ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ ИЛИ ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ

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11 Августа 2020

В своих публикациях «Вести» уделяют особое внимание военно-исторической тематике, а истории Великой Отечественной войны и войны с Японией особенно.

В этом году исполняется 75 лет Победе советского народа в этих войнах. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в празднование юбилея, но все запланированные мероприятия, включая парад Победы, состоялись. Торжества и поздравления ветеранов прошли по всей стране. К юбилейной дате были воздвигнуты новые памятники и монументы, например Ржевский мемориал советскому солдату, открытый 30 июня 2020 года. Казалось бы так и только так должно быть в стране народа-победителя. Но, увы, есть эпизоды, омрачающие праздник и оскорбляющие нашу историческую память. И фигурантами таких случаев, как это ни прискорбно, являются наши соотечественники, потомки победителей.

Расскажем об обстоятельствах таких эпизодов. Периодически (и эта периодичность совершенно непостижима для любого нормального человека) в различных городах России происходит осквернение Вечного огня. Так, 16 апреля 2012 года двадцатилетний житель Могилева помочился в Вечный огонь на Советской площади. При этом он был пьян и заявлял, что хотел потушить огонь. Полиция задержала вандала. 12 января 2013 года в г. Артем Приморского края две школьницы 10 и 13 лет (имена не сообщаются) «успешно» погасили Вечный огонь снегом. Двумя годами ранее двум 23-летним жителям Петрозаводска (их имена также неизвестны), чтобы потушить Вечный огонь, сгодилась бутылка пива. В декабре 2012 года в Одессе двое бомжей выпивали у памятника Неизвестному матросу и решили разогреть закуску на пламени Вечного огня. Кулинарным «развлечениям» вандалов помешали сотрудники правоохранительных органов. 1 июля 2013 года произошел инцидент с Вечным огнем в Кирово-Чепецке Кировской области. Шесть нетрезвых молодых людей повредили Вечный огонь, оторвав крепление звезды.

Совершенно шокирующая история произошла в ночь на 2 января 2008 года в городе Кольчугино Владимирской области. 25-летний житель города Алексей Денисов возвращался домой через центр города. До дома оставалось буквально двести метров, как вдруг он заметил группу парней (Горячева Алексея, 1993 года рождения, Данилова Михаила, Курагина Николая и Андреева Александра все трое 1988 года рождения), сидящих прямо у бронзовой звезды Вечного огня. Они курили, пили пиво и громко матерились. Пройти мимо такого Алексей не мог и сделал парням замечание. В ответ на это один из парней запустил в голову Алексею пустую бутылку, а затем все четверо набросились на него. Денисов попытался убежать, но его догнали и сбили с ног. Потерявшую сознание жертву заволокли на постамент и положили в пламя. Лицом вниз. В тот момент Алексей был еще жив. На необычное пламя Вечного огня обратил внимание сторож городского суда. Подошел ближе и остолбенел. Стащить Алексея с сопла он не сумел и позвал стоявших неподалеку молодых парней. Чтобы помогли. Это были те же, кто избивал. Поначалу они убежали, но вернулись и думали сойти за случайных прохожих, не обратив внимания на кровь, заляпавшую их штаны и ботинки. Постамент также был залит кровью. Ее было так много, что Вечный огонь пришлось погасить, чтобы отмыть памятник.

Возникает вопрос: где в течение этого времени находились представители правоохранительных органов Кольчугино? Мемориал должен постоянно патрулироваться.

Суд проходил в закрытом режиме из-за несовершеннолетия Горячева и приговорил Андреева к 18 годам колонии строгого режима. Данилов и Курагин получили по 16 лет. Несовершеннолетнему Горячеву дали 8 лет «строгача». При этом именно Горячев, самый молодой из подонков, вел себя на суде вызывающе и дерзко, крикнув всем присутствующим, едва войдя в зал суда: «Я сейчас башку проломлю всем!»

Видимо, только возраст отморозка спас его от дополнительного наказания за неуважение к участникам процесса (статья 297 УК РФ).

На мой взгляд, суд отнесся к подонкам, совершившим вопиющее преступление, слишком мягко. Статья 57 Уголовного кодекса РФ дает следующую трактовку о пожизненном лишении свободы: «Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста». Еще раз отметим, что совершили подсудимые: сожгли живого человека на Вечном огне. То есть совершили убийство с особой жестокостью, а заодно и преступление против общественной нравственности. Так почему суд не вынес им пожизненный приговор?

Кольчугинская история, помимо совершенно непостижимого цинизма совершивших преступление ублюдков, поражает еще и отсутствием какой-либо общественной реакции. Речь идет не просто о зверском убийстве, а о попрании самих основ уважения к истории своего народа. Тем более что со стороны преступников не было и намека на раскаяние. Логично было бы ожидать резонанса. Однако я не припомню, чтобы произошедшее стало темой выступления политиков, общественных деятелей, массовых акций, обращений, открытых писем. Чтобы инциденту были посвящены теле- или радиопередачи на центральных каналах, обсуждения на каком-либо ток-шоу. Этим случаем должна была как минимум заинтересоваться Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое Братство», предметом деятельности которой, в частности, является участие в патриотическом воспитании молодежи, сохранение исторической памяти и увековечение памяти защитников Отечества (подпункты «в» и «д» пункта 2.2 Устава организации). Однако никакой реакции со стороны «Боевого Братства» не последовало. По крайней мере, о такой реакции нигде не сообщается. По моему мнению, члены организации должны были хотя бы выразить свое мнение по поводу произошедшего: написать открытое письмо, присутствовать на судебном процессе, обратиться в администрацию президента. Вероятно, на решение суда реакция «Боевого Братства» или других организаций не повлияла бы. Но им вполне по силам было бы сделать другое: увековечить память Алексея Денисова, совершившего, по сути, героический поступок. Парень не побоялся и не счел возможным пройти мимо глумившихся над мемориалом отморозков, за что поплатился жизнью. Почему он не был посмертно представлен к награде? Почему его именем не назвали улицу или школу, где он учился? Почему в честь него не установлена мемориальная доска? Почему не последовало даже элементарной благодарности его родителям? Набрав на сайте «Боевого Братства» поисковый запрос: «город Кольчугино», я прочел лишь новости о проведенных уроках мужества, автопробегах и конкурсе военно-патриотической песни. Неужели вся деятельность «Боевого Братства» сводится к показательным мероприятиям, что называется, «на публику»? Справедливости ради надо отметить, что на сайте была еще информация о проведении ветеранами субботника на мемориальном кладбище. А между тем, к примеру, Камчатское региональное отделение «Боевого Братства» не утруждает себя даже вопросами, касающимися состояния воинских захоронений. «Вести» неоднократно рассказывали в своих публикациях об этой проблеме.

Однако вернемся к эпизодам осквернения мемориалов.

Не так давно произошел еще один инцидент. 29 июля в селе Карагай Пермского края 13-летняя девушка-подросток поглумилась над мемориалом Великой Отечественной войны, засняв это на видео и разместив в социальных сетях. На кадрах видно, что девушка берет один из больших овальных венков, стоящих на мемориале, ложится и накрывается им.

Она долгое время не может встать, однако затем ей это удается, и она пытается вернуть венок на место. На этом запись заканчивается. По информации РИА Новости в пресс-службе Пермского краевого управления МВД сообщили, что мать девушки привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. В ведомстве добавили, что подросток объяснила свои действия желанием пошутить (не правда ли, созвучно лепету оправдания молодых людей, разместивших фотографии нацистов на сайте Бессмертного полка?). Личность второго подростка, снимавшего видео, устанавливается.

При всем возмущении, которое вызывают такие происшествия (особенно чудовищный случай в Кольчугино), причинами изложенного выше является ненадлежащее воспитание и неосознанность своих действий, а в худшем случае – преступное пренебрежение исторической памятью.

Но все-таки вряд ли можно предположить, что данные эпизоды планировались совершившими их заранее, чего не скажешь о событиях нынешнего, юбилейного года Победы.

«Гитлер, Власов и Мюллер – на днях среди сотен тысяч портретов участников Великой Отечественной войны, опубликованных на специализированных сайтах к 75-летию Великой Победы, появились фотографии нацистских преступников», – сообщил 16 мая текущего года информационный портал «РИА Новости».

Сотрудники следственного комитета Москвы быстро вычислил IP-адреса, с которых загружались изображения нацистов, задержали и допросили первых подозреваемых.

Всего, как выяснилось, модераторам пришлось удалить около 20 тысяч подобных анкет. 20 тысяч… Цифра заставляет задуматься.

Организаторы акции «Бессмертный полк» сразу передали всю информацию следователям, которые возбудили уголовные дела по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Часть IP-адресов, с которых были загружены фотографии фашистов, находились за границей (в основном на Украине и в Эстонии). Однако несколько адресов оказались зарегистрированы в России.

В субботу, 16 мая, оперативники провели задержания сразу в нескольких городах: ПермиУльяновскеВолгограде и Самаре. При обысках изъяли компьютеры, а молодых людей доставили в отделы. Трое из них сразу во всем сознались, раскаялись и пообещали «больше так не делать».

«С помощью персонального компьютера в сервисе «Бессмертный полк онлайн» я разместил фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера под именем Михаил Алоизович Егерский», – рассказал на допросе Андрей Шабанов из Самары. Еще один фигурант подобного дела, Даниил Симанов, по версии СК, опубликовавший фотографию Власова, заявил следователям, что «решил пошутить, но сделал это, к сожалению, неудачно». В своем поступке полностью раскаялся. Судя по видео, опубликованному СКР, задержанный в Волгограде Денис Воронцов у себя дома на вопросы следователей отвечать демонстративно отказался. Его доставили в отдел, где продолжили допрос. «Я не подумал о последствиях своей шутки», – объяснял сотрудникам СК еще один подозреваемый – Вячеслав Круглов из Ульяновска. «Раскаиваюсь в том, что совершил. Больше такого не повторится».

Однако одним раскаянием дела, скорее всего, не ограничатся. Если вину всех четверых докажут, то им грозит до трех лет лишения свободы. Дела в отношении Симанова и Круглова в настоящее время уже переданы в суд.

Совсем недавно, 4 августа, по аналогичному эпизоду было возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз «отличился» 28-летний житель Нюрбинского района Якутии (его имя не сообщается), который 4 мая разместил на сайте «Банка памяти» фотографию Гитлера.

В процессе следствия выяснилось любопытное обстоятельство. Большинство подозреваемых сообщили, что состоят в группах поддержки региональных штабов оппозиционера Алексея Навального. При сопоставлении этих показаний с упомянутым выше количеством вброшенных нацистских анкет (20 тысяч), мысль о спланированной акции напрашивается сама собой.

2 июня 2020 года предположение о заранее подготовленном глумлении над нашей исторической памятью лично подтвердил сам лидер оппозиционных сил господин Навальный, оскорбивший на странице своего аккаунта в «Твиттере» ветерана Великой Отечественной войны, участника партизанского движения, разведчика, инженера-полковника военно-воздушных сил СССР в отставке 93-летнего Игната Сергеевича Артеменко. Ветеран принял участие в съемках агитационного видеоролика, призывающего граждан России принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию. В своем комментарии к этому видеоролику Навальный написал: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

Кроме Игната Артеменко, в «продажных холуев», «людей без совести» и «предателей» Навальный «записал» Героя Труда Российской Федерации, народного артиста СССР Василия Ланового; заслуженного деятеля науки Российской Федерации, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», хирурга Лео Бокерию; легенду советского и российского спорта, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею с шайбой Вячеслава Фетисова и других участников съемок.

Публикация сразу вызвала широкий общественный резонанс (в отличие от случая в Кольчугино). Осуждение и негодование в адрес оппозиционера буквально хлынули в социальные сети и средства массовой информации.

Члены Московской региональной общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны – воспитанников Армии и Флота опубликовали открытое обращение на имя Алексея Навального. Копия обращения в редакции имеется. Печатаем его текст с сокращениями:

«В начале июня в теленовостях, показали сюжет об очередных «подвигах» так называемого лидера либеральной оппозиции Алексея Навального. Навальный по-хамски оскорбил фронтовика и других заслуженных людей России, которые выступили в поддержку поправок в Конституцию Российской Федерации («продажные холуи», «позор страны», «предатели»). Навальный оскорбил всех участников Великой Отечественной войны в лице полковника Артеменко Игната Сергеевича.

От имени ветеранов, входящих в Московскую региональную организацию ветеранов Великой Отечественной войны – воспитанников Армии и Флота, выражаем наше презрение Навальному и всем его сторонникам, которые выложили на сайт «Бессмертного полка» фото нацистских преступников под видом солдат Красной Армии!»

В тот же день, когда Навальный разместил в «Твиттере» свой комментарий – 2 июня, член Общественной палаты РФ, руководитель общественной организации по содействию совершенствования правовой культуры и защите интересов юридического сообщества «Ассоциация юристов Санкт-Петербурга Илья Ремесло направил жалобу в Следственный комитет и прокуратуру Москвы с просьбой проверить высказывание Навального. По мнению юриста, оппозиционера должны были привлечь к ответственности по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Однако Следственный комитет пошел дальше и 15 июня возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело по ст. 128.1 (клевета). К большому сожалению (в том числе нашей редакции), привлечь фрондера за его выходку по более серьезной статье Уголовного кодекса пока не получилось. Кстати, здоровье оскорбленного креаклом ветерана после произошедшего ухудшилось.

Оппозиционеру со стажем Алексею Навальному не привыкать к уголовному преследованию. Тем более что мера ответственности по статье за клевету не предусматривает лишения свободы.

Но дело не в мере наказания нонконформиста. Суть в том, что если раньше он еще мог заявлять о своей нескончаемой оппозиционности «режиму», сдобренной громкими лозунгами о «свободной демократической России», то после своей оскорбительной выходки 2 июня он перестал быть борцом за идею.

Высказывались некоторые мнения о том, что лидер креаклов перестарался, не подумал, погорячился. Так же как и его сторонники, великовозрастные подонки, разместившие фотографии нацистов на сайте «Банка памяти, которые по-детски оправдывались на допросах: «Я больше так не буду». Кстати, именно тот факт, что большинство фигурантов этих дел являются сторонниками Навального, вкупе с его оскорбительной публикацией напрямую свидетельствует о том, что речь идет уже не об оппозиции, а о целенаправленной, подготовленной и, по всей видимости, хорошо финансируемой деятельности, направленной на подрыв нашего национального самосознания, уничижения нашей исторической памяти.

Неудивительно, что в рядах сторонников лидера оппозиции и ему подобных состоит, как правило, молодежь. Расчет верен. Подрыв любого национального самосознания целесообразно начинать именно с подрастающего поколения, с тех, кто будет строить будущее. Нужно лишь привнести в их умы определенную картину мира, а нынешняя парадигма уйдет в небытие со старшим поколением.

Почему же одной из целей Навального и его сторонников стало неприкрытое глумление над памятью о нашей Победе, преуменьшение ее значения? В качестве ответа на этот вопрос приведу отрывок одной из публикаций «Вестей» (выпуск от 28 апреля 2020 года «Победа одна на всех»): «Растаптывая наше героическое прошлое, умаляя значение Великой Победы, недруги стараются лишить нас самого главного оружия – патриотизма, стойкости и силы духа, посеять в нас сомнение и чувство вины, расшатать все святое, то, во что мы верим и что нас объединяет. Увы, немало нестойких умов поддалось на эти уловки. Но даже для большинства заблудившихся Победа в Великой Отечественной войне остается тем маяком, который рано или поздно поможет найти правильный путь».

Андрей БОРИСЕНКО

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."