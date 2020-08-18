А жизнь-то налаживается?

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18 Августа 2020

По числу выявленных случаев заболевания COVID-19 на душу населения Камчатка по-прежнему остается на втором месте в стране после Москвы, а среди 11-ти субъектов ДФО лидирует. При этом число новых заражений, зарегистрированных за сутки, согласно официальной статистике Минздрава, снижается, а в стационарах для ковидных больных освобождается все больше мест.

Это позволило снять ряд ограничений, но режим самоизоляции продлен до 23 августа, что закреплено постановлением губернатора № 140 от 12.08.2020 года. Согласно документу жители края, как и прежде, обязаны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра до других граждан в общественных местах и общественном транспорте, носить маски и перчатки. При этом с 13 августа могут работать рестораны, кафе и иные предприятия общественного питания при условии расстояния между столами в 1,5 метра, обязательной дезинфекции и уменьшения мест для клиентов вдвое. Запрет на работу пока еще не снят для кальянных и фуд-кортов в торгово-развлекательных и торговых центрах. Кроме того, в постановлении перечислены требования (о них мы поговорим чуть позже) к гражданам, прибывшим на Камчатку авиарейсами. Ограничения на Камчатке снимаются поэтапно, и ранее было объявлено, что жителям региона можно гулять в парках и на детских площадках (при условии соблюдения социальной дистанции), однако развлекательные аттракционы работать не будут. Открылись бассейны, расположенные на территориях санаторно-курортных организаций, опять же при условии соблюдения мер профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Но самое важное решение, на мой взгляд, касается постепенного возвращения учреждений здравоохранения к нормальному режиму работы. Об этом наша газета писала в публикации «COVID-19. Кривая пошла вниз?» в № 21 от 5 августа.

С 25 августа указанным постановлением предписано организовать в плановом режиме работу поликлиник (за исключением отделений дневных стационаров) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности в Петропавловске-Камчатском, Вилючинском городском округе, Елизовском муниципальном районе. В преддверии этого перехода врио губернатора Владимир Солодов на оперативном совещании 10 августа дал поручение Министерству здравоохранения доработать систему записи к врачам по телефону. «Не проходит ни одной встречи с населением, чтобы мне не пожаловались на то, как сложно попасть к врачу: много времени на это уходит, трудно приехать в поликлинику, чтобы взять талончик, потом снова приходится ехать обратно. Уж если система у нас есть, совсем несложно доработать интерфейс, чтобы через телефонный звонок обеспечить запись к врачу. Я попрошу Минздрав в кратчайшие сроки проработать этот вопрос, чтобы люди могли воспользоваться преимуществами этой системы», – сказал глава региона.

12 августа я решила записаться на прием к врачу. Поскольку на Камчатке живу не так давно, к поликлинике прикрепиться не успела, хотя полис, как полагается, переоформила. Поэтому для начала решила позвонить по номерам горячей линии Минздрава, указанным на главной странице официального сайта министерства. Спросить, с чего мне начинать и что предпринять, чтобы записаться на прием к офтальмологу, желательно по телефону. Увы, оба номера телефона горячей линии: 20-12-16 и 20-18-52, заявленные, к слову, для работы «в будние дни с 9:00 до 17:00», не помогли продвинуться ни на шаг: никто не брал трубку. Спрашивается, если это действительно горячая линия, почему она не работает? Если же номера уже не актуальны – почему они указаны на сайте?

В регистратуре краевой консультативной поликлиники (ул. Ленинградская, 112) по номеру: 21-59-19, мне посчастливилось послушать приятную музыку, но трубку никто не взял, хотя в промежутке между 12 и 13 часами звонила трижды.

А вот в регистратуре Петропавловск-Камчатской городской поликлиники № 1 (телефон 30-22-29, ул. Ленинградская, 114) трубку взяли сразу же. Но порадоваться такому везению я не успела: в ответ на просьбу о записи к окулисту мне сообщили, что врач пока в отпуске и записи к нему нет. Оказалось, к работе он приступит не ранее 25 августа, так что перезвонить посоветовали в «районе двадцатого». При этом поинтересовались, сколько мне лет, так как для тех, кому «65 плюс» действуют ограничения. О записи к врачу по телефону здесь ничего не знают: как и прежде, действует система талонов.

В городской поликлинике № 3 (телефон: 20-18-50, проспект Рыбаков, 6) удача наконец улыбнулась: в регистратуре сообщили, что есть место «в понедельник в первой половине дня». Понадобится приехать, забрать талончик (то есть отстоять за ним очередь. – Авт.), потом приехать второй раз, уже на прием к врачу в назначенный день. Здесь, кстати, на мой вопрос, действуют ли ограничения для тех, кому 65 лет и более, ответили, что принимаются все категории граждан, независимо от возраста. На вопрос, можно ли попасть к врачу иным путем, например, записаться на прием по телефону, удивленно ответили, что нет, только по талонам.

Эти звонки живо напомнили мне первые недели пандемии коронавируса. Тогда корреспонденты газеты «Вести» тоже обзванивали учреждения краевого здравоохранения, правда, с иной целью – хотели узнать, где и на каких условиях можно пройти добровольное тестирование на коронавирус. Цель была иная, а впечатления остались те же: ощущение, что люди, поставленные отвечать на звонки, не владеют необходимой информацией, хорошо если они вообще возьмут трубку. Как и прежде, ни один из отвечавших не назвал свое имя.

Пандемия, идущая на спад, на мой взгляд, не расшевелила, а тем более не усовершенствовала информативную систему Минздрава. Номеров телефонов горячих линий объявлено много, но толку от них мало. О попытке дозвониться на одну из них я написала выше. Есть и другие телефонные номера. Например, на том же сайте Минздрава заявлена горячая линия для осуществления записи к врачу в электронном виде. В тот же день, 12 августа, позвонила на нее по указанному номеру: 22-86-33. На этот раз трубку взяли. Вопрос задала простой: «Как мне записаться на прием к врачу?» Ответ был краток: «Мы не поликлиника. Мы краевой медицинский информационно-аналитический центр». Когда же поинтересовалась, почему телефон центра заявлен как горячая линия Минздрава, мне ответили, что это «если вы не смогли записаться на прием к врачу через госуслуги». Справедливости ради надо сказать, что здесь собеседница согласилась назвать свое имя. Беседовала со мной Надежда Игоревна.

Так что фактически у человека, пожелавшего попасть на прием к врачу, пока на вооружении только один действенный телефон – регистратуры поликлиники, к которой он прикреплен, и один путь к доктору – через систему талонов, крайне неудобную для пациентов.

Напомню, что усиление карантинных мер в связи с пандемией было предпринято в поликлиниках Петропавловска-Камчатского с 1 апреля. Это означало, что пациентов принимали в ограниченном количестве, по неотложным показаниям. Людям пожилого возраста, то есть из группы риска, вход в поликлиники был ограничен. Дневные стационары перестали принимать новых пациентов. Сегодня, когда поликлиники вот-вот должны вернуться к работе в плановом режиме, желающих попасть на прием к доктору наверняка появится особенно много. Система записи к врачам по телефону могла бы здорово облегчить жизнь пациентам. Но осилит ли это новшество Минздрав? Пандемия высветила все несовершенства и слабые стороны в работе системы здравоохранения края, крайне запущенной, неповоротливой и в целом непрофессиональной. Сейчас этой системе вновь предстоит «переключение», теперь уже на нормальный режим работы, но с сохранением возможности оперативно перестроиться в случае необходимости.

Хотя сейчас все говорит о стабилизации ситуации с распространением COVID-19 на Камчатке, но мы понимаем, что это явление может быть временным. У всех на слуху вспышка ковида в Крыму, случившаяся в разгар курортного сезона. 9 августа здесь был зафиксирован новый рекорд по числу заболевших: за сутки коронавирус выявили у 48-ми граждан. При этом в июне в Крыму фиксировалось в среднем 5–7 случаев заражения в сутки. По данным медиков, большинство зараженных, выявленных в конце июля и в августе, – приезжие из разных регионов страны, местных жителей гораздо меньше.

К 10 августа больницы, перепрофилированные под нужды ковидных больных, оказались переполнены. Власти приняли решение открыть еще один ковидный госпиталь в Симферополе на базе родильного дома, однако столкнулись с нехваткой медиков. Министерство здравоохранения Крыма ищет врачей и медсестер для работы в госпиталях по объявлению на своем сайте.

По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым только за июль на полуострове отдохнуло почти полтора миллиона приезжих. В августе туристов традиционно приезжает больше. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов с 15 июня отменил жесткий карантинный режим. С этого дня прекратилась обязательная двухнедельная обсервация для приезжающих в регион из других субъектов РФ (а ровно через месяц, с 15 июля, и для приезжающих из-за рубежа). Гостиницам и отелям было разрешено бронировать места для туристов с материка, а с 1 июля размещать отдыхающих. При этом, согласно обновленному указу главы Республики Крым № 188 от 9 июня 2020 года, в Крыму сохранился режим повышенной готовности с требованием носить защитные маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию между гражданами не менее 1,5 метра, а в аэропорту, на вокзалах, Крымском мосту и пунктах пропуска на границе с Украиной проводить обязательную термометрию. При заезде в санатории гостям предписывается иметь отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 и справку об эпидокружении.

В городе федерального значения Севастополе режим повышенной готовности продлили до 30 августа. Соответствующие изменения были закреплены 31 июля указом губернатора города Севастополя № 65-УГ. При этом город продолжает быть открытым для туристов. Жителям и гостям напоминают о соблюдении масочного режима и необходимости социального дистанцирования. В городе отменена обязательная обсервация для всех въезжающих, кроме тех, кто прибыл из-за границы вывозными рейсами либо контактировал с заболевшими. Для них предусмотрена обязательная 14-дневная изоляция на базе пансионатов. Те, кто приезжает в Севастополь из-за границы самостоятельно, обязаны сообщить о своем прибытии, пройти тест на ковид в течение трех дней с момента прибытия и отчитаться в Роспотребнадзор. Гражданам из других регионов России рекомендуется за три дня до въезда в город пройти обследование на коронавирус. Операторам гостиниц при бронировании мест рекомендовано напоминать об этой норме потенциальным постояльцам.

По свидетельству людей, вернувшихся с отдыха из Крыма, отношение к соблюдению санитарных мер там было самое поверхностное, если не сказать наплевательское: места на забитых до отказа отдыхающими пляжах располагались вплотную друг к другу, гостиницы были переполнены постояльцами, люди толпились в очередях в точках общественного питания, маски носили единицы.

«Самое ужасное еще и в том, что многие отдыхающие, почувствовав недомогание, предпочитают в срочном порядке вернуться домой и не обращаться за медицинской помощью на курортах», – приводится в СМИ мнение врача-терапевта из Крыма Анны Марудиной. А ведь есть еще и «бессимптомники». Все они сегодня развозят вирус по разным регионам страны.

Напомню, что на Камчатке в начале июля в елизовском аэропорту появилась мобильная лаборатория, чтобы каждый прилетающий мог по желанию платно пройти экспресс-тестирование на коронавирус. По словам руководителя краевого Минздрава Елены Сорокиной, экспресс-тестирование можно пройти за 15 минут. При отрицательном результате гражданам без местной регистрации уходить на обязательную двухнедельную обсервацию, как это предписывалось ранее, стало не нужно.

Сейчас, по словам нашего читателя (его имя в редакции имеется), недавно вернувшегося домой с материка, в аэропорту прибывших делят на два потока: в одном те, кто имеет местную прописку, во втором – все остальные. Тем, кто попал в первый поток, выдают справку с надписью «контроль пройден», и человек, предъявив справку и получив багаж, покидает аэропорт.

Во втором потоке порядок действий иной, о нем корреспонденту газеты рассказал пассажир (имя его в редакции также имеется), недавно прилетевший в гости к родственникам в наш регион. Гостям Камчатки предлагают на выбор: либо добровольно за полторы тысячи пройти тест на коронавирус тут же, в аэропорту, либо отбыть на двухнедельную изоляцию. Пассажир, рассказавший об этом, выбрал тестирование. Он не смог ответить на вопрос, где должна проходить изоляция и кто будет контролировать ее соблюдение, так как ему никто этого не объяснил.

13 августа в пресс-службе главного аэропорта Камчатки, куда я позвонила за разъяснениями по этому вопросу, мне посоветовали обратиться за официальным комментарием в оперативный штаб. Однако для «понимания обстановки» пояснили, что, грубо говоря, пассажиры с прилетевшего борта действительно делятся на два потока. В первом – пассажиры, которые могут подтвердить камчатскую прописку либо временную регистрацию в крае. По предъявлении документа они покидают аэропорт. Во втором – пассажиры, такой прописки не имеющие, но с цифровыми пропусками. Чтобы не попасть на обсервацию, они должны предъявить отрицательные результаты тестирования на коронавирус, полученные не более, чем за 72 часа до прибытия в аэропорт, либо пройти экспресс-тестирование в елизовском аэропорту. Что касается организованных туристов и сезонных рабочих, то ответственность за оформление их цифровых пропусков несет официальная турфирма либо работодатель. Есть еще одна категория – люди, прилетевшие к родне. Они должны самостоятельно подавать заявку на оформление пропуска. (Почему отвечавший мне представитель пресс-службы был категорически против, чтобы я упоминала его имя и ссылалась на данную им информацию в публикации, я не поняла. По-моему, ничего секретного в ней нет.)

В постановлении № 140 от 12 августа, о котором говорилось выше, указано, что граждане России, вернувшиеся в РФ регулярными международными рейсами, по прибытии на Камчатку должны в течение трех дней пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результатах на портале госуслуг. Требование не распространяется на тех, кто прибыл из других субъектов РФ, и прошедших лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней со дня прибытия. Граждане России, имеющие регистрацию по месту жительства в Камчатском крае, по прибытии к месту проживания должны сообщать о своем местонахождении и датах пребывания, контактную информацию, обращаться по вопросам недопущения распространения COVID-19 по круглосуточному телефону: 8-800-300-49-19 или 112. Они должны также соблюдать 14-дневный режим самоизоляции, за исключением тех, кто в день прибытия за свой счет прошел экспресс-тестирование в елизовском аэропорту, получив отрицательный результат, либо имеет такой результат, полученный не ранее, чем за три дня до прибытия на Камчатку. Тот, кто регистрации не имеет, но прибыл сюда к близким родственникам, должен либо уйти на самоизоляцию по месту пребывания на 14 дней, либо пройти тест в аэропорту, либо предъявить отрицательный результат теста, полученный не ранее трех дней до даты прибытия на территорию края. При этом при появлении первых респираторных симптомов человек обязан незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

А теперь представим, что домой на Камчатку с одного из курортов Крыма вернулся отдыхающий. Он предъявил штамп с пропиской, получил багаж и вышел в город, а затем проследовал далее к месту жительства. Вопрос: будет ли он соблюдать требования, закрепленные указанным постановлением, и знает ли он вообще о них?

Пока соблюдение карантинных мер, как я понимаю, целиком на совести вернувшегося к себе в Камчатский край курортника. И если соблюдать их он не пожелает, остается лишь надеяться на то, что он не привез домой вирус.

17 августа на Камчатке, по данным краевого Минздрава, зафиксировано 3 627 случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии, из них 12 выявлено за последние сутки. Всего выздоровели 3 573 человека, из них 42 за последние сутки. В стационарах находятся 157 пациента, четверо поступили в последние сутки. В коечном фонде насчитывается 576 мест, из них свободных – 419. Всего с начала пандемии поведено 107 654 тестирования, 754 – за минувшие сутки.

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."