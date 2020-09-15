Рубрика вопрос – ответ

15 Сентября 2020



Присутствие коронавирусной инфекции в регионе, несмотря на постепенное снятие ограничительных мер, по-прежнему определяет многие стороны нашей жизни, диктует правила и заставляет говорить о себе. С приходом осени, времени возвращения из отпусков, началом учебных занятий и подъемом сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом тема коронавируса стала еще более актуальной. Мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей, разделив их, как обычно, по содержанию. Предлагаем вашему вниманию ответы.

– Как долго еще придется носить маски в общественных местах? Тем более режим самоизоляции, как я слышал, на Камчатке отменили.

– Действительно, по сообщению Правительства Камчатского края от 9 сентября, режим самоизоляции для жителей Камчатки отменен полностью, в том числе для пенсионеров возрастом от 60 лет и старше. Соответствующее распоряжение было подписано врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым. Напомним, что режим самоизоляции, предписывающий жителям находиться дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев прямой угрозы жизни и здоровью, а также следованию к месту работы для людей, которые в силу профессиональной деятельности или занимаемых должностей не могут туда не выходить, был введен на Камчатке с 1 апреля. С тех пор его продлевали несколько раз, в последний – до 9 сентября 2020 года.

В то же время постановлением врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 160 от 8 сентября 2020 года о внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» установлено, что по 25 сентября 2020 года на территории края сохраняется обязательный масочный режим. Граждане обязаны соблюдать его при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения. Обязательным также остается соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

– Я слышал, что пенсионеры должны получить материальную помощь в связи с отменой карантина по коронавирусу. Расскажите об этом подробнее.

– В виду того, что режим самоизоляции на территории региона отменен, глава Камчатского края напомнил о социальных обязательствах перед пенсионерами, – сообщили в краевом правительстве.

«В связи с принятыми решениями прошу главу Минсоцразвития Евгения Сергеевича Меркулова оперативно осуществить выплату материальной помощи неработающим пенсионерам старше 60 лет. Как вы помните, мы вводили эту меру. Две тысячи были выплачены в начале режима самоизоляции, две тысячи должны быть выплачены в конце. Если для этого необходимо подключать другие органы власти – Минфин или другие министерства – сразу обращайтесь! Мне очень важно, чтобы без волокиты люди получили деньги», – сказал Владимир Солодов.

Как сообщили в региональном Минсоцразвития, эти выплаты направлены в почтовые отделения и кредитные организации. В ближайшие дни все неработающие пенсионеры, являющиеся получателями региональной социальной доплаты к пенсии, получат по две тысячи рублей.

Единовременная материальная помощь оказывается гражданам в беззаявительном порядке на основании сведений, которые содержатся в автоматизированных информационных системах Министерства социального развития и труда Камчатского края.

– Может ли коронавирус, второй волны которого ожидают, осложнить сезонную заболеваемость гриппом?

– По словам врио министра здравоохранения Камчатского края Елены Сорокиной, сказанным ею на брифинге для представителей СМИ, «будет пресловутая вторая волна коронавируса или нет, никто не знает, но вот то, что ковид будет протекать сложнее и тяжелее, можем сказать сейчас однозначно, потому что он будет наслаиваться на клинику гриппа». Она подчеркнула следующее: «О чем сейчас говорят все медицинские работники, так это о том, что нужно как можно быстрее привиться от гриппа. Тогда на момент, когда пойдет подъем респираторных заболеваний, а это примерно вторая половина октября, у большинства населения будет иммунитет против гриппа. Соответственно, возможное заражение ковидом не усугубится клиникой гриппа. Поэтому, повторяю, будет или нет вторая волна – неизвестно, но если ковид наслоится на грипп, то течение заболевания пройдет гораздо тяжелее», – сказала она.

Ранее, по сообщению краевого Минздрава 7 сентября, вакцинация от сезонного гриппа вступила в активную фазу. Всего в этом году в рамках национального календаря профилактических прививок запланировано вакцинировать не менее 60% населения региона – 49 тысяч детей и 138,8 тысячи взрослых. Для вакцинации используется взрослая и детская вакцина «Совигрипп». Препарат приобретается за счет средств федерального бюджета. В первую очередь бесплатная вакцина предназначена для групп риска: детей, беременных женщин, людей пенсионного возраста и людей с хроническими заболеваниями, а также для работников учреждений здравоохранения и образования.

Привиться от гриппа бесплатно можно в поликлинике по месту жительства при предъявлении паспорта и медицинского полиса. Кроме того, вакцинация может быть проведена за счет средств работодателя.

Всемирная организация здравоохранения указывает вакцинацию в качестве единственного эффективного способа защитить себя и детей от заболевания гриппом и его последствий.

– Отмечается ли с началом осени рост заболевших коронавирусом в Камчатском крае и в целом по стране?

– Согласно данным Министерства здравоохранения края, размещенным на сайте стопкоронавирусрф.41, на Камчатке наблюдается рост числа пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. Так, если ранее число заболевших снижалось до 80, то 15 сентября в стационаре для больных с COVID-19 на лечении находились уже 139 человек, из них 8 пациентов поступили за истекшие сутки. Общее число случаев заболевания коронавирусом на Камчатке с начала пандемии превысило 4 000 и составило на указанный день 4 122, за минувшие сутки было выявлено 23 заболевших.

По мнению губернатора Камчатского края Владимира Солодова, опасная тенденция возникла из-за того, что люди перестали соблюдать защитные меры. В качестве яркого примера он привел ситуацию в поселке Озерновский, где в начале сентября произошла вспышка заболевания коронавирусом на рыбоконсервном заводе № 55 из-за халатного отношения граждан к мерам безопасности. Один из работников продолжал ходить на рабочее место, имея температуру и признаки заболевания.

Что касается ситуации в стране, то небольшой рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией наблюдается в некоторых регионах России, однако в целом по стране ситуация стабильная, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», – сказал он в эфире канала «Россия 1» 13 сентября. По его словам, в российских больницах остаются чуть более 90 тысяч пациентов с коронавирусом. «Мы должны в первую очередь помнить, что заболеваемость в Российской Федерации еще имеет место, и в стационарных учреждениях сегодня на лечении находятся 90 с небольшим тысяч человек», – подчеркнул он. При этом министр отметил, что медицинские работники «управляют инфекцией» лучше, чем на начальном этапе пандемии.

По сообщению заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского медуниверситета Сергея Авдеева, вспышки коронавируса сейчас фиксируются в 11 регионах страны. Ученый считает, что уместно говорить о всплесках заболеваемости, а не о второй волне. Названия регионов пульмонолог не озвучил.

По данным оперативного штаба по коронавирусу, по состоянию на 15 сентября в России зарегистрировано 1 068 320 случаев заражения с начала пандемии. Самый активный прирост заболеваемости наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Ростовской области, Нижегородской области.

– Когда вакцину от коронавируса направят в регионы? Как будет контролироваться ее оборот?

– По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Российской Федерации 12 сентября, первая партия отечественной вакцины «Спутник V», разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалея, направлена в регионы (какие именно, не сообщается). В рамках пилотной поставки планируется отработать логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организацию вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска. Ранее, 8 сентября, российское Министерство здравоохранения сообщило, что первая партия вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Она предназначена для граждан из группы риска. При этом ранее был озвучен принцип добровольности. Как пояснили в ведомстве, вакцина прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что Россия имеет самую современную систему контроля над гражданским оборотом вакцин. «Хочу сказать, что созданы новые правила по контролю за вакцинами уже в гражданском обороте. РФ прошла переквалификацию Всемирной организации здравоохранения и имеет самую современную систему контроля за нахождением вакцины в гражданском обороте. В этом участвует и персонал, и контрольно-надзорные ведомства, и специальные лаборатории, и эксперты», – сказал Мурашко. На примере вакцины против гриппа он пояснил, что все препараты проходят посерийный контроль и ни одна серия вакцины не поступает в гражданской оборот без прохождения государственного контроля качества. «Это новые изменения в законодательстве, которые позволяют нам быть уверенными, что поступающая вакцина высокого качества», – сказал министр.

Напомним, что о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 сообщил 11 августа Президент России Владимир Путин. Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, в которых должны принять участие 40 тысяч человек. Испытания проводятся в Москве и Московской области.

– Слышал, что для выезда за рубеж якобы хотят ввести новое требование – обязательную прививку от коронавируса. Расскажите об этом подробнее.

– В Минздраве допустили, что в ближайшие годы вакцинация от коронавирусной инфекции может стать необходимым условием для выезда за рубеж, помимо заграничного паспорта. Об этом рассказал советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев. По его словам, ПЦР-тесты и тесты на антитела гарантируют отсутствие заболевания у пациентов на достаточно ограниченный период времени, а с COVID-19 люди «останутся на долгие годы». При этом большинство путешествий происходит через крупные аэропорты, где присутствуют люди со всего мира. «Более оптимальным подходом было бы введение международных схем вакцинации или свидетельств о перенесенном заболевании, подтвержденном антителами или определенными данными о клеточном иммунитете», – сообщил Глаголев.

Комментируя заявление советника главы Минздрава, вице-президент Российского союза туриндустрии и председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин предположил, что обязательная вакцинация при международных путешествиях вряд ли повлияет на решение российских туристов отправиться на отдых за границу. «Пока такого нет, но для многих зарубежных направлений уже сейчас прививка от коронавируса была бы нелишней. На стоимость туров такая мера повлиять не должна, так как для большей части населения прививка от COVID-19 будет бесплатной. Если же кому-то придется платить за нее, то не думаю, что это станет веской причиной отказываться от путешествия», – сказал он.

– Слышала, что в стране с началом учебного года в школах появились случаи заболевания коронавирусом среди учеников и учителей. Как в этом отношении обстоят дела на Камчатке?

– При подготовке ответа на этот вопрос я обратилась к врио министра образования Камчатского края Александре Коротковой. Она пояснила, что случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией были выявлены в школах и детских садах в поселках Озерновский и в селе Запорожье Усть-Большерецкого района, по состоянию на 14 сентября были зафиксированы единичные случаи заболевания в школах в Мильково и в трех образовательных учреждениях Петропавловска-Камчатского.

Согласно предписанию Роспотребнадзора школы в Озерновском и Запорожье, один класс в Мильково и отдельные классы в трех школах Петропавловска-Камчатского были закрыты на карантин и переведены на дистанционное обучение. Также было принято решение закрыть на карантин детские сады в поселке Озерновский и селе Запорожье. Детский сад в Запорожье закрыли с 14 сентября без организации дежурных групп. В Озерновском дежурная группа работает.

Руководитель краевого Минобразования дополнила, что по просьбе директоров школ, озвученной 26 августа на встрече с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, было организовано тестирование педагогов на COVID-19. При этом индивидуальные графики тестирования были составлены совместно с краевым Минздравом. Тестирование проводилось в срок до 11 сентября для педагогов Петропавловск-Камчатского городского округа, Вилючинского городского округа, Елизовского муниципального района.

Александра Юрьевна уточнила, что при проведении тестирования применялись экспресс-тесты. В случае получения первоначального положительного результата сотрудник образовательного учреждения должен проходить второе тестирование – на этот раз методом ПЦР – для подтверждения результата. Результаты подтвержденного исследования методом ПЦР будут направлены непосредственно работнику, в учреждения направляются предписания Роспотребнадзора с указанием мер.

По словам врио министра, во всех образовательных учреждениях строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила по организации образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе обязательная термометрия на входе, закрепление за классами кабинетов, разграничение потоков учеников во избежание их массового скопления, дезинфекция помещений, оборудование школ «Дезарами». Кроме того, администрациям школ рекомендовано предусмотреть соблюдение масочного режима учителями во внеурочное время при нахождении в учреждениях. То есть уроки можно вести без маски (при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра), а на переменах, при взаимодействии с другими учителями, при посещении столовой лучше находиться в маске.

Что касается положения дел в этом отношении по стране, то, по информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в первую неделю нового учебного года среди работников образовательных организаций было зарегистрировано более 1 000 случаев заболевания COVID-19.

Данные приводятся в письме от 8 сентября 2020 года, подписанном руководителем ведомства А. А. Поповой и адресованном Минпросвещению России, руководителям территориальных органов Роспотребнадзора, органам исполнительной власти субъектов РФ в сфере образования. В письме уточняется, что при проведении эпидемиологических расследований случаев заболевания COVID-19 в ряде субъектов Российской Федерации установлены факты несоблюдения профилактических мероприятий по предупреждению распространения инфекции. А именно: не соблюдался масочный режим, социальное дистанцирование при нахождении в зданиях учреждений, в том числе при проведении педсоветов и совещаний, что привело к распространению инфекции среди педагогов и переводу учащихся на дистанционную форму обучения.

В документе указано: «С учетом складывающейся ситуации и в целях предотвращения возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции среди сотрудников, учащихся и воспитанников образовательных учреждений считаю необходимым принять меры к соблюдению масочного режима всеми сотрудниками образовательных учреждений, в том числе педагогического состава при нахождении в зданиях учреждений (вне периода проведения уроков)».

– Ребенок учится во вторую смену. Недавно его с очного обучения перевели на дистанционное. Карантина в школе нет. Насколько правомочен такой перевод?

– Врио зампредседателя правительства края Виктория Сивак на совещании в правительстве сообщила, что руководство некоторых школ в Петропавловске-Камчатском заменило вторую смену дистанционным обучением. «Хочу обратить внимание на некоторое злоупотребление школ, в частности Петропавловск-Камчатского городского округа, связанное с организацией образовательного процесса. Мониторинг показал, что вместо того, чтобы выводить школы в обучение в две смены и сохранять очное обучение, в некоторых школах принимается решение оставить одну смену и половину детей выводить на дистант», – проинформировала она.

Врио губернатора Владимир Солодов отметил, что это недопустимо. «Нельзя часть детей оставлять на очной форме, а часть переводить на дистант: это принципиально разное качество обучения. Это абсолютно недопустимо. Прошу довести это в виде жесткого требования ко всем директорам, и чтобы все профильные управления муниципалитетов контролировали», – сказал Солодов.

– Пассажир с материка прибыл авиарейсом на Камчатку. Какие карантинные требования сохраняются к нему в настоящее время?

– Согласно постановлению № 160 от 8 сентября 2020 года, подписанному врио губернатора, до 25 сентября включительно граждане Рссийской Федерации, вернувшиеся в Российскую Федерацию, при прибытии на территорию Камчатского края обязаны в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и разместить информацию о результате лабораторного исследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации» (https://www.gosuslugi.ni/400705/l).

Указанное требование не распространяется на граждан Российской Федерации, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации и прошедших лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию края необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

Иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края для исполнения трудовых (служебных) обязанностей, должны находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия. Указанное требование не распространяется на иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации.

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

Иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края для целей, не связанных с исполнением трудовых (служебных) обязанностей, лица без гражданства при прибытии в международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) обязаны предъявить медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (на территорию Камчатского края).

Иные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края при прибытии в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово (в случае следования транзитом из указанных населенных пунктов к месту проживания (пребывания) в другой населенный пункт на территории Камчатского края, при прибытии к месту проживания (пребывания)) должны сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию, обращаться по вопросам недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по круглосуточному многоканальному телефону горячей линии: 8-800-300-49-19 или по телефону 112, а также соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания). Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово) в день прибытия, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края.

При появлении первых респираторных симптомов необходимо незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

– Сколько человек погибло от COVID-19 на Камчатке? Как вообще выглядит статистика по коронавирусу в крае?

– На официальном сайте стопкоронавирус.рф размещена информация, что в Камчатском крае с начала пандемии от коронавируса умерли 60 человек. При этом данные о количестве летальных исходов на указанном сайте оставались неизменными с июля: ежедневно сообщалось, что в Камчатском крае c начала пандемии умерли 42 пациента. 10 сентября эта цифра выросла до 43, 11 сентября – до 49, 12 – до 54, 13 сентября составляла цифру 57. По информации врио главы краевого Минздрава Елены Сорокиной, изменения показателей на стопкоронавирус.рф связаны «с включением в федеральной регистр паталогоанатомических вскрытий, которые были проведены ранее».

По данным краевого министерства здравоохранения 15 сентября, на Камчатке с начала пандемии подтверждены 4 122 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 23 человек. Выздоровели с начала пандемии 3 218 человек. В стационарах находятся 139 пациентов, из них 8 поступили за минувшие сутки. Коечный фонд составляет 170 мест, из них свободными остаются 36. С начала пандемии на Камчатке было проведено 124 138 тестов, из них 191 – за минувшие сутки.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА