Вопрос - ответ

25 Августа 2020



Появление новой коронавирусной инфекции, вызвавшей пандемию, внесло свои коррективы во многие стороны нашей жизни. Появились новые правила, рекомендации, требования как к организациям, так и к гражданам. На Камчатке ограничительные меры власти начали принимать в рамках режима повышенной готовности, введенного с 18 марта. С 1 апреля всех жителей обязали оставаться дома (самоизолироваться). В начале мая власти начали постепенно смягчать ограничения, но режим самоизоляции никто еще не отменял. У читателей нашей газеты накопилось немало вопросов, касающихся карантинных мер, действующих в регионе. Мы собрали наиболее часто повторяющиеся вопросы и, разделив их по темам, подготовили ответы.

– Обратил внимание на то, что кто-то продолжает носить защитные маски, а кто-то (и этих людей гораздо больше) давно уже ходит по городу без них. Так мы обязаны надевать маски или нет? И как быть с дистанцией от других в 1,5 метра?

– Согласно постановлению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 147 от 21 августа 2020 года «О внесении изменений в постановление врио губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», режим самоизоляции в крае продлен до 31 августа. В период действия режима граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения.

Также на время действия режима граждане по-прежнему должны соблюдать дистанцию до других не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

– Когда детские сады начнут работать в обычном режиме?

– Согласно вышеуказанному постановлению № 147, образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае будет восстановлен в штатном режиме с 31 августа 2020 года при условии соблюдения требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». По 30 августа включительно на Камчатке работают только дежурные группы детских садов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

– Внук пойдет в этом году в пятый класс. Будет ли он сидеть на уроках в маске? И как теперь будет работать школа, ведь риск заразиться коронавирусом по-прежнему остается?

– По информации, озвученной врио заместителя председателя правительства края Викторией Сивак, школьники не должны будут носить маски. Очная форма обучения останется в школах основной, но элементы дистанционного обучения сохранятся. В этом году появятся новые условия: так, всем ученикам в школе обязательно будут измерять температуру. По возможности, в образовательных учреждениях организуют несколько входов и выходов, чтобы потоки детей не пересекались.

Также школы смогут самостоятельно принимать решения о сокращении длительности уроков. Вопрос об их продолжительности будет зависеть от того, как будет организован учебный процесс, придется ли школе в связи с разведением классов в разные кабинеты частично уходить на вторую смену. При этом зампред уточнила, что третьей смены в школах Камчатки не будет.

Что касается социальной дистанции в 1,5 метра, рекомендованной Роспотребнадзором, то, по словам Виктории Сивак, она должна сохраняться, если такая возможность есть. Если же классы большие, школе придется принимать решение о разделении классов и закреплении детей за кабинетами, за исключением тех предметов, где требуется специально оснащенный кабинет. Указанные требования для общеобразовательных учреждений определены до 1 января 2021 года.

При подготовке ответа на этот вопрос я позвонила в несколько школ Петропавловска-Камчатского и спросила, какие карантинные меры будут соблюдаться в каждой из них в новом учебном году.

В школе № 30 директор Елена Николаевна Калига пояснила, что продолжительность уроков не меняется, социальная дистанция сохраняется, дезинфекция будет проводиться в полном объеме, для этой цели в школе есть все необходимое. Для измерения температуры в достаточном количестве имеются бесконтактные термометры, тепловизор сейчас в пути, он будет установлен на входе. Что касается обязательного масочного режима, то, по словам директора, к детям такого требования нет, разве что по желанию родителей. А вот что касается педагогов, то в санитарных требованиях о таком требовании к учителям ничего не сказано, но раз руководство говорит, что надо носить маски, значит, будем это делать. Маски и перчатки в школе есть.

В школе № 41 директор Ирина Михайловна Адволодкина рассказала, что сокращения времени проведения уроков не планируется, но будет увеличено количество перемен, предназначенных для приема пищи учениками. Это сделано, чтобы сократить количество детей, одновременно обедающих в столовой. Социальная дистанция будет соблюдаться, количество детей в классах это позволяет. Теперь за каждым классом будет закреплен свой кабинет. Кроме того, часть уроков планируется вести дистанционно: в качестве примера директор назвала ОБЖ (обеспечение основ жизнедеятельности), технологию, музыку. Что касается дезинфекции, то школа закупает все необходимое к уже имеющемуся. Будет в обязательном порядке проводиться термометрия. Маски детям носить не обязательно, а вот учителям придется. «Ждем, может быть, ближе к учебному году появятся другие распоряжения на этот счет, но пока мы учителей настраиваем на масочный режим. Но как это будет выглядеть на практике, я, честно говоря, не представляю, особенно при нагрузке в шесть уроков. Думаю, что в первую неделю в новом учебном году будет трудно», – пояснила Ирина Михайловна.

В школе № 1 заместитель директора Наталья Робертовна Пронина проинформировала, что все карантинные мероприятия будут проводиться в полном объеме в соответствии с рекомендациями. К ним относятся обязательная утренняя термометрия на входе, антисептическая обработка кабинетов. Все необходимое для этого есть, «Дезары» уже установлены в каждом кабинете. Социальная дистанция будет соблюдаться, в том числе в столовой, где расстояние между столами составляет 1,5 метра. Количество учеников, одновременно находящихся в столовой, будет уменьшено за счет того, что дети будут принимать пищу в разное время: начальное звено отдельно, среднее отдельно, группа продленного дня отдельно, у школы такая возможность есть. Масочный режим будет соблюдаться в рамках требований СанПиНа, к детям такого требования там нет. В отношении учителей, по словам завуча, в школе ждут разъяснений.

В школе № 9 заместитель директора Николай Михайлович Селезнев рассказал, что в обязательном порядке будет проводиться дезинфекция, проветривание кабинетов. В каждом кабинете планируется установить «Дезар». Продолжительность уроков в новом учебном году составит 40 минут. Это делается для увеличения времени перемены, предназначенной для приема пищи детьми, чтобы избежать большого скопления учеников в столовой.

Что касается рекомендованной социальной дистанции в 1,5 метра, на переменах она будет соблюдаться в обязательном порядке. А вот в классах, где более двадцати детей в каждом, выдержать рекомендованное расстояние на уроках между учениками не удастся. Поэтому после каждого урока в кабинетах будет проводиться санобработка, плюс использование «Дезара». Кроме того, на входе в школу установят термосканер и будут использоваться бесконтактные термометры. Немного изменится время прихода детей в школу: одни классы будут приходить в 8:20, другие на 10 минут позже, в 8:30, чтобы избежать скопления детей. Сейчас эта информация доводится до родителей. Обязательное ношение масок, по словам директора, будет соблюдаться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Он уточнил, что к детям таких требований не прописано. А вот будут ли носить маски учителя, Николай Михайлович ответить затруднился.

Мы сошлемся на слова врио заместителя председателя Камчатского края Виктории Сивак, которая в интервью, посвященном началу учебного года, пояснила: «Мы рекомендуем, чтобы педагоги были в масках и перчатках, такие рекомендации даются Роспотребнадзором». Она уточнила, что «все документы, которые пишет Роспотребнадзор, называются рекомендациями, тем не менее мы понимаем, что эти рекомендации направлены на сохранение жизни и здоровья, поэтому предъявляем это как требование к образовательным учреждениям».

– Слышал, студенты камчатских вузов начнут свой учебный год дистанционно. Так это или нет?

– Согласно постановлению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 147 от 21 августа 2020 года, образовательные организации Камчатского края, осуществляющие программы среднего профессионального образования и высшего образования, камчатские вузы и профессиональные училища возобновят занятия в дистанционной форме 1 сентября в соответствии с календарным учебным графиком.

– Какие противоэпидемические меры применяют у нас к пассажирам, прилетевшим на Камчатку международными рейсами?

– К гражданам Российской Федерации, вернувшимся в РФ регулярными международными рейсами, при прибытии в Камчатский край, согласно постановлению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 140 от 12 августа 2020 года, сохраняется требование в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о полученном результате на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации» (https://www.gosuslugi.ru/400705/l).

Указанное требование не распространяется на граждан Российской Федерации, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов РФ и прошедших лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края указанные граждане должны незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

Граждане РФ, вернувшиеся в Российскую Федерацию вывозными международными рейсами, при прибытии на территорию Камчатского края по-прежнему обязаны находиться в изоляции в условиях обсерватора или в домашних условиях в течение 14 календарных дней со дня прибытия в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» и постановлением врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 140 от 12 августа 2020 года.

Указанное требование не распространяется на граждан РФ, прибывших на территорию Камчатского края непосредственно после 14-дневной изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации.

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции.

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

– Имею прописку на территории Камчатского края, но нахожусь в другом регионе. Ожидают ли меня карантинные меры по прибытии на Камчатку? Если да, то какие?

– Постановление врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 140 от 12 августа 2020 года по-прежнему обязывает граждан Российской Федерации, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, на территории Камчатского края и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации при прибытии в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово (в случае следования транзитом из указанных населенных пунктов к месту проживания (пребывания) в другой населенный пункт на территории Камчатского края – при прибытии к месту проживания (пребывания)) сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию, обращаться по вопросам недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по круглосуточному многоканальному телефону горячей линии: 8-800-300-49-19 или телефону 112.

Граждане также обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания). Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края.

При появлении первых респираторных симптомов необходимо незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

– Ждем в гости родственников, проживающих на материке. Понадобится ли им проходить обсервацию после прибытия?

– Постановление врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 140 от 12 августа 2020 года обязывает граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности, на территории Камчатского края и прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации к близким родственникам, которые зарегистрированы по месту жительства (пребывания) на территории Камчатского края, с соблюдением требований, установленных постановлением врио губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края»: соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) близкого родственника не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово) в день прибытия либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края.

При появлении первых респираторных симптомов граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

– Какие карантинные меры действуют сейчас на Камчатке для тех, кто прилетает к нам по договоренности с туроператорами как турист либо в качестве сезонных рабочих?

– Опять же сошлемся на указанное выше постановление врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 140 от 12 августа 2020 года. В нем прописано, что граждане Российской Федерации, не имеющие регистрации по месту жительства (пребывания) или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности на территории Камчатского края и прибывшие на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации для исполнения трудовых (служебных) обязанностей, а также для участия в организованных турах и (или) экскурсиях с соблюдением требований, установленных постановлением врио губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края» обязаны находиться в изоляции на объектах обсервационного типа (базах отдыха, в гостиницах, гостевых домах, в иных нежилых помещениях, соответствующих требованиям, предусмотренным рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации для участия в организованных турах и (или) экскурсиях, а также для трудоустройства в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 10.01.2020 № 6-П «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек на территории Камчатского края» и имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово) в день прибытия либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края.

– Кто платит за пребывание прибывших на Камчатку граждан в изоляции?

– Согласно вышеуказанному постановлению, работодатели и граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с нахождением прибывших на территорию Камчатского края граждан в изоляции.

– Какие карантинные меры действуют на Камчатке в отношении прибывших к нам иностранных граждан?

– В постановлении врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 140 от 12.08.2020 года указано, что иностранные граждане, лица без гражданства, прибывшие на территорию Камчатского края регулярными и вывозными международными рейсами, а также из других субъектов Российской Федерации, для участия в организованных турах и (или) экскурсиях с соблюдением требований, установленных постановлением врио губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края», при прибытии в международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) должны предъявить медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (на территорию Камчатского края).

Иностранные граждане, лица без гражданства, прибывшие на территорию Камчатского края регулярными и вывозными международными рейсами, а также из других субъектов Российской Федерации, для исполнения трудовых (служебных) обязанностей с соблюдением требований, установленных постановлением врио губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 «Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края» должны находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации и имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово) в день прибытия либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края.

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции.

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья им необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;

– Мне 76 лет. Из-за карантина по коронавирусу из дома выхожу редко. Хотела бы узнать номер телефона, по которому можно обратиться с просьбой купить для меня продукты и лекарства с доставкой на дом.

– Граждане в возрасте старше 65 лет во время действия режима самоизоляции для получения помощи в доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, товаров первой необходимости и иной помощи по прежнему вправе обращаться по телефонам: +7-800-300-49-19 и 112, а также на горячую линию Министерства социального развития и труда Камчатского края по телефону 8 (4152) 23-02-50 и Агентства по делам молодежи Камчатского края по телефону 8-902-463-19-20, что закреплено постановлением врио губернатора Камчатского края № 140 от 12.08.2020 года.

– Везде публикуют цифры о том, сколько человек на Камчатке заболели коронавирусом и выздоровели, сколько лежат в стационарах, о количестве проведенных тестов. Но я уже давно не видела сообщений о том, сколько человек умерли у нас от этой болезни. Известно что-нибудь об этом? И как обстоит дело со смертностью от COVID-19 в ДФО по регионам?

– По информации, которую сообщил 19 августа врио зампреда правительства края Роман Василевский журналистам, людей, умерших в госпиталях, задействованных под ковид, на указанный день было 63 человека. Он подчеркнул, что не все из погибших скончались именно из-за коронавируса, причиной смерти некоторых пациентов стали сопутствующие заболевания.

По сообщению Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на 20 августа, смертность от коронавирусной инфекции в Камчатском крае составила 1,15% от числа выявленных заболевших. Самый высокий показатель смертности отмечен в Еврейской автономной области – 1,53%. На втором месте Амурская область с показателем 1,5 %. На третьем – Чукотский автономный округ (1,21%). Самые низкие показатели в Хабаровском крае (0,89%), Республике Бурятия (0,91%) и Республике Саха (1,00%). На Сахалине смертельных случаев не зарегистрировано.

В среднем смертность по Дальнему Востоку ниже, чем по России и составляет 0,98% (по России – 1,71 %).

– Когда откроется краевая библиотека? И как она теперь работает, особенно для тех, кому больше 65-ти лет? Перечитала уже все книги в доме, как мне получить новые?

– По словам директора Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова Татьяны Анатольевны Диковой, обслуживание читателей возобновлено с 19 августа. В соответствии с летним графиком работы библиотека открыта для посещений с 11:00 до 19:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Для удобства читателей действует предварительный заказ литературы на сайте или по телефону: 8 (4152) 25-19-66. Для поиска книг можно воспользоваться электронным каталогом на сайте библиотеки. Заказанные издания будут ждать читателя в течение трех рабочих дней.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции обслуживание в библиотеке производится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Книги, возращенные пользователями, размещаются для санобработки в специально отведенное место на пять дней.

Для обеспечения безопасности работники библиотеки просят придерживаться следующих правил: применять средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. При недомогании воздерживаться от посещения библиотеки, воспользовавшись информационными ресурсами и услугами в удаленном режиме.

Для читателей возрастной категории 65+ все услуги предоставляются дистанционно. Действует услуга заказа литературы на дом. Для этого необходимо сделать тематический запрос на сайте библиотеки или по телефону 25-19-66. Пожилой человек, позвонив по указанному номеру, может сделать запрос необходимых ему книг, после чего в назначенный день книги доставят ему на дом.

– С какого времени и на каких условиях могут работать кафе и столовые, а также розничные рынки?

– Постановлением № 140 от 12.08.2020 года, подписанным врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, указывается, что с 13 августа 2020 года вправе осуществлять деятельность рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения и фуд-кортов, расположенных в торгово-развлекательных и торговых центрах, при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метра, обеспечения рассадки посетителей по числу посадочных мест, уменьшенных вдвое, обязательной обработки всех поверхностей дезинфицирующими средствами, а также при соблюдении иных требований, установленных «МР 3.1/2.3.6.0190-20 Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020) и частью 16 указанного постановления.

Объекты розничной торговли и розничные рынки вправе работать с того же дня при условии соблюдения требований, установленных «МР 3.1/2.3.5.0191-20 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020) и частью 16 указанного постановления. При этом организацию обслуживания посетителей в торговых объектах необходимо осуществлять с соблюдением принципов социального дистанцирования: не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале и у касс одного объекта площадью до 50 кв.м – не более 5 человек; до 100 кв.м – не более 10 человек; до 200 кв.м – не более 25 человек; свыше 200 кв.м – не более 50 человек; свыше 400 кв.м – не более 60 человек, свыше 600 кв.м – не более 75 человек, свыше 800 кв.м – не более 90 человек при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

– Какие действия в рамках карантинных мер должен осуществить предприниматель при возобновлении своей деятельности в сфере торговли, общественного питания?

– Часть 16 указанного постановления № 140, о которой говорится выше, обязывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при возобновлении деятельности предприятий торговли, общественного питания и предприятий, оказывающих услуги, уведомить управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю о соответствии этих предприятий требованиям постановления Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае» и обеспечить выполнение рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, а также предусмотреть установку устройств (приборов) по обеззараживанию воздуха рециркуляторного типа («Дезар» или аналоги) в местах постоянного пребывания работников и посетителей.

– Должен ли человек, которому требуется авиасообщением попасть в отдаленный район Камчатки, проходить платное тестирование на коронавирус?

– На период действия самоизоляции постановлением врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым № 140 установлено, что перевозка граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае осуществляется при отрицательном результате экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в день вылета в отдаленные районы Камчатского края.

При этом экспресс-тестирование на COVID-19 граждан, которые следуют в населенные пункты Камчатского края, где они зарегистрированы по месту жительства, осуществляется за счет средств краевого бюджета.

– Мои дети и внуки давно уже выросли, но до сих пор 1 сентября, День знаний, остается для меня одним из самых любимых праздников. Сердце радуется, когда глядишь на учеников, а особенно на первоклашек, шагающих в школу с цветами! Будет ли такой праздник в этом учебном году?

– Из совместного письма Роспотребнадзора и Минпросвещения «Об организации работы общеобразовательных организаций», подписанного замглавы Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым замминистра просвещения Дмитрием Глушко и направленного в регионы, следует, что линейки в школах рекомендуется проводить на открытом воздухе, родители должны быть в масках. «Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной зашиты (маски) для родителей», – говорится в тексте документа. Проводить линейки или нет, должны решать власти конкретного региона.

Региональный штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Камчатского края разрешил проведение линеек, посвященных Дню знаний, но на особых условиях. Линейки будут проводиться только для отдельных параллелей с условием строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и требований. Так, в случае благоприятных погодных условий школы вправе разрешить 1 сентября проведение торжественных линеек первым, девятым и одиннадцатым классам. «При всей значимости традиционных линеек мы не можем подвергать жизнь и здоровье детей опасности только ради того, чтобы провести мероприятие», – подчеркнул врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, под председательством которого проходило заседание штаба.

– Живу в многоквартирном доме. Хотелось бы знать как часто в связи противоэпидемическими мерами должны проводить в подъездах уборку с дезинфекцией и что именно в эту уборку входит.

– Постановление врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 140 обязывает организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края, обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах в регламентированные сроки проведения влажной уборки мест общего пользования, а также ежедневное протирание поручней, перил, дверных и оконных ручек, выключателей, панелей домофонов и лифтов, почтовых ящиков, подоконников в местах общего пользования многоквартирных домов с использованием дезинфицирующих средств.

Кроме того, указанные организации обязаны обеспечить еженедельное проведение дезинфекции мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

– Какие требования по обеспечению карантинных мер сейчас предъявляются к руководству предприятий, где работают вахтовики из других регионов?

– Согласно постановлению № 140, подписанному врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, руководителям организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные организации, привлекающим на сезонную (вахтовую), временную работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу предписывается осуществлять встречу прибывших в Камчатский край сезонных (вахтовых) работников в местах прибытия, их транспортирование к местам проживания с обеспечением изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия от других работников и населения Камчатского края. Они должны также проверять у иностранных граждан, привлекаемых к трудовой деятельности, наличие медицинского документа, принимать меры к минимизации контактов прибывших сезонных (вахтовых) работников с населением Камчатского края. При отсутствии возможности транспортирования прибывших сезонных (вахтовых) работников к месту работы в день прибытия в Камчатский край осуществлять их размещение и содержание в пунктах временного размещения (общежитиях, базах отдыха, санаториях, гостиницах, хостелах, детских оздоровительных лагерях, пунктах временного размещения модульного типа, при условии отсутствия прочих проживающих). При появлении у работников первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации. Руководители обязаны также принять внутренний распорядительный акт об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения COVID-19. Ограничить выход работников за территорию организации в случае круглосуточного размещения сезонных (вахтовых) работников на территории соответствующей организации. Организовать перевозку работников от мест проживания (размещения) к месту работы и обратно, исключив использование работниками общественного транспорта.

Руководителям рыбохозяйственных организаций, привлекающим на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу – определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством рыбного хозяйства Камчатского края; обеспечить представление информации в Министерство рыбного хозяйства Камчатского края по форме и в сроки, определенные Министерством рыбного хозяйства Камчатского края.

С учетом положений пунктов 7 и 8 части 4 указанного постановления обеспечить обязательную изоляцию работников, привлекаемых для работы в Тигильский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский, Соболевский муниципальные районы в Камчатском крае и в Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, в пунктах временного размещения, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе, до проведения тестирования с использованием сертифицированных тест-систем на COVID-19 (обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР) и в случае получения отрицательного результата организовать перевозку работников к месту работы с соблюдением положений пункта 1 части 26 настоящего постановления.

Руководителям горнодобывающих организаций, привлекающим на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края; обеспечить ежедневное представление информации о количестве привлекаемых работников, а также сведений о потребности организаций в пунктах временного размещения в Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; обеспечить обязательную изоляцию работников из числа граждан Российской Федерации, привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу из других субъектов Российской Федерации для работы в Камчатский край, в пунктах временного размещения, расположенных в Камчатском крае, до получения результатов лабораторных исследований на COVID-19, проведенных на территории Камчатского края любым из применяемых в Российской Федерации методов, включая экспресс-тестирование, с использованием тест-систем на COVID-19, зарегистрированных и разрешенных к применению на территории Российской Федерации. В случае получения отрицательных результатов организовать транспортирование работников к месту работы.

Руководителям рыбодобывающих организаций (судовладельцам) при смене экипажа судна обеспечить допуск на судно вновь прибывших членов экипажа при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований на COVID-19, датированных не более чем за 3 календарных дня до даты прибытия на судно.

Руководителям рыбохозяйственных организаций обеспечить обязательное проведение тестирования с использованием сертифицированных тест-систем на COVID-19 (обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР) всех привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу работников до момента их допуска к работе.

– Какие мероприятия запрещены на Камчатке в рамках карантинных мер?

– Постановлением врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 147 от 21.08.2020 года предписывается приостановить до 31 августа включительно:

– проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, всех форм публичных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

– посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий и оказания соответствующих услуг (за исключением фитнес-клубов), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

– посещение гражданами парков с функционированием детских развлекательных аттракционов и иных мест массового посещения граждан с целью отдыха;

– проведение досуговых мероприятий, в том числе работу кружков и секций, в центрах социального обслуживания населения;

– проведение экскурсий и организованных туров (за исключением проведения экскурсий и организованных туров на открытом воздухе для жителей Камчатского края, а также граждан, указанных в абзаце первом пункта 5, пункте 7 части 4 постановления);

– посещение обучающимися организаций, предоставляющих среднее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное образование (за исключением образовательных организаций, указанных в части 37 настоящего постановления), а также организаций, осуществляющих спортивную подготовку (за исключением проведения спортивных тренировочных мероприятий для жителей Камчатского края, в том числе членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Камчатского края, на открытых государственных (муниципальных) объектах спорта, а также для членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Камчатского края по плаванию в плавательном бассейне КГАУ СШОР по плаванию);

– работу торговых объектов, расположенных в многоквартирных жилых домах и реализующих товары в ночное время (с 22:00 до 07:00);

– деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, а также кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, в том числе находящихся на территориях торгово-развлекательных и торговых центров;

– работу массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан;

– предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров занятости населения), за исключением помещений, позволяющих организовать предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования (одновременного нахождения граждан в количестве не более 12 человек, при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 метра). При этом государственные (муниципальные) и иные услуги, предоставление которых возможно в электронной форме, предоставляются исключительно в электронной форме.

Как стало известно, в ходе еженедельного оперативного совещания врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов заявил о необходимости усилить контроль в аэропорту по COVID-19. Он отметил, что особое внимание должно быть уделено тем, кто возвращается из отпуска. «По коронавирусу в целом ситуация остается стабильной, но в конце прошлой недели была зарегистрирована вспышка на промысловом судне: выявлено 63 заболевших. Это показывает, что нам необходимо сохранять бдительность, несмотря на достаточно позитивную тенденцию. В связи с этим считаю, что нам нужно сохранять контроль в аэропорту, и основной акцент переносить на тестирование до вылета. Анализ показывает, что, к сожалению, экспресс-тесты зачастую дают неточные данные, поэтому важно максимально проводить тестирование по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР) до прилета пассажиров на территорию края. Особое внимание нужно уделить тем, кто сейчас возвращается из отпусков», – сказал глава региона.

Он дал поручение продумать, каким образом жители, возвращающиеся из отпуска, должны проходить тестирование и какие меры предосторожности они должны принимать на территории региона. «Это главный фактор риска, который может осложнить ситуацию по коронавирусу в крае. Поэтому на этой неделе просьба – соответствующие меры разработать», – подчеркнул Владимир Солодов.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА