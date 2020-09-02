ОСОБЕННОСТИ ДИКОГО КАМЧАТСКОГО ТУРИЗМА

01 Сентября 2020



Принято считать, что в високосные годы происходит всплеск стихийных бедствий, катастроф и происшествий. 2020 год, едва начавшись, уже вошел в историю из-за вспышки коронавирусной инфекции, которая 11 марта была объявлена пандемией. Отметился год не только этим. На Камчатке он выдался «урожайным» на происшествия. Уже к началу августа количество работ, выполненных поисково-спасательным отрядом Краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС в Камчатском крае», превысило показатели за весь 2019 год.

О двух эпизодах – пропаже экипажа плашкоута «Тихий» и гибели альпиниста Ильи Цветкова на Ключевском вулкане – «Вести» подробно рассказывали в своих публикациях (выпуски от 7 июля 2020 года «Тихий» опрокинулся громко» и от 28 июля 2020 года «Ты здесь на везение не уповай»).

25 июля произошел очередной инцидент. Во время подъема на вулкан Горелый от коронарной недостаточности скончалась 50-летняя елизовчанка Елена Кошелева. Генеральный директор туристической компании «Край вулканов» Эдуард Фролов, принимавший участие в эвакуации тела умершей, разместил на своих страницах в социальных сетях подробное описание операции. Как следует из этого описания, эвакуацией занимался лично он, туристический гид Евгений, с которым он познакомился на месте и еще несколько человек, которых он не знает. Они присоединились к нему при спуске тела с вулкана. Если излагать кратко, то суть публикации Фролова сводится к неудовлетворительной работе экстренных служб, которые устроили между собой телефонный «футбол» и после долгих выяснений прислали на место происшествия вертолет. Однако тело Елены Кошелевой прибывший экипаж не забрал, а лишь переместил его вместе с Фроловым и другим гидом к подножию вулкана. Дальше Евгению пришлось везти труп самостоятельно на своей машине. По пути он встретил спасателей и передал тело им.

Редакцию «Вестей» заинтересовало произошедшее, и мы решили разобраться в случившемся подробнее. Для начала наш корреспондент побывал в расположении Краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС в Камчатском крае» и попросил прокомментировать эту ситуацию директора учреждения Романа Байкалова и спасателя 1 класса Игоря Сестерова. Они подтвердили, что заминка после звонка Фролова действительно произошла. Но она объясняется отнюдь не разгильдяйством и наплевательским отношением со стороны спецслужб, а неточностью предоставленных самим же заявителем данных. Во-первых, Фролов позвонил не на единый номер службы экстренной помощи «Система-112», а по телефону оператора регистрации маршрутов ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю (301-098), который не является диспетчером, вопреки утверждению Фролова. Во-вторых, от заявителя поступали противоречивые сведения относительно того, жива женщина или мертва (об этом пишет сам Фролов в своем сообщении). Это принципиально, так как медицинскую помощь пострадавшим оказывает другая организация – Краевое государственное казенное учреждение здравоохранения «Камчатский территориальный центр медицины катастроф», а в случае смерти к месту нахождения тела сначала должны прибыть сотрудники УВД. Если пострадавший или умерший находится в труднодоступной местности, то для его эвакуации привлекаются спасатели, но их вызывает либо Центр медицины и катастроф, либо полиция. Конечно, заявитель может и не знать схемы взаимодействия ведомств. Для этого и существует единая диспетчерская служба «112». Что касается разграничения полномочий между ведомствами, то, по словам Романа Байкалова, он неоднократно поднимал вопрос о разработке единого регламентирующего документа, чтобы максимально упростить взаимодействие. К сожалению, такой документ пока не разработан. В целом же поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД» работает слаженно и эффективно.

Это подтвердилось девятью недавними успешными операциями отряда по поиску и спасению людей в лесной и горной местности, проведенными в период с 22 по 31 августа.

Вопрос о подготовке спасателей наш корреспондент задал инструктору отряда спасателю 2 класса Федору Фарберу. Специалист пояснил, что подготовка сотрудников отряда происходит согласно учебной программе подготовки альпинистов, утвержденной Федеральным агентством по физической культуре и спорту при Федерации альпинизма России и внутренним локальным документам МЧС.

Однако с подготовкой гражданских туристических инструкторов-проводников все оказалось гораздо сложнее. Чтобы узнать о системе их обучения, корреспондент «Вестей» для начала связался со специалистами Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края. Советник отдела прогнозирования и развития инфраструктуры туризма Ирина Маркеленкова пояснила, что Агентство ведет лишь учет туристических фирм (правильное название базы данных: Реестр туроператоров Камчатского края). Что касается учета в нашем регионе квалифицированных инструкторов-проводников – такими данными ведомство не располагает. По словам специалиста, на сегодняшний день для этого не существует какого-либо законодательного регулирования. Правда, на рассмотрении Государственной думы находится законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников», который должен будет четко разграничить полномочия ведомств и организаций в этом направлении деятельности.

Для получения более подробной информации сотрудник Агентства по туризму порекомендовала нам обратиться в краевое министерство спорта. Референт отдела развития видов спорта и высшего спортивного мастерства Министерства спорта Камчатского края Ольга Полянина пояснила, что подготовкой инструкторов-проводников на Камчатке занимается клуб имени Глеба Травина и краевая Федерация спортивного туризма. Само же министерство подготовку и учет инструкторов не осуществляет, так же как и Агентство по туризму.

Через сайт Камчатской краевой общественной организации «Камчатский клуб туристов им. Глеба Травина» мы связались с ее президентом Константином Лангбурдом и назначили встречу. Прибыв по адресу организации (ул. Бохняка, 10) наш корреспондент обнаружил, что клуб находится в подвале обычного жилого дома. Условия и обстановка там оставляют желать лучшего. В ноздри при входе сразу ударил запах канализации. Очевидно было, что в помещении уже много лет (возможно со времен основания) не производился ремонт. Кроме президента, в клубе никого не было. Константин Абрамович рассказал нам о том, что возглавляемый им клуб – старейшее и единственное учреждение на Камчатке, которое аккредитовано и имеет возможность проводить курсы подготовки инструкторов-проводников. Свою деятельность клуб начал еще в конце семидесятых годов прошлого века, а в качестве краевой общественной организации – с 1 июля 2002 года. Записаться на курсы может любой желающий в возрасте от 18 до 50 лет. Основным документом, по которому проводится обучение на курсах, является Положение от 17 мая 2001 года «О системе подготовки кадров в спортивном туризме Российской Федерации», утвержденное председателем Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму П. А. Рожковым.

Курсы проводятся ежегодно и разделяются на два этапа. Первый этап – теоретическая подготовка по дисциплинам «туризм» и «спортивный туризм». Он проходит с середины января по середину апреля, два раза в неделю в одном из арендуемых клубом помещений Краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова. Продолжительность одного занятия составляет три часа.

С июня начинается практическая подготовка обучающихся на базе клуба, расположенной неподалеку от села Пиначево. В практическую часть входит умение обращаться с туристическим снаряжением, ориентирование на местности, прохождение полосы препятствий и т.п.

По окончании курсов выпускники вместе с инструкторами отправляются в поход первой и второй категории сложности (всего походных категорий сложности шесть. Самой сложной является шестая).

После возвращения из похода инструктор готовит отчет, на основании которого маршрутно-квалификационная комиссия выдает прошедшим обучение справку о зачете прохождения туристского спортивного маршрута и диплом об окончании школы по подготовке кадров для спортивного туризма. Каждый год курсы оканчивают около сорока человек. С дипломом и справкой выпускник курсов должен пройти стажировку, после чего сдать квалификационный экзамен и получить удостоверение инструктора-проводника пешеходного туризма. В этом случае данные о новом инструкторе заносятся в Единый федеральный реестр кадров Федерации спортивного туризма России.

Кроме сведений о системе подготовки инструкторов по туризму, Константин Абрамович сообщил нашему корреспонденту основные требования к их работе. Главным документом, которым руководствуются инструкторы-проводники, являются Правила проведения соревнований туристских спортивных походов, путешествий и организации спортивных туров (краткое неофициальное название – Кодекс путешественника). Один инструктор может сопровождать группу туристов в количестве не более 12 человек. Если участников похода больше, то руководить ими должны два инструктора или инструктор и стажер. Помимо профессиональных знаний и навыков, инструктор-проводник должен уметь оказывать первую медицинскую помощь и иметь при себе аптечку. Походные аптечки должны соответствовать ГОСТ Р 50644-2009 «Требования по обеспечению безопасности туристов». В их комплект в обязательном порядке должны входить обеззараживающие вещества и антисептики, болеутоляющие, жаропонижающие, противоожоговые, противоаллергические и успокоительные средства. Также в наличие у инструктора должны быть перевязочные материалы и инструменты (скальпель, ножницы, одноразовые шприцы, пинцет, пипетка, термометр, тонометр, фонендоскоп, специальные иглы и нити для зашивания ран, медицинские перчатки, противоожоговый пакет, бинты: резиновый, эластичный, перевязочный, бинт-чулок разных размеров, жгут, вата, клей БФ-6). В зависимости от категории сложности похода, маршрута, местности и условий прохождения инструктор использует рацию, спутниковый телефон и другое необходимое оборудование. (Кто-нибудь из туристов видел подобные аптечки у проводников?)

Получив подробные пояснения от президента туристского клуба о курсах подготовки, корреспондент «Вестей» задал ему вопросы о том, где и в течение какого времени выпускники курсов проходят стажировку? Сколько на сегодняшний день квалифицированных инструкторов-проводников на Камчатке? Кто ведет их учет? К удивлению, Константин Абрамович затруднился на них ответить. Особое удивление вызвал ответ на вопрос о стажировке. Лангбурд сообщил, что стажировку выпускники его курсов проходят в местных туристических фирмах, причем сроки прохождения такой стажировки назвал разные. Сначала он озвучил двухмесячный срок стажировки, на следующий день срок вырос до двух лет, через неделю срок сократился сначала до полугода, а затем до двадцати дней. Разницу в сроках президент турклуба пояснил различными требованиями в нормативной документации. Представить эти документы он не смог, а названия их не помнит.

На вопрос о количестве работающих на Камчатке квалифицированных инструкторов-проводников и системе их учета Константин Абрамович ответить также не смог и сообщил, что этим занимается Общественная организация «Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края».

Честно говоря, такие ответы поставили корреспондента «Вестей» в затруднительное положение. Как-то не верилось, что мастер спорта СССР, инструктор по спортивному туризму международного класса Константин Абрамович Лангбурд не владеет элементарной информацией и не может ответить на вопросы, которые напрашиваются сами собой.

Еще более странной показалась неосведомленность руководителя Общественной организации «Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края» Николая Краева. Для начала нам пришлось приложить немало усилий, чтобы найти его телефон. На сайте организации размещен приказ Министерства спорта Камчатского края от 26 марта 2020 года № 115 об аккредитации Федерации по виду спорта «Спортивный туризм» сроком на 4 года. Какой-либо другой информации через сайт получить не удалось.

В разделе «контакты», как и в большинстве других разделов, было сообщение на английском об отсутствии технической возможности предоставления информации. Но нам удалось-таки найти самого «секретного» туриста Камчатки.

Мы задали руководителю федерации те же два вопроса о количестве и учете квалифицированных инструкторов-проводников на Камчатке. Точную цифру Николай Петрович назвать затруднился, так же как и его коллега Лангбурд. Сказал лишь, что их не более пятидесяти. Какой-либо кадровый учет камчатская Федерация спортивного туризма, по словам ее руководителя, не ведет. Единственной базой данных является упомянутый выше Единый федеральный реестр кадров Федерации спортивного туризма России.

Общественной организации «Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края» направляет данные о сдавших квалификационный экзамен соискателях в Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России, которое заносит эти данные в Федеральный реестр и готовит удостоверения инструкторов-проводников. Стоимость одного удостоверения составляет 200 рублей и оплачивается из средств камчатской федерации.

Как председатель может не знать точное количество квалифицированных инструкторов-проводников, если лично подписывает представления на получение ими удостоверений, Николай Краев не ответил.

Складывается впечатление, что руководители клуба и федерации по какой-то причине не хотят предоставлять информацию. Хотя она должна быть общедоступной. Ведь в организациях должен проводиться учет. Должны оформляться договоры по обучению на курсах, тем более что это обучение платное. Значит, должен быть и бухгалтерский учет. Удостоверения при получении квалификации должны выдаваться не иначе как под подпись.

Если предположить, что у руководителей двух этих организаций нет цели скрыть информацию, то в чем причина их неосведомленности? В недостаточном владении ими такой информацией или в отсутствии надлежащей системы учета?

Простейший подсчет показывает, что за время работы курсов при туристском клубе им. Глеба Травина их выпускниками стали около 700 человек (по 40 выпускников за 18 лет с 2002 по 2020 годы). При этом, как уверяет господин Краев, квалифицированных специалистов на Камчатке не более 50-ти. Где же остальные 650? Отвечая на этот вопрос, Краев и Лангбурд пояснили, что большинство выпускников курсов, получив диплом, устраиваются на работу в туристические фирмы и работают там, не утруждая себя дальнейшей сдачей квалификационного экзамена и получением удостоверения.

Несведущим в этой специфике туристам-любителям такие «специалисты» показывают диплом об окончании курсов, что тех вполне устраивает. А зачастую любители вообще не интересуются квалификацией проводников.

К слову сказать, сведений о генеральном директоре туристической компании «Край вулканов» Эдуарде Фролове в Едином федеральном реестре кадров Федерации спортивного туризма России мы не нашли и, по словам Константина Лангбурда, курсы при клубе им. Глеба Травина он тоже не заканчивал.

Получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, туризм является одной из важнейших отраслей экономики Камчатки. Распоряжением Правительства Камчатского края от 22 марта 2011 года № 122-П утверждена стратегия развития туризма в Камчатском крае на период до 2025 года.

С другой стороны, предоставить элементарные сведения о количестве в регионе квалифицированных туристских кадров не могут ни краевое агентство по туризму, ни руководители организаций, непосредственно занимающихся подготовкой этих кадров.

Во время беседы с корреспондентом президент клуба им. Глеба Травина Константин Лангбурд сообщил, что пожаловаться на действия или бездействие инструктора-проводника можно в организацию, которую он представляет, а руководство этой организации в свою очередь может вынести вопрос о профессиональном соответствии конкретного специалиста на рассмотрение квалификационной комиссии. Той самой, которая принимает экзамен на получение квалификации. К полномочиям этой комиссии относится как присвоение квалификации, так и ее лишение. При этом Лангбурд отметил, что случаев лишения квалификации на Камчатке пока не было.

Соб. инф.

От «Вестей»

Мне доводилось много путешествовать по Камчатке и пользоваться услугами так называемых инструкторов-проводников. В роли последних выступали в подавляющем большинстве молодые люди, знающие туристический маршрут и не более того. Ни средств связи, ни аптечек у них с собой не было. Поднимаясь на вулканы Мутновский, Горелый, Авачинский, горе-проводники не имели даже веревок. Квалификацию подобных «инструкторов» продемонстрировал сам жалобщик, он же проводник Эдуард Фролов. Даже ребенок знает, что в случае беды нужно звонить по номеру «112». Но об этом почему-то не знал господин Фролов. Более того, ему и в голову не пришло, что он должен иметь какое-то удостоверение инструктора-проводника и оканчивать какие-то курсы. Иначе глупо вот так подставляться. А может, он действительно непроходимо глуп?

На Камчатке процветает дикий туризм. И способствовал его расцвету, полагаю, в первую очередь бывший главный куратор туризма и спорта на Камчатке, заместитель председателя Правительства Камчатского края напыщенный нарцисс Алексей Войтов. Не барское это дело – заниматься какими-то инструкторами-проводниками, то есть безопасностью туристов. Его интимной подруге, бывшему руководителю пресс-службы правительства края, бывшей главе камчатского агентства по туризму и внешним связям Алене Стратоновой даже в голову не приходило поинтересоваться – что у нас там с инструкторами-проводниками? И вообще, это большой вопрос, какие катастрофические процессы проходили в ее не обремененной интеллектом голове при слове «туризм»? С чем едят этот, как его, клуб Глеба Травина? Алена являла собой образчик вполне себе бездарного управленца с гипертрофированными амбициями. По моему мнению, в смысле безопасности туризма в ее убогой голове случайно сумела зацепиться одна сентенция: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Она, тесно сплотившись со своим куратором Алексеем Войтовым, высоко несла знамя нелегкой туристической доли со словами: «Судьбу не обманешь!»

Отдельного изумления заслуживают президент камчатского клуба им. Глеба Травина Константин Лангбурд и руководитель Общественной организации «Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края» Николай Краев. Их поразительная неосведомленность в элементарных вопросах, касающихся профессиональной деятельности, заставляет усомниться в их адекватном восприятии реального мира. Речи этих двух специалистов больше напоминают ответы школяров-двоечников у доски: «Не знаю, не помню, не готов сказать…»

Многое объясняет, почему в России все так не здорово с туризмом одна существенная загвоздка – президентом Федерации спортивного туризма России является руководитель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Скучающему царедворцу, полагаю, ни партия, ни туризм не интересны. Все суета сует. Для полной ясности вспомним классика: «Слепой ведет слепых».

Бедные эсеры!

Бедные наши туристы!

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ