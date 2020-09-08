ПОДВИГИ ГРАФА ВИТТЕ И КАПИТАНА ИВАНОВА

08 Сентября 2020



115 лет назад, 5 сентября 1905 года (по новому стилю), в Портсмуте (США) был подписан мирный договор между Российской и Японской империями. Этот договор завершил русско-японскую войну 1904–1905 годов. С российской стороны договор подписали председатель Совета министров граф Сергей Витте и посол России в США Роман Розен, с японской – министр иностранных дел Японии Комура Дзютаро и посол Японии в США Такахира Когоро.

Прежде чем напомнить об условиях этого договора я расскажу читателям об одном из героических эпизодов русско-японской войны, произошедшем на морском театре военных действий. Для потерпевшей поражение Российской империи война на море была особенно неудачной. 13 апреля 1904 года на рейде Порт-Артура на японской мине подорвался флагман 1-й Тихоокеанской эскадры броненосец «Петропавловск». Погибли находящиеся на его борту командующий эскадрой вице-адмирал Степан Осипович Макаров, художник Василий Васильевич Верещагин и еще 650 человек. В Цусимском сражении, состоявшемся 27–28 мая 1905 года, Россия практически лишилась своего Тихоокеанского флота. И даже героический неравный бой с японской эскадрой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», под общим командованием капитана 1-го ранга Всеволода Руднева, фактически закончился неудачей. Российским кораблям не удалось прорваться из бухты Чемульпо. За всю войну русскими моряками-артиллеристами не было потоплено ни одного японского судна крупнее миноносца. Однако свой «черный день» был и у японского флота.

После трагической гибели «Петропавловска», вступивший в должность командующего эскадрой контр-адмирал Витгефт временно отказался от активных действий. Между тем японский адмирал Того приступил к переброске войск в Маньчжурию. Транспортные корабли японцев проходили в непосредственной близости от Порт-Артура. Для прикрытия этой операции Того организовал плотную морскую блокаду крепости, состоявшую из 5 броненосцев под командованием адмирала Катаоко. Наблюдательные посты Золотой горы и Ляотешана с конца апреля систематически отмечали движение кораблей противника, несших блокадную службу в море, в 10–11 милях от Порт-Артура. При этом было замечено, что японцы ходят постоянно одним и тем же маршрутом по территории нейтральных вод. Минирование этих вод было запрещено международным морским правом и вражеские броненосцы чувствовали там себя в полной безопасности. Наблюдал за маневрами противника и капитан 2-го ранга Федор Николаевич Иванов, командир единственного в составе российской эскадры минного заградителя «Амур». Он предложил командующему смелый план: тайно выставить мины в нейтральных водах, обосновав это тем, что японцы раннее уже нарушили Гаагские соглашения, напав на русские корабли в Чемульпо. Это было опасным предложением, ведь инициатором подписания международных конвенций был как раз российский император Николай II. Кроме того, в нейтральных водах мог подорваться английский или германский корабль, и тогда международного скандала было бы не избежать. После долгих раздумий Витгефт разрешил минирование, но все-таки в пределах 8 миль. Смысла в этом не было никакого, так как японские броненосцы ходили дальше от берега. Понимая это, Иванов на свой страх и риск самостоятельно принял решение о постановке мин в нейтральных водах на пути следования противника.

14 мая, используя низовой утренний туман, «Амур» произвел постановку 50-ти мин в 11 милях от береговой линии. Судно могло быть в любой момент обнаружено дозорными японскими кораблями, однако полоса тумана надежно укрыла заградитель. Безукоризненная работа минеров обеспечила высокую скорость постановки минного заграждения.

На следующий день, 15 мая, соединение японских броненосцев, следуя привычным курсом, наткнулось на поставленное «Амуром» минное заграждение. Первым, в 9 часов 55 минут, подорвался флагманский броненосец отряда «Хацусэ». Некоторое время судно оставалось на плаву, что позволило японцам снять с него часть штаба во главе с командующим отрядом и половину команды.

Через некоторое время «Хацусэ» наткнулся на вторую мину, взорвался и почти мгновенно затонул. При этом погибли 36 офицеров и 445 нижних чинов. Почти одновременно с первым подрывом «Хацусэ» второй броненосец «Ясима» направился к нему на помощь, но подорвался сам и потерял ход. Его взял на буксир «Сикисима», и корабли повернули назад. В пяти милях от острова Энкаунтер-рок оставленный экипажем «Ясима» накрыло волной. Корабль опрокинулся и затонул в Желтом море вне зоны видимости русских наблюдательных постов.

Уничтожение двух из шести основных боевых кораблей японского флота стало значительным успехом русского оружия и поставило японцев в сложное положение. В дальнейшем в первую боевую линию японцы были вынуждены ввести новейшие бронированные крейсера «Ниссин» и «Кассуга». Однако из-за недостаточной огневой мощи эти корабли не могли заменить собой потерянные броненосцы.

За успешно проведенную операцию по установке минного заграждения командир «Амура» Федор Николаевич Иванов был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и назначен командиром крейсера «Баян». После окончания русско-японской войны, в 1909–1910 годах, Иванов командовал отрядом заградителей Балтийского моря. 19 января 1915 года в чине вице-адмирала Федор Николаевич ушел в отставку.

Вернемся к Портсмутскому мирному договору. К концу войны положение обеих сторон было весьма затруднительным. Россия значительно истощила свои финансовые и материальные ресурсы и практически потеряла весь Тихоокеанский флот. В стране началась революция (1905–1907), одной из причин которой были военные неудачи в войне с Японией. В то же время, несмотря на успех в боевых действиях, и для Японии ситуация складывалась далеко не благостно. Помимо сильно подорванных финансовых и материальных ресурсов, в Стране восходящего солнца остро стоял и мобилизационный вопрос. Из 10 млн мужчин призывного возраста 2 млн было в той или иной мере мобилизовано для нужд войны и около 1 млн отправлено на фронт. В ходе военных действий было убито почти 50 тысяч японских офицеров, матросов и солдат. 27 тысяч умерло от ран и болезней (соответственные русские потери составили 32 и 13 тысяч человек). Финансовые затраты Японии были огромны. Война стоила Японии в 8,5 раза больше, чем война с Китаем и в 6,6 раза превысила средний доход страны за 1903 год. Токио нуждался в мире и надеялся с его помощью выйти из весьма затруднительного финансового положения. Предварительная оценка возможной контрибуции колебалась в границах от 600 млн до 1 млрд долларов США. Кроме этого, Япония намеревалась выдвинуть России следующие условия:

- признание свободы действий Японии в Корее;

- отвод российских войск из Маньчжурии;

- передача Японии Ляодунского полуострова и Южно-Маньчжурской железной дороги;

- уплата Россией военных издержек;

- передача Японии интернированных ею российских судов;

- присоединение к Японии Сахалина (оккупированного японскими войсками накануне открытия конференции в Портсмуте) и всех прилегающих островов;

- ограничение российских морских сил на Дальнем Востоке;

- предоставление Японии права ведения рыболовства вдоль российского побережья.

Понимая, что продолжение войны для Японии может привести к весьма нежелательным для нее последствиям, возглавлявший российскую делегацию граф Витте вел переговоры решительно и категорично, отстаивая интересы России. Такая тактика российского дипломата как представителя проигравшей стороны противоречила общепринятым правилам и повергла японскую делегацию практически в шок. Полностью подавленные напором Витте японцы, по сути, провалили переговоры. В результате договор, состоявший из 15 статей и двух дополнений, был подписан на гораздо более приемлемых для Российской империи условиях.

Россия уступала Японии юг Сахалина (от 50 параллели) и «все прилегающие к последней острова». Признавала Корею сферой японского влияния. Уступала Японии арендные права на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром, Дальним и часть Южно-Маньчжурской железной дороги. Также Россия соглашалась на заключение конвенции по рыбной ловле вдоль русских берегов Японского, Охотского и Берингова морей.

Договор закреплял только коммерческое использование маньчжурских дорог обеими сторонами.

Стороны договорились об обмене военнопленными.

Подписание мира на таких условиях было встречено японской общественностью крайне негативно, как унижение, и вызвало в Токио массовые беспорядки. Особое возмущение у протестующих вызвал тот факт, что Россия не была принуждена платить Японии никаких контрибуций. В ходе беспорядков погибло 17 человек и около тысячи получили ранения. После того как в последующие дни было арестовано несколько сот демонстрантов, ситуация начала временно разряжаться. Однако в течение следующих недель и месяцев в Токио и в других японских городах регулярно вспыхивали спонтанные беспорядки среди населения. Эти беспорядки имели прямое отношение к отставке кабинета премьер-министра Кацура Таро 7 января 1906 года.

Таким образом, потерпев военное поражение, Россия фактически одержала победу дипломатическую, заключив мир на максимально приемлемых для себя условиях.

Каждый из героев моей публикации действовал вопреки установленным правилам. Граф Витте, вопреки правилам дипломатии, капитан Иванов, вопреки международным морским конвенциям (которые Япония не соблюдала). Они пошли на риск ради одной цели – служения на благо Отечества и победили.

Между тем, несмотря на то, что Витте свел к минимуму потери России при подписании Портсмутского мира, юг Сахалина становился японским, как и Курильские острова, переданные Россией Японии по Санкт-Петербургскому договору 1875 года.

Спустя 40 лет после дипломатической победы последовала победа военная. В ходе Советско-японской войны 1945 года в Манчжурии была полностью разгромлена миллионная японская Квантунская армия, а в результате успешной десантной операции полностью освобождены от японских милитаристов Курильские острова. Историческая справедливость была восстановлена 2 сентября 1945 года подписанием на борту американского линкора «Миссури» акта о капитуляции Японии.

Справка «Вестей»:

«Амур»

Класс и тип судна Минный транспорт Порт приписки Порт-Артур Спущен на воду 27 октября 1898 года Введен в эксплуатацию 1 июня 1901 года Выведен из состава флота 1904 год Основные характеристики Водоизмещение 2498 тонн Длина 91,4 / 92,7 м Ширина 14,9 м Осадка 4,36 м (средняя) Двигатели 2 ВТР, 6 двойных водотрубных котлов Бельвиля Мощность 2500 + 2387 л. с. Движитель 2 Скорость хода 17,44 узла (средняя) Дальность плавания 3600 морских миль (10 узлов) Экипаж 13 офицеров, 29 унтер-офицеров, 262 матроса Вооружение Артиллерия 5 орудий 75-мм

7 орудий 47-мм Минно-торпедное вооружение 450 мин

При подготовке материала были использованы следующие источники:

«Черный день японского флота» https://zen.yandex.ru «Русско-Японская война» https://ru.wikipedia.org «Амур», минный транспорт» https://ru.wikipedia.org «Массовые беспорядки в Токио (1905)» https://ru.wikipedia.org «На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. Военно-политическая история». https://military.wikireading.ru





Андрей БОРИСЕНКО