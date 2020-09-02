Рубрика Вопрос - ответ

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01 Сентября 2020

Несмотря на постепенное ослабление действия режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции, пандемия все еще оказывает влияние на нашу жизнь. В редакцию газеты «Вести» от читателей продолжают поступать вопросы, связанные с этой темой. По сложившейся практике мы разделили их по темам. Предлагаем вашему вниманию ответы.

– До какого времени в Камчатском крае продлен режим самоизоляции?

– Постановлением № 153 от 28 августа, подписанным врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, режим самоизоляции в крае продлен до 6 сентября. Жители по-прежнему обязаны носить в общественных местах и общественном транспорте средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортом).

– Сейчас много говорят о том, что не миновать второй волны коронавируса в осенне-зимний период. Что считают по этому поводу специалисты? И когда наконец можно будет снять маски?

Прогнозы по России противоречивы. Одни, в том числе главный санитарный врач страны Анна Попова, убеждены, что вторая волна неизбежна. Другие, наоборот, считают, что она маловероятна. Среди оптимистов предшественник Поповой, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

При подготовке ответа на этот вопрос мы проштудировали доступные в открытых источниках мнения ученых. Оказалось, что и они не однозначны. Так, доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов предположил возникновение новой волны коронавируса осенью, вероятнее всего, ближе к середине. «В августе и до середины сентября у нас будет перерыв. Но это обычные сезонные колебания», – сказал медик. Затем, по его мнению, начнется медленный, но достаточно уверенный подъем, а потом постепенное снижение.

Профессор института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета, доктор биологических наук Андрей Васин утверждает, что с точки зрения эпидемиологии вторая волна вполне возможна. Вероятно, считает он, это случится в осенне-зимний период, когда коронавирус наложится на рост сезонных респираторных инфекций. По его словам, есть предположение, что ковид-19 станет сезонным вирусом, как грипп. Заболевание уже получило глобальное распространение и продолжает циркулировать в популяции. И если ковид станет сезонным и останется с нами, с ним столкнется практически все население Земли. Но говорить о том, что к зиме переболеют все, пока нельзя.

Вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Аграновский в свою очередь считает, что вторая волна коронавируса вовсе не является гарантированной. Он объясняет это тем, что инфекция в человеческой популяции постепенно ослабевает, а сама популяция, напротив, становится менее к ней восприимчива. Возрастает число людей с иммунитетом. Однако, считает эксперт, вторую волну нельзя исключать, и к ней нужно быть готовыми. «Она (вторая волна ковида. – Авт.) может случиться, и к ней необходимо быть готовыми. Гарантировать можно только то, что вскоре коронавирусная эпидемия уйдет с основной информационной повестки и COVID-19 займет свое место среди остальных инфекций, считающихся сегодня уже не такими опасными, говорит Аграновский. При этом он настоятельно советует максимально работать над укреплением иммунитета и избегать мест массового скопления людей.

Резюмируя вышесказанное мнение специалистов, можно с уверенность говорить об одном: масочно-перчаточный режим, требования к соблюдению социальной дистанции и ограничения в очном общении еще так долго будут с нами, что в конце концов станут привычными.

– На Камчатке уже можно постричься в парикмахерской, поесть в кафе, выйти на прогулку в парк. А что до сих пор еще нельзя?

– Согласно постановлению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 153 от 28 августа, в регионе приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, всех форм публичных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, аттракционах (за исключением парков культуры и отдыха «Электрон» и «Сказка», аттракционов, находящихся на их территориях, при соблюдении требований дезинфекции, социальной дистанции, ношения масок, контроля температуры тела работников), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением организаций, осуществляющих спортивную подготовку, фитнес-клубов, музеев и библиотек). Исключение сделано для нескольких мероприятий, в том числе для Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы», который состоится 3 сентября.

Кроме того, постановлением врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 153 от 28 августа приостановлено посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных выставочных просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий и оказания соответствующих услуг (за исключением аттракционов в вышеуказанных парках, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, фитнес-клубов, музеев, библиотек), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых учреждений,

– Насколько эффективна зарегистрированная в России первая в мире вакцина от коронавируса, и будет ли она делаться населению в принудительном порядке?

– Действительно, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, об этом 11 августа сообщил Владимир Путин на совещании с правительством. «Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и прошла все необходимые проверки», – отметил глава государства. Чтобы подчеркнуть свое доверие к разработанному препарату, он добавил, что такую прививку сделала одна из его дочерей и чувствует себя хорошо. «Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура у нее была 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, но потом сошла на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие», – уточнил российский лидер. «Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск этого препарата. С тем, чтобы все, кто хочет, могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов», – сказал он. Президент также подчеркнул, что вакцинация должна быть «исключительно добровольной». Вакцина получила наименование «Спутник-V» по аналогии с первым искусственным спутником Земли.

– Где планируют производить вакцину?

– Производить препарат планируют на двух площадках: в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и в компании «Биннофарм». «Одновременно при содействии Минпромторга, проектного офиса Сбербанка идет отработка технических регламентов для масштабирования производства на площадках ряда отечественных представителей», – сообщил на совещании глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

– Расскажите, как проходил процесс создания вакцины.

– Доклинические исследования вакцины от COVID-19 проводили в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и в 48 НИИ Министерства обороны, а клинические – в Сеченовском университете и филиале главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. «У всех добровольцев выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось, при этом испытания с участием тысяч человек продолжатся», – рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По словам министра, двукратная схема вакцинации от COVID-19 позволяет сформировать длительный иммунитет: результаты исследований показывают, что он сохранится в течение двух лет.

– Когда начнется вакцинация?

– Вакцинация россиян от коронавируса начнется после ноября-декабря. Такие сроки анонсировал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Первыми будут прививать людей, которые входят в группы риска по коронавирусу, а также врачей и учителей, которые в силу профессии чаще сталкиваются с инфекцией. «Для групп риска первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируем после ноября-декабря», – сказал Мурашко. По его словам, производство российской вакцины «Спутник-V» уже идет. Министр добавил, что на регистрации находятся еще несколько вакцин.

– В каких странах заболевших коронавирусом больше всего? На каком месте в этом рейтинге Россия?

– Государством с самой высокой заболеваемостью коронавирусом по-прежнему остается США. В стране зарегистрировано 5 996 431 случай заражения. На втором месте остается Бразилия, где болеют 3 862 311 человек. Ненамного от Бразилии отстает Индия, в которой заболевших COVID насчитывается 3 621 245 . Россия в этом списке на четвертом месте – 995 319 заболевших.

Всего в мире выявили 25 230 558 случаев заражения. За время пандемии от болезни скончались 846 526 человек. 16 622 614 пациентов вылечились. (По данным на утро 1 сентября.)

– Какова в Камчатском крае официальная статистика по заболеваемости коронавирусом?

– По информации краевого Министерства здравоохранения, опубликованной на сайте стопкоронавирус41.рф на утро 1 сентября, в регионе за сутки COVID-19 выявили у 12 человек. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 3 864 человека.

Признали выздоровевшими 3 157 человек, из них один пациент выздоровел за истекшие сутки. Информации о количестве летальных исходов на сайте не предоставлено.

В стационаре находятся 97 пациентов. Пневмонией с COVID-19 в регионе больны 42 человека. Коечный фонд в госпиталях насчитывает 248 единиц, а свободных коек в госпиталях остается 151. В лабораториях провели 115 819 тестов (из них 184 за минувшие сутки) на коронавирус.

Напомним, что первого заболевшего COVID-19 на Камчатке выявили 2 апреля (в правительстве региона официально объявили об этом 5 апреля).

– Учебный год начался. Хотелось бы знать, какие требования в рамках карантинных мер теперь предъявляются к школам.

– Согласно письму «Об организации работы общеобразовательных учреждений» от 12 августа 2020 года, подписанному представителями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения Российской Федерации, предстоящий учебный год будет иметь особенности в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции. Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия, предусмотренные указанным документом со ссылкой на санитарные правила 3.1/2.4.3598-20, включают в себя, в числе прочего, организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний и с использованием всех входов в здание (по возможности) и недопущением скопления обучающихся при входе. Документом предписано также усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха), закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса. Организацию учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся. Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами).

Отмечается, что соблюдение указанных санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 было отработано в ходе мониторинга подготовки и проведения Единого государственного экзамена на территории субъектов Российской Федерации с учетом эпидемиологической ситуации.

Документ также обращает внимание на то, что при организации учебного процесса следует рассмотреть возможность использования дистанционных образовательных технологий (прежде всего для проведения факультативов). На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть возможность дистанционного обучения.

О том, как школы подготовились к проведению нового учебного года в рамках соблюдения карантинным мер, «Вести» сообщали в № 24 от 26 августа в публикации «Рубрика вопрос-ответ».

– Как сейчас работают детские сады Петропавловска-Камчатского?

– По информации заместителя начальника Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Анастасии Алексеевны Захаровской, 44 учреждения, предоставляющих услуги по дошкольному образованию, приступили к работе в штатном режиме с 31 августа с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Еще в восьми идут к завершению ремонтные работы. Напомним, что ранее работали 27 дежурных детских садов.

– Как начался учебный год в камчатских вузах?

– В КамГУ им. Витуса Беринга приступили к работе в штатном режиме с 1 сентября. Об этом корреспондента газеты «Вести» проинформировала ректор ФГБОУ ВО Ирина Николаевна Хохлова.

В Камчатском государственном техническом университете к занятиям приступили в очном режиме с 1 сентября, согласно составленному расписанию и при соблюдении всех санитарных норм. 1 сентября после проведения организационных собраний по факультетам у ребят уже начались первые занятия, проинформировала начальник управления по социальной, воспитательной и внеучебной работе с обучающимися Татьяна Витальевна Денно.

– Какие меры принимаются для постепенного возвращения к привычному укладу жизни у наших соседей по Дальневосточному федеральному округу? Что там можно, а что нельзя в рамках карантинных мер?

– По информации региональных СМИ со ссылкой на пресс-службы правительств, начало сентября регионы встретили по-разному.

В Хабаровском крае с 4 сентября решили отменить ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона. При этом власти региона сохраняют рекомендации носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Пресс-служба краевой администрации уточняет, что с 4 сентября будут разрешены массовые мероприятия и отменено требование по самоизоляции для граждан старше 65 лет. Предприятиям рекомендовано продолжать мерить температуру при входе, проводить дезинфекцию помещений и обеспечивать возможность обработать руки антисептиками при входе.

В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим, введенные бессрочно, до особого распоряжения главы региона и оперативного штаба. При этом снят ряд ограничений. Так, приморцы могут стать участниками экскурсий как на суше, так и на воде, однако численность группы не должна превышать 40 человек. Радостным событием стало открытие кинотеатров с 18 августа. Смотреть кино можно с учетом противоэпидемических правил, залы могут быть заполнены зрителями не более чем на 50% от общей вместимости помещения. Посетители должны быть в масках. Сохраняются и требования обязательной дезинфекции помещений. Лицам из категории риска (старше 65 лет и с хроническими заболеваниями) предписано находиться дома.

Власти Чукотки продлили режим ограничений до 14 сентября. Пока не возобновляется работа ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений. Жителям Чукотки необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски, гражданам старше 65 лет продлен режим самоизоляции. В аэропортах Анадыря, Певека и Билибино приезжающих тестируют на коронавирус. При этом работают учреждения общественного питания, массовые мероприятия разрешены при условии их проведения на открытом воздухе.

В Магаданской области ограничительные меры по коронавирусу продлили до 14 сентября. Ограничения подразумевают запрет на посещения мест массового скопления граждан, такие как кинотеатры, клубы, а также обязательное ношение масок, без которых могут не пустить в супермаркет или общественный транспорт. Власти региона сообщают, что образовательные учреждения посещать можно, они подготовлены к новому учебному году, в них установили баллоны с антисептиком и приборы для дезинфекции воздуха.

Жители Сахалинской области практически вернулись к обычной жизни. Разрешено посещение кинотеатров с учетом необходимой дистанции между зрителями, открыты рестораны и кафе, предприятия торговли работают с ограничением по числу посетителей. Однако режим повышенной готовности будет действовать на территории островного региона до 21 сентября. Сахалинская область – один из немногих регионов России, где отмечена нулевая смертность от коронавируса.

В Бурятии действующий режим ограничительных мероприятий, введенных из-за коронавируса, продлили до 30 сентября. До особого распоряжения сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий с очным присутствием жителей республики. Приостановлена работа аттракционов в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. «По 30 сентября включительно приостановлена работа предприятий общественного питания, расположенных внутри торгово-развлекательных комплексов. Также на месяц продлен запрет на предоставление услуг СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и плавательных бассейнов», – отметили в правительстве.

В Амурской области ограничения, включая масочный режим, продлили до 1 октября. Закрытыми останутся оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации, также запрещена деятельность ночных клубов. Кроме того, до 1 октября продлили ограничения, касающиеся работы общепита: в кафе и ресторанах посетители могут находиться до 23:00, обслуживание должно вестись с четким соблюдением норм, установленных Роспотребнадзором.

В Якутии режим действующих ограничений, связанных с пандемией коронавируса, продлен до 18 сентября. Масочный режим продолжает действовать, как и рекомендации по соблюдению дистанции. В регионе открыты большие магазины и торговые точки, в том числе уличные. Заведения общепита открыты с ограничениями. Глава республики отметил, что ограничений в общем-то осталось немного. Большая их часть была снята в течение лета по мере улучшения ситуации. Сейчас по большей части остались те, которые связаны с деятельностью объектов культуры (кинотеатров и театров), бассейнов, а также с соблюдением карантинного режима для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

В Еврейской автономной области масочный режим продлен до 14 сентября текущего года. Все население региона по-прежнему обязано использовать маски и респираторы в магазинах, общественном транспорте, других помещениях, где много людей. С 17 августа возобновили работу бассейны, бани и сауны, с учетом соблюдения необходимых санитарных требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Забайкальский край вышел на третий этап снятия ограничений по коронавирусу – работают все сферы бизнеса с соблюдением санитарно-эпидемиологический требований. В августе наметился рост количества заболевших вирусом за сутки, но несмотря на это власти продолжили снимать ограничения. С 26 августа разрешено проведение деловых, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил». Сохраняется режим самоизоляции для пожилых людей, масочный режим, а также соблюдение социальной дистанции.

– Посоветуйте, каким санитарным правилам научить ребенка, ведь риск заражения COVID-19 все еще сохраняется.

– В преддверии нового учебного года Минздрав России подготовил рекомендации родителям школьников с учетом того, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией все еще сохраняется. Медики советуют доступно и наглядно довести до ребенка информацию об опасности коронавируса, о том, как важно соблюдать меры профилактики. Важно, чтобы родители сами показывали приверженность профилактическим мерам: носили маску и перчатки, тщательно мыли руки, соблюдали социальную дистанцию, свели к минимуму посещения мест массового скопления людей. Нужно не только объяснять ребенку, что делать, но и контролировать, как он соблюдает правила личной гигиены: проверять регулярность и тщательность мытья рук, использование санитайзеров.

Следует также научить ребенка закрывать рот и нос во время кашля и чихания. Необходимо пояснить, что правила личной гигиены необходимо соблюдать не только дома, но и в общественных местах. Еще одно очень важное правило: при первых, даже слабых, признаках заболевания (кашель, насморк, температура выше 37,1 градуса) родители должны оставлять ребенка дома. Если ребенок посещает школу, ему надо объяснить, что в случае внезапного плохого самочувствия он должен сообщить об этом родителям или учителю как можно раньше.

Если ребенок пошел в школу, лучше подготовить его к ограничительным мерам, принятым в образовательной организации с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и сохранения здоровья обучающихся: соблюдению графика прихода в школу с учетом отдельного входа и выхода; ежедневной термометрии учащихся; гигиенической обработке рук антисептиком при входе в учебный кабинет; соблюдению графика посещения столовой с целью минимизации контактов; отмене очных массовых мероприятий.

Помимо этого, родителям необходимо знать симптомы COVID-19 и в случае необходимости находиться в контакте с лечащим врачом.

– До какого срока будут действовать электронные пропуска для граждан, прибывающих на Камчатку?

– По сообщению врио заместителя Правительства Камчатского края Романа Василевского, с 1 сентября отменены электронные пропуска для граждан, прибывающих из других регионов на территорию Камчатского края. Он отметил, что тест-лаборатория на базе передвижного ФАПа в аэропорту продолжает работать. Провериться на COVID-19 в ней могут все желающие на добровольной основе.

Электронные пропуска были введены на Камчатке в начале июня. Их должны были получать все, кто прибывал в регион, не имея прописки на территории края. Пропускной режим был введен в качестве меры предупреждения завоза в край и распространения новой коронавирусной инфекции.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."