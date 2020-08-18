А жизнь-то налаживается?

18 Августа 2020



По числу выявленных случаев заболевания COVID-19 на душу населения Камчатка по-прежнему остается на втором месте в стране после Москвы, а среди 11-ти субъектов ДФО лидирует. При этом число новых заражений, зарегистрированных за сутки, согласно официальной статистике Минздрава, снижается, а в стационарах для ковидных больных освобождается все больше мест.

Это позволило снять ряд ограничений, но режим самоизоляции продлен до 23 августа, что закреплено постановлением губернатора № 140 от 12.08.2020 года. Согласно документу жители края, как и прежде, обязаны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра до других граждан в общественных местах и общественном транспорте, носить маски и перчатки. При этом с 13 августа могут работать рестораны, кафе и иные предприятия общественного питания при условии расстояния между столами в 1,5 метра, обязательной дезинфекции и уменьшения мест для клиентов вдвое. Запрет на работу пока еще не снят для кальянных и фуд-кортов в торгово-развлекательных и торговых центрах. Кроме того, в постановлении перечислены требования (о них мы поговорим чуть позже) к гражданам, прибывшим на Камчатку авиарейсами. Ограничения на Камчатке снимаются поэтапно, и ранее было объявлено, что жителям региона можно гулять в парках и на детских площадках (при условии соблюдения социальной дистанции), однако развлекательные аттракционы работать не будут. Открылись бассейны, расположенные на территориях санаторно-курортных организаций, опять же при условии соблюдения мер профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Но самое важное решение, на мой взгляд, касается постепенного возвращения учреждений здравоохранения к нормальному режиму работы. Об этом наша газета писала в публикации «COVID-19. Кривая пошла вниз?» в № 21 от 5 августа.

С 25 августа указанным постановлением предписано организовать в плановом режиме работу поликлиник (за исключением отделений дневных стационаров) с соблюдением требований противоэпидемической безопасности в Петропавловске-Камчатском, Вилючинском городском округе, Елизовском муниципальном районе. В преддверии этого перехода врио губернатора Владимир Солодов на оперативном совещании 10 августа дал поручение Министерству здравоохранения доработать систему записи к врачам по телефону. «Не проходит ни одной встречи с населением, чтобы мне не пожаловались на то, как сложно попасть к врачу: много времени на это уходит, трудно приехать в поликлинику, чтобы взять талончик, потом снова приходится ехать обратно. Уж если система у нас есть, совсем несложно доработать интерфейс, чтобы через телефонный звонок обеспечить запись к врачу. Я попрошу Минздрав в кратчайшие сроки проработать этот вопрос, чтобы люди могли воспользоваться преимуществами этой системы», – сказал глава региона.

12 августа я решила записаться на прием к врачу. Поскольку на Камчатке живу не так давно, к поликлинике прикрепиться не успела, хотя полис, как полагается, переоформила. Поэтому для начала решила позвонить по номерам горячей линии Минздрава, указанным на главной странице официального сайта министерства. Спросить, с чего мне начинать и что предпринять, чтобы записаться на прием к офтальмологу, желательно по телефону. Увы, оба номера телефона горячей линии: 20-12-16 и 20-18-52, заявленные, к слову, для работы «в будние дни с 9:00 до 17:00», не помогли продвинуться ни на шаг: никто не брал трубку. Спрашивается, если это действительно горячая линия, почему она не работает? Если же номера уже не актуальны – почему они указаны на сайте?

В регистратуре краевой консультативной поликлиники (ул. Ленинградская, 112) по номеру: 21-59-19, мне посчастливилось послушать приятную музыку, но трубку никто не взял, хотя в промежутке между 12 и 13 часами звонила трижды.

А вот в регистратуре Петропавловск-Камчатской городской поликлиники № 1 (телефон 30-22-29, ул. Ленинградская, 114) трубку взяли сразу же. Но порадоваться такому везению я не успела: в ответ на просьбу о записи к окулисту мне сообщили, что врач пока в отпуске и записи к нему нет. Оказалось, к работе он приступит не ранее 25 августа, так что перезвонить посоветовали в «районе двадцатого». При этом поинтересовались, сколько мне лет, так как для тех, кому «65 плюс» действуют ограничения. О записи к врачу по телефону здесь ничего не знают: как и прежде, действует система талонов.

В городской поликлинике № 3 (телефон: 20-18-50, проспект Рыбаков, 6) удача наконец улыбнулась: в регистратуре сообщили, что есть место «в понедельник в первой половине дня». Понадобится приехать, забрать талончик (то есть отстоять за ним очередь. – Авт.), потом приехать второй раз, уже на прием к врачу в назначенный день. Здесь, кстати, на мой вопрос, действуют ли ограничения для тех, кому 65 лет и более, ответили, что принимаются все категории граждан, независимо от возраста. На вопрос, можно ли попасть к врачу иным путем, например, записаться на прием по телефону, удивленно ответили, что нет, только по талонам.

Эти звонки живо напомнили мне первые недели пандемии коронавируса. Тогда корреспонденты газеты «Вести» тоже обзванивали учреждения краевого здравоохранения, правда, с иной целью – хотели узнать, где и на каких условиях можно пройти добровольное тестирование на коронавирус. Цель была иная, а впечатления остались те же: ощущение, что люди, поставленные отвечать на звонки, не владеют необходимой информацией, хорошо если они вообще возьмут трубку. Как и прежде, ни один из отвечавших не назвал свое имя.

Пандемия, идущая на спад, на мой взгляд, не расшевелила, а тем более не усовершенствовала информативную систему Минздрава. Номеров телефонов горячих линий объявлено много, но толку от них мало. О попытке дозвониться на одну из них я написала выше. Есть и другие телефонные номера. Например, на том же сайте Минздрава заявлена горячая линия для осуществления записи к врачу в электронном виде. В тот же день, 12 августа, позвонила на нее по указанному номеру: 22-86-33. На этот раз трубку взяли. Вопрос задала простой: «Как мне записаться на прием к врачу?» Ответ был краток: «Мы не поликлиника. Мы краевой медицинский информационно-аналитический центр». Когда же поинтересовалась, почему телефон центра заявлен как горячая линия Минздрава, мне ответили, что это «если вы не смогли записаться на прием к врачу через госуслуги». Справедливости ради надо сказать, что здесь собеседница согласилась назвать свое имя. Беседовала со мной Надежда Игоревна.

Так что фактически у человека, пожелавшего попасть на прием к врачу, пока на вооружении только один действенный телефон – регистратуры поликлиники, к которой он прикреплен, и один путь к доктору – через систему талонов, крайне неудобную для пациентов.

Напомню, что усиление карантинных мер в связи с пандемией было предпринято в поликлиниках Петропавловска-Камчатского с 1 апреля. Это означало, что пациентов принимали в ограниченном количестве, по неотложным показаниям. Людям пожилого возраста, то есть из группы риска, вход в поликлиники был ограничен. Дневные стационары перестали принимать новых пациентов. Сегодня, когда поликлиники вот-вот должны вернуться к работе в плановом режиме, желающих попасть на прием к доктору наверняка появится особенно много. Система записи к врачам по телефону могла бы здорово облегчить жизнь пациентам. Но осилит ли это новшество Минздрав? Пандемия высветила все несовершенства и слабые стороны в работе системы здравоохранения края, крайне запущенной, неповоротливой и в целом непрофессиональной. Сейчас этой системе вновь предстоит «переключение», теперь уже на нормальный режим работы, но с сохранением возможности оперативно перестроиться в случае необходимости.

Хотя сейчас все говорит о стабилизации ситуации с распространением COVID-19 на Камчатке, но мы понимаем, что это явление может быть временным. У всех на слуху вспышка ковида в Крыму, случившаяся в разгар курортного сезона. 9 августа здесь был зафиксирован новый рекорд по числу заболевших: за сутки коронавирус выявили у 48-ми граждан. При этом в июне в Крыму фиксировалось в среднем 5–7 случаев заражения в сутки. По данным медиков, большинство зараженных, выявленных в конце июля и в августе, – приезжие из разных регионов страны, местных жителей гораздо меньше.

К 10 августа больницы, перепрофилированные под нужды ковидных больных, оказались переполнены. Власти приняли решение открыть еще один ковидный госпиталь в Симферополе на базе родильного дома, однако столкнулись с нехваткой медиков. Министерство здравоохранения Крыма ищет врачей и медсестер для работы в госпиталях по объявлению на своем сайте.

По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым только за июль на полуострове отдохнуло почти полтора миллиона приезжих. В августе туристов традиционно приезжает больше. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов с 15 июня отменил жесткий карантинный режим. С этого дня прекратилась обязательная двухнедельная обсервация для приезжающих в регион из других субъектов РФ (а ровно через месяц, с 15 июля, и для приезжающих из-за рубежа). Гостиницам и отелям было разрешено бронировать места для туристов с материка, а с 1 июля размещать отдыхающих. При этом, согласно обновленному указу главы Республики Крым № 188 от 9 июня 2020 года, в Крыму сохранился режим повышенной готовности с требованием носить защитные маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию между гражданами не менее 1,5 метра, а в аэропорту, на вокзалах, Крымском мосту и пунктах пропуска на границе с Украиной проводить обязательную термометрию. При заезде в санатории гостям предписывается иметь отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 и справку об эпидокружении.

В городе федерального значения Севастополе режим повышенной готовности продлили до 30 августа. Соответствующие изменения были закреплены 31 июля указом губернатора города Севастополя № 65-УГ. При этом город продолжает быть открытым для туристов. Жителям и гостям напоминают о соблюдении масочного режима и необходимости социального дистанцирования. В городе отменена обязательная обсервация для всех въезжающих, кроме тех, кто прибыл из-за границы вывозными рейсами либо контактировал с заболевшими. Для них предусмотрена обязательная 14-дневная изоляция на базе пансионатов. Те, кто приезжает в Севастополь из-за границы самостоятельно, обязаны сообщить о своем прибытии, пройти тест на ковид в течение трех дней с момента прибытия и отчитаться в Роспотребнадзор. Гражданам из других регионов России рекомендуется за три дня до въезда в город пройти обследование на коронавирус. Операторам гостиниц при бронировании мест рекомендовано напоминать об этой норме потенциальным постояльцам.

По свидетельству людей, вернувшихся с отдыха из Крыма, отношение к соблюдению санитарных мер там было самое поверхностное, если не сказать наплевательское: места на забитых до отказа отдыхающими пляжах располагались вплотную друг к другу, гостиницы были переполнены постояльцами, люди толпились в очередях в точках общественного питания, маски носили единицы.

«Самое ужасное еще и в том, что многие отдыхающие, почувствовав недомогание, предпочитают в срочном порядке вернуться домой и не обращаться за медицинской помощью на курортах», – приводится в СМИ мнение врача-терапевта из Крыма Анны Марудиной. А ведь есть еще и «бессимптомники». Все они сегодня развозят вирус по разным регионам страны.

Напомню, что на Камчатке в начале июля в елизовском аэропорту появилась мобильная лаборатория, чтобы каждый прилетающий мог по желанию платно пройти экспресс-тестирование на коронавирус. По словам руководителя краевого Минздрава Елены Сорокиной, экспресс-тестирование можно пройти за 15 минут. При отрицательном результате гражданам без местной регистрации уходить на обязательную двухнедельную обсервацию, как это предписывалось ранее, стало не нужно.

Сейчас, по словам нашего читателя (его имя в редакции имеется), недавно вернувшегося домой с материка, в аэропорту прибывших делят на два потока: в одном те, кто имеет местную прописку, во втором – все остальные. Тем, кто попал в первый поток, выдают справку с надписью «контроль пройден», и человек, предъявив справку и получив багаж, покидает аэропорт.

Во втором потоке порядок действий иной, о нем корреспонденту газеты рассказал пассажир (имя его в редакции также имеется), недавно прилетевший в гости к родственникам в наш регион. Гостям Камчатки предлагают на выбор: либо добровольно за полторы тысячи пройти тест на коронавирус тут же, в аэропорту, либо отбыть на двухнедельную изоляцию. Пассажир, рассказавший об этом, выбрал тестирование. Он не смог ответить на вопрос, где должна проходить изоляция и кто будет контролировать ее соблюдение, так как ему никто этого не объяснил.

13 августа в пресс-службе главного аэропорта Камчатки, куда я позвонила за разъяснениями по этому вопросу, мне посоветовали обратиться за официальным комментарием в оперативный штаб. Однако для «понимания обстановки» пояснили, что, грубо говоря, пассажиры с прилетевшего борта действительно делятся на два потока. В первом – пассажиры, которые могут подтвердить камчатскую прописку либо временную регистрацию в крае. По предъявлении документа они покидают аэропорт. Во втором – пассажиры, такой прописки не имеющие, но с цифровыми пропусками. Чтобы не попасть на обсервацию, они должны предъявить отрицательные результаты тестирования на коронавирус, полученные не более, чем за 72 часа до прибытия в аэропорт, либо пройти экспресс-тестирование в елизовском аэропорту. Что касается организованных туристов и сезонных рабочих, то ответственность за оформление их цифровых пропусков несет официальная турфирма либо работодатель. Есть еще одна категория – люди, прилетевшие к родне. Они должны самостоятельно подавать заявку на оформление пропуска. (Почему отвечавший мне представитель пресс-службы был категорически против, чтобы я упоминала его имя и ссылалась на данную им информацию в публикации, я не поняла. По-моему, ничего секретного в ней нет.)

В постановлении № 140 от 12 августа, о котором говорилось выше, указано, что граждане России, вернувшиеся в РФ регулярными международными рейсами, по прибытии на Камчатку должны в течение трех дней пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результатах на портале госуслуг. Требование не распространяется на тех, кто прибыл из других субъектов РФ, и прошедших лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней со дня прибытия. Граждане России, имеющие регистрацию по месту жительства в Камчатском крае, по прибытии к месту проживания должны сообщать о своем местонахождении и датах пребывания, контактную информацию, обращаться по вопросам недопущения распространения COVID-19 по круглосуточному телефону: 8-800-300-49-19 или 112. Они должны также соблюдать 14-дневный режим самоизоляции, за исключением тех, кто в день прибытия за свой счет прошел экспресс-тестирование в елизовском аэропорту, получив отрицательный результат, либо имеет такой результат, полученный не ранее, чем за три дня до прибытия на Камчатку. Тот, кто регистрации не имеет, но прибыл сюда к близким родственникам, должен либо уйти на самоизоляцию по месту пребывания на 14 дней, либо пройти тест в аэропорту, либо предъявить отрицательный результат теста, полученный не ранее трех дней до даты прибытия на территорию края. При этом при появлении первых респираторных симптомов человек обязан незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

А теперь представим, что домой на Камчатку с одного из курортов Крыма вернулся отдыхающий. Он предъявил штамп с пропиской, получил багаж и вышел в город, а затем проследовал далее к месту жительства. Вопрос: будет ли он соблюдать требования, закрепленные указанным постановлением, и знает ли он вообще о них?

Пока соблюдение карантинных мер, как я понимаю, целиком на совести вернувшегося к себе в Камчатский край курортника. И если соблюдать их он не пожелает, остается лишь надеяться на то, что он не привез домой вирус.

17 августа на Камчатке, по данным краевого Минздрава, зафиксировано 3 627 случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии, из них 12 выявлено за последние сутки. Всего выздоровели 3 573 человека, из них 42 за последние сутки. В стационарах находятся 157 пациента, четверо поступили в последние сутки. В коечном фонде насчитывается 576 мест, из них свободных – 419. Всего с начала пандемии поведено 107 654 тестирования, 754 – за минувшие сутки.

Наталья МАКСИМИШИНА