Однажды около Дворца бракосочетания

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15 Сентября 2020

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

Однажды около Дворца бракосочетания

После окончания школы моя семья переехала жить в новый микрорайон, в котором красовался недавно построенный Дворец бракосочетания. Красивое здание из-за необычной формы в народе получило прозвище «Шапка Мономаха». Вне зависимости от того, что здание носило гордое название Дворец бракосочетания, там можно было получить все услуги обыкновенного загса. Разные входы давали возможность молодоженам не встречать на своем пути разозленных людей, пришедших за свидетельствами о разводе, свежеиспеченных улыбчивых мамаш и опустошенных горем людей, стоявших в очереди за свидетельствами о смерти близких.

Путь к моему университету пролегал рядом с Дворцом, проходя мимо которого, можно было за несколько минут стать свидетелем самых разных историй чужих жизней. Обладая развитой фантазией, я с легкостью придумывал обстоятельства, подтолкнувшие незнакомцев на поход в загс. Горе в красных заплаканных глазах людей, стоящих перед дверями Дворца, не сулило ничего светлого; счастливые рассеянные взгляды молодых предвещали пышный праздник; громкие споры и крики предзнаменовали получение свидетельства о разводе, ну а сонные замученные женщины с люльками в руках говорили сами за себя. Выдумывая сценарии чужих судеб, я не мог представить, что в ближайшее время воспользуюсь услугами загса. Жениться я не собирался, родители жили душа в душу, дети в доме не планировались, но судьба уже готовила для меня сюрпризы, к сожалению, не всегда приятные…

Мои папа и мама учились в одном институте, после окончания которого решили пожениться. Быт обустраивали вместе, много работали, поддерживали своих родителей. В доме собирались большие компании, праздники проводили с размахом. За примерное поведение и благодарное отношение к подаркам, меня любили все друзья папы, подруги мамы обожали за длинные ресницы и выразительное чтение стихотворений. В школе я хорошо учился, занимался спортом, родителям хлопот не доставлял. Лишь однажды в доме появилось напряжение, когда в моей куртке папа нашел пачку сигарет. Вечером меня так отчитали, что после этого я больше никогда не курил и старался не огорчать родных.

 

Споров по выбору профессии у нас не возникало. Учитывая мои успехи в технических науках, родители поддержали мое решение стать программистом. Еще в юности старались снабдить меня хорошим «железом» (на языке программистов так называют оргтехнику), покупали лицензированные программные продукты, оплачивали дорогостоящие многочисленные дополнительные курсы обучения непростому ремеслу.

Шальные девяностые сделали из родителей неплохих коммерсантов, к моему двадцатилетию они содержали магазин строительных материалов, приносящих не огромный, но стабильный доход. Планы моих родителей были просты и понятны. Они мечтали дать мне достойное образование, помочь с приобретением своего жилья, видеть меня здоровым и счастливым мужчиной. Практически всему было суждено сбыться, за исключением счастья, которое не спешило меня найти.

Как и многие мальчишки, в юности я был увлечен самой красивой девочкой нашего класса, которая предпочла другого. В университете встречался с разными девушками, думал даже, что влюблен, но выпускной вечер в вузе предпочел провести один. Родители не подталкивали меня к свадьбе и разговоров про моих знакомых девушек не заводили. Получив престижное предложение трудоустроиться в информационный центр, я не спешил переезжать в квартиру, купленную мне родителями в честь окончания университета. Привыкший с рождения к уюту и комфорту, я был не готов обзавестись заманчивой свободой, на которою и так никто не посягал.

Однажды у дедушки по линии отца случился сильный болевой приступ, его отвезли в больницу. Всегда цветущий, пышущий здоровьем, он в одночасье превратился с худого сморщенного старика. Через несколько месяцев беспощадный рак желудка привел, как сказали врачи, к летальному исходу. Родители погрузились в тяжелую депрессию, бабушка слегла с инфарктом. За свидетельством о смерти отправили меня.

В коридоре Дворца стояли люди, одетые в черные одежды, кто-то плакал, кто-то мужественно глотал слезы, кто-то пустыми глазами изучал информацию, расположенную на стенде. Когда начался прием, вереница несчастных потерянных людей потянулась в кабинет для документального подтверждения своих потерь. За дверью были слышны всхлипывания посетителей, мне хотелось поскорей покинуть это место. Когда подошла моя очередь, я зашел в комнату с приглушенным светом. Молодая, одетая в темную одежду женщина, спокойным голосом стала задавать дежурные вопросы и попросила необходимые бумаги. Я на минуту забыл о нашем горе, мне вдруг стало жалко эту служащую, ведь несколько дней в неделю, не потеряв близких людей, она вынуждена находиться в атмосфере чужих страданий. После завершения всех процедур я спросил, как ей удается при такой работе сохранять спокойствие. Она улыбнулась и ответила, что в конце рабочего дня много гуляет, а по пятницам иногда проводит торжественные регистрации брака, радуется чужому счастью, чем возвращает положительный баланс в душе. Я поблагодарил ее за работу и ушел.

Хлопоты, связанные с панихидой дедушки и помощью родным, на некоторое время отвлекли меня от воспоминаний о той загадочной девушке в загсе. Когда вуаль печали спала с наших зеркал и все немного успокоились, я вспомнил большие карие глаза, приятную улыбку, нежный голос этой очаровательной хранительницы чужой беды, имя которой я не запомнил. Досконально изучив режим работы Дворца, я несколько вечеров пытался встретить свою незнакомку у входа в здание. Мне повезло лишь через неделю. Красивая и печальная, она вышла на улицу и отправилась на автобусную остановку. Преградив ей путь, я поздоровался и предложил проводить домой. Девушка удивленными глазами посмотрела на меня, сказала, что не гуляет с незнакомыми людьми. Я представился и напомнил, что несколько месяцев назад приходил к ней на прием. Она резко остановилась и с волнением в голосе спросила про дедушку. Я объяснил, что с болью семья справляется тяжело, потому что дедушку все очень любили и уважали. Она грустно улыбнулась и объяснила, что однажды выдала свидетельство о смерти людям, которые потеряли дедушку, но позже при повторном осмотре в морге опознали в нем чужого человека. Когда дедушка оказался жив и нашелся в больнице, семья приходила в ЗАГС, чтобы признать записи актов гражданского состояния недействительными. С тех пор незнакомка из загса верила, что свидетельства, которые она выписывала, ненастоящие, люди, чьи имена вписываются в положенные графы, живы и здоровы, их просто потеряли на время. Так свои рабочие дни она превратила в ожидание чуда. Когда девушка окончательно поверила, что наш дедушка действительно умер, остановилась и спросила, зачем же я ее искал. На минуту я разволновался, но, собравшись с мыслями, сказал, что она мне очень понравилась. Девушка снова улыбнулась. Мне показалось, ей были приятны эти слова, затем, внимательно посмотрев на меня, сказала, что замужем и воспитывает сына, которому два года. Девушка ускорила шаг, но я попросил ее назвать свое имя. Она обернулась и улыбаясь произнесла: «Алина». Настаивать на своем обществе в тот вечер я не стал, просто не был готов к такому резкому отказу, но через несколько дней снова пришел встретить девушку, принадлежащую другому мужчине.

Алина холодно окинула меня взглядом, спросила, зачем я ее преследую. Ответив, что воспользовался ее советом и решил прогуляться после работы, от которой за день безумно устал, я предложил составить мне компанию. Девушка тяжело вдохнула. По-видимому, прошедший день для Алины тоже был не из легких. Она посмотрела несколько секунд в мои глаза, от чего я почувствовал волнение и махнула головой. Некоторое время мы шли молча. Разговор начал я, расспрашивая про сына. Моя спутница заметно оживилась. Она рассказала, что сыночка зовут Андрюша, он вчера в детском саду впервые нарисовал портрет мамы. Она вытащила из сумочки небольшой листок бумаги. Портретом эти кружочки с палочками сложно было назвать, но, чтобы сделать маме приятно, я отметил невероятное сходство с оригиналом. Алина посмотрела на меня и засмеялась. Аккуратно обходя темы про мужа, я узнал, что родители Алины живут в деревне, изредка навещая ее. Она рассказала про квартиру, которую купила в кредит, про работу, иногда приносящую радость. Я говорил о своей профессии, о родных. Мы не заметили, как пролетело время. Девушка вдруг испуганно посмотрела на часы и сказала, что опаздывает в детский сад. От предложения пойти за сыном вместе Алина наотрез отказалась. Так начались наши маленькие встречи.

Родители, заподозрив неладное, стали расспрашивать о моих вечерних задержках на работе. Сказать, что я влюбился в замужнюю женщину с ребенком, не решился, стал говорить, что руководство дает слишком много поручений, исполнить которые невозможно в рабочее время.

Однажды я купил Андрюшке большую игрушечную машину. Алина стала отказываться от подарка, говорила, что неудобно принять такую роскошь, но после долгих уговоров согласилась.

Через несколько дней Алину встретил незнакомый мне мужчина. Увидев страх в ее глазах, я не стал здороваться и вообще сделал вид, будто мы не знакомы. Мужчина прокричал: «Где ты снова шляешься?!», схватил девушку за руку и потащил в сторону остановки. Я понял, что это муж Алины. Его тон и обращение с той, в которую я давно влюблен, были отвратительными. Мне хотелось догнать этого хама и защитить свою любовь от этого урода. Но нужно ли этой девушке ломать жизнь своим, пусть даже благородным, порывом, и поэтому я стоял как истукан и смотрел вслед удаляющейся паре.

На следующий день мужчина снова встречал Алину с работы. Его походка была неустойчивой, мне показалось, что он пьян. Увидев супругу, мужчина расплылся в улыбке, долго неразборчиво объяснял, что сын не захотел уходить из детского сада. Она попыталась объяснить, что Андрюша боится пьяных. У мужчины резко поменялось настроение, он стал кричать, будто вовсе не пьян, назвал Алину дурой и пошел к остановке. Увидев меня, Алина опустила глаза и отправилась вслед за мужем.

Несколько дней я не знал, что предпринять. Мои терзания почувствовали родители. После шестидесятиминутного допроса я сдался и рассказал про свою историю любви. Мама просила не лезть в семью, не рушить брак и оставить девушку в покое. Папа внимательно посмотрел на меня и спросил, насколько сильно я люблю Алину. Ведь вместе с девушкой в мою жизнь придут проблемы с бывшим мужем и маленьким чужим сыном. Я ответил, что безумно люблю ее, а самому стало немного страшно от таких поворотов в моей судьбе. В ответ отец сказал, чтобы я еще раз хорошенько подумал: приняв решение быть с Алиной, мне уже нельзя будет отступить, а расставшись с ней, навсегда забыть свою любовь не получится.

Целую ночь я не мог заснуть. Мне было хорошо в компании веселой умной интересной необычной девушки, но мы даже не целовались, не говоря о чем-то другом. Я никогда не видел ее сына, не знал, примет он меня или нет, насколько теплые отношения существуют между ребенком и его отцом. Главное, я не понимал, любит меня Алина или нет. Никогда прежде я не испытывал такого волнения в присутствии противоположного пола. Мое взросление, разумеется, сопровождалось девушками, но сексуальные связи не переходили в разряд «вместе и навсегда». А тут все и сразу… Ночью я долго не мог заснуть, сомнения, словно туман, обволакивали мою душу и тревожили ощущением непонятных отношений. Только сердце твердило обратное. Лишь под утро я немного задремал.

Зная, что вечерами муж не дает Алине прохода, я решил прийти к ней в рабочее время. В тот день Алина работала на приеме документов для регистрации брака. В коридоре толпились счастливые люди с цветами, вокруг царила атмосфера любви и нежности. Когда подошла моя очередь, пары стали подшучивать надо мной по поводу того, что я без невесты. Неожиданно для себя я сказал, что невеста в кабинете. Мужчины пожелали мне удачи, женщины счастья…

Не поднимая глаз, Алина предложила мне присесть. Я поздоровался, она посмотрела на меня и невозмутимым голосом спросила, почему я пришел один. Мне было сложно подобрать слова, чтобы начать наш разговор. После секундной паузы я сказал, что давно люблю ее и предлагаю руку и сердце. Алина грустно улыбнулась и ответила отказом. Мужа она давно не любила, но развод в ее семье был просто недопустим. Несколько раз она уходила от него, возвращалась в деревню к родным, но те категорично требовали прекратить дурить и вернуться в семью. По мнению родных, этот мужчина был самой выгодной партией для деревенской девчонки без приданого.

Она поблагодарила меня за то время, которое мы проводили вместе. Наши маленькие прогулки дарили ей много радости, но теперь она попросила больше не искать с ней встреч. Муж стал дико ревновать, требовать объяснений по поводу поздних возвращений домой, подозревать в изменах, устраивать скандалы по любому поводу, наказывать сына за самые детские невинные шалости. Я вдруг увидел слезы на глазах Алины. Она встала из-за стола и подошла к окну. Сердце мое защемило от боли и жалости, я подошел к ней и обнял за хрупкие плечи. Она повернулась и поцеловала меня. Прикосновения ее теплых губ, нежных рук, пленительный аромат тела, привели мою душу в восторг. Горячая волна прокатилась по телу. Она вдруг отстранилась от меня и стала извиняться за свой порыв. Я гладил ее волосы и просил встреться наедине, чтобы все обсудить и продумать как жить дальше. Алина оттолкнула меня и попросила все забыть. Меня вдруг охватил гнев от ее упрямства, я пулей выскочил из кабинета, с твердой уверенностью выбросить эту историю из головы, забыв на минуту о том, что сердце уже принадлежит ей…

Несколько месяцев я пытался забыться в объятиях других женщин, старался найти ту, которая смогла бы захватить мое воображение, подарить нежность и страсть. Но каждый раз, проходя мимо Дворца бракосочетания, думал о НЕЙ – маленькой хрупкой женщине с провинциальными принципами и страхами, моей любимой хранительнице летописи чужих судеб.

Однажды ночью ко мне во сне пришла моя любимая. Печальная и заплаканная, она просила помощи. Я проснулся от сильной боли в груди, мне даже дышать было сложно. После недолгих раздумий я решил встретиться с Алиной. Вечером она, как всегда, вышла из Дворца и, не поднимая головы, пошла в сторону остановки. Я позвал ее по имени, она обернулась и бросилась мне в объятия. Мы жадно целовались, как подростки, впервые желающие познать взрослый мир любви. Она шепнула: «Люблю», и прижалась ко мне еще крепче. Когда первая волна схлынула, Алина отстранилась и сказала, что несколько дней мечтала встретить меня и сначала не поверила своим глазам. Потом вдруг снова стала извиняться, говорить, что мы не можем быть вместе. Она рассказала, что после того нашего поцелуя окончательно решила развестись, о чем сообщила мужу в тот же вечер. Обманутый супруг избил ее, напился, сел за руль и разбился насмерть около соседних гаражей. Алина сама выписала свидетельство о смерти, винила себя в той страшной аварии и дала зарок остаться одной навсегда, но сердце предательски тосковало по мне, превратив ее дни в густой тяжелый сумрак. Я перебил ее признание вопросом, где сейчас находится Андрейка. Алина ответила, что на неделю отправила сыночка погостить к бабушке с дедушкой в деревню. Слова мне были больше не нужны, в глазах любимой я видел жажду жизни, в которой не было места глупым зарокам и ненужным угрызениям совести. Ту ночь мы провели вместе. Оглушенные счастьем, внезапно свалившимся на нас, уснуть мы так и не смогли…

Прошло некоторое время, прежде чем родители Алины приняли меня в свою семью. Моя родня оказалась более демократичной. Румяный симпатичный улыбчивый Андрюшка сразу влюбил в себя всех вокруг. Меня он стал обожать с первой встречи. Вот так когда-то на остановке около Дворца бракосочетания в одночасье я приобрел долгожданную любовь и настоящую семью. В тот год двери «Шапки Мономаха» открывались для меня несколько раз, когда мы с Алиной поженились, когда я усыновил Андрюшку и когда мы регистрировали своего первенца. Благодаря «блату» в очередях стоять мне не пришлось.

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."