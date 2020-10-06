КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ

06 Октября 2020



На днях в ряде центральных СМИ появилось сообщение, которое не могло не привлечь внимания. Речь идет о заявлении главы Роспотребнадзора России Анны Поповой, сделанном ею в ходе доклада на заседании президиума Российской академии наук. Главный санитарный врач страны, озвучивая последние данные о новой коронавирусной инфекции в стране и борьбе с ее распространением, сообщила, в частности, что переболевший коронавирусом человек может оставаться заразным до 48, а то и до 90 дней после выздоровления.

«У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в регионах России показали, что выделение вируса может продолжаться вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения – до 90 дней. У человека уже нет симптомов, он чувствует себя прекрасно, у него нормальный анализ крови и другие показатели, но вирус из носа он выделяет», – сказала Попова.

Предварительно она сообщила ученым: «Мы не знаем патогенез, механизм воздействия, отдаленных последствий, продолжительность иммунитета и уровень иммунитета, определяющий защиту». И добавила: «Мы предполагаем, что определенная мутация D615G в гене S обуславливает ускорение передачи вируса от человека к человеку. Пока это предположение».

Для обывателей, не разбирающихся в сложной жизни вирусов и доверяющих в этом вопросе мнению специалистов, подобное сообщение главного санврача страны стало «последней соломинкой, сломавшей спину верблюда». В самом деле, получается, что все, кто заболел полтора месяца назад (возьмем по минимуму 48 дней, на основании российских исследований), то есть в середине августа, до сих пор распространяют заразу. А те, кто выписался вчера, будут заражать окружающих еще весь октябрь и добрые две недели ноября? А если представить это в масштабах Камчатки с ее сравнительно небольшим населением в 313 тысяч человек и увеличившимся в последнее время суточным приростом новых случаев COVID-19 до 22–25 человек? Получается, мы все тут уже давно должны быть носителями инфекции? Симптомными или бессимптомными – это уже другой вопрос. Опять же непонятно, как теперь быть с выздоровевшими, но, по словам госпожи Поповой, продолжающими выделять вирус гражданами. По логике, их надо помещать в обсерватор, чтобы не заражали остальных. Но где же на всех обсерваторов набраться? Так что же, возложить всю надежду на защитные маски? Еще большой вопрос, спасут ли они нас в таком случае. По информации того же Роспотребнадзора, многоразовые маски (которые, чего греха таить, предпочитают многие из нас), сшитые на неизвестном производстве из непроверенных материалов, не должны использоваться как защитные, так как данных об их эффективности нет. Так сказала руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцева 23 сентября в ходе прямого эфира в Instagram, и она права. Странно, что в Роспотребнадзоре не говорили об этом раньше. А одноразовые гигиенические маски, которые, по рекомендации тех же медиков, должны без зазоров прилегать к лицу, плотно закрывая нос и рот? И которые надо менять каждые два часа, а то и чаще, по мере их намокания? Кто, скажите, сегодня это делает, особенно учитывая цену на маски порядка 20 рублей за штуку? Да и вообще, в свете сказанного госпожой Поповой, вывод напрашивается один: защищайся, не защищайся, а ковидная инфекция уже пропитала все вокруг. Непонятно даже, почему у нас на Камчатке до сих пор еще встречаются люди, у которых результаты лабораторных исследований отрицают наличие в организме новой коронавирусной инфекции…

Конечно, с точки зрения вирусологов такие рассуждения выглядят наивными, но уверена, что именно так восприняла информацию, озвученную госпожой Поповой и растиражированную СМИ, большая часть населения. А поскольку опровергнуть или прокомментировать это, прямо скажем, убойное заявление главы Роспотребнадзора сразу на заседании оказалось некому, то слово, выпорхнув из ее уст, полетело в народ. И тот немедленно отреагировал комментариями в Сети, из которых стало ясно: все сказанное главным санитарным врачом люди восприняли буквально и сделали для себя соответствующие выводы.

Первым спохватился членкор Александр Горелов, который пояснил для СМИ: «Тест-системы определяют не сам вирус, а РНК вируса, а жизнеспособен он или нежизнеспособен, это вопрос, который сейчас предстоит решить ученым. Поэтому Анна Юрьевна и поставила такие вопросы перед учеными». Более подробный комментарий и ответ на вопрос, стоит ли опасаться того, что выздоровевшие от ковида люди могут быть по-прежнему заразны, дал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского, доктор медицинских наук, вирусолог Александр Лукашев. «В подавляющем большинстве случаев, когда сообщается о том, что найден вирус, имеется в виду, что находят нуклеиновую кислоту вируса. Это не означает, что вирус живой. Например, нуклеиновую кислоту вируса можно найти в пыли, в воздухе, в водопроводной воде. До сих пор, скажем, в вечной мерзлоте можно найти нуклеиновую кислоту мамонта, но это не значит, что он сейчас оттуда вылезет», – сказал Лукашев. «Даже если вирус живой, то для того, чтобы произошло заражение человека, необходим не один и не десять вирусов, а от 100 и больше, иногда вплоть до 10 тысяч вирусов. Поэтому, даже если где-то сохраняется живой вирус, нужно смотреть на его количество. Во многих случаях то, что выделение вируса сохраняется, будет представлять только теоретическую опасность. То есть вирус человек может выделять, и даже этот вирус может быть живым, но эпидемиологической опасности такой человек не представляет», – пояснил вирусолог и дополнил, что выздоровевшим и готовым к выписке человек считается, если у него два отрицательных ПЦР-теста на коронавирус. Отрицательный результат теста показывает, что в организме не осталось не только вируса, но и его частей. «С эпидемиологической точки зрения гораздо большей проблемой является бессимптомное распространение вируса, на что указывает тот факт, что значительная часть населения уже имеет антитела к коронавирусу. Это значит, что коронавирус SARS-CoV-2 действительно может циркулировать, не вызывая никаких симптомов», – отметил ученый.

Так что же, можно вздохнуть спокойно? Но зачем тогда руководителю Роспотребнадзора вообще понадобилось озвучивать такую информацию? Неужели, чтобы сподвигнуть ученых на решение новых задач, как предположил Горелов? Верится с трудом, особенно если вспомнить, что еще за день до сделанного на заседании президиума РАН доклада, то есть 14 сентября, та же Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции информировала правительство и всю страну, что «в целом эпидситуация по новой коронавирусной инфекции в РФ последний месяц остается стабильной. Темп прироста составляет не более 0,5% [в сутки], только в 15 субъектах эта цифра [составляет] чуть больше 1%». При этом она отметила значимость увеличения числа тестирований в регионах. «Если говорить о заболеваемости в регионах, то большое значение имеет значительное расширение тестирования. Я хочу сказать, что на сегодняшний день более 300 тысяч исследований проводится ежедневно, и регионы наращивают эту работу, этот объем». И сделала успокаивающий вывод: «Эти динамические показатели характеризуются как хороший эпидемиологический прогностический признак. Но вместе с тем общее количество регистрируемых случаев в результате увеличивается». И ни слова о зарубежных и российских исследованиях на предмет выделения вируса выздоровевшими ковидными больными.

Неудивительно, что в числе прочих появляются в Сети и такие комментарии относительно выступления главы Роспотребнадзора на заседании в президиуме РАН: «Сказала, чтобы все вакцинировались от ковида». И как теперь доказать людям другое?

Может быть, Анна Попова и не хотела вызвать такую, в общем-то, предсказуемую реакцию населения, но не могла же она не знать пословицы, известной даже маленьким детям: «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь». А тем более слово руководителя. Вылетело – и вызвало у людей дополнительное напряжение, которого и без того хватает.

По данным оперативного штаба по коронавирусу COVID-19 на 1 октября, в России за сутки было выявлено 8 945 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составило 1 185 231. За сутки выздоровели 5 985 человек, с начала пандемии – 964 242 человека. С начала пандемии от ковида умер 20 891 человек, за истекшие сутки – 169. По данным Роспотребнадзора, всего было проведено 46 421 834 теста.

В Камчатском крае, по данным сайта стопкоронавирус41.рф, на указанный день за сутки было выявлено 25 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число подтвержденных случаев заболевания составило 4 519. За минувшие сутки выздоровели 8 человек, всего с начала пандемии 3 307. В стационарах находятся 163 пациента, из них 16 поступили за минувшие сутки. Коечный фонд увеличен до 239 мест (со 170, которые были развернуты до этого). Число умерших от ковида составляет 67 человек. Общее количество проведенных тестов составило 135 660, из них 1 057 были поведены за минувшие стуки.

Наталья МАКСИМИШИНА