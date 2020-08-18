ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

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18 Августа 2020

12.08.2020 140

г. Петропавловск-Камчатский

 

О внесении изменений в Постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края»

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Внести в Постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» изменения, изложив постановляющую часть в следующей редакции:

«1. Обязать граждан до 23 августа 2020 года включительно соблюдать режим самоизоляции.

  1. В период действия режима самоизоляции граждане обязаны:
  • не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

а)            следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Постановлением;

б)            осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Постановлением;

в)            обращения за медицинской помощью;

г)            следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация (предоставление) которых не приостановлена(о) в соответствии с настоящим Постановлением;

д)            занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе;

е)         прогулок на открытом воздухе, в том числе на территориях парков без функционирования детских развлекательных аттракционов, при условии соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;

ж)        следования граждан мужского пола в возрасте 18–27 лет на территории Камчатского края в военный комиссариат или медицинское учреждение при наличии повестки или соответствующего направления;

  • соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
  • использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения;
  • граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему Постановлению, – не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Для получения помощи в доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, товаров первой необходимости и иной помощи вправе обращаться по телефонам: +7-800-300-49-19 и 112, а также на горячую линию Министерства социального развития и труда Камчатского края по телефону: 8 (4152) 23-02-50 и Агентства по делам молодежи Камчатского края по телефону: 8-902-463-19-20.
  1. Определить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, для оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции считается установленным:
  • с 15 по 28 июня 2020 года включительно;
  • с 29 июня по 12 июля 2020 года включительно;
  • с 13 по 26 июля 2020 года включительно;
  • с 27 июля по 9 августа 2020 года включительно;
  • с 10 по 16 августа 2020 года включительно;
  • с 17 по 23 августа 2020 года включительно.
  1. Обязать:
  • граждан Российской Федерации, вернувшихся в Российскую Федерацию регулярными международными рейсами, при прибытии на территорию Камчатского края:

а)         в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации» (https://www.gosuslugi.ru/400705/l).

Указанное требование не распространяется на граждан Российской Федерации, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации, и прошедших лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

б)        в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;

  • граждан Российской Федерации, вернувшихся в Российскую Федерацию вывозными международными рейсами, при прибытии на территорию Камчатского края:

а)         находиться в изоляции в условиях обсерватора или в домашних условиях в течение 14 календарных дней со дня прибытия в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019».

Указанное требование не распространяется на граждан Российской Федерации, прибывших на территорию Камчатского края непосредственно после 14-тидневной изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации;

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

б)        в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций;

  • граждан Российской Федерации, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, на территории Камчатского края и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации:

а)         при прибытии в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово (в случае следования транзитом из указанных населенных пунктов к месту проживания (пребывания) в другой населенный пункт на территории Камчатского края - при прибытии к месту проживания (пребывания)) сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию, обращаться по вопросам недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по круглосуточному многоканальному телефону горячей линии 8-800-300-49-19 или телефону 112;

б)        соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания).

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края;

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

Требования абзаца первого подпункта «б» и подпункта «в» настоящего пункта распространяются также на граждан, совместно проживающих в период обеспечения самоизоляции с гражданами, прибывшими на территорию Камчатского края;

  • граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации к близким родственникам, которые зарегистрированы по месту жительства (пребывания) на территории Камчатского края, с соблюдением требований, установленных Постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края»:

а)         соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) близкого родственника не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края;

б)        при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

Требования абзаца первого подпункта «а» и подпункта «б» настоящего пункта распространяются также на граждан, совместно проживающих в период обеспечения самоизоляции с гражданами, прибывшими на территорию Камчатского края;

5) граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации для исполнения трудовых (служебных) обязанностей, а также для участия в организованных турах и (или) экскурсиях с соблюдением требований, установленных Постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края»:

а)         находиться в изоляции на объектах обсервационного типа (базах отдыха, в гостиницах, гостевых домах, в иных нежилых помещениях, соответствующих требованиям, предусмотренных рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)) (далее - объекты обсервационного типа), не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации для участия в организованных турах и (или) экскурсиях, а также для трудоустройства в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 10.01.2020 № 6-П «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек на территории Камчатского края», и имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края.

Работодатели и граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с нахождением прибывших на территорию Камчатского края граждан в изоляции;

б)        при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью;

6) граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации без соблюдения требований, установленных Постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края»:

а)         при прибытии в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) или морской порт Петропавловск-Камчатский заполнять согласие по форме согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;

б)        находиться в изоляции в объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края.

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

в)        в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций;

  • иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших на территорию Камчатского края регулярными и вывозными международными рейсами, а также из других субъектов Российской Федерации, для участия в организованных турах и (или) экскурсиях с соблюдением требований, установленных Постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края», при прибытии в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) предъявить медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (на территорию Камчатского края) (далее - Медицинский документ);
  • иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших на территорию Камчатского края регулярными и вывозными международными рейсами, а также из других субъектов Российской Федерации, для исполнения трудовых (служебных) обязанностей с соблюдением требований, установленных Постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края»:

а)         находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия;

Указанное требование не распространяется на иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации и имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края;

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

б)        в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций;

  • иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших на территорию Камчатского края регулярными международными рейсами без соблюдения требований, установленных Постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края» при прибытии в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) предъявить Медицинский документ;

10) иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших на территорию Камчатского края вывозными международными рейсами, а также из других субъектов Российской Федерации, без соблюдения требований, установленных Постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края» при прибытии в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово):

а)         находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия;

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края.

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

б)        в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций.

  1. Требования пунктов 3 и 5 части 4 настоящего Постановления не распространяются:
  • на работников организаций связи, осуществляющих доставку (перевозку) специальной корреспонденции;
  • на адвокатов, прибывших на территорию Камчатского края в целях исполнения ими профессиональных обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи.
  1. В организациях, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению, запретить:
  • работу персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);
  • обслуживание посетителей без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), в том числе расчеты за услуги и товары.
  1. Родителям (законным представителям) принять меры по ограничению нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, в общественных местах.
  2. Установить, что с 12 мая 2020 года салоны красоты и парикмахерские салоны, прачечные, химчистки, швейные ателье, мастерские по ремонту одежды и обуви вправе осуществлять деятельность при соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 по организации работы салонов красоты, парикмахерских, прачечных, химчисток, ателье. При этом организация обслуживания клиентов должна осуществляться в отдельном кабинете по предварительной записи по одному с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними, исключения ожидания обслуживания посетителями внутри этих объектов.
  3. Установить, что с 14 июля 2020 года торгово-развлекательные и торговые центры вправе осуществлять деятельность, за исключением фудкортов и предприятий, указанных в пункте 8 части 14 настоящего Постановления, при условии соблюдения требований, установленных «МР 3.1/2.3.5.0191-20 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020), частью 16 настоящего Постановления. При этом организацию обслуживания посетителей в торговых объектах, реализующих непродовольственные товары, необходимо осуществлять с соблюдением принципов социального дистанцирования: не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале и у касс одного объекта площадью до 50 кв.м - не более 5 человек; до 100 кв.м – не более 10 человек; до 200 кв.м – не более 25 человек; свыше 200 кв.м – не более 50 человек; свыше 400 кв.м – не более 60 человек, свыше 600 кв.м – не более 75 человек, свыше 800 кв.м – не более 90 человек при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).
  4. Установить, что с 27 июля 2020 года фитнес-клубы вправе осуществлять деятельность при условии:
  • соблюдения требований, установленных «МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020);
  • обеспечения организации индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек, с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра) с площадью залов для занятия спортом – 4 кв.м на 1 посетителя и загрузкой объектов в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

Министерству спорта Камчатского края обеспечить осуществление еженедельного контроля за соблюдением фитнес-клубами требований, указанных в настоящей части.

  1. Установить, что с 31 июля 2020 года вправе осуществлять деятельность:

1) аквапарки, а также бассейны, расположенные на территориях организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания, в том числе деятельность санаторно-курортных организаций – при условии соблюдения требований, установленных при условии соблюдения требований, установленных «МР 3.1/2.1.0204-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы аквапарков в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.07.2020), «МР 3.1/2.1.0181-20. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.05.2020), «МР 3.1/2.1.0193-20. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020);

2) бани и сауны – при условии соблюдения требований, установленных «МР 3.1/2.1.0181-20. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.05.2020).

  1. Установить, что с 13 августа 2020 года вправе осуществлять деятельность:
  • рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения и фуд-кортов, расположенных в торгово-развлекательных и торговых центрах, при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метра, обеспечения рассадки посетителей по числу посадочных мест, уменьшенных вдвое, обязательной обработки всех поверхностей дезинфицирующими средствами, а также при соблюдении иных требований, установленных «МР 3.1/2.3.6.0190-20 Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020) и частью 16 настоящего Постановления;
  • объекты розничной торговли и розничные рынки – при условии соблюдения требований, установленных «МР 3.1/2.3.5.0191-20 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020) и частью 16 настоящего Постановления. При этом организацию обслуживания посетителей в торговых объектах необходимо осуществлять с соблюдением принципов социального дистанцирования: не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале и у касс одного объекта площадью до 50 кв.м – не более 5 человек; до 100 кв.м – не более 10 человек; до 200 кв.м – не более 25 человек; свыше 200 кв.м – не более 50 человек; свыше 400 кв.м – не более 60 человек, свыше 600 кв.м – не более 75 человек, свыше 800 кв.м – не более 90 человек при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).
  1. Приостановить до 16 августа 2020 года включительно оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
  2. Приостановить до 23 августа 2020 года включительно:
  • проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных (за исключением проведения 2 августа 2020 года Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра), выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, всех форм публичных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;
  • посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий и оказания соответствующих услуг (за исключением фитнес-клубов), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;
  • посещение гражданами парков с функционированием детских развлекательных аттракционов и иных мест массового посещения граждан с целью отдыха;
  • проведение досуговых мероприятий, в том числе работу кружков и секций, в центрах социального обслуживания населения;
  • проведение экскурсий и организованных туров (за исключением проведения экскурсий и организованных туров на открытом воздухе для жителей Камчатского края, а также граждан, указанных в абзаце первом пункта 5, пункте 7 части 4 настоящего Постановления);
  • посещение обучающимися организаций, предоставляющих среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное образование (за исключением образовательных организаций, указанных в части 37 настоящего Постановления), а также организаций, осуществляющих спортивную подготовку (за исключением проведения спортивных тренировочных мероприятий для жителей Камчатского края, в том числе членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Камчатского края, на открытых государственных (муниципальных) объектах спорта, а также для членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Камчатского края по плаванию в плавательном бассейне КГАУ СШОР по плаванию);
  • работу торговых объектов, расположенных в многоквартирных жилых домах и реализующих товары в ночное время (с 22:00 до 07:00);
  • деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, а также кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, в том числе находящихся на территориях торгово-развлекательных и торговых центров;
  • работу массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан;
  • предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров занятости населения), за исключением помещений, позволяющих организовать предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования (одновременного нахождения граждан в количестве не более 12 человек, при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 метра). При этом государственные (муниципальные) и иные услуги, предоставление которых возможно в электронной форме, предоставляются исключительно в электронной форме.
  1. Установить, что перевозка граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае осуществляется при отрицательном результате экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в день вылета в отдаленные районы Камчатского края.

При этом экспресс-тестирование на COVID-19 граждан, указанных в части З1 Постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П «Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края», осуществляются за счет средств краевого бюджета.

  1. При возобновлении деятельности предприятий торговли, общественного питания и предприятий, оказывающих услуги, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны:
  • уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю о соответствии этих предприятий требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае» и обеспечить выполнение рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19) (бланк уведомления можно скачать по адресу: http://41.rospotrebnadzor.ru/content/blank-uvedomleniyа);
  • предусмотреть установку устройств (приборов) по обеззараживанию воздуха рециркуляторного типа («Дезар» или аналоги) в местах постоянного пребывания работников и посетителей.
  1. Запретить до 31 августа 2020 года включительно выезд организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за пределы Камчатского края.
  2. Запретить до 23 августа 2020 года включительно выезд организованных групп детей в спортивно-оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Камчатского края.
  3. Запретить проведение детской оздоровительной кампании в Камчатском крае в летний период 2020 года для всех типов лагерей.
  4. До 23 августа 2020 года включительно:
  • обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края:

а)       обеспечить соблюдение требований, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», Постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае», в том числе:

организовать входную дистанционную термометрию работников при входе в организацию (предприятие, территорию) и измерение температуры тела работников в течение рабочего дня;

не допускать к работе лиц с признаками острого респираторного заболевания и лиц, имеющих в близком контакте таких заболевших и госпитализированных в инфекционный стационар, заболевших пневмониями;

обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации;

б)      не допускать к работе работников из числа граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания (COVID-19), до истечения 14-дневного срока их самоизоляции с учетом положений части 4 настоящего Постановления;

в)      при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

  • обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, за исключением указанных в части 26 настоящего Постановления:

а)       оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции по месту проживания (пребывания);

б)      принять меры по обеспечению самоизоляции работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему Постановлению. Указанное требование может не применяться к руководителям и работникам органов и организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения;

в)      перевести работников на дистанционный формат исполнения должностных обязанностей при наличии организационно-технических возможностей.

  1. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края, имеющим подведомственные организации с круглосуточным пребыванием граждан, обеспечить издание правовых актов, предусматривающих возобновление (приостановление) деятельности указанных организаций в период действия режима повышенной готовности, с уведомлением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю.
  2. Организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края:
  • обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах в регламентированные сроки проведения влажной уборки мест общего пользования, а также ежедневное протирание поручней, перил, дверных и оконных ручек, выключателей, панелей домофонов и лифтов, почтовых ящиков, подоконников в местах общего пользования многоквартирных домов с использованием дезинфицирующих средств;
  • обеспечить еженедельное проведение дезинфекции мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
  1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края, дезинфицирующими средствами.
  2. Руководителям религиозных организаций ввести ограничения на посещение гражданами объектов (территорий), находящихся в собственности религиозных организаций, и (или) используемых ими на ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания.
  3. Туроператорам, осуществляющим свою деятельность на территории Камчатского края, включенным в Федеральный реестр туроператоров, принимающим граждан, прибывших на территорию Камчатского края для участия в организованных турах и (или) экскурсиях на открытом воздухе, помимо соблюдения требований, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019 в Камчатском крае»:
  • осуществлять встречу граждан, прибывших для участия в организованных турах и (или) экскурсиях, указанных в абзаце втором подпункта «а» пункта 5 части 4 настоящего Постановления, в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово), их перевозку к объектам обсервационного типа для размещения в случае отрицательного результата лабораторных исследований на COVID-2019 или наличия Медицинского документа;
  • при появлении у прибывших граждан первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;
  • определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края;
  • обеспечить представление информации в Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края по форме и в сроки, определенные Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края;
  • предусмотреть в договорах туроператоров о реализации туристского продукта информацию о возможных рисках, связанных с распространением на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции, а также о возможности помещения в объекты обсервационного типа в случаях, предусмотренных настоящим Постановлением.
  1. Руководителям организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные организации, привлекающим на сезонную (вахтовую), временную работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу, помимо соблюдения требований, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае»:
  • осуществлять встречу прибывших в Камчатский край сезонных (вахтовых) работников в местах прибытия, их транспортирование к местам проживания с обеспечением изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия от других работников и населения Камчатского края;
  • проверять у иностранных граждан, привлекаемых к трудовой деятельности, наличие Медицинского документа;
  • принять меры к минимизации контактов прибывших сезонных (вахтовых) работников с населением Камчатского края;
  • при отсутствии возможности транспортирования прибывших сезонных (вахтовых) работников к месту работы в день прибытия в Камчатский край осуществлять их размещение и содержание в пунктах временного размещения (общежитиях, базах отдыха, санаториях, гостиницах, хостелах, детских оздоровительных лагерях, пунктах временного размещения модульного типа, при условии отсутствия прочих проживающих);
  • при появлении у работников первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;
  • принять внутренний распорядительный акт об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения (COVID-19);
  • ограничить выход работников за территорию организации в случае круглосуточного размещения сезонных (вахтовых) работников на территории соответствующей организации;
  • организовать перевозку работников от мест проживания (размещения) к месту работы и обратно, исключив использование работниками общественного транспорта.
  1. Руководителям рыбохозяйственных организаций, привлекающим на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу:

1) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством рыбного хозяйства Камчатского края;

2) обеспечить представление информации в Министерство рыбного хозяйства Камчатского края по форме и в сроки, определенные Министерством рыбного хозяйства Камчатского края;

3) с учетом положений пунктов 7 и 8 части 4 настоящего Постановления обеспечить обязательную изоляцию работников, привлекаемых для работы в Тигильский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский, Соболевский муниципальные районы в Камчатском крае и в Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, в пунктах временного размещения, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе, до проведения тестирования с использованием сертифицированных тест-систем на COVID-19 (обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР) и в случае получения отрицательного результата организовать перевозку работников к месту работы с соблюдением положений пункта 1 части 26 настоящего Постановления.

  1. Руководителям горнодобывающих организаций, привлекающим на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу:
  • определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края;
  • обеспечить ежедневное представление информации о количестве привлекаемых работников, а также сведений о потребности организаций в пунктах временного размещения в Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;
  • обеспечить обязательную изоляцию работников из числа граждан Российской Федерации, привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу из других субъектов Российской Федерации для работы в Камчатский край, в пунктах временного размещения, расположенных в Камчатском крае, до получения результатов лабораторных исследований на COVID-19, проведенных на территории Камчатского края любым из применяемых в Российской Федерации методов, включая экспресс-тестирование, с использованием тест-систем на COVID-19, зарегистрированных и разрешенных к применению на территории Российской Федерации. В случае получения отрицательных результатов организовать транспортирование работников к месту работы с соблюдением положений пункта 1 части 26 настоящего Постановления;
  • в отношении работников из числа иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации, а также прибывших регулярными и вывозными международными рейсами для исполнения трудовых обязанностей, руководствоваться положениями пункта 8 части 4 настоящего Постановления.
  1. Руководителям рыбодобывающих организаций (судовладельцам) при смене экипажа судна обеспечить допуск на судно вновь прибывших членов экипажа при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований на COVID-19, датированных не более чем за 3 календарных дня до даты прибытия на судно.
  2. Руководителям рыбохозяйственных организаций обеспечить обязательное проведение тестирования с использованием сертифицированных тест-систем на COVID-19 (обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР) всех привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу работников до момента их допуска к работе.
  3. Рекомендовать руководителям организаций, указанным в части 26 настоящего Постановления:
  • рассмотреть возможность привлечения работников, проживающих на территории Камчатского края;
  • обеспечить наличие в организации медицинского работника:

а)         при численности работающих до 50 человек – фельдшера;

б)        при численности работающих 50 человек и более – врача.

  1. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае ограничить выезд организованных групп детей и взрослых в другие субъекты Российской Федерации.
  2. Министерству здравоохранения Камчатского края:
  • обеспечить:

а)         проведение добровольного экспресс-тестирования на (COVID-19) граждан, прибывших в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово). Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с проведением указанного экспресс-тестирования;

б)        проведение экспресс-тестирования на COVID-19 граждан, указанных в части З1 Постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П «Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края», за счет средств краевого бюджета;

  • организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заболевания (COVID-19), а также пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками медицинских организаций;
  • обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на (COVID-19);
  • совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие (COVID-19), в соответствии с медицинскими показаниями;
  • разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, в период действия режима повышенной готовности;
  • временно приостановить:

а)         проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения, проводимых в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

б)        проведение профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, проводимых в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», от 11.04.2013 № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью» на период проведения карантинных мероприятий в образовательных организациях;

в)        плановую госпитализацию пациентов в учреждения здравоохранения Камчатского края, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, за исключением случаев, предусмотренных частью 34 настоящего Постановления;

  • обеспечить готовность лабораторий государственной и негосударственной (при необходимости) системы здравоохранения к проведению лабораторного обследования населения на (COVID-19);
  • совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на (COVID-19) следующих категорий лиц:

а)         вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками респираторных заболеваний;

б)        контактировавших с больным (COVID-19);

в)        с диагнозом «внебольничная пневмония»;

г)         старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

д)        медицинских работников, имеющих риски инфицирования (COVID-19) на рабочих местах, – 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих (COVID-19), – немедленно;

е)         находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций – при появлении симптомов респираторного заболевания;

  • ежедневно докладывать о ситуации с распространением в Камчатском крае (COVID-19) руководителю регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края.
  1. Министерству здравоохранения Камчатского края:
  • обеспечить функционирование в Камчатском крае постоянного коечного фонда для оказания медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями в зависимости от эпидемиологической ситуации, а также совместно с Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края – оперативное развертывание дополнительного коечного фонда в случае осложнения эпидемиологической ситуации, включая создание резерва средств индивидуальной защиты для работников медицинских организаций, органов государственной власти Камчатского края и подведомственных им краевых государственных учреждений в объеме не менее месячной потребности;
  • с 28 июля 2020 года организовать плановую госпитализацию пациентов в ГБУЗ Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская гериатрическая больница» с соблюдением требований противоэпидемической безопасности при наличии у них отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не позднее чем за 3 дня до госпитализации;
  • возобновить оказание плановой стационарной специализированной медицинской помощи в ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница»;
  • обеспечить переход районных больниц на плановый режим работы (за исключением работы отделений дневного стационара) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности по недопущению распространения инфекции;
  • с 17 августа 2020 года организовать плановую госпитализацию пациентов в ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского», ГБУЗ Камчатского края «Вилючинская городская больница», ГБУЗ Камчатского края «Елизовская районная больница» (за исключением работы отделений дневного стационара) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности при наличии у них отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не позднее чем за 3 дня до госпитализации;
  • с 25 августа 2020 года организовать работу амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Вилючинского городского округа, Елизовского муниципального района в плановом режиме (за исключением работы отделений дневного стационара) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности по недопущению распространения инфекции.
  1. Министерству образования Камчатского края и органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае с 12 мая 2020 года организовать:

1) работу дежурных групп в дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае (за исключением дошкольных образовательных организаций, указанных в приложении 7 к настоящему Постановлению, и в отношении которых принято решение о возможности работы в штатном режиме) с соблюдением в указанных группах санитарно-эпидемиологических требований – до 23 августа 2020 года включительно;

2) образовательный процесс в образовательных организациях в Камчатском крае, осуществляющих программы среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного образования (за исключением образовательных организаций, указанных в части 37 настоящего Постановления) в дистанционной форме с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – в соответствии с календарным учебным графиком.

  1. Органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, начиная с 17 августа 2020 года, рассмотреть возможность организации работы в штатном режиме дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае, перечень которых установлен приложением 7 к настоящему Постановлению, при условии соблюдения требований, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
  2. Организовать образовательный процесс:
  • в учебно-тренажерных центрах, ведущих подготовку экипажей морских судов с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности и в группах численностью не более 4 человек с соблюдением дистанции между обучающимися не менее 2 метров;
  • в региональном отделении ДОСААФ России Камчатского края и его структурных подразделениях в части организации практического обучения по подготовке водителей транспортных средств по военно-учетным специальностям;
  • в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Камчатский стрелковый центр» в части проведения очных практических занятий с учетом соблюдения требований, установленных Постановлением Главного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID -2019 в Камчатском крае»;
  • в негосударственных организациях (у индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги в сфере дополнительного образования детей (школы, студии), с соблюдением требований, установленных Постановлением Главного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019 в Камчатском крае».
  1. Министерству социального развития и труда Камчатского края:
  • обеспечить оперативное взаимодействие с соблюдающими режим самоизоляции гражданами в возрасте старше 65 лет, а также с гражданами, имеющими заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему Постановлению;
  • обеспечить совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае оказание гражданам, указанным в пункте 1 настоящей части, возможных мер адресной социальной помощи с учетом их запросов;
  • организовать совместно с Министерством здравоохранения Камчатского края, Агентством по делам молодежи Камчатского края, совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае доставку гражданам, указанным в пункте 1 настоящей части, с учетом их запросов лекарственных препаратов, продуктов питания, товаров первой необходимости и оказание иной помощи.
  1. Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края обеспечить транспортирование граждан, указанных в пунктах 1 и 2 части 4 настоящего Постановления.
  2. Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю обеспечить временное, на период действия режима повышенной готовности, пожарное и аварийно-спасательное обеспечение полетов в аэропортах Оссора, Палана и Мильково силами подразделений ФПС Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю без снижения уровня противопожарной защиты населенных пунктов.
  3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить термометрию граждан, прибывающих в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) и морской порт Петропавловск-Камчатский с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания (COVID-19).
  4. Агентству по занятости населения и миграционной политике Камчатского края организовать работу в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) с пассажирами, прибывающими на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации.
  5. Министерству здравоохранения Камчатского края совместно с Управлением Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю осуществлять контроль соблюдения гражданами режима самоизоляции и медицинского наблюдения. В случае выявления нарушений, принимать меры в пределах полномочий.
  6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены частями 1–26 настоящего Постановления.

Должностным лицам, определенным Постановлением Губернатора Камчатского края от 21.04.2020 № 58 «Об утверждении Перечня должностных лиц исполнительных органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены частями 1–30 настоящего Постановления.

В случае выявления нарушений, принимать меры в пределах полномочий.

  1. Министерству специальных программ и по делам казачества Камчатского края обеспечить:
  • подготовку пункта временного размещения модульного типа для размещения в случае необходимости граждан, прибывающих из других субъектов Российской Федерации и иностранных граждан, привлеченных рыбохозяйственными, горнодобывающими и строительными организациями;
  • пополнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Камчатского края для проведения мероприятий, связанных с предупреждением распространения на территории Камчатского края (COVID-19);
  • контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей.
  1. Управлению пресс-службы Аппарата губернатора и Правительства Камчатского края обеспечить информирование населения Камчатского края через средства массовой информации о работе и контактах горячей линии.
  2. Министерству экономического развития и торговли Камчатского края и Министерству инвестиций и предпринимательства Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае обеспечить консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления деятельности в условиях ограничений, установленных настоящим Постановлением.
  3. Организации и индивидуальные предприниматели, а также граждане несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены частями 1–30 настоящего Постановления.
  4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
  5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.».
  6. Приложения 2 и 6 признать утратившими силу.
  7. Дополнить приложением 7 в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
  8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий

обязанности

Губернатора

Камчатского края

В.В. Солодов

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."