МУСОРНАЯ ВОЙНА В ВИЛЮЧИНСКЕ

25 Августа 2020



Всю прошлую неделю население микрорайона Приморский города Вилючинска будоражила новость о том, что в городе в районе жилых кварталов будут установлены контейнерные площадки для сбора коммунальных бытовых отходов (КБО). Приморцы даже собирались возле своих домов с целью воспрепятствования монтированию площадок под мусорные контейнеры. Для жителей краевого центра такие протесты могут показаться диковинными. Никому из горожан Петропавловска-Камчатского и в голову не придет протестовать по этому поводу.

Здесь необходимо пояснить, что микрорайон Приморский особенный: там концентрация членов ЛДПР и КПРФ на единицу площади самая большая в Камчатском крае. Кроме того, это единственный микрорайон на Камчатке, где мусорных баков отродясь не бывало. Мусоровозы два раза в сутки в определенное время подъезжают к жилым домам и звонят в колокол. Услышав мелодичный звон, жители домов, к которым подъехала машина, должны быстро выйти на улицу с накопившимся в квартире мусором и загрузить его в спецавтомобиль. Приморцы последние 40 лет очень гордились такой привилегией. На улицах не было помоек, а значит, не было крыс, медведей, и шальной ветер не разносил по округе вонь вместе с обрывками бумаги, полиэтиленовыми пакетами и другим «летучим» мусором. Так продолжалось до 27 января 2020 года, когда Вилючинский городской суд Камчатского края под председательством госпожи Хорхординой по иску старшего помощника прокурора Закрытого административного территориального образования (ЗАТО) города Вилючинска господина Федорова не вынес свое решение (цитирую):

«Признать незаконным бездействие администрации Вилючинского городского округа, выразившееся в непринятии мер к созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определению схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Возложить на администрацию Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу обязанность:

создать и обеспечить содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Вилючинского городского округа в соответствии с требованиями ст. 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

определить схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и организовать ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями ст. 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Как видно из решения суда, администрация Вилючинска должна установить мусорные баки на территории города. Жители суперсекретного населенного пункта выразили открытое недовольство действиями городских властей. Наверное, им любопытно будет узнать, как «выросла» мусорная проблема на живописных берегах бухты Крашенинникова.

Все началось в марте 2018 года. Депутат городской думы от ЛДПР Ирина Соловьева подала исковое заявление (о защите прав потребителя) в Мировой суд Вилючинского судебного района. Она писала (цитирую):

«В соответствии с пунктом 148 (26) ПП РФ № 354 от 2011 года потребитель муниципальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами не вправе складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров, бункеров, иных емкостей и специальных площадок для крупногабаритных отходов, предназначенных для их накопления в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заполнять контейнеры для твердых коммунальных отходов, предназначенные для накопления отходов других лиц и не указанные в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, или контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов.

Таким образом, обязательным условием для предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО является наличие внесенных в схему обращения с отходами контейнерных площадок с контейнерами для крупногабаритных отходов, на которых потребитель в любое время может складировать свои ТКО, включая крупногабаритные.

Отсутствие контейнерных и специальных площадок для складирования ТКО возле дома № 31 микрорайона Центральный города Вилючинск свидетельствует о непредоставлении мне как потребителю услуги по обращению с ТКО.

Несмотря на это ГУП «Спецтранс» выставил мне платежный документ для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за март 2018 года».

Соколиха Жириновского попросила суд обязать ГУП «Спецтранс» произвести перерасчет размера оплаты за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами за март 2018 года в размере 146 рублей 01 копейки и взыскать эту сумму с вышеуказанной организации.

Представьте себе, как выпускница ПТУ, кладовщик, работающая в службе логистики АО «Северо-Восточный ремонтный центр», смогла так складно написать иск и произвести расчет коммунальной услуги с точностью до одной копейки. Для этого как минимум нужно обладать некоторыми специальными познаниями. Вот только в одном ошиблась истица. Она забыла указать в иске просьбу понудить администрацию ЗАТО город Вилючинск установить контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Суд по существу ее иска отказал. Тогда член Камчатского отделения ЛДПР, неутомимая Соловьева обратилась с заявлением в прокуратуру Вилючинска. В своем заявлении она потребовала установить в Вилючинске контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Прокуратуре ничего другого не оставалось, как выйти в суд с исковым заявлением к администрации Вилючинского городского округа (цитирую): «О признании незаконным бездействия по принятию мер к созданию, содержанию, определению схемы размещения и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, возложении обязанности устранить допущенные нарушения».

Не будь этого заявления госпожи Соловьевой, так называемая «по-звонковая» система вывоза мусора еще долго существовала бы в микрорайоне Приморский. Любопытно узнать, кто же дергает за нитки Ирину Соловьеву? Ей самой такая «отходная» инициатива даже с очень крепкого похмелья не пришла бы в голову. По версии газеты, кукловодом жириновицы является Управляющая компания ООО «Перспектива» (ныне – ООО УК «Квартал-М»). Руководители этой организации решили нанести материальный ущерб компаниям-конкурентам. Дело в том, что у конкурентов есть только мусоровозы, необорудованные захватом для мусорных баков. Поэтому для участия в последующих конкурсах по вывозу мусора им необходимо будет закупить спецавтомобили, имеющие упомянутые захваты. Понимая, что установка мусорных баков вызовет явное недовольство жителей, «перспективцы» решили использовать депутата Вилючинской городской думы госпожу Соловьеву как предохранительную прокладку. К тому же вступать в открытую войну со своими конкурентами соловьевским кукловодам не хотелось. Они понимали, что «боевые» действия всегда ведут к финансовым потерям с обеих сторон. Полагаю, что Ирина Соловьева не бескорыстно участвует в этой борьбе на стороне своих заказчиков.

Пришло время немного рассказать о члене Камчатского отделения ЛДПР «мусорной» борчихе Ирине Дмитриевне Соловьевой.

Родилась она в январе 1969 года на Западной Украине в Тернопольской области. С 1995 по 2014 год нигде не работала. Однако в этот период сумела запомниться вилючинцам тем, что в 2011 году была осуждена по статье 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы). В те недавние времена Ирина Дмитриевна избила кондуктора рейсового автобуса в ответ на требование оплатить проезд. Видимо, будущая депутатша от ЛДПР посчитала оскорбительными для себя любые предположения в нечестности. Женщина столь благородного ПТУшного уровня всегда выше оскорбительных подозрений каких-то кондукторов. По версии некоторых ее земляков, «хохлушка» была крепко пьющей женщиной. Возможно, именно «зеленый змий» подтолкнул ее к столь неадекватным действиям в общественном автотранспорте. Как бы там ни было, но так случилось, что именно она в последующем спровоцировала «мусорную» бузу в городе подводников.

На одном из антибаковых митингов «засветился» бывший кандидат на выборах в губернаторы Камчатского края депутат Законодательного собрания Камчатского края от КПРФ Валерий Быков. Его тело маячит на вилючинских просторах каждый раз, когда возникает хоть какая-то социальная «смута». Выступая против размещения мусорных баков в жилых кварталах, в конце своей речи он заявил, что все-таки их нужно ставить, только где-нибудь подальше. Правда, на какое расстояние подальше – один километр или два, коммунист Быков не уточнил, но порекомендовал жителям Вилючинска обращаться к нему с заявлением на имя депутата. При этом он привычно обвинил в не решаемой «мусорной» проблеме представителей администрации Вилючинского городского округа, с тем и удалился. Примерно в то же время его видели в микрорайоне Рыбачий, где он пытался убедить кандидата в депутаты городской думы Вилючинска от партии «Единая Россия» вступить в члены КПРФ и гарантировал свое покровительство.

Вообще, на мой взгляд, тов. Быков ведет себя как сбежавший пациент психиатрической больницы. Он почем зря пристает к людям, старается ораторствовать по любому поводу, при этом произнося бессвязные, нелогичные речи, и обещает свое драгоценное покровительство. В его стеклянном взгляде отсутствует хоть какая-нибудь осмысленность. Валерий Быков, похоже, перепутал мечты с реальностью, ощущая себя должностным лицом с временно отложенными губернаторскими полномочиями.

Напомню нашим читателям, что перевозбужденный вилючинский член КПРФ не был зарегистрирован кандидатом на должность губернатора Камчатского края из-за того, что не собрал необходимое количество подписей в свою поддержку в муниципальных районах. Не согласившись с решением Избирательной комиссии Камчатского края, он обратился в краевой суд. Суд принял сторону избирательной комиссии. Разъяренный истец обещал дойти до Европейского суда по правам человека. К слову сказать, на 18 часов 25 августа этого года сведений о том, что Валерий Быков обжаловал решение суда в краевую комиссию и суд не поступало. Но мы не теряем надежды и ждем весточки от неутомимого творца предвыборной бессмыслицы.

Настало время подвести итог «мусорной» проблеме Вилючинска – ее инициатором стала депутат городской думы от ЛДПР славного города подводников Ирина Соловьева. По оценочному суждению «Вестей» в этом небескорыстном деле ей помогало ООО «Перспектива». Никакие протесты горожан теперь не помогут. Согласно ст. 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» мусорные баки в микрорайоне Приморский будут установлены.

Свое повествование закончу оптимистичными словами Ирины Дмитриевны Соловьевой. В это сложное предвыборное время она смогла утешить своих избирателей (цитирую): «Уверена, что в думу придут достойные депутаты, с которыми мы вместе сможем решать имеемые (правильно говорить «имеющиеся». – Авт.) в городе проблемы».

Наверное, Вилючинск – это город, где сбываются мечты, где каждая кладовщица с уголовным прошлым, перефразируя слова известного пролетарского вождя, может управлять государством. Главное, чтобы она была членом ЛДПР.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ