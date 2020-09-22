Рубрика вопрос-ответ

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22 Сентября 2020

Коронавирусная инфекция по-прежнему остается с нами, не позволяя вернуться к привычному укладу жизни, несмотря на смягчение ограничительных мер и отмену режима самоизоляции в регионе. Осень – время подъема сезонной заболеваемости и возвращения большой части населения к активной деятельности после отпусков и каникул – вновь заставила поднять тему коронавируса. Мы продолжаем отвечать на вопросы читателей, которые предварительно разделили по темам.

– Остается ли в силе требование носить маски в автобусах и в магазинах? По моим наблюдениям, люди все чаще от них отказываются…

– Постановлением врио губернатора края Владимира Солодова № 169 от 18.09.2020 года «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» установлено, что до 2 октября включительно на Камчатке сохраняется обязательный масочный режим для граждан при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения. Также до указанной даты сохраняется требование соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Этим же постановлением рекомендовано управлению Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, управлению Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Камчатскому краю, управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены настоящим постановлением.

Министерству специальных программ предписывается обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей.

Дополню, что глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима. О поручении сообщили в пресс-службе администрации.

«Начался учебный год, многие люди вернулись из отпусков на работу. Мы видим, что значительно возрос пассажиропоток и, как следствие, возросла потенциальная угроза распространения коронавирусной инфекции. Контрольному управлению, а также управлению дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах», – сказал в ходе аппаратного совещания Брызгин. В пресс-службе отметили, что рейдовые проверки в общественном транспорте будут проводиться с участием полиции и контрольного управления администрации города.

По словам заместителя главы города – руководителя контрольного управления Александра Сашенкова, на днях в одном из автобусов Петропавловска-Камчатского пассажир наотрез отказался надевать медицинскую маску. Он не обращал внимания на законное требование водителя, а также на мнение остальных пассажиров, здоровье которых в тот момент могло оказаться под угрозой. Своим поведением мужчина спровоцировал задержку отправления автобуса и срыв графика движения. «На Камчатке действует масочный режим. В магазинах, аптеках и других общественных местах, в том числе в автобусах, следует соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Просим жителей города с уважением относиться к окружающим людям и соблюдать требования безопасности», – сказал Сашенков. Он подчеркнул, что в большинстве городских автобусов скоро будет звучать аудиозапись о необходимости соблюдения масочного режима.

– Слышал, что на Камчатке хотят открыть платную больницу для ковидных пациентов. Расскажите об этом подробнее.

– Госпиталь в городе Елизово планируется подготовить для размещения людей, у которых положительный тест на коронавирус, но нет симптомов заболевания. Такое решение на заседании оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 на территории полуострова озвучил глава Камчатского края Владимир Солодов. С предложением создать пункт размещения бессимптомных больных на базе бывшего ковидного госпиталя выступила врио министра здравоохранения региона Елена Сорокина.

«Госпиталь можно использовать как пункт временного содержания бессимптомных пациентов. Работодатели смогут за определенную плату помещать туда своих сотрудников, если они не могут обеспечить им изоляцию в других местах. Медицинское сопровождение пункта обеспечит Елизовская районная больница», – сказала руководитель краевого Минздрава.

Для открытия пункта потребуется решить вопрос с отоплением, а значит, изыскать дополнительные средства для закупки топлива. Впоследствии затраты будут возмещены за счет оплаты размещения пациентов. Глава региона Владимир Солодов одобрил финансирование, отметив, что создание пункта поможет сдержать распространение коронавирусной инфекции в крае.

Ранее бывший 145-й военный госпиталь пустовал на протяжении двух лет. Заброшенное здание вернули к жизни в июне: сделали косметический ремонт, установили пластиковые окна, двери, провели отопление и электроснабжение, завезли все необходимое для работы. Госпиталь, рассчитанный на 170 коек, стал принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, которым требовалось восстановление и дальнейшее лечение под наблюдением врачей.

– Как в настоящее время обстоит дело с проведением очных массовых мероприятий на Камчатке?

– Согласно постановлению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова от 18.09.2020 года № 169 «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», предписывается приостановить до 2 октября 2020 года включительно проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных (за исключением проведения администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа в период с 4 сентября по 2 октября 2020 года мероприятий, посвященных празднованию Дня города, а также проведения 26 сентября 2020 года экологического фестиваля «Море жизни»), выставочных (за исключением проведения в период с 25 по 27 сентября 2020 года краевой универсальной ярмарки «Дары камчатской осени»), просветительских, рекламных, всех форм публичных мероприятий и иных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», официальных церемоний, проводимых на базе краевых государственных учреждений, в том числе связанных с ними концертных мероприятий (с обеспечением прохождения всеми участниками церемоний входной дистанционной термометрии, а также экспресс-тестирования на COVID-19, осуществляемого за счет средств краевого бюджета (за исключением случаев предъявления участниками церемоний отрицательного результата лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученного не ранее, чем за 3 календарных дня до дня проведения официальных церемоний), а также проведения с 23 по 24 сентября 2020 года форума «Трансформация бизнеса в кризис»), а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах (за исключением парков «Электрон» и «Сказка» и аттракционов, находящихся на их территориях), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением музеев, библиотек, КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии», КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение», МБУК «Елизовский районный зоопарк» им. Шевлягина А. А.).

– Слышала, что медикам, работающим с ковидными больными, стаж зачтут в двойном размере. Расскажите об этом подробнее.

– По информации Камчатского отделения ПФР, постановлением Правительства РФ от 06.08.2020 года № 1191 «О порядке исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях», медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19» установлен особый порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сентября 2020 года. Стаж работы в период пандемии будет учитываться при назначении досрочной страховой пенсии в двойном размере. Определено 3 круга лиц, которые подпадают под указанное постановление:

1) медицинские работники, занятые оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19 в стационарных условиях;

2) медицинские работники, занятые оказанием скорой, в том числе специализированной медицинской помощи пациентами с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов, а также осуществляющим медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на COVID-19;

3) медицинские работники, занятые оказанием первичной медико-социальной помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе на дому), а также первичной медико-социальной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осуществлением отбора биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, транспортировкой пациентов в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения инструментального исследования на наличие внебольничной пневмонии.

Периоды работы, в том числе дающей право на досрочное назначение страховой пенсии медицинским работникам, подтверждаются на основании сведений персонифицированного учета. Данные за 2020 год от работодателей поступят не позднее 1 марта 2021 года. Для медиков, работающих с коронавирусными пациентами и имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, будут введены дополнительные показатели (код «ВИРУС»), и при сдаче указанной отчетности работодатели обязаны будут их указать. Для лиц, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 2020 году, периоды работы могут подтверждаться документами работодателя.

Для медицинских работников, которые уже получают пенсию, данное постановление ничего не меняет, так как право на пенсию у них уже определено, а на размер пенсии с 2002 года влияют только уплаченные страховые взносы.

– Будет ли вакцинация от ковида обязательной для медиков и педагогов?

– Обязательная вакцинация против коронавируса в России никогда не обсуждалась. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Мы неоднократно это подчеркивали. Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается», – процитировало его высказывание ТАСС 16 сентября.

Ранее первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что в Министерстве просвещения не будут требовать от учителей проходить вакцинацию от коронавируса. «Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, учителям тоже будет предложено вакцинироваться. Это будет в добровольном порядке», – пояснил он.

Напомним, что первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. Российский Минздрав объявил о запуске лекарственного средства в производство и выдал разрешение на проведения пострегистрационных исследований. 8 сентября вакцина «Спутник V» была выпущена в гражданский оборот.

– Насколько соответствуют действительности слухи о том, что ковидная инфекция может содержаться в воде?

– Информация о том, что в России якобы зафиксировали случаи попадания коронавирусной инфекции в воду и пищу в разных регионах, появилась в середине сентября в ряде центральных СМИ со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора. Уточнялось, что такие исследования проводились с 3 сентября 2020 года.

Роспотребнадзор разместил опровержение данной информации и указал СМИ на некорректную интерпретацию данных, представленных в презентации руководителя Роспотребнадзора А. Ю. Поповой. Ни одно из 15 тысяч проведенных исследований воды и пищевых продуктов на наличие в них новой коронавирусной инфекции не выявило положительного результата, говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства. «Однако выявлено 46 положительных образцов смывов с поверхностей объектов внешней среды в различных организациях, что составляет 0,3 процента от общего числа исследованных проб», – отметили в Роспотребнадзоре.

Иными словами, коронавирус может оставаться на твердых поверхностях, например, на ручках дверей.

– Рост каких инфекционных заболеваний, кроме ОРВИ и гриппа, может спровоцировать пандемия?

– Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку туберкулеза, – об этом сообщила директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, президент Российского общества фтизиатров и Ассоциации фтизиатров, главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева. «После проведенных расчетов мы определили, что в первой половине нынешнего года больных туберкулезом выявлено значительно меньше, чем по показателям предыдущих лет. Мы считаем, что это связано с тем, что в период пандемии коронавируса значительная часть была недовыявлена в связи с остановкой профилактических мероприятий по туберкулезу», – рассказала Васильева на пресс-конференции в ТАСС. Она пояснила, что в России профилактикой туберкулеза на протяжении последних лет была высокая скрининговая выявляемость: в 99% случаев туберкулез диагностировался на ранних стадиях, что позволило значительно снизить динамику распространения инфекции. По словам фтизиатра, за последние шесть лет заболеваемость упала на 35%, а смертность – на 53%. Однако профилактические скрининговые мероприятия из-за COVID-19 были приостановлены, как результат – в первой половине года выявлено в два раза меньше случаев туберкулеза, чем за аналогичные периоды прошлых лет. «Эксперты считают, что мы могли упустить существенную долю больных, а это может обернуться ростом заболеваемости и смертности от туберкулеза», – констатировала она.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что аналогичная ситуация складывается во всем мире. По данным ВОЗ, ежегодно в мире заболевают туберкулезом более 10 млн человек, из них около 1 млн детей. Смертность достигает 1,5 млн человек в год. Вакцина БЦЖ, разработанная французами Альбером Кальметтом и Камилем Гереном еще в 1921 году, до сих пор остается главным средством борьбы с болезнью.

– Как обстоят дела в Усть-Большерецком районе, где произошла вспышка COVID-19?

– В рыбацких поселках Озерновский и Запорожье Усть-Большерецкого района Камчатского края зарегистрировано уже 84 человека, зараженных COVID-19, сообщил врио заместителя председателя краевого правительства Роман Василевский журналистам 18 сентября. «Заболевших там сегодня на поселки с двухтысячным населением 84 человека», – сказал он.

«Режим ЧС объявили для того, чтобы привлечь силы Росгвардии и полиции, перекрыть движение людей из Озерновского городского поселения и, соответственно, Запорожского сельского поселения. Потому что вчера закончилась путина в этих местах, и оттуда массово начали выезжать люди. Чтобы пресечь неконтролируемый выезд людей из поселков, возле Запорожья выставлен пост из сотрудников полиции и Росгвардии», – отметил врио краевого зампреда. «Выпускают сегодня людей оттуда только по справкам. Причем справки должны быть свежие», – уточнил он.

Ранее сообщалось, что 10 сентября в Озерновском и Запорожье был введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной введения таких мер стала вспышка коронавирусной инфекции. Тогда там было выявлено 63 человека, которые заразились COVID-19. Первыми заразившимися стали работники Озерновского рыбоконсервного завода № 55. Как выяснилось, один из работников предприятия продолжал ходить на рабочее место, имея температуру и признаки заболевания, а термометрия велась по большей части формально.

– Ожидается ли в нашей стране вторая волна коронавируса?

– Для ответа на этот вопрос я обратилась к мнению экспертов, опубликованных в открытых источниках. По мнению сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академика РАН Феликса Ершова, в России еще не закончилась первая волна коронавируса, а второй может вообще не наступить. «Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», – сказал специалист. Рост же заболеваемости, по мнению ученого, связан с развитием текущей эпидемиологической ситуации. Вирусолог также напомнил, что российские медики научились лечить пациентов с коронавирусом, и, ко всему прочему, в стране разработана и зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19.

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов считает, что сейчас, осенью, в России происходит подъем заболеваемости коронавирусом, но речи о второй волне не идет. «Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне», – подчеркнул Чуланов. Он отметил, что сейчас идет подъем заболеваемости, который был ожидаем в сентябре-октябре из-за повышения активности социальных контактов. «У нас было динамичное снижение, сейчас небольшой рост начался. То есть говорить о второй волне, мне кажется, не очень правильно», – отметил Чуланов, добавив, что до уровня подъема заболеваемости, который был во время майских праздников, не дойдет.

Рост заболеваемости COVID-19 в сентябре связан с появлением новых факторов риска – возвращением людей в коллективы, при этом удивительно, что он еще такой небольшой, так как меры профилактики, в том числе ношение масок, соблюдаются достаточно слабо, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев. В то же время директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что расслабляться нельзя до тех пор, пока «мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне».

По данным оперативного штаба по коронавирусу COVID-19 на 22 сентября в России было выявлено 1 109 595 случаев заражения COVID-19, 6 196 – за минувшие сутки. За весь период зафиксировано 19 494 летальных исхода. С начала пандемии в России выздоровело 911 973 человека.

– В каких странах отмечается вторая волна коронавируса и как власти реагируют на нее?

– В настоящее время во всем мире с разницей в несколько недель и месяцев сообщается о второй волне заражений коронавирусом. 14 сентября ВОЗ зафиксировала рекордный прирост числа больных коронавирусной инфекцией: 307,9 тысячи случаев за сутки. Наибольший рост заболеваемости был отмечен в Индии, США и Бразилии. Европейские страны также регистрируют возрастающее число ежедневных случаев заболевания. В наиболее пострадавших регионах вводятся ограничительные меры.

Наиболее жестко на вторую волну коронавируса отреагировали власти Израиля: страна первой в мире объявила повторный карантин. Минздрав страны объявил, что ограничения вступили в силу с 18 сентября на три недели с возможностью продления, передает РИА Новости.

Первоначально планировалось запретить людям отдаляться от дома более чем на 500 метров, но в результате правительство увеличило разрешенную дистанцию до километра. В пределах этого расстояния можно выходить в парки, на детские площадки и для молитв. Отдаляться от дома больше чем на километр разрешается только на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжелом положении, на похороны, обрезание, в суд. В этот перечень входит также участие в акциях протеста. Уважительной причиной для выхода из дома считается участие в религиозных церемониях и обрядах. При этом запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более десяти человек в закрытых помещениях и более двадцати на открытых пространствах. Общественный транспорт и предприятия во время карантина работают с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты, как и торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.

За соблюдением всеобщего карантина должна следить полиция Израиля. За отсутствие защитной маски и за превышение допустимого количества людей в одном месте предусмотрены штрафы. Накануне введения повторного карантина в стране было зафиксировано 6 тысяч новых случаев инфекции, при численности населения Израиля в 9 млн жителей.

– Когда в наших аптеках появится лекарство от коронавируса? Сколько оно будет стоить?

– По сообщению генерального директора фармакологической компании-разработчика «Промомед» Андрея Младенцева, специалистами «Промомеда» разработан препарат для лечения коронавирусной инфекции нового типа «Арепливир». Поступления препарата в регионы, в том числе на Дальний Восток, можно ожидать в течение месяца. Упаковка нового российского препарата против коронавируса «Арепливир», который разрешено применять в амбулаторных условиях, будет стоить 12 320 рублей, сообщило ТАСС 18 сентября со ссылкой на слова Младенцева. Гендиректор фармкомпании объяснил, что снизить стоимость они пока не имеют возможности: «Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», – уточнил он.

Как пояснила директор Государственного унитарного предприятия Камчатского края «Камчатфармация» Екатерина Колганова, которой я позвонила при подготовке ответа на этот вопрос 21 сентября, в настоящее время в наличии такого лекарства у них нет. «Но как только препарат появится в свободной продаже для нас, мы его приобретем и предоставим покупателям, такое задание сотрудники уже получили», – уточнила она.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, в конце июня препарат для лечения коронавируса «Арепливир» фармацевтической компании «Промомед» получил одобрение Минздрава РФ. Препарат ранее применялся в условиях стационара. Специалисты компании разработали на базе саранского завода «Биохимик» собственную технологию производства полного цикла препарата.

– Сколько новых заражений коронавирусом за сутки выявляется на Камчатке, сколько человек умерло и сколько ковидных госпиталей у нас сейчас работают?

– По данным краевого Минздрава на 22 сентября, на Камчатке за сутки было выявлено 25 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии на Камчатке зафиксирован 4 291 случай заболевания. В стационарах находятся 134 пациента.

Как сообщил зампред краевого правительства Роман Василевский 21 сентября на оперативном совещании, в крае развернуто 170 коек, из них 140 в городской больнице № 2 и 30 коек в озерновской больнице.

По словам Василевского, при необходимости в течение суток на Камчатке развернут еще один ковидный госпиталь на базе больницы № 1 Петропавловска-Камчатского. Там оборудовали станцию, которая вырабатывает кислород и может снабжать им пациентов, то есть учреждение не зависит от поставки кислорода в баллонах.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, от COVID-19 в Камчатском крае с начала пандемии умерли 67 человек. Ранее долгое время (с июля) в графе смертность неизменно публиковалась цифра 42. С 10 сентября до 16 сентября цифра постепенно увеличилась до 67 и с тех пор не менялась.

В свою очередь врио министра здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина подчеркнула, что подъема смертности от «ковида» на Камчатке нет, а увеличение смертельных случаев на официальном портале произошло из-за изменения системы их учета. «Поменялся с июля, насколько я помню, учет этих случаев, которые регистрируются на федеральном портале. Там регистрируются только те случаи, по которым произошло патологоанатомическое вскрытие и протоколы этого вскрытия размещены на этом ресурсе. За последнее время никакого роста смертности не произошло. Произошло только то, что результаты всех ранее произведенных вскрытий, а они были произведены частью в июне, частью в июле, наши больницы размещают на портале. Поэтому произошел такой вот цифровой рост. На самом деле фактически роста нет», – сообщила Сорокина журналистам.

Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 3 250 человек. Было проведено 128 959 тестов, из них 184 за минувшие сутки.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."