного наказания за неуважение к участникам процесса (статья 297 УК РФ).

На мой взгляд, суд отнесся к подонкам, совершившим вопиющее преступление, слишком мягко. Статья 57 Уголовного кодекса РФ дает следующую трактовку о пожизненном лишении свободы: «Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста». Еще раз отметим, что совершили подсудимые: сожгли живого человека на Вечном огне. То есть совершили убийство с особой жестокостью, а заодно и преступление против общественной нравственности. Так почему суд не вынес им пожизненный приговор?

Кольчугинская история, помимо совершенно непостижимого цинизма совершивших преступление ублюдков, поражает еще и отсутствием какой-либо общественной реакции. Речь идет не просто о зверском убийстве, а о попрании самих основ уважения к истории своего народа. Тем более что со стороны преступников не было и намека на раскаяние. Логично было бы ожидать резонанса. Однако я не припомню, чтобы произошедшее стало темой выступления политиков, общественных деятелей, массовых акций, обращений, открытых писем. Чтобы инциденту были посвящены теле- или радиопередачи на центральных каналах, обсуждения на каком-либо ток-шоу. Этим случаем должна была как минимум заинтересоваться Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое Братство», предметом деятельности которой, в частности, является участие в патриотическом воспитании молодежи, сохранение исторической памяти и увековечение памяти защитников Отечества (подпункты «в» и «д» пункта 2.2 Устава организации). Однако никакой реакции со стороны «Боевого Братства» не последовало. По крайней мере, о такой реакции нигде не сообщается. По моему мнению, члены организации должны были хотя бы выразить свое мнение по поводу произошедшего: написать открытое письмо, присутствовать на судебном процессе, обратиться в администрацию президента. Вероятно, на решение суда реакция «Боевого Братства» или других организаций не повлияла бы. Но им вполне по силам было бы сделать другое: увековечить память Алексея Денисова, совершившего, по сути, героический поступок. Парень не побоялся и не счел возможным пройти мимо глумившихся над мемориалом отморозков, за что поплатился жизнью. Почему он не был посмертно представлен к награде? Почему его именем не назвали улицу или школу, где он учился? Почему в честь него не установлена мемориальная доска? Почему не последовало даже элементарной благодарности его родителям? Набрав на сайте «Боевого Братства» поисковый запрос: «город Кольчугино», я прочел лишь новости о проведенных уроках мужества, автопробегах и конкурсе военно-патриотической песни. Неужели вся деятельность «Боевого Братства» сводится к показательным мероприятиям, что называется, «на публику»? Справедливости ради надо отметить, что на сайте была еще информация о проведении ветеранами субботника на мемориальном кладбище. А между тем, к примеру, Камчатское региональное отделение «Боевого Братства» не утруждает себя даже вопросами, касающимися состояния воинских захоронений. «Вести» неоднократно рассказывали в своих публикациях об этой проблеме.

Однако вернемся к эпизодам осквернения мемориалов.

Не так давно произошел еще один инцидент. 29 июля в селе Карагай Пермского края 13-летняя девушка-подросток поглумилась над мемориалом Великой Отечественной войны, засняв это на видео и разместив в социальных сетях. На кадрах видно, что девушка берет один из больших овальных венков, стоящих на мемориале, ложится и накрывается им.

Она долгое время не может встать, однако затем ей это удается, и она пытается вернуть венок на место. На этом запись заканчивается. По информации РИА Новости в пресс-службе Пермского краевого управления МВД сообщили, что мать девушки привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. В ведомстве добавили, что подросток объяснила свои действия желанием пошутить (не правда ли, созвучно лепету оправдания молодых людей, разместивших фотографии нацистов на сайте Бессмертного полка?). Личность второго подростка, снимавшего видео, устанавливается.

При всем возмущении, которое вызывают такие происшествия (особенно чудовищный случай в Кольчугино), причинами изложенного выше является ненадлежащее воспитание и неосознанность своих действий, а в худшем случае – преступное пренебрежение исторической памятью.

Но все-таки вряд ли можно предположить, что данные эпизоды планировались совершившими их заранее, чего не скажешь о событиях нынешнего, юбилейного года Победы.

«Гитлер, Власов и Мюллер – на днях среди сотен тысяч портретов участников Великой Отечественной войны, опубликованных на специализированных сайтах к 75-летию Великой Победы, появились фотографии нацистских преступников», – сообщил 16 мая текущего года информационный портал «РИА Новости».

Сотрудники следственного комитета Москвы быстро вычислил IP-адреса, с которых загружались изображения нацистов, задержали и допросили первых подозреваемых.

Всего, как выяснилось, модераторам пришлось удалить около 20 тысяч подобных анкет. 20 тысяч… Цифра заставляет задуматься.

Организаторы акции «Бессмертный полк» сразу передали всю информацию следователям, которые возбудили уголовные дела по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Часть IP-адресов, с которых были загружены фотографии фашистов, находились за границей (в основном на Украине и в Эстонии). Однако несколько адресов оказались зарегистрированы в России.

В субботу, 16 мая, оперативники провели задержания сразу в нескольких городах: Перми, Ульяновске, Волгограде и Самаре. При обысках изъяли компьютеры, а молодых людей доставили в отделы. Трое из них сразу во всем сознались, раскаялись и пообещали «больше так не делать».

«С помощью персонального компьютера в сервисе «Бессмертный полк онлайн» я разместил фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера под именем Михаил Алоизович Егерский», – рассказал на допросе Андрей Шабанов из Самары. Еще один фигурант подобного дела, Даниил Симанов, по версии СК, опубликовавший фотографию Власова, заявил следователям, что «решил пошутить, но сделал это, к сожалению, неудачно». В своем поступке полностью раскаялся. Судя по видео, опубликованному СКР, задержанный в Волгограде Денис Воронцов у себя дома на вопросы следователей отвечать демонстративно отказался. Его доставили в отдел, где продолжили допрос. «Я не подумал о последствиях своей шутки», – объяснял сотрудникам СК еще один подозреваемый – Вячеслав Круглов из Ульяновска. «Раскаиваюсь в том, что совершил. Больше такого не повторится».

Однако одним раскаянием дела, скорее всего, не ограничатся. Если вину всех четверых докажут, то им грозит до трех лет лишения свободы. Дела в отношении Симанова и Круглова в настоящее время уже переданы в суд.

Совсем недавно, 4 августа, по аналогичному эпизоду было возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз «отличился» 28-летний житель Нюрбинского района Якутии (его имя не сообщается), который 4 мая разместил на сайте «Банка памяти» фотографию Гитлера.

В процессе следствия выяснилось любопытное обстоятельство. Большинство подозреваемых сообщили, что состоят в группах поддержки региональных штабов оппозиционера Алексея Навального. При сопоставлении этих показаний с упомянутым выше количеством вброшенных нацистских анкет (20 тысяч), мысль о спланированной акции напрашивается сама собой.

2 июня 2020 года предположение о заранее подготовленном глумлении над нашей исторической памятью лично подтвердил сам лидер оппозиционных сил господин Навальный, оскорбивший на странице своего аккаунта в «Твиттере» ветерана Великой Отечественной войны, участника партизанского движения, разведчика, инженера-полковника военно-воздушных сил СССР в отставке 93-летнего Игната Сергеевича Артеменко. Ветеран принял участие в съемках агитационного видеоролика, призывающего граждан России принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию. В своем комментарии к этому видеоролику Навальный написал: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

Кроме Игната Артеменко, в «продажных холуев», «людей без совести» и «предателей» Навальный «записал» Героя Труда Российской Федерации, народного артиста СССР Василия Ланового; заслуженного деятеля науки Российской Федерации, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», хирурга Лео Бокерию; легенду советского и российского спорта, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею с шайбой Вячеслава Фетисова и других участников съемок.

Публикация сразу вызвала широкий общественный резонанс (в отличие от случая в Кольчугино). Осуждение и негодование в адрес оппозиционера буквально хлынули в социальные сети и средства массовой информации.

Члены Московской региональной общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны – воспитанников Армии и Флота опубликовали открытое обращение на имя Алексея Навального. Копия обращения в редакции имеется. Печатаем его текст с сокращениями:

«В начале июня в теленовостях, показали сюжет об очередных «подвигах» так называемого лидера либеральной оппозиции Алексея Навального. Навальный по-хамски оскорбил фронтовика и других заслуженных людей России, которые выступили в поддержку поправок в Конституцию Российской Федерации («продажные холуи», «позор страны», «предатели»). Навальный оскорбил всех участников Великой Отечественной войны в лице полковника Артеменко Игната Сергеевича.

От имени ветеранов, входящих в Московскую региональную организацию ветеранов Великой Отечественной войны – воспитанников Армии и Флота, выражаем наше презрение Навальному и всем его сторонникам, которые выложили на сайт «Бессмертного полка» фото нацистских преступников под видом солдат Красной Армии!»

В тот же день, когда Навальный разместил в «Твиттере» свой комментарий – 2 июня, член Общественной палаты РФ, руководитель общественной организации по содействию совершенствования правовой культуры и защите интересов юридического сообщества «Ассоциация юристов Санкт-Петербурга Илья Ремесло направил жалобу в Следственный комитет и прокуратуру Москвы с просьбой проверить высказывание Навального. По мнению юриста, оппозиционера должны были привлечь к ответственности по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Однако Следственный комитет пошел дальше и 15 июня возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело по ст. 128.1 (клевета). К большому сожалению (в том числе нашей редакции), привлечь фрондера за его выходку по более серьезной статье Уголовного кодекса пока не получилось. Кстати, здоровье оскорбленного креаклом ветерана после произошедшего ухудшилось.

Оппозиционеру со стажем Алексею Навальному не привыкать к уголовному преследованию. Тем более что мера ответственности по статье за клевету не предусматривает лишения свободы.

Но дело не в мере наказания нонконформиста. Суть в том, что если раньше он еще мог заявлять о своей нескончаемой оппозиционности «режиму», сдобренной громкими лозунгами о «свободной демократической России», то после своей оскорбительной выходки 2 июня он перестал быть борцом за идею.

Высказывались некоторые мнения о том, что лидер креаклов перестарался, не подумал, погорячился. Так же как и его сторонники, великовозрастные подонки, разместившие фотографии нацистов на сайте «Банка памяти, которые по-детски оправдывались на допросах: «Я больше так не буду». Кстати, именно тот факт, что большинство фигурантов этих дел являются сторонниками Навального, вкупе с его оскорбительной публикацией напрямую свидетельствует о том, что речь идет уже не об оппозиции, а о целенаправленной, подготовленной и, по всей видимости, хорошо финансируемой деятельности, направленной на подрыв нашего национального самосознания, уничижения нашей исторической памяти.

Неудивительно, что в рядах сторонников лидера оппозиции и ему подобных состоит, как правило, молодежь. Расчет верен. Подрыв любого национального самосознания целесообразно начинать именно с подрастающего поколения, с тех, кто будет строить будущее. Нужно лишь привнести в их умы определенную картину мира, а нынешняя парадигма уйдет в небытие со старшим поколением.

Почему же одной из целей Навального и его сторонников стало неприкрытое глумление над памятью о нашей Победе, преуменьшение ее значения? В качестве ответа на этот вопрос приведу отрывок одной из публикаций «Вестей» (выпуск от 28 апреля 2020 года «Победа одна на всех»): «Растаптывая наше героическое прошлое, умаляя значение Великой Победы, недруги стараются лишить нас самого главного оружия – патриотизма, стойкости и силы духа, посеять в нас сомнение и чувство вины, расшатать все святое, то, во что мы верим и что нас объединяет. Увы, немало нестойких умов поддалось на эти уловки. Но даже для большинства заблудившихся Победа в Великой Отечественной войне остается тем маяком, который рано или поздно поможет найти правильный путь».

Андрей БОРИСЕНКО