Однажды в ночном клубе

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01 Сентября 2020

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

Однажды в ночном клубе

Сколько себя помню, мы всегда жили с мамой вдвоем. Целеустремленная волевая сильная женщина долгие годы не подпускала к себе никого. Она много работала и к тридцати годам была успешным адвокатом по гражданским делам. Одевалась мама безупречно, всегда была в отличной форме, даже за хлебом никогда не ходила без макияжа. Дом держала в порядке, к труду меня приучала с раннего детства. Она никогда не кричала и не ругала меня, но в случае оплошности или непослушания могла посмотреть таким взглядом, от которого сердце холодело. Я старалась ее не огорчать, но всегда нуждалась в материнской ласке, которую мама не умела проявлять. Со своими родными она не общалась, в семье много лет назад случилась ссора, после которой мама перестала встречаться со своей сестрой и родителями. В доме никогда не осуждались две темы: причины раздора с родными и расставания с моим отцом. О нем она вообще ничего и никогда не говорила. Лишь однажды ответила, что мой отец оставил ее еще до моего рождения.

В детстве мама не интересовалась моими делами, главное, чтобы я была сыта и одета по погоде. Она была уверена, что я стану адвокатом и буду ей помощницей во всех делах, но провести жизнь за чтением судебной практики в компании малообразованных предпринимателей я не хотела. Мои мечты были совсем иными, я хотела хорошо научиться рисовать, сделать себе татуировку, играть в рок-группе и побывать в разных уголках страны. Из-за полного отсутствия музыкального слуха меня не приняли в музыкальную школу, но, обнаружив талант к рисованию, приняли в художественную школу, которую я закончила успешно. К моему увлечению мама отнеслась равнодушно, назвав его блажью, которая скоро пройдет. Но она оказалась не права. Учитель рисования подарила мне книгу с эскизами нового для меня вида искусства боди-арт (рисования на теле). Через несколько месяцев я купила водостойкую краску и предложила подружкам сделать на их спинах рисунки. В восторге были все, кроме родителей подружек. Конфликт был исчерпан после тщательного смывания рисунков водой. Мне было жалко свои труды, однако я поняла, что хочу стать мастером по татуировкам.

От моего решения родительница пришла в бешенство. Никогда прежде я не видела ее в таком состоянии. Она даже начала кричать, правда, быстро успокоилась и монотонным голосом стала приводить разнообразные доводы в пользу юриспруденции. На минуту мне показалось, будто я стала участником судебного процесса, который мама собиралась выиграть. Она была убедительна, но, будучи такой же упрямой, я не отступила и сказала, что после школы поступлю в медицинское училище, которое позволит работать в тату-салоне. Мама глубоко вздохнула и сдалась.

Несмотря на то, что денег нам хватало, я не хотела сидеть у мамы на шее, решила пойти работать. Мама обратилась к своему клиенту и помогла мне устроиться официанткой в самый престижный ночной клуб нашего города.

Коллектив подобрался приятный, меня быстро научили тонкостям обслуживания посетителей, рассказали о постоянных клиентах, странных гостях, опасностях и прочих моментах «закулисной» жизни ночного клуба, где самыми тяжелыми были выходные дни.

Первые несколько месяцев работать было очень трудно. Под утро сильно болели и отекали ноги, немели руки, все время хотелось спать. По темным кругам под глазами мама поняла, что я безумно устаю, и спросила, когда я перестану дурить и брошу эту грязную работу, в ответ услышала: «Когда найду другую…» Эта тема в доме больше не обсуждалась.

Через полгода я поняла, что окончательно вымоталась. Понтовитые мажоры в сопровождении «надутых» кукол, устраивающих скандалы из-за каждой вялой маслинки, пьяные парни, пытающиеся грязно и пошло заигрывать, разведенные молодые дамы, громко поющие под все песни и рыдающие в курительной комнате. Все это напоминало плохой сон, который никак не закончится. Но однажды в ночной клуб пришли две молодые со вкусом одетые женщины. Их столик должна была обслуживать я. В темноте было сложно определить возраст посетителей, но ничего хорошего я от них не ждала. Женщины смеялись, немного пританцовывали на местах. «Надев» дежурную улыбку я подошла к столику. Лишь при ближнем рассмотрении я поняла, что по возрасту они не похожи на подружек. Одна была совсем молоденькой девушкой, вторая значительно старше. Посетители громко приветствовали меня и сделали шикарный заказ. Весь вечер они веселились, много танцевали, участвовали во всех конкурсах. Взгляды нашего коллектива были прикованы к новым гостям. Те не позволяли себе никакого хамства и конфликтов, демонстрировали доброжелательность во всем. Когда в клуб хлынули посетители без предзаказа и брони столика, женщина постарше подошла к администратору клуба и что-то ей шепнула, а меня попросила принести к администратору чашку зеленого чая и самый вкусный десерт. В тот вечер к новым посетителям никого не подсадили, рядом поставили охранника, который весь вечер следил за их столиком. Веселые гостьи уходила последними, оставили достойные чаевые, со всеми простились и долго всех благодарили за работу и гостеприимство. Убирая со столов, мы обсуждали этих странных для нашего заведения людей.

Спустя неделю они снова появились у нас в клубе. Женщины пришли с огромным арбузом. Встретили меня как родную, протянули эту сладкую ягоду и сказали, чтобы арбуз был поделен между всем нашим коллективом, включая уборщицу, гардеробщицу и охрану. Мы были в настоящем шоке. Никому прежде не приходило в голову нас угощать. Мне показалось, что это был самый вкусный арбуз на свете. В следующий раз мы кушали торт, по случаю дня рождения молодой девушки. Они оказались мамой и дочерью. Всегда приходили вдвоем, просили никого не подсаживать, веселились и оставляли мне достойное вознаграждение. Глядя на их отношения, я немного завидовала. Мы с мамой никогда не были так близки. Когда перед началом работы я видела в предварительном бронировании их имена, то приходила в восторг, поскольку знала, что вечер пройдет в прекрасной компании. Эту радость разделял весь коллектив…

Обедая в кафе после учебы, я встретила своих любимых посетителей за соседним столом. Они радостно подбежали ко мне, перецеловали щеки, предложили пообедать вместе. Я с радостью согласилась. Та, что постарше, все время спрашивала, как мои дела, чем я увлекаюсь, какие строю планы, почему еще не влюблена. Совершенно чужая женщина спрашивала о том, о чем моей маме было неинтересно знать. Мне вдруг захотелось с ней поделиться всей своей жизнью. Когда стала говорить о своей маме, вдруг неожиданно для себя расплакалась. Женщина гладила меня по голове, утешала и говорила, что моей маме сложно и ее нужно простить, найти отца, наладить связь с родными, уволиться из ночного клуба, устроиться в салон красоты в подмастерье на меньшую заплату, но с большей перспективой. Ее голос был спокойным и родным. Слова не вызывали спор или отторжение. Когда я успокоилась, спросила, почему она всегда приносит в клуб подарки? Женщина улыбнулась и ответила, что в клубе работают чьи-то дети, если им сделать приятное, ее дочери когда-нибудь тоже будут делать добро. Эта философия была мне не понятна, никаких гарантий не было в том, что, принося подарки одним людям, можно получить дары от других.

Женщина немного рассказала о себе, своей жизни, мужчинах, окружавших ее, про отца дочери, который оставил молодую женщину без денег и поддержки, только потому, что хотел сына. Родных, умерших от болезней, бесконечных финансовых долгах и счастье, случившемся только в тридцать лет. Судьба молодой женщины безумно взволновала меня. Она была сверстницей моей мамы, прожив такой сложный путь, не потеряла вкус к жизни, своей нежностью и теплом была готова согреть весь мир, в том числе совершенно чужую дочь. Она поцеловала меня в макушку и сказала, что теперь у меня все будет хорошо. Мы нежно обнялись и разошлись по своим делам. В тот же вечер я решила выяснить с мамой все отношения и узнать тайны нашей семьи. Мама удивленно посмотрела на меня, попыталась отмахнуться, но я была настроена решительно. После нескольких часов расспросов она сдалась, написала адреса своих родителей и моего отца. Но о подробностях своей жизни говорить наотрез отказалась.

Взяв отгулы в ночном клубе, я отправилась в гости к своей бабушке. Дверь мне открыла красивая немолодая женщина, я зашла и представилась. Женщина пошатнулась и присела на стульчик, стоящий в коридоре, закрыла лицо и заплакала. В коридор вышел дедушка. Услышав мое имя, сухо приветствовал и пригласил в гостиную. Интерьер дома был небогатым, но квартиру содержали в чистоте. Дедушка скомандовал бабушке прекратить реветь. В его голосе я узнала мамины ноты. Мы смотрели друг на друга и не знали, как начать разговор. Тишину прервал дедушка. Он спросил, жива ли его непутевая дочь. Я рассказала об успехах мамы, нашей жизни, ее одиночестве. Он покачал головой и спросил, что мне нужно в этом доме. Теперь я точно знала, на кого похожа моя мама. Холодный сдержанный голос, ледяной взгляд, все будто сделано под копирку. Бабушка вдруг встрепенулась, пристыдила деда за поведение и предложила попить чайку. От чая я отказалась, попросила рассказать о причине столь долгой размолвки. «Твоя мать бесстыжая убийца», – сказал дед. Она пыталась отбить жениха у младшей сестры Анны. Перед свадьбой сестры твоя мать совратила ее жениха. Анна обо всем узнала и повесилась. Ее успели спасти, но ребенка, которого она носила, нет. Жених пытался оправдаться, просил простить, но Анна его не приняла, а когда выяснилось, что моя мать забеременела от изменника, отец выставил бесстыдницу из дома». Я не могла поверить своим ушам, но, зная, что мама всегда ставила перед собой цель, которую достигала, поняла, что, возможно, сказанное правда. Оглушенная таким признанием, я попросила дать возможность познакомиться с моей тетей Аней. После случившегося тетушка и сейчас находилась на очередном лечении в наркологическом диспансере. Мне нечего было сказать, в душе появилась боль от понимания того, что моего появления никто не хотел, всем было горестно оттого, что я есть на этой земле. Выйдя из квартиры родных людей, я горько расплакалась.

Но нужно было довести дело до конца, вытерев слезы, я отправилась к отцу, который жил в доме напротив. Дверь открыла старенькая бабушка, моя прабабка. Она увидела во мне черты своего внука, расплакалась и попросила войти. Отец был на работе, но скоро должен был вернуться. Прабабушка рассказала, что потеряла дочь после той трагедии. Сердце моей бабушки не выдержало такого стыда и позора, через несколько месяцев она умерла. Внук забрал бабушку к себе, так и не стал счастливым, никогда не был женат. Мне снова стало больно, что я стала причиной еще одной потери. Тяжесть и боль будто сковали мое сердце и душу, слезы текли по щекам. Через четверть часа домой вернулся отец. Это был красивый, еще молодой мужчина. Огромные голубые глаза были наполнены грустью. Услышав мое имя, он удивился, поскольку не знал, что моя мама была беременна, а причину ее внезапного исчезновения считал угрызением совести. Он рассказал, что всегда любил только Анну. Моя судьба ему была не интересна, он пытался вернуться к Анне, вечером собирался к ней в больницу. Только прабабушка была рада меня видеть, ведь я была единственным продолжением ее рода. Она плакала и целовала мои щеки. Вытащила денежки из кошелька, просила что-нибудь себе купить и приходить в гости чаще.

Мое сердце было разбито, душу охватило сомнение в правильности поступков. Раньше я знала, что мама не особо любила меня, а теперь я видела, что меня вообще вся родня ненавидит. Разбитая и несчастная я пришла домой, упала на кровать и расплакалась. Увидев мои слезы, мама сказала, что именно от этого меня берегла все эти годы. Она объяснила, что любила моего отца, он сделал ей предложение первой, но потом увлекся Анной. Родители не знали всей правды. Эта тайна была на троих. Узнав, что Анна беременна, молодой влюбленный с легкостью сделал выбор в ее пользу. О своей беременности мама ему не сказала, бороться за любовь не стала, жениха отпустила. Но когда Анна узнала, что увела жениха у беременной сестры, решила свести счеты с жизнью. Дед разбираться не стал, обвинил во всем маму и выгнал ее. Когда Анна пришла в себя, не стала защищать сестру, не искала возможности помочь ей, а решила просто обо всем забыть. Теперь, выслушав другую историю, я поняла, что буду бороться за честь мамы.

На следующий день снова отправилась в дом к дедушке с бабушкой. Не проходя в гостиную, выпалила всю правду. Дед стал кричать, говорить, что это не так, бабушка снова плакала. Окончив свой монолог, с легким сердцем я побежала в дом к отцу. Завершив там свою миссию, я забежала в магазин за цветами и отправилась к маме в офис. Она занималась документами, была очень напряженной, но, увидев меня с цветами, вдруг хлопнула в ладоши, подошла ко мне, нежно обняла и предложила пообедать вместе. Цветы она взяла с собой. Несколько часов я расспрашивала, как она прожила то время, когда осталась совсем одна. Мама с радостью отвечала, что главное в ее жизни уже случилось, она носила под сердцем ребенка от человека, которого очень любила. Мама расспросила про мою работу, учебу, личную жизнь, которой пока не было место в моей судьбе. Предложила летом вместе съездить в отпуск, а потом найти салон для моей будущей работы. Никогда прежде я не была такой счастливой. С того дня наша жизнь резко изменилась. Тайны, мешающие жить, были разгаданы. Обиды, живущие в моей душе, прошли. Теперь я понимала, какой мужественный человек воспитал меня, сделал из себя прекрасного профессионала, подарил нам прекрасный дом. Больше всего на свете я мечтала, чтобы мама наконец-то нашла свою любовь. Это случилось еще очень нескоро, но прежде произошло иное волшебство. Родители мамы нашли в себе силы, чтобы попросить прощения у нее, Анна смогла простить себя, бросила пить и вернулась к моему отцу. На ее свадьбе мама познакомилась с прекрасным мужчиной, позже ставшим для нее опорой и поддержкой.

С теми молодыми женщинами из ночного клуба мы больше не встречались, потому что почти сразу я уволилась оттуда. Но теперь я точно знала, что на свете есть люди, которые появляются в нужное время и дают нужные советы, которые влияют на дальнейшую жизнь.

Однажды после долгих уговоров мы с мамой отправились в тот самый ночной клуб в качестве гостей, прихватив с собой для коллектива огромный арбуз…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."