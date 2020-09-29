РУБРИКА ВОПРОС – ОТВЕТ

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29 Сентября 2020

Коронавирус не собирается сдавать свои позиции, об этом говорит статистика заболеваемости COVID-19 во всем мире. Не стала исключением и Россия, где коронавирусная инфекция продолжает распространяться. На Камчатке, несмотря на снятие ряда ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует обязательный масочный режим, и сохраняются требования к соблюдению социальной дистанции не менее 1,5 метра при посещении общественных мест и в общественном транспорте. Газета «Вести» продолжает отвечать на вопросы читателей по теме коронавируса, которая по-прежнему остается актуальной.

– Как оценивается ситуация с распространением коронавируса на Камчатке, особенно в п. Озерновский, где была зафиксирована вспышка заболеваемости?

– По информации, размещенной на сайте Правительства Камчатского края со ссылкой на слова врио заместителя председателя правительства региона Романа Василевского, 28 сентября ситуация с коронавирусом в Камчатском крае в целом оставалась стабильной.

«В общем ситуацию можно оценить как стабильную. Количество заболевших за весь период наблюдения 4 тысячи 443 человека, за сутки выявлено 25 инфицированных. Общероссийский темп прироста составляет 0,69%, по Камчатке – 0,51%. За весь период выздоровело 3 285 человек. ПЦР-тестированием охвачено 154 200 человек, в том числе в частных лабораториях 22 тысячи, что в общем составляет 49,7% населения Камчатского края. На контроле находится вспышка в поселке Озерновский. Там сегодня ситуация нормализуется: 56 заболевших, 47 человек находится на амбулаторном лечении, 9 в стационаре, из них 8 взрослых и один ребенок, тяжелых случаев нет. 99 тестов в выходные дни направлено на территорию Петропавловска, по результатам будут предприняты дальнейшие мероприятия», – сказал Роман Василевский в ходе еженедельного оперативного совещания. Он также добавил, что на Камчатке на сегодняшний день развернуто 170 коек для заболевших COVID-19, из которых 144 занято. В палатах интенсивной терапии находится семь человек, пять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, дополнил он, основное количество приехавших на период путины работников уже вывезено с территории полуострова. Все они прошли тестирование на коронавирус. Однако в течение недели для работников рыбопромышленных предприятий будут сохраняться введенные ограничения по свободному перемещению на территории региона.

– Какие карантинные правила действуют у нас для тех граждан, которые возвращаются на Камчатку из других регионов России?

– Постановлением губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 174 от 23.09.2020 года установлено, что граждане России по прибытии на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) не менее чем 14 календарных дней со дня прибытия к месту проживания (пребывания).

Указанное требование не распространяется на граждан, имеющих отрицательный результат экспресс-тестирования на COVID-19, проведенного ими добровольно и за счет собственных средств в день прибытия в Камчатском крае, либо отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования), полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию края.

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья предписывается в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

– Какие требования сегодня предъявляются к тем гражданам России, кто авиарейсом возвращается домой из-за рубежа?

– По информации, размещенной на сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю, в связи с вступлением в силу постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.09.2020 № 27 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», российские граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, должны обеспечить заполнение анкеты прибывающего на борту и заполнение формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.

– Слышала, у нас недавно открылись кинотеатры. Расскажите, в каком режиме они будут работать.

– Кинотеатры (кинозалы) получили право возобновить свою деятельность с 25 сентября 2020 года при условии соблюдений требований «МР 3.1/2.10189-20», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 27.05.2020 года. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 174 от 23.09.2020 года.

В региональном Министерстве культуры отметили, что кинотеатры работают с выполнением ряда обязательных рекомендаций Роспотребнадзора. Безопасная социальная дистанция будет обеспечиваться шахматной рассадкой и общей наполняемостью зала не более чем на 50%. Интервалы между сеансами будут составлять 30 минут для возможности проветривания и дезинфекции помещений. Наличие средств индивидуальной защиты для зрителей также является необходимым условиям посещения кинозалов. При отсутствии таковых в кинотеатрах будет предусмотрена возможность приобретения масок.

«Снятие ограничений и открытие кинотеатров – большое событие для всех. Уверены, что все требования и предписания о соблюдении санитарных норм будут выполняться безупречно. В противном случае это грозит серьезными последствиями как для здоровья зрителей, так и для деятельности самих организаций. Владельцы кинотеатров прекрасно осознают эту ответственность», – сообщили в министерстве культуры Камчатского края.

Организаторы прокатов и представители регионального Минкульта обратили внимание граждан, что покупка билетов доступна в режиме онлайн и является наиболее оптимальным и рекомендованным способом приобретения билетов в нынешней эпидемиологической ситуации.

Кинотеатры в регионе не работали с 28 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

– Дети проучились в школах уже месяц. Как обстоят дела по заболеваемости среди учеников? Есть ли у нас школы, закрытые на карантин?

– Мониторинг заболеваемости ведется во всех учреждениях образования как по COVID-19, так и по ОРВИ, об этом сообщалось на официальном сайте краевого правительства 28 сентября со ссылкой на слова врио заместителя председателя правительства Виктории Сивак. «Если говорить о коронавирусе, то на вечер пятницы (25 сентября. – Авт.) у нас продолжали оставаться закрытыми две школы: Запорожская и Озерновская. Заболевших коронавирусной инфекцией в общеобразовательных организациях – 23 человека, в связи с чем в разных школах населенных пунктов Камчатки несколько классов находятся на карантине. Они переведены на дистанционное обучение, это 734 человека. По заболеваемости ОРВИ у нас частично закрыто пять школ и три детских сада – отдельные классы и группы. Мониторинг продолжаем, ведем работу с коллегами о необходимости соблюдения всех требований», – рассказала Виктория Сивак в ходе оперативного совещания.

В информации уточняется, что по поручению Владимира Солодова на Камчатке сотрудники образовательных учреждений проходят тестирование на коронавирус, сами учреждения оснащены «Дезарами», преподаватели обеспечены средствами индивидуальной защиты, а часть образовательной программы переведена в дистанционный режим.

– Стоит ли делать прививку человеку, который переболел коронавирусом?

– При подготовке ответа на этот вопрос мы обратились к мнению специалистов, опубликованному в открытых источниках интернета. Так, генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов считает, что с точки зрения эффективности лучшая вакцинация – это перенести соответствующую болезнь. «Если человек переболел в легкой форме или у него было бессимптомное течение заболевания, то все зависит от уровня сформировавшегося иммунитета. Вполне возможно, такой категории лиц в будущем потребуется вакцинация для защиты от COVID-19. Но если человек болел тяжело, то у него должен выработаться иммунитет, который не требует вакцинации. А при определенных особенностях иммунной системы и в случае тяжелого течения заболевания я могу предположить, что может быть сформирован пожизненный иммунитет», – сказал он.

Того же мнения придерживается и один из создателей вакцины «Спутник V» директор ФГБУ «НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург. По его словам, у пациентов, переболевших коронавирусом в легкой форме, титр антител сокращается очень быстро, поэтому им необходимо будет вакцинироваться. А в том случае, если человек перенес заболевание тяжело, титр антител держится дольше. Это говорит о том, что сформирован более устойчивый иммунитет. Однако и в этом случае необходимо определять титр вируснейтрализующих антител. Вполне возможно через какое-то время таким пациентам тоже потребуется вакцинация.

– Как сейчас обстоят дела с распространением коронавирусной инфекции в России? Планируют ли вводить новые ограничения?

– Президент России Владимир Путин призвал соблюдать меры по борьбе с коронавирусом. По его словам, в противном случае могут быть необходимы ограничения, аналогичные тем, которые вводились весной. «Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу», – сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета России, проходившего по видеосвязи.

«Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», – уточнил президент.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса в России, скорее всего, не потребуется, если все будут соблюдать санитарные требования. «Каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего неизвестного в сегодняшней ситуации нет», – сказала Попова.

По официальным данным, 28 сентября в России за последние сутки выявили 8 135 новых случаев COVID-19 (это в первый раз с 16 июня, когда показатель превысил восемь тысяч). За последние сутки от ковида умер 61 больной. Общее число летальных исходов составило 20 385. В стране зафиксировано 1 159 573 случая заболевания коронавирусом с начала пандемии. Всего выздоровело 945 920 человек, из них за минувшие сутки – 2 702 человека. По количеству новых случаев выявления COVID-19 лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ростовская область, Нижегородская область. Напомним, что в Москве с 28 сентября люди старше 65 лет снова должны соблюдать режим самоизоляции. Мэр Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом обратился к руководителям крупных компаний с призывом переводить как можно больше сотрудников на удаленную работу.

– Если распространение коронавируса продолжается, будут ли продлены льготы, введенные из-за пандемии?

– Законопроекты об этом разработаны рабочей группой Госсовета «Государственное и муниципальное управление» и правительством, сообщается в центральных СМИ со ссылкой на РИА «Новости».

Мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин призвал продлить на 2021 год принятые в период распространения коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, государственным заказам. Об этом мэр сообщил на заседании президиума Госсовета с участием Президента России Владимира Путина.

«Надо сказать, что те решения, которые мы приняли как временные на 2020 год в области финансов, Бюджетного кодекса, Налогового кодекса, на наш взгляд, необходимо продлить как минимум еще на 2021 год. Проекты таких законов вместе с правительством выработаны, их необходимо вносить в Думу и принимать», – сказал Собянин.

Он предложил принять подобное решение для контрактной системы в сфере госзакупок, а именно относительно федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По его словам, соответствующие проекты уже подготовлены. Сергей Собянин также призвал ввести мораторий на два–три года на дополнительные требования к строительной сфере. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы не перегружать бизнес и строительство.

– Будут ли вноситься какие-то усовершенствования в работу нашей скорой помощи? На мой взгляд, она очень в этом нуждается, особенно в условиях распространения коронавируса.

– В 2021–2022 годах в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение», планируется объединение муниципальных станций скорой медицинской помощи и Камчатского центра медицины катастроф. Сначала будет создана диспетчерская служба. Об этом сообщается на сайте Правительства Камчатского края со ссылкой на слова исполняющего обязанности директора Камчатского центра медицины катастроф Андрея Смирнова.

«Согласно этой программе, до 2021 года должна быть создана единая диспетчерская служба, которая объединит станции скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф. Диспетчерская будет включена в единый информационный центр всех регионов России. Для Камчатки это очень важно. Здесь зачастую добраться из пункта А в пункт Б можно только авиацией. И четкая координация служб экстренной медицинской помощи позволит сберечь время, счет которого иногда идет на минуты», – рассказал Андрей Смирнов.

Он отметил, что в рамках этого же проекта к 2024 году количество доставленных пациентов планируется увеличить почти в пять раз. При этом число вылетов уже значительно выросло. Так, за весь 2019 год был выполнен 451 вылет, а за восемь месяцев этого года их число достигло 400. Во время пандемии специалисты медицины катастроф транспортировали тяжелых больных коронавирусом из районов края и больниц, доставляли в моногоспитали всех пациентов, которые нуждались в кислородной поддержке. «Благодаря поддержке краевого Минздрава мы были по максимуму обеспечены средствами индивидуальной защиты», – отметил Андрей Смирнов.

Дополним, что медики центра медицины катастроф взяли на себя часть работы сотрудников станции скорой помощи Петропавловска, когда там произошла вспышка COVID-19.

– Кто из пенсионеров получил матпомощь из-за ситуации с коронавирусом?

– По сообщению пресс-службы Камчатского края, на Камчатке более 3,6 тысячи неработающих пенсионеров получили материальную помощь из-за ситуации с коронавирусом. Выплата составила 4 тысячи рублей. Она производились с 24 апреля в два этапа: первая часть назначалась с начала режима самоизоляции, вторая после его завершения. Получателями выплат стали те неработающие пенсионеры в возрасте 60 лет и старше, размер пенсии которых ниже величины прожиточного минимума размером 16 756 рублей, установленного в Камчатском крае на 2020 год.

«Общее число получателей составило 3 тысячи 655 человек. На сегодняшний день Министерство социального развития и труда эти выплаты завершило», – сообщила врио заместителя председателя правительства края Виктория Сивак. По ее словам, единовременная материальная помощь оказывалась пенсионерам в беззаявительном порядке на основании сведений, которые содержатся в автоматизированных информационных системах Министерства социального развития и труда края.

– Как выглядят последние статистические данные по заболеваемости коронавирусом на Камчатке?

– По данным сайта стопкоронавирус41.рф на 29 сентября, за сутки в регионе зафиксировали 26 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 4 469 человек. За минувшие сутки выздоровели 5 пациентов, общее число выздоровевших составило 3 290 человек. В стационаре находятся 138 пациентов. 84 больны пневмонией с COVID-19. По официальным данным, число летальных исходов от ковида на Камчатке с начала пандемии по-прежнему составляет 67.

В регионе проведен 133 851 тест, из них 352 – за минувшие сутки. Коечный фонд составляет 170 мест, из них свободными остаются 26.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."