Рубрика вопрос – ответ

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08 Сентября 2020

Мы продолжаем отвечать на вопросы читателей о ситуации с коронавирусом и новостях по этой теме. Несмотря на то, что Камчатка постепенно возвращается к обычному ритму жизни, COVID-19 остается с нами. А значит, остаются и отдельные ограничительные меры, вызванные борьбой с распространением новой инфекции. Как обычно, мы разделили вопросы по темам. Предлагаем вашему вниманию ответы.

– Как надолго продлен режим самоизоляции на Камчатке? Какие требования к населению он включает?

– Согласно постановлению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года «О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», режим самоизоляции в регионе продлен до 9 сентября включительно. В период действия режима самоизоляции граждане должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Использовать средства индивидуальной защиты (маски, печатки) при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения.

Граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, не должны покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Напомним, что режим повышенной готовности, в рамках которого на полуострове вводились ограничительные меры, был введен с 18 марта. С 1 апреля всех жителей края власти обязали соблюдать режим самоизоляции. В начале мая на Камчатке начали постепенно смягчать ограничения. С 31 июля разрешили работу бассейнов, бань, саун, в августе возобновили деятельность предприятия общественного питания, объекты розничной торговли, библиотеки и музеи. С конца августа на полуострове возобновили оказание плановой медицинской помощи учреждения здравоохранения, приступили в работе в штатном режиме детские сады, школы, ссузы и вузы – все это с соблюдением санитарных требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

– Куда можно обращаться пожилым людям, чтобы получить помощь в доставке лекарств и продуктов на дом в период самоизоляции?

– В постановлении врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года указывается, что для получения помощи в доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, товаров первой необходимости и иной помощи граждане старше 65 лет вправе обращаться по телефонам: +7-800-300-49-19 и 112, а также на горячую линию Министерства социального развития и труда Камчатского края по телефону 8 (4152) 23-02-50 и Агентства по делам молодежи Камчатского края по телефону 8-902-463-19-20.

– Сейчас много говорят, что на камчатке коронавирусом болеют все меньше и меньше. А я слышал, что недавно у нас произошла очередная вспышка заболевания на каком-то из предприятий. Расскажите об этом подробнее.

– По сообщению краевого правительства от 3 сентября вспышка произошла на Озерновском рыбоконсервном заводе № 55, где у 28 работников подтвердилось заражение новой коронавирусной инфекцией. Врачи из краевого центра срочно выехали в Озерновский для разворачивания 30 коек в поселковой больнице. В больницы также было направлено необходимое оборудование для поведения дополнительного обследования, тестирования и оказания помощи больнице. Об этом врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов сообщил на оперативном совещании.

«В целом ситуация в крае стабильна, у нас неплохие темпы снижения заболеваемости, которые позволяют снимать определенные ограничения. Вместе с тем на этой неделе зафиксирована вспышка в Озерновском поселении. Было зафиксировано уже 28 заболевших. В ближайшее время туда срочно будут доставлены врачи для разворачивания 30 коек в Озерновской больнице», – сказал глава региона. При этом он подчеркнул, что данная ситуация – пример того, к каким последствиям может привести нарушение гражданами правил личной безопасности. «Уже понятно, что причины этой вспышки заключаются в том, что один из работников продолжал ходить на рабочее место, имея температуру и признаки заболевания. В результате мы имеем почти три десятка заболевших. Поэтому очень важно нам всем бдительно относиться к ситуации. Необходимо продолжать контроль за масочным режимом, с соблюдением правил дистанцирования и рекомендаций Роспотребнадзора», – сказал глава региона.

Представитель Роспотребнадзора Тамара Соколова дополнила, что один заболевший госпитализирован в Петропавловск-Камчатскую городскую больницу № 2, а остальные находятся в поселке на амбулаторном лечении. Она сообщила также, что 60 % заболевших – работники административного корпуса. «Несмотря на то, что предприятие создало все условия для соблюдения мер профилактики против коронавирусной инфекции, свою роль здесь сыграл человеческий фактор. Так, при входе в здание термометрия велась по большей части формально: один из сотрудников в течение трех недель ходил на работу в плохом самочувствии. При сборе анализа были жалобы на заложенность носа, повышенную температуру, проинформировала она.

– Сколько госпиталей для ковидных больных работает сейчас на Камчатке?

– По информации Министерства здравоохранения Камчатского края, с 1 сентября в режиме госпиталя для приема больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 работает Государственное бюджетное учреждение здравоохранения камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2». Все остальные стационарные медицинские учреждения края перешли в штатный режим работы. Они находятся в режиме готовности и в случае второй волны коронавируса будут оперативно возвращены в режим работы моногоспиталей.

Напомним, что в пик пандемии коронавируса в крае для лечения пациентов, инфицированных COVID-19, были перепрофилированы восемь медицинских учреждений. В них было развернуто 816 коек. В настоящее время благодаря снижению числа госпитализаций стало возможным сокращение коечного фонда. По состоянию на утро 7 сентября, по данным краевого Минздрава, коечный фонд в крае составил 140 мест, из них свободными оставалось 55 коек.

– Кто-нибудь считал, какой ущерб нанесла Камчатке пандемия коронавируса и сколько денег потратили на борьбу с этой болезнью?

– По словам врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, около одного миллиарда рублей было потрачено только на систему здравоохранения края: выплаты персоналу, оснащение клиник, закупку оборудования. «Что касается поддержки бизнеса, то по линии края общий объем льгот и субсидий предоставлен на сумму 1,4 млрд рублей, по федеральному бюджету дополнительно – 1,2 млрд рублей. В общей сложности, 2,6 млрд рублей. Это вместе с налоговыми выплатами, платежами за обнуленную арендную плату и так далее», – отметил Владимир Солодов. «Что же касается ущерба, пока точно оценить его нельзя. Как вы знаете, у нас статистика идет с большим опозданием. И есть вопросы методологии. Если включить замедление экономического роста и недополученные налоговые выплаты, большая цифра получится, и она такая сложно верифицируемая. Поэтому, наверное, правильнее сказать, что это не потери от коронавируса, а негативный эффект на экономику от коронавируса. Он уточняется. Точно по итогам года будем понимать. По состоянию на полугодие, когда был срез, у нас не уменьшилось количество субъектов малого и среднего бизнеса. Я, например, не верю в эту статистику. Потому что, на мой взгляд, все равно негативное влияние было и должны были происходить уходы из бизнеса, банкротство и еще что-то. Статистика говорит, что нет», – сказал глава региона на брифинге для представителей СМИ 3 сентября.

– Сейчас народ возвращается домой из отпусков, а кто-то из живущих на материке, наоборот, решил провести отпуск на Камчатке. Какие карантинные требования сохраняются к прибывшим в наш регион гражданам?

– Постановление врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года обязывает граждан Российской Федерации, вернувшихся в Российскую Федерацию, при прибытии на территорию Камчатского края в течение 3 календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и разместить информацию о результате лабораторного исследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации» (https://www.gosuslugi.ru/400705/l).

Указанное требование не распространяется на граждан Российской Федерации, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации и прошедших лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края указанные граждане должны незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;

Иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края для исполнения трудовых (служебных) обязанностей, обязаны находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации.

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции.

Иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края для целей, не связанных с исполнением трудовых (служебных) обязанностей, лица без гражданства, при прибытии в международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) обязаны предъявить медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (на территорию Камчатского края);

Иные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края, обязаны при прибытии в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово (в случае следования транзитом из указанных населенных пунктов к месту проживания (пребывания) в другой населенный пункт на территории Камчатского края – при прибытии к месту проживания (пребывания)) сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию, обращаться по вопросам недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по круглосуточному многоканальному телефону горячей линии 8-800-300-49-19 или по телефону 112; соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания).

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края.

При появлении первых респираторных симптомов указанные граждане обязаны незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

– Надо ли еще проходить тестирование на коронавирус при межмуниципальных перелетах?

– Согласно постановлению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года, перевозка граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае осуществляется при отрицательном результате экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово) в день вылета в отдаленные районы Камчатского края. При этом экспресс-тестирование на COVID-19 граждан, имеющих регистрацию в таких районах, осуществляется за счет средств краевого бюджета.

– Повлияла ли пандемия коронавируса на планы по возведению нового аэровокзала в Елизово, который нам так долго обещают?

– Врио губернатора края Владимир Солодов 3 сентября на брифинге для представителей СМИ проинформировал в отношении данного объекта: «В целом там все нормально. Была сдвижка на полгода, связанная с коронавирусом. Подрядчики, которые прошли в первый этап конкурса, на второй этап не заявились, потому что не могли мобилизовать необходимые мощности в силу коронавируса. Сейчас коллеги уверенно говорят о том, что больше не будет каких-то отлагательных моментов, и осенью они намереваются перейти к площадке». Врио губернатора уточнил, что около месяца назад он встречался с Виктором Вексельбергом, они «проговорили планы, он все подтвердил». Глава региона отметил также, что еще остались некоторые нерешенные моменты, например, «есть вопрос по финансированию подъездной дороги и усовершенствованию очистных сооружений. Но это рабочие моменты, они в общем объеме не критичны. Я уверен, что сможем их решить в процессе реализации проекта. Все нормально, все движется в графике, в установленном порядке».

Напомним, что строительство нового аэропортового комплекса в Елизово осуществляется в рамках соглашения между «Корпорацией развития Камчатского края» и УК «Аэропорты регионов», подписанного 3 ноября 2017 года. По планам, крупнейшим объектом комплекса станет здание нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов общей площадью 47 тысяч кв. м. В состав комплекса войдут также гостиница и деловой центр. Пропускная способность должна составить 1,5 млн пассажиров в год. Ранее сообщалось, что новый терминал планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

УК «Аэропорты регионов» (входит в группу компаний Виктора Вексельберга) в начале 2020 года объявила о том, что началась процедура выбора генерального подрядчика для строительства.

– Какие культурные учреждения, кроме ранее открытых библиотек и музеев, возобновили свою работу на Камчатке, и на каких условиях ведется их деятельность?

– Постановлением врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года установлено, что с 4 сентября 2020 года КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение» и КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии» вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения требований, установленных «МР 3.1/2.1-0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактический мероприятий и предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций. Методические рекомендации» (утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 21.07.2020 года).

При подготовке к новому театральному (концертному) сезону учреждениям предписывается учитывать необходимость проведения мероприятий с количеством участников не более 50 человек; соблюдение гражданами социального дистанцирования не менее 1,5 метра в залах, на площадках (с учетом посадки зрителей); площадь помещений и общую площадь учреждений в целях предупреждения скопления людей в определенные временные периоды; возможность проведения мероприятий на открытых площадках (вне зданий); особую организацию сводных групповых репетиционных занятий.

Кроме того, вышеуказанным постановлением установлено, что с 4 сентября 2020 года МБУК «Елизовский районный зоопарк» им. Шевлягина А. А. вправе осуществлять деятельность при условии организации индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечиванием дистанции между группами и посетителями зоопарка не менее1,5–2 метров; обеспечения мероприятий по иммунизации против гриппа сотрудников зоопарка, имеющих контакт с животными, обеспечения соблюдения социальной дистанции на расстояние не менее 1,5 метра при нахождении посетителей и сотрудников в зоне кассового обслуживания, в смотровых зонах, при входе в зоопарк, в том числе путем нанесения соответствующей разметки; обеспечения маршрутизации, исключающей встречные потоки, а также обеспечивающей раздельные входы и выходы как в здание зоопарка, так и смотровые зоны, а также установки в помещениях соответствующих указателей; ограничения контактов между сотрудниками разных секций и функциональных групп (заведующие секций, рабочие по уходу за животными, кассиры, технический персонал), не связанных общими задачами и производственными процессами; обеспечения дезинфекции с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей в смотровых зонах (дверных ручек, поручней лестниц).

– Слышала, 5 сентября на Халактырском пляже прошел джазовый фестиваль, да и в Петропавловске-Камчатском в этот день состоялся большой концерт. У нас наконец-то разрешили проводить массовые культурные мероприятия?

– Постановлением врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года предписывается приостановить до 9 сентября включительно проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных (за исключением проведения администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа 5 сентября 2020 года торжественного мероприятия, посвященного 160-летию Дня героической обороны Петропавловска-Камчатского от нападения англо-французской эскадры; в период с 4 по 18 сентября 2020 года – мероприятий, посвященных празднованию Дня города, 5 сентября 2020 года – джазового фестиваля «Pacific Ocean Jazz Festival», выставочных (за исключением проведения 5 и 6 сентября 2020 года выставки-ярмарки камчатских производителей и работников сельского хозяйства «Елизовская осень»), просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, всех форм публичных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах (за исключением парков культуры и отдыха «Электрон» и «Сказка» и аттракционов, находящихся на их территории), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением музеев, библиотек, КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии», КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение», МБУК «Елизовский районный зоопарк» им. Шевлягина А. А.).

– Когда на Камчатке откроют кинотеатры, ведь все остальное уже работает?

– Постановлением врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года, до 9 сентября включительно приостановлена деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, а также кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, в том числе находящихся на территориях торгово-развлекательных и торговых центров.

Кроме того, до 9 сентября включительно приостановлена работа массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан.

– Должны ли в настоящее время работать в масках продавцы в магазинах?

– Согласно постановлению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года, в организациях, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказанию услуг населению, запрещена работа персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и обслуживание посетителей без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), в том числе при расчете за услуги и товары.

Являюсь родственником и наследником погибшего от коронавирусной инфекции медицинского работника. Положена ли мне единовременная страховая выплата в размере 2,5 млн рублей, обещанная президентским указом? Интересно также узнать, какая единовременная страховая выплата полагается медику, заразившемуся коронавирусом на рабочем месте?

– Для подготовки ответа на данный вопрос я обратилась в Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации с просьбой пояснить, на основании каких законодательных актов осуществляется выплата указанных сумм, а также какие документы, кем и в какой срок должны быть предоставлены с этой целью в фонд. Начальник отдела страхования профессиональных рисков Татьяна Николаевна Васильева пояснила, что Фонд действует в строгом соответствии с Указом Президента РФ № 313, а также временным Положением к нему под № 695.

Указ Президента РФ № 313 от 6 мая 2020 года «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» устанавливает, что страховыми случаями, при наступлении которых производится единовременная страховая выплата, являются: смерть медицинского работника в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении им трудовых обязанностей; причинение вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных подтвержденной лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекции, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности.

В случае смерти медицинского работника, предусмотренной настоящим Указом, получателями единовременной страховой выплаты (выгодоприобретателями) являются: супруг (супруга), состоявшая в день смерти медицинского работника в зарегистрированном браке с ним; родители (усыновители) медицинского работника; дедушка и (или) бабушка медицинского работника при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее трех лет в связи с отсутствием у него родителей; отчим и (или) мачеха медицинского работника при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее пяти лет; несовершеннолетние дети медицинского работника, его дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения; подопечные медицинского работника.

Единовременная страховая выплата производится в случае смерти медицинского работника в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией при исполнении им трудовых обязанностей в размере 2 752 452 рублей выгодоприобретателям в равных долях.

В случае причинения вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных подтвержденной лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекции, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, единовременная страховая выплата производится в размере 68 811 рублей.

В случае стойкой утраты медицинским работником трудоспособности в результате развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, подтвержденной лабораторными методами исследования, если заболевание возникло при исполнении им трудовых обязанностей, единовременная страховая выплата инвалиду I группы производится в размере 2 064 339 рублей, инвалиду II группы – в размере 1 376 226 рублей, инвалиду III группы – в размере 688 113 рублей.

– Сейчас много пишут о новой российской вакцине от коронавируса. Я перенес эту болезнь в легкой форме. Понадобится ли мне ставить прививку?

– По мнению директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, прививка необходима не только тем, кто перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией в легкой форме, но и «бессимптомникам». «Вакцинироваться, безусловно, надо тем, кто переболел в легкой форме или бессимптомно», – заявил он. Гинцбург пояснил, что пока нет достаточных наблюдений, чтобы сделать вывод о том, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией.

Напомним, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, о чем 11 августа объявил президент страны Владимир Путин. По его словам, препарат доказал свою безопасность и эффективность. Вакцинный препарат, получивший наименование «Спутник V», был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи, при финансировании Российским фондом прямых инвестиций. 7 сентября стало известно, что первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот, и вскоре препарат поступит в регионы России. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

– Кому нельзя делать прививку от ковида?

– Российский центр Гамалеи опубликовал список противопоказаний к использованию российской вакцины от коронавирусной инфекции. Соответствующий документ размещен на сайте Государственного реестра лекарственных средств. Вакцина противопоказана тем, у кого имеются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и хронические заболевания, ОРВИ и заболевания ЖКТ. Также вакцинация запрещена беременным женщинам и лицам младше 18 лет.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что прививку нельзя делать людям с серьезными заболеваниями и аллергикам. «Из противопоказаний – серьезные хронические аутоиммунные заболевания, чтобы не обострить их, артрит, артроз (острые стадии), поллинозы, аллергия на продукты питания. Надо серьезно консультироваться с иммунологом, чтобы не обострить заболевание – это как и с другими прививками, здесь никаких исключений нет», – сказал руководитель Центра.

– Хотелось бы знать, испытывали ли вакцину на себе добровольцы старше 65-ти лет.

– Некоторые сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи в возрасте 70–80 лет сделали себе прививку от COVID-19. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург. «Человек 10–15 (сделали прививку. – Авт.), наверное, не меньше. Они все бодры, здоровы, активны, читают лекции, занимаются спортом. Вакцинация на них никак не повлияла» – рассказал академик. По его словам, одна из задач пострегистрационных испытаний – это исследование влияния вакцины на людей в возрасте старше 60-ти лет. Добровольцев набирают среди москвичей. Сам Александр Гинцбург также сделал себе прививку. Ему 68 лет.

– Кто из высокопоставленных чиновников и политиков поставил себе прививку от коронавируса?

– По информации центральных СМИ, о вакцинации сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Курской области Роман Старовойт, лидер ЛДПР Владимир Жириновский (ему 74 года). Все они чувствуют себя хорошо. Поскольку вакцинирование проводится в два этапа, лидер ЛДПР поставит второй укол с вакциной в конце сентября, после чего врачи будут контролировать состояние его здоровья. 4 сентября министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал, что сделал прививку от коронавирусной инфекции. Также мэр Москвы Сергей Собянин на рабочей встрече с Владимиром Путиным сообщил, что испытал российскую вакцину на себе.

Когда в Петропавловске-Камчатском на брифинге для представителей СМИ врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова спросили, будет ли он участвовать в эксперименте по вакцинации от COVID-19, он ответил: «Я еще не решил, честно признаться. Но, наверно, буду, когда она (вакцина. – Авт.) уже будет доступна и подтверждена медицинскими коллегами. У меня супруга медик. Вот когда она мне разрешит прививаться от ковида, тогда буду прививаться».

– Кто в приоритетной группе по вакцинации от коронавируса?

– В новой версии Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19, опубликованной Министерством здравоохранения России 3 сентября, указаны приоритетные группы населения, которые нуждаются в вакцинации в первую очередь. В дополнение к ранее названным группам высокого риска по контакту и распространению новой коронавирусной инфекции (учителя и медики), в документе перечислены студенты, призывники, полицейские, работники сферы услуг и торговли. Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вакцинация от коронавируса будет носить исключительно добровольный характер.

– Когда вакцина от коронавируса впервые была поставлена людям?

– По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбурга, первая вакцина от нового коронавируса, получившая название «Спутник V», была введена людям еще в марте 2020 года. «То есть сейчас можно экспериментально утверждать, что она защищает в течение пяти месяцев. У некоторых вакцинированных мы проверяли наличие антител: их количество не падает. Но это небольшой срок. У себя я посмотрю количество антител и характер иммунного ответа после Нового года, готов буду вам тогда доложить», – сообщил он. По словам ученого, понадобится дополнительное клиническое исследование, в котором будет изучена продолжительность действия этого препарата. Однако уже сейчас создатели вакцины предполагают, что продолжительность ее действия будет составлять не менее двух лет: именно столько времени клетки памяти сохраняют иммунный ответ. Это предположение строится на характеристиках технологической платформы, на которой была создана вакцина.

Какие требования по соблюдению санитарных мер в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией предъявляются в настоящее время к работодателям?

– Постановлением врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года предписывается до 9 сентября 2020 года включительно обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, обеспечить соблюдение требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Камчатском крае». В том числе организовать входную дистанционную термометрию работников при входе в организацию (предприятие, территорию) и измерение температуры тела работников в течение рабочего дня; не допускать к работе лиц с признаками острого респираторного заболевания и лиц, имеющих в близком контакте таких заболевших и госпитализированных в инфекционный стационар, заболевших пневмониями; обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации; не допускать к работе работников из числа граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания (COVID-19), до истечения 14-дневного срока их самоизоляции с учетом положений части 4 настоящего постановления; при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

– На Камчатку приезжает немало сезонных рабочих. Какие карантинные меры должен осуществлять руководитель предприятия, где работают вахтовики, при их прибытии?

– Согласно постановлению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года, руководители организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные организации, привлекающие на сезонную (вахтовую), временную работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу, помимо соблюдения требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Камчатском крае», с учетом положений части 4 настоящего постановления должны осуществлять встречу прибывших в Камчатский край сезонных (вахтовых) работников в местах прибытия, их транспортирование к местам проживания с обеспечением изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия от других работников и населения Камчатского края. Принять меры к минимизации контактов прибывших сезонных работников с населением Камчатского края. При отсутствии возможности транспортирования прибывших сезонных работников к месту работы в день прибытия в Камчатский край осуществлять их размещение и содержание в пунктах временного размещения (общежитиях, базах отдыха, санаториях, гостиницах, хостелах, детских оздоровительных лагерях, пунктах временного размещения модульного типа, при условии отсутствия прочих проживающих). При появлении у работников первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации. Принять внутренний распорядительный акт об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения COVID-19. Ограничить выход работников за территорию организации в случае круглосуточного размещения сезонных работников на территории соответствующей организации. Организовать перевозку работников от мест проживания (размещения) к месту работы и обратно, исключив использование работниками общественного транспорта.

– Как в настоящее время выглядит статистика по коронавирусу на Камчатке?

– По данным Министерства здравоохранения Камчатского края, размещенным на сайте стопкоронавирус41.рф 7 сентября, за сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 13 человек. Всего с начала пандемии выявили 3 955 заболевших. Выздоровело 3 195 человек, из них один человек – за минувшие сутки. В стационаре находятся 85 пациентов, четверо поступили за минувшие сутки. Данных о количестве летальных исходов на сайте не размещено. Коечный фонд составил 140 мест, из них свободны 55. С начала пандемии проведено 119 623 теста на COVID-19.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."