Рубрика вопрос - ответ

06 Октября 2020



– До какого времени на Камчатке продлен обязательный масочный режим?

– Постановлением губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 179 от 2 октября 2020 года установлено, что обязательный масочный режим в крае сохраняется до 16 октября 2020 года включительно для граждан при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения.

Также до указанной даты включительно сохраняется требование к соблюдению дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

– Насколько камчатские больницы готовы к подъему сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которые, без сомнения, добавятся к COVID-19?

– Больницы готовятся принимать пациентов с гриппом и новой коронавирусной инфекцией. Количество коек в стационарах увеличено со 170 до 239. 60 развернуты в Центре СПИД, девять – в детской инфекционной больнице. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства региона Роман Василевский 1 октября.

«По поручению губернатора принято решение, чтобы мы сегодня развернули дополнительные койки. Есть некоторое увеличение по стране по ковиду. Также мы видим, что у нас появились вспышки на пароходах, в отдельных поселках. Есть случаи заболеваний в школах», – сказал Роман Василевский.

По его словам, ситуация с коронавирусом в крае оценивается как стабильная и пока непонятно, придет ли вторая волна ковида. «Мы не можем, сказать будет ли вторая волна COVID-19. Роспотребнадзор ведет статистику в ежедневном режиме. Сейчас Камчатка очень стабильна. Но первая волна пришла на полуостров где-то через 2–2,5 недели после того, как началась на материковой части страны. И мы должны быть во всеоружии».

Василевский отметил, что, независимо от ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, край должен быть готов к сезонному росту заболеваемости, в том числе гриппом и ОРВИ. «Мы освобождаем Центр СПИД, чтобы, если будет заполнена вторая горбольница, он был готов к приему пациентов с COVID-19. Также мы проводим мероприятия по переводу бывшего военного госпиталя, а сегодня госпиталя долечивания, в зимний режим работы. Для этого будет организовано отопление через бойлер. Чтобы все работы (ремонт, проведение кабеля) не делать зимой», – добавил он.

– Зима со снегопадами не за горами. Интересно узнать, как контролируется у нас готовность служб, ответственных за расчистку дворов и дорог от снега?

– Глава города Константин Брызгин поручил начать проведение контрольных мероприятий в рамках подготовки к зимнему сезону, сообщили в мэрии Петропавловск-Камчатского городского округа. Брызгин подчеркнул, что уже сегодня необходимо прорабатывать вопросы взаимодействия коммунальных служб, подрядных организаций и управляющих компаний в зимний период. «Считаю необходимым уже сейчас решать вопросы взаимодействия управляющих компаний и подрядных организаций по расчистке придомовых территорий, по составлению графиков расчистки. Не надо ждать, когда выпадет снег. От слаженности вашей работы будет зависеть организация жизнедеятельности всего города», – сказал он.

Профильным управлениям администрации города дано поручение в срок до 15 октября провести выездные проверки готовности подрядных организаций к зимнему периоду. Особое внимание будет уделяться наличию необходимой техники, трудовых и материальных ресурсов, запасов противогололедных материалов.

«Кроме того, необходимо обсудить вопросы взаимодействия служб и организаций, ответственных не только за зимнее содержание дорог, но и за пассажирские перевозки. Готовность автобусов – одна из важнейших составляющих безопасности и качества работы транспорта зимой», – добавил глава города.

По данным МКУ «Служба автомобильных дорог», в целях выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети Петропавловска в зимний период 2020–2021 годов все необходимые контракты заключены. Кроме того, заключены 4 муниципальных контракта на содержание полигонов по складированию снега.

– Будет ли увеличен размер прожиточного минимума неработающим пенсионерам на Камчатке?

– Депутаты Заксобрания Камчатского края приняли законопроект об увеличении прожиточного минимума неработающих пенсионеров. Эту величину используют для расчета региональных доплат к пенсиям. По информации краевого правительства, в 2021 году величина прожиточного минимума неработающих пенсионеров в регионе составит 17 226 рублей. Соответствующий законопроект был рассмотрен и принят депутатами на 42 сессии Законодательного собрания края.

По предварительным расчетам объем средств, необходимых на выплату социальных доплат к пенсии неработающим пенсионерам, сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума, установленной в регионе, в 2021 году составит свыше 750 миллионов рублей. Большую часть этих средств субъект получит из федерального бюджета. Средний объем доплаты на одного получателя по прогнозным подсчетам составит 5 205 рублей.

«Сегодня в Камчатском крае более 12 тысяч получателей социальной доплаты к пенсии. Необходимые средства заложены в бюджете», – сказал врио министра социального развития и труда Камчатского края Евгений Меркулов. «Важно различать данный размер прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемого на предстоящий календарный год, от устанавливаемого ежеквартально, который в течение года может быть изменен как в сторону увеличения, так и снижения. Так, исходя из расчетов, величина прожиточного минимума для пенсионера в Камчатском крае, установленная на весь 2021 год, составит 17 226 рублей», – отметил он.

При этом врио министра подчеркнул, что при определении размера региональной социальной доплаты на 2021 год в расчет будет браться размер пенсии, который пенсионер получает на конец 2020 года, без учета суммы индексации, которые будут предусмотрены в 2021 году.

– В июне СМИ сообщали о том, что депутаты от ЛДПР во главе с Жириновским внесли в Госдуму законопроект о выплатах пособий домохозяйкам. Что слышно о судьбе этого проекта?

– Госдума на пленарном заседании во вторник, 29 сентября, отклонила законопроект депутатов фракции ЛДПР о ежемесячных выплатах пособий лицам, занятым ведением домашнего хозяйства и нуждающимся в поддержке.

Ранее либерал-демократы во главе с Владимиром Жириновским внесли в нижнюю палату парламента документ о ежемесячной господдержке неработающих женщин или мужчин в размере МРОТ. Авторы уточняли, что под домашним хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому.

При этом право на пособие предлагалось предоставить только одному члену семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в ней не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Профильный комитет нижней палаты и Правительство РФ не поддержали инициативу.

Как указали в кабмине, предлагаемое применение МРОТ не соответствует законодательству, так как эта величина «может применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования». Документом также не определены источники финансирования, что является нарушением требований Бюджетного кодекса РФ, отметила правительственная комиссия.

– Правда ли, что коронавирус бушует в Государственной думе, а один депутат умер от этого заболевания?

– Депутат Госдумы от фракции КПРФ Ваха Агаев скончался после заболевания коронавирусом 23 сентября, о чем сообщил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Депутат, занимавший пост зампреда комитета палаты по финансовому рынку, умер из-за последствий коронавирусной инфекции в возрасте 67 лет. Это единственная на данный момент смерть из-за коронавируса среди парламентариев.

По состоянию на 29 сентября количество депутатов Госдумы, попавших в больницу с коронавирусной инфекцией, составило 18 человек, при этом общее количество переболевших и имеющих антитела депутатов выросло до 60, сообщает ТАСС со ссылкой на слова спикера Вячеслава Володина.

В связи с этим Володин вновь попросил депутатов соблюдать все необходимые меры предосторожности. «Меры предосторожности мы будем вводить в том числе при организации работы. Поэтому часть структур думы уйдет на дистанционную форму работы. Просьба, чтобы у нас количество посетителей также было сокращено. Только по мере необходимости и по согласованию с руководителями фракций и руководителями комитетов», – подчеркнул он и призвал комитеты и фракции Госдумы максимально проводить встречи в режиме видеоконференций. Он отметил также, что все вопросы, решаемые депутатами Госдумы, должны приниматься гласно и публично, однако при их решении следует максимально избегать угрозы передачи коронавируса.

– Слышал, на Камчатке решили штрафовать за продажу газовых зажигалок и баллонов подросткам. Расскажите об этом подробнее.

– Как сообщили в Законодательном собрании Камчатского края, за продажу газовых баллонов и зажигалок несовершеннолетним на Камчатке введены штрафы. Соответствующий законопроект был принят на 42-й сессии Заксобрания 29 сентября.

Как пояснила депутат Татьяна Ткаченко, это было сделано в связи с тем, что в последние годы на Камчатке участились случаи гибели детей и подростков от вдыхания газа из баллонов для газовых плит и зажигалок.

«Так называемый сниффинг – опасное и пагубное увлечение вдыхания бытового газа – влечет не только серьезный вред здоровью детей и подростков, но иногда и является причиной их смерти. Ранее, в июне 2020 года, мы приняли закон, ограничивающий продажу несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд, содержащих сжиженный углеводородный газ. Теперь нами предусмотрена и административная ответственность за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих бытовой газ. Размер штрафов таков, что может остановить недобросовестных продавцов от нарушения закона», – пояснила Ткаченко.

За продажу несовершеннолетним газовых баллонов и зажигалок введены следующие административные штрафы: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей.

– Почему отопительный сезон начался у всех по-разному? У меня в квартире на ул. Академика Королева батареи стали греть только 1 октября, у знакомых на ул. Заводская они уже 25 сентября были горячие. От чего это зависит?

– ПАО «Камчатскэнерго» досрочно (в течение 25 и 26 сентября) завершило подключение всех ЦТП (центральных тепловых пунктов) и котельных Петропавловска-Камчатского. В настоящее время все энергообъекты работают в штатном режиме, теплоноситель подается по утвержденному графику, сообщили в энергокомпании.

Энергетики подчеркнули, что ПАО «Камчатскэнерго» в новый отопительный сезон вошло полностью подготовленным. Все запланированные ремонтные работы были завершены в срок. Для того чтобы тепло стало поступать в квартиры, специалисты управляющих компаний должны были завершить все ремонтные работы на внутридомовых сетях и открыть запорную арматуру, расположенную в подвале жилого дома.

В энергокомпании напомнили, что «Камчатскэнерго» отвечает за доставку тепла до внешней границы дома, дальше начинается ответственность управляющей организации. Именно управляющая компания обязана представить жителям отчет о проделанной работе по подготовке внутридомовых систем к отопительному сезону. Граждане должны быть уверены, что отопление придет в многоквартирный дом в срок и должного качества. Квартиросъемщики и владельцы жилья имеют право требовать публичного размещения копии подписанного акта готовности на доске объявлений в своем доме.

– Как сказались на нашем краевом бюджете затраты на борьбу с коронавирусом? В кредиты теперь придется лезть?

– Проект закона «О внесении изменений в статьи 5 и 15 закона Камчатского края «О бюджетном процессе в Камчатском крае» принят депутатами Законодательного собрания региона на очередной сессии. Благодаря этому правительство региона сможет привлечь кредитные средства при необходимости. Однако, по прогнозам, подобные действия потребуются в крайнем случае. Об этом сообщается на сайте краевого правительства со ссылкой на слова врио председателя, первого вице-губернатора Камчатского края Александра Кузнецова.

«Пандемия коронавируса внесла коррективы в бюджетные процессы всех регионов страны. Камчатский край не стал исключением. Пришлось увеличить затраты на медицину, выделить средства на поддержку бизнеса и социальные выплаты, предоставить отсрочки и каникулы по налоговым и арендным платежам. При этом сократились поступления в доходную часть бюджета. В связи с этим на очередной сессии Законодательного собрания утверждены изменения в краевой бюджет на 2020 год. Одно из изменений – увеличение источников финансирования дефицита бюджета за счет привлечения коммерческих кредитов в объеме до 4,3 миллиарда рублей. Это не означает, что эта работа будет проведена. Поправка только дает право Правительству Камчатского края осуществить данные заимствования. Это потребуется сделать только в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции», – отметил Кузнецов.

Он добавил, что сейчас общая экономическая ситуация стабилизирована, растет экономическая активность в отраслях экономики, связанных с потребительским спросом, наращиваются объемы производства товаров и услуг. Однако пока еще это «восстановительный» рост.

«В целом экономика Камчатского края прошла нижнюю точку падения лучше, чем ожидалось. Первоначальные прогнозы о снижении на 8 миллиардов рублей налоговых доходов не подтверждаются. Тем не менее мы должны быть готовы к неблагоприятному развитию ситуации. Хочу также отметить, что в случае привлечения коммерческих кредитов эта работа будет проводиться на основе конкурентных процедур и только в объеме, необходимом для исполнения всех социально-значимых расходов», – сказал Александр Кузнецов.

– Все лето только и говорили, что о пьяном ДТП, которое устроил актер Ефремов в Москве. А мне интересно, сколько у нас на Камчатке происходит аварий на дорогах, в том числе из-за пьяниц-водителей? И сколько людей в них пострадало?

– За 8 месяцев 2020 года на территории края зарегистрировано 291 ДТП, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года. В результате 27 человек погибли и 378 получили травмы, об этом сообщил на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Камчатского края врио начальника управления УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю Алексей Шарандак.

Он подчеркнул, что отмечен рост числа ДТП с участием водителей с признаками опьянения. «Так, по итогам 8 месяцев 2020 года число ДТП с участием нетрезвых водителей увеличилось с 44 до 48, в которых 10 человек погибли и 70 получили ранения», – уточнил он.

Глава региона Владимир Солодов поручил проработать меры по сокращению объема употребляемого алкоголя. «На совете по безопасности мы обсуждали вопросы, связанные с нетрезвыми водителями за рулем. Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай поддержал мою идею о запуске мер по сокращению объема употребляемого алкоголя», – сказал губернатор.

По итогам заседания глава региона поручил краевому министерству здравоохранения в оперативном порядке проработать этот вопрос.

– Как идет на Камчатке вакцинация от гриппа?

–Меры, принимаемые в регионе по организации прививочной кампании от гриппа, губернатор Камчатского края Владимир Солодов посчитал недостаточными. Об этом сообщается на сайте краевого правительства со ссылкой на слова врио министра здравоохранения Камчатского края Марины Волковой, которая сообщила о том, что на территории полуострова вакцинация проведена на 29% от плановых показателей.

При этом Волкова отметила, что «в рамках кампании специализированные бригады выезжают в трудовые коллективы. Сотрудниками министерства здравоохранения проводится ежедневный контроль-мониторинг, в зависимости от результатов которого в отношении руководителей медучреждений применяются соответствующие меры, в том числе по снижению стимулирующих выплат. Проводится учет охвата трудовых коллективов. Совместно с министерством образования и муниципалитетами организовываем выезды в школы и на большие предприятия».

«То, что я сейчас слышу, похоже на провал. У нас сегодня 5 октября, а выполнено 29 процентов от плана. То есть треть. Хотя мы уже больше месяца занимаемся вакцинированием. Я прошу представить конкретный план, как мы пошагово, прямо подневно будем наращивать объем. Необходимо менять ситуацию. Мы понимаем, что это не просто статистика. Эта та планка, которая позволит обеспечить здоровье наших граждан в осенне-зимний период», – отреагировал на информацию руководителя краевого Минздрава губернатор. Он дал поручение усилить работу и очень серьезно подойти к разработке плана. При необходимости подключать к работе других профильных руководителей. А также проанализировать работу регионов в этом вопросе и, с учетом их опыта, выработать конкретные меры по перелому ситуации, назвав эту задачу приоритетной.

Напомним, по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020–2021 годов, состоявшегося 29 июля, президент страны Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения России.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА