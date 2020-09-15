Рубрика вопрос – ответ

Печать
PDF

15 Сентября 2020

Присутствие коронавирусной инфекции в регионе, несмотря на постепенное снятие ограничительных мер, по-прежнему определяет многие стороны нашей жизни, диктует правила и заставляет говорить о себе. С приходом осени, времени возвращения из отпусков, началом учебных занятий и подъемом сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом тема коронавируса стала еще более актуальной. Мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей, разделив их, как обычно, по содержанию. Предлагаем вашему вниманию ответы.

– Как долго еще придется носить маски в общественных местах? Тем более режим самоизоляции, как я слышал, на Камчатке отменили.

– Действительно, по сообщению Правительства Камчатского края от 9 сентября, режим самоизоляции для жителей Камчатки отменен полностью, в том числе для пенсионеров возрастом от 60 лет и старше. Соответствующее распоряжение было подписано врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым. Напомним, что режим самоизоляции, предписывающий жителям находиться дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев прямой угрозы жизни и здоровью, а также следованию к месту работы для людей, которые в силу профессиональной деятельности или занимаемых должностей не могут туда не выходить, был введен на Камчатке с 1 апреля. С тех пор его продлевали несколько раз, в последний – до 9 сентября 2020 года.

В то же время постановлением врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 160 от 8 сентября 2020 года о внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» установлено, что по 25 сентября 2020 года на территории края сохраняется обязательный масочный режим. Граждане обязаны соблюдать его при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения. Обязательным также остается соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

– Я слышал, что пенсионеры должны получить материальную помощь в связи с отменой карантина по коронавирусу. Расскажите об этом подробнее.

– В виду того, что режим самоизоляции на территории региона отменен, глава Камчатского края напомнил о социальных обязательствах перед пенсионерами, – сообщили в краевом правительстве.

«В связи с принятыми решениями прошу главу Минсоцразвития Евгения Сергеевича Меркулова оперативно осуществить выплату материальной помощи неработающим пенсионерам старше 60 лет. Как вы помните, мы вводили эту меру. Две тысячи были выплачены в начале режима самоизоляции, две тысячи должны быть выплачены в конце. Если для этого необходимо подключать другие органы власти – Минфин или другие министерства – сразу обращайтесь! Мне очень важно, чтобы без волокиты люди получили деньги», – сказал Владимир Солодов.

Как сообщили в региональном Минсоцразвития, эти выплаты направлены в почтовые отделения и кредитные организации. В ближайшие дни все неработающие пенсионеры, являющиеся получателями региональной социальной доплаты к пенсии, получат по две тысячи рублей.

Единовременная материальная помощь оказывается гражданам в беззаявительном порядке на основании сведений, которые содержатся в автоматизированных информационных системах Министерства социального развития и труда Камчатского края.

– Может ли коронавирус, второй волны которого ожидают, осложнить сезонную заболеваемость гриппом?

– По словам врио министра здравоохранения Камчатского края Елены Сорокиной, сказанным ею на брифинге для представителей СМИ, «будет пресловутая вторая волна коронавируса или нет, никто не знает, но вот то, что ковид будет протекать сложнее и тяжелее, можем сказать сейчас однозначно, потому что он будет наслаиваться на клинику гриппа». Она подчеркнула следующее: «О чем сейчас говорят все медицинские работники, так это о том, что нужно как можно быстрее привиться от гриппа. Тогда на момент, когда пойдет подъем респираторных заболеваний, а это примерно вторая половина октября, у большинства населения будет иммунитет против гриппа. Соответственно, возможное заражение ковидом не усугубится клиникой гриппа. Поэтому, повторяю, будет или нет вторая волна – неизвестно, но если ковид наслоится на грипп, то течение заболевания пройдет гораздо тяжелее», – сказала она.

Ранее, по сообщению краевого Минздрава 7 сентября, вакцинация от сезонного гриппа вступила в активную фазу. Всего в этом году в рамках национального календаря профилактических прививок запланировано вакцинировать не менее 60% населения региона – 49 тысяч детей и 138,8 тысячи взрослых. Для вакцинации используется взрослая и детская вакцина «Совигрипп». Препарат приобретается за счет средств федерального бюджета. В первую очередь бесплатная вакцина предназначена для групп риска: детей, беременных женщин, людей пенсионного возраста и людей с хроническими заболеваниями, а также для работников учреждений здравоохранения и образования.

Привиться от гриппа бесплатно можно в поликлинике по месту жительства при предъявлении паспорта и медицинского полиса. Кроме того, вакцинация может быть проведена за счет средств работодателя.

Всемирная организация здравоохранения указывает вакцинацию в качестве единственного эффективного способа защитить себя и детей от заболевания гриппом и его последствий.

– Отмечается ли с началом осени рост заболевших коронавирусом в Камчатском крае и в целом по стране?

– Согласно данным Министерства здравоохранения края, размещенным на сайте стопкоронавирусрф.41, на Камчатке наблюдается рост числа пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. Так, если ранее число заболевших снижалось до 80, то 15 сентября в стационаре для больных с COVID-19 на лечении находились уже 139 человек, из них 8 пациентов поступили за истекшие сутки. Общее число случаев заболевания коронавирусом на Камчатке с начала пандемии превысило 4 000 и составило на указанный день 4 122, за минувшие сутки было выявлено 23 заболевших.

По мнению губернатора Камчатского края Владимира Солодова, опасная тенденция возникла из-за того, что люди перестали соблюдать защитные меры. В качестве яркого примера он привел ситуацию в поселке Озерновский, где в начале сентября произошла вспышка заболевания коронавирусом на рыбоконсервном заводе № 55 из-за халатного отношения граждан к мерам безопасности. Один из работников продолжал ходить на рабочее место, имея температуру и признаки заболевания.

Что касается ситуации в стране, то небольшой рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией наблюдается в некоторых регионах России, однако в целом по стране ситуация стабильная, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», – сказал он в эфире канала «Россия 1» 13 сентября. По его словам, в российских больницах остаются чуть более 90 тысяч пациентов с коронавирусом. «Мы должны в первую очередь помнить, что заболеваемость в Российской Федерации еще имеет место, и в стационарных учреждениях сегодня на лечении находятся 90 с небольшим тысяч человек», – подчеркнул он. При этом министр отметил, что медицинские работники «управляют инфекцией» лучше, чем на начальном этапе пандемии.

По сообщению заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского медуниверситета Сергея Авдеева, вспышки коронавируса сейчас фиксируются в 11 регионах страны. Ученый считает, что уместно говорить о всплесках заболеваемости, а не о второй волне. Названия регионов пульмонолог не озвучил.

По данным оперативного штаба по коронавирусу, по состоянию на 15 сентября в России зарегистрировано 1 068 320 случаев заражения с начала пандемии. Самый активный прирост заболеваемости наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Ростовской области, Нижегородской области.

– Когда вакцину от коронавируса направят в регионы? Как будет контролироваться ее оборот?

– По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Российской Федерации 12 сентября, первая партия отечественной вакцины «Спутник V», разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалея, направлена в регионы (какие именно, не сообщается). В рамках пилотной поставки планируется отработать логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организацию вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска. Ранее, 8 сентября, российское Министерство здравоохранения сообщило, что первая партия вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Она предназначена для граждан из группы риска. При этом ранее был озвучен принцип добровольности. Как пояснили в ведомстве, вакцина прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что Россия имеет самую современную систему контроля над гражданским оборотом вакцин. «Хочу сказать, что созданы новые правила по контролю за вакцинами уже в гражданском обороте. РФ прошла переквалификацию Всемирной организации здравоохранения и имеет самую современную систему контроля за нахождением вакцины в гражданском обороте. В этом участвует и персонал, и контрольно-надзорные ведомства, и специальные лаборатории, и эксперты», – сказал Мурашко. На примере вакцины против гриппа он пояснил, что все препараты проходят посерийный контроль и ни одна серия вакцины не поступает в гражданской оборот без прохождения государственного контроля качества. «Это новые изменения в законодательстве, которые позволяют нам быть уверенными, что поступающая вакцина высокого качества», – сказал министр.

Напомним, что о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 сообщил 11 августа Президент России Владимир Путин. Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, в которых должны принять участие 40 тысяч человек. Испытания проводятся в Москве и Московской области.

– Слышал, что для выезда за рубеж якобы хотят ввести новое требование – обязательную прививку от коронавируса. Расскажите об этом подробнее.

– В Минздраве допустили, что в ближайшие годы вакцинация от коронавирусной инфекции может стать необходимым условием для выезда за рубеж, помимо заграничного паспорта. Об этом рассказал советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев. По его словам, ПЦР-тесты и тесты на антитела гарантируют отсутствие заболевания у пациентов на достаточно ограниченный период времени, а с COVID-19 люди «останутся на долгие годы». При этом большинство путешествий происходит через крупные аэропорты, где присутствуют люди со всего мира. «Более оптимальным подходом было бы введение международных схем вакцинации или свидетельств о перенесенном заболевании, подтвержденном антителами или определенными данными о клеточном иммунитете», – сообщил Глаголев.

Комментируя заявление советника главы Минздрава, вице-президент Российского союза туриндустрии и председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин предположил, что обязательная вакцинация при международных путешествиях вряд ли повлияет на решение российских туристов отправиться на отдых за границу. «Пока такого нет, но для многих зарубежных направлений уже сейчас прививка от коронавируса была бы нелишней. На стоимость туров такая мера повлиять не должна, так как для большей части населения прививка от COVID-19 будет бесплатной. Если же кому-то придется платить за нее, то не думаю, что это станет веской причиной отказываться от путешествия», – сказал он.

– Слышала, что в стране с началом учебного года в школах появились случаи заболевания коронавирусом среди учеников и учителей. Как в этом отношении обстоят дела на Камчатке?

– При подготовке ответа на этот вопрос я обратилась к врио министра образования Камчатского края Александре Коротковой. Она пояснила, что случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией были выявлены в школах и детских садах в поселках Озерновский и в селе Запорожье Усть-Большерецкого района, по состоянию на 14 сентября были зафиксированы единичные случаи заболевания в школах в Мильково и в трех образовательных учреждениях Петропавловска-Камчатского.

Согласно предписанию Роспотребнадзора школы в Озерновском и Запорожье, один класс в Мильково и отдельные классы в трех школах Петропавловска-Камчатского были закрыты на карантин и переведены на дистанционное обучение. Также было принято решение закрыть на карантин детские сады в поселке Озерновский и селе Запорожье. Детский сад в Запорожье закрыли с 14 сентября без организации дежурных групп. В Озерновском дежурная группа работает.

Руководитель краевого Минобразования дополнила, что по просьбе директоров школ, озвученной 26 августа на встрече с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, было организовано тестирование педагогов на COVID-19. При этом индивидуальные графики тестирования были составлены совместно с краевым Минздравом. Тестирование проводилось в срок до 11 сентября для педагогов Петропавловск-Камчатского городского округа, Вилючинского городского округа, Елизовского муниципального района.

Александра Юрьевна уточнила, что при проведении тестирования применялись экспресс-тесты. В случае получения первоначального положительного результата сотрудник образовательного учреждения должен проходить второе тестирование – на этот раз методом ПЦР – для подтверждения результата. Результаты подтвержденного исследования методом ПЦР будут направлены непосредственно работнику, в учреждения направляются предписания Роспотребнадзора с указанием мер.

По словам врио министра, во всех образовательных учреждениях строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила по организации образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе обязательная термометрия на входе, закрепление за классами кабинетов, разграничение потоков учеников во избежание их массового скопления, дезинфекция помещений, оборудование школ «Дезарами». Кроме того, администрациям школ рекомендовано предусмотреть соблюдение масочного режима учителями во внеурочное время при нахождении в учреждениях. То есть уроки можно вести без маски (при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра), а на переменах, при взаимодействии с другими учителями, при посещении столовой лучше находиться в маске.

Что касается положения дел в этом отношении по стране, то, по информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в первую неделю нового учебного года среди работников образовательных организаций было зарегистрировано более 1 000 случаев заболевания COVID-19.

Данные приводятся в письме от 8 сентября 2020 года, подписанном руководителем ведомства А. А. Поповой и адресованном Минпросвещению России, руководителям территориальных органов Роспотребнадзора, органам исполнительной власти субъектов РФ в сфере образования. В письме уточняется, что при проведении эпидемиологических расследований случаев заболевания COVID-19 в ряде субъектов Российской Федерации установлены факты несоблюдения профилактических мероприятий по предупреждению распространения инфекции. А именно: не соблюдался масочный режим, социальное дистанцирование при нахождении в зданиях учреждений, в том числе при проведении педсоветов и совещаний, что привело к распространению инфекции среди педагогов и переводу учащихся на дистанционную форму обучения.

В документе указано: «С учетом складывающейся ситуации и в целях предотвращения возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции среди сотрудников, учащихся и воспитанников образовательных учреждений считаю необходимым принять меры к соблюдению масочного режима всеми сотрудниками образовательных учреждений, в том числе педагогического состава при нахождении в зданиях учреждений (вне периода проведения уроков)».

– Ребенок учится во вторую смену. Недавно его с очного обучения перевели на дистанционное. Карантина в школе нет. Насколько правомочен такой перевод?

– Врио зампредседателя правительства края Виктория Сивак на совещании в правительстве сообщила, что руководство некоторых школ в Петропавловске-Камчатском заменило вторую смену дистанционным обучением. «Хочу обратить внимание на некоторое злоупотребление школ, в частности Петропавловск-Камчатского городского округа, связанное с организацией образовательного процесса. Мониторинг показал, что вместо того, чтобы выводить школы в обучение в две смены и сохранять очное обучение, в некоторых школах принимается решение оставить одну смену и половину детей выводить на дистант», – проинформировала она.

Врио губернатора Владимир Солодов отметил, что это недопустимо. «Нельзя часть детей оставлять на очной форме, а часть переводить на дистант: это принципиально разное качество обучения. Это абсолютно недопустимо. Прошу довести это в виде жесткого требования ко всем директорам, и чтобы все профильные управления муниципалитетов контролировали», – сказал Солодов.

– Пассажир с материка прибыл авиарейсом на Камчатку. Какие карантинные требования сохраняются к нему в настоящее время?

– Согласно постановлению № 160 от 8 сентября 2020 года, подписанному врио губернатора, до 25 сентября включительно граждане Рссийской Федерации, вернувшиеся в Российскую Федерацию, при прибытии на территорию Камчатского края обязаны в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и разместить информацию о результате лабораторного исследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации» (https://www.gosuslugi.ni/400705/l).

Указанное требование не распространяется на граждан Российской Федерации, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации и прошедших лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию края необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

Иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края для исполнения трудовых (служебных) обязанностей, должны находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия. Указанное требование не распространяется на иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации.

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

Иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края для целей, не связанных с исполнением трудовых (служебных) обязанностей, лица без гражданства при прибытии в международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) обязаны предъявить медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (на территорию Камчатского края).

Иные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края при прибытии в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово (в случае следования транзитом из указанных населенных пунктов к месту проживания (пребывания) в другой населенный пункт на территории Камчатского края, при прибытии к месту проживания (пребывания)) должны сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию, обращаться по вопросам недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по круглосуточному многоканальному телефону горячей линии: 8-800-300-49-19 или по телефону 112, а также соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания). Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края.

При появлении первых респираторных симптомов необходимо незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

– Сколько человек погибло от COVID-19 на Камчатке? Как вообще выглядит статистика по коронавирусу в крае?

– На официальном сайте стопкоронавирус.рф размещена информация, что в Камчатском крае с начала пандемии от коронавируса умерли 60 человек. При этом данные о количестве летальных исходов на указанном сайте оставались неизменными с июля: ежедневно сообщалось, что в Камчатском крае c начала пандемии умерли 42 пациента. 10 сентября эта цифра выросла до 43, 11 сентября – до 49, 12 – до 54, 13 сентября составляла цифру 57. По информации врио главы краевого Минздрава Елены Сорокиной, изменения показателей на стопкоронавирус.рф связаны «с включением в федеральной регистр паталогоанатомических вскрытий, которые были проведены ранее».

По данным краевого министерства здравоохранения 15 сентября, на Камчатке с начала пандемии подтверждены 4 122 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 23 человек. Выздоровели с начала пандемии 3 218 человек. В стационарах находятся 139 пациентов, из них 8 поступили за минувшие сутки. Коечный фонд составляет 170 мест, из них свободными остаются 36. С начала пандемии на Камчатке было проведено 124 138 тестов, из них 191 – за минувшие сутки.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."