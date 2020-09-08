КАНДИДАТЫ, НАС УДИВИВШИЕ

08 Сентября 2020



Не перестает чудить и удивлять председатель местного отделения политической партии «Справедливая Россия» кандидат на должность губернатора Камчатского края Дмитрий Бобровских.

Камчатцам он запомнился по одному экстравагантному высказыванию. На теледебатах член ЛДПР Валерий Калашников, тоже кандидат на должность губернатора Камчатского края, заявил, что его оппонент, то бишь господин Бобровских, в недалеком прошлом был лишен водительских прав за езду в нетрезвом состоянии. Затем был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав. Эсер Бобровских не стал этого отрицать и нашел всему простое объяснение: «Я же русский человек». В соревновании по идиотизму, уверен, Дмитрий Бобровских занял бы одно из первых мест. Главный камчатский эсер, наверное, до сих пор не понял, что сказал. Получается, он унизил русский народ по национальному признаку.

После достопамятных теледебатов прошло совсем немного времени. По версии газеты, затейливый словоблуд Бобровских в узком кругу своих сопартийцев объявил, что ему предложили место в новом Правительстве Камчатского края, и он согласился. Когда его спросили, а как же быть с его заверениями о собственной победе на выборах, эсерный кандидат в губернаторы глубокомысленно изрек: «Политика – тонкая вещь». Вероятно, господин Бобровских решил повторить свою историю на выборах губернатора Камчатской области в 2004 году.

Напомню читателям «Вестей», что в предвыборной гонке 2004 года очумело-громкоголосый Дмитрий был техническим кандидатом в губернаторы Камчатской области от главного претендента на губернаторское кресло коммуниста Михаила Машковцева. Роль господину Бобровских отводилась, прямо скажем, незавидная. Он должен был работать «сливным бачком» против кандидата в губернаторы Бориса Невзорова.

После избрания коммуниста Михаила Машковцева губернатором Камчатской области никому неизвестный «сливной бачок» был принят на должность заместителя начальника Управления промышленной политики, развития предпринимательства и инвестиций администрации Камчатской области. Михаил Борисович сдержал свое слово.

На этот раз Дмитрий Бобровских уверенно трубит о своей победе на выборах губернатора Камчатского края и о том, что будет второй тур голосования. Рейтинг господина Бобровских на сегодняшний день едва ли дотягивает до одиннадцати процентов, так что занять губернаторское кресло у него не получится. Конечно, очень шумный эсер может надеяться на что угодно, но зачем избранному губернатору брать в свою команду управленческое недоразумение типа Бобровских?

Главный очумелый мироновец Камчатского края, скорее всего, будет выторговывать освобожденную должность в Законодательном собрании Камчатского края (ЗС КК) следующего созыва в обмен на свою лояльность. Он пройдет в Заксобрание по региональному партийному списку, т.е. благодаря набранным партийным процентам. До него по такой же схеме в ЗС КК прошли эсер Михаил Пучковский и жириновец Валерий Калашников. Если эсер Бобровских сторгуется, то придется ему сидеть ниже травы и быть тише воды. Действительно, политика – тонкая вещь, не толще пятитысячной купюры.

По долгу работы мне приходится читать программы всех кандидатов на должность губернатора Камчатского края. Программа господина Бобровских озаглавлена: «Камчатка: от застоя к развитию». Не буду комментировать весь набор галиматьи, которую представил Дмитрий Николаевич, остановлюсь лишь на самом заголовке «От застоя к развитию». Можно лишь поражаться бесшабашной наглости господина Бобровских, который дает советы «космического масштаба и такой же глупости» (цитата профессора Преображенского из романа Михаила Булгакова «Собачье сердце»). При этом наш Шариков демонстрирует абсолютное неумение хозяйствовать на своих предприятиях. Итак, Дмитрий Николаевич Бобровских был руководителем в шести предприятиях, включая ИП, в одной из которых одновременно был учредителем: ООО «Сити», ООО «Охранное предприятие «Эскорт», ООО «Стройсервис», ООО СК «Планета», ООО «ПСК», ИП Бобровских Д. М. Практически все предприятия либо ликвидированы, либо находятся на стадии ликвидации, в основном по причине банкротства. Вот этот, с позволения сказать, несостоявшийся бизнесмен-управленец решил найти себе государственную кормушку. Для достижения своей цели он выбрал, по его мнению, единственно верный путь – шантажировать исполнительную власть. У господина Бобровских перед глазами был наглядный пример – бывший главный эсер Камчатки господин Пучковский. Последний не стеснялся говорить, что забудет о своей оппозиционности, если ему будет предоставлена возможность занять кресло министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края. К тому же Дмитрий Николаевич подумал, что дураков во власти немало, одним больше, одним меньше, глядишь, и он на что-то сгодится. Поэтому все эмоционально-растрепанные публичные выступления местного мироновца, полагаю, несут в себе лишь коммерческое предложение вроде: «Купите меня подороже!», и не более того.

Другой кандидат на должность губернатора Камчатского края – главный «патриот» Камчатки Александр Остриков придумал своей программе, прямо скажу, страшное название: «Камчатка: остановить вымирание». Он разместил под этим заголовком свою фотографию, глядя на которую поневоле начинаешь думать, что господин Остриков сам находится на краю смерти (не дай бог, конечно). Поэтому читатели могут истолковать слова неувядающего «патриота» превратно, т.е. применительно только к нему. Кстати сказать, как собирается Александр Остриков остановить вымирание на Камчатке, в программе не сказано ни слова. Удивил Александр Валентинович. Ей-богу, удивил!

Не перестает удивлять кандидат в депутаты Городской думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу номер два Азизов Шахмердан Гахы Оглы. Четыре раза он баллотировался в депутаты, дважды пытался избраться главой Вилючинска. У него за спиной пять судимостей: по части 1 статьи 220 (незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами); по статье 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление); по части 1 статьи 191 (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга) Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 11.04.2004; по части 3 статьи 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), погашена 16.04.2013; по части 3 статьи 159 (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в крупном размере), причем по данной статье осужден дважды; по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в крупном размере).

Его даже не приняли в ЛДПР. Господин Азизов разместил на своей агитационной листовке фотографию, прибегнув к компьютерной графике, где он обнаженный по пояс с геракловским торсом и маленьким ножиком бьется с Лернейской гидрой и одновременно Немейским львом, изображающими коррупцию.

В компанию удививших газету кандидатов попал Евгений Алексеевич Князев, кандидат в депутаты городской думы ВГО по избирательному округу номер четыре (микрорайон Рыбачий). В своей бесшабашной очумелости он чем-то напоминает вышеописанного персонажа Дмитрия Бобровских. Заголовок его программы, точнее слоган, интересен даже с точки зрения рифмоплетства: «На все вопросы населения – будет ответ и будет решение». Представляю себе эту картину: приходит избиратель к господину Князеву и спрашивает:

- Когда будет убран мусор в моем подъезде?

И тут же получает ответ:

- На днях.

- А когда будет решен вопрос с ремонтом электрощита?

– Скоро.

И заметьте, кандидат не покривил душой. Он же обещал, что будет ответ – ответ дан, обещал, что будет решение – нате вам решение.

Почти вся программа господина Князева состоит из обязанностей Управляющей компании МУП «Рыбачий», когда-то обслуживающей жилой фонд микрорайона, которую он довел до состояния банкротства, полагаю, в угоду другой Управляющей компании – ООО «Юново», коей руководит его жена Юлия Князева. Теперь весь микрорайон Рыбачий обслуживается управляющей компанией жены кандидата в депутаты городской думы ВГО господина Князева. Есть версия, что в качестве агитации они использовали хитрый ход – списать часть долгов собственникам жилых помещений и квартиросъемщикам взамен на «правильное» голосование. Удивил, ничего не попишешь, удивил…

Отдельное спасибо скажу кандидату на должность губернатора Камчатского края Валерию Калашникову. Телевизионные выступления и печатные тексты жириновца всегда являются неиссякаемым источником для фельетонов. Казалось бы, пора перестать удивляться его предвыборному идиотизму, однако всякий раз он находит какие-то особенные слова, речевые обороты для того, чтобы удивить своих читателей. Начну свое повествование с заголовка программы главного камчатского члена ЛДПР – «Валерий Калашников: За программу отвечу!». К безграмотности названного члена мы давно уже привыкли, ему бы надо стараться хотя бы в заголовках не допускать ошибок. К сожалению, пока камчатский «сокол» Жириновского не может позволить себе такой «роскоши». Но вы оцените посыл! Валерий Юрьевич обращается к нам, словно из 90-х годов прошлого века: «За базар отвечу!» Что означает его обещание? Допустим, несбыточное: наш блеющий жириновец становится губернатором Камчатского края и не исполняет свои обещания. Как он собирается отвечать «за базар»? Неужели Валерий отравится алкоголем прямо в губернаторском кабинете или предпочтет более почетную смерть – прилюдно сброситься с крыши недостроенной краевой больницы? Возможно, ему захочется привязать себя к позорному столбу прямо на площади Ленина и просить прохожих кидать камни в него, горе-губернатора. Думаю, всем нам нужно расшевелить воображение господина Калашникова с целью подтолкнуть к щадящему решению проблемы, то бишь как ответить «за базар».

Не могу пройти мимо первого абзаца судьбоносного опуса местного козырного жириновца (цитирую): «Валерий Калашников знает, как добиться хорошей жизни в родном крае». Интересно узнать, что он имеет в виду – как для себя добиться хорошей жизни, своей семьи или неопределенного круга лиц? Еще одно высказывание обращает на себя внимание: «Мы не знаем, как закончатся выборы. Но в любом случае обижаться не будем». Тут, признаюсь, Валерий Юрьевич превзошел сам себя. Как я уже говорил выше, допустим, господина Калашникова избрали губернатором. Тогда его обещание не обижаться будет смотреться очень глупо. Когда же его не изберут, а так и случится, мы просто переведем дух, мол, Калашников не обиделся и не будет мстить своему неблагодарному электорату. Нужно сказать огромное спасибо Валерию Юрьевичу за обещание не обижаться. Мы тут все разволновались уже, хоть с Камчатки уезжай. Умеет одновременно удивить и утешить камчатский «сокол» Жириновского.

Теперь пришло время удивить аутсайдеров предвыборной губернаторской гонки. Почти все они уверенно заявили о своей победе. Когда подобные кандидаты видят себя на баннерах, читают про себя хвалебные речи, они поневоле начинают верить в свою исключительность. Так что холодный душ, т.е. возвращение к реальности, им не помешает. Поэтому позволю себе сделать прогноз результатов голосования на выборах губернатора Камчатского края. Владимир Солодов победит в первом туре с результатом 73–76 процентов голосов избирателей, Дмитрий Бобровских наберет 9–11 процентов, третьим придет к финишу Валерий Калашников, набрав 6–8 процентов. Остальные кандидаты в губернаторы не выйдут за пределы статистической погрешности 2–3 процента.

Вот и весь сказ или, как там его, – «базар»…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ