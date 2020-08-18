ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

18 Августа 2020



12.08.2020 № 140

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в Постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» изменения, изложив постановляющую часть в следующей редакции:

«1. Обязать граждан до 23 августа 2020 года включительно соблюдать режим самоизоляции.

В период действия режима самоизоляции граждане обязаны:

не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

а) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Постановлением;

б) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Постановлением;

в) обращения за медицинской помощью;

г) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация (предоставление) которых не приостановлена(о) в соответствии с настоящим Постановлением;

д) занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе;

е) прогулок на открытом воздухе, в том числе на территориях парков без функционирования детских развлекательных аттракционов, при условии соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;

ж) следования граждан мужского пола в возрасте 18–27 лет на территории Камчатского края в военный комиссариат или медицинское учреждение при наличии повестки или соответствующего направления;

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения;

граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему Постановлению, – не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Для получения помощи в доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, товаров первой необходимости и иной помощи вправе обращаться по телефонам: +7-800-300-49-19 и 112, а также на горячую линию Министерства социального развития и труда Камчатского края по телефону: 8 (4152) 23-02-50 и Агентства по делам молодежи Камчатского края по телефону: 8-902-463-19-20.

Определить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, для оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции считается установленным:

с 15 по 28 июня 2020 года включительно;

с 29 июня по 12 июля 2020 года включительно;

с 13 по 26 июля 2020 года включительно;

с 27 июля по 9 августа 2020 года включительно;

с 10 по 16 августа 2020 года включительно;

с 17 по 23 августа 2020 года включительно.

Обязать:

граждан Российской Федерации, вернувшихся в Российскую Федерацию регулярными международными рейсами, при прибытии на территорию Камчатского края:

а) в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации» (https://www.gosuslugi.ru/400705/l).

Указанное требование не распространяется на граждан Российской Федерации, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации, и прошедших лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;

граждан Российской Федерации, вернувшихся в Российскую Федерацию вывозными международными рейсами, при прибытии на территорию Камчатского края:

а) находиться в изоляции в условиях обсерватора или в домашних условиях в течение 14 календарных дней со дня прибытия в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019».

Указанное требование не распространяется на граждан Российской Федерации, прибывших на территорию Камчатского края непосредственно после 14-тидневной изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации;

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций;

граждан Российской Федерации, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, на территории Камчатского края и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации:

а) при прибытии в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово (в случае следования транзитом из указанных населенных пунктов к месту проживания (пребывания) в другой населенный пункт на территории Камчатского края - при прибытии к месту проживания (пребывания)) сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию, обращаться по вопросам недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по круглосуточному многоканальному телефону горячей линии 8-800-300-49-19 или телефону 112;

б) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания).

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края;

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

Требования абзаца первого подпункта «б» и подпункта «в» настоящего пункта распространяются также на граждан, совместно проживающих в период обеспечения самоизоляции с гражданами, прибывшими на территорию Камчатского края;

граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации к близким родственникам, которые зарегистрированы по месту жительства (пребывания) на территории Камчатского края, с соблюдением требований, установленных Постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края»:

а) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) близкого родственника не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс - тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края;

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

Требования абзаца первого подпункта «а» и подпункта «б» настоящего пункта распространяются также на граждан, совместно проживающих в период обеспечения самоизоляции с гражданами, прибывшими на территорию Камчатского края;

5) граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации для исполнения трудовых (служебных) обязанностей, а также для участия в организованных турах и (или) экскурсиях с соблюдением требований, установленных Постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края»:

а) находиться в изоляции на объектах обсервационного типа (базах отдыха, в гостиницах, гостевых домах, в иных нежилых помещениях, соответствующих требованиям, предусмотренных рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)) (далее - объекты обсервационного типа), не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации для участия в организованных турах и (или) экскурсиях, а также для трудоустройства в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 10.01.2020 № 6-П «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек на территории Камчатского края», и имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края.

Работодатели и граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с нахождением прибывших на территорию Камчатского края граждан в изоляции;

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью;

6) граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края, и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации без соблюдения требований, установленных Постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края»:

а) при прибытии в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) или морской порт Петропавловск-Камчатский заполнять согласие по форме согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;

б) находиться в изоляции в объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края.

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

в) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций;

иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших на территорию Камчатского края регулярными и вывозными международными рейсами, а также из других субъектов Российской Федерации, для участия в организованных турах и (или) экскурсиях с соблюдением требований, установленных Постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края», при прибытии в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) предъявить медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (на территорию Камчатского края) (далее - Медицинский документ);

иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших на территорию Камчатского края регулярными и вывозными международными рейсами, а также из других субъектов Российской Федерации, для исполнения трудовых (служебных) обязанностей с соблюдением требований, установленных Постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края»:

а) находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия;

Указанное требование не распространяется на иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации и имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края;

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций;

иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших на территорию Камчатского края регулярными международными рейсами без соблюдения требований, установленных Постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края» при прибытии в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) предъявить Медицинский документ;

10) иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших на территорию Камчатского края вывозными международными рейсами, а также из других субъектов Российской Федерации, без соблюдения требований, установленных Постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края» при прибытии в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово):

а) находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия;

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края.

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций.

Требования пунктов 3 и 5 части 4 настоящего Постановления не распространяются:

на работников организаций связи, осуществляющих доставку (перевозку) специальной корреспонденции;

на адвокатов, прибывших на территорию Камчатского края в целях исполнения ими профессиональных обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи.

В организациях, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению, запретить:

работу персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

обслуживание посетителей без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), в том числе расчеты за услуги и товары.

Родителям (законным представителям) принять меры по ограничению нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, в общественных местах. Установить, что с 12 мая 2020 года салоны красоты и парикмахерские салоны, прачечные, химчистки, швейные ателье, мастерские по ремонту одежды и обуви вправе осуществлять деятельность при соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 по организации работы салонов красоты, парикмахерских, прачечных, химчисток, ателье. При этом организация обслуживания клиентов должна осуществляться в отдельном кабинете по предварительной записи по одному с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними, исключения ожидания обслуживания посетителями внутри этих объектов. Установить, что с 14 июля 2020 года торгово-развлекательные и торговые центры вправе осуществлять деятельность, за исключением фудкортов и предприятий, указанных в пункте 8 части 14 настоящего Постановления, при условии соблюдения требований, установленных «МР 3.1/2.3.5.0191-20 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020), частью 16 настоящего Постановления. При этом организацию обслуживания посетителей в торговых объектах, реализующих непродовольственные товары, необходимо осуществлять с соблюдением принципов социального дистанцирования: не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале и у касс одного объекта площадью до 50 кв.м - не более 5 человек; до 100 кв.м – не более 10 человек; до 200 кв.м – не более 25 человек; свыше 200 кв.м – не более 50 человек; свыше 400 кв.м – не более 60 человек, свыше 600 кв.м – не более 75 человек, свыше 800 кв.м – не более 90 человек при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки). Установить, что с 27 июля 2020 года фитнес-клубы вправе осуществлять деятельность при условии:

соблюдения требований, установленных «МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020);

обеспечения организации индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек, с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра) с площадью залов для занятия спортом – 4 кв.м на 1 посетителя и загрузкой объектов в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

Министерству спорта Камчатского края обеспечить осуществление еженедельного контроля за соблюдением фитнес-клубами требований, указанных в настоящей части.

Установить, что с 31 июля 2020 года вправе осуществлять деятельность:

1) аквапарки, а также бассейны, расположенные на территориях организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания, в том числе деятельность санаторно-курортных организаций – при условии соблюдения требований, установленных при условии соблюдения требований, установленных «МР 3.1/2.1.0204-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы аквапарков в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.07.2020), «МР 3.1/2.1.0181-20. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.05.2020), «МР 3.1/2.1.0193-20. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020);

2) бани и сауны – при условии соблюдения требований, установленных «МР 3.1/2.1.0181-20. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.05.2020).

Установить, что с 13 августа 2020 года вправе осуществлять деятельность:

рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения и фуд-кортов, расположенных в торгово-развлекательных и торговых центрах, при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метра, обеспечения рассадки посетителей по числу посадочных мест, уменьшенных вдвое, обязательной обработки всех поверхностей дезинфицирующими средствами, а также при соблюдении иных требований, установленных «МР 3.1/2.3.6.0190-20 Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020) и частью 16 настоящего Постановления;

объекты розничной торговли и розничные рынки – при условии соблюдения требований, установленных «МР 3.1/2.3.5.0191-20 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020) и частью 16 настоящего Постановления. При этом организацию обслуживания посетителей в торговых объектах необходимо осуществлять с соблюдением принципов социального дистанцирования: не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале и у касс одного объекта площадью до 50 кв.м – не более 5 человек; до 100 кв.м – не более 10 человек; до 200 кв.м – не более 25 человек; свыше 200 кв.м – не более 50 человек; свыше 400 кв.м – не более 60 человек, свыше 600 кв.м – не более 75 человек, свыше 800 кв.м – не более 90 человек при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

Приостановить до 16 августа 2020 года включительно оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. Приостановить до 23 августа 2020 года включительно:

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных (за исключением проведения 2 августа 2020 года Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра), выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, всех форм публичных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий и оказания соответствующих услуг (за исключением фитнес-клубов), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

посещение гражданами парков с функционированием детских развлекательных аттракционов и иных мест массового посещения граждан с целью отдыха;

проведение досуговых мероприятий, в том числе работу кружков и секций, в центрах социального обслуживания населения;

проведение экскурсий и организованных туров (за исключением проведения экскурсий и организованных туров на открытом воздухе для жителей Камчатского края, а также граждан, указанных в абзаце первом пункта 5, пункте 7 части 4 настоящего Постановления);

посещение обучающимися организаций, предоставляющих среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное образование (за исключением образовательных организаций, указанных в части 37 настоящего Постановления), а также организаций, осуществляющих спортивную подготовку (за исключением проведения спортивных тренировочных мероприятий для жителей Камчатского края, в том числе членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Камчатского края, на открытых государственных (муниципальных) объектах спорта, а также для членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Камчатского края по плаванию в плавательном бассейне КГАУ СШОР по плаванию);

работу торговых объектов, расположенных в многоквартирных жилых домах и реализующих товары в ночное время (с 22:00 до 07:00);

деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, а также кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, в том числе находящихся на территориях торгово-развлекательных и торговых центров;

работу массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан;

предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров занятости населения), за исключением помещений, позволяющих организовать предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования (одновременного нахождения граждан в количестве не более 12 человек, при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 метра). При этом государственные (муниципальные) и иные услуги, предоставление которых возможно в электронной форме, предоставляются исключительно в электронной форме.

Установить, что перевозка граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае осуществляется при отрицательном результате экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в день вылета в отдаленные районы Камчатского края.

При этом экспресс-тестирование на COVID-19 граждан, указанных в части З1 Постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П «Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края», осуществляются за счет средств краевого бюджета.

При возобновлении деятельности предприятий торговли, общественного питания и предприятий, оказывающих услуги, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны:

уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю о соответствии этих предприятий требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае» и обеспечить выполнение рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19) (бланк уведомления можно скачать по адресу: http://41.rospotrebnadzor.ru/content/blank-uvedomleniyа);

предусмотреть установку устройств (приборов) по обеззараживанию воздуха рециркуляторного типа («Дезар» или аналоги) в местах постоянного пребывания работников и посетителей.

Запретить до 31 августа 2020 года включительно выезд организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за пределы Камчатского края. Запретить до 23 августа 2020 года включительно выезд организованных групп детей в спортивно-оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Камчатского края. Запретить проведение детской оздоровительной кампании в Камчатском крае в летний период 2020 года для всех типов лагерей. До 23 августа 2020 года включительно:

обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края:

а) обеспечить соблюдение требований, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», Постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае», в том числе:

организовать входную дистанционную термометрию работников при входе в организацию (предприятие, территорию) и измерение температуры тела работников в течение рабочего дня;

не допускать к работе лиц с признаками острого респираторного заболевания и лиц, имеющих в близком контакте таких заболевших и госпитализированных в инфекционный стационар, заболевших пневмониями;

обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации;

б) не допускать к работе работников из числа граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания (COVID-19), до истечения 14-дневного срока их самоизоляции с учетом положений части 4 настоящего Постановления;

в) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, за исключением указанных в части 26 настоящего Постановления:

а) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции по месту проживания (пребывания);

б) принять меры по обеспечению самоизоляции работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему Постановлению. Указанное требование может не применяться к руководителям и работникам органов и организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения;

в) перевести работников на дистанционный формат исполнения должностных обязанностей при наличии организационно-технических возможностей.

Исполнительным органам государственной власти Камчатского края, имеющим подведомственные организации с круглосуточным пребыванием граждан, обеспечить издание правовых актов, предусматривающих возобновление (приостановление) деятельности указанных организаций в период действия режима повышенной готовности, с уведомлением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю. Организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края:

обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах в регламентированные сроки проведения влажной уборки мест общего пользования, а также ежедневное протирание поручней, перил, дверных и оконных ручек, выключателей, панелей домофонов и лифтов, почтовых ящиков, подоконников в местах общего пользования многоквартирных домов с использованием дезинфицирующих средств;

обеспечить еженедельное проведение дезинфекции мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края, дезинфицирующими средствами. Руководителям религиозных организаций ввести ограничения на посещение гражданами объектов (территорий), находящихся в собственности религиозных организаций, и (или) используемых ими на ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания. Туроператорам, осуществляющим свою деятельность на территории Камчатского края, включенным в Федеральный реестр туроператоров, принимающим граждан, прибывших на территорию Камчатского края для участия в организованных турах и (или) экскурсиях на открытом воздухе, помимо соблюдения требований, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019 в Камчатском крае»:

осуществлять встречу граждан, прибывших для участия в организованных турах и (или) экскурсиях, указанных в абзаце втором подпункта «а» пункта 5 части 4 настоящего Постановления, в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово), их перевозку к объектам обсервационного типа для размещения в случае отрицательного результата лабораторных исследований на COVID-2019 или наличия Медицинского документа;

при появлении у прибывших граждан первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;

определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края;

обеспечить представление информации в Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края по форме и в сроки, определенные Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края;

предусмотреть в договорах туроператоров о реализации туристского продукта информацию о возможных рисках, связанных с распространением на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции, а также о возможности помещения в объекты обсервационного типа в случаях, предусмотренных настоящим Постановлением.

Руководителям организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные организации, привлекающим на сезонную (вахтовую), временную работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу, помимо соблюдения требований, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае»:

осуществлять встречу прибывших в Камчатский край сезонных (вахтовых) работников в местах прибытия, их транспортирование к местам проживания с обеспечением изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия от других работников и населения Камчатского края;

проверять у иностранных граждан, привлекаемых к трудовой деятельности, наличие Медицинского документа;

принять меры к минимизации контактов прибывших сезонных (вахтовых) работников с населением Камчатского края;

при отсутствии возможности транспортирования прибывших сезонных (вахтовых) работников к месту работы в день прибытия в Камчатский край осуществлять их размещение и содержание в пунктах временного размещения (общежитиях, базах отдыха, санаториях, гостиницах, хостелах, детских оздоровительных лагерях, пунктах временного размещения модульного типа, при условии отсутствия прочих проживающих);

при появлении у работников первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;

принять внутренний распорядительный акт об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения (COVID-19);

ограничить выход работников за территорию организации в случае круглосуточного размещения сезонных (вахтовых) работников на территории соответствующей организации;

организовать перевозку работников от мест проживания (размещения) к месту работы и обратно, исключив использование работниками общественного транспорта.

Руководителям рыбохозяйственных организаций, привлекающим на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу:

1) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством рыбного хозяйства Камчатского края;

2) обеспечить представление информации в Министерство рыбного хозяйства Камчатского края по форме и в сроки, определенные Министерством рыбного хозяйства Камчатского края;

3) с учетом положений пунктов 7 и 8 части 4 настоящего Постановления обеспечить обязательную изоляцию работников, привлекаемых для работы в Тигильский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский, Соболевский муниципальные районы в Камчатском крае и в Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, в пунктах временного размещения, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе, до проведения тестирования с использованием сертифицированных тест-систем на COVID-19 (обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР) и в случае получения отрицательного результата организовать перевозку работников к месту работы с соблюдением положений пункта 1 части 26 настоящего Постановления.

Руководителям горнодобывающих организаций, привлекающим на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу:

определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края;

обеспечить ежедневное представление информации о количестве привлекаемых работников, а также сведений о потребности организаций в пунктах временного размещения в Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;

обеспечить обязательную изоляцию работников из числа граждан Российской Федерации, привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу из других субъектов Российской Федерации для работы в Камчатский край, в пунктах временного размещения, расположенных в Камчатском крае, до получения результатов лабораторных исследований на COVID-19, проведенных на территории Камчатского края любым из применяемых в Российской Федерации методов, включая экспресс-тестирование, с использованием тест-систем на COVID-19, зарегистрированных и разрешенных к применению на территории Российской Федерации. В случае получения отрицательных результатов организовать транспортирование работников к месту работы с соблюдением положений пункта 1 части 26 настоящего Постановления;

в отношении работников из числа иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации, а также прибывших регулярными и вывозными международными рейсами для исполнения трудовых обязанностей, руководствоваться положениями пункта 8 части 4 настоящего Постановления.

Руководителям рыбодобывающих организаций (судовладельцам) при смене экипажа судна обеспечить допуск на судно вновь прибывших членов экипажа при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований на COVID-19, датированных не более чем за 3 календарных дня до даты прибытия на судно. Руководителям рыбохозяйственных организаций обеспечить обязательное проведение тестирования с использованием сертифицированных тест-систем на COVID-19 (обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР) всех привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу работников до момента их допуска к работе. Рекомендовать руководителям организаций, указанным в части 26 настоящего Постановления:

рассмотреть возможность привлечения работников, проживающих на территории Камчатского края;

обеспечить наличие в организации медицинского работника:

а) при численности работающих до 50 человек – фельдшера;

б) при численности работающих 50 человек и более – врача.

Исполнительным органам государственной власти Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае ограничить выезд организованных групп детей и взрослых в другие субъекты Российской Федерации. Министерству здравоохранения Камчатского края:

обеспечить:

а) проведение добровольного экспресс-тестирования на (COVID-19) граждан, прибывших в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово). Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с проведением указанного экспресс-тестирования;

б) проведение экспресс-тестирования на COVID-19 граждан, указанных в части З1 Постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П «Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края», за счет средств краевого бюджета;

организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заболевания (COVID-19), а также пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками медицинских организаций;

обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на (COVID-19);

совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие (COVID-19), в соответствии с медицинскими показаниями;

разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, в период действия режима повышенной готовности;

временно приостановить:

а) проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения, проводимых в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

б) проведение профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, проводимых в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», от 11.04.2013 № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью» на период проведения карантинных мероприятий в образовательных организациях;

в) плановую госпитализацию пациентов в учреждения здравоохранения Камчатского края, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, за исключением случаев, предусмотренных частью 34 настоящего Постановления;

обеспечить готовность лабораторий государственной и негосударственной (при необходимости) системы здравоохранения к проведению лабораторного обследования населения на (COVID-19);

совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на (COVID-19) следующих категорий лиц:

а) вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками респираторных заболеваний;

б) контактировавших с больным (COVID-19);

в) с диагнозом «внебольничная пневмония»;

г) старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

д) медицинских работников, имеющих риски инфицирования (COVID-19) на рабочих местах, – 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих (COVID-19), – немедленно;

е) находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций – при появлении симптомов респираторного заболевания;

ежедневно докладывать о ситуации с распространением в Камчатском крае (COVID-19) руководителю регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края.

Министерству здравоохранения Камчатского края:

обеспечить функционирование в Камчатском крае постоянного коечного фонда для оказания медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями в зависимости от эпидемиологической ситуации, а также совместно с Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края – оперативное развертывание дополнительного коечного фонда в случае осложнения эпидемиологической ситуации, включая создание резерва средств индивидуальной защиты для работников медицинских организаций, органов государственной власти Камчатского края и подведомственных им краевых государственных учреждений в объеме не менее месячной потребности;

с 28 июля 2020 года организовать плановую госпитализацию пациентов в ГБУЗ Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская гериатрическая больница» с соблюдением требований противоэпидемической безопасности при наличии у них отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не позднее чем за 3 дня до госпитализации;

возобновить оказание плановой стационарной специализированной медицинской помощи в ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница»;

обеспечить переход районных больниц на плановый режим работы (за исключением работы отделений дневного стационара) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности по недопущению распространения инфекции;

с 17 августа 2020 года организовать плановую госпитализацию пациентов в ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского», ГБУЗ Камчатского края «Вилючинская городская больница», ГБУЗ Камчатского края «Елизовская районная больница» (за исключением работы отделений дневного стационара) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности при наличии у них отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не позднее чем за 3 дня до госпитализации;

с 25 августа 2020 года организовать работу амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Вилючинского городского округа, Елизовского муниципального района в плановом режиме (за исключением работы отделений дневного стационара) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности по недопущению распространения инфекции.

Министерству образования Камчатского края и органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае с 12 мая 2020 года организовать:

1) работу дежурных групп в дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае (за исключением дошкольных образовательных организаций, указанных в приложении 7 к настоящему Постановлению, и в отношении которых принято решение о возможности работы в штатном режиме) с соблюдением в указанных группах санитарно-эпидемиологических требований – до 23 августа 2020 года включительно;

2) образовательный процесс в образовательных организациях в Камчатском крае, осуществляющих программы среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного образования (за исключением образовательных организаций, указанных в части 37 настоящего Постановления) в дистанционной форме с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – в соответствии с календарным учебным графиком.

Органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, начиная с 17 августа 2020 года, рассмотреть возможность организации работы в штатном режиме дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае, перечень которых установлен приложением 7 к настоящему Постановлению, при условии соблюдения требований, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Организовать образовательный процесс:

в учебно-тренажерных центрах, ведущих подготовку экипажей морских судов с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности и в группах численностью не более 4 человек с соблюдением дистанции между обучающимися не менее 2 метров;

в региональном отделении ДОСААФ России Камчатского края и его структурных подразделениях в части организации практического обучения по подготовке водителей транспортных средств по военно-учетным специальностям;

в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Камчатский стрелковый центр» в части проведения очных практических занятий с учетом соблюдения требований, установленных Постановлением Главного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID -2019 в Камчатском крае»;

в негосударственных организациях (у индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги в сфере дополнительного образования детей (школы, студии), с соблюдением требований, установленных Постановлением Главного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019 в Камчатском крае».

Министерству социального развития и труда Камчатского края:

обеспечить оперативное взаимодействие с соблюдающими режим самоизоляции гражданами в возрасте старше 65 лет, а также с гражданами, имеющими заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему Постановлению;

обеспечить совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае оказание гражданам, указанным в пункте 1 настоящей части, возможных мер адресной социальной помощи с учетом их запросов;

организовать совместно с Министерством здравоохранения Камчатского края, Агентством по делам молодежи Камчатского края, совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае доставку гражданам, указанным в пункте 1 настоящей части, с учетом их запросов лекарственных препаратов, продуктов питания, товаров первой необходимости и оказание иной помощи.

Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края обеспечить транспортирование граждан, указанных в пунктах 1 и 2 части 4 настоящего Постановления. Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю обеспечить временное, на период действия режима повышенной готовности, пожарное и аварийно-спасательное обеспечение полетов в аэропортах Оссора, Палана и Мильково силами подразделений ФПС Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю без снижения уровня противопожарной защиты населенных пунктов. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить термометрию граждан, прибывающих в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) и морской порт Петропавловск-Камчатский с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания (COVID-19). Агентству по занятости населения и миграционной политике Камчатского края организовать работу в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) с пассажирами, прибывающими на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации. Министерству здравоохранения Камчатского края совместно с Управлением Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю осуществлять контроль соблюдения гражданами режима самоизоляции и медицинского наблюдения. В случае выявления нарушений, принимать меры в пределах полномочий. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены частями 1–26 настоящего Постановления.

Должностным лицам, определенным Постановлением Губернатора Камчатского края от 21.04.2020 № 58 «Об утверждении Перечня должностных лиц исполнительных органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены частями 1–30 настоящего Постановления.

В случае выявления нарушений, принимать меры в пределах полномочий.

Министерству специальных программ и по делам казачества Камчатского края обеспечить:

подготовку пункта временного размещения модульного типа для размещения в случае необходимости граждан, прибывающих из других субъектов Российской Федерации и иностранных граждан, привлеченных рыбохозяйственными, горнодобывающими и строительными организациями;

пополнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Камчатского края для проведения мероприятий, связанных с предупреждением распространения на территории Камчатского края (COVID-19);

контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей.

Управлению пресс-службы Аппарата губернатора и Правительства Камчатского края обеспечить информирование населения Камчатского края через средства массовой информации о работе и контактах горячей линии. Министерству экономического развития и торговли Камчатского края и Министерству инвестиций и предпринимательства Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае обеспечить консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления деятельности в условиях ограничений, установленных настоящим Постановлением. Организации и индивидуальные предприниматели, а также граждане несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены частями 1–30 настоящего Постановления. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.». Приложения 2 и 6 признать утратившими силу. Дополнить приложением 7 в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий

обязанности

Губернатора

Камчатского края

В.В. Солодов