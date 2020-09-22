Однажды

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22 Сентября 2020

По просьбе наших читателей «Вести» повторяют наиболее понравившиеся рассказы Ариши Зимы из цикла «Однажды».

Однажды на пленэре

Когда мне было восемь лет, родители решили усыновить пятилетнего мальчика Егора из детского дома. Конечно, я мечтала о брате, но мне хотелось качать его в колясочке, петь колыбельные песенки, пеленать, как моего любимого, привезенного из ГДР резинового пупса с мягким животиком. Вместо этого в нашем доме появился большой мальчик с плохим характером. Дома все стало подчиняться его желаниям и капризам. Мама готовила то, что хочет этот чужой мальчик, смотрела фильмы, которые хочет он, делала все, что ему нравилось.

Мне было обидно, что в одночасье я переместилась на второй план.

Конечно, родители уверяли, что любят меня по-прежнему, просто своим особым вниманием они пытаются приучить Егора к новому дому, семье и жизни в кругу близких людей.

Но я не могла даже смотреть на новоиспеченного братца. По ночам на кухне он ел хлеб, оставляя после себя крошки на полу, свежевыстиранные отглаженные мамой вещи он прятал под подушку, и к утру они становились, словно жеванными. За ужином до упора набивал едой рот, облизывал тарелки, плохо говорил, почти не умел писать.

Когда Егор пошел в первый класс, мне было поручено присматривать за ним.

В общем, с тех самых пор как Егор переступил порог нашего дома, жизнь крутилась только вокруг него, а мне оставались только крохи любви моих родителей и статус старшей сестры с вытекающими последствиями…

Мама оказалась права, когда говорила про время, которое нужно всем, чтобы привыкнуть друг к другу, стать терпимее и роднее.

Первое «потепление» к брату случилось, когда он во втором классе потратил на подарок ко дню моего рождения все деньги, полученные за два месяца от родителей на завтраки. В раннем детстве я видела по телевизору художественный фильм про стюардессу, название его не запомнила, но стала мечтать о костюме этой небесной красавицы, позже я обожала песню «Стюардесса по имени Жанна».

Зная о моем желании, Егор в подарок купил набор стюардессы, в который входила нежно-голубого цвета пилотка с золотистыми крылышками посередине, погоны с булавками для крепления и малюсенькая полиэтиленовая сумочка, а-ля клатч. Восторгу моему не было предела. Я не стала расспрашивать, как Егору удалось найти это сокровище, мне даже не пришло в голову уточнить, откуда деньги, я просто пищала от радости и впервые сказала как рада, что у меня есть родной брат. До сих пор в нашем семейном альбоме хранится фото с моего дня рождения, где все подружки в нарядных бантах и только я в долгожданной пилотке…

С тех пор все изменилось, Егор стал лучше учиться, бережней относиться к одежде, помогал хлопотать по дому, активно занялся физкультурой, чтобы уметь постоять за себя и защитить меня. Тогда я еще не подозревала, каким сильным духом обладает маленький Егор, но уже понимала, что в моем сердце для него появилось особое место…

Между нами, как у всех, бывали стычки, споры, но никто из нас никогда не переходил грань допустимого. Иногда подшучивали друг над другом, но без злобы и жестокости. Вскоре я стала замечать тягу Егора к музыке: он без труда мог воспроизвести незнакомую мелодию. Тогда я упросила родителей отвести его на прослушивание в музыкальную школу.

Несмотря на то, что Егору было уже одиннадцать лет, после просушивания его приняли на инструментальное отделение в класс классической гитары.

Забегая вперед, скажу: Егор оказался невероятно талантливым учеником. Правда, каждый раз он говорил, что его успехи появились только благодаря мне. Не скрою, слышать это было безумно приятно…

Бывая на отчетных концертах, я часто попадала на выставки художественной школы, которая делила крышу с музыкальной. Егор познакомил меня с девчонками с художественного отделения, у которых я стала брать уроки живописи. Так один дом искусств стал для нас целым миром, наполненным хорошей музыкой и разноцветными красками.

Однажды ранней весной я напросилась с юными художниками на пленэр – живописную технику изображения объектов при естественном освещении, другими словами, рисование на свежем воздухе. Учитывая мой шестнадцатилетний возраст, официально в художественную школу меня не приняли, но, зная моего брата, преподаватели с удовольствием приглашали нас на праздники, выставки и другие мероприятия.

В тот год март был на удивление теплым и солнечным. Шумной компанией будущих мастеров живописи во главе с талантливым гитаристом мы отправились на живописное озеро, где традиционно ученики мэтров изобразительного искусства проводили пленэры. Компания расположилась на берегу, а мы с Егором решили немного прогуляться, поискать подснежники. В этом прекрасном уголке нетронутой природы на окраине большого города был настоящий рай. Пели птицы, в воздухе пахло весной.

Озеро еще было закрыто льдом, от которого отражалось огромное яркое солнце. Егор решил проверить прочность ледового покрова. Преподаватель в самом начале нашей прогулки запретил ходить на лед, поскольку тот был уже непрочным, но моему смелому братцу эти слова были, словно пустой звук. Он разбежался и прокатился почти до центра озера. Все стали возмущенно кричать и махать руками, чтобы он перестал дурачиться и вернулся на берег. Егор еще немного покружился, словно балерина, и покатился в сторону берега.

Вдруг порыв ветра сорвал с него шапку. Успев схватить непослушное дитя за рукав, я буквально выдернула озорника на берег, а сама отправилась за его шапкой. Ветер с легкостью уносил головной убор к середине озера, и мне пришлось почти бежать по заснеженному льду. Вдруг подо мной треснул лед, и я провалилась в ледяную воду, успев зацепиться руками за край проруби…

Никогда прежде я не чувствовала такой боли и страха. Я не смогла даже выдавить простое «помогите!!!». Спазм как тисками сдавил мое сердце и грудь, я стала задыхаться, слабеть и терять сознание, как вдруг почувствовала резкий рывок. Когда открыла глаза, увидела перед собой перепуганные глаза брата. Он что-то все время говорил и медленно тащил мое закоченевшее тело на берег. Только там я поняла, что на мое спасение он бросился один. Все вокруг охали и причитали, но ступить на хрупкий лед никто не решился.

Придя в себя, мы с братом бегом отправились домой, договорившись не рассказывать родителям о случившемся. Вещи бросили сушить на батареи, а сами, заварив чай с шиповником, уселись возле электрического камина. Как мы ни старались скрыть нашу тайну, это оказалось невозможным. Из-за переохлаждения к вечеру у меня поднялась высокая температура, а Егор получил растяжение сухожилия правовой руки. Родители не стали нас ругать, просто обняли, а мама горько заплакала, причитая, что мы оба могли погибнуть.

Несмотря на то, что гитаристу досталось больше увещеваний и нравоучений, он каждый день просил прощения у меня за свою глупость. Я не злилась и не обижалась, просто знала, что Егор никогда меня не бросит в беде, даже если опасность будет грозить ему самому…

Занятие изобразительным искусством так и осталось хобби. Окончив школу, я поступила в престижный вуз на факультет журналистики. Через несколько лет влюбилась в прекрасного парня Владислава, который учился на физмате. Сосредоточенный вдумчивый парень сразу не понравился Егору. Они были словно две противоположности. Владик не любил музыку, считал несерьезными людей, увлекающихся искусством. Он все время что-то планировал, нервничал, когда планы срывались, был невероятно пунктуальным, презирал в людях необязательность и небрежность.

Мой Егор все время пел песни, после школы поступил в театральный вуз, с легкостью мог забыть позвонить своим подружкам, часто терял перчатки и шапки.

Мне казалось, что мой возлюбленный и есть эталон настоящего мужа, поскольку в брате видела лишь человека, которому постоянно нужна нянька…

После смерти бабушки по линии папы мне в наследство перешла небольшая двухкомнатная квартира в центре города. Бабушка при жизни не любила перемен, из-за чего категорически протестовала против любых намеков на ремонт. Поэтому нам всем пришлось изрядно попотеть, чтобы привести жилье в божеский вид.

Так случилось, что главным моим помощником в ремонте стал Егор. Днем каждый из нас учился, а вечером под рассказы о происшествиях за день мы клеили обои. Одну стену Егор предложил мне разукрасить цветами, которые он видел в альбомах, нарисованных мною. Я засомневалась, но он был убедительным. К моему удивлению, все получилось очень недурно, а, по словам Егора, просто великолепно…

После завершения ремонта Владик все же нашел время, чтобы посмотреть на наши старания. Нахмурив брови, он с важным видом обошел мой новый маленький дом и заявил, что в принципе неплохо, кроме цветов, которые нужно заклеить остатками обоев…

Егор быстро надел ботинки и взбешенный выскочил из квартиры. Мы с Владиком остались одни. Я объяснила, что цветы – это плоды моего творчества. На что мой возлюбленный, не меняя тона, заявил, что тем более это нужно заклеить, поскольку он уже видел мои работы и считал, что я не умею рисовать…

Слезы подступили к моим глазам. Не имея привычки плакать по пустякам, я вдруг расплакалась как ребенок. Владик удивленно посмотрел на меня и сказал, чтобы я выпила валерьянки. Усталость от ремонта, нагрузка в вузе, отсутствие помощи со стороны любимого человека, его обидные слова – все разом накатило на меня. Я сделала глубокий вздох и сквозь слезы закричала: «Пошел вон!!!» Владик пожал плечами, обулся и ушел. Мои ноги подкосились, я сползла по стене, села на корточки, продолжая горько плакать.

Егор не скрывал радости, когда узнал, что мы с Владом расстались, однако я от горя и обиды плакала каждый вечер. Ведь Владик не сделал ни одной попытки помириться со мной.

На выпускном балу по случаю окончания университета я узнала, что Владик женился на очкастой сокурснице, и решила окончательно выбросить бывшего возлюбленного из головы. После окончания вуза я устроилась на работу в рекламное агентство. Получалось не сразу и не все, но мне повезло. Коллеги оказались доброжелательными и по-настоящему творческими людьми. Они многому меня научили. Егора после окончания театрального института взяли режиссером в крупное государственное учреждение культуры нашего города. Он отвечал за постановку многих областных праздников, а я их освещала. Девчонки кружились стаями вокруг Егора. С возрастом он превратился в высокого симпатичного голубоглазого шатена, но для меня все равно оставался сопливым мальчишкой с диатезными щеками, со штопаными на коленках штанами и всегда что-то забывающим…

Однажды Егор объявил, что решил жениться на смазливой пианистке Розе из музыкального коллектива своего учреждения. Мы с мамой были в шоке. Из всех достойных девушек, что были в его окружении, он выбрал самую неприспособленную к домашнему быту особу. Она моталась по гастролям, не умела готовить и была увлечена только собой. Даже когда играла на фано, старалась увидеть свое отражение в крышке рояля. Но решение было принято, свадьба состоялась…

Мы с родителями помогли отселить молодых в небольшую квартиру, где тоже нужен был капитальный ремонт. Роза срочно куда-то уехала, мама мучилась ревматизмом суставов рук, папа жаловался на боли в спине. Ремонт в новом жилье традиционно делали только двое – близкие и родные брат и сестра, то есть мы.

Когда Егору исполнилось двадцать пять лет, я стала замечать небольшую асимметрию на его лице – глаз и уголок правой губы будто съехали вниз. Я запаниковала, заставила пройти обследование, при котором выявили хроническое сосудистое заболевание, оно могло быть врожденным или приобретенным вследствие детской травмы или переохлаждения. Срочное лечение не давало результатов. Врачи предложили попробовать пройти лечение в специализированном неврологическом центре, расположенном в другом городе. Роза, как всегда, была на гастролях, Егор поехал в центр вместе с отцом.

На повороте в аэропорт машину такси резко занесло, водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Папа отделался переломом ноги и руки, у Егора был сломан шейный позвонок, от черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг он впал в кому.

Для нас с мамой это был настоящий удар. Попеременно мы дежурили то у папы, то у Егора, вымаливая у Бога спасение и выздоровление. Переломы папы быстро срослись, но период реабилитации занял почти полгода. Егор через месяц пришел в себя, но врачи давали неутешительные прогнозы. Раны после операций зажили, ушибы прошли, но проблемы с сосудами были и до аварии, Егор потерял память, частично зрение, возможность говорить и ходить…

Роза, не дожидаясь выписки, собрала вещи, развелась с ним и вернулась жить к своей маме.

В больнице предложили перевести Егора доживать его «овощную» жизнь в хоспис или интернат для глубоких инвалидов, поскольку перспектив выздоровления, по словам врачей, не было никаких.

После аварии мама пережила микроинфаркт, руки ее почти не слушались, папа только встал на ноги и сам иногда был беспомощным. Я приняла решение забрать Егора к себе. Но мое решение никто из родителей не принял. Они убеждали, что это обуза на долгие годы, поскольку сердце у Егора сильное, и в таком состоянии он может прожить много лет, а мне нужно думать о себе, семье, детях.

В ответ я старалась объяснить, что они слабы и не смогут ухаживать за тяжелым молодым мужчиной. Тогда мама набрала воздух в легкие и сказала, что она никогда не могла иметь детей, поэтому сначала они удочерили меня, а потом Егора.

Но я попала в дом очень маленькой девочкой, поэтому не помнила своей страшной судьбы в семье матери-алкоголички. Родители решили, что не имеют права обременять меня их заботами, раз они взяли на себя ответственность за чужих детей. Они сами должны нести свой крест, и, если есть малейшая возможность помочь Егору выкарабкаться из страшной беды, они это сделают.

Некоторое время я пребывала в шоке. Вдруг я вспомнила, как шпыняла своего младшего брата за то, что он просто появился в нашем доме, как украдкой мечтала, чтобы он исчез из нашей жизни, мне стало стыдно перед родителями и собой.

В голове кружились воспоминания о первом подарке Егора, о той ледяной полынье, из которой он меня вытащил. Я собралась с мыслями и заявила, что несмотря ни на что от брата не отрекусь. Отец крепко обнял меня. Мы стояли в коридоре опостылевшей больницы, плакали, понимая, что нас всех впереди ожидает очень тяжелое будущее.

Жизнь обрела другой ритм. Главная ее часть была подчинена лечебным процедурам, чистке катетеров, массажам, чтобы не оставалось пролежней, кормлению.

Первые полгода Егор был неподвижен и никак не реагировал на наше присутствие. Мы нашли специалиста по иглоукалыванию. И после нескольких процедур в состоянии Егора появилась незначительная положительная динамика. Егор смог сжать мою руку в своей. На вопрос: «Ты узнаешь меня?» – он моргнул и утвердительно качнул головой. От счастья я прыгала по квартире. С тех пор начался новый этап.

Мы поверили, что все можно изменить. Когда сознание и возможность говорить вернулись к Егору, ему понадобился еще год, чтобы научиться ездить в инвалидной коляске и еще два, чтобы научиться ходить с палочкой.

Однажды Егор сказал, что, увидев во сне мои нарисованные на стене цветы, понял, что находится у меня дома, значит, его не забыли и по-прежнему любят. А еще он удивлялся сну, в котором он провалился в то самое озеро, а я отчаянно и безрезультатно пытаюсь его вытащить.

В жизни так и случилось. Мне пришлось потратить много сил, чтобы вытащить своего брата из ледяных оков болезни, а ему упорства – чтобы снова захотеть жить.

Вскоре Егор стал ходить без поддержки…

Такие испытания не проходят бесследно. Когда Егор окончательно поправился, мы все словно после долгого тяжелого сна вышли на солнечный свет, а все вокруг изменилось до неузнаваемости. Почти не стало друзей, на работе полностью сменился коллектив, даже город преобразился: появились новые здания, которых я прежде не замечала.

Все нужно было начинать сначала.

Однажды Егор предложил встретиться в нашем любимом кафе. Я с удовольствием согласилась. Он пришел в компании приятного молодого парня, лицо которого мне показалось знакомым. Это оказался сын мужчины, лежавшего вместе с Егором в одной палате долгое время. Я вдруг вспомнила, как помогала его отцу, а Игнат в наше отсутствие – Егору.

Оказалось, что отца Игната, которого он беззаветно любил, не смогли спасти после тяжелой болезни. Однако Игнат, как и мы, тоже старался начать жить заново. Нам было о чем поговорить…

В глазах людей, переживших тяжелое испытание, есть особый отпечаток. Он притягивает себе подобных. А может, я просто захотела любить и летать, но с Игнатом мы больше не расставались. После того как он восторженно отозвался о моих цветах, я окончательно убедилась, что нашла свою половинку.

Егору потребовалось больше времени, чтобы снова научиться доверять женщинам и обрести любовь.

К счастью, наши родители дожили до светлых дней, когда мы снова научились смеяться и верить в лучшее.

Давным-давно наши отец и мать решили усыновить двух брошенных детей и боролись за их счастье до самых своих последних дней, вселяя в нас надежду, когда все ее теряли. Они ушли из жизни один за другим, тихо, во сне. Словно выдохнули оставшуюся нежность, передав ее нам вместе безграничной любовью.

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."