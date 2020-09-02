Рубрика Вопрос - ответ

01 Сентября 2020



Несмотря на постепенное ослабление действия режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции, пандемия все еще оказывает влияние на нашу жизнь. В редакцию газеты «Вести» от читателей продолжают поступать вопросы, связанные с этой темой. По сложившейся практике мы разделили их по темам. Предлагаем вашему вниманию ответы.

– До какого времени в Камчатском крае продлен режим самоизоляции?

– Постановлением № 153 от 28 августа, подписанным врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, режим самоизоляции в крае продлен до 6 сентября. Жители по-прежнему обязаны носить в общественных местах и общественном транспорте средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортом).

– Сейчас много говорят о том, что не миновать второй волны коронавируса в осенне-зимний период. Что считают по этому поводу специалисты? И когда наконец можно будет снять маски?

– Прогнозы по России противоречивы. Одни, в том числе главный санитарный врач страны Анна Попова, убеждены, что вторая волна неизбежна. Другие, наоборот, считают, что она маловероятна. Среди оптимистов предшественник Поповой, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

При подготовке ответа на этот вопрос мы проштудировали доступные в открытых источниках мнения ученых. Оказалось, что и они не однозначны. Так, доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов предположил возникновение новой волны коронавируса осенью, вероятнее всего, ближе к середине. «В августе и до середины сентября у нас будет перерыв. Но это обычные сезонные колебания», – сказал медик. Затем, по его мнению, начнется медленный, но достаточно уверенный подъем, а потом постепенное снижение.

Профессор института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета, доктор биологических наук Андрей Васин утверждает, что с точки зрения эпидемиологии вторая волна вполне возможна. Вероятно, считает он, это случится в осенне-зимний период, когда коронавирус наложится на рост сезонных респираторных инфекций. По его словам, есть предположение, что ковид-19 станет сезонным вирусом, как грипп. Заболевание уже получило глобальное распространение и продолжает циркулировать в популяции. И если ковид станет сезонным и останется с нами, с ним столкнется практически все население Земли. Но говорить о том, что к зиме переболеют все, пока нельзя.

Вирусолог, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Аграновский в свою очередь считает, что вторая волна коронавируса вовсе не является гарантированной. Он объясняет это тем, что инфекция в человеческой популяции постепенно ослабевает, а сама популяция, напротив, становится менее к ней восприимчива. Возрастает число людей с иммунитетом. Однако, считает эксперт, вторую волну нельзя исключать, и к ней нужно быть готовыми. «Она (вторая волна ковида. – Авт.) может случиться, и к ней необходимо быть готовыми. Гарантировать можно только то, что вскоре коронавирусная эпидемия уйдет с основной информационной повестки и COVID-19 займет свое место среди остальных инфекций, считающихся сегодня уже не такими опасными, говорит Аграновский. При этом он настоятельно советует максимально работать над укреплением иммунитета и избегать мест массового скопления людей.

Резюмируя вышесказанное мнение специалистов, можно с уверенность говорить об одном: масочно-перчаточный режим, требования к соблюдению социальной дистанции и ограничения в очном общении еще так долго будут с нами, что в конце концов станут привычными.

– На Камчатке уже можно постричься в парикмахерской, поесть в кафе, выйти на прогулку в парк. А что до сих пор еще нельзя?

– Согласно постановлению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 153 от 28 августа, в регионе приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, всех форм публичных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, аттракционах (за исключением парков культуры и отдыха «Электрон» и «Сказка», аттракционов, находящихся на их территориях, при соблюдении требований дезинфекции, социальной дистанции, ношения масок, контроля температуры тела работников), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением организаций, осуществляющих спортивную подготовку, фитнес-клубов, музеев и библиотек). Исключение сделано для нескольких мероприятий, в том числе для Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы», который состоится 3 сентября.

Кроме того, постановлением врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 153 от 28 августа приостановлено посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных выставочных просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий и оказания соответствующих услуг (за исключением аттракционов в вышеуказанных парках, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, фитнес-клубов, музеев, библиотек), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых учреждений,

– Насколько эффективна зарегистрированная в России первая в мире вакцина от коронавируса, и будет ли она делаться населению в принудительном порядке?

– Действительно, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, об этом 11 августа сообщил Владимир Путин на совещании с правительством. «Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и прошла все необходимые проверки», – отметил глава государства. Чтобы подчеркнуть свое доверие к разработанному препарату, он добавил, что такую прививку сделала одна из его дочерей и чувствует себя хорошо. «Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура у нее была 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, но потом сошла на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие», – уточнил российский лидер. «Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск этого препарата. С тем, чтобы все, кто хочет, могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов», – сказал он. Президент также подчеркнул, что вакцинация должна быть «исключительно добровольной». Вакцина получила наименование «Спутник-V» по аналогии с первым искусственным спутником Земли.

– Где планируют производить вакцину?

– Производить препарат планируют на двух площадках: в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и в компании «Биннофарм». «Одновременно при содействии Минпромторга, проектного офиса Сбербанка идет отработка технических регламентов для масштабирования производства на площадках ряда отечественных представителей», – сообщил на совещании глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

– Расскажите, как проходил процесс создания вакцины.

– Доклинические исследования вакцины от COVID-19 проводили в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и в 48 НИИ Министерства обороны, а клинические – в Сеченовском университете и филиале главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. «У всех добровольцев выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось, при этом испытания с участием тысяч человек продолжатся», – рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По словам министра, двукратная схема вакцинации от COVID-19 позволяет сформировать длительный иммунитет: результаты исследований показывают, что он сохранится в течение двух лет.

– Когда начнется вакцинация?

– Вакцинация россиян от коронавируса начнется после ноября-декабря. Такие сроки анонсировал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Первыми будут прививать людей, которые входят в группы риска по коронавирусу, а также врачей и учителей, которые в силу профессии чаще сталкиваются с инфекцией. «Для групп риска первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируем после ноября-декабря», – сказал Мурашко. По его словам, производство российской вакцины «Спутник-V» уже идет. Министр добавил, что на регистрации находятся еще несколько вакцин.

– В каких странах заболевших коронавирусом больше всего? На каком месте в этом рейтинге Россия?

– Государством с самой высокой заболеваемостью коронавирусом по-прежнему остается США. В стране зарегистрировано 5 996 431 случай заражения. На втором месте остается Бразилия, где болеют 3 862 311 человек. Ненамного от Бразилии отстает Индия, в которой заболевших COVID насчитывается 3 621 245 . Россия в этом списке на четвертом месте – 995 319 заболевших.

Всего в мире выявили 25 230 558 случаев заражения. За время пандемии от болезни скончались 846 526 человек. 16 622 614 пациентов вылечились. (По данным на утро 1 сентября.)

– Какова в Камчатском крае официальная статистика по заболеваемости коронавирусом?

– По информации краевого Министерства здравоохранения, опубликованной на сайте стопкоронавирус41.рф на утро 1 сентября, в регионе за сутки COVID-19 выявили у 12 человек. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 3 864 человека.

Признали выздоровевшими 3 157 человек, из них один пациент выздоровел за истекшие сутки. Информации о количестве летальных исходов на сайте не предоставлено.

В стационаре находятся 97 пациентов. Пневмонией с COVID-19 в регионе больны 42 человека. Коечный фонд в госпиталях насчитывает 248 единиц, а свободных коек в госпиталях остается 151. В лабораториях провели 115 819 тестов (из них 184 за минувшие сутки) на коронавирус.

Напомним, что первого заболевшего COVID-19 на Камчатке выявили 2 апреля (в правительстве региона официально объявили об этом 5 апреля).

– Учебный год начался. Хотелось бы знать, какие требования в рамках карантинных мер теперь предъявляются к школам.

– Согласно письму «Об организации работы общеобразовательных учреждений» от 12 августа 2020 года, подписанному представителями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения Российской Федерации, предстоящий учебный год будет иметь особенности в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции. Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия, предусмотренные указанным документом со ссылкой на санитарные правила 3.1/2.4.3598-20, включают в себя, в числе прочего, организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний и с использованием всех входов в здание (по возможности) и недопущением скопления обучающихся при входе. Документом предписано также усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха), закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса. Организацию учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся. Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами).

Отмечается, что соблюдение указанных санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 было отработано в ходе мониторинга подготовки и проведения Единого государственного экзамена на территории субъектов Российской Федерации с учетом эпидемиологической ситуации.

Документ также обращает внимание на то, что при организации учебного процесса следует рассмотреть возможность использования дистанционных образовательных технологий (прежде всего для проведения факультативов). На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть возможность дистанционного обучения.

О том, как школы подготовились к проведению нового учебного года в рамках соблюдения карантинным мер, «Вести» сообщали в № 24 от 26 августа в публикации «Рубрика вопрос-ответ».

– Как сейчас работают детские сады Петропавловска-Камчатского?

– По информации заместителя начальника Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Анастасии Алексеевны Захаровской, 44 учреждения, предоставляющих услуги по дошкольному образованию, приступили к работе в штатном режиме с 31 августа с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Еще в восьми идут к завершению ремонтные работы. Напомним, что ранее работали 27 дежурных детских садов.

– Как начался учебный год в камчатских вузах?

– В КамГУ им. Витуса Беринга приступили к работе в штатном режиме с 1 сентября. Об этом корреспондента газеты «Вести» проинформировала ректор ФГБОУ ВО Ирина Николаевна Хохлова.

В Камчатском государственном техническом университете к занятиям приступили в очном режиме с 1 сентября, согласно составленному расписанию и при соблюдении всех санитарных норм. 1 сентября после проведения организационных собраний по факультетам у ребят уже начались первые занятия, проинформировала начальник управления по социальной, воспитательной и внеучебной работе с обучающимися Татьяна Витальевна Денно.

– Какие меры принимаются для постепенного возвращения к привычному укладу жизни у наших соседей по Дальневосточному федеральному округу? Что там можно, а что нельзя в рамках карантинных мер?

– По информации региональных СМИ со ссылкой на пресс-службы правительств, начало сентября регионы встретили по-разному.

В Хабаровском крае с 4 сентября решили отменить ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона. При этом власти региона сохраняют рекомендации носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Пресс-служба краевой администрации уточняет, что с 4 сентября будут разрешены массовые мероприятия и отменено требование по самоизоляции для граждан старше 65 лет. Предприятиям рекомендовано продолжать мерить температуру при входе, проводить дезинфекцию помещений и обеспечивать возможность обработать руки антисептиками при входе.

В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим, введенные бессрочно, до особого распоряжения главы региона и оперативного штаба. При этом снят ряд ограничений. Так, приморцы могут стать участниками экскурсий как на суше, так и на воде, однако численность группы не должна превышать 40 человек. Радостным событием стало открытие кинотеатров с 18 августа. Смотреть кино можно с учетом противоэпидемических правил, залы могут быть заполнены зрителями не более чем на 50% от общей вместимости помещения. Посетители должны быть в масках. Сохраняются и требования обязательной дезинфекции помещений. Лицам из категории риска (старше 65 лет и с хроническими заболеваниями) предписано находиться дома.

Власти Чукотки продлили режим ограничений до 14 сентября. Пока не возобновляется работа ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений. Жителям Чукотки необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски, гражданам старше 65 лет продлен режим самоизоляции. В аэропортах Анадыря, Певека и Билибино приезжающих тестируют на коронавирус. При этом работают учреждения общественного питания, массовые мероприятия разрешены при условии их проведения на открытом воздухе.

В Магаданской области ограничительные меры по коронавирусу продлили до 14 сентября. Ограничения подразумевают запрет на посещения мест массового скопления граждан, такие как кинотеатры, клубы, а также обязательное ношение масок, без которых могут не пустить в супермаркет или общественный транспорт. Власти региона сообщают, что образовательные учреждения посещать можно, они подготовлены к новому учебному году, в них установили баллоны с антисептиком и приборы для дезинфекции воздуха.

Жители Сахалинской области практически вернулись к обычной жизни. Разрешено посещение кинотеатров с учетом необходимой дистанции между зрителями, открыты рестораны и кафе, предприятия торговли работают с ограничением по числу посетителей. Однако режим повышенной готовности будет действовать на территории островного региона до 21 сентября. Сахалинская область – один из немногих регионов России, где отмечена нулевая смертность от коронавируса.

В Бурятии действующий режим ограничительных мероприятий, введенных из-за коронавируса, продлили до 30 сентября. До особого распоряжения сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий с очным присутствием жителей республики. Приостановлена работа аттракционов в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. «По 30 сентября включительно приостановлена работа предприятий общественного питания, расположенных внутри торгово-развлекательных комплексов. Также на месяц продлен запрет на предоставление услуг СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и плавательных бассейнов», – отметили в правительстве.

В Амурской области ограничения, включая масочный режим, продлили до 1 октября. Закрытыми останутся оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации, также запрещена деятельность ночных клубов. Кроме того, до 1 октября продлили ограничения, касающиеся работы общепита: в кафе и ресторанах посетители могут находиться до 23:00, обслуживание должно вестись с четким соблюдением норм, установленных Роспотребнадзором.

В Якутии режим действующих ограничений, связанных с пандемией коронавируса, продлен до 18 сентября. Масочный режим продолжает действовать, как и рекомендации по соблюдению дистанции. В регионе открыты большие магазины и торговые точки, в том числе уличные. Заведения общепита открыты с ограничениями. Глава республики отметил, что ограничений в общем-то осталось немного. Большая их часть была снята в течение лета по мере улучшения ситуации. Сейчас по большей части остались те, которые связаны с деятельностью объектов культуры (кинотеатров и театров), бассейнов, а также с соблюдением карантинного режима для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

В Еврейской автономной области масочный режим продлен до 14 сентября текущего года. Все население региона по-прежнему обязано использовать маски и респираторы в магазинах, общественном транспорте, других помещениях, где много людей. С 17 августа возобновили работу бассейны, бани и сауны, с учетом соблюдения необходимых санитарных требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Забайкальский край вышел на третий этап снятия ограничений по коронавирусу – работают все сферы бизнеса с соблюдением санитарно-эпидемиологический требований. В августе наметился рост количества заболевших вирусом за сутки, но несмотря на это власти продолжили снимать ограничения. С 26 августа разрешено проведение деловых, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил». Сохраняется режим самоизоляции для пожилых людей, масочный режим, а также соблюдение социальной дистанции.

– Посоветуйте, каким санитарным правилам научить ребенка, ведь риск заражения COVID-19 все еще сохраняется.

– В преддверии нового учебного года Минздрав России подготовил рекомендации родителям школьников с учетом того, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией все еще сохраняется. Медики советуют доступно и наглядно довести до ребенка информацию об опасности коронавируса, о том, как важно соблюдать меры профилактики. Важно, чтобы родители сами показывали приверженность профилактическим мерам: носили маску и перчатки, тщательно мыли руки, соблюдали социальную дистанцию, свели к минимуму посещения мест массового скопления людей. Нужно не только объяснять ребенку, что делать, но и контролировать, как он соблюдает правила личной гигиены: проверять регулярность и тщательность мытья рук, использование санитайзеров.

Следует также научить ребенка закрывать рот и нос во время кашля и чихания. Необходимо пояснить, что правила личной гигиены необходимо соблюдать не только дома, но и в общественных местах. Еще одно очень важное правило: при первых, даже слабых, признаках заболевания (кашель, насморк, температура выше 37,1 градуса) родители должны оставлять ребенка дома. Если ребенок посещает школу, ему надо объяснить, что в случае внезапного плохого самочувствия он должен сообщить об этом родителям или учителю как можно раньше.

Если ребенок пошел в школу, лучше подготовить его к ограничительным мерам, принятым в образовательной организации с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и сохранения здоровья обучающихся: соблюдению графика прихода в школу с учетом отдельного входа и выхода; ежедневной термометрии учащихся; гигиенической обработке рук антисептиком при входе в учебный кабинет; соблюдению графика посещения столовой с целью минимизации контактов; отмене очных массовых мероприятий.

Помимо этого, родителям необходимо знать симптомы COVID-19 и в случае необходимости находиться в контакте с лечащим врачом.

– До какого срока будут действовать электронные пропуска для граждан, прибывающих на Камчатку?

– По сообщению врио заместителя Правительства Камчатского края Романа Василевского, с 1 сентября отменены электронные пропуска для граждан, прибывающих из других регионов на территорию Камчатского края. Он отметил, что тест-лаборатория на базе передвижного ФАПа в аэропорту продолжает работать. Провериться на COVID-19 в ней могут все желающие на добровольной основе.

Электронные пропуска были введены на Камчатке в начале июня. Их должны были получать все, кто прибывал в регион, не имея прописки на территории края. Пропускной режим был введен в качестве меры предупреждения завоза в край и распространения новой коронавирусной инфекции.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА