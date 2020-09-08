Рубрика вопрос – ответ

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08 Сентября 2020



Мы продолжаем отвечать на вопросы читателей о ситуации с коронавирусом и новостях по этой теме. Несмотря на то, что Камчатка постепенно возвращается к обычному ритму жизни, COVID-19 остается с нами. А значит, остаются и отдельные ограничительные меры, вызванные борьбой с распространением новой инфекции. Как обычно, мы разделили вопросы по темам. Предлагаем вашему вниманию ответы.

– Как надолго продлен режим самоизоляции на Камчатке? Какие требования к населению он включает?

– Согласно постановлению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года «О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», режим самоизоляции в регионе продлен до 9 сентября включительно. В период действия режима самоизоляции граждане должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Использовать средства индивидуальной защиты (маски, печатки) при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения.

Граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, не должны покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Напомним, что режим повышенной готовности, в рамках которого на полуострове вводились ограничительные меры, был введен с 18 марта. С 1 апреля всех жителей края власти обязали соблюдать режим самоизоляции. В начале мая на Камчатке начали постепенно смягчать ограничения. С 31 июля разрешили работу бассейнов, бань, саун, в августе возобновили деятельность предприятия общественного питания, объекты розничной торговли, библиотеки и музеи. С конца августа на полуострове возобновили оказание плановой медицинской помощи учреждения здравоохранения, приступили в работе в штатном режиме детские сады, школы, ссузы и вузы – все это с соблюдением санитарных требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

– Куда можно обращаться пожилым людям, чтобы получить помощь в доставке лекарств и продуктов на дом в период самоизоляции?

– В постановлении врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года указывается, что для получения помощи в доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, товаров первой необходимости и иной помощи граждане старше 65 лет вправе обращаться по телефонам: +7-800-300-49-19 и 112, а также на горячую линию Министерства социального развития и труда Камчатского края по телефону 8 (4152) 23-02-50 и Агентства по делам молодежи Камчатского края по телефону 8-902-463-19-20.

– Сейчас много говорят, что на камчатке коронавирусом болеют все меньше и меньше. А я слышал, что недавно у нас произошла очередная вспышка заболевания на каком-то из предприятий. Расскажите об этом подробнее.

– По сообщению краевого правительства от 3 сентября вспышка произошла на Озерновском рыбоконсервном заводе № 55, где у 28 работников подтвердилось заражение новой коронавирусной инфекцией. Врачи из краевого центра срочно выехали в Озерновский для разворачивания 30 коек в поселковой больнице. В больницы также было направлено необходимое оборудование для поведения дополнительного обследования, тестирования и оказания помощи больнице. Об этом врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов сообщил на оперативном совещании.

«В целом ситуация в крае стабильна, у нас неплохие темпы снижения заболеваемости, которые позволяют снимать определенные ограничения. Вместе с тем на этой неделе зафиксирована вспышка в Озерновском поселении. Было зафиксировано уже 28 заболевших. В ближайшее время туда срочно будут доставлены врачи для разворачивания 30 коек в Озерновской больнице», – сказал глава региона. При этом он подчеркнул, что данная ситуация – пример того, к каким последствиям может привести нарушение гражданами правил личной безопасности. «Уже понятно, что причины этой вспышки заключаются в том, что один из работников продолжал ходить на рабочее место, имея температуру и признаки заболевания. В результате мы имеем почти три десятка заболевших. Поэтому очень важно нам всем бдительно относиться к ситуации. Необходимо продолжать контроль за масочным режимом, с соблюдением правил дистанцирования и рекомендаций Роспотребнадзора», – сказал глава региона.

Представитель Роспотребнадзора Тамара Соколова дополнила, что один заболевший госпитализирован в Петропавловск-Камчатскую городскую больницу № 2, а остальные находятся в поселке на амбулаторном лечении. Она сообщила также, что 60 % заболевших – работники административного корпуса. «Несмотря на то, что предприятие создало все условия для соблюдения мер профилактики против коронавирусной инфекции, свою роль здесь сыграл человеческий фактор. Так, при входе в здание термометрия велась по большей части формально: один из сотрудников в течение трех недель ходил на работу в плохом самочувствии. При сборе анализа были жалобы на заложенность носа, повышенную температуру, проинформировала она.

– Сколько госпиталей для ковидных больных работает сейчас на Камчатке?

– По информации Министерства здравоохранения Камчатского края, с 1 сентября в режиме госпиталя для приема больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 работает Государственное бюджетное учреждение здравоохранения камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2». Все остальные стационарные медицинские учреждения края перешли в штатный режим работы. Они находятся в режиме готовности и в случае второй волны коронавируса будут оперативно возвращены в режим работы моногоспиталей.

Напомним, что в пик пандемии коронавируса в крае для лечения пациентов, инфицированных COVID-19, были перепрофилированы восемь медицинских учреждений. В них было развернуто 816 коек. В настоящее время благодаря снижению числа госпитализаций стало возможным сокращение коечного фонда. По состоянию на утро 7 сентября, по данным краевого Минздрава, коечный фонд в крае составил 140 мест, из них свободными оставалось 55 коек.

– Кто-нибудь считал, какой ущерб нанесла Камчатке пандемия коронавируса и сколько денег потратили на борьбу с этой болезнью?

– По словам врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, около одного миллиарда рублей было потрачено только на систему здравоохранения края: выплаты персоналу, оснащение клиник, закупку оборудования. «Что касается поддержки бизнеса, то по линии края общий объем льгот и субсидий предоставлен на сумму 1,4 млрд рублей, по федеральному бюджету дополнительно – 1,2 млрд рублей. В общей сложности, 2,6 млрд рублей. Это вместе с налоговыми выплатами, платежами за обнуленную арендную плату и так далее», – отметил Владимир Солодов. «Что же касается ущерба, пока точно оценить его нельзя. Как вы знаете, у нас статистика идет с большим опозданием. И есть вопросы методологии. Если включить замедление экономического роста и недополученные налоговые выплаты, большая цифра получится, и она такая сложно верифицируемая. Поэтому, наверное, правильнее сказать, что это не потери от коронавируса, а негативный эффект на экономику от коронавируса. Он уточняется. Точно по итогам года будем понимать. По состоянию на полугодие, когда был срез, у нас не уменьшилось количество субъектов малого и среднего бизнеса. Я, например, не верю в эту статистику. Потому что, на мой взгляд, все равно негативное влияние было и должны были происходить уходы из бизнеса, банкротство и еще что-то. Статистика говорит, что нет», – сказал глава региона на брифинге для представителей СМИ 3 сентября.

– Сейчас народ возвращается домой из отпусков, а кто-то из живущих на материке, наоборот, решил провести отпуск на Камчатке. Какие карантинные требования сохраняются к прибывшим в наш регион гражданам?

– Постановление врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года обязывает граждан Российской Федерации, вернувшихся в Российскую Федерацию, при прибытии на территорию Камчатского края в течение 3 календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и разместить информацию о результате лабораторного исследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации» (https://www.gosuslugi.ru/400705/l).

Указанное требование не распространяется на граждан Российской Федерации, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации и прошедших лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края указанные граждане должны незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;

Иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края для исполнения трудовых (служебных) обязанностей, обязаны находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия.

Указанное требование не распространяется на иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации.

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции.

Иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края для целей, не связанных с исполнением трудовых (служебных) обязанностей, лица без гражданства, при прибытии в международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) обязаны предъявить медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (на территорию Камчатского края);

Иные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края, обязаны при прибытии в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово (в случае следования транзитом из указанных населенных пунктов к месту проживания (пребывания) в другой населенный пункт на территории Камчатского края – при прибытии к месту проживания (пребывания)) сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию, обращаться по вопросам недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по круглосуточному многоканальному телефону горячей линии 8-800-300-49-19 или по телефону 112; соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания).

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края.

При появлении первых респираторных симптомов указанные граждане обязаны незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

– Надо ли еще проходить тестирование на коронавирус при межмуниципальных перелетах?

– Согласно постановлению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года, перевозка граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае осуществляется при отрицательном результате экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово) в день вылета в отдаленные районы Камчатского края. При этом экспресс-тестирование на COVID-19 граждан, имеющих регистрацию в таких районах, осуществляется за счет средств краевого бюджета.

– Повлияла ли пандемия коронавируса на планы по возведению нового аэровокзала в Елизово, который нам так долго обещают?

– Врио губернатора края Владимир Солодов 3 сентября на брифинге для представителей СМИ проинформировал в отношении данного объекта: «В целом там все нормально. Была сдвижка на полгода, связанная с коронавирусом. Подрядчики, которые прошли в первый этап конкурса, на второй этап не заявились, потому что не могли мобилизовать необходимые мощности в силу коронавируса. Сейчас коллеги уверенно говорят о том, что больше не будет каких-то отлагательных моментов, и осенью они намереваются перейти к площадке». Врио губернатора уточнил, что около месяца назад он встречался с Виктором Вексельбергом, они «проговорили планы, он все подтвердил». Глава региона отметил также, что еще остались некоторые нерешенные моменты, например, «есть вопрос по финансированию подъездной дороги и усовершенствованию очистных сооружений. Но это рабочие моменты, они в общем объеме не критичны. Я уверен, что сможем их решить в процессе реализации проекта. Все нормально, все движется в графике, в установленном порядке».

Напомним, что строительство нового аэропортового комплекса в Елизово осуществляется в рамках соглашения между «Корпорацией развития Камчатского края» и УК «Аэропорты регионов», подписанного 3 ноября 2017 года. По планам, крупнейшим объектом комплекса станет здание нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов общей площадью 47 тысяч кв. м. В состав комплекса войдут также гостиница и деловой центр. Пропускная способность должна составить 1,5 млн пассажиров в год. Ранее сообщалось, что новый терминал планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

УК «Аэропорты регионов» (входит в группу компаний Виктора Вексельберга) в начале 2020 года объявила о том, что началась процедура выбора генерального подрядчика для строительства.

– Какие культурные учреждения, кроме ранее открытых библиотек и музеев, возобновили свою работу на Камчатке, и на каких условиях ведется их деятельность?

– Постановлением врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года установлено, что с 4 сентября 2020 года КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение» и КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии» вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения требований, установленных «МР 3.1/2.1-0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактический мероприятий и предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций. Методические рекомендации» (утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 21.07.2020 года).

При подготовке к новому театральному (концертному) сезону учреждениям предписывается учитывать необходимость проведения мероприятий с количеством участников не более 50 человек; соблюдение гражданами социального дистанцирования не менее 1,5 метра в залах, на площадках (с учетом посадки зрителей); площадь помещений и общую площадь учреждений в целях предупреждения скопления людей в определенные временные периоды; возможность проведения мероприятий на открытых площадках (вне зданий); особую организацию сводных групповых репетиционных занятий.

Кроме того, вышеуказанным постановлением установлено, что с 4 сентября 2020 года МБУК «Елизовский районный зоопарк» им. Шевлягина А. А. вправе осуществлять деятельность при условии организации индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечиванием дистанции между группами и посетителями зоопарка не менее1,5–2 метров; обеспечения мероприятий по иммунизации против гриппа сотрудников зоопарка, имеющих контакт с животными, обеспечения соблюдения социальной дистанции на расстояние не менее 1,5 метра при нахождении посетителей и сотрудников в зоне кассового обслуживания, в смотровых зонах, при входе в зоопарк, в том числе путем нанесения соответствующей разметки; обеспечения маршрутизации, исключающей встречные потоки, а также обеспечивающей раздельные входы и выходы как в здание зоопарка, так и смотровые зоны, а также установки в помещениях соответствующих указателей; ограничения контактов между сотрудниками разных секций и функциональных групп (заведующие секций, рабочие по уходу за животными, кассиры, технический персонал), не связанных общими задачами и производственными процессами; обеспечения дезинфекции с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей в смотровых зонах (дверных ручек, поручней лестниц).

– Слышала, 5 сентября на Халактырском пляже прошел джазовый фестиваль, да и в Петропавловске-Камчатском в этот день состоялся большой концерт. У нас наконец-то разрешили проводить массовые культурные мероприятия?

– Постановлением врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года предписывается приостановить до 9 сентября включительно проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных (за исключением проведения администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа 5 сентября 2020 года торжественного мероприятия, посвященного 160-летию Дня героической обороны Петропавловска-Камчатского от нападения англо-французской эскадры; в период с 4 по 18 сентября 2020 года – мероприятий, посвященных празднованию Дня города, 5 сентября 2020 года – джазового фестиваля «Pacific Ocean Jazz Festival», выставочных (за исключением проведения 5 и 6 сентября 2020 года выставки-ярмарки камчатских производителей и работников сельского хозяйства «Елизовская осень»), просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, всех форм публичных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах (за исключением парков культуры и отдыха «Электрон» и «Сказка» и аттракционов, находящихся на их территории), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением музеев, библиотек, КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии», КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение», МБУК «Елизовский районный зоопарк» им. Шевлягина А. А.).

– Когда на Камчатке откроют кинотеатры, ведь все остальное уже работает?

– Постановлением врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года, до 9 сентября включительно приостановлена деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, а также кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, в том числе находящихся на территориях торгово-развлекательных и торговых центров.

Кроме того, до 9 сентября включительно приостановлена работа массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан.

– Должны ли в настоящее время работать в масках продавцы в магазинах?

– Согласно постановлению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года, в организациях, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказанию услуг населению, запрещена работа персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и обслуживание посетителей без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), в том числе при расчете за услуги и товары.

– Являюсь родственником и наследником погибшего от коронавирусной инфекции медицинского работника. Положена ли мне единовременная страховая выплата в размере 2,5 млн рублей, обещанная президентским указом? Интересно также узнать, какая единовременная страховая выплата полагается медику, заразившемуся коронавирусом на рабочем месте?

– Для подготовки ответа на данный вопрос я обратилась в Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации с просьбой пояснить, на основании каких законодательных актов осуществляется выплата указанных сумм, а также какие документы, кем и в какой срок должны быть предоставлены с этой целью в фонд. Начальник отдела страхования профессиональных рисков Татьяна Николаевна Васильева пояснила, что Фонд действует в строгом соответствии с Указом Президента РФ № 313, а также временным Положением к нему под № 695.

Указ Президента РФ № 313 от 6 мая 2020 года «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» устанавливает, что страховыми случаями, при наступлении которых производится единовременная страховая выплата, являются: смерть медицинского работника в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении им трудовых обязанностей; причинение вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных подтвержденной лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекции, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности.

В случае смерти медицинского работника, предусмотренной настоящим Указом, получателями единовременной страховой выплаты (выгодоприобретателями) являются: супруг (супруга), состоявшая в день смерти медицинского работника в зарегистрированном браке с ним; родители (усыновители) медицинского работника; дедушка и (или) бабушка медицинского работника при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее трех лет в связи с отсутствием у него родителей; отчим и (или) мачеха медицинского работника при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее пяти лет; несовершеннолетние дети медицинского работника, его дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения; подопечные медицинского работника.

Единовременная страховая выплата производится в случае смерти медицинского работника в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией при исполнении им трудовых обязанностей в размере 2 752 452 рублей выгодоприобретателям в равных долях.

В случае причинения вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных подтвержденной лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекции, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, единовременная страховая выплата производится в размере 68 811 рублей.

В случае стойкой утраты медицинским работником трудоспособности в результате развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, подтвержденной лабораторными методами исследования, если заболевание возникло при исполнении им трудовых обязанностей, единовременная страховая выплата инвалиду I группы производится в размере 2 064 339 рублей, инвалиду II группы – в размере 1 376 226 рублей, инвалиду III группы – в размере 688 113 рублей.

– Сейчас много пишут о новой российской вакцине от коронавируса. Я перенес эту болезнь в легкой форме. Понадобится ли мне ставить прививку?

– По мнению директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, прививка необходима не только тем, кто перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией в легкой форме, но и «бессимптомникам». «Вакцинироваться, безусловно, надо тем, кто переболел в легкой форме или бессимптомно», – заявил он. Гинцбург пояснил, что пока нет достаточных наблюдений, чтобы сделать вывод о том, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией.

Напомним, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, о чем 11 августа объявил президент страны Владимир Путин. По его словам, препарат доказал свою безопасность и эффективность. Вакцинный препарат, получивший наименование «Спутник V», был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи, при финансировании Российским фондом прямых инвестиций. 7 сентября стало известно, что первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот, и вскоре препарат поступит в регионы России. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

– Кому нельзя делать прививку от ковида?

– Российский центр Гамалеи опубликовал список противопоказаний к использованию российской вакцины от коронавирусной инфекции. Соответствующий документ размещен на сайте Государственного реестра лекарственных средств. Вакцина противопоказана тем, у кого имеются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и хронические заболевания, ОРВИ и заболевания ЖКТ. Также вакцинация запрещена беременным женщинам и лицам младше 18 лет.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что прививку нельзя делать людям с серьезными заболеваниями и аллергикам. «Из противопоказаний – серьезные хронические аутоиммунные заболевания, чтобы не обострить их, артрит, артроз (острые стадии), поллинозы, аллергия на продукты питания. Надо серьезно консультироваться с иммунологом, чтобы не обострить заболевание – это как и с другими прививками, здесь никаких исключений нет», – сказал руководитель Центра.

– Хотелось бы знать, испытывали ли вакцину на себе добровольцы старше 65-ти лет.

– Некоторые сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи в возрасте 70–80 лет сделали себе прививку от COVID-19. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург. «Человек 10–15 (сделали прививку. – Авт.), наверное, не меньше. Они все бодры, здоровы, активны, читают лекции, занимаются спортом. Вакцинация на них никак не повлияла» – рассказал академик. По его словам, одна из задач пострегистрационных испытаний – это исследование влияния вакцины на людей в возрасте старше 60-ти лет. Добровольцев набирают среди москвичей. Сам Александр Гинцбург также сделал себе прививку. Ему 68 лет.

– Кто из высокопоставленных чиновников и политиков поставил себе прививку от коронавируса?

– По информации центральных СМИ, о вакцинации сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Курской области Роман Старовойт, лидер ЛДПР Владимир Жириновский (ему 74 года). Все они чувствуют себя хорошо. Поскольку вакцинирование проводится в два этапа, лидер ЛДПР поставит второй укол с вакциной в конце сентября, после чего врачи будут контролировать состояние его здоровья. 4 сентября министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал, что сделал прививку от коронавирусной инфекции. Также мэр Москвы Сергей Собянин на рабочей встрече с Владимиром Путиным сообщил, что испытал российскую вакцину на себе.

Когда в Петропавловске-Камчатском на брифинге для представителей СМИ врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова спросили, будет ли он участвовать в эксперименте по вакцинации от COVID-19, он ответил: «Я еще не решил, честно признаться. Но, наверно, буду, когда она (вакцина. – Авт.) уже будет доступна и подтверждена медицинскими коллегами. У меня супруга медик. Вот когда она мне разрешит прививаться от ковида, тогда буду прививаться».

– Кто в приоритетной группе по вакцинации от коронавируса?

– В новой версии Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19, опубликованной Министерством здравоохранения России 3 сентября, указаны приоритетные группы населения, которые нуждаются в вакцинации в первую очередь. В дополнение к ранее названным группам высокого риска по контакту и распространению новой коронавирусной инфекции (учителя и медики), в документе перечислены студенты, призывники, полицейские, работники сферы услуг и торговли. Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вакцинация от коронавируса будет носить исключительно добровольный характер.

– Когда вакцина от коронавируса впервые была поставлена людям?

– По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбурга, первая вакцина от нового коронавируса, получившая название «Спутник V», была введена людям еще в марте 2020 года. «То есть сейчас можно экспериментально утверждать, что она защищает в течение пяти месяцев. У некоторых вакцинированных мы проверяли наличие антител: их количество не падает. Но это небольшой срок. У себя я посмотрю количество антител и характер иммунного ответа после Нового года, готов буду вам тогда доложить», – сообщил он. По словам ученого, понадобится дополнительное клиническое исследование, в котором будет изучена продолжительность действия этого препарата. Однако уже сейчас создатели вакцины предполагают, что продолжительность ее действия будет составлять не менее двух лет: именно столько времени клетки памяти сохраняют иммунный ответ. Это предположение строится на характеристиках технологической платформы, на которой была создана вакцина.

– Какие требования по соблюдению санитарных мер в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией предъявляются в настоящее время к работодателям?

– Постановлением врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года предписывается до 9 сентября 2020 года включительно обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, обеспечить соблюдение требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Камчатском крае». В том числе организовать входную дистанционную термометрию работников при входе в организацию (предприятие, территорию) и измерение температуры тела работников в течение рабочего дня; не допускать к работе лиц с признаками острого респираторного заболевания и лиц, имеющих в близком контакте таких заболевших и госпитализированных в инфекционный стационар, заболевших пневмониями; обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации; не допускать к работе работников из числа граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания (COVID-19), до истечения 14-дневного срока их самоизоляции с учетом положений части 4 настоящего постановления; при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

– На Камчатку приезжает немало сезонных рабочих. Какие карантинные меры должен осуществлять руководитель предприятия, где работают вахтовики, при их прибытии?

– Согласно постановлению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 158 от 4 сентября 2020 года, руководители организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные организации, привлекающие на сезонную (вахтовую), временную работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранную рабочую силу, помимо соблюдения требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Камчатском крае», с учетом положений части 4 настоящего постановления должны осуществлять встречу прибывших в Камчатский край сезонных (вахтовых) работников в местах прибытия, их транспортирование к местам проживания с обеспечением изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия от других работников и населения Камчатского края. Принять меры к минимизации контактов прибывших сезонных работников с населением Камчатского края. При отсутствии возможности транспортирования прибывших сезонных работников к месту работы в день прибытия в Камчатский край осуществлять их размещение и содержание в пунктах временного размещения (общежитиях, базах отдыха, санаториях, гостиницах, хостелах, детских оздоровительных лагерях, пунктах временного размещения модульного типа, при условии отсутствия прочих проживающих). При появлении у работников первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации. Принять внутренний распорядительный акт об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения COVID-19. Ограничить выход работников за территорию организации в случае круглосуточного размещения сезонных работников на территории соответствующей организации. Организовать перевозку работников от мест проживания (размещения) к месту работы и обратно, исключив использование работниками общественного транспорта.

– Как в настоящее время выглядит статистика по коронавирусу на Камчатке?

– По данным Министерства здравоохранения Камчатского края, размещенным на сайте стопкоронавирус41.рф 7 сентября, за сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 13 человек. Всего с начала пандемии выявили 3 955 заболевших. Выздоровело 3 195 человек, из них один человек – за минувшие сутки. В стационаре находятся 85 пациентов, четверо поступили за минувшие сутки. Данных о количестве летальных исходов на сайте не размещено. Коечный фонд составил 140 мест, из них свободны 55. С начала пандемии проведено 119 623 теста на COVID-19.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА