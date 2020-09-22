Рубрика вопрос-ответ

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22 Сентября 2020



Коронавирусная инфекция по-прежнему остается с нами, не позволяя вернуться к привычному укладу жизни, несмотря на смягчение ограничительных мер и отмену режима самоизоляции в регионе. Осень – время подъема сезонной заболеваемости и возвращения большой части населения к активной деятельности после отпусков и каникул – вновь заставила поднять тему коронавируса. Мы продолжаем отвечать на вопросы читателей, которые предварительно разделили по темам.

– Остается ли в силе требование носить маски в автобусах и в магазинах? По моим наблюдениям, люди все чаще от них отказываются…

– Постановлением врио губернатора края Владимира Солодова № 169 от 18.09.2020 года «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» установлено, что до 2 октября включительно на Камчатке сохраняется обязательный масочный режим для граждан при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения. Также до указанной даты сохраняется требование соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Этим же постановлением рекомендовано управлению Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, управлению Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Камчатскому краю, управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены настоящим постановлением.

Министерству специальных программ предписывается обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей.

Дополню, что глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима. О поручении сообщили в пресс-службе администрации.

«Начался учебный год, многие люди вернулись из отпусков на работу. Мы видим, что значительно возрос пассажиропоток и, как следствие, возросла потенциальная угроза распространения коронавирусной инфекции. Контрольному управлению, а также управлению дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах», – сказал в ходе аппаратного совещания Брызгин. В пресс-службе отметили, что рейдовые проверки в общественном транспорте будут проводиться с участием полиции и контрольного управления администрации города.

По словам заместителя главы города – руководителя контрольного управления Александра Сашенкова, на днях в одном из автобусов Петропавловска-Камчатского пассажир наотрез отказался надевать медицинскую маску. Он не обращал внимания на законное требование водителя, а также на мнение остальных пассажиров, здоровье которых в тот момент могло оказаться под угрозой. Своим поведением мужчина спровоцировал задержку отправления автобуса и срыв графика движения. «На Камчатке действует масочный режим. В магазинах, аптеках и других общественных местах, в том числе в автобусах, следует соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Просим жителей города с уважением относиться к окружающим людям и соблюдать требования безопасности», – сказал Сашенков. Он подчеркнул, что в большинстве городских автобусов скоро будет звучать аудиозапись о необходимости соблюдения масочного режима.

– Слышал, что на Камчатке хотят открыть платную больницу для ковидных пациентов. Расскажите об этом подробнее.

– Госпиталь в городе Елизово планируется подготовить для размещения людей, у которых положительный тест на коронавирус, но нет симптомов заболевания. Такое решение на заседании оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 на территории полуострова озвучил глава Камчатского края Владимир Солодов. С предложением создать пункт размещения бессимптомных больных на базе бывшего ковидного госпиталя выступила врио министра здравоохранения региона Елена Сорокина.

«Госпиталь можно использовать как пункт временного содержания бессимптомных пациентов. Работодатели смогут за определенную плату помещать туда своих сотрудников, если они не могут обеспечить им изоляцию в других местах. Медицинское сопровождение пункта обеспечит Елизовская районная больница», – сказала руководитель краевого Минздрава.

Для открытия пункта потребуется решить вопрос с отоплением, а значит, изыскать дополнительные средства для закупки топлива. Впоследствии затраты будут возмещены за счет оплаты размещения пациентов. Глава региона Владимир Солодов одобрил финансирование, отметив, что создание пункта поможет сдержать распространение коронавирусной инфекции в крае.

Ранее бывший 145-й военный госпиталь пустовал на протяжении двух лет. Заброшенное здание вернули к жизни в июне: сделали косметический ремонт, установили пластиковые окна, двери, провели отопление и электроснабжение, завезли все необходимое для работы. Госпиталь, рассчитанный на 170 коек, стал принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, которым требовалось восстановление и дальнейшее лечение под наблюдением врачей.

– Как в настоящее время обстоит дело с проведением очных массовых мероприятий на Камчатке?

– Согласно постановлению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова от 18.09.2020 года № 169 «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», предписывается приостановить до 2 октября 2020 года включительно проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных (за исключением проведения администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа в период с 4 сентября по 2 октября 2020 года мероприятий, посвященных празднованию Дня города, а также проведения 26 сентября 2020 года экологического фестиваля «Море жизни»), выставочных (за исключением проведения в период с 25 по 27 сентября 2020 года краевой универсальной ярмарки «Дары камчатской осени»), просветительских, рекламных, всех форм публичных мероприятий и иных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», официальных церемоний, проводимых на базе краевых государственных учреждений, в том числе связанных с ними концертных мероприятий (с обеспечением прохождения всеми участниками церемоний входной дистанционной термометрии, а также экспресс-тестирования на COVID-19, осуществляемого за счет средств краевого бюджета (за исключением случаев предъявления участниками церемоний отрицательного результата лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученного не ранее, чем за 3 календарных дня до дня проведения официальных церемоний), а также проведения с 23 по 24 сентября 2020 года форума «Трансформация бизнеса в кризис»), а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах (за исключением парков «Электрон» и «Сказка» и аттракционов, находящихся на их территориях), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением музеев, библиотек, КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии», КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение», МБУК «Елизовский районный зоопарк» им. Шевлягина А. А.).

– Слышала, что медикам, работающим с ковидными больными, стаж зачтут в двойном размере. Расскажите об этом подробнее.

– По информации Камчатского отделения ПФР, постановлением Правительства РФ от 06.08.2020 года № 1191 «О порядке исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях», медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19» установлен особый порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сентября 2020 года. Стаж работы в период пандемии будет учитываться при назначении досрочной страховой пенсии в двойном размере. Определено 3 круга лиц, которые подпадают под указанное постановление:

1) медицинские работники, занятые оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19 в стационарных условиях;

2) медицинские работники, занятые оказанием скорой, в том числе специализированной медицинской помощи пациентами с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов, а также осуществляющим медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на COVID-19;

3) медицинские работники, занятые оказанием первичной медико-социальной помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе на дому), а также первичной медико-социальной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осуществлением отбора биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, транспортировкой пациентов в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения инструментального исследования на наличие внебольничной пневмонии.

Периоды работы, в том числе дающей право на досрочное назначение страховой пенсии медицинским работникам, подтверждаются на основании сведений персонифицированного учета. Данные за 2020 год от работодателей поступят не позднее 1 марта 2021 года. Для медиков, работающих с коронавирусными пациентами и имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, будут введены дополнительные показатели (код «ВИРУС»), и при сдаче указанной отчетности работодатели обязаны будут их указать. Для лиц, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 2020 году, периоды работы могут подтверждаться документами работодателя.

Для медицинских работников, которые уже получают пенсию, данное постановление ничего не меняет, так как право на пенсию у них уже определено, а на размер пенсии с 2002 года влияют только уплаченные страховые взносы.

– Будет ли вакцинация от ковида обязательной для медиков и педагогов?

– Обязательная вакцинация против коронавируса в России никогда не обсуждалась. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Мы неоднократно это подчеркивали. Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается», – процитировало его высказывание ТАСС 16 сентября.

Ранее первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что в Министерстве просвещения не будут требовать от учителей проходить вакцинацию от коронавируса. «Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, учителям тоже будет предложено вакцинироваться. Это будет в добровольном порядке», – пояснил он.

Напомним, что первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. Российский Минздрав объявил о запуске лекарственного средства в производство и выдал разрешение на проведения пострегистрационных исследований. 8 сентября вакцина «Спутник V» была выпущена в гражданский оборот.

– Насколько соответствуют действительности слухи о том, что ковидная инфекция может содержаться в воде?

– Информация о том, что в России якобы зафиксировали случаи попадания коронавирусной инфекции в воду и пищу в разных регионах, появилась в середине сентября в ряде центральных СМИ со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора. Уточнялось, что такие исследования проводились с 3 сентября 2020 года.

Роспотребнадзор разместил опровержение данной информации и указал СМИ на некорректную интерпретацию данных, представленных в презентации руководителя Роспотребнадзора А. Ю. Поповой. Ни одно из 15 тысяч проведенных исследований воды и пищевых продуктов на наличие в них новой коронавирусной инфекции не выявило положительного результата, говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства. «Однако выявлено 46 положительных образцов смывов с поверхностей объектов внешней среды в различных организациях, что составляет 0,3 процента от общего числа исследованных проб», – отметили в Роспотребнадзоре.

Иными словами, коронавирус может оставаться на твердых поверхностях, например, на ручках дверей.

– Рост каких инфекционных заболеваний, кроме ОРВИ и гриппа, может спровоцировать пандемия?

– Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку туберкулеза, – об этом сообщила директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, президент Российского общества фтизиатров и Ассоциации фтизиатров, главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева. «После проведенных расчетов мы определили, что в первой половине нынешнего года больных туберкулезом выявлено значительно меньше, чем по показателям предыдущих лет. Мы считаем, что это связано с тем, что в период пандемии коронавируса значительная часть была недовыявлена в связи с остановкой профилактических мероприятий по туберкулезу», – рассказала Васильева на пресс-конференции в ТАСС. Она пояснила, что в России профилактикой туберкулеза на протяжении последних лет была высокая скрининговая выявляемость: в 99% случаев туберкулез диагностировался на ранних стадиях, что позволило значительно снизить динамику распространения инфекции. По словам фтизиатра, за последние шесть лет заболеваемость упала на 35%, а смертность – на 53%. Однако профилактические скрининговые мероприятия из-за COVID-19 были приостановлены, как результат – в первой половине года выявлено в два раза меньше случаев туберкулеза, чем за аналогичные периоды прошлых лет. «Эксперты считают, что мы могли упустить существенную долю больных, а это может обернуться ростом заболеваемости и смертности от туберкулеза», – констатировала она.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что аналогичная ситуация складывается во всем мире. По данным ВОЗ, ежегодно в мире заболевают туберкулезом более 10 млн человек, из них около 1 млн детей. Смертность достигает 1,5 млн человек в год. Вакцина БЦЖ, разработанная французами Альбером Кальметтом и Камилем Гереном еще в 1921 году, до сих пор остается главным средством борьбы с болезнью.

– Как обстоят дела в Усть-Большерецком районе, где произошла вспышка COVID-19?

– В рыбацких поселках Озерновский и Запорожье Усть-Большерецкого района Камчатского края зарегистрировано уже 84 человека, зараженных COVID-19, сообщил врио заместителя председателя краевого правительства Роман Василевский журналистам 18 сентября. «Заболевших там сегодня на поселки с двухтысячным населением 84 человека», – сказал он.

«Режим ЧС объявили для того, чтобы привлечь силы Росгвардии и полиции, перекрыть движение людей из Озерновского городского поселения и, соответственно, Запорожского сельского поселения. Потому что вчера закончилась путина в этих местах, и оттуда массово начали выезжать люди. Чтобы пресечь неконтролируемый выезд людей из поселков, возле Запорожья выставлен пост из сотрудников полиции и Росгвардии», – отметил врио краевого зампреда. «Выпускают сегодня людей оттуда только по справкам. Причем справки должны быть свежие», – уточнил он.

Ранее сообщалось, что 10 сентября в Озерновском и Запорожье был введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной введения таких мер стала вспышка коронавирусной инфекции. Тогда там было выявлено 63 человека, которые заразились COVID-19. Первыми заразившимися стали работники Озерновского рыбоконсервного завода № 55. Как выяснилось, один из работников предприятия продолжал ходить на рабочее место, имея температуру и признаки заболевания, а термометрия велась по большей части формально.

– Ожидается ли в нашей стране вторая волна коронавируса?

– Для ответа на этот вопрос я обратилась к мнению экспертов, опубликованных в открытых источниках. По мнению сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академика РАН Феликса Ершова, в России еще не закончилась первая волна коронавируса, а второй может вообще не наступить. «Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», – сказал специалист. Рост же заболеваемости, по мнению ученого, связан с развитием текущей эпидемиологической ситуации. Вирусолог также напомнил, что российские медики научились лечить пациентов с коронавирусом, и, ко всему прочему, в стране разработана и зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19.

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов считает, что сейчас, осенью, в России происходит подъем заболеваемости коронавирусом, но речи о второй волне не идет. «Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне», – подчеркнул Чуланов. Он отметил, что сейчас идет подъем заболеваемости, который был ожидаем в сентябре-октябре из-за повышения активности социальных контактов. «У нас было динамичное снижение, сейчас небольшой рост начался. То есть говорить о второй волне, мне кажется, не очень правильно», – отметил Чуланов, добавив, что до уровня подъема заболеваемости, который был во время майских праздников, не дойдет.

Рост заболеваемости COVID-19 в сентябре связан с появлением новых факторов риска – возвращением людей в коллективы, при этом удивительно, что он еще такой небольшой, так как меры профилактики, в том числе ношение масок, соблюдаются достаточно слабо, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев. В то же время директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что расслабляться нельзя до тех пор, пока «мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне».

По данным оперативного штаба по коронавирусу COVID-19 на 22 сентября в России было выявлено 1 109 595 случаев заражения COVID-19, 6 196 – за минувшие сутки. За весь период зафиксировано 19 494 летальных исхода. С начала пандемии в России выздоровело 911 973 человека.

– В каких странах отмечается вторая волна коронавируса и как власти реагируют на нее?

– В настоящее время во всем мире с разницей в несколько недель и месяцев сообщается о второй волне заражений коронавирусом. 14 сентября ВОЗ зафиксировала рекордный прирост числа больных коронавирусной инфекцией: 307,9 тысячи случаев за сутки. Наибольший рост заболеваемости был отмечен в Индии, США и Бразилии. Европейские страны также регистрируют возрастающее число ежедневных случаев заболевания. В наиболее пострадавших регионах вводятся ограничительные меры.

Наиболее жестко на вторую волну коронавируса отреагировали власти Израиля: страна первой в мире объявила повторный карантин. Минздрав страны объявил, что ограничения вступили в силу с 18 сентября на три недели с возможностью продления, передает РИА Новости.

Первоначально планировалось запретить людям отдаляться от дома более чем на 500 метров, но в результате правительство увеличило разрешенную дистанцию до километра. В пределах этого расстояния можно выходить в парки, на детские площадки и для молитв. Отдаляться от дома больше чем на километр разрешается только на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжелом положении, на похороны, обрезание, в суд. В этот перечень входит также участие в акциях протеста. Уважительной причиной для выхода из дома считается участие в религиозных церемониях и обрядах. При этом запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более десяти человек в закрытых помещениях и более двадцати на открытых пространствах. Общественный транспорт и предприятия во время карантина работают с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты, как и торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.

За соблюдением всеобщего карантина должна следить полиция Израиля. За отсутствие защитной маски и за превышение допустимого количества людей в одном месте предусмотрены штрафы. Накануне введения повторного карантина в стране было зафиксировано 6 тысяч новых случаев инфекции, при численности населения Израиля в 9 млн жителей.

– Когда в наших аптеках появится лекарство от коронавируса? Сколько оно будет стоить?

– По сообщению генерального директора фармакологической компании-разработчика «Промомед» Андрея Младенцева, специалистами «Промомеда» разработан препарат для лечения коронавирусной инфекции нового типа «Арепливир». Поступления препарата в регионы, в том числе на Дальний Восток, можно ожидать в течение месяца. Упаковка нового российского препарата против коронавируса «Арепливир», который разрешено применять в амбулаторных условиях, будет стоить 12 320 рублей, сообщило ТАСС 18 сентября со ссылкой на слова Младенцева. Гендиректор фармкомпании объяснил, что снизить стоимость они пока не имеют возможности: «Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», – уточнил он.

Как пояснила директор Государственного унитарного предприятия Камчатского края «Камчатфармация» Екатерина Колганова, которой я позвонила при подготовке ответа на этот вопрос 21 сентября, в настоящее время в наличии такого лекарства у них нет. «Но как только препарат появится в свободной продаже для нас, мы его приобретем и предоставим покупателям, такое задание сотрудники уже получили», – уточнила она.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, в конце июня препарат для лечения коронавируса «Арепливир» фармацевтической компании «Промомед» получил одобрение Минздрава РФ. Препарат ранее применялся в условиях стационара. Специалисты компании разработали на базе саранского завода «Биохимик» собственную технологию производства полного цикла препарата.

– Сколько новых заражений коронавирусом за сутки выявляется на Камчатке, сколько человек умерло и сколько ковидных госпиталей у нас сейчас работают?

– По данным краевого Минздрава на 22 сентября, на Камчатке за сутки было выявлено 25 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии на Камчатке зафиксирован 4 291 случай заболевания. В стационарах находятся 134 пациента.

Как сообщил зампред краевого правительства Роман Василевский 21 сентября на оперативном совещании, в крае развернуто 170 коек, из них 140 в городской больнице № 2 и 30 коек в озерновской больнице.

По словам Василевского, при необходимости в течение суток на Камчатке развернут еще один ковидный госпиталь на базе больницы № 1 Петропавловска-Камчатского. Там оборудовали станцию, которая вырабатывает кислород и может снабжать им пациентов, то есть учреждение не зависит от поставки кислорода в баллонах.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, от COVID-19 в Камчатском крае с начала пандемии умерли 67 человек. Ранее долгое время (с июля) в графе смертность неизменно публиковалась цифра 42. С 10 сентября до 16 сентября цифра постепенно увеличилась до 67 и с тех пор не менялась.

В свою очередь врио министра здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина подчеркнула, что подъема смертности от «ковида» на Камчатке нет, а увеличение смертельных случаев на официальном портале произошло из-за изменения системы их учета. «Поменялся с июля, насколько я помню, учет этих случаев, которые регистрируются на федеральном портале. Там регистрируются только те случаи, по которым произошло патологоанатомическое вскрытие и протоколы этого вскрытия размещены на этом ресурсе. За последнее время никакого роста смертности не произошло. Произошло только то, что результаты всех ранее произведенных вскрытий, а они были произведены частью в июне, частью в июле, наши больницы размещают на портале. Поэтому произошел такой вот цифровой рост. На самом деле фактически роста нет», – сообщила Сорокина журналистам.

Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 3 250 человек. Было проведено 128 959 тестов, из них 184 за минувшие сутки.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА