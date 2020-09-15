КАМЧАТКА ВЫБРАЛА ГУБЕРНАТОРА

15 Сентября 2020



В воскресенье, 13 сентября этого года, население Камчатского края выбрало нового губернатора – Владимира Викторовича Солодова. Он шел самовыдвиженцем и набрал рекордное количество голосов избирателей – 80,51 процента. За все время выборов как губернаторов Камчатской области, так и Камчатского края никто прежде не смог показать такой результат. Вторым номером на финише губернаторской гонки оказался Валерий Юрьевич Калашников, кандидат от ЛДПР. Он получил результат 6,7 процента, в 12 раз меньше, чем у победителя. Третьим финишную черту пересек Дмитрий Николаевич Бобровских, посланец от политической партии «Справедливая Россия». Ему удалось достичь показателя 5,84 процента. Четвертому участнику забега Максиму Анатольевичу Близнюкову, представителю партии «Партии Роста» достались цифры значительно скромнее, чем коллеге эсеру – 2,56 процента. Можно сказать, еле дополз до финиша председатель региональной организации политической партии «Патриоты России» Александр Валентинович Остриков, собрав лишь 2,19 процента.

Явка избирателей на выборах губернатора Камчатского края в этом году составила 37,15 процента против явки 31,86 процента, показанной на выборах губернатора в 2015 году. Жириновец Валерий Калашников ухудшил свой результат по сравнению с 2015 годом. Напомню, тогда он набрал 8,14 процента голосов избирателей. На этот раз его электоральное поле усохло до 6,7 процента. Ухудшил свои позиции и главный «патриот» Камчатки Александр Остриков – с 3,49 до 2,19 процента. Изрядно повеселил дорогих земляков руководитель камчатских эсеров Дмитрий Бобровских. Его слабоумная уверенность в своей победе на губернаторских выборах иногда заставляла даже опасаться за душевное здоровье эсерного кандидата.

После публикации результатов голосования на выборах губернатора Камчатского края в местном отделении партии «Справедливая Россия» наступил коллапс. В офисе или штабе этой славной политической организации, расположенной в здании, некогда принадлежащем производственному объединению с говорящим названием «Дальсантехмонтаж», как говорится, «дерьмо кипело». Когда господин Бобровских в окружении «бурлящих» сопартийцев впал в оцепенение, это было по-человечески понятно: рухнули его мечты под крышей «Дальсантехмонтажа». Выйдя из ступора и вновь приобретя дар речи, он произнес примерно следующее: «У меня украли победу». Тогда члены правого, менее дегенеративного крыла партии местных эсеров, затянули свою привычную мантру: «Власть всех нагнула и заставила голосовать как надо». Участники же левого, более дегенеративного крыла, упорствовали в убеждении, что не бывает стопроцентной явки избирателей. Они просто забыли про морские избирательные участки, где в подавляющем большинстве случаев на выборах голосует вся команда. (Куда им деться с подводной лодки?) Правда, есть один сухопутный участок на территории Камчатского края – номер 186, где явка голосующего населения составила 100 процентов, это село Оклан Пенжинского района (Корякский автономный округ): на избирательный участок пришли все 37 жителей сельского поселения. Полагаю, вряд ли господин Бобровских и все его партийное сборище мелкотравчатых до выхода нашей газеты знало о существовании такого села. Там 94,59 процента сельчан проголосовали за Владимира Солодова и 5,41 процента отдали свои предпочтения жириновцу Валерию Калашникову. Трудно себе представить, что оклановцев кто-то заставил голосовать за Владимира Солодова. В этом богом забытом селе выборы воспринимаются как праздник либо развлечение, поэтому люди охотно идут на избирательный участок.

На морских избирательных участках были такие, где главный кандидат в губернаторы проиграл. В рыбодобывающей компании ООО «Росрыбфлот» на СРТМ «Феникс» (избирательный участок номер 315) Владимир Солодов набрал всего 18,75 процента, а победителем стал Александр Остриков с показателем 31,25 процента. Правда, это был единственный избирательный участок, на котором победил представитель регионального отделения «Патриоты России». В той же компании на СРТМ «Аполлон» (избирательный участок номер 321) победил эсер Дмитрий Бобровских, достигнув уровня 44,4 процента, Владимир Солодов уступил ему с результатом 33,3 процента. На морском избирательном участке номер 331, на буксире «МБ-148», Владимир Солодов победил с очень скромным результатом 35,48 процента. Также невысокие показатели продемонстрировал морской избирательный участок номер 231, сформированный на РС «Нефритовый» (ООО «Каммаг»), – 46,15 процента. Из этих примеров видно, что власть, прибегая к терминологии так называемой оппозиции, не очень-то «нагибала» избирателей.

Если оценивать проведенную избирательную кампанию по выборам губернатора Камчатского края в целом, то надо отдать должное Владимиру Солодову. Во-первых, он пошел на выборы самовыдвиженцем, при этом, будучи беспартийным, что, безусловно, расположило к нему часть протестного предвыборного электората. Во-вторых, он постоянно выступал во всех основных социальных сетях и средствах массовой информации. В-третьих, он хорошо и связно говорил, правильно строил свою речь, демонстрировал знания социально-экономической ситуации в Камчатском крае. В-четвертых, в своих выступлениях Владимир Солодов постоянно делал акцент на то, что по всем основополагающим вопросам развития Камчатского края он намерен советоваться с населением. Даже интенсивно включив административный ресурс, достичь столь ощутимого показателя на выборах губернатора пришедшему со стороны кандидату очень сложно. Владимир Солодов сумел убедить большую часть населения полуострова, что его можно считать своим.

Теперь поговорим о других кандидатах в губернаторы Камчатского края. Многие доморощенные местные политические аналитики указывали на то, что кандидат от местного отделения КПРФ Валерий Быков был основным конкурентом у Владимира Солодова и, мол, поэтому его сняли с предвыборной гонки. В этой связи напомню нашим диванным политпредсказателям, что тов. Быкова не зарегистрировали в качестве кандидата на должность губернатора Камчатского края, полагаю, из-за его собственной бестолковости. Нужно было меньше спать на уроках математики в начальной школе (Валерий Быков ошибся в подсчете муниципальных образований, откуда должен был получить подписи депутатов при прохождении муниципального фильтра). И еще, по словам кандидата-коммуниста, его подвела плохая нелетная погода. Пришло время освежить в нашей памяти результаты голосования на выборах губернатора Камчатского края в сентябре 2015 года. Тогда кандидат от Камчатского отделения КПРФ Михаил Смагин набрал 9,96 процента голосов избирателей, а победивший Владимир Илюхин показал результат 75,48 процента. Учтем при этом, что Михаил Смагин строил свою кампанию значительно грамотнее, чем Валерий Быков, и, несомненно, был больше известен камчатскому электорату. Но даже при этих условиях он не сумел перевалить даже за отметку в десять процентов. Что уж тогда говорить о тов. Быкове?!

Обратим внимание на очень шумного персонажа предвыборной истории эсера Дмитрия Бобровских. Он так беззаветно верил в свою победу, что в конце избирательной кампании даже начал распределять должности в краевом правительстве среди своих убогих сопартийцев. Представляю, насколько понизилась бы самооценка господина Бобровских, будь он знаком с результатами серьезных социологических исследований. Они (исследования) показывают, что при отсутствии кандидата, в нашем случае от КПРФ, электорат коммунистов распределяется по следующему сценарию: от двух до трех процентов избирателей, голосующих за кандидатов от КПРФ, перетекают к кандидатам от политической партии «Справедливая Россия». Оставшиеся избиратели просто не приходят на выборы. Останься тов. Быков кандидатом в губернаторы, от электората господина Бобровских смело можно было отнять как минимум два процента. Тогда в сухом остатке главного камчатского эсера было бы меньше четырех процентов тех, кто проголосовал за него.

Кандидат от ЛДПР Валерий Калашников запомнился камчатцам своей безграмотной речью и неумением формулировать мысли даже в те редкие мгновения, когда они (мысли) случайно посещали его голову.

Явный аутсайдер губернаторских выборов Александр Остриков, представляя в СМИ политическую партию «Патриоты России», произвел впечатление человека, из которого постепенно с каждым сказанным словом уходила жизнь, словно где-то внутри него разряжалась батарейка. Особенно мрачной, я бы сказал, гробовой сыростью веяло от него, когда господин Остриков произносил слово «вымирание». При этом, скажу прямо, кандидат от местных «патриотов» выглядел очень убедительно. Великий русский режиссер Константин Станиславский воскликнул бы: «Верю!» Слава богу, выборы закончились, и господин Остриков не вгоняет нас в смертную тоску.

Одним словом, исполнительной власти Камчатского края везет с оппозицией. Придурковатая удаль отдельных ее представителей не дает им даже маленькой возможности чему-то научиться. Местные политбузотеры постоянно наступают на одни и те же грабли, сделанные из гипертрофированных амбиций, непомерного самомнения и велико-тщеславной глупости. Горе-оппозиционеры стараются любой ценой обратить на себя внимание, даже если им приходится портить воздух, сидя за обеденным столом.

В заключение скажу, что выборы губернатора Камчатского края по предварительным данным прошли без серьезных замечаний и нарушений, так же как и выборы в местные исполнительные и представительные органы власти.

Жизнь продолжается…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ