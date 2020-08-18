КОРРУПЦИЯ В ОКТЯБРЬСКОЙ ДУМЕ

18 Августа 2020



17 августа 2020 года на сайте Генеральной прокуратуры РФ появилась следующая новость:

«Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации на основании поступившего обращения поручил прокуратуре Камчатского края проверить соблюдение антикоррупционного законодательства в собрании депутатов Октябрьского городского поселения и в думе Усть-Большерецкого муниципального района.

В ходе проверки установлено, что депутат данных законодательных органов на протяжении нескольких лет не предоставлял сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своей супруги и несовершеннолетних детей. Кроме того, в аналогичных сведениях о себе он не указал наличие в собственности земельного участка площадью почти 1500 кв. м, счетов в банках, занизил сумму полученных доходов от продажи легкового автомобиля. После вмешательства прокуратуры полномочия депутата прекращены». Как сообщил редакции председатель думы Усть-Большерецкого муниципального района Сергей Пасмуров, речь идет о депутате от Октябрьского городского поселения Джафарове Руфате Акрам оглы. При этом Пасмуров уточнил, что Джафаров 30 июля написал заявление о сложении с себя депутатских полномочий добровольно. Эта информация подтверждается размещенным на сайте собрания депутатов Октябрьского городского поселения решением 60-й внеочередной сессии от 31 июля 2020 года № 239/3. Депутаты поселения приняли добровольную отставку Джафарова, но при этом сочли доводы прокуратуры Усть-Большерецкого муниципального района о допущенных им нарушениях обоснованными. Сложив полномочия депутата Октябрьского городского поселения, господин Джафаров, соответственно, должен был лишиться и статуса народного избранника в думе Усть-Большерецкого муниципального района. Решение об этом его коллеги должны принять на ближайшей сессии. Так что пока он является депутатом Усть-Большерецкой районной думы.

Это уже второе за последние восемь месяцев коррупционно-депутатское происшествие на Камчатке. В течение второй половины прошлого года «Вести» посвятили несколько своих публикаций аналогичной ситуации с лишением полномочий нардепа городской думы Петропавловска-Камчатского по восьмому избирательному округу Василия Кнерика («Коррупция в думе» от 18.06.2019 г.; редакторская колонка от 25.06.2019 г.; «Коррупция в думе - 2» от 22.10.2019 г.; «Коррупция в думе - 3» от 19.11.2019 г.; редакторская колонка от 10.12.2019 г.; «Депутатские полномочия снять!» от 17.12.2019 г., «Василий Кнерик теперь не депутат» от 25.12.2019 г.). Напомним суть событий. На 26-й очередной сессии, которая состоялась 25 декабря 2019 года, депутаты Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа прекратили полномочия бывшего подполковника милиции, а ныне пенсионера МВД Василия Кнерика в связи с утратой доверия. Вопрос о прекращении полномочий депутата был внесен в повестку в связи с представлением прокурора города Петропавловска-Камчатского об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции. В представлении прокурора было отмечено, что в действиях депутата Василия Кнерика усматривается возникновение личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая привела к конфликту интересов. «При этом Кнериком В. А. уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения в установленном порядке в Городскую думу Петропавловск-Камчатского городского округа не направлялись, меры по урегулированию конфликта интересов не принимались, что является существенным нарушением законодательства о противодействии коррупции и свидетельствует о несоблюдении им ограничений и обязанностей, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности», – говорится в представлении.

Эпизод с конфликтом интересов – не первый скандал на недолгом и совершенно бесполезном депутатском пути господина Кнерика. Другой эпизод связан с неполным предоставлением им данных в декларации о доходах. Депутаты ежегодно должны заполнять декларацию о доходах на себя и членов своей семьи и подавать ее в аппарат губернатора Камчатского края. Там ее тщательно проверяют и делают соответствующие выводы. Отказ от заполнения декларации, сокрытие сведений о доходах и (или) предоставление недостоверных сведений также влечет за собой лишение депутатских полномочий. Нарушения выявил отдел по профилактике коррупции при Главном управлении государственной службы губернатора и Правительства Камчатского края. На этом основании губернатор обратился с заявлением в городскую думу ПКГО о досрочном прекращении полномочий депутата Василия Кнерика.

Получив данное обращение, председатель городской думы госпожа Монахова 13 июня 2019 года (спустя два месяца после получения) собрала комиссию по противодействию коррупции, состоящую из пяти депутатов и двух работников аппарата думы. Комиссия рассмотрела обращение губернатора и не согласилась с ним по непонятным причинам. Позднее городской суд по обращению прокуратуры признал решение думской комиссии необоснованным и обязал думу лишить Кнерика депутатских полномочий. Однако сделать этого по данному эпизоду депутаты не успели, так как произошел конфликт интересов, по которому Кнерик и был «разжалован» из депутатов.

Нового депутата от восьмого избирательного округа в городскую думу вместо Василия Кнерика жителям района предстоит избрать в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.

Теперь вернемся к ситуации с Джафаровым. Сведений об обращении, на основании которого в отношении него была проведена проверка, и о том, кто направил это обращение в Генеральную прокуратуру в отделе по профилактике коррупции при губернаторе Камчатского края, нам не сообщили. Сотрудник отдела (ответивший на звонок по номеру 42-15-24) сослался на то, что такая информация разглашению не подлежит. Более того, он отказался даже представиться автору этих строк, мотивируя свой отказ отсутствием уверенности в том, что он общается с журналистом. Допустим, в отдел по профилактике коррупции позвонил не журналист, а простой гражданин. В чем секретность? Согласно пункту 3.5 Административного регламента исполнения государственной функции по рассмотрению индивидуальных и коллективных обращений граждан, поступивших в аппарат губернатора Камчатского края и председателя Правительства Камчатского края, утвержденного приказом председателя Правительства Камчатского края от 3 ноября 2011 года № 600-п, при получении запроса по телефону специалист отдела:

1) представляется, назвав свои фамилию, имя, отчество, должность;

2) предлагает абоненту представиться;

3) выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса;

4) вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;

5) при невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос предлагает обратившемуся гражданину перезвонить в конкретный день и в определенное время;

6) к назначенному сроку готовит ответ.

Во время разговора специалист отдела должен произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими, не прерывать разговор до окончания информирования гражданина по существу вопроса.

Кроме того, сама суть информации о декларировании депутатами сведений о своих доходах и имуществе заключается именно в ее общей доступности и открытости. А сотрудник профильного отдела не считает нужным даже представиться. Вот такая профилактика коррупции у нас получается…

Впрочем, не так важно, кто именно направил обращение в Генпрокуратуру и его детали, тем более что допустимая информация, являющаяся основанием для проверки на сайте ведомства, указана. Важно другое – то, что в течение года уже два камчатских депутата лишились своих полномочий по коррупционным основаниям.

Господин Джафаров являлся не только депутатом Усть-Большерецкой районной думы, но и помощником депутата Государственной думы от Камчатского края Константина Слыщенко. При этом госдумовского нардепа не смущает даже наличие судимости у некоторых своих помощников. Речь идет о бывшем президенте Торгово-промышленной палаты Камчатского края Сергее Кузьминицком. «Вести» неоднократно рассказывали в своих публикациях об этом уникальном в своей бесполезной неутомимости персонаже. Напомним, что в феврале 2017 года вступил в законную силу приговор Петропавловск-Камчатского городского суда в отношении Кузьминицкого, которого признали виновным в коммерческом подкупе и приговорили к выплате штрафа в размере более полумиллиона рублей. В октябре 2015 года он был задержан сотрудниками ФСБ с поличным в своем служебном кабинете при получении подкупа. Кузьминицкий требовал от жительницы краевого центра 60 тысяч рублей за завершение оценочной экспертизы рыбопромыслового судна. И это не единственный эпизод в «послужном» уголовном списке говорливого бодряка Кузьминицкого. В 2016 году в городском суде Петропавловска рассматривалось уголовное дело об умышленном причинении им тяжкого вреда здоровью (ст. 111 ч. 1 УК РФ).

Что касается недавно уличенного в сокрытии сведений господина Джафарова, то, как следует из пресс-релиза Генпрокуратуры, он умудрялся скрывать такие сведения в течение нескольких лет. Понимая, что его наверняка лишат депутатских полномочий по требованию прокуратуры, Джафаров решил сработать на опережение. Октябрьский избранник сложил с себя многотрудные депутатские обязанности в добровольном порядке (но, как мы отметили выше, он до сих пор является депутатом думы Усть-Большерецкого муниципального района). Интересно, какое решение в связи с этим примет Константин Слыщенко, раздумывая, оставить ли бывшего нардепа в своих помощниках? Посмотрим.

Иван ХОЛОДНЫЙ