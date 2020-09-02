ОСОБЕННОСТИ ДИКОГО КАМЧАТСКОГО ТУРИЗМА

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01 Сентября 2020

Принято считать, что в високосные годы происходит всплеск стихийных бедствий, катастроф и происшествий. 2020 год, едва начавшись, уже вошел в историю из-за вспышки коронавирусной инфекции, которая 11 марта была объявлена пандемией. Отметился год не только этим. На Камчатке он выдался «урожайным» на происшествия. Уже к началу августа количество работ, выполненных поисково-спасательным отрядом Краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС в Камчатском крае», превысило показатели за весь 2019 год.

О двух эпизодах – пропаже экипажа плашкоута «Тихий» и гибели альпиниста Ильи Цветкова на Ключевском вулкане – «Вести» подробно рассказывали в своих публикациях (выпуски от 7 июля 2020 года «Тихий» опрокинулся громко» и от 28 июля 2020 года «Ты здесь на везение не уповай»).

25 июля произошел очередной инцидент. Во время подъема на вулкан Горелый от коронарной недостаточности скончалась 50-летняя елизовчанка Елена Кошелева. Генеральный директор туристической компании «Край вулканов» Эдуард Фролов, принимавший участие в эвакуации тела умершей, разместил на своих страницах в социальных сетях подробное описание операции. Как следует из этого описания, эвакуацией занимался лично он, туристический гид Евгений, с которым он познакомился на месте и еще несколько человек, которых он не знает. Они присоединились к нему при спуске тела с вулкана. Если излагать кратко, то суть публикации Фролова сводится к неудовлетворительной работе экстренных служб, которые устроили между собой телефонный «футбол» и после долгих выяснений прислали на место происшествия вертолет. Однако тело Елены Кошелевой прибывший экипаж не забрал, а лишь переместил его вместе с Фроловым и другим гидом к подножию вулкана. Дальше Евгению пришлось везти труп самостоятельно на своей машине. По пути он встретил спасателей и передал тело им.

Редакцию «Вестей» заинтересовало произошедшее, и мы решили разобраться в случившемся подробнее. Для начала наш корреспондент побывал в расположении Краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС в Камчатском крае» и попросил прокомментировать эту ситуацию директора учреждения Романа Байкалова и спасателя 1 класса Игоря Сестерова. Они подтвердили, что заминка после звонка Фролова действительно произошла. Но она объясняется отнюдь не разгильдяйством и наплевательским отношением со стороны спецслужб, а неточностью предоставленных самим же заявителем данных. Во-первых, Фролов позвонил не на единый номер службы экстренной помощи «Система-112», а по телефону оператора регистрации маршрутов ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю (301-098), который не является диспетчером, вопреки утверждению Фролова. Во-вторых, от заявителя поступали противоречивые сведения относительно того, жива женщина или мертва (об этом пишет сам Фролов в своем сообщении). Это принципиально, так как медицинскую помощь пострадавшим оказывает другая организация – Краевое государственное казенное учреждение здравоохранения «Камчатский территориальный центр медицины катастроф», а в случае смерти к месту нахождения тела сначала должны прибыть сотрудники УВД. Если пострадавший или умерший находится в труднодоступной местности, то для его эвакуации привлекаются спасатели, но их вызывает либо Центр медицины и катастроф, либо полиция. Конечно, заявитель может и не знать схемы взаимодействия ведомств. Для этого и существует единая диспетчерская служба «112». Что касается разграничения полномочий между ведомствами, то, по словам Романа Байкалова, он неоднократно поднимал вопрос о разработке единого регламентирующего документа, чтобы максимально упростить взаимодействие. К сожалению, такой документ пока не разработан. В целом же поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД» работает слаженно и эффективно.

Это подтвердилось девятью недавними успешными операциями отряда по поиску и спасению людей в лесной и горной местности, проведенными в период с 22 по 31 августа.

Вопрос о подготовке спасателей наш корреспондент задал инструктору отряда спасателю 2 класса Федору Фарберу. Специалист пояснил, что подготовка сотрудников отряда происходит согласно учебной программе подготовки альпинистов, утвержденной Федеральным агентством по физической культуре и спорту при Федерации альпинизма России и внутренним локальным документам МЧС.

Однако с подготовкой гражданских туристических инструкторов-проводников все оказалось гораздо сложнее. Чтобы узнать о системе их обучения, корреспондент «Вестей» для начала связался со специалистами Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края. Советник отдела прогнозирования и развития инфраструктуры туризма Ирина Маркеленкова пояснила, что Агентство ведет лишь учет туристических фирм (правильное название базы данных: Реестр туроператоров Камчатского края). Что касается учета в нашем регионе квалифицированных инструкторов-проводников – такими данными ведомство не располагает. По словам специалиста, на сегодняшний день для этого не существует какого-либо законодательного регулирования. Правда, на рассмотрении Государственной думы находится законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников», который должен будет четко разграничить полномочия ведомств и организаций в этом направлении деятельности.

Для получения более подробной информации сотрудник Агентства по туризму порекомендовала нам обратиться в краевое министерство спорта. Референт отдела развития видов спорта и высшего спортивного мастерства Министерства спорта Камчатского края Ольга Полянина пояснила, что подготовкой инструкторов-проводников на Камчатке занимается клуб имени Глеба Травина и краевая Федерация спортивного туризма. Само же министерство подготовку и учет инструкторов не осуществляет, так же как и Агентство по туризму.

Через сайт Камчатской краевой общественной организации «Камчатский клуб туристов им. Глеба Травина» мы связались с ее президентом Константином Лангбурдом и назначили встречу. Прибыв по адресу организации (ул. Бохняка, 10) наш корреспондент обнаружил, что клуб находится в подвале обычного жилого дома. Условия и обстановка там оставляют желать лучшего. В ноздри при входе сразу ударил запах канализации. Очевидно было, что в помещении уже много лет (возможно со времен основания) не производился ремонт. Кроме президента, в клубе никого не было. Константин Абрамович рассказал нам о том, что возглавляемый им клуб – старейшее и единственное учреждение на Камчатке, которое аккредитовано и имеет возможность проводить курсы подготовки инструкторов-проводников. Свою деятельность клуб начал еще в конце семидесятых годов прошлого века, а в качестве краевой общественной организации – с 1 июля 2002 года. Записаться на курсы может любой желающий в возрасте от 18 до 50 лет. Основным документом, по которому проводится обучение на курсах, является Положение от 17 мая 2001 года «О системе подготовки кадров в спортивном туризме Российской Федерации», утвержденное председателем Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму П. А. Рожковым.

Курсы проводятся ежегодно и разделяются на два этапа. Первый этап – теоретическая подготовка по дисциплинам «туризм» и «спортивный туризм». Он проходит с середины января по середину апреля, два раза в неделю в одном из арендуемых клубом помещений Краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова. Продолжительность одного занятия составляет три часа.

С июня начинается практическая подготовка обучающихся на базе клуба, расположенной неподалеку от села Пиначево. В практическую часть входит умение обращаться с туристическим снаряжением, ориентирование на местности, прохождение полосы препятствий и т.п.

По окончании курсов выпускники вместе с инструкторами отправляются в поход первой и второй категории сложности (всего походных категорий сложности шесть. Самой сложной является шестая).

После возвращения из похода инструктор готовит отчет, на основании которого маршрутно-квалификационная комиссия выдает прошедшим обучение справку о зачете прохождения туристского спортивного маршрута и диплом об окончании школы по подготовке кадров для спортивного туризма. Каждый год курсы оканчивают около сорока человек. С дипломом и справкой выпускник курсов должен пройти стажировку, после чего сдать квалификационный экзамен и получить удостоверение инструктора-проводника пешеходного туризма. В этом случае данные о новом инструкторе заносятся в Единый федеральный реестр кадров Федерации спортивного туризма России.

Кроме сведений о системе подготовки инструкторов по туризму, Константин Абрамович сообщил нашему корреспонденту основные требования к их работе. Главным документом, которым руководствуются инструкторы-проводники, являются Правила проведения соревнований туристских спортивных походов, путешествий и организации спортивных туров (краткое неофициальное название – Кодекс путешественника). Один инструктор может сопровождать группу туристов в количестве не более 12 человек. Если участников похода больше, то руководить ими должны два инструктора или инструктор и стажер. Помимо профессиональных знаний и навыков, инструктор-проводник должен уметь оказывать первую медицинскую помощь и иметь при себе аптечку. Походные аптечки должны соответствовать ГОСТ Р 50644-2009 «Требования по обеспечению безопасности туристов». В их комплект в обязательном порядке должны входить обеззараживающие вещества и антисептики, болеутоляющие, жаропонижающие, противоожоговые, противоаллергические и успокоительные средства. Также в наличие у инструктора должны быть перевязочные материалы и инструменты (скальпель, ножницы, одноразовые шприцы, пинцет, пипетка, термометр, тонометр, фонендоскоп, специальные иглы и нити для зашивания ран, медицинские перчатки, противоожоговый пакет, бинты: резиновый, эластичный, перевязочный, бинт-чулок разных размеров, жгут, вата, клей БФ-6). В зависимости от категории сложности похода, маршрута, местности и условий прохождения инструктор использует рацию, спутниковый телефон и другое необходимое оборудование. (Кто-нибудь из туристов видел подобные аптечки у проводников?)

Получив подробные пояснения от президента туристского клуба о курсах подготовки, корреспондент «Вестей» задал ему вопросы о том, где и в течение какого времени выпускники курсов проходят стажировку? Сколько на сегодняшний день квалифицированных инструкторов-проводников на Камчатке? Кто ведет их учет? К удивлению, Константин Абрамович затруднился на них ответить. Особое удивление вызвал ответ на вопрос о стажировке. Лангбурд сообщил, что стажировку выпускники его курсов проходят в местных туристических фирмах, причем сроки прохождения такой стажировки назвал разные. Сначала он озвучил двухмесячный срок стажировки, на следующий день срок вырос до двух лет, через неделю срок сократился сначала до полугода, а затем до двадцати дней. Разницу в сроках президент турклуба пояснил различными требованиями в нормативной документации. Представить эти документы он не смог, а названия их не помнит.

На вопрос о количестве работающих на Камчатке квалифицированных инструкторов-проводников и системе их учета Константин Абрамович ответить также не смог и сообщил, что этим занимается Общественная организация «Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края».

Честно говоря, такие ответы поставили корреспондента «Вестей» в затруднительное положение. Как-то не верилось, что мастер спорта СССР, инструктор по спортивному туризму международного класса Константин Абрамович Лангбурд не владеет элементарной информацией и не может ответить на вопросы, которые напрашиваются сами собой.

Еще более странной показалась неосведомленность руководителя Общественной организации «Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края» Николая Краева. Для начала нам пришлось приложить немало усилий, чтобы найти его телефон. На сайте организации размещен приказ Министерства спорта Камчатского края от 26 марта 2020 года № 115 об аккредитации Федерации по виду спорта «Спортивный туризм» сроком на 4 года. Какой-либо другой информации через сайт получить не удалось.

В разделе «контакты», как и в большинстве других разделов, было сообщение на английском об отсутствии технической возможности предоставления информации. Но нам удалось-таки найти самого «секретного» туриста Камчатки.

Мы задали руководителю федерации те же два вопроса о количестве и учете квалифицированных инструкторов-проводников на Камчатке. Точную цифру Николай Петрович назвать затруднился, так же как и его коллега Лангбурд. Сказал лишь, что их не более пятидесяти. Какой-либо кадровый учет камчатская Федерация спортивного туризма, по словам ее руководителя, не ведет. Единственной базой данных является упомянутый выше Единый федеральный реестр кадров Федерации спортивного туризма России.

Общественной организации «Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края» направляет данные о сдавших квалификационный экзамен соискателях в Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России, которое заносит эти данные в Федеральный реестр и готовит удостоверения инструкторов-проводников. Стоимость одного удостоверения составляет 200 рублей и оплачивается из средств камчатской федерации.

Как председатель может не знать точное количество квалифицированных инструкторов-проводников, если лично подписывает представления на получение ими удостоверений, Николай Краев не ответил.

Складывается впечатление, что руководители клуба и федерации по какой-то причине не хотят предоставлять информацию. Хотя она должна быть общедоступной. Ведь в организациях должен проводиться учет. Должны оформляться договоры по обучению на курсах, тем более что это обучение платное. Значит, должен быть и бухгалтерский учет. Удостоверения при получении квалификации должны выдаваться не иначе как под подпись.

Если предположить, что у руководителей двух этих организаций нет цели скрыть информацию, то в чем причина их неосведомленности? В недостаточном владении ими такой информацией или в отсутствии надлежащей системы учета?

Простейший подсчет показывает, что за время работы курсов при туристском клубе им. Глеба Травина их выпускниками стали около 700 человек (по 40 выпускников за 18 лет с 2002 по 2020 годы). При этом, как уверяет господин Краев, квалифицированных специалистов на Камчатке не более 50-ти. Где же остальные 650? Отвечая на этот вопрос, Краев и Лангбурд пояснили, что большинство выпускников курсов, получив диплом, устраиваются на работу в туристические фирмы и работают там, не утруждая себя дальнейшей сдачей квалификационного экзамена и получением удостоверения.

Несведущим в этой специфике туристам-любителям такие «специалисты» показывают диплом об окончании курсов, что тех вполне устраивает. А зачастую любители вообще не интересуются квалификацией проводников.

К слову сказать, сведений о генеральном директоре туристической компании «Край вулканов» Эдуарде Фролове в Едином федеральном реестре кадров Федерации спортивного туризма России мы не нашли и, по словам Константина Лангбурда, курсы при клубе им. Глеба Травина он тоже не заканчивал.

Получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, туризм является одной из важнейших отраслей экономики Камчатки. Распоряжением Правительства Камчатского края от 22 марта 2011 года № 122-П утверждена стратегия развития туризма в Камчатском крае на период до 2025 года.

С другой стороны, предоставить элементарные сведения о количестве в регионе квалифицированных туристских кадров не могут ни краевое агентство по туризму, ни руководители организаций, непосредственно занимающихся подготовкой этих кадров.

Во время беседы с корреспондентом президент клуба им. Глеба Травина Константин Лангбурд сообщил, что пожаловаться на действия или бездействие инструктора-проводника можно в организацию, которую он представляет, а руководство этой организации в свою очередь может вынести вопрос о профессиональном соответствии конкретного специалиста на рассмотрение квалификационной комиссии. Той самой, которая принимает экзамен на получение квалификации. К полномочиям этой комиссии относится как присвоение квалификации, так и ее лишение. При этом Лангбурд отметил, что случаев лишения квалификации на Камчатке пока не было.

Соб. инф.

От «Вестей»

Мне доводилось много путешествовать по Камчатке и пользоваться услугами так называемых инструкторов-проводников. В роли последних выступали в подавляющем большинстве молодые люди, знающие туристический маршрут и не более того. Ни средств связи, ни аптечек у них с собой не было. Поднимаясь на вулканы Мутновский, Горелый, Авачинский, горе-проводники не имели даже веревок. Квалификацию подобных «инструкторов» продемонстрировал сам жалобщик, он же проводник Эдуард Фролов. Даже ребенок знает, что в случае беды нужно звонить по номеру «112». Но об этом почему-то не знал господин Фролов. Более того, ему и в голову не пришло, что он должен иметь какое-то удостоверение инструктора-проводника и оканчивать какие-то курсы. Иначе глупо вот так подставляться. А может, он действительно непроходимо глуп?

На Камчатке процветает дикий туризм. И способствовал его расцвету, полагаю, в первую очередь бывший главный куратор туризма и спорта на Камчатке, заместитель председателя Правительства Камчатского края напыщенный нарцисс Алексей Войтов. Не барское это дело – заниматься какими-то инструкторами-проводниками, то есть безопасностью туристов. Его интимной подруге, бывшему руководителю пресс-службы правительства края, бывшей главе камчатского агентства по туризму и внешним связям Алене Стратоновой даже в голову не приходило поинтересоваться – что у нас там с инструкторами-проводниками? И вообще, это большой вопрос, какие катастрофические процессы проходили в ее не обремененной интеллектом голове при слове «туризм»? С чем едят этот, как его, клуб Глеба Травина? Алена являла собой образчик вполне себе бездарного управленца с гипертрофированными амбициями. По моему мнению, в смысле безопасности туризма в ее убогой голове случайно сумела зацепиться одна сентенция: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Она, тесно сплотившись со своим куратором Алексеем Войтовым, высоко несла знамя нелегкой туристической доли со словами: «Судьбу не обманешь!»

Отдельного изумления заслуживают президент камчатского клуба им. Глеба Травина Константин Лангбурд и руководитель Общественной организации «Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края» Николай Краев. Их поразительная неосведомленность в элементарных вопросах, касающихся профессиональной деятельности, заставляет усомниться в их адекватном восприятии реального мира. Речи этих двух специалистов больше напоминают ответы школяров-двоечников у доски: «Не знаю, не помню, не готов сказать…»

Многое объясняет, почему в России все так не здорово с туризмом одна существенная загвоздка – президентом Федерации спортивного туризма России является руководитель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Скучающему царедворцу, полагаю, ни партия, ни туризм не интересны. Все суета сует. Для полной ясности вспомним классика: «Слепой ведет слепых».

Бедные эсеры!

Бедные наши туристы!

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."