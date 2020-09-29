ОДНАЖДЫ…

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29 Сентября 2020

По просьбе наших читателей «Вести» повторяют наиболее понравившиеся рассказы Ариши Зимы из цикла «Однажды».

Однажды в лесу

Моя бабушка много рассказывала о своей семье – она всегда хотела, чтобы я помнила свои корни. Родители много работали, поэтому я часто ночевала у бабули. Звали ее баба Шура, в детстве – Шурочка. Вечерами перед сном мы зажигали свечи, и бабушка начинала свой рассказ. Она много рассказывала о войне, но не о той, что показывали по телевизору. Бабушка не помнила боев, партизан и немцев, она помнила свою деревню, голод и страшную нищету. Когда война закончилась, не все мужчины вернулись домой. Но их семье повезло. Отец (мой прадед) вернулся не просто живым, но и не покалеченным. Это был настоящий праздник. В то время, когда многие женщины остались без мужей и сыновей, радоваться в открытую было не принято.

Первые дни эйфории прошли, надо было жить дальше. Тятя (так называли моего прадеда) пошел работать лесничим. Там можно было заработать трудодни и прокормить семью. Семья прадеда жила очень скромно: ели не вдоволь, но и не голодали. Летом тятя рыбачил, осенью собирал дикоросы, весной приносил березовый сок. Однажды вся семья решила сходить за грибами. Лето в тот год было засушливым, поэтому поиски грибов превратились в длительные мучительные блуждания. Бабушка очень любила лисички. Она так увлеклась их поиском, что не заметила, как отбилась от взрослых. Опомнилась бабуля, когда стало темнеть. Детские ножки гудели от усталости, настало время передохнуть. И вдруг она услышала шорох в кустах. Подойдя поближе, Шурочка увидела маленького серенького щеночка. Он жалобно пищал. Бабушка всегда хотела собачку, но в период войны собак в деревне почти не осталось. Она с радостью взяла щенка в руки. Он был такой ласковый, сразу облизал ей щеки. Счастью маленькой девочки не было предела. Она засунула его под жилетку и попыталась определить, в какой стороне ее дом. Шурочку уже искали родители. Они ходили по лесу и аукали: «Доченька-а-а! Шурочка-а-а!» На громкий зов и вышло их чадушко с собачкой за пазухой. Когда первые эмоции схлынули, тятя, посмотрев на щенка, тихо сказал, что это волк, а значит, самка-мать где-то рядом. Он выхватил щенка из рук дочери, спросил, где она его нашла, и побежал в глубину леса. Вернулся тятя довольно быстро и приказал всем быстро идти домой.

Тот вечер в семье был посвящен интенсивному воспитанию Шурочки. Ее не били, но тятя говорил таким ледяным голосом, что плакали все. Он рассказал, что волки – самые умные звери. Они все помнят и умеют мстить. Теперь их дом в опасности. После того как щенка потрогает человек, волчица это чувствует и воспринимает как угрозу. Поэтому самку-волчицу скоро можно ожидать в гости.

Бабушка всю ночь ворочала свои страхи в маленькой голове и почти не спала. Поутру она взяла кусок хлеба и пошла в лес искать волчонка. Ей было страшно за свою семью и жалко маленькое животное, и она решила спасти всех разом. Волчонка она нашла. Волчица была рядом. Бабушка отчетливо помнила, как волчица выглядела, как пахла, как пристально смотрела в глаза. Она бросила ей хлеб и со словами «кушай и никого не обижай» убежала домой. За ней никто не погнался. Родителям девочка ничего не рассказала. Но зимой к опушке леса стал приходить тот самый волчонок (у него на шее было белое пятно, поэтому спутать было невозможно). Бабушка ему очень обрадовалась и тайком носила остатки еды из дома. В глубине леса она всегда видела волчицу, но та никогда не подходила близко. Однажды тятя увидел эту тайную трапезу и сильно разозлился, что дочка его не послушала. Он собрался покончить с этой дружбой.

После войны жили все одинаково бедно, но даже тогда все равно случалось воровство. В один из дней с утра тятя уехал по делам в город, женщины пошли помочь соседям прополоть огород. Где-то после обеда двое неизвестных мужчин решили обокрасть их дом. Когда бабушка увидела, как один мужчина снимает постиранную одежду с веревок на улице, она стала громко кричать. Все было напрасно. Дом их стоял особняком, да и деревенских мужчин поблизости не было. Поэтому воры без стеснения, забрав все на улице, решили зайти в дом. Бабушка кричала и звала на помощь. Вдруг из кустов выскочил ее уже повзрослевший волк и с рыком набросился на одного из злодеев. В страхе вор выронил награбленное, и оба грабителя убежали прочь.

С тех пор дома бабушку стали называть лесной колдуньей. Тятя так и не привык к этой странной дружбе, но противиться ей не стал. Иногда с гордостью он говорил, что его дочка приручила волка, что в принципе невозможно. Серый волк с белым пятном несколько лет подряд приходил повидаться. Этот странный телохранитель всегда появлялся, когда бабушке было особенно нужно. Он приходил на опушку леса, и Шурочка тотчас радостно бежала к нему, кормила нехитрой снедью и о чем-то рассказывала, словно волк мог понять ее. Она никогда не приглашала с собой подружек. Ласково называя своего серого хищника «Белое пятнышко», бабушка гладила лесного друга по холке и просила не пугать односельчан и животных воем. Последний раз он пришел перед тем, как бабушкина семья решила перебраться в город. С тех пор в селе Белое пятнышко никто не видел. Часто рассказывая на разные лады эту историю, бабушка всегда повторяла, что волки – самые преданные друг другу животные и беспощадные хищники. Но лесных колдуний они не трогают, лишь оберегают. Вот и не верь после этого сказкам.

Однажды на дороге

В тот день мы с братом решили не задерживаться на даче у родителей и вернуться домой. Лето было в самом разгаре. Учитывая временную свободу от родителей, мы собрались организовать вечеринку. Между нами была разница всего в два года, поэтому друзья у нас были общими. Несмотря на то, что брат был старше меня, командовала им я. Конечно, мы иногда ругались, ссорились, но быстро мирились и старались не вспоминать эти временные разлады. С самого детства мы читали друг другу книги вслух, вместе слушали музыку, смотрели фильмы, жарко спорили, но всегда были рядом. Я любила своего брата, он меня, наверное, тоже. Но почему-то мы никогда об этом друг другу не говорили. Мы это просто знали.

Чтобы сбежать с нашей «фазенды», мы решили немного схитрить и сказали родителям, что обязательно должны уехать в город для сдачи университетских учебников (тогда я окончила первый курс, брат – третий). Сессии наши были завершены, но ответственный подход к библиотечной литературе подкупил отца, и он отпустил нас на своем подержанном «Москвиче» в город. Пришлось немного сыграть расстроенных детей, но дело было решенным – надо ехать. Прыгнув в машину, мы поспешили в сторону дома. Нас ждала масса забот, нужно было все успеть: предупредить друзей, что вечером состоится маленький банкет по случаю окончания обучения, приготовить еду и т.п. Настроение было отличным, в машине играла любимая музыка, светило солнышко, окна авто были полностью открыты. Мы ехали и пели песни. Вдруг из-за поворота прямо на встречную полосу выскочил небольшой грузовик. Брат не успел среагировать, и машина лоб в лоб врезалась в нас. Мы оба были пристегнуты, но удар был очень мощный. Брат головой ударился о руль, я о переднюю панель. Лобовое стекло разлетелось вдребезги. Осколки сильно рассекли мне лицо, кровью залило глаза. Сознание я не потеряла, но происходящее все равно виделось как в тумане. Я повернулась к брату, он лежал неподвижно на руле, голова и лицо его были в крови. Через несколько секунд я услышала скрежет со стороны своей двери. Незнакомый мужчина открыл мою дверь, отрезал ножом ремень безопасности и стал вытаскивать меня из машины. Тело будто онемело. Я попыталась встать, но резкая боль в ногах не позволила это сделать. Мужчина оттащил меня на обочину и поспешил вернуться в нашу машину. Я снова постаралась встать, но беспомощно рухнула на траву. Мужчина пытался открыть дверь со стороны брата, но у него никак не получалось. Основной удар пришелся на сторону водителя, дверь была сильно деформирована. Мужчина локтем разбил стекло и начал вытаскивать брата из машины. На беду наш «москвичонок» загорелся. Мужчина наконец-то с большим трудом вытащил брата наружу. На руках он донес его до обочины и положил рядом со мной. Прозвучал сильный взрыв. От взрывной волны мы даже немного пригнулись к земле. Я обнимала брата и плакала. Мужчина сидел рядом со мной, обхватив руками голову, и все время просил прощения. Из-за сильного стресса я не сразу поняла, что мужчина – это водитель той злосчастной машины, а я обнимаю уже холодное тело своего мертвого брата. Бригада скорой помощи забрала меня в больницу с переломами обеих ног. Мужчина поехал со мной. Мне сделали какой-то укол, я заснула. Очнувшись, решила, что это был дурной сон. На улице все так же светило солнышко, слышно было пение птиц. Но когда я увидела заплаканную маму, которая сидела рядом с кроватью, поняла, что страшная беда мне не приснилась. В больничном коридоре был слышен какой-то шум. Оказалось, отец, увидев виновника ДТП, ввязался с ним в драку. Точнее, обезумевший от горя отец нанес ему несколько ударов. Водитель лишь вяло защищался и просил прощения. Я пыталась рассказать, что он спас меня и пытался спасти брата, сделав все возможное. Значительно позже экспертиза установила, что мужчина был трезвым, а его машину выбросило на встречную полосу, потому что лопнуло переднее колесо. Обвинения с водителя были сняты следователями, но не моими родителями. Они требовали мести. Отец был убежден, что скорость автомобиля этого убийцы (именно так он называл мужчину) была превышена. Мама при любом упоминании имени этого мужчины проклинала его и весь его род. В своем горе они даже забыли, что я осталась жива и мне нужна помощь и поддержка. Они с утра до вечера бегали в прокуратуру и милицию в поисках, как им казалось, справедливости.

Длинными вечерами я лежала одна в душной палате и плакала от потери близкого человека и физической боли. Однажды утром после обхода врачей меня пришел навестить тот самый мужчина, которого так ненавидела моя семья. Я посмотрела на него и увидела худое изможденное лицо. Темные круги под глазами говорили о том, что он плохо спит. Подойдя к моей кровати, он попросил разрешения немного побыть со мной. Накрученная родителями я сначала хотела на него накричать, но его потерянный взгляд, весь его горестный вид говорил сам за себя. Наша трагедия для него самого была настоящей бедой. Я предложила присесть и рассказать о том трагическом дне.

Мужчину звали Михаил, в тот день он должен был приехать на дачу своей бабушки и помочь полить грядки. Родители его давно умерли, и единственным близким человеком у него была именно бабуля. За несколько секунд до удара Михаил услышал хлопок – это разорвалось переднее колесо. Машину вынесло на встречную полосу, столкновение было неизбежным. Машина у Михаила была значительно больше нашей, поэтому от удара сильно помялись только бампер и капот. Наш же «Москвич» оказался сильно разбитым. Михаил рассказал, как встретился с моими родителями, как просил прощения, как предлагал деньги и любую помощь в организации похорон брата, но родители даже слушать его не стали. Он умолял простить его, говорил, что всю жизнь будет нести это бремя на себе и готов стать подспорьем в любых вопросах и проблемах.

Хоть горечь утраты не позволила быть доброжелательной, но мне вдруг стало очень жалко этого мужчину, у которого так же, как и у нас, жизнь разделилась на «до» и «после» аварии. Я разрешила навещать меня, но только в разное время с родителями. Так прошло почти три месяца. Мама приходила ко мне и все время плакала, отец ненавидел Михаила. Их посещения изматывали душу, разбивали мне сердце. Я стала замечать, как быстро постарели родители. Мои просьбы прекратить страдания и научиться жить дальше оставались неуслышанными. Меня стали обвинять в равнодушии. Между нами начала расти стена непонимания и отчуждения. А Михаил при посещениях всегда улыбался, старался отвлечь меня от грустных мыслей, катал по больничному корпусу на инвалидном кресле (ходить мне еще долго было нельзя), читал мне книги, газеты, дарил всякие приятные мелочи. Перед самой выпиской он подарил роскошный букет цветов. В нем лежал конверт, который я обещала открыть только дома. Мы простились. На следующий день родители забрали меня домой.

В квартире пахло плесенью. В воздухе витало ощущение заброшенности и какой-то тоскливой горечи. Я зашла в свою комнату и поняла, что здесь меня никто не ждал: все было в паутине и пыли. Слезы поневоле потекли из моих глаз. Родители объяснили, что просто не успели подготовить квартиру к моей выписке, но я поняла, что здесь вообще никто ничего не убирал с самой аварии. Мы поужинали в тишине и разошлись по комнатам. Затем пришлось несколько часов приводить свою комнату и квартиру в порядок. Уборка меня немного отвлекла, на душе стало легче. Вдруг я вспомнила о конверте, который подарил Михаил, и стала лихорадочно его искать. В нем оказалось письмо, в котором Михаил признавался мне в любви. В конце был написан его телефон. Меня охватило внезапное волнение, я поняла, что влюблена и что хочу помнить живым моего любимого брата. Хочу жить, чтобы верить и надеяться на счастье.

В ту ночь я так и не смогла уснуть. Сомнения грызли мою душу, меня мучили вопросы: а вдруг Михаил написал все из жалости, из-за чувства вины? А как родители воспримут его признание? А вдруг моя привязанность к нему вызвана больничным одиночеством? Я не знала как поступить и посоветоваться мне было не с кем. Друзья к моменту моей выписки уже не интересовались моей жизнью – слишком много времени я отсутствовала. Жизнь продолжалась. Сначала я должна была решить проблемы в университете, сдать экзаменационные долги и уж потом подумать, что делать дальше. Зачеты, контрольные работы, семинарские занятия окончательно отвлекли меня от горьких мыслей. Письмо Михаила я убрала в нижний ящик своего письменного стола. Лишь когда мне было особенно тоскливо, я доставала его, перечитывала, и на душе сразу становилось очень тепло, но позвонить все никак не решалась.

Снова наступил июль. На годовщину смерти брата мы с родителями съездили на кладбище, в храме заказали панихиду. Но сидеть в квартире не было сил, я взяла такси и поехала на место трагедии. Добравшись до нужного места, я попросила таксиста остановиться и подождать. Там, на повороте стоял Михаил. Увидев меня, он словно ожил. Не сговариваясь, мы бросились друг другу в объятия. Целуя мое заплаканное лицо, Михаил говорил, что скучал и ждал моего звонка. Он продал машину и за руль больше не садится. В прошлом году его бабушка умерла, и он остался совсем один. Радость встречи и горечь утраты были перемешаны в наших душах, но жить в постоянной печали у нас уже не было сил. Поэтому мы решили провести этот день памяти вместе. Время встречи пролетело незаметно. Расставаясь с Михаилом, я обещала позвонить. В следующую встречу мы стали близки. Я поняла, что не хочу больше расставаться со своим суженым.

Самое трудное было – объявить об этом родителям. Родители мое решение не приняли, поэтому пришлось уехать жить к Михаилу. Отец предупредил, что отныне я ему не дочь. Для него я стала предателем. Целый год мы с мужем прожили в разлуке с родителями. Конечно, я очень скучала. Каждый праздник я звонила им, предлагала встретиться, но отец с матерью оставались холодны. Когда я забеременела, мы с Михаилом купили подарки, цветы и направились к родителям. Отец открыл дверь и разрешил зайти в дом. Оказалось, у мамы был сердечный приступ, она лежала в постели уже несколько недель. Михаил снова просил прощения, я умоляла помириться всем ради будущей новой жизни. Так оно и случилось. Нашего сына мы назвали в честь брата.

Мой муж не набожный человек. В церковь он ходит от случая к случаю. Но ежегодно Михаил в день гибели моего братика ходит в церковь, молит Бога о прощении и заказывает заупокойную молитву.

Надеюсь, господь услышит его и простит.

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."