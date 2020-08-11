Мощные мины замедленного действия

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11 Августа 2020

4 августа в столице Ливана Бейруте, где проживает более 1,9 млн человек, прогремел взрыв невероятной силы. Облако, возникшее на месте взрыва и запечатленное очевидцами, напоминало по форме ядерный гриб, а мощная взрывная волна поразила даже кварталы города, расположенные в 10 км от эпицентра взрыва. Звуковая волна достигла столицы Кипра Никосии в 250 км от Бейрута.

На снимках с места трагедии – разрушенные здания, покореженные машины, улицы, превратившиеся в руины. Губернатор Бейрута заявил, что пострадала половина города, и сравнил произошедшее с ядерным ударом в 1945 году по японским городам Хиросима и Нагасаки. По последним официальным данным, число погибших превысило 150 человек, более 6 тысяч получили ранения, более 60-ти все еще числятся пропавшими без вести, около 300 тысяч граждан лишились жилья. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Городские больницы переполнены пострадавшими, добровольцы сдают для них кровь. В Ливане объявили трехдневный траур, в Бейруте, получившем статус зоны бедствия, ввели чрезвычайное положение сроком на две недели. В столице страны начались массовые протестные митинги, люди потребовали отставки правительства, которое, по их мнению, несет ответственность за взрыв. Правительство в полном составе подало в отставку.

Власти заявили, что причиной взрыва могло стать ненадлежащее хранение 2 750 тонн конфискованной аммиачной селитры на складе в морском порту. Ее конфисковали еще в 2014 году с судна, идущего в Мозамбик. По предварительным данным силовых структур Ливана, опасный груз сдетонировал при выполнении сварочных работ на складе. Якобы в ангаре была обнаружена щель, также в него не закрывалась дверь, вот и решено было все это отремонтировать. Искра от сварочного аппарата и спровоцировала сначала пожар, а затем взрыв.

Аммиачную селитру используют в основном как азотное удобрение, но она также является компонентом при изготовлении взрывчатых веществ, и ее взрывоопасность должна учитываться при хранении и транспортировке. В каких условиях хранилась селитра на складе в порту Бейрута и что именно стало причиной взрыва, покажут окончательные выводы комиссии, сформированной для расследования происшествия.

Но что бы ни послужило спусковым механизмом – сварочные работы либо что-то иное – налицо крупнейшая техногенная катастрофа, которую в данном случае сейсмологи приравнивают по разрушительной силе к землетрясению магнитудой 4,5. Последствия ее страна будет болезненно ощущать и исправлять еще много лет, как Япония – последствия аварии на АЭС в Фукусиме в 2011 году, Венгрия – прорыва дамбы на заводе по производству алюминия в 2010 году, Индия – выброса цианида на заводе в середине 80-х, не говоря уже об аварии на Чернобыльской АЭС в СССР в 1986 году.

И это далеко не полный перечень подобных катастроф.

Не надо быть экспертом, чтобы утверждать: сегодня большинство стран накопили запас «экологических бомб» в виде взрывоопасных либо ядовитых веществ, несущих угрозу безопасности населения. Другими словами, все мы сидим на пороховой бочке, только одни это сознают, а другие нет. За примерами далеко ходить не надо. Не прошло еще и двух недель, как 30 июля у президента нашей страны состоялось совещание, посвященное теме заражения ртутью и химическими отходами 610 га земли в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, в котором проживает около 77 тысяч человек. Предельно допустимая концентрация ртути в сточных водах на данном предприятии превышена почти в 34 тысячи раз, в воздухе – в 367 раз. При этом ближайшие к «Усольехимпрому» жилые дома находятся в двух километрах от него, а сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Некогда крупнейшее в Сибири предприятие химической промышленности «Усольехимпром» производило хлор, для чего использовалась ртуть. Завод начал работать еще в 1936 году. В 2005-м завод закрылся и на его промплощадке создали предприятие по производству кремнийсодержащей продукции. Три года назад, в 2017 году, оно обанкротилось. Умирающее предприятие не смогло ликвидировать последствия деятельности завода. На территории остались баллоны, содержащие ртуть, и цистерны с различными химикатами.

Самый крупный очаг заражения находится в бывшем цехе ртутного электролиза. Всего же на загрязненной площадке расположено более 200 объектов: цехов, вспомогательных зданий и построек, подземных коммуникаций, коллекторов. Заводские корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами, систематически происходят утечки ядовитых веществ. Местные жители пренебрегают опасностью, вывозят с завода лом металлов. В ноябре 2018 года на территории завода был введен режим ЧС, что позволило выделить деньги на охрану и закрыть несанкционированный доступ на опасную территорию.

Но без поддержки на федеральном уровне решить сложнейшую задачу по утилизации накопившихся ядовитых веществ не только городу, но и региону не под силу. Это прекрасно понимает и. о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, здание цеха ртутного электролиза было внесено в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, однако региональный бюджет не в состоянии нести расходы по локализации и очистке площадки. Региональный чиновник попросил помощи у федерального центра.

В настоящее время к работам по сбору, утилизации, восстановлению экосистемы подключены ресурсы Минобороны, МЧС, «Росатома». В начале августа в первом эшелоне Минобороны РФ направило в район экологического бедствия более 10 единиц специальной техники и около 30 специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Экологический ущерб от деятельности «Усольехимпром», по словам экспертов, составляет миллиарды рублей.

Проблемы с очисткой зараженных территорий актуальны не только в Усолье-Сибирском. Дело в том, что ответственность прежних собственников за ликвидацию ранее накопленного загрязнения детально не прописана в законодательстве, а использование процедуры банкротства позволяет предприятиям уйти от экологической ответственности.

Чтобы более полно представить масштаб бедствия, постигшего Усолье-Сибирское, надо вспомнить, что ртуть относится к первому классу опасности, то есть даже минимальное ее количество может привести к непоправимым последствиям. Проникновение ртути в организм человека чаще всего происходит при вдыхании ее паров, не имеющих запаха. Отравиться ртутью также можно, искупавшись в водоеме, загрязненном промышленными отходами, содержащими это вещество.

Ртуть оказывает токсическое действие на нервную, пищеварительную, иммунную системы, легкие, почки, кожу и глаза. При этом последствия отравления ртутью могут проявляться спустя несколько лет после прекращения контакта с ней.

Опасность для здоровья, как все знают, представляет даже разбитый в квартире медицинский ртутный градусник. При закрытых окнах и достаточно высокой температуре воздуха (более 18-ти градусов) в среднестатистической «двушке» порядка 60 кв. м уже спустя пару часов концентрация ртутных паров в воздухе достигнет показателя 8 мг/куб. м. При этом безопасный уровень предельно допустимой концентрации ртути для жилых помещений составляет всего 0,0003 мг/куб. м. Неслучайно в свое время в начальных классах учили обращаться с раскатившимся шариками «живого серебра». В СССР в таком градуснике содержалось от 2 до 5 граммов ртути. В современном термометре ее содержание уменьшено до 1 грамма. В Усолье-Сибирском речь идет о сотнях килограммов. При этом восстановительный период у территорий, поврежденных веществами первого класса опасности, отсутствует.

А как в этом отношении обстоят дела на Камчатке? Разведанных перспективных месторождений ртути на полуострове три: Олюторское (в Олюторском районе), Чемпуринское (в Быстринском районе) и Ляпганайское (в Пенжинском районе). В данных «Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года» указывается, что их суммарный запас составляет 2,4 тонны. Однако, как уточнила руководитель отдела недропользования Людмила Браун, все три месторождения сегодня – в нераспределенном фонде недр, другими словами, промышленных разработок не существует.

Зато существуют потенциально опасные производственные объекты, то есть такие, где используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро- и взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. 11 июля 2019 года Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края был издан приказ № 111-п «Об утверждении Перечня по отнесению потенциально опасных объектов, расположенных на территории Камчатского края, к классам опасности». В этом году 10 апреля приказом № 71-п в документ были внесены изменения, и сегодня перечень включает в себя 64 объекта. В их числе участок магистрального газопровода УКПГ-2 – АГРС г. Петропавловск-Камчатский протяженностью 500 км, склад нефти и нефтепродуктов, морской торговый порт, газораспределительные станции, аэропорты, склады взрывчатых материалов, склады химических реагентов, рудники (подземные разработки) и другие объекты разного класса опасности.

Есть и еще один потенциально опасный объект, который не следует упускать из виду. Это мусор, с утилизацией которого на Камчатке большие проблемы, о чем не раз писала газета «Вести». Напомню, что все отходы подразделяются на пять классов опасности, где первый класс – наиболее вредные. К первому классу относятся люминесцентные лампы. Почему же они так опасны? В лампах содержатся пары ртути в количестве от 3 мг до 5 мг, которые в случае разрушения или повреждения колбы высвобождаются и могут вызвать тяжелое отравление. Сбором и утилизацией ртутьсодержащих отходов могут заниматься только лицензированные компании.

Как рассказал мне заместитель руководителя Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора по Камчатскому краю Александр Лесин, в нашем регионе право на транспортировку и обезвреживание ртутьсодержащих отходов имеет ООО «Экология». Другие могут только собирать и транспортировать их. Таких компаний на территории края 11, из них наиболее крупными являются ГУП «Спецтранс» – региональный оператор и ООО «Феникс», сортировочный комплекс, работающий в Петропавловске-Камчатском. Остальные в основном ведомственные, как, например, АО «Геотерм», ЗАО НПК «Геотехнология» и других. И наконец существуют компании, которые в основном занимаются вывозом обычных ТКО (твердых коммунальных отходов), но право транспортировки отходов первого класса опасности имеют.

Между тем далеко не все цивилизованно освобождаются от особо опасного мусора. В декабре 2015 года в поселке Красный Елизовского района была ликвидирована самая крупная на Камчатке несанкционированная свалка ртутьсодержащих отходов. Там было обезврежено более 24 тысяч люминесцентных ламп и 12 кг жидкой ртути, о чем писала газета «Вести». Как пояснил Александр Михайлович, отходы в таком объеме накопились «стараниями» предпринимателя, который, получив лицензию, собирал лампы с предприятий для их последующего вывоза, однако никуда не транспортировал, а попросту складировал в своем сарае. Узнали об этом благодаря человеку, который унаследовал «складское помещение». Больше подобных явлений на Камчатке не регистрировалось. Последний случай обнаружения ртутьсодержащих ламп был зафиксирован на площадке для сбора твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском: кто-то выбросил в мусорный контейнер две лампы. Вывозом и утилизацией их занималось ООО «Экология».

Меры воздействия на тех, кто вопреки здравому смыслу выбрасывает отходы 1 класса опасности куда попало, предусматривают штраф. Александр Лесин уточнил, что для обычного гражданина он небольшой – 1 000–2 000 рублей. Для индивидуального предпринимателя штраф достигает 30 000–50 000 рублей. Для юридических лиц увеличивается от 100 000 до 200 000 рублей. Если же, к примеру, кто-то выбросил люминесцентные лампы в лес, и они повредились, причинив вред окружающей среде, то штраф увеличится до 4 000 рублей для гражданина, до 70 000–80 000 для индивидуального предпринимателя и до 400 000–500 000 для юридического лица.

Но чтобы оштрафовать, надо «поймать за руку». А вот с этим как раз большие проблемы. Если предприятия и организации в этом отношении довольно сурово контролируются, то отдельно взятого гражданина, выбрасывающего люминесцентную лампу в мусорный бак или на лесную поляну, при отсутствии свидетелей уличить практически невозможно. Того, кто выбросил лампы в мусорный контейнер, не нашли.

Куда же девать использованные лампы и разбитые ртутные термометры законопослушным гражданам? По информации, размещенной на сайте ООО «Экология», в краевом центре для населения установлены специальные контейнеры закрытого типа. При этом в отличие от предприятий граждане могут избавиться от отживших свой век ламп и термометров бесплатно. Контейнеры безопасны, места, где они устанавливаются, согласовываются с управляющими компаниями и ТСЖ. Компания заверяет, что контейнеры располагаются в шаговой доступности от жилых домов. Приводится список мест их расположения, в нем 19 адресов (то есть ровно столько, сколько было и три года назад, о чем писали «Вести» в публикации «Время собирать лампы» в № 26 от 1.08.2017 года). И точно так же на улицах Автомобилистов и Ларина контейнеров установлено по две штуки на каждую, на других же – по одному. То есть жителям домов, расположенных на других улицах и разбивших такую лампу, придется ехать по ближайшему указанному в списке адресу, чтобы выбросить ее. Но, может быть, список не полон?

По информации генерального директора ООО «Экология» Дрозда Виталия Аркадьевича, именно столько контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов сегодня имеется в Петропавловске-Камчатском. Но планируется увеличение их числа. Две недели назад были заказаны 20 контейнеров для размещения в столице Камчатского края. Установить их планируется к январю.

Кроме того, он рассказал, что в 2018 году ООО «Экологией» было утилизировано 16,82 тонны люминесцентных ламп, а в 2019 – 4,5 тонны. В основном за счет работы с предприятиями, так как с фирмой заключают контракты практически все учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, рыбоперерабатывающие компании и другие крупные предприятия.

ООО «Экология» имеет право на утилизацию не только ртутьсодержащих отходов, но и отработанных автопокрышек, которые относятся к 4 классу опасности. А раз уж речь зашла об отходах, представляющих угрозу экологии и здоровью человека, изношенную авторезину обойти вниманием никак нельзя, ведь ею буквально завалена столица Камчатского края. Для справки: в составе автопокрышек более 120 вредных химических веществ, многие из которых являются сильными канцерогенами. Токсины, которые освобождаются при разложении шин, намеренном сжигании или случайных пожарах, загрязняют воду, воздух и почву. По информации, предоставленной генеральным директором ООО «Экология», в прошлом году компания приняла 106 тонн такого вида отходов, в 2018 году – 77,8 тонны. При этом не надо забывать, что Камчатка вышла в лидеры в стране по обеспеченности населения личными легковыми автомобилями. По подсчетам автомобильных экспертов, на полуострове на 1 тысячу человек приходится 489 единиц автомобильной техники.

Как рассказал Александр Лесин, суммы штрафов за складирование изношенных автопокрышек в ненадлежащих местах идентичны суммам в отношении ртутьсодержащих отходов. Но чтобы их выписать, надо опять-таки поймать нарушителя за руку. К каждой помойке инспектора не приставишь. Так что же, у проблемы нет решения? Александр Михайлович так не считает. И он обосновал свое мнение:

– Считаю, все проблемы происходят оттого, что до сих пор не организован вывоз отработанных автопокрышек. Есть у нас Агентство по обращению с отходами, на которое возложены полномочия по организации сбора, вывоза, ликвидации таких отходов. Но в Агентстве говорят, что организовать это невозможно в связи с отсутствием финансирования на сбор и вывоз отходов. В настоящее время, по их словам, финансируются только мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок.

Сейчас мы хотим направить врио губернатора края предложение по части организации такого вида работы. Оно простое: мы предлагаем обустроить места сбора отработанных автопокрышек на площадках, прилегающих непосредственно к шиномонтажкам. Установить там контейнеры: человек приехал, «переобулся», отработанную резину тут же убрал в контейнер, возможно, за какую-то символическую плату даже. Если есть деньги на ликвидацию отходов такого класса, почему часть их не направить на организацию площадок? Автомобили предприятий, имеющих лицензию, могли бы приезжать с определенной периодичностью на эти площадки и вывозить покрышки для дальнейшей утилизации и переработки либо на своей территории, либо передавать кому-то еще. Если аукционы разыграть, я думаю, желающие на такую работу найдутся и подряды получат. Но нужна поддержка власти.

Как же медленно, какими черепашьими шагами движемся мы к решению давно наболевшей проблемы! Еще два года назад газета «Вести» в публикации «Невыносимый мусор» в № 21 от 04.07.2018 года всесторонне освещала проблему несанкционированных свалок отработанных автопокрышек. Автор статьи, ссылаясь на сообщение пресс-службы администрации ПКГО о том, что в Петропавловске-Камчатском сформирован окончательный пакет нормативных документов, регламентирующих сбор и утилизацию отходов повышенного класса опасности (к которым относятся и автопокрышки), выражал надежду, что, может быть, теперь ликвидируют такую незаконную свалку на улице Владивостокской. На дворе – август 2020 года, а воз и ныне там.

На первый взгляд, что общего между взрывом в Бейруте, заражением ртутью в Усолье-Сибирском и утилизацией отходов 1–4 класса опасности на Камчатке? Но все это явления одного порядка, в основе которых лежат опасные накопления, созданные руками человека. Когда «рванет» такая экологическая мина замедленного действия – вопрос времени и стечения обстоятельств. И не обязательно это будет мощный взрыв или заражение ртутью. Лауреат Нобелевской премии по физике, один из создателей современной физики Нильс Бор в свое время говорил о том, что человечество не погибнет в кошмаре атомной войны, оно задохнется от собственных отходов. И, похоже, прогноз великого ученого сбывается. Реальность такова, что человек не в состоянии прекратить производить мусор разной степени опасности как на производстве, так и в быту. Значит, выход один: научиться избавляться от него с нанесением минимального ущерба окружающей среде и самим себе. Иного пути нет.

Между тем на Камчатке по-прежнему происходит накопление несанкционированных свалок, особенно в Елизовском районе. Завалы мусора зафиксированы в окрестностях поселков Пиначево и Раздольный. В Раздольном неоднократно выбрасывались десятки тонн картофеля, о чем ранее сообщала газета «Вести». Но это лишь небольшая часть проблемы. На самом деле таких свалок гораздо больше и число их не уменьшается. Несколько несанкционированных свалок было обнаружено за поселком Геологи в направлении детского летнего лагеря «Альбатрос». Ну как тут не согласиться с шуткой, что человек – это разумное млекопитающее, производящее неразумно огромное количество отходов?

Во время подготовки публикации к печати появилась информация, что 10 августа на совещании в правительстве края врио губернатора Владимир Солодов предложил разработать программу, по которой владельцам авто будут доплачивать за то, что они сдают старые покрышки на утилизацию в специализированные предприятия. Это предложение было озвучено после того, как глава минспорта отчитался о закупке комплектующих для спортивных площадок. Согласно докладу, резиновые покрытия для площадок закупаются в других регионах. При этом на Камчатке есть компании, которые делают такие покрытия из переработанных покрышек. «Считаю, что нам нужно запустить проект, связанный с приемом шин за деньги: доплачивать гражданам, которые будут готовы сдавать автомобильные покрышки на соответствующие предприятия», – заявил врио губернатора. Сейчас, как известно, автомобилисты при желании могут напрямую сдавать шины в утилизирующие компании, но предприятия берут плату с автовладельцев.

Врио председателя правительства края Александру Кузнецову поручено определить, кто в кабмине будет ответственным за реализацию идеи, подключить главу города Константина Брызгина, а также рассчитать размер платы автомобилистам за одну покрышку и необходимый объем бюджетных денег.

Ну что же, возможно, теперь надежда на то, что Камчатка наконец-то освободится от отработанных автопокрышек, воплотится в жизнь. Два года назад, помнится, она не оправдалась.

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."