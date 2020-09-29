РУБРИКА ВОПРОС – ОТВЕТ

29 Сентября 2020



Коронавирус не собирается сдавать свои позиции, об этом говорит статистика заболеваемости COVID-19 во всем мире. Не стала исключением и Россия, где коронавирусная инфекция продолжает распространяться. На Камчатке, несмотря на снятие ряда ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует обязательный масочный режим, и сохраняются требования к соблюдению социальной дистанции не менее 1,5 метра при посещении общественных мест и в общественном транспорте. Газета «Вести» продолжает отвечать на вопросы читателей по теме коронавируса, которая по-прежнему остается актуальной.

– Как оценивается ситуация с распространением коронавируса на Камчатке, особенно в п. Озерновский, где была зафиксирована вспышка заболеваемости?

– По информации, размещенной на сайте Правительства Камчатского края со ссылкой на слова врио заместителя председателя правительства региона Романа Василевского, 28 сентября ситуация с коронавирусом в Камчатском крае в целом оставалась стабильной.

«В общем ситуацию можно оценить как стабильную. Количество заболевших за весь период наблюдения 4 тысячи 443 человека, за сутки выявлено 25 инфицированных. Общероссийский темп прироста составляет 0,69%, по Камчатке – 0,51%. За весь период выздоровело 3 285 человек. ПЦР-тестированием охвачено 154 200 человек, в том числе в частных лабораториях 22 тысячи, что в общем составляет 49,7% населения Камчатского края. На контроле находится вспышка в поселке Озерновский. Там сегодня ситуация нормализуется: 56 заболевших, 47 человек находится на амбулаторном лечении, 9 в стационаре, из них 8 взрослых и один ребенок, тяжелых случаев нет. 99 тестов в выходные дни направлено на территорию Петропавловска, по результатам будут предприняты дальнейшие мероприятия», – сказал Роман Василевский в ходе еженедельного оперативного совещания. Он также добавил, что на Камчатке на сегодняшний день развернуто 170 коек для заболевших COVID-19, из которых 144 занято. В палатах интенсивной терапии находится семь человек, пять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, дополнил он, основное количество приехавших на период путины работников уже вывезено с территории полуострова. Все они прошли тестирование на коронавирус. Однако в течение недели для работников рыбопромышленных предприятий будут сохраняться введенные ограничения по свободному перемещению на территории региона.

– Какие карантинные правила действуют у нас для тех граждан, которые возвращаются на Камчатку из других регионов России?

– Постановлением губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 174 от 23.09.2020 года установлено, что граждане России по прибытии на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания).

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в день прибытия в Камчатском крае, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования), полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию края.

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья предписывается в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

– Какие требования сегодня предъявляются к тем гражданам России, кто авиарейсом возвращается домой из-за рубежа?

– По информации, размещенной на сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю, в связи с вступлением в силу постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.09.2020 № 27 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», российские граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, должны обеспечить заполнение анкеты прибывающего на борту и заполнение формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.

– Слышала, у нас недавно открылись кинотеатры. Расскажите, в каком режиме они будут работать.

– Кинотеатры (кинозалы) получили право возобновить свою деятельность с 25 сентября 2020 года при условии соблюдений требований «МР 3.1/2.10189-20», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 27.05.2020 года. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 174 от 23.09.2020 года.

В региональном Министерстве культуры отметили, что кинотеатры работают с выполнением ряда обязательных рекомендаций Роспотребнадзора. Безопасная социальная дистанция будет обеспечиваться шахматной рассадкой и общей наполняемостью зала не более чем на 50%. Интервалы между сеансами будут составлять 30 минут для возможности проветривания и дезинфекции помещений. Наличие средств индивидуальной защиты для зрителей также является необходимым условиям посещения кинозалов. При отсутствии таковых в кинотеатрах будет предусмотрена возможность приобретения масок.

«Снятие ограничений и открытие кинотеатров – большое событие для всех. Уверены, что все требования и предписания о соблюдении санитарных норм будут выполняться безупречно. В противном случае это грозит серьезными последствиями как для здоровья зрителей, так и для деятельности самих организаций. Владельцы кинотеатров прекрасно осознают эту ответственность», – сообщили в министерстве культуры Камчатского края.

Организаторы прокатов и представители регионального Минкульта обратили внимание граждан, что покупка билетов доступна в режиме онлайн и является наиболее оптимальным и рекомендованным способом приобретения билетов в нынешней эпидемиологической ситуации.

Кинотеатры в регионе не работали с 28 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

– Дети проучились в школах уже месяц. Как обстоят дела по заболеваемости среди учеников? Есть ли у нас школы, закрытые на карантин?

– Мониторинг заболеваемости ведется во всех учреждениях образования как по COVID-19, так и по ОРВИ, об этом сообщалось на официальном сайте краевого правительства 28 сентября со ссылкой на слова врио заместителя председателя правительства Виктории Сивак. «Если говорить о коронавирусе, то на вечер пятницы (25 сентября. – Авт.) у нас продолжали оставаться закрытыми две школы: Запорожская и Озерновская. Заболевших коронавирусной инфекцией в общеобразовательных организациях – 23 человека, в связи с чем в разных школах населенных пунктов Камчатки несколько классов находятся на карантине. Они переведены на дистанционное обучение, это 734 человека. По заболеваемости ОРВИ у нас частично закрыто пять школ и три детских сада – отдельные классы и группы. Мониторинг продолжаем, ведем работу с коллегами о необходимости соблюдения всех требований», – рассказала Виктория Сивак в ходе оперативного совещания.

В информации уточняется, что по поручению Владимира Солодова на Камчатке сотрудники образовательных учреждений проходят тестирование на коронавирус, сами учреждения оснащены «Дезарами», преподаватели обеспечены средствами индивидуальной защиты, а часть образовательной программы переведена в дистанционный режим.

– Стоит ли делать прививку человеку, который переболел коронавирусом?

– При подготовке ответа на этот вопрос мы обратились к мнению специалистов, опубликованному в открытых источниках интернета. Так, генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов считает, что с точки зрения эффективности лучшая вакцинация – это перенести соответствующую болезнь. «Если человек переболел в легкой форме или у него было бессимптомное течение заболевания, то все зависит от уровня сформировавшегося иммунитета. Вполне возможно, такой категории лиц в будущем потребуется вакцинация для защиты от COVID-19. Но если человек болел тяжело, то у него должен выработаться иммунитет, который не требует вакцинации. А при определенных особенностях иммунной системы и в случае тяжелого течения заболевания я могу предположить, что может быть сформирован пожизненный иммунитет», – сказал он.

Того же мнения придерживается и один из создателей вакцины «Спутник V» директор ФГБУ «НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург. По его словам, у пациентов, переболевших коронавирусом в легкой форме, титр антител сокращается очень быстро, поэтому им необходимо будет вакцинироваться. А в том случае, если человек перенес заболевание тяжело, титр антител держится дольше. Это говорит о том, что сформирован более устойчивый иммунитет. Однако и в этом случае необходимо определять титр вируснейтрализующих антител. Вполне возможно через какое-то время таким пациентам тоже потребуется вакцинация.

– Как сейчас обстоят дела с распространением коронавирусной инфекции в России? Планируют ли вводить новые ограничения?

– Президент России Владимир Путин призвал соблюдать меры по борьбе с коронавирусом. По его словам, в противном случае могут быть необходимы ограничения, аналогичные тем, которые вводились весной. «Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу», – сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета России, проходившего по видеосвязи.

«Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», – уточнил президент.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса в России, скорее всего, не потребуется, если все будут соблюдать санитарные требования. «Каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего неизвестного в сегодняшней ситуации нет», – сказала Попова.

По официальным данным, 28 сентября в России за последние сутки выявили 8 135 новых случаев COVID-19 (это в первый раз с 16 июня, когда показатель превысил восемь тысяч). За последние сутки от ковида умер 61 больной. Общее число летальных исходов составило 20 385. В стране зафиксировано 1 159 573 случая заболевания коронавирусом с начала пандемии. Всего выздоровело 945 920 человек, из них за минувшие сутки – 2 702 человека. По количеству новых случаев выявления COVID-19 лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ростовская область, Нижегородская область. Напомним, что в Москве с 28 сентября люди старше 65 лет снова должны соблюдать режим самоизоляции. Мэр Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом обратился к руководителям крупных компаний с призывом переводить как можно больше сотрудников на удаленную работу.

– Если распространение коронавируса продолжается, будут ли продлены льготы, введенные из-за пандемии?

– Законопроекты об этом разработаны рабочей группой Госсовета «Государственное и муниципальное управление» и правительством, сообщается в центральных СМИ со ссылкой на РИА «Новости».

Мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин призвал продлить на 2021 год принятые в период распространения коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, государственным заказам. Об этом мэр сообщил на заседании президиума Госсовета с участием Президента России Владимира Путина.

«Надо сказать, что те решения, которые мы приняли как временные на 2020 год в области финансов, Бюджетного кодекса, Налогового кодекса, на наш взгляд, необходимо продлить как минимум еще на 2021 год. Проекты таких законов вместе с правительством выработаны, их необходимо вносить в Думу и принимать», – сказал Собянин.

Он предложил принять подобное решение для контрактной системы в сфере госзакупок, а именно относительно федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По его словам, соответствующие проекты уже подготовлены. Сергей Собянин также призвал ввести мораторий на два–три года на дополнительные требования к строительной сфере. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы не перегружать бизнес и строительство.

– Будут ли вноситься какие-то усовершенствования в работу нашей скорой помощи? На мой взгляд, она очень в этом нуждается, особенно в условиях распространения коронавируса.

– В 2021–2022 годах в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение», планируется объединение муниципальных станций скорой медицинской помощи и Камчатского центра медицины катастроф. Сначала будет создана диспетчерская служба. Об этом сообщается на сайте Правительства Камчатского края со ссылкой на слова исполняющего обязанности директора Камчатского центра медицины катастроф Андрея Смирнова.

«Согласно этой программе, до 2021 года должна быть создана единая диспетчерская служба, которая объединит станции скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф. Диспетчерская будет включена в единый информационный центр всех регионов России. Для Камчатки это очень важно. Здесь зачастую добраться из пункта А в пункт Б можно только авиацией. И четкая координация служб экстренной медицинской помощи позволит сберечь время, счет которого иногда идет на минуты», – рассказал Андрей Смирнов.

Он отметил, что в рамках этого же проекта к 2024 году количество доставленных пациентов планируется увеличить почти в пять раз. При этом число вылетов уже значительно выросло. Так, за весь 2019 год был выполнен 451 вылет, а за восемь месяцев этого года их число достигло 400. Во время пандемии специалисты медицины катастроф транспортировали тяжелых больных коронавирусом из районов края и больниц, доставляли в моногоспитали всех пациентов, которые нуждались в кислородной поддержке. «Благодаря поддержке краевого Минздрава мы были по максимуму обеспечены средствами индивидуальной защиты», – отметил Андрей Смирнов.

Дополним, что медики центра медицины катастроф взяли на себя часть работы сотрудников станции скорой помощи Петропавловска, когда там произошла вспышка COVID-19.

– Кто из пенсионеров получил матпомощь из-за ситуации с коронавирусом?

– По сообщению пресс-службы Камчатского края, на Камчатке более 3,6 тысячи неработающих пенсионеров получили материальную помощь из-за ситуации с коронавирусом. Выплата составила 4 тысячи рублей. Она производились с 24 апреля в два этапа: первая часть назначалась с начала режима самоизоляции, вторая после его завершения. Получателями выплат стали те неработающие пенсионеры в возрасте 60 лет и старше, размер пенсии которых ниже величины прожиточного минимума размером 16 756 рублей, установленного в Камчатском крае на 2020 год.

«Общее число получателей составило 3 тысячи 655 человек. На сегодняшний день Министерство социального развития и труда эти выплаты завершило», – сообщила врио заместителя председателя правительства края Виктория Сивак. По ее словам, единовременная материальная помощь оказывалась пенсионерам в беззаявительном порядке на основании сведений, которые содержатся в автоматизированных информационных системах Министерства социального развития и труда края.

– Как выглядят последние статистические данные по заболеваемости коронавирусом на Камчатке?

– По данным сайта стопкоронавирус41.рф на 29 сентября, за сутки в регионе зафиксировали 26 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 4 469 человек. За минувшие сутки выздоровели 5 пациентов, общее число выздоровевших составило 3 290 человек. В стационаре находятся 138 пациентов. 84 больны пневмонией с COVID-19. По официальным данным, число летальных исходов от ковида на Камчатке с начала пандемии по-прежнему составляет 67.

В регионе проведен 133 851 тест, из них 352 – за минувшие сутки. Коечный фонд составляет 170 мест, из них свободными остаются 26.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА